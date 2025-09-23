NFL Week 4 anytime touchdown scorer top 100 cheat sheet: Bank on Cook, Nico, Courtland... plus Top 200 by Game
James Cook -195 (FanDuel)
I would not bet his over on rush attempts or even yardage because this game vs the Saints could get out of hand quickly and Cook may be sitting for a half. But they won't get up big until they score at least 3 touchdowns and if they do Cook is a "lock" to have one of them.
Last week the Saints allowed Kenneth Walker III to rush for two TDs even though Walker only had 38 yards on 16 carries. Do not get scared off by his ridiculous 9-1 over stretch and 17-5 over stretch since the start of 2024.
Just embrace the fact that you are getting a line based on the "he's due" for a non-TD game even though there's no reason to doubt him and he's probably reached -300 status. The model would set the line at -300.
9/25 at 10am EST Update: Good news, you can actually now get this at -190 on BetMGM. It's rare that lines move in our favor.
Nico Collins +105 (DraftKings)
9/25 at 10am EST Update: Even better news. The public is SO FAR DOWN ON STROUD AND THE TEXANS that you can now get +120 at DraftKings for Nico ATD.
Our Start / Sit article is recommending C.J. Stroud who is in a super low spot right now. Our line prices Nico at -300 as well and you can get +$$$. He has scored a TD in 55% of his career at home and 2-1 this season even in this horrible offensive start for Houston.
The Texans are averaging 13 pts per game. These 3 games are NOT representative of their average. You have to figure they will get closer to at least 17.5 by seasons end and with just 17 games they are due to have a few 23+ pt games.
The Titans didn't have the #1 pick because they were good offensively or defensively. They allowed a ton last season (27.1) and are allowing an even worse 31.3 currently. Nico has accounted for a whopping 55% of team receiving TDs over his career and if Stroud has just 1 pass TD there is a better than 50/50 chance Nico scores... and the odds are paying off like it's under 50%.
Courtland Sutton +115 (BetMGM)
Bo Nix is off to a slow start but still has a respectable 5 passing TDs. I really like that RB J.K. Dobbins is looking good which improves the number of scoring drives. The Bengals defense was horrible last season allowing 25.5 and is trending worse each week (allowed 16, 27 and then 48). Even their 16 vs Cleveland deserves an asterisk because of all the missed kicks by Cleveland.
The lack of consistent offense under Jake Browning results in more 3 and outs and more plays for Denver. Nix's pass TD line is going to imply around 1.8 TDs and Sutton accounts for over 30% of team receiving TDs. Our model's line would be -150. Sutton has gone over in 45% of games with Nix, but over 50% if you ignore Nix's first 3 starts when he struggled passing as a rookie.
9/25 at 10am EST Update: A 3rd piece of good news. All of the lines since we originally published have moved away from us and you can now get Courtland Sutton at +135 on Caesars and DraftKings.
Best anytime touchdown bets methodology
We track the percentage of simulations in which each player scores a rushing, receiving, punt return, kickoff return, interception return or fumble return touchdown. We then compare that to the consensus betting line's implied percentage and look for the ones where our percentage is at least as good as those odds.
We DON'T rely on straight betting value based on SIM% - ODDS%. We are not robots. We feel, we bleed, we love football.
We select our favorite bets based on situational factors, relevant history and BEST PRICE. If we have a 58% forecast and every major book has -135 to -145, we may not have a ton of value, but perhaps our forecast assumes the player's backup is active when he's highly questionable. We know if that backup is inactive, our percentage jumps to 67%. We'll pounce on that action at the best price at the time of publishing (-135 in this example).
Complete ATD Cheatsheet
These are our Top 100+ ATD scorers with the lines updated 9/25.
