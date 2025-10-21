COLLEGE BASKETBALL: DEC 16 CBS Sports Classic - Ohio State vs UCLA
Getty Images

CBS Sports on Tuesday unveiled its 2025-26 college basketball schedule packed with more than 300 regular-season games and featuring some of the best teams in the sport across platforms on the CBS Television Network, Paramount+ and CBS Sports Network. The schedule is set to feature preseason No. 1 Purdue six times along with appearances from No. 2 Houston, No. 6 Duke, No. 7 Michigan and No. 10 Texas Tech, among others.

This year's schedule will also feature 15 automatic bids to the 2026 NCAA Men's and Women's NCAA Tournaments, culminating with conference championship games in the Missouri Valley, Mountain West, Atlantic 10 and Big Ten.

The action begins on Nov. 27 with Duke vs. Arkansas in the CBS Sports Thanksgiving Classic held on Thanksgiving Day and concludes with the Big Ten Men's Tournament title game on March 15, which is airing on CBS for the 28th consecutive year. In between, stand-alone games will take center stage on CBS platforms including No. 16 Iowa State at No. 1 Purdue in Mackey Arena, Louisville vs. Indiana in Gainbridge Fieldhouse and Baylor at Memphis in FedEx Forum.

And those three examples are just part of a sampling of the first Saturday in December.

Also part of the schedule will be the 12th annual CBS Sports Classic on Dec. 20 with five of the six participating teams ranked in the preseason AP Top 25. The CBS Sports Classic will begin with No. 5 St. John's and No. 9 Kentucky at 12:30 p.m. ET  followed by No. 25 North Carolina vs. Ohio State in Atlanta's State Farm Arena  and concludes with a 5:30 p.m. tip between No. 2 Houston and No. 14 Arkansas at Prudential Center. 

2025-26 CBS college basketball schedule

DateMatchupTime (ET)
Thu., Nov. 27CBS Sports Thanksgiving Classic

Duke vs. Arkansas8 p.m.
Sat., Dec. 6Iowa State at Purdue12 p.m.
Sat., Dec. 6Louisville vs. Indiana2:15 p.m.
Sat., Dec. 6Baylor at Memphis4:30 p.m.
Sat., Dec. 20CBS Sports Classic

St. John's vs. Kentucky12:30 p.m.

North Carolina vs. Ohio State3 p.m.
Sat., Dec. 20Houston vs. Arkansas5:30 p.m.
Sat., Jan. 3BYU at Kansas State1:30 p.m.
Sat., Jan. 3Duke at Florida State3:45 p.m.
Sat., Jan. 10Wisconsin at MichiganTBD
Sat., Jan. 17UCLA at Ohio State1 p.m.
Sat., Jan. 24Maryland at Michigan State12 p.m.
Sat., Jan. 24West Virginia at Arizona2 p.m.
Sat., Jan. 24San Diego State at UNLV4 p.m.
Sat., Jan. 31San Diego State at Utah State1 p.m.
Sun., Feb. 1Purdue at Maryland1 p.m.
Sat., Feb. 7Oregon at Purdue1 p.m.
Sun., Feb. 8Michigan at Ohio State1 p.m.
Sat., Feb. 14UCLA at Michigan1 p.m.
Sun., Feb. 15Indiana at Illinois1 p.m.
Sat., Feb. 21Cincinnati at Kansas1 p.m.
Sun., Feb. 22Ohio State at Michigan State1 p.m.
Sat., Feb. 28San Diego State at New Mexico2 p.m.
Sat., Feb. 28Texas Tech at Iowa State4 p.m.
Sun., Mar. 1Purdue at Ohio State1:30 p.m.
Sun., Mar. 1Michigan State at Indiana3:45 p.m.
Sat., Mar. 7Houston at Oklahoma State12 p.m.
Sat., Mar. 7Kansas State at Kansas2 p.m.
Sat., Mar. 7Wisconsin at Purdue4 p.m.
Sun., Mar. 8MVC Tournament Championship12 p.m.
Sun., Mar. 8Big Ten Women's Tournament Championship2:15 p.m.
Sun., Mar. 8Michigan State at Michigan4:30 p.m.
Sat., Mar. 14Big Ten Tournament

Semifinal 11 p.m.

Semifinal 23:30 p.m.
Sat., Mar. 14Mountain West Tournament Championship6 p.m.
Sun., Mar. 15Atlantic 10 Tournament Championship1 p.m.
Sun., Mar. 15Big Ten Tournament Championship3:30 p.m.

2025-26 CBS Sports Network college basketball schedule

DateMatchupTime (ET)
Mon., Nov. 3Lehigh at Houston
Fertitta Center, Houston, TX		8 p.m.
