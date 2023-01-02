Who's Playing
Loyola-Maryland @ American
Current Records: Loyola-Maryland 5-9; American 9-3
What to Know
After a three-game homestand, the Loyola-Maryland Greyhounds will be on the road. The Greyhounds and the American Eagles will face off in a Patriot battle at 2 p.m. ET on Monday at Bender Arena. The teams split their matchups last year, with Loyola-Maryland winning the first 78-73 at home and American taking the second 65-55.
There's no need to mince words: Loyola-Maryland lost to the Colgate Raiders on Friday, and they lost bad. The score wound up at 101-67.
Meanwhile, American wrapped up 2022 with a 60-47 victory over the Lafayette Leopards.
Loyola-Maryland is now 5-9 while the Eagles sit at 9-3. A pair of numbers to keep in mind before tip-off: The Greyhounds have allowed their opponents to shoot 47.90% from the floor on average, which is the 349th highest shooting percentage allowed in college basketball. American's offense has more to brag about, as they they come into the contest boasting the 20th highest field goal percentage in college basketball at 49.70%.
How To Watch
- When: Monday at 2 p.m. ET
- Where: Bender Arena -- Washington, District of Columbia
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Series History
American have won nine out of their last 15 games against Loyola-Maryland.
- Feb 26, 2022 - American 65 vs. Loyola-Maryland 55
- Jan 22, 2022 - Loyola-Maryland 78 vs. American 73
- Feb 24, 2021 - Loyola-Maryland 60 vs. American 49
- Jan 24, 2021 - American 81 vs. Loyola-Maryland 79
- Jan 23, 2021 - American 71 vs. Loyola-Maryland 70
- Feb 12, 2020 - American 81 vs. Loyola-Maryland 76
- Jan 22, 2020 - American 93 vs. Loyola-Maryland 91
- Feb 13, 2019 - Loyola-Maryland 86 vs. American 84
- Jan 30, 2019 - American 74 vs. Loyola-Maryland 68
- Feb 07, 2018 - Loyola-Maryland 72 vs. American 69
- Jan 11, 2018 - American 76 vs. Loyola-Maryland 65
- Feb 25, 2017 - American 64 vs. Loyola-Maryland 62
- Dec 30, 2016 - Loyola-Maryland 68 vs. American 66
- Feb 27, 2016 - American 67 vs. Loyola-Maryland 66
- Dec 30, 2015 - Loyola-Maryland 75 vs. American 67