|POS
|PLAYER
|ATD%
|ATD_P
|RB
|Kyren Williams
|90%
|-182, 64.5% (CS)
|RB
|Josh Jacobs
|87%
|-200, 66.7% (DK)
|RB
|Jahmyr Gibbs
|78%
|-155, 60.8% (MGM)
|WR
|Nico Collins
|77%
|+120, 45.5% (DK)
|RB
|De`Von Achane
|76%
|-115, 53.5% (FAN)
|RB
|James Cook
|75%
|-190, 65.5% (MGM)
|WR
|Amon-Ra St. Brown
|71%
|+125, 44.4% (DK)
|RB
|Jonathan Taylor
|69%
|o0.5
|RB
|Ashton Jeanty
|66%
|-140, 58.3% (MGM)
|RB
|Christian McCaffrey
|66%
|o0.5
|RB
|Derrick Henry
|63%
|o0.5
|WR
|Courtland Sutton
|62%
|+135, 42.6% (DK)
|QB
|Jalen Hurts
|61%
|-130, 56.5% (MGM)
|QB
|Josh Allen
|59%
|o0.5
|RB
|Bijan Robinson
|59%
|o0.5
|RB
|Omarion Hampton
|59%
|-105, 51.2% (CS)
|RB
|David Montgomery
|57%
|+100, 50% (FAN)
|RB
|J.K. Dobbins
|57%
|o0.5
|RB
|Nick Chubb
|57%
|+155, 39.2% (DK)
|TE
|Tucker Kraft
|57%
|+210, 32.3% (FAN)
|WR
|Davante Adams
|57%
|+130, 43.5% (DK)
|WR
|Puka Nacua
|57%
|+105, 48.8% (DK)
|RB
|Chuba Hubbard
|55%
|+115, 46.5% (FD)
|RB
|Kenneth Walker III
|53%
|+110, 47.6% (DK)
|WR
|Xavier Worthy
|53%
|+190, 34.5% (DK)
|RB
|Chase Brown
|52%
|+125, 44.4% (DK)
|RB
|Javonte Williams
|51%
|+150, 40% (FD)
|WR
|Keenan Allen
|50%
|+170, 37% (DK)
|WR
|Malik Nabers
|50%
|+175, 36.4% (DK)
|RB
|Saquon Barkley
|49%
|o0.5
|WR
|George Pickens
|49%
|+150, 40% (DK)
|WR
|Rome Odunze
|49%
|+145, 40.8% (DK)
|WR
|Jordan Addison
|48%
|+275, 26.7% (DK)
|RB
|Quinshon Judkins
|47%
|+170, 37% (FD)
|WR
|Ja`Marr Chase
|45%
|+140, 41.7% (DK)
|WR
|Tyreek Hill
|45%
|o0.5
|WR
|DeVonta Smith
|44%
|+240, 29.4% (FD)
|WR
|Brian Thomas Jr.
|43%
|+175, 36.4% (MGM)
|WR
|Deebo Samuel
|43%
|o0.5
|WR
|Quentin Johnston
|43%
|+180, 35.7% (MGM)
|WR
|Jameson Williams
|42%
|+210, 32.3% (FD)
|RB
|Ollie Gordon
|42%
|+295, 25.3% (MGM)
|WR
|A.J. Brown
|42%
|+190, 34.5% (CS)
|WR
|Emeka Egbuka
|42%
|+180, 35.7% (FD)
|TE
|Zach Ertz
|41%
|+240, 29.4% (DK)
|RB
|Bucky Irving
|40%
|o0.5
|TE
|Hunter Henry
|40%
|+200, 33.3% (MGM)
|WR
|Michael Pittman Jr.
|40%
|+230, 30.3% (DK)
|QB
|Daniel Jones
|39%
|o0.5
|RB
|Bhayshul Tuten
|39%
|+205, 32.8% (FD)
|WR
|Marvin Harrison Jr.
|39%
|+210, 32.3% (DK)
|WR
|Tyquan Thornton
|39%
|+550, 15.4% (FD)
|RB
|Cam Skattebo
|38%
|o0.5
|RB
|Rhamondre Stevenson
|38%
|o0.5
|WR
|DK Metcalf
|38%
|o0.5
|WR
|Jaxon Smith-Njigba
|37%
|o0.5
|WR
|Romeo Doubs
|37%
|o0.5
|WR
|Tee Higgins
|37%
|+195, 33.9% (DK)
|QB
|Drake Maye
|36%
|+300, 25% (DK)
|TE
|Mark Andrews
|36%
|+235, 29.9% (DK)
|TE
|Sam LaPorta
|36%
|o0.5
|WR
|Garrett Wilson
|36%
|o0.5
|WR
|Tre Tucker
|36%
|+210, 32.3% (MGM)
|RB
|Breece Hall
|35%
|o0.5
|RB
|Jeremy McNichols
|35%
|+390, 20.4% (DK)
|RB
|Jordan Mason
|35%
|o0.5
|RB
|Tony Pollard
|35%
|o0.5
|WR
|Calvin Austin III
|35%
|+275, 26.7% (MGM)
|WR
|Marvin Mims
|35%
|+350, 22.2% (MGM)
|RB
|Kareem Hunt
|34%
|+210, 32.3% (MGM)
|WR
|DJ Moore
|34%
|o0.5
|RB
|Hassan Haskins
|33%
|+550, 15.4% (FD)
|RB
|Jacory Croskey-Merritt
|33%
|o0.5
|WR
|Drake London
|33%
|o0.5
|WR
|Justin Jefferson
|33%
|o0.5
|WR
|Keon Coleman
|33%
|o0.5
|QB
|Justin Fields
|33%
|o0.5
|WR
|Cedric Tillman
|33%
|+330, 23.3% (DK)
|WR
|Hunter Renfrow
|33%
|+295, 25.3% (DK)
|WR
|Jaylen Waddle
