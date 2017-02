2017 World Baseball Classic rosters: Posey, Stanton, McCutchen headline Team USA

The 2017 World Baseball Classic gets underway on March 6. You can click here for the 2017 World Baseball Classic format, pool assignments, full TV schedule, and start times. After you do that, we can turn our attention to the finalized rosters for the 16 teams who've qualified tournament pool play for 2017. Those rosters were announced on Wednesday, and as you're about to see superstars abound. Now let's dig in, starting with the heavyweights ...

(*DPP -- Designated Pitcher Pool)

United States

NAME LEAGUE MLB 40-MAN ROSTER POS. B/T STATUS Archer, Chris MLB (TB) Yes RHP R/R Active Arenado, Nolan MLB (COL) Yes 3B R/R Active Bregman, Alex MLB (HOU) Yes SS R/R Active Carpenter, Matt MLB (STL) Yes 3B L/R Active Cecil, Brett MLB (STL) Yes LHP R/L DPP Clippard, Tyler MLB (NYY) Yes RHP R/R Active Crawford, Brandon MLB (SF) Yes SS L/R Active Duffy, Danny MLB (KC) Yes LHP L/L Active (DPP) Dyson, Sam MLB (TEX) Yes RHP R/R Active Ellis, A.J. MLB (MIA) Yes C R/R Active Fulmer, Michael MLB (DET) Yes RHP R/R DPP Givens, Mychal MLB (BAL) Yes RHP R/R Active Goldschmidt, Paul MLB (ARI) Yes 1B R/R Active Gray, Sonny MLB (OAK) Yes RHP R/R DPP Gregerson, Luke MLB (HOU) Yes RHP L/R Active Happ, J.A. MLB (TOR) Yes LHP R/R DPP Hosmer, Eric MLB (KC) Yes 1B L/L Active Jones, Adam MLB (BAL) Yes CF R/R Active Jones, Nate MLB (CWS) Yes RHP R/R Active Kinsler, Ian MLB (DET) Yes 2B R/R Active Lucroy, Jonathan MLB (TEX) Yes C R/R Active McCutchen, Andrew MLB (PIT) Yes CF R/R Active McGee, Jake MLB (COL) Yes LHP L/L Active Miller, Andrew MLB (CLE) Yes LHP L/L Active Murphy, Daniel MLB (WSH) Yes 2B L/R Active Neshek, Pat MLB (PHI) Yes RHP S/R Active Posey, Buster MLB (SF) Yes C R/R Active Roark, Tanner MLB (WSH) Yes RHP R/R Active (DPP) Robertson, David MLB (CWS) Yes RHP R/R Active Smyly, Drew MLB (SEA) Yes LHP L/L DPP Stanton, Giancarlo MLB (MIA) Yes RF R/R Active Stroman, Marcus MLB (TOR) Yes RHP R/R Active Wilson, Alex MLB (DET) Yes RHP R/R DPP Yelich, Christian MLB (MIA) Yes LF L/R Active

Cuba

NAME LEAGUE MLB 40-MAN ROSTER POS. B/T STATUS Alarcon, Yosvany Serie Nacional de Béisbol No C R/R Active Alvarez, Freddy Serie Nacional de Béisbol No RHP R/R Active (DPP) Aviles, Guillermo Serie Nacional de Béisbol No 1B L/L Active Ayala, Alexander Serie Nacional de Béisbol No SS R/R Active Banos, Bladimir Serie Nacional de Béisbol No RHP R/R Active Benitez, Carlos Serie Nacional de Béisbol No INF R/R Active Blanco, Lazaro Serie Nacional de Béisbol No RHP R/R Active Casanova, Erly Serie Nacional de Béisbol No RHP R/R DPP Cepeda, Frederich Serie Nacional de Béisbol No OF S/R Active Cespedes, Yoelqui Serie Nacional de Béisbol No OF R/R Active Cruz, Yoalkis Serie Nacional de Béisbol No RHP R/R DPP Delgado, Jeferson Serie Nacional de Béisbol No 3B R/R Active Despaigne, Alfredo Serie Nacional de Béisbol No OF R/R Active Duquesne, Dachel Serie Nacional de Béisbol No RHP R/R DPP Entenza, Noervys Serie Nacional de Béisbol No RHP R/R Active Garcia, Jose Serie Nacional de Béisbol No RHP R/R Active Garcia, Vladimir Serie Nacional de Béisbol No RHP R/R Active Gonzalez, Liomil Serie Nacional de Béisbol No RHP R/R DPP Gracial, Yurisbel Serie Nacional de Béisbol No 3B R/R Active Hernandez, Yasmany Serie Nacional de Béisbol No RHP R/R DPP Lahera, Miguel Serie Nacional de Béisbol No RHP R/R Active Manduley, Yordan Serie Nacional de Béisbol No SS R/R Active Martinez, Jonder Serie Nacional de Béisbol No RHP R/R DPP Martinez, Leandro Serie Nacional de Béisbol No LHP L/L Active (DPP) Martinez, Raidel Serie Nacional de Béisbol No RHP R/R Active Medina, Frank Serie Nacional de Béisbol No RHP R/R DPP Mesa, Victor Serie Nacional de Béisbol No OF R/R Active Moinelo, Livan Serie Nacional de Béisbol No LHP L/L Active Morejón, Frank Serie Nacional de Béisbol No C R/R Active Rodriguez, Jose Serie Nacional de Béisbol No RHP R/R DPP Saavedra, Willian Serie Nacional de Béisbol No 1B R/R Active Sanchez, Alain Serie Nacional de Béisbol No RHP R/R Active Santos, Roel Serie Nacional de Béisbol No OF L/R Active Torres, Yosbany Serie Nacional de Béisbol No RHP R/R Active Vazquez, Osvaldo Serie Nacional de Béisbol No C R/R Active Yera, Yoennis Serie Nacional de Béisbol No LHP L/R Active

