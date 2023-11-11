SFTRPA
SNCLRA
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Key Players
|Min. Per Game
|Pts. Per Game
|Ast. Per Game
|Reb. Per Game
|Field Goal %
|Three Point %
|Free Throw %
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|Team Stats
|St. Fran.-Pa. 0-2
|48.0 PPG
|23.5 RPG
|7.0 APG
|Santa Clara 1-0
|77.0 PPG
|44.0 RPG
|14.0 APG
|
|0
|FG%
|0
|
|
|0
|3PT FG%
|0
|
|
|0
|FT%
|0
|
|Roster
|GP
|MPG
|PPG
|RPG
|APG
|SPG
|BPG
|TOG
|FG%
|3PT%
|FT%
|ORPG
|DRPG
|C. Gregory
|2
|30
|8.5
|1.0
|1.0
|1.00
|0.00
|3.0
|35.3
|33.3
|80.0
|0
|1
|G. Liberis
|2
|22
|8.5
|4.0
|0.0
|0.00
|0.00
|2.0
|50.0
|0.0
|83.3
|0.5
|3.5
|W. Sanon II
|2
|22.5
|6.5
|2.0
|1.5
|1.00
|0.00
|2.5
|57.1
|0.0
|71.4
|1
|1
|M. Webb
|2
|18
|5.5
|4.0
|0.5
|0.50
|0.50
|1.5
|35.7
|0.0
|50.0
|1.5
|2.5
|C. Lopez Jr.
|2
|16.5
|5.0
|0.5
|0.5
|0.00
|0.00
|2.5
|20.0
|12.5
|83.3
|0
|0.5
|C. Moncrief
|2
|23.5
|4.5
|1.5
|1.0
|1.00
|0.50
|1.5
|50.0
|100.0
|0.0
|0
|1.5
|A. Harris
|2
|16
|3.0
|3.0
|0.0
|0.00
|0.50
|0.5
|28.6
|0.0
|100.0
|1
|2
|A. Talbert
|2
|15.5
|2.5
|0.5
|1.0
|0.50
|0.00
|1.5
|40.0
|33.3
|0.0
|0.5
|0
|B. Blue
|2
|3.5
|2.0
|0.0
|0.0
|0.00
|0.00
|0.5
|50.0
|50.0
|50.0
|0
|0
|B. Rosenberger III
|2
|9.5
|1.0
|0.5
|1.0
|0.00
|0.00
|0.0
|25.0
|0.0
|0.0
|0
|0.5
|E. Wilborn
|2
|15
|1.0
|2.0
|0.0
|0.00
|0.00
|2.0
|0.0
|0.0
|66.7
|0.5
|1.5
|A. Humphrey Jr.
|2
|6
|0.0
|0.5
|0.5
|0.50
|0.00
|0.5
|0.0
|0.0
|0.0
|0
|0.5
|K. McNeill
|2
|2.5
|0.0
|0.0
|0.0
|0.00
|0.00
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|0
|0
|Total
|2
|0.0
|48.0
|23.5
|7.0
|4.50
|1.50
|18.5
|36.0
|21.2
|71.4
|5.5
|16.0
|Roster
|GP
|MPG
|PPG
|RPG
|APG
|SPG
|BPG
|TOG
|FG%
|3PT%
|FT%
|ORPG
|DRPG
|C. Marshall Jr.
|1
|22
|22.0
|1.0
|1.0
|2.00
|0.00
|2.0
|75.0
|60.0
|20.0
|0
|1
|A. Bal
|1
|30
|17.0
|6.0
|3.0
|2.00
|1.00
|5.0
|50.0
|33.3
|75.0
|0
|6
|F. Caffaro
|1
|28
|13.0
|8.0
|2.0
|1.00
|2.00
|2.0
|100.0
|0.0
|81.8
|2
|6
|T. Bryan
|1
|25
|11.0
|4.0
|0.0
|0.00
|0.00
|1.0
|66.7
|66.7
|33.3
|1
|3
|J. Benjamin
|1
|26
|10.0
|2.0
|3.0
|0.00
|0.00
|3.0
|36.4
|20.0
|50.0
|0
|2
|J. Ensminger
|1
|16
|2.0
|4.0
|1.0
|1.00
|0.00
|3.0
|50.0
|0.0
|0.0
|2
|2
|C. Tilly
|1
|16
|2.0
|3.0
|1.0
|0.00
|2.00
|2.0
|0.0
|0.0
|100.0
|1
|2
|C. Hammond
|1
|4
|0.0
|1.0
|2.0
|0.00
|0.00
|1.0
|0.0
|0.0
|0.0
|0
|1
|J. O'Neil
|1
|32
|0.0
|9.0
|1.0
|1.00
|3.00
|1.0
|0.0
|0.0
|0.0
|2
|7
|C. Tongue
|1
|1
|0.0
|0.0
|0.0
|0.00
|0.00
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|0
|0
|Total
|1
|0.0
|77.0
|44.0
|14.0
|7.00
|8.00
|20.0
|48.1
|29.6
|60.7
|8.0
|33.0