|33%
|o0.5
|RB
|D`Andre Swift
|32%
|o0.5
|RB
|Jaylen Warren
|32%
|o0.5
|RB
|Travis Etienne
|32%
|o0.5
|WR
|Zay Flowers
|32%
|o0.5
|RB
|Rachaad White
|31%
|+390, 20.4% (FD)
|RB
|TreVeyon Henderson
|30%
|o0.5
|WR
|Rashod Bateman
|30%
|o0.5
|TE
|Dallas Goedert
|29%
|+400, 20% (MGM)
|TE
|Dalton Kincaid
|29%
|o0.5
|TE
|Evan Engram
|29%
|+350, 22.2% (FD)
|WR
|Ladd McConkey
|29%
|o0.5
|RB
|Rico Dowdle
|28%
|+425, 19% (MGM)
|WR
|Malik Heath
|28%
|+900, 10% (DK)
|WR
|Troy Franklin
|28%
|o0.5
|TE
|Trey McBride
|28%
|o0.5
|RB
|Alvin Kamara
|27%
|o0.5
|TE
|Adam Trautman
|27%
|+475, 17.4% (DK)
|WR
|Kayshon Boutte
|27%
|o0.5
|WR
|Khalil Shakir
|27%
|o0.5
|RB
|RJ Harvey
|26%
|o0.5
|TE
|Tyler Warren
|26%
|o0.5
|WR
|Alec Pierce
|26%
|+400, 20% (MGM)
|WR
|Jakobi Meyers
|26%
|o0.5
|WR
|Elijah Moore
|26%
|+750, 11.8% (MGM)
|WR
|Michael Wilson
|26%
|+450, 18.2% (MGM)
|RB
|Trey Benson
|25%
|o0.5
|TE
|Travis Kelce
|25%
|o0.5
|WR
|Demarcus Robinson
|25%
|WR
|Demario Douglas
|25%
|+400, 20% (DK)
|WR
|Elic Ayomanor
|25%
|+425, 19% (DK)
|WR
|Jauan Jennings
|25%
|o0.5
|WR
|Mack Hollins
|25%
|+600, 14.3% (FD)
|RB
|Zach Charbonnet
|24%
|o0.5
|TE
|Brock Bowers
|24%
|o0.5
|TE
|Brock Wright
|24%
|+1300, 7.1% (FD)
|WR
|Rashid Shaheed
|24%
|o0.5
|WR
|Stefon Diggs
|24%
|o0.5
|QB
|Patrick Mahomes
|23%
|+380, 20.8% (MGM)
Props By Game for Sunday 1pm and 4 pm Slates
We have articles written up for every primetime game. If you are interested the table below shows an AI generated list of quality props. The SportsLine Model projection is in [brackets] and the best priced sportsbook as of publication (9/25 and 10am) is in (parentheses) along with the trend cover rate since the start of the 2024 season (with Current Season isolated).
My recommendation is to NOT take this and make 200 prop bets. Instead bring your own best bets to the table and see if you find a match below. Look to build consensus and confidence.
|MINNESOTA VIKINGS VS PITTSBURGH STEELERS PLAYER PROPS VALUES
|QUARTERBACKS
|Carson Wentz [1.26] Yes Pass INT -130, 56.5% (DK) | Last 3: 0-3 | CS: 0-1
|Carson Wentz [1.54] Over 1.5 (+158 DK) Passing TDs | Last 3: 1-2 | CS: 1-0
|Carson Wentz [244] Over 210.5 (-113 DK) Passing Yards | Last 3: 0-3 | CS: 0-1
|Carson Wentz [16] Over 10.5 (-105 FAN) Rushing Yards | Last 3: 0-3 | CS: 0-1
|Aaron Rodgers [17.6] Under 20.5 (-135 MGM) Pass Completions | Last 20: 7-13 | CS: 2-1
|Aaron Rodgers [0.67] Yes Pass INT +107, 48.3% (DK) | Last 20: 9-11 | CS: 2-1
|Aaron Rodgers [175] Under 210.5 (-115 MGM) Passing Yards | Last 20: 8-12 | CS: 2-1
|RUNNING BACKS
|Kenneth Gainwell [1.2] Under 2.5 (-144 FD) Receptions | Last 24: 21-3 | CS: 1-2
|Kenneth Gainwell [7] Under 13.5 (-130 FD) Receiving Yards | Last 24: 21-3 | CS: 2-1
|Kenneth Gainwell [22] Under 35.5 (-112 FD) Rush+Rec Yd | Last 24: 19-5 | CS: 2-1
|Jaylen Warren [3.7] Over 3.5 (+108 DK) Receptions | Last 19: 7-12 | CS: 2-1
|Jaylen Warren [31] Over 21.5 (-110 MGM) Receiving Yards | Last 19: 9-10 | CS: 3-0
|Jaylen Warren [13.2] Under 15.5 (-125 MGM) Rush Attempts | Last 19: 18-1 | CS: 2-1