Dominican Republic

NAME LEAGUE MLB 40-MAN ROSTER POS. B/T STATUS Abad, Fernando MLB (BOS) Yes LHP L/L DPP Bautista, Jose MLB (TOR) Yes OF R/R Active Beltre, Adrian MLB (TEX) Yes 3B R/R Active Betances, Dellin MLB (NYY) Yes RHP R/R Active Canó, Robinson MLB (SEA) Yes 2B L/R Active Casilla, Santiago MLB (OAK) Yes RHP R/R Active Castillo, Welington MLB (BAL) Yes C R/R Active Colome, Alex MLB (TB) Yes RHP R/R Active Colón, Bartolo MLB (ATL) Yes RHP R/R DPP Cruz, Nelson MLB (SEA) Yes RF R/R Active Cueto, Johnny MLB (SF) Yes RHP R/R Active Deduno, Samuel Liga de Beisbol Profesional (DR) No RHP R/R Active (DPP) Diaz, Jumbo MLB (CIN) Yes RHP R/R Active Familia, Jeurys MLB (NYM) Yes RHP R/R Active Garcia, Edgar Liga de Beisbol Profesional (DR) No RHP R/R DPP Machado, Manny MLB (BAL) Yes INF R/R Active Marte, Starling MLB (PIT) Yes OF R/R Active Martinez, Carlos MLB (STL) Yes RHP R/R Active Neris, Hector MLB (PHI) Yes RHP R/R Active Nova, Ivan MLB (PIT) Yes RHP R/R DPP Peralta, Wily MLB (MIL) Yes RHP R/R Active (DPP) Polanco, Gregory MLB (PIT) Yes OF L/L Active Ramirez, Hanley MLB (BOS) Yes INF R/R Active Reyes, Alex MLB (STL) Yes RHP R/R DPP Reyes, Jose MLB (NYM) Yes INF S/R Active Robles, Hansel MLB (NYM) Yes RHP R/R Active Rodney, Fernando MLB (ARI) Yes RHP R/R Active Rodriguez, Bryan MLB (SD) No RHP R/R DPP Rojas, Mel Jr. MLB (ATL) No OF S/R Active Romero, Enny MLB (TB) Yes LHP L/L Active Rosario, Alberto MLB (STL) No C R/R Active Santana, Carlos MLB (CLE) Yes UTL S/R Active Severino, Luis MLB (NYY) Yes RHP R/R DPP Valdez, César MLB (OAK) No RHP R/R DPP Villar, Jonathan MLB (MIL) Yes INF S/R Active Volquez, Edinson MLB (MIA) Yes RHP R/R Active

Venezuela

NAME LEAGUE MLB 40-MAN ROSTER POS. B/T STATUS Altuve, Jose MLB (HOU) Yes 2B R/R Active Alvarado, Jose MLB (TB) Yes LHP L/L Active Alvarez, Jose MLB (LAA) Yes LHP L/L Active (DPP) Bencomo, Omar - No RHP R/R Active Bracho, Silvino MLB (ARI) Yes RHP R/R Active Cabrera, Miguel MLB (DET) Yes 1B R/R Active Campos, Leonel MLB (TOR) No RHP R/R DPP Castillo, Jose MLB (SD) No LHP L/L Active (DPP) Chacin, Jhoulys MLB (SD) Yes RHP R/R Active Chirinos, Robinson MLB (TEX) Yes C R/R Active Escobar, Alcides MLB (KC) Yes SS R/R Active Galvis, Freddy MLB (PHI) Yes INF S/R Active Gomez, Jeanmar MLB (PHI) Yes RHP R/R Active Gonzalez, Carlos MLB (COL) Yes OF L/L Active Guerra, Deolis MLB (LAA) Yes RHP R/R Active Hernandez, Felix MLB (SEA) Yes RHP R/R Active Herrera, Odubel MLB (PHI) Yes OF L/R Active Inciarte, Ender MLB (ATL) Yes OF L/L Active Infante, Gregory MLB (CWS) No RHP R/R DPP Ledezma, Wilfredo Mexican League No LHP L/L Active Leon, Arcenio MLB (DET) No RHP R/R DPP Martinez, Victor MLB (DET) Yes DH S/R Active Medina, Jhondaniel MLB (CHI) No RHP R/R DPP Morales, Franklin - No LHP L/L DPP Perez, Hernan MLB (MIL) Yes OF R/R Active Perez, Martin MLB (TEX) Yes LHP L/L Active Perez, Salvador MLB (KC) Yes C R/R Active Petit, Yusmeiro - No RHP R/R Active Prado, Martin MLB (MIA) Yes 3B R/R Active Ramos, Edubray MLB (PHI) Yes RHP R/R DPP Rodriguez, Eduardo MLB (BOS) Yes LHP R/R DPP Rodriguez, Francisco MLB (DET) Yes RHP R/R Active Rondon, Bruce MLB (DET) Yes RHP R/R Active Rondon, Hector MLB (CHI) Yes RHP R/R DPP Solarte, Yangervis MLB (SD) Yes INF S/R Active Suarez, Robert Japan Independent League No RHP R/R Active

Japan

NAME LEAGUE MLB 40-MAN ROSTER POS. B/T STATUS Akiyama, Shogo Nippon Professional Baseball No OF L/R Active Akiyoshi, Ryo Nippon Professional Baseball No RHP R/R Active Aoki, Norichika MLB (HOU) Yes OF L/R Active Fujinami, Shintaro Nippon Professional Baseball No RHP R/R Active Hirano, Yoshihisa Nippon Professional Baseball No RHP R/R Active (DPP) Hirata, Ryosuke Nippon Professional Baseball No OF R/R Active Ishida, Kenta Nippon Professional Baseball No LHP L/L DPP Ishikawa, Ayumu Nippon Professional Baseball No RHP R/R Active Iwasada, Yuta Nippon Professional Baseball No LHP L/L DPP Kikuchi, Ryosuke Nippon Professional Baseball No INF R/R Active Kobayashi, Seiji Nippon Professional Baseball No C R/R Active Makita, Kazuhisa Nippon Professional Baseball No RHP R/R Active Masuda, Tatsushi Nippon Professional Baseball No RHP R/R DPP Masui, Hirotoshi Nippon Professional Baseball No RHP R/R Active Matsuda, Nobuhiro Nippon Professional Baseball No INF R/R Active Matsui, Yuki Nippon Professional Baseball No LHP L/L Active Miyanishi, Naoki Nippon Professional Baseball No LHP L/L Active Morifuku, Masahiko Nippon Professional Baseball No LHP L/L DPP Nakata, Sho Nippon Professional Baseball No INF R/R Active Nomura, Yusuke Nippon Professional Baseball No RHP R/R DPP Norimoto, Takahiro Nippon Professional Baseball No RHP L/R Active Ohno, Shota Nippon Professional Baseball No C R/R Active Ohsera, Daichi Nippon Professional Baseball No RHP R/R DPP Okada, Toshiya Nippon Professional Baseball No LHP L/L Active Sakamoto, Hayato Nippon Professional Baseball No INF R/R Active Sawamura, Hirokazu Nippon Professional Baseball No RHP R/R DPP Senga, Kodai Nippon Professional Baseball No RHP L/R Active Shima, Motohiro Nippon Professional Baseball No C R/R Active Sugano, Tomoyuki Nippon Professional Baseball No RHP R/R Active Suzuki, Seiya Nippon Professional Baseball No OF R/R Active Takeda, Shota Nippon Professional Baseball No RHP R/R Active Tanaka, Kosuke Nippon Professional Baseball No INF L/R Active Tsutsugoh, Yoshitomo Nippon Professional Baseball No OF L/R Active Uchikawa, Seiichi Nippon Professional Baseball No OF R/R Active Yamada, Tetsuto Nippon Professional Baseball No INF R/R Active Yamasaki, Yasuaki Nippon Professional Baseball No RHP R/R DPP