Fri., Nov. 7Veterans Classic at the U.S. Naval Academy Tulsa vs. Rhode Island
Alumni Hall, Annapolis, MD		6 p.m.
Fri., Nov. 7Veterans Classic at the U.S. Naval Academy Yale vs. Navy
Alumni Hall, Annapolis, MD		8:30 p.m.
Sun., Nov. 9Gonzaga at Toledo (Women)
Savage Arena, Toledo, OH		2:30 p.m.
Tue., Nov. 11Duke at Army
Christl Arena, West Point, NY		7 p.m.
Tue., Nov. 11Delaware at BYU
Marriott Center, Provo, UT		9 p.m.
Thu., Nov. 13Cal at Kansas State
Bramlage Coliseum, Manhattan, KS		9 p.m.
Fri., Nov. 14Baylor at UNLV (Women)
The Pavilion, Las Vegas, NV		9 p.m.
Wed., Nov. 19Villanova at LaSalle
Tom Gola Arena, Philadelphia, PA		7 p.m.
Thu., Nov. 20Baha Mar Hoops Bahamas Purdue vs. Memphis
Baha Mar, Nassau, The Bahamas		6 p.m.
Thu., Nov. 20Baha Mar Hoops Bahamas Texas Tech vs. Wake Forest
Baha Mar, Nassau, The Bahamas
8:30 p.m.
Fri., Nov. 21Greenbrier Tip-Off Butler vs. South Carolina
Colonial Hall at The Greenbrier Resort, White Sulphur Springs, WV		2 p.m.
Fri., Nov. 21Greenbrier Tip-Off Northwestern vs. Virginia
Colonial Hall at The Greenbrier Resort, White Sulphur Springs, WV		5 p.m.
Fri., Nov. 21Baha Mar Hoops Bahamas Consolation Third Place Game
Baha Mar, Nassau, The Bahamas		7 p.m.
Fri., Nov. 21Baha Mar Hoops Bahamas Championship Championship Game
Baha Mar, Nassau, The Bahamas		9:30 p.m.
Sun., Nov. 23Greenbrier Tip-Off Butler vs. Virginia
Colonial Hall at The Greenbrier Resort,White Sulphur Springs, WV		2 p.m.
Sun., Nov. 23Greenbrier Tip-Off Northwestern vs. South Carolina
Colonial Hall at The Greenbrier Resort,White Sulphur Springs, WV		5 p.m.
Mon., Nov. 24Sunshine Slam
George Mason vs. Ohio
Ocean Center, Daytona Beach, FL		6 p.m.
Mon., Nov. 24Sunshine Slam
FAU vs. Loyola Marymount
Ocean Center, Daytona Beach, FL		8:30 p.m.
Mon., Nov. 24Denver at Arizona
McKale Center, Tucson, AZ		10:30 p.m.
Tue., Nov. 25Sunshine Slam Third Place Game
Ocean Center, Daytona Beach, FL		5 p.m.
Tue., Nov. 25Sunshine Slam Championship Game
Ocean Center, Daytona Beach, FL		7:30 p.m.
Tue., Nov. 25Acrisure Series Ole Miss vs Iowa
Acrisure Arena, Palm Desert, CA		9:30 p.m.
Tue., Nov. 25Acrisure Series
Utah vs. Grand Canyon
Acrisure Arena, Palm Desert, CA		12:00 p.m.
Wed., Nov. 26Acrisure Series NIU/Loyola vs. SJSU/Tulsa
Acrisure Arena, Palm Desert, CA		2 p.m.
Wed., Nov. 26Acrisure Series NIU/Loyola vs. SJSU/Tulsa
Acrisure Arena, Palm Desert, CA		4:30 p.m.
Wed., Nov. 26Acrisure Series Pepperdine vs. Fresno St
Acrisure Arena, Palm Desert, CA		7 p.m.
Wed., Nov. 26Acrisure Series
Grand Canyon/Utah vs.Ole Miss/Iowa
Acrisure Arena, Palm Desert, CA		9:30 p.m.
Wed., Nov. 26Acrisure Series
Grand Canyon/Utah vs. Ole Miss/Iowa
Acrisure Arena, Palm Desert, CA		12 a.m.
Thu., Nov. 27Acrisure Series
San Francisco vs. Colorado
Acrisure Arena, Palm Desert, CA		2 p.m.
Thu., Nov. 27Acrisure Series
Nevada vs. Washington
Acrisure Arena, Palm Desert, CA		4:30 p.m.
Thu., Nov. 27Acrisure Series
Saint Louis vs. Santa Clara
Acrisure Arena, Palm Desert, CA		7 p.m.