|Jaylen Warren [46] Under 57.5 (-110 MGM) Rushing Yards | Last 19: 17-2 | CS: 3-0
|Jaylen Warren [77] Under 86.5 (-114 MGM) Rush+Rec Yd | Last 19: 15-4 | CS: 2-1
|Jordan Mason [1.4] Under 1.5 (+134 FD) Receptions | Last 15: 11-4 | CS: 2-1
|Jordan Mason [18.2] Over 17.5 (-109 FD) Rush Attempts | Last 15: 4-11 | CS: 0-3
|Jordan Mason [92] Over 80.5 (-114 DK) Rushing Yards | Last 15: 5-10 | CS: 1-2
|Zavier Scott [0.19] Yes Anytime TD +700, 12.5% (MGM) | Last 1: 0-1 | CS: 0-1
|RECEIVERS
|Josh Oliver [0.23] Yes Anytime TD +1200, 7.7% (DK) | Last 14: 4-10 | CS: 1-1
|Jonnu Smith [2.7] Under 3.5 (-131 DK) Receptions | Last 20: 7-13 | CS: 1-2
|Adam Thielen [0.23] Yes Anytime TD +800, 11.1% (FD) | Last 13: 4-9 | CS: 0-3
|Ben Skowronek [0.18] Yes Anytime TD +3300, 2.9% (FD) | Last 5: 1-4 | CS: 1-0
|Calvin Austin III [0.4] Yes Anytime TD +275, 26.7% (MGM) | Last 21: 6-15 | CS: 2-1
|Jalen Nailor [29] Over 19.5 (-114 FD) Receiving Yards | Last 19: 11-8 | CS: 3-0
|Jordan Addison [0.55] Yes Anytime TD +275, 26.7% (DK) | Last 16: 7-9
|WASHINGTON COMMANDERS VS ATLANTA FALCONS PLAYER PROPS VALUES
|QUARTERBACKS
|Michael Penix Jr. [0.92] Yes Pass INT -135, 57.4% (DK) | Last 8: 4-4 | CS: 1-2
|Michael Penix Jr. [3] Over 2.5 (-110 MGM) Rush Attempts | Last 8: 2-6 | CS: 1-2
|RUNNING BACKS
|Jeremy McNichols [0.4] Yes Anytime TD +390, 20.4% (DK) | Last 19: 5-14 | CS: 1-1
|Bijan Robinson [16] Under 17.5 (-105 MGM) Rush Attempts | Last 20: 10-10 | CS: 2-1
|RECEIVERS
|Zach Ertz [0.47] Yes Anytime TD +240, 29.4% (DK) | Last 23: 9-14 | CS: 2-1
|Darnell Mooney [3.1] Under 3.5 (-118 MGM) Receptions | Last 18: 9-9 | CS: 1-1
|Drake London [4.9] Under 5.5 (-130 MGM) Receptions | Last 20: 9-11 | CS: 2-1
|NEW ORLEANS SAINTS VS BUFFALO BILLS PLAYER PROPS VALUES
|QUARTERBACKS
|Josh Allen [244] Over 217.5 (-115 MGM) Passing Yards | Last 22: 12-10 | CS: 1-2
|Josh Allen [38] Over 23.5 (-110 MGM) Rushing Yards | Last 22: 14-8 | CS: 3-0
|Spencer Rattler [31.2] Under 34.5 (-110 MGM) Pass Attempts | Last 10: 4-6 | CS: 1-2
|Spencer Rattler [18.6] Under 21.5 (-120 MGM) Pass Completions | Last 10: 4-6 | CS: 0-3
|Spencer Rattler [1.02] Yes Passing TDs -203, 67% (DK) | Last 10: 6-4 | CS: 2-1
|Spencer Rattler [181] Under 208.5 (-115 MGM) Passing Yards | Last 10: 5-5 | CS: 1-2
|RUNNING BACKS
|Alvin Kamara [12.9] Under 13.5 (-105 MGM) Rush Attempts | Last 17: 6-11 | CS: 1-2
|Ty Johnson [0.21] Yes Anytime TD +550, 15.4% (DK) | Last 23: 5-18 | CS: 0-3
|James Cook [14.2] Under 16.5 (+105 MGM) Rush Attempts | Last 22: 14-8 | CS: 1-2
|James Cook [0.85] Yes Anytime TD -190, 65.5% (MGM) | Last 22: 17-5 | CS: 3-0
|Kendre Miller [26] Over 14.5 (-110 MGM) Rushing Yards | Last 9: 7-2 | CS: 2-1
|Kendre Miller [30] Over 20.5 (-115 MGM) Rush+Rec Yd | Last 9: 6-3 | CS: 2-1
|RECEIVERS
|Juwan Johnson [3.6] Under 4.5 (+101 DK) Receptions | Last 18: 11-7 | CS: 0-3
|Elijah Moore [0.29] Yes Anytime TD +750, 11.8% (MGM) | Last 20: 2-18 | CS: 1-2
|Brandin Cooks [25] Over 18.5 (-110 MGM) Receiving Yards | Last 13: 8-5 | CS: 3-0
|Brandin Cooks [0.17] Yes Anytime TD +650, 13.3% (MGM) | Last 13: 3-10 | CS: 0-3
