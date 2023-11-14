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NCAAB Scores
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TXSA
LAMAR

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1st Half
UTSA
Roadrunners
LAM
Cardinals

Time Team Play Score
Key Players
Min. Per Game
Pts. Per Game
Ast. Per Game
Reb. Per Game
Field Goal %
Three Point %
Free Throw %
12T
UTSA 1-1 ---
Lamar 1-1 ---
Montagne Center Beaumont, TX
Montagne Center Beaumont, TX
Team Stats
UTSA 1-1 77.0 PPG 42.5 RPG 13.5 APG
Lamar 1-1 90.5 PPG 53.0 RPG 21.5 APG
0 FG% 0
0 3PT FG% 0
0 FT% 0
UTSA
Roster
T. Edmonds
D. Fuller Jr.
A. Holiman
P. Carter
C. Tucker
C. Linguard Jr.
I. Wyatt
M. Diouf
N. Mahmoud
C. Cuthrell
Total
Roster GP MPG PPG RPG APG SPG BPG TOG FG% 3PT% FT% ORPG DRPG
T. Edmonds 2 27.5 13.5 5.0 0.5 1.00 1.00 1.0 47.6 0.0 58.3 2.5 2.5
D. Fuller Jr. 2 27.5 13.0 8.0 1.0 0.50 0.00 1.5 39.1 30.0 83.3 1.5 6.5
A. Holiman 2 22.5 11.0 1.0 1.5 0.00 0.00 1.0 42.1 50.0 33.3 0.5 0.5
P. Carter 2 25.5 10.0 1.5 1.0 0.50 0.00 1.0 47.1 16.7 60.0 0.5 1
C. Tucker 2 30.5 10.0 1.5 6.5 2.50 0.00 0.5 26.7 0.0 80.0 0.5 1
C. Linguard Jr. 2 30 7.0 8.0 0.5 0.50 1.00 0.5 30.8 28.6 100.0 1.5 6.5
I. Wyatt 2 23.5 6.5 4.0 1.5 1.00 1.00 0.5 40.0 40.0 60.0 1 3
M. Diouf 2 8 3.0 1.0 0.0 0.00 0.00 0.0 50.0 0.0 0.0 0.5 0.5
N. Mahmoud 2 7 3.0 1.5 0.5 0.00 0.00 1.0 40.0 100.0 0.0 1 0.5
C. Cuthrell 2 10.5 0.0 5.0 0.5 0.50 1.00 1.0 0.0 0.0 0.0 0 5
Total 2 0.0 77.0 42.5 13.5 6.50 4.00 8.5 38.5 33.3 68.6 11.5 28.0
Lamar
Roster
B. Knight
J. Buckley
J. Jackson
C. Pennebaker
T. Anderson
A. Hamilton
C. Pryor
E. White
V. Catt
A. Lekic
J. Bulajic
B. Gordon
M. Pearcy
Total
Roster GP MPG PPG RPG APG SPG BPG TOG FG% 3PT% FT% ORPG DRPG
B. Knight 2 16.5 13.5 2.0 0.5 0.50 0.00 1.5 38.9 36.4 90.0 0.5 1.5
J. Buckley 2 16 12.0 2.0 3.0 2.00 0.50 2.0 50.0 50.0 100.0 0.5 1.5
J. Jackson 2 25 11.5 3.5 3.0 1.00 1.00 1.0 53.3 55.6 100.0 0.5 3
C. Pennebaker 2 21.5 10.5 5.0 1.0 0.00 0.00 0.0 38.9 40.0 75.0 1.5 3.5
T. Anderson 2 22.5 10.0 3.5 3.5 3.50 1.50 2.5 50.0 16.7 100.0 1.5 2
A. Hamilton 2 18.5 8.5 5.0 2.5 0.00 0.00 1.5 46.2 0.0 83.3 1 4
C. Pryor 2 19.5 8.0 2.5 2.5 1.00 0.00 0.0 46.7 25.0 0.0 0.5 2
E. White 2 15 5.0 5.0 0.5 1.50 0.50 1.5 30.0 0.0 80.0 2 3
V. Catt 2 7.5 4.0 5.0 0.5 0.00 0.50 0.0 50.0 0.0 0.0 2 3
A. Lekic 1 8 4.0 2.0 1.0 0.00 0.00 1.0 50.0 0.0 0.0 0 2
J. Bulajic 2 14 3.5 6.5 3.5 0.50 0.00 2.0 66.7 0.0 75.0 2 4.5
B. Gordon 2 16.5 2.0 1.0 0.5 0.50 0.50 1.5 28.6 0.0 0.0 0 1
M. Pearcy 1 6 0.0 0.0 0.0 0.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Total 2 0.0 90.5 53.0 21.5 10.50 5.00 14.5 44.4 35.3 88.1 15.5 32.0
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