Thu., Nov. 27Acrisure Series Stanford vs. Minnesota
Acrisure Arena, Palm Desert, CA		9:30 p.m.
Fri., Nov. 28Emerald Coast Classic DePaul vs. Georgia Tech Raider Arena, Niceville, FL7 p.m.
Fri., Nov. 28Emerald Coast Classic LSU vs. Drake
Raider Arena, Niceville, FL		9:30 p.m.
Sat., Nov. 29Emerald Coast Classic Championship Game Raider Arena, Niceville, FL7 p.m.
Wed., Dec. 3Montana State at North Dakota State (Women)
Scheels Center, Fargo, ND		8 p.m.
Sat., Dec. 6Colorado at Colorado State
Moby Arena, Fort Collins, CO		5 p.m.
Sat., Dec. 6Jerry Colangelo Classic
Oklahoma State vs. Grand Canyon
Mortgage Matchup Center, Phoenix, AZ		7:30 p.m.
Sat., Dec. 6Jerry Colangelo Classic Oklahoma vs. Arizona State
Mortgage Matchup Center, Phoenix, AZ		10 p.m.
Sat., Dec. 13Stanford at San Jose State
Provident Credit Union Event Center, San Jose, CA		7 p.m.
Tue., Dec. 16Florida State at Dayton
University of Dayton Arena, Dayton, OH		7 p.m.
Wed., Dec. 17UNLV at Grand Canyon (Women)
Global Credit Union Arena, Phoenix, AZ		8 p.m.
Wed., Dec. 17Air Force at San Diego State
Viejas Arena, San Diego, CA		10 p.m.
Sat., Dec. 20Colorado State at Utah State
Dee Glen Smith Spectrum, Logan UT		2 p.m.
Sun., Dec. 21NC State at Davidson (Women)
John M Belk Arena, Davidson, NC		12 p.m.
Sun., Dec. 21Texas at South Dakota State (Women)
First Bank & Trust Arena, Brookings, SD		2 p.m.
Mon., Dec. 29UNCW at North Carolina AT&T
Corbett Sports Center, Greensboro, NC		7 p.m.
Tue., Dec. 30San Diego State at San Jose State
Provident Credit Union Event Center, San Jose, CA		10 p.m.
Wed., Dec. 31Stony Brook at William & Mary
Kaplan Arena, Williamsburg, VA		2 p.m.
Fri., Jan. 2Lamar at McNeese
Townsley Law Arena, Lake Charles, LA		7 p.m.
Sat., Jan. 3Northeastern at Campbell
Gore Arena, Lillington, NC		12 p.m.
Sat., Jan. 3Oral Roberts at North Dakota State
Scheels Center, Fargo, ND		4 p.m.
Sat., Jan. 3Davidson at Saint Joseph's
Michael J. Hagan '85 Arena, Philadelphia, PA		6 p.m.
Sat., Jan. 3Dayton at Loyola (Chicago)
Joseph J. Gentile Arena, Chicago, IL		2 p.m.
Sat., Jan. 3Boise State at San Diego State
Viejas Arena, San Diego, CA		10 p.m.
Sat., Jan. 3Wyoming at New Mexico
The Pit, Albuquerque, NM		8 p.m.
Sun., Jan. 4George Mason at VCU (Women)
Stuart C. Siegel Center, Richmond, VA		12 p.m.
Mon., Jan. 5William & Mary at Charleston
TD Arena, Charleston, SC		7 p.m.
Tue., Jan. 6UMass at Ohio
Convocation Center, Athens, OH		6 p.m.
Tue., Jan. 6George Washington at Dayton
University of Dayton Arena, Dayton, OH		8 p.m.
Tue., Jan. 6UNLV at Wyoming
Arena-Auditorium, Laramie, WY		10 p.m.
Wed., Jan. 7Furman at Chattanooga
McKenzie Center, Chattanooga, TN		5 p.m.
Wed., Jan. 7Saint Louis at VCU
Stuart C. Siegel Center, Richmond, VA		7 p.m.
Wed., Jan. 7Davidson at Loyola (Chicago)
Joseph J. Gentile Arena, Chicago, IL		9 p.m.
Thu., Jan. 8Liberty at LA Tech
Thomas Assembly Center, Ruston, LA		7 p.m.
Thu., Jan. 8MTSU at UTEP
Don Haskins Center, El Paso, TX		9 p.m.
Thu., Jan. 8San Francisco at LMU
Gersten Pavilion, Los Angeles, CA		11 p.m.
Fri., Jan. 9Miami (OH) at Toledo
John F. Savage Arena, Toledo, OH		6 p.m.
Fri., Jan. 9Akron at Bowling Green
Stroh Center, Bowling Green, OH		8 p.m.
Fri., Jan. 9UNLV at Colorado State
Moby Arena, Fort Collins, CO		10 p.m.
Sat., Jan. 10Loyola (Chicago) at George Washington
Charles E. Smith Center, Washington, DC		3 p.m.
Sat., Jan. 10Washington State at Saint Mary's
University Credit Union Pavilion, Moraga, CA		5 p.m.
Sat., Jan. 10Texas Tech at Colorado
CU Events Center, Boulder, CO		7 p.m.
Sat., Jan. 10Utah State at Boise State
ExtraMile Arena, Boise, ID		9 p.m.
Sat., Jan. 10Fresno State at San Diego State
Viejas Arena, San Diego, CA		11 p.m.
Sun., Jan. 11George Mason at George Washington (Women)
Charles E. Smith Center, Washington, DC		12 p.m.
Sun., Jan. 11Duquesne at VCU (Women)
Stuart C. Siegel, Richmond, VA		2 p.m.
Mon., Jan. 12Navy at American
Bender Arena, Washington, DC		7 p.m.
Tue., Jan. 13George Mason at Loyola (Chicago)
Joseph J. Gentile Arena, Chicago, IL		7 p.m.
Tue., Jan. 13Baylor at Oklahoma State
Gallagher-Iba Arena, Stillwater, OK		9 p.m.
Tue., Jan. 13Boise State at UNLV
Thomas & Mack Center, Las Vegas, NV		11 p.m.
Wed., Jan. 14VCU at Rhode Island
Thomas M. Ryan Center, Kingston, RI		6 p.m.
Wed., Jan. 14San Diego State at Wyoming
Arena-Auditorium, Laramie, WY		8 p.m.
Wed., Jan. 14Nevada at Utah State
Dee Glenn Smith Spectrum, Logan, UT		10 p.m.
Thu., Jan. 15New Mexico State at Liberty
Liberty Arena, Lynchburg, VA		6 p.m.
Thu., Jan. 15Charleston at Towson
SECU Arena, Towson, MD		8 p.m.
Thu., Jan. 15Gonzaga at Washington State
Beasley Coliseum, Pullman, WA		10 p.m.
Fri., Jan. 16Toledo at Kent State
Memorial Athletic and Convocation Center, Kent, OH		6:30 p.m.
Fri., Jan. 16Ohio at Ball State
Worthen Arena, Muncie, IN		8:30 p.m.
Sat., Jan. 17Elon at Hofstra
David S. Mack Sports and Exhibition Complex, Hempstead, NY		12 p.m.
Sat., Jan. 17ETSU at Samford
Pete Hanna Center, Birmingham, AL		2 p.m.
Sat., Jan. 17Richmond at Saint Louis
Chaifetz Arena, Saint Louis, MO		4 p.m.
Sat., Jan. 17Colorado at West Virginia
Hope Coliseum, Morgantown, WV		6 p.m.
Sat., Jan. 17New Mexico at San Diego State
Viejas Arena, San Diego, CA		8 p.m.
Sat., Jan. 17Kansas State at Oklahoma State
Gallagher-Iba Arena, Stillwater, OK		10 p.m.
Sun., Jan. 18VCU at Richmond (Women)
Robins Center, Richmond, VA		12 p.m.
Sun., Jan. 18George Mason at Saint Joseph's (Women)
Hagan Arena, Philadelphia, PA		2 p.m.
Mon., Jan. 19Northeastern at Monmouth
OceanFirst Bank Center, West Long Branch, NJ		11:00 AM
Mon., Jan. 19Drexel at Towson
SECU Arena, Towson, MD		1 p.m.
Mon., Jan. 19Saint Joseph's at VCU
Stuart C. Siegel Center, Richmond, VA		3 p.m.
Mon., Jan. 19George Washington at George Mason
EagleBank Arena, Fairfax, VA		5 p.m.
Mon., Jan. 19Loyola (MD) at Lehigh
Stabler Arena, Bethlehem, PA		7 p.m.
Mon., Jan. 19North Carolina A&T at Hampton
Convocation Center, Hampton, VA		9 p.m.
Tue., Jan. 20UCF at Iowa State
Hilton Coliseum, Ames, IA		7 p.m.
Tue., Jan. 20Utah at Kansas State
Bramlage Coliseum, Manhattan, KS		9 p.m.
Wed., Jan. 21MVC Wild Card7 p.m.
Wed., Jan. 21Fresno State at New Mexico
The Pit, Albuquerque, NM		9 p.m.
Wed., Jan. 21Oregon State at Saint Mary's
University Credit Union Pavilion, Moraga, CA		11 p.m.
Thu., Jan. 22Monmouth at Hampton
Convocation Center, Hampton, VA		7 p.m.
Thu., Jan. 22Missouri State at New Mexico State
Pan American Center, Las Cruces, NM		9 p.m.
Fri., Jan. 23UMass at Buffalo
Alumni Arena, Buffalo, NY		7 p.m.
Sat., Jan. 24Army at Navy (Women)
Alumni Hall, Annapolis, MD		11 a.m.
Sat., Jan. 24Army at Navy
Alumni Hall, Annapolis, MD		1:30 p.m.
Sat., Jan. 24Murray State at Northern Iowa
McLeod Center, Cedar Falls, IA		4 p.m.
Sat., Jan. 24Dayton at Saint Joseph's
Michael J. Hagan '85 Arena, Philadelphia, PA		6 p.m.
Sat., Jan. 24San Francisco at Gonzaga
McCarthey Athletic Center, Spokane, WA		8 p.m.
Sat., Jan. 24Cincinnati at Arizona State
Desert Financial Arena, Tempe, AZ		10 p.m.
Sun., Jan. 25VCU at Davidson (Women)
John M Belk Arena, Davidson, NC		12 p.m.
Sun., Jan. 25Rhode Island at Dayton (Women)
UD Arena, Dayton, OH		2 p.m.
Sun., Jan. 25MAC Wildcard (Women)4 p.m.
Mon., Jan. 26Bucknell at Lafayette (Women)
Kirby Sports Center, Easton, PA		4:30 p.m.
Mon., Jan. 26Bucknell at Lafayette
Kirby Sports Center, Easton, PA		7 p.m.
Mon., Jan. 26Northwestern State at Stephen F. Austin
William R. Johnson, Nacogdoches, TX		9 p.m.
Tue., Jan. 27Richmond at VCU
Stuart C. Siegel Center, Richmond, VA		7 p.m.
Tue., Jan. 27Saint Joseph's at Loyola (Chicago)
Joseph J. Gentile Arena, Chicago, IL		9 p.m.
Tue., Jan. 27New Mexico at UNLV
Thomas & Mack Center, Las Vegas, NV		11 p.m.
Wed., Jan. 28Davidson at George Mason
EagleBank Arena, Fairfax, VA		7 p.m.
Wed., Jan. 28Wyoming at Utah State
Dee Glenn Smith Spectrum, Logan, UT		9 p.m.
Wed., Jan. 28San Francisco at Santa Clara
Leavey Center, Santa Clara, CA		11 p.m.
Thu., Jan. 29Samford at Furman
Timmons Arena, Greenville, SC		5 p.m.
Thu., Jan. 29Liberty at MTSU
Murphy Center, Murfreesboro, TN		7 p.m.
Thu., Jan. 29UNCW at Towson
SECU Arena, Towson, MD		9 p.m.
Fri., Jan. 30Kent State at Akron
James A. Rhodes Arena, Akron, OH		6 p.m.
Fri., Jan. 30Dayton at Saint Louis
Chaifetz Arena, Saint Louis, MO		8 p.m.
Fri., Jan. 30UNLV at Nevada
Lawlor Events Center, Reno, NV		10 p.m.
Sat., Jan. 31Campbell at William & Mary
Kaplan Arena, Williamsburg, VA		12 p.m.
Sat., Jan. 31ETSU at Wofford
Jerry Richardson Indoor Stadium, Spartanburg, SC		2 p.m.
Sat., Jan. 31WKU at MTSU
Murphy Center, Murfreesboro, TN		4 p.m.
Sat., Jan. 31Bradley at Drake
Knapp Center, Des Moines, IA		6 p.m.
Sat., Jan. 31Murray State at Belmont
Curb Event Center, Nashville, TN		8 p.m.
Sat., Jan. 31New Mexico at San Jose State
Provident Credit Union Event Center, San Jose, CA		10 p.m.
Sun., Feb. 1MAC Wildcard (Women)12 p.m.
Sun., Feb. 1Kansas City at St. Thomas
Lee & Penny Anderson Arena, Saint Paul, MN		2 p.m.
Mon., Feb. 2Boston University at Holy Cross (Women)
Hart Center, Worcester, MA		4:30 p.m.
Mon., Feb. 2Boston University at Holy Cross
Hart Center, Worcester, MA		7 p.m.
Mon., Feb. 2UIW at Texas A&M-Corpus Christi
Hilliard Center, Corpus Christi, TX		9 p.m.
Tue., Feb. 3St. Bonaventure at Dayton
University of Dayton Arena, Dayton, OH		7 p.m.
Tue., Feb. 3Saint Louis at Davidson
John M. Belk Arena, Davidson, NC		9 p.m.
