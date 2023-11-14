TXSA
LAMAR
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Key Players
|Min. Per Game
|Pts. Per Game
|Ast. Per Game
|Reb. Per Game
|Field Goal %
|Three Point %
|Free Throw %
Video Carousel
|
|0
|FG%
|0
|
|
|0
|3PT FG%
|0
|
|
|0
|FT%
|0
|
|Roster
|GP
|MPG
|PPG
|RPG
|APG
|SPG
|BPG
|TOG
|FG%
|3PT%
|FT%
|ORPG
|DRPG
|T. Edmonds
|2
|27.5
|13.5
|5.0
|0.5
|1.00
|1.00
|1.0
|47.6
|0.0
|58.3
|2.5
|2.5
|D. Fuller Jr.
|2
|27.5
|13.0
|8.0
|1.0
|0.50
|0.00
|1.5
|39.1
|30.0
|83.3
|1.5
|6.5
|A. Holiman
|2
|22.5
|11.0
|1.0
|1.5
|0.00
|0.00
|1.0
|42.1
|50.0
|33.3
|0.5
|0.5
|P. Carter
|2
|25.5
|10.0
|1.5
|1.0
|0.50
|0.00
|1.0
|47.1
|16.7
|60.0
|0.5
|1
|C. Tucker
|2
|30.5
|10.0
|1.5
|6.5
|2.50
|0.00
|0.5
|26.7
|0.0
|80.0
|0.5
|1
|C. Linguard Jr.
|2
|30
|7.0
|8.0
|0.5
|0.50
|1.00
|0.5
|30.8
|28.6
|100.0
|1.5
|6.5
|I. Wyatt
|2
|23.5
|6.5
|4.0
|1.5
|1.00
|1.00
|0.5
|40.0
|40.0
|60.0
|1
|3
|M. Diouf
|2
|8
|3.0
|1.0
|0.0
|0.00
|0.00
|0.0
|50.0
|0.0
|0.0
|0.5
|0.5
|N. Mahmoud
|2
|7
|3.0
|1.5
|0.5
|0.00
|0.00
|1.0
|40.0
|100.0
|0.0
|1
|0.5
|C. Cuthrell
|2
|10.5
|0.0
|5.0
|0.5
|0.50
|1.00
|1.0
|0.0
|0.0
|0.0
|0
|5
|Total
|2
|0.0
|77.0
|42.5
|13.5
|6.50
|4.00
|8.5
|38.5
|33.3
|68.6
|11.5
|28.0
|Roster
|GP
|MPG
|PPG
|RPG
|APG
|SPG
|BPG
|TOG
|FG%
|3PT%
|FT%
|ORPG
|DRPG
|B. Knight
|2
|16.5
|13.5
|2.0
|0.5
|0.50
|0.00
|1.5
|38.9
|36.4
|90.0
|0.5
|1.5
|J. Buckley
|2
|16
|12.0
|2.0
|3.0
|2.00
|0.50
|2.0
|50.0
|50.0
|100.0
|0.5
|1.5
|J. Jackson
|2
|25
|11.5
|3.5
|3.0
|1.00
|1.00
|1.0
|53.3
|55.6
|100.0
|0.5
|3
|C. Pennebaker
|2
|21.5
|10.5
|5.0
|1.0
|0.00
|0.00
|0.0
|38.9
|40.0
|75.0
|1.5
|3.5
|T. Anderson
|2
|22.5
|10.0
|3.5
|3.5
|3.50
|1.50
|2.5
|50.0
|16.7
|100.0
|1.5
|2
|A. Hamilton
|2
|18.5
|8.5
|5.0
|2.5
|0.00
|0.00
|1.5
|46.2
|0.0
|83.3
|1
|4
|C. Pryor
|2
|19.5
|8.0
|2.5
|2.5
|1.00
|0.00
|0.0
|46.7
|25.0
|0.0
|0.5
|2
|E. White
|2
|15
|5.0
|5.0
|0.5
|1.50
|0.50
|1.5
|30.0
|0.0
|80.0
|2
|3
|V. Catt
|2
|7.5
|4.0
|5.0
|0.5
|0.00
|0.50
|0.0
|50.0
|0.0
|0.0
|2
|3
|A. Lekic
|1
|8
|4.0
|2.0
|1.0
|0.00
|0.00
|1.0
|50.0
|0.0
|0.0
|0
|2
|J. Bulajic
|2
|14
|3.5
|6.5
|3.5
|0.50
|0.00
|2.0
|66.7
|0.0
|75.0
|2
|4.5
|B. Gordon
|2
|16.5
|2.0
|1.0
|0.5
|0.50
|0.50
|1.5
|28.6
|0.0
|0.0
|0
|1
|M. Pearcy
|1
|6
|0.0
|0.0
|0.0
|0.00
|1.00
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|0
|0
|Total
|2
|0.0
|90.5
|53.0
|21.5
|10.50
|5.00
|14.5
|44.4
|35.3
|88.1
|15.5
|32.0