Puerto Rico

NAME LEAGUE MLB 40-MAN ROSTER POS. B/T STATUS Aviles, Mike - No INF R/R Active Baez, Javier MLB (CHI) Yes INF R/R Active Barbosa, Andrew MLB (MIL) No LHP R/L DPP Beltran, Carlos MLB (HOU) Yes OF S/R Active Berrios, Jose MLB (MIN) Yes RHP R/R Active Burgos, Hiram MLB (MIL) No RHP R/R Active Claudio, Alex MLB (TEX) Yes LHP L/L Active Colon, Joseph MLB (CLE) Yes RHP R/R Active (DPP) Correa, Carlos MLB (HOU) Yes INF R/R Active De la Torre, Jose - No RHP R/R DPP De Leon, Jose MLB (TB) Yes RHP R/R DPP Diaz, Edwin MLB (SEA) Yes RHP S/R Active Fuentes, Reymond MLB (ARI) No OF L/L Active Gonzalez, Rayan MLB (COL) Yes RHP R/R DPP Hernandez, Kike MLB (LAD) Yes UTL R/R Active Jimenez, Joe MLB (DET) No RHP R/R Active Lindor, Francisco MLB (CLE) Yes INF S/R Active Lopez, Jorge MLB (MIL) Yes RHP R/R Active Lugo, Seth MLB (NYM) Yes RHP R/R Active Mejia, Miguel MLB (CHI) No RHP R/R Active (DPP) Molina, Yadier MLB (STL) Yes C R/R Active Pagan, Angel - No OF S/R Active Pagan, Emilio MLB (SEA) No RHP L/R Active Perez, Roberto MLB (CLE) Yes C R/R Active Pineiro, Joel - No RHP R/R DPP Rivera, Rene MLB (NYM) Yes C R/R Active Rivera, T.J. MLB (NYM) Yes INF R/R Active Rodriguez, Dereck MLB (MIN) No RHP R/R DPP Roman, Orlando - No RHP R/R Active Romero, JC - No LHP S/L Active Rosario, Eddie MLB (MIN) Yes OF L/R Active Santiago, Andres - No RHP R/R DPP Santiago, Hector MLB (MIN) Yes LHP R/L Active Santiago, Mario - No RHP R/R DPP Soto, Giovanni MLB (CWS) Yes LHP L/L Active Vargas, Kennys MLB (MIN) Yes 1B S/R Active

Canada

Albers, Andrew MLB (ATL) No LHP R/L Active Axford, John MLB (OAK) Yes RHP R/R Active Chapman, Kevin MLB (HOU) Yes LHP L/L Active Crouse, Michael Can Am League No OF R/R Active Dawson, Shane MLB (TOR) No LHP R/L Active Deglan, Kellin MLB (NYY) No C L/R Active Dempster, Ryan - No RHP R/R Active Freeman, Freddie MLB (ATL) Yes 1B L/R Active Gagne, Eric - No RHP R/R Active Henderson, Jim MLB (CHI) No RHP L/R Active Kottaras, George - No C L/R Active Leroux, Chris - No RHP L/R Active Loewen, Adam - No LHP L/L Active Malo, Jonathan Can Am League No SS R/R Active Mathieson, Scott Nippon Professional Baseball League No RHP R/R Active Molleken, Dustin MLB (DET) No RHP L/R Active Morneau, Justin - No 1B L/R Active Naylor, Josh MLB (SD) No 1B L/L Active O'Neill, Tyler MLB (SEA) No OF R/R Active Orr, Pete - No 2B L/R Active Pinero, Daniel MLB (DET) No SS R/R Active Pivetta, Nick MLB (PHI) Yes RHP R/R Active Pompey, Dalton MLB (TOR) Yes OF S/R Active Richmond, Scott Chinese Professional Baseball League No RHP R/R Active Romak, Jamie MLB (SD) No 3B/OF R/R Active Tosoni, Rene Atlantic League No OF L/R Active Wick, Rowan MLB (STL) Yes RHP L/R Active Wood, Eric MLB (PIT) No 3B R/R Active

Mexico

NAME LEAGUE MLB 40-MAN ROSTER POS. B/T STATUS Aguilar, Jose Mexican League No OF R/R Active Aguilar, Miguel MLB (ARI) No LHP L/L DPP Amador, Japhet Nippon Professional Baseball No 1B/DH R/R Active Avila, Andres MLB (ATL) No RHP R/R DPP Carrillo, Xorge MLB (NYM) No C R/R Active Castro, Daniel MLB (COL) No SS/2B R/R Active Cruz, Luis Nippon Professional Baseball No 2B/SS R/R Active Davis, Khris MLB (OAK) Yes LF R/R Active De la Rosa, Jorge - No LHP L/L Active Estrada, Marco MLB (TOR) Yes RHP R/R DPP Fisher, Charles MLB (SD) No RHP R/R DPP Gallardo, Yovani MLB (SEA) Yes RHP R/R Active Gallegos, Giovanny MLB (NYY) Yes RHP R/R Active Garcia, Jaime MLB (ATL) Yes LHP L/L Active González, Adrián MLB (LAD) Yes 1B L/L Active Gonzalez, Miguel MLB (CWS) Yes RHP R/R Active Laird, Brandon Nippon Professional Baseball No 3B R/R Active Martin, Rafael MLB (WSH) Yes RHP R/R DPP Mendoza, Luis Nippon Professional Baseball No RHP R/R Active (DPP) Meza, Mario MLB (CHI) No RHP R/R DPP Navarro, Efren MLB (DET) No 1B/OF L/L Active Nuno, Vidal MLB (LAD) Yes LHP L/L Active Osuna, Roberto MLB (TOR) Yes RHP R/R Active (DPP) Perez, Oliver MLB (WSH) Yes LHP L/L Active Quiroz, Esteban Mexican League No SS/2B L/R Active Roberson, Christopher Mexican League No OF S/R Active Rodriguez, Manny Mexican League No 2B R/R Active Romo, Sergio - No RHP R/R Active Salas, Ivan Mexican League No LHP L/L DPP Salas, Noel Fernando - No RHP R/R Active Sanchez, Jake MLB (OAK) No RHP R/R Active Soria, Joakim MLB (KC) Yes RHP R/R Active Torres, Carlos MLB (MIL) Yes RHP R/R Active Urias, Julio MLB (LAD) Yes LHP L/L DPP Valle, Sebastian MLB (SEA) No C R/R Active Verdugo, Alex MLB (LAD) No CF L/L Active

