CBS Sports on Tuesday unveiled its 2025-26 college basketball schedule packed with more than 300 regular-season games and featuring some of the best teams in the sport across platforms on the CBS Television Network, Paramount+ and CBS Sports Network. The schedule is set to feature preseason No. 1 Purdue six times along with appearances from No. 2 Houston, No. 6 Duke, No. 7 Michigan and No. 10 Texas Tech, among others.

This year's schedule will also feature 15 automatic bids to the 2026 NCAA Men's and Women's NCAA Tournaments, culminating with conference championship games in the Missouri Valley, Mountain West, Atlantic 10 and Big Ten.

The action begins on Nov. 27 with Duke vs. Arkansas in the CBS Sports Thanksgiving Classic held on Thanksgiving Day and concludes with the Big Ten Men's Tournament title game on March 15, which is airing on CBS for the 28th consecutive year. In between, stand-alone games will take center stage on CBS platforms including No. 16 Iowa State at No. 1 Purdue in Mackey Arena, Louisville vs. Indiana in Gainbridge Fieldhouse and Baylor at Memphis in FedEx Forum.

And those three examples are just part of a sampling of the first Saturday in December.

Also part of the schedule will be the 12th annual CBS Sports Classic on Dec. 20 with five of the six participating teams ranked in the preseason AP Top 25. The CBS Sports Classic will begin with No. 5 St. John's and No. 9 Kentucky at 12:30 p.m. ET followed by No. 25 North Carolina vs. Ohio State in Atlanta's State Farm Arena and concludes with a 5:30 p.m. tip between No. 2 Houston and No. 14 Arkansas at Prudential Center.

2025-26 CBS college basketball schedule

Date Matchup Time (ET) Thu., Nov. 27 CBS Sports Thanksgiving Classic



Duke vs. Arkansas 8 p.m. Sat., Dec. 6 Iowa State at Purdue 12 p.m. Sat., Dec. 6 Louisville vs. Indiana 2:15 p.m. Sat., Dec. 6 Baylor at Memphis 4:30 p.m. Sat., Dec. 20 CBS Sports Classic



St. John's vs. Kentucky 12:30 p.m.

North Carolina vs. Ohio State 3 p.m. Sat., Dec. 20 Houston vs. Arkansas 5:30 p.m. Sat., Jan. 3 BYU at Kansas State 1:30 p.m. Sat., Jan. 3 Duke at Florida State 3:45 p.m. Sat., Jan. 10 Wisconsin at Michigan TBD Sat., Jan. 17 UCLA at Ohio State 1 p.m. Sat., Jan. 24 Maryland at Michigan State 12 p.m. Sat., Jan. 24 West Virginia at Arizona 2 p.m. Sat., Jan. 24 San Diego State at UNLV 4 p.m. Sat., Jan. 31 San Diego State at Utah State 1 p.m. Sun., Feb. 1 Purdue at Maryland 1 p.m. Sat., Feb. 7 Oregon at Purdue 1 p.m. Sun., Feb. 8 Michigan at Ohio State 1 p.m. Sat., Feb. 14 UCLA at Michigan 1 p.m. Sun., Feb. 15 Indiana at Illinois 1 p.m. Sat., Feb. 21 Cincinnati at Kansas 1 p.m. Sun., Feb. 22 Ohio State at Michigan State 1 p.m. Sat., Feb. 28 San Diego State at New Mexico 2 p.m. Sat., Feb. 28 Texas Tech at Iowa State 4 p.m. Sun., Mar. 1 Purdue at Ohio State 1:30 p.m. Sun., Mar. 1 Michigan State at Indiana 3:45 p.m. Sat., Mar. 7 Houston at Oklahoma State 12 p.m. Sat., Mar. 7 Kansas State at Kansas 2 p.m. Sat., Mar. 7 Wisconsin at Purdue 4 p.m. Sun., Mar. 8 MVC Tournament Championship 12 p.m. Sun., Mar. 8 Big Ten Women's Tournament Championship 2:15 p.m. Sun., Mar. 8 Michigan State at Michigan 4:30 p.m. Sat., Mar. 14 Big Ten Tournament



Semifinal 1 1 p.m.

Semifinal 2 3:30 p.m. Sat., Mar. 14 Mountain West Tournament Championship 6 p.m. Sun., Mