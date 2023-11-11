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NCAAB Scores
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1st Half
SFU
Red Flash
SACL
Broncos

Time Team Play Score
Key Players
Min. Per Game
Pts. Per Game
Ast. Per Game
Reb. Per Game
Field Goal %
Three Point %
Free Throw %
Leavey Center Santa Clara, CA
Leavey Center Santa Clara, CA
Team Stats
St. Fran.-Pa. 0-2 48.0 PPG 23.5 RPG 7.0 APG
Santa Clara 1-0 77.0 PPG 44.0 RPG 14.0 APG
0 FG% 0
0 3PT FG% 0
0 FT% 0
St. Fran.-Pa.
Roster
C. Gregory
G. Liberis
W. Sanon II
M. Webb
C. Lopez Jr.
C. Moncrief
A. Harris
A. Talbert
B. Blue
B. Rosenberger III
E. Wilborn
A. Humphrey Jr.
K. McNeill
Total
Roster GP MPG PPG RPG APG SPG BPG TOG FG% 3PT% FT% ORPG DRPG
C. Gregory 2 30 8.5 1.0 1.0 1.00 0.00 3.0 35.3 33.3 80.0 0 1
G. Liberis 2 22 8.5 4.0 0.0 0.00 0.00 2.0 50.0 0.0 83.3 0.5 3.5
W. Sanon II 2 22.5 6.5 2.0 1.5 1.00 0.00 2.5 57.1 0.0 71.4 1 1
M. Webb 2 18 5.5 4.0 0.5 0.50 0.50 1.5 35.7 0.0 50.0 1.5 2.5
C. Lopez Jr. 2 16.5 5.0 0.5 0.5 0.00 0.00 2.5 20.0 12.5 83.3 0 0.5
C. Moncrief 2 23.5 4.5 1.5 1.0 1.00 0.50 1.5 50.0 100.0 0.0 0 1.5
A. Harris 2 16 3.0 3.0 0.0 0.00 0.50 0.5 28.6 0.0 100.0 1 2
A. Talbert 2 15.5 2.5 0.5 1.0 0.50 0.00 1.5 40.0 33.3 0.0 0.5 0
B. Blue 2 3.5 2.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.5 50.0 50.0 50.0 0 0
B. Rosenberger III 2 9.5 1.0 0.5 1.0 0.00 0.00 0.0 25.0 0.0 0.0 0 0.5
E. Wilborn 2 15 1.0 2.0 0.0 0.00 0.00 2.0 0.0 0.0 66.7 0.5 1.5
A. Humphrey Jr. 2 6 0.0 0.5 0.5 0.50 0.00 0.5 0.0 0.0 0.0 0 0.5
K. McNeill 2 2.5 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Total 2 0.0 48.0 23.5 7.0 4.50 1.50 18.5 36.0 21.2 71.4 5.5 16.0
Santa Clara
Roster
C. Marshall Jr.
A. Bal
F. Caffaro
T. Bryan
J. Benjamin
J. Ensminger
C. Tilly
C. Hammond
J. O'Neil
C. Tongue
Total
Roster GP MPG PPG RPG APG SPG BPG TOG FG% 3PT% FT% ORPG DRPG
C. Marshall Jr. 1 22 22.0 1.0 1.0 2.00 0.00 2.0 75.0 60.0 20.0 0 1
A. Bal 1 30 17.0 6.0 3.0 2.00 1.00 5.0 50.0 33.3 75.0 0 6
F. Caffaro 1 28 13.0 8.0 2.0 1.00 2.00 2.0 100.0 0.0 81.8 2 6
T. Bryan 1 25 11.0 4.0 0.0 0.00 0.00 1.0 66.7 66.7 33.3 1 3
J. Benjamin 1 26 10.0 2.0 3.0 0.00 0.00 3.0 36.4 20.0 50.0 0 2
J. Ensminger 1 16 2.0 4.0 1.0 1.00 0.00 3.0 50.0 0.0 0.0 2 2
C. Tilly 1 16 2.0 3.0 1.0 0.00 2.00 2.0 0.0 0.0 100.0 1 2
C. Hammond 1 4 0.0 1.0 2.0 0.00 0.00 1.0 0.0 0.0 0.0 0 1
J. O'Neil 1 32 0.0 9.0 1.0 1.00 3.00 1.0 0.0 0.0 0.0 2 7
C. Tongue 1 1 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Total 1 0.0 77.0 44.0 14.0 7.00 8.00 20.0 48.1 29.6 60.7 8.0 33.0
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