Tue., Feb. 3Wyoming at San Diego State
Viejas Arena, San Diego, CA		11 p.m.
Wed., Feb. 4St. Thomas at South Dakota State
First Bank & Trust Arena, Brookings, SD		7 p.m.
Wed., Feb. 4Arizona State at Utah
Jon M. Huntsman Center, Salt Lake City, UT		9 p.m.
Wed., Feb. 4Washington State at Oregon State
Gill Coliseum, Corvallis, OR		11 p.m.
Thu., Feb. 5William & Mary at UNCW
Trask Coliseum, Wilmington, NC		7 p.m.
Thu., Feb. 5Jax State at WKU
E.A. Diddle Arena, Bowling Green, KY		9 p.m.
Fri., Feb. 6Loyola (Chicago) at Davidson
John M. Belk Arena, Davidson, NC		6 p.m.
Fri., Feb. 6MVC Wildcard8 p.m.
Sat., Feb. 7Drexel at Elon
Schar Center, Elon, NC		12 p.m.
Sat., Feb. 7Missouri State at Liberty
Liberty Arena, Lynchburg, VA		2 p.m.
Sat., Feb. 7Towson at Hofstra
David S. Mack Sports and Exhibition Complex, Hempstead, NY		4 p.m.
Sat., Feb. 7South Dakota at South Dakota State
First Bank & Trust Arena, Brookings, SD		6 p.m.
Sat., Feb. 7Utah State at Wyoming
Arena-Auditorium, Laramie, WY		8 p.m.
Sat., Feb. 7Boise State at New Mexico
The Pit, Albuquerque, NM		10 p.m.
Sun., Feb. 8MAC Wildcard (Women)12 p.m.
Sun., Feb. 8UCF at Cincinnati
Fifth Third Arena, Cincinnati, OH		2 p.m.
Mon., Feb. 9Navy at Bucknell
Sojka Pavilion, Lewisburg, PA		6 p.m.
Mon., Feb. 9UNCW at Charleston
TD Arena, Charleston, SC		8 p.m.
Mon., Feb. 9Northern Iowa at Murray State
CFSB Center, Murray, KY		10 p.m.
Tue., Feb. 10Oklahoma State at Arizona State
Desert Financial Arena, Tempe, AZ		9 p.m.
Wed., Feb. 11Chattanooga at ETSU
Freedom Hall, Johnson City, TN		7 p.m.
Wed., Feb. 11Cincinnati at Kansas State
Bramlage Coliseum, Manhattan, KS		9 p.m.
Thu., Feb. 12MTSU at Kennesaw State
KSU Convocation Center, Kennesaw, GA		6:30 p.m.
Thu., Feb. 12LA Tech at Missouri State
S. John Q. Hammons Parkway, Springfield, MO		8:30 p.m.
Fri., Feb. 13George Mason at George Washington
Charles E. Smith Center, Washington, DC		7 p.m.
Fri., Feb. 13MAC Wildcard9 p.m.
Sat., Feb. 14North Dakota State at North Dakota
Betty Engelstad Sioux Center, Grand Forks, ND		2 p.m.
Sat., Feb. 14Hofstra at UNCW
Trask Coliseum, Wilmington, NC		4 p.m.
Sat., Feb. 14VCU at Richmond
Robins Center, Richmond, VA		6 p.m.
Sat., Feb. 14Memphis at Utah State
Dee Glenn Smith Spectrum, Logan, UT		8 p.m.
Sat., Feb. 14Nevada at San Diego State
Viejas Arena, San Diego, CA		10 p.m.
Sun., Feb. 15Denver at Omaha
Baxter Arena, Omaha, NE		1 p.m.
Sun., Feb. 15MVC Wildcard3 p.m.
Sun., Feb. 15Charleston at Campbell
Gore Arena, Lillington, NC		5 p.m.
Sun., Feb. 15Towson at Monmouth
OceanFirst Bank Center, West Long Branch, NJ		7 p.m.
Mon., Feb. 16Colgate at Boston University
Case Gymnasium, Boston, MA		6 p.m.
Mon., Feb. 16Drexel at Stony Brook
Stony Brook Arena, Stony Brook, NY		8 p.m.
Tue., Feb. 17George Washington at VCU
Stuart C. Siegel Center, Richmond, VA		8 p.m.
Tue., Feb. 17Grand Canyon at San Diego State
Viejas Arena, San Diego, CA		10 p.m.
Wed., Feb. 18Dayton at George Mason
EagleBank Arena, Fairfax, VA		7 p.m.
Wed., Feb. 18Saint Mary's at Seattle
Connolly Center, Seattle, WA		9 p.m.