Colombia

NAME LEAGUE MLB 40-MAN ROSTER POS. B/T STATUS Acosta, Horacio - No RHP R/R Active (DPP) Alfaro, Jorge MLB (PHI) Yes C R/R Active Batista, Kendy - No RHP R/R DPP Consuegra, Randy - No RHP R/R DPP Contreras, Efrain - No OF R/R Active Crismatt, Nabil MLB (NYM) No RHP R/R Active Cuevas, William MLB (DET) No RHP R/R Active Diaz, Dayan MLB (HOU) No RHP R/R Active Escobar, Luis MLB (PIT) No RHP R/R DPP Frieri, Ernesto - No RHP R/R Active Guerrero, Tayron MLB (MIA) Yes RHP R/R Active Herrera, Dilson MLB (CIN) Yes INF R/R Active Marimon, Sugar Ray Korean Baseball Organization No RHP R/R Active Moreno, Erling MLB (CHI) No RHP R/R DPP Moscoso, Guillermo Japanese Independent League No RHP R/R Active Nappo, Greg MLB (MIA) No LHP L/L Active (DPP) Ortiz, Javier - No RHP R/R Active Pino, Yohan MLB (MIN) No RHP R/R Active Polo, Tito MLB (NYY) No OF R/R Active Quintana, Jose MLB (CWS) Yes LHP R/L Active Ramos, Mauricio MLB (KC) No SS R/R Active Rocha, Jaider MLB (CWS) No LHP L/L DPP Rodriguez, Reynaldo MLB (MIN) No 1B R/R Active Sanchez, Adrian MLB (WSH) No INF R/R Active Sanmartin, Reiver MLB (TEX) No LHP L/L DPP Solano, Donovan MLB (NYY) No INF R/R Active Solano, Jhonatan MLB (WSH) No C R/R Active Teheran, Julio MLB (ATL) Yes RHP R/R Active Triana, Karl American Association No RHP R/R Active Urshela, Giovanny MLB (CLE) Yes INF R/R Active Valdez, Jesus Mexican League No OF R/R Active Vilchez, Angel - No RHP R/R DPP Viloria, Meibrys MLB (KC) No C L/R Active Zabaleta, Ezequiel MLB (NYM) No RHP R/R DPP

And now for the longshots ...

Australia

NAME LEAGUE MLB 40-MAN ROSTER POS. B/T STATUS Atherton, Tim Australian Baseball League No RHP R/R Active Bailey, Tom Australian Baseball League No RHP R/R DPP Beresford, James Australian Baseball League No INF L/R Active Blackley, Travis MLB (DET) No LHP L/L Active De San Miguel, Allan MLB (KC) No C R/R Active Dening, Mitchell Japanese Independent League No OF L/R Active Erasmus, Justin Australian Baseball League No RHP R/R DPP Guyer, Joshua Australian Baseball League No RHP R/R DPP Harman, Brad Australian Baseball League No 2B R/R Active Hendriks, Liam MLB (OAK) Yes RHP R/R Active (DPP) Holland, Samuel MLB (LAA) No RHP R/R DPP Hughes, Luke Australian Baseball League No INF R/R Active Kandilas, David Australian Baseball League No OF R/R Active Kennedy, Jon MLB (ATL) No LHP L/L Active Kennelly, Timothy Australian Baseball League No OF R/R Active Kent, Steven MLB (ATL) No LHP L/L Active McGrath, Daniel MLB (BOS) No LHP R/L DPP Moylan, Peter - No RHP R/R Active Nilsson, Mitchell Australian Baseball League No C S/R Active Oeltjen, Trent Australian Baseball League No OF L/R Active Oxspring, Chris Australian Baseball League No RHP L/R DPP Perkins, Robert MLB (COL) No C R/R Active Rowland-Smith, Ryan Australian Baseball League No LHP L/L Active Ruzic, Dushan Australian Baseball League No RHP R/R Active Saupold, Warwick MLB (DET) Yes RHP R/R Active (DPP) Searle, Ryan Italian Baseball League No RHP R/R Active Street, Samuel MLB (PIT) No RHP R/R DPP Tols, Josh Australian Baseball League No LHP L/L Active Van Steensel, Todd MLB (MIN) No RHP R/R Active Wade, Logan Australian Baseball League No SS S/R Active Walker, Mike Australian Baseball League No 1B L/R Active Welch, Stefan Australian Baseball League No INF L/R Active Wells, Alexander MLB (BAL) No LHP L/L DPP Wells, Lachlan MLB (MIN) No LHP L/L Active Whitefield, Aaron MLB (MIN) No OF R/R Active Williams, Matt Australian Baseball League No RHP R/R Active

