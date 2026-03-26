The second round of the 2026 NCAA Tournament wrapped up Sunday, leaving only 16 teams left standing with a shot at the 2026 national title. Sweet 16 action gets underway on Thursday.

No. 1 seed Michigan took down No. 9 seed St. Louis 95-72 to secure its spot in the next round. In-state rival and No. 3 seed Michigan State followed suit with a 77-69 victory over No. 6 seed Louisville. 

No. 1 overall seed Duke continued its march through the tournament with a dominant 81-58 victory over No. 9 seed TCU. No. 2 seed Houston flattened in-state foe and No. 10 seed Texas A&M 88-57 to move on, (11) Texas is the last double-digit seed left standing after a thrilling 74-68 victory over Gonzaga. 

Speaking of thrillers, (4) Nebraska downed (5) Vanderbilt in an action-packed, back-and-forth affair, and No. 4 seed Arkansas stayed hot with a 94-88 win over No. 12 seed High Point. 

2026 NCAA Tournament bracket, scores

All times Eastern

East

FIRST ROUND

Thursday, March 19 -- Greenville

Thursday -- Buffalo

Friday, March 20 -- San Diego

Friday -- Philadelphia

SECOND ROUND 

Saturday, March 21 -- Greenville 

Saturday -- Buffalo 

Sunday, March 22 -- San Diego 

Sunday -- Philadelphia 

SWEET 16 

Friday, March 25 -- Washington, D.C. 

  • (5) St. John's vs. (1) Duke | 7:10 p.m. | CBS 
  • (3) Michigan State vs. (2) UConn | 9:45 p.m. | CBS 

West

FIRST FOUR

Tuesday, March 17 -- Dayton

FIRST ROUND

Thursday, March 19 -- Portland

Friday, March 20 -- San Diego

Friday -- St. Louis

SECOND ROUND 

Saturday, March 20 -- Portland 

Sunday, March 21 -- San Diego 

Sunday -- St. Louis

SWEET 16 

Thursday, March 26 -- San Jose 

  • (11) Texas vs. (2) Houston | 7:10 p.m. | CBS 
  • (4) Arkansas vs. (1) Arizona | 9:45 p.m. | CBS 

Midwest

FIRST FOUR

Tuesday, March 17 -- Dayton

Wednesday, March 18 -- Dayton

FIRST ROUND

Thursday, March 19 -- Buffalo

Friday, March 20-- St. Louis

Friday -- Tampa

Friday -- Philadelphia

SECOND ROUND

Saturday, March 21 -- Buffalo 

Sunday, March 22 -- St. Louis 

Sunday -- Tampa 

Sunday -- Philadelphia 

SWEET 16 

Friday, March 27 -- Chicago 

  • (4) Alabama vs. (1) Michigan | 7:35 p.m. | TBS
  • (6) Tennessee vs. (2) Iowa State | 10:10 p.m. | TBS 

South

FIRST FOUR

Wednesday, March 18 -- Dayton

FIRST ROUND

Thursday, March 19 -- Oklahoma City

Thursday -- Greenville

Thursday -- Oklahoma City

Friday, March 20 -- Tampa

SECOND ROUND 

Saturday, March 21 -- Greenville 

Saturday -- Oklahoma City 

Sunday, March 22 -- Tampa 

SWEET 16

Thursday, March 26 -- Houston 

  • (9) Iowa vs. (4) Nebraska | 7:30 p.m. | TBS 
  • (4) Arkansas vs. (1) Arizona | 10:05 p.m. | TBS 

Final Four

Saturday, April 4 -- 6:09 p.m. start (TBS)
Lucas Oil Stadium (Indianapolis)

National Championship

Monday, April 6 -- 8:50 p.m. (TBS)
Lucas Oil Stadium (Indianapolis)