|Chris Olave [4.9] Under 5.5 (+103 DK) Receptions | Last 11: 5-6 | CS: 0-3
|Chris Olave [49] Under 60.5 (-113 DK) Receiving Yards | Last 11: 7-4 | CS: 3-0
|Chris Olave [49] Under 59.5 (-115 MGM) Rush+Rec Yd | Last 11: 7-4 | CS: 3-0
|Khalil Shakir [4] Over 3.5 (-125 MGM) Receptions | Last 21: 16-5 | CS: 2-1
|Rashid Shaheed [42] Over 33.5 (-115 MGM) Receiving Yards | Last 9: 6-3 | CS: 2-1
|Rashid Shaheed [44] Over 34.5 (-115 MGM) Rush+Rec Yd | Last 9: 6-3 | CS: 2-1
|Keon Coleman [47] Over 37.5 (-114 DK) Receiving Yards | Last 19: 7-12 | CS: 1-2
|Keon Coleman [47] Over 39.5 (-110 MGM) Rush+Rec Yd | Last 19: 8-11 | CS: 1-2
|CLEVELAND BROWNS VS DETROIT LIONS PLAYER PROPS VALUES
|QUARTERBACKS
|Joe Flacco [0.99] Yes Pass INT -159, 61.4% (MGM) | Last 10: 7-3 | CS: 3-0
|Joe Flacco [182] Under 215.5 (-113 DK) Passing Yards | Last 10: 5-5 | CS: 2-1
|Jared Goff [30.9] Over 29.5 (+100 MGM) Pass Attempts | Last 21: 11-10 | CS: 1-2
|Jared Goff [0.7] Yes Pass INT +165, 37.7% (MGM) | Last 21: 8-13 | CS: 1-2
|Jared Goff [2.19] Over 1.5 (-117 DK) Passing TDs | Last 21: 13-8 | CS: 1-2
|Jared Goff [259] Over 225.5 (-115 FAN) Passing Yards | Last 21: 14-7 | CS: 1-2
|RUNNING BACKS
|David Montgomery [0.65] Yes Anytime TD +100, 50% (FAN) | Last 18: 12-6 | CS: 2-1
|Jahmyr Gibbs [13.3] Under 14.5 (-105 MGM) Rush Attempts | Last 21: 12-9 | CS: 2-1
|Jahmyr Gibbs [0.89] Yes Anytime TD -155, 60.8% (MGM) | Last 21: 16-5 | CS: 2-1
|Quinshon Judkins [16] Over 13.5 (-120 MGM) Rush Attempts | Last 2: 1-1 | CS: 1-1
|Quinshon Judkins [67] Over 55.5 (-120 FAN) Rushing Yards | Last 2: 2-0 | CS: 2-0
|Quinshon Judkins [0.53] Yes Anytime TD +170, 37% (FD) | Last 2: 1-1 | CS: 1-1
|RECEIVERS
|Jerry Jeudy [62] Over 47.5 (-115 MGM) Receiving Yards | Last 20: 13-7 | CS: 2-1
|Jerry Jeudy [62] Over 48.5 (-115 MGM) Rush+Rec Yd | Last 20: 13-7 | CS: 2-1
|Amon-Ra St. Brown [76] Over 64.5 (-114 DK) Receiving Yards | Last 21: 11-10 | CS: 2-1
|Amon-Ra St. Brown [0.81] Yes Anytime TD +125, 44.4% (DK) | Last 21: 13-8 | CS: 2-1
|Brock Wright [0.27] Yes Anytime TD +1300, 7.1% (FD) | Last 11: 3-8 | CS: 1-0
|Jameson Williams [54] Over 39.5 (-115 MGM) Receiving Yards | Last 19: 12-7 | CS: 2-1
|Jameson Williams [0.48] Yes Anytime TD +210, 32.3% (FD) | Last 19: 9-10 | CS: 1-2
|Cedric Tillman [41] Over 31.5 (-112 DK) Receiving Yards | Last 12: 5-7 | CS: 1-2
|Cedric Tillman [0.37] Yes Anytime TD +330, 23.3% (DK) | Last 12: 4-8 | CS: 2-1
|TENNESSEE TITANS VS HOUSTON TEXANS PLAYER PROPS VALUES
|QUARTERBACKS
|C.J. Stroud [21.5] Over 19.5 (-130 FD) Pass Completions | Last 22: 13-9 | CS: 1-2
|C.J. Stroud [1.8] Over 1.5 (+120 FD) Passing TDs | Last 22: 6-16 | CS: 0-3
|Cam Ward [1.08] Yes Passing TDs -200, 66.7% (MGM) | Last 3: 2-1 | CS: 2-1
|RUNNING BACKS
|Nick Chubb [0.65] Yes Anytime TD +155, 39.2% (DK) | Last 11: 4-7 | CS: 1-2
|Nick Chubb [49] Under 62.5 (-115 MGM) Rush+Rec Yd | Last 11: 10-1 | CS: 2-1
|Tony Pollard [18.3] Over 17.5 (-106 MGM) Rush Attempts | Last 19: 8-11 | CS: 2-1
|RECEIVERS
|Tyler Lockett [0.1] Yes Anytime TD +1300, 7.1% (FD) | Last 20: 2-18 | CS: 0-3