China

NAME LEAGUE MLB 40-MAN ROSTER POS. B/T STATUS Chang, Ray - No SS R/R Active Chen, Bruce - No LHP L/L Active Chen, Kun China Baseball League No RHP R/R Active Chen, Yanpeng - No OF R/R Active Chin, Andrew - No LHP L/L Active Chu, Fujia China Baseball League No 1B L/L Active Du, Xiaolei China Baseball League No 2B R/R Active Gan, Quan China Baseball League No RHP R/R Active Gong, Haicheng - No RHP R/R Active Ju, Kwon Korean Baseball Organization No RHP R/R Active Li, Ning China Baseball League No C L/R Active Li, Xin China Baseball League No LHP L/L Active Li, Zeyuan China Baseball League No 3B R/R Active Liu, Yu China Baseball League No RHP R/R Active Lu, Chao China Baseball League No RHP R/R Active Lu, Yusong China Baseball League No RHP R/R Active Lu, Zhenhong China Baseball League No OF R/R Active Luo, Xia China Baseball League No RHP R/R Active Meng, Weiqiang China Baseball League No C R/R Active Na, Chuang China Baseball League No OF L/L Active Qi, Jiping China Baseball League No RHP R/R Active Wang, Menghao China Baseball League No RHP R/R Active Wang, Wei China Baseball League No C R/R Active Wong, Joey - No SS L/R Active Xu, Guiyuan MLB (BAL) No 1B L/L Active Yang, Shunyi China Baseball League No OF R/R Active Yang, Yanyong China Baseball League No RHP R/R Active Zheng, Chaoqun China Baseball League No RHP R/R Active

Chinese Taipei

NAME LEAGUE MLB 40-MAN ROSTER POS. B/T STATUS Chang, Cheng-Wei Chinese Professional Baseball League No OF L/L Active Chang, Chih-Hao Chinese Professional Baseball League No OF L/R Active Chen, Hung-Wen Chinese Professional Baseball League No RHP R/R Active Chen, Kuan-Yu Nippon Professional Baseball No LHP L/L Active Chen, Ping-Hsueh MLB (CLE) No RHP R/R DPP Chen, Yung-Chi Chinese Professional Baseball League No INF R/R Active Chen, Yun-Wen Chinese Professional Baseball League No RHP R/R Active (DPP) Cheng, Ta-Hung Chinese Professional Baseball League No C L/R Active Chiang, Chih-Hsien Chinese Professional Baseball League No INF L/R Active Chiang, Shao-Ching MLB (CLE) No RHP R/R Active Hsu, Chi-Hung Chinese Professional Baseball League No INF L/R Active Hu, Chin-Lung Chinese Professional Baseball League No OF R/R Active Huang, Sheng-Hsiung Chinese Professional Baseball League No LHP L/L Active Kao, Kuo-Hui Chinese Professional Baseball League No OF R/R Active Kuo, Chun-Lin Nippon Professional Baseball No RHP R/R Active Lai, Hung-Cheng Chinese Professional Baseball League No LHP L/L DPP Lin, Che-Hsuan Chinese Professional Baseball League No OF R/R Active Lin, Chen-Hua Chinese Professional Baseball League No RHP R/R Active Lin, Chih-Hsiang Chinese Professional Baseball League No INF L/R Active Lin, Chih-Sheng Chinese Professional Baseball League No INF R/R Active Lin, Kun-Sheng Chinese Professional Baseball League No C R/R Active Lin, Yi-Chuan Chinese Professional Baseball League No INF L/R Active Lo, Kuo-Hua - No RHP R/R Active (DPP) Lu, Yen-Ching - No LHP L/L DPP Luo, Guo-Long Chinese Professional Baseball League No OF R/R Active Ni, Fu-Te Chinese Professional Baseball League No LHP L/L Active Pan, Wei-Lun Chinese Professional Baseball League No RHP R/R Active Sung, Chia-Hao Nippon Professional Baseball No RHP L/R Active Tsai, Ming-Chin Chinese Professional Baseball League No RHP R/R Active Wang, Cheng-Hao - No RHP R/R DPP Wang, Chien-Ming - No RHP R/R DPP Wang, Ching-Ming Chinese Professional Baseball League No RHP R/R Active Wang, Sheng-Wei Chinese Professional Baseball League No INF R/R Active Wang, Wei-Chung MLB (MIL) No LHP L/L DPP Wu, Chun-Chieh - No RHP R/R DPP Yang, Chien-Fu Chinese Professional Baseball League No RHP R/R DPP