Wed., Feb. 18Colorado State at UNLV
Thomas & Mack Center, Las Vegas, NV		11 p.m.
Thu., Feb. 19FIU at Liberty
Liberty Arena, Lynchburg, VA		6 p.m.
Thu., Feb. 19Hampton at Hofstra
David S. Mack Sports and Exhibition Complex, Hempstead, NY		8 p.m.
Fri., Feb. 20MAC Wildcard6:30 p.m.
Fri., Feb. 20MAC Wildcard8:30 p.m.
Sat., Feb. 21Navy at Army (Women)
Christl Arena, West Point, NY		11 a.m.
Sat., Feb. 21Navy at Army
Christl Arena, West Point, NY		1:30 p.m.
Sat., Feb. 21Monmouth at Charleston
TD Arena, Charleston, SC		4 p.m.
Sat., Feb. 21San Diego State at Colorado State
Moby Arena, Fort Collins, CO		6 p.m.
Sat., Feb. 21New Mexico at Fresno State
Save Mart Center, Fresno, CA		8 p.m.
Sat., Feb. 21Santa Clara at San Francisco
War Memorial Gym at Sobrato Center, San Francisco, CA		10 p.m.
Sun., Feb. 22Patriot League Wildcard12 p.m.
Sun., Feb. 22Towson at Drexel
Daskalakis Athletic Center, Philadelphia, PA		2 p.m.
Mon., Feb. 23Nicholls at Lamar
Neches Federal Credit Union Arena at the Montagne Center, Beaumont, TX		7 p.m.
Tue., Feb. 24West Virginia at Oklahoma State
Gallagher-Iba Arena, Stillwater, OK		7 p.m.
Tue., Feb. 24Arizona State at TCU
Schollmaier Arena, Fort Worth, TX		9 p.m.
Tue., Feb. 24New Mexico at Nevada
Lawlor Events Center, Reno, NV		11 p.m.
Wed., Feb. 25Omaha at South Dakota
Sanford Coyote Sports Center, Vermillion, SD		7 p.m.
Wed., Feb. 25UNLV at Grand Canyon
Global Credit Union Arena, Phoenix, AZ		9 p.m.
Wed., Feb. 25Santa Clara at Saint Mary's
University Credit Union Pavilion, Moraga, CA		11 p.m.
Thu., Feb. 26Delaware at Jax State
Pete Mathews Coliseum, Jacksonville, AL		7 p.m.
Thu., Feb. 26FIU at Sam Houston
Bernard G. Johnson Coliseum, Huntsville, TX		9 p.m.
Fri., Feb. 27MAC Wildcard6 p.m.
Sat., Feb. 28Patriot League Wildcard12 p.m.
Sat., Feb. 28Oklahoma State at Cincinnati
Fifth Third Arena, Cincinnati, OH		2 p.m.
Sat., Feb. 28Richmond at Loyola (Chicago)
Joseph J. Gentile Arena, Chicago, IL		4 p.m.
Sat., Feb. 28San Francisco at Pacific
Alex G. Spanos Center, Stockton, CA		6 p.m.
Sat., Feb. 28Oregon State at Santa Clara
Leavey Center, Santa Clara, CA		8 p.m.
Sat., Feb. 28Nevada at UNLV
Thomas & Mack Center, Las Vegas, NV		10 p.m.
Sun., Mar. 1MVC Wildcard5 p.m.
Sun., Mar. 1Charleston at UNCW
Trask Coliseum, Wilmington, NC		7 p.m.
Mon., Mar. 2McNeese at Nicholls
David R. Stopher Gymnasium, Thibodaux, LA		7:30 p.m.
Tue., Mar. 3George Mason at VCU
Siegel Center, Richmond, VA		7 p.m.
Tue., Mar. 3San Diego State at Boise State
ExtraMile Arena, Boise, ID		9 p.m.
Tue., Mar. 3Utah State at UNLV
Thomas & Mack Center, Las Vegas, NV		11 p.m.
Wed., Mar. 4Loyola (Chicago) at Saint Louis
Chaifetz Arena, Saint Louis, MO		8 p.m.
Wed., Mar. 4Colorado State at New Mexico
The Pit, Albuquerque, NM		10 p.m.
Thu., Mar. 5Sam Houston at Delaware
Bob Carpenter Center, Newark, DE		7 p.m.
Thu., Mar. 5Kennesaw State at UTEP
Don Haskins Center, El Paso, TX		9 p.m.
Fri., Mar. 6MAC Wildcard6 p.m.
Fri., Mar. 6UCF at West Virginia
Hope Coliseum, Morgantown, WV		8 p.m.
Fri., Mar. 6UNLV at San Diego State
Viejas Arena, San Diego, CA		10 p.m.