|Nico Collins [0.88] Yes Anytime TD +120, 45.5% (DK) | Last 17: 9-8 | CS: 2-1
|Elic Ayomanor [0.28] Yes Anytime TD +425, 19% (DK) | Last 3: 2-1 | CS: 2-1
|CAROLINA PANTHERS VS NEW ENGLAND PATRIOTS PLAYER PROPS VALUES
|QUARTERBACKS
|Bryce Young [0.77] Yes Pass INT -130, 56.5% (DK) | Last 17: 8-9 | CS: 2-1
|Bryce Young [0.2] Yes Anytime TD +600, 14.3% (DK) | Last 17: 6-11 | CS: 1-2
|Drake Maye [22.7] Over 20.5 (-104 DK) Pass Completions | Last 16: 8-8 | CS: 2-1
|Drake Maye [0.79] Yes Pass INT -109, 52.2% (DK) | Last 16: 10-6 | CS: 2-1
|Drake Maye [1.79] Over 1.5 (+105 MGM) Passing TDs | Last 16: 6-10 | CS: 2-1
|Drake Maye [231] Over 208.5 (-114 FD) Passing Yards | Last 16: 9-7 | CS: 3-0
|Drake Maye [43] Over 32.5 (-110 MGM) Rushing Yards | Last 16: 5-11 | CS: 1-2
|Drake Maye [0.41] Yes Anytime TD +300, 25% (DK) | Last 16: 3-13 | CS: 1-2
|RUNNING BACKS
|Rico Dowdle [0.32] Yes Anytime TD +425, 19% (MGM) | Last 19: 6-13 | CS: 1-2
|Chuba Hubbard [0.63] Yes Anytime TD +115, 46.5% (FD) | Last 18: 11-7 | CS: 2-1
|RECEIVERS
|Hunter Henry [44] Over 36.5 (-110 MGM) Receiving Yards | Last 19: 11-8 | CS: 2-1
|Hunter Henry [0.45] Yes Anytime TD +200, 33.3% (MGM) | Last 19: 3-16 | CS: 1-2
|Mack Hollins [0.28] Yes Anytime TD +600, 14.3% (FD) | Last 22: 7-15 | CS: 1-2
|Hunter Renfrow [0.37] Yes Anytime TD +295, 25.3% (DK) | Last 3: 1-2 | CS: 1-2
|Kayshon Boutte [41] Over 26.5 (-110 MGM) Receiving Yards | Last 18: 12-6 | CS: 2-1
|Demario Douglas [0.28] Yes Anytime TD +400, 20% (DK) | Last 19: 4-15 | CS: 1-2
|Brycen Tremayne [0.09] Yes Anytime TD +1300, 7.1% (DK) | Last 3: 0-3 | CS: 0-2
|Kyle Williams [0.18] Yes Anytime TD +1000, 9.1% (FD) | Last 2: 0-2 | CS: 0-2
|LOS ANGELES CHARGERS VS NEW YORK GIANTS PLAYER PROPS VALUES
|RUNNING BACKS
|Hassan Haskins [0.38] Yes Anytime TD +550, 15.4% (FD) | Last 15: 3-12 | CS: 0-3
|Omarion Hampton [60] Under 63.5 (-111 CS) Rushing Yards | Last 3: 2-1 | CS: 2-1
|Omarion Hampton [0.67] Yes Anytime TD -105, 51.2% (CS) | Last 3: 1-2 | CS: 1-2
|RECEIVERS
|Keenan Allen [0.57] Yes Anytime TD +170, 37% (DK) | Last 18: 8-10 | CS: 3-0
|Quentin Johnston [47] Under 55.5 (-110 MGM) Receiving Yards | Last 19: 14-5 | CS: 0-3
|Quentin Johnston [0.49] Yes Anytime TD +180, 35.7% (MGM) | Last 19: 9-10 | CS: 2-1
|Derius Davis [0.17] Yes Anytime TD +1300, 7.1% (FD) | Last 18: 2-16 | CS: 0-3
|Malik Nabers [73] Over 59.5 (-118 MGM) Receiving Yards | Last 18: 14-4 | CS: 2-1
|Malik Nabers [0.57] Yes Anytime TD +175, 36.4% (DK) | Last 18: 6-12 | CS: 1-2
|Ladd McConkey [70] Over 62.5 (-110 DK) Receiving Yards | Last 20: 11-9 | CS: 1-2
|PHILADELPHIA EAGLES VS TAMPA BAY BUCCANEERS PLAYER PROPS VALUES
|QUARTERBACKS
|Baker Mayfield [21.9] Over 20.5 (+106 FD) Pass Completions | Last 21: 14-7 | CS: 1-2
|Baker Mayfield [1.1] Yes Pass INT -110, 52.4% (FD) | Last 21: 10-11 | CS: 0-3
|Baker Mayfield [1.72] Over 1.5 (+136 DK) Passing TDs | Last 21: 15-6 | CS: 2-1
|Jalen Hurts [16.9] Under 18.5 (-110 MGM) Pass Completions | Last 22: 15-7 | CS: 1-2
|Jalen Hurts [0.69] Yes Anytime TD -130, 56.5% (MGM) | Last 22: 16-6 | CS: 3-0