Israel

NAME LEAGUE MLB 40-MAN ROSTER POS. B/T STATUS Axelrod, Dylan - No RHP R/R Active Baker, Corey MLB (STL) No RHP R/R Active Bleich, Jeremy - No LHP L/L Active Bleier, Richard MLB (NYY) Yes LHP L/L DPP Borenstein, Zachary MLB (ARI) No OF L/R Active Breslow, Craig - No LHP L/L Active Burawa, Daniel - No RHP R/R Active Burcham, Scott MLB (COL) No SS R/R Active Cramer, Gabe MLB (KC) No RHP R/R Active Davis, Ike MLB (LAD) No 1B L/L Active Decker, Cody MLB (MIL) No UTL R/R Active Feldman, Scott MLB (CIN) Yes RHP L/R DPP Fishman, Jake MLB (TOR) No LHP L/L DPP Freiman, Nate - No 1B R/R Active Fuld, Sam - No OF L/L Active Gailen, Blake Atlantic League No OF L/L Active Goldberg, Brad MLB (CWS) Yes RHP R/R DPP Herron, Tyler - No RHP R/R Active Kalish, Jake MLB (KC) No LHP S/L Active Katz, Alex MLB (CWS) No LHP L/L Active Kelly, Tyler MLB (NYM) Yes UTL S/R Active Koplove, Kenny MLB (PHI) No RHP R/R DPP Kremer, Dean MLB (LAD) No RHP R/R Active Krieger, Tyler MLB (CLE) No 2B S/R Active Lakind, Jared MLB (PIT) No LHP L/L DPP Lavarnway, Ryan MLB (OAK) No C R/R Active Lipetz, Shlomo Israel Association of Baseball No RHP R/R Active (DPP) Marquis, Jason - No RHP L/R Active Meyers, Mike MLB (BOS) No OF R/R Active Neiman, Troy MLB (COL) No RHP R/R Active Orlan, RC MLB (WSH) No LHP R/L Active Rickles, Nick MLB (WSH) No C R/R Active Sherriff, Ryan MLB (STL) No LHP L/L DPP Thornton, Zach - No RHP R/R DPP Wagman, Joey MLB (OAK) No RHP L/R Active (DPP) Zeid, Josh - No RHP R/R Active

Italy

NAME LEAGUE MLB 40-MAN ROSTER POS. B/T STATUS Andreoli, John MLB (CHI) No OF R/R Active Butera, Drew MLB (KC) Yes C/INF R/R Active Cecchini, Gavin MLB (NYM) Yes SS R/R Active Cervelli, Francisco MLB (PIT) Yes C R/R Active Chiarini, Mario - No OF R/R Active Colabello, Chris MLB (CLE) No INF R/R Active Crepaldi, Filippo Italian Baseball League No RHP R/R DPP Da Silva, Tiago Venezuelan Professional Baseball League No RHP R/R Active De Jiulio, Frank - No RHP R/R DPP DeMark, Mike - No RHP R/R Active Descalso, Daniel - No INF L/R Active Escalona, Jose Italian Baseball League No LHP L/L DPP Fanti, Nick MLB (PHI) No LHP L/L Active Florian, Frailyn Italian Baseball League No LHP L/L Active Gaviglio, Sam MLB (SEA) No RHP R/R Active Layne, Tommy MLB (NYY) Yes LHP L/L Active Liddi, Alex Mexican Baseball League No INF R/R Active Lugo, Luis MLB (CLE) No LHP L/L Active Maestri, Alessandro - No RHP R/R Active Maggi, Andrew MLB (LAD) No INF R/R Active Morris, A.J. - No RHP R/R Active Nielsen, Trey MLB (STL) No RHP L/R Active Nimmo, Brandon MLB (NYM) Yes OF L/L Active Oberto, Orlando Junior Italian Baseball League No LHP L/L Active (DPP) Panerati, Luca Italian Baseball League No LHP L/L DPP Poma, Sebastiano Italian Baseball League No OF L/L Active Romano, Jordan MLB (TOR) No RHP R/R Active Sabbatani, Marco Italian Baseball League No C R/R Active Segedin, Rob MLB (LAD) Yes INF R/R Active Teran, Carlos Italian Baseball League No RHP R/R Active (DPP) Vaglio, Alessandro Italian Baseball League No INF R/R Active Venditte, Patrick MLB (SEA) No SHP L/B Active