Sat., Mar. 7Missouri Valley Conference Men's Championship
Semifinal #1
Enterprise Center, Saint Louis, MO		3:30 p.m.
Sat., Mar. 7Missouri Valley Conference Men's Championship
Semifinal #2
Enterprise Center, Saint Louis, MO		6 p.m.
Sat., Mar. 7Summit League Men's Championship Semifinal #1
Denny Sanford PREMIER Center, Sioux Falls, SD		8 p.m.
Sat., Mar. 7Summit League Men's Championship Semifinal #2
Denny Sanford PREMIER Center, Sioux Falls, SD		10:30 p.m.
Sat., Mar. 7Atlantic 10 Conference Women's Championship
Semifinal #1
Henrico Sports & Events Center, Glen Allen, VA		11 a.m.
Sat., Mar. 7Atlantic 10 Conference Women's Championship
Semifinal #2
Henrico Sports & Events Center, Glen Allen, VA		1:30 p.m.
Sun., Mar. 8Patriot League Men's Championship Semifinal #1
Site TBD		12 p.m.
Sun., Mar. 8Patriot League Men's Championship Semifinal #2
Site TBD		2 p.m.
Sun., Mar. 8Summit League Women's Championship Game
Denny Sanford PREMIER Center, Sioux Falls, SD		4 p.m.
Sun., Mar. 8Summit League Men's Championship Game
Denny Sanford PREMIER Center, Sioux Falls, SD		9 p.m.
Mon., Mar. 9Coastal Athletic Association Men's Championship
Semifinal #1
CareFirst Arena, Washington, DC		6 p.m.
Mon., Mar. 9Coastal Athletic Association Men's Championship
Semifinal #2
CareFirst Arena, Washington, DC		8:30 p.m.
Tue., Mar. 10Coastal Athletic Association Men's Championship Game
CareFirst Arena, Washington, DC		7 p.m.
Tue., Mar. 10Mountain West Conference Women's Championship Game
Thomas & Mack Center, Las Vegas, NV		9:30 p.m.
Wed., Mar. 11Patriot League Men's Championship Game
Site TBD		7 p.m.
Thu., Mar. 12Mountain West Conference Men's Championship
Quarterfinal #1
Thomas & Mack Center, Las Vegas, NV		3 p.m.
Thu., Mar. 12Mountain West Conference Men's Championship
Quarterfinal #2
Thomas & Mack Center, Las Vegas, NV		5:30 p.m.
Thu., Mar. 12Mountain West Conference Men's Championship
Quarterfinal #3
Thomas & Mack Center, Las Vegas, NV		9 p.m.
Thu., Mar. 12Mountain West Conference Men's Championship
Quarterfinal #4
Thomas & Mack Center, Las Vegas, NV		11:30 p.m.
Fri., Mar. 13Mid-American Conference Men's Championship
Semifinal #1
Rocket Mortgage FieldHouse, Cleveland, OH		5 p.m.
Fri., Mar. 13Mid-American Conference Men's Championship
Semifinal #2
Rocket Mortgage FieldHouse, Cleveland, OH		7:30 p.m.
Fri., Mar. 13Conference USA Men's Championship Semifinal #1
Propst Arena, Huntsville, AL		12:30 p.m.
Fri., Mar. 13Conference USA Men's Championship Semifinal #2
Propst Arena, Huntsville, AL		3 p.m.
Fri., Mar. 13Mountain West Conference Men's Championship
Semifinal #1
Thomas & Mack Center, Las Vegas, NV		9:30 p.m.
Fri., Mar. 13Mountain West Conference Men's Championship
Semifinal #2
Thomas & Mack Center, Las Vegas, NV		12 p.m.
Sat., Mar. 14Mid-American Conference Women's Championship Game
Rocket Mortgage FieldHouse, Cleveland, OH		11 a.m.
Sat., Mar. 14Atlantic 10 Conference Men's Championship
Semifinal #1
PPG Paints Arena, Pittsburgh, Pa		1 p.m.
Sat., Mar. 14Atlantic 10 Conference Men's Championship
Semifinal #2
PPG Paints Arena, Pittsburgh, Pa		3:30 p.m.
Sat., Mar. 14Conference USA Women's Championship Game
Propst Arena, Huntsville, AL		5:30 p.m.
Sat., Mar. 14Conference USA Men's Championship Game
Propst Arena, Huntsville, AL		8:30 p.m.
Sun., Mar. 15Patriot League Women's Championship Game
Site TBD		12 p.m.
Sun., Mar. 15Coastal Athletic Association Women's Championship Game
CareFirst Arena, Washington, DC		2 p.m.