|RUNNING BACKS
|Saquon Barkley [2.4] Under 2.5 (-105 MGM) Receptions | Last 23: 15-8 | CS: 1-2
|Rachaad White [1.6] Over 1.5 (+145 MGM) Receptions | Last 19: 13-6 | CS: 1-2
|Rachaad White [7.1] Over 4.5 (+115 MGM) Rush Attempts | Last 19: 15-4 | CS: 2-1
|Rachaad White [35] Over 13.5 (-110 MGM) Rushing Yards | Last 19: 16-3 | CS: 2-1
|Rachaad White [0.35] Yes Anytime TD +390, 20.4% (FD) | Last 19: 8-11 | CS: 1-2
|Rachaad White [46] Over 22.5 (-110 MGM) Rush+Rec Yd | Last 19: 16-3 | CS: 1-2
|Tank Bigsby [0.11] Yes Anytime TD +1600, 5.9% (FD) | Last 17: 5-12 | CS: 0-2
|Bucky Irving [16.6] Over 13.5 (-114 FD) Rush Attempts | Last 21: 10-11 | CS: 3-0
|RECEIVERS
|A.J. Brown [4.5] Over 4.5 (+110 FD) Receptions | Last 20: 13-7 | CS: 2-1
|A.J. Brown [65] Over 58.5 (-114 CS) Receiving Yards | Last 20: 12-8 | CS: 1-2
|A.J. Brown [0.48] Yes Anytime TD +190, 34.5% (CS) | Last 20: 10-10 | CS: 1-2
|DeVonta Smith [0.5] Yes Anytime TD +240, 29.4% (FD) | Last 20: 9-11 | CS: 1-2
|Dallas Goedert [0.33] Yes Anytime TD +400, 20% (MGM) | Last 16: 4-12 | CS: 1-1
|Jahan Dotson [21] Over 7.5 (-114 FD) Receiving Yards | Last 19: 10-9 | CS: 1-2
|Jahan Dotson [21] Over 7.5 (-120 MGM) Rush+Rec Yd | Last 19: 10-9 | CS: 1-2
|Emeka Egbuka [57] Over 12.5 (-117 CS) Receiving Yards | Last 3: 3-0 | CS: 3-0
|Emeka Egbuka [0.48] Yes Anytime TD +180, 35.7% (FD) | Last 3: 2-1 | CS: 2-1
|JACKSONVILLE JAGUARS VS SAN FRANCISCO 49ERS PLAYER PROPS VALUES
|QUARTERBACKS
|Trevor Lawrence [0.8] Yes Pass INT -155, 60.8% (DK) | Last 13: 9-4 | CS: 3-0
|Trevor Lawrence [207] Under 225.5 (-111 DK) Passing Yards | Last 13: 9-4 | CS: 2-1
|RUNNING BACKS
|Christian McCaffrey [52] Over 43.5 (-110 MGM) Receiving Yards | Last 7: 4-3 | CS: 3-0
|Kyle Juszczyk [0.26] Yes Anytime TD +475, 17.4% (MGM) | Last 17: 4-13 | CS: 1-2
|Brian Robinson Jr. [0.25] Yes Anytime TD +400, 20% (MGM) | Last 20: 8-12 | CS: 0-3
|Bhayshul Tuten [0.44] Yes Anytime TD +205, 32.8% (FD) | Last 3: 2-1 | CS: 2-1
|RECEIVERS
|Marquez Valdes-Scantling [0.17] Yes Anytime TD +800, 11.1% (FD) | Last 15: 3-12 | CS: 0-2
|Hunter Long [0.16] Yes Anytime TD +1500, 6.2% (MGM) | Last 10: 1-9 | CS: 1-1
|Luke Farrell [0.19] Yes Anytime TD +550, 15.4% (FD) | Last 12: 1-11 | CS: 1-1
|Brian Thomas Jr. [53] Under 62.5 (-115 MGM) Receiving Yards | Last 20: 9-11 | CS: 3-0
|Brian Thomas Jr. [0.49] Yes Anytime TD +175, 36.4% (MGM) | Last 20: 10-10 | CS: 1-2
|Ricky Pearsall [77] Over 66.5 (-115 MGM) Receiving Yards | Last 14: 5-9 | CS: 2-1
|INDIANAPOLIS COLTS VS LOS ANGELES RAMS PLAYER PROPS VALUES
|QUARTERBACKS
|Daniel Jones [0.74] Yes Pass INT +115, 46.5% (MGM) | Last 13: 5-8 | CS: 0-3
|Daniel Jones [240] Over 208.5 (-115 MGM) Passing Yards | Last 13: 7-6 | CS: 3-0
|RUNNING BACKS
|Jonathan Taylor [97] Over 84.5 (-113 DK) Rushing Yards | Last 17: 12-5 | CS: 2-1
|Jonathan Taylor [114] Over 104.5 (-115 MGM) Rush+Rec Yd | Last 17: 11-6 | CS: 2-1
|Kyren Williams [1.02] Yes Anytime TD -182, 64.5% (CS) | Last 21: 15-6 | CS: 2-1
|RECEIVERS
|Michael Pittman Jr. [62] Over 49.5 (-118 MGM) Receiving Yards | Last 19: 8-11 | CS: 2-1