Netherlands

NAME LEAGUE MLB 40-MAN ROSTER POS. B/T STATUS Angela, Nelmerson MLB (NYM) No LHP L/L DPP Balentien, Wladimir Nippon Professional Baseball No OF R/R Active Bogaerts, Xander MLB (BOS) Yes INF R/R Active Bolsenbroek, Mike Bundesliga (Germany) No RHP R/R Active (DPP) Cordemans, Robbie Koninklijke Nederlandse Baseball No RHP R/R Active de Blok, Tom Koninklijke Nederlandse Baseball No RHP R/R Active de Caster, Yurendell - No INF R/R Active Garia, Christopher - No OF S/R Active Gregorius, Didi MLB (NYY) Yes INF L/R Active Heijstek, Kevin - No RHP R/R DPP Huijer, Lars Koninklijke Nederlandse Baseball No RHP R/R Active Jansen, Kenley MLB (LAD) Yes RHP S/R DPP Jurrjens, Jair - No RHP R/R Active Kelly, Kevin Koninklijke Nederlandse Baseball No RHP R/R DPP Kemp, Dwayne Koninklijke Nederlandse Baseball No UTL S/R Active Manuel, Ruderly - No RHP R/R DPP Markwell, Diegomar Koninklijke Nederlandse Baseball No LHP L/L Active Martis, Shairon American Association No RHP R/R Active Oduber, Randolph Dutch Major League No OF R/L Active Oduber, Ryan MLB (BOS) No LHP L/L DPP Pawelek, Mark - No LHP L/L DPP Ploeger, Jim Koninklijke Nederlandse Baseball No LHP L/L Active Profar, Jurickson MLB (TEX) Yes INF S/R Active Ricardo, Dashenko Koninklijke Nederlandse Baseball No C R/R Active Sams, Kalian Baseball Canada No OF R/R Active Schoop, Jonathan MLB (BAL) Yes INF R/R Active Schoop, Sharlon MLB (BAL) No INF R/R Active Simmons, Andrelton MLB (LAA) Yes INF R/R Active Smith, Curt American Association No INF R/R Active Stuifbergen, Tom Koninklijke Nederlandse Baseball No RHP R/R Active Sulbaran, Juan Carlos - No RHP R/R Active van den Hurk, Rick Nippon Professional Baseball No RHP R/R Active van Driel, Berry Koninklijke Nederlandse Baseball No RHP R/R DPP van Mil, Loek Koninklijke Nederlandse Baseball No RHP R/R Active Yntema, Orlando Koninklijke Nederlandse Baseball No RHP R/R Active (DPP) Zarraga, Shawn MLB (CIN) No C S/R Active

South Korea

NAME LEAGUE MLB 40-MAN ROSTER POS. B/T STATUS Cha, Woochan Korean Baseball Organization No LHP L/L Active Chang, Won Jun Korean Baseball Organization No LHP L/L Active Choi, Hyoungwoo Korean Baseball Organization No OF L/R Active Hur, Kyoungmin Korean Baseball Organization No 3B R/R Active Jang, Sihwan Korean Baseball Organization No RHP R/R Active Kim, Haseong Korean Baseball Organization No SS R/R Active Kim, Jaeho Korean Baseball Organization No SS R/R Active Kim, Tae Kyun Korean Baseball Organization No 1B R/R Active Kim, Taegun Korean Baseball Organization No C R/R Active Lee, Dae Ho Korean Baseball Organization No 1B R/R Active Lee, Hyunseung Korean Baseball Organization No LHP L/L Active Lee, Youngkyu Korean Baseball Organization No OF L/L Active Lim, Changyong Korean Baseball Organization No RHP R/R Active Lim, Jung Woo Korean Baseball Organization No RHP R/R Active Min, Byunghun Korean Baseball Organization No OF R/R Active Oh, Jaewon Korean Baseball Organization No 2B L/R Active Oh, Seung-Hwan MLB (STL) Yes RHP R/R Active Park, Heesoo Korean Baseball Organization No LHP L/L Active Park, Kunwoo Korean Baseball Organization No OF R/R Active Park, Sokmin Korean Baseball Organization No 3B R/R Active Rhee, Dae Eun Korean Baseball Organization No RHP R/R Active Seo, Geonchang Korean Baseball Organization No 2B L/R Active Sim, Chang Min Korean Baseball Organization No RHP L/L Active Son, Ah Seop Korean Baseball Organization No OF L/R Active Won, Jonghyun Korean Baseball Organization No RHP R/R Active Woo, Kyu Min Korean Baseball Organization No RHP R/R Active Yang, Euiji Korean Baseball Organization No C R/R Active Yang, Hyeonjong Korean Baseball Organization No LHP L/L Active

So ... who ya got?