|Michael Pittman Jr. [0.45] Yes Anytime TD +230, 30.3% (DK) | Last 19: 5-14 | CS: 2-1
|Davante Adams [77] Over 61.5 (-112 DK) Receiving Yards | Last 17: 9-8 | CS: 1-2
|Davante Adams [0.65] Yes Anytime TD +130, 43.5% (DK) | Last 17: 9-8 | CS: 2-1
|Alec Pierce [47] Over 25.5 (-118 MGM) Receiving Yards | Last 19: 13-6 | CS: 3-0
|Alec Pierce [0.3] Yes Anytime TD +400, 20% (MGM) | Last 19: 7-12 | CS: 0-3
|Andrew Ogletree [0.2] Yes Anytime TD +950, 9.5% (DK) | Last 11: 1-10
|Davis Allen [0.25] Yes Anytime TD +800, 11.1% (DK) | Last 10: 3-7 | CS: 2-1
|Puka Nacua [7.7] Over 7.5 (+108 DK) Receptions | Last 16: 8-8 | CS: 3-0
|Puka Nacua [0.65] Yes Anytime TD +105, 48.8% (DK) | Last 16: 4-12 | CS: 1-2
|Tyler Warren [58] Over 45.5 (-118 MGM) Receiving Yards | Last 3: 2-1 | CS: 2-1
|BALTIMORE RAVENS VS KANSAS CITY CHIEFS PLAYER PROPS VALUES
|QUARTERBACKS
|Patrick Mahomes [4.8] Over 4.5 (+115 MGM) Rush Attempts | Last 22: 12-10 | CS: 3-0
|Patrick Mahomes [0.26] Yes Anytime TD +380, 20.8% (MGM) | Last 22: 5-17 | CS: 2-1
|RUNNING BACKS
|Derrick Henry [0.9] Yes Receptions -225, 69.2% (FAN) | Last 22: 14-8 | CS: 2-1
|Derrick Henry [15] Under 18.5 (-127 FAN) Rush Attempts | Last 22: 12-10 | CS: 3-0
|Derrick Henry [96] Over 86.5 (-115 MGM) Rush+Rec Yd | Last 22: 14-8 | CS: 1-2
|Justice Hill [3] Over 2.5 (+120 MGM) Rush Attempts | Last 20: 11-9 | CS: 1-2
|Kareem Hunt [9.9] Over 7.5 (-105 MGM) Rush Attempts | Last 19: 15-4 | CS: 2-1
|Kareem Hunt [0.39] Yes Anytime TD +210, 32.3% (MGM) | Last 19: 9-10 | CS: 1-2
|Isiah Pacheco [10.5] Over 9.5 (+106 FD) Rush Attempts | Last 13: 6-7 | CS: 2-1
|RECEIVERS
|Travis Kelce [4.5] Over 4.5 (+112 FD) Receptions | Last 22: 11-11 | CS: 0-3
|Mark Andrews [0.41] Yes Anytime TD +235, 29.9% (DK) | Last 22: 11-11 | CS: 1-2
|Tylan Wallace [0.13] Yes Anytime TD +1000, 9.1% (FD) | Last 14: 2-12 | CS: 1-1
|Tyquan Thornton [0.44] Yes Anytime TD +550, 15.4% (FD) | Last 7: 2-5 | CS: 2-1
|Zay Flowers [4.3] Under 5.5 (-155 MGM) Receptions | Last 20: 12-8 | CS: 1-2
|Xavier Worthy [0.6] Yes Anytime TD +190, 34.5% (DK) | Last 20: 10-10 | CS: 0-1
|Devontez Walker [0.18] Yes Anytime TD +1200, 7.7% (DK) | Last 4: 2-2 | CS: 1-1
|CHICAGO BEARS VS LAS VEGAS RAIDERS PLAYER PROPS VALUES
|QUARTERBACKS
|Geno Smith [237] Under 258.5 (-115 MGM) Passing Yards | Last 20: 11-9 | CS: 1-2
|Caleb Williams [1.7] Over 1.5 (-103 DK) Passing TDs | Last 20: 9-11 | CS: 2-1
|Caleb Williams [36] Over 20.5 (-115 MGM) Rushing Yards | Last 20: 12-8 | CS: 2-1
|RUNNING BACKS
|D`Andre Swift [64] Over 48.5 (-115 MGM) Rushing Yards | Last 20: 12-8 | CS: 2-1
|Ashton Jeanty [0.75] Yes Anytime TD -140, 58.3% (MGM) | Last 3: 1-2 | CS: 1-2
|Ashton Jeanty [71] Under 83.5 (-111 DK) Rush+Rec Yd | Last 3: 3-0 | CS: 3-0
|RECEIVERS
|DJ Moore [55] Over 47.5 (-110 MGM) Receiving Yards | Last 20: 11-9 | CS: 1-2
|Tre Tucker [0.41] Yes Anytime TD +210, 32.3% (MGM) | Last 20: 6-14 | CS: 2-1
|Rome Odunze [0.56] Yes Anytime TD +145, 40.8% (DK) | Last 20: 5-15 | CS: 3-0
|Luther Burden III [0.21] Yes Anytime TD +550, 15.4% (FD) | Last 3: 1-2 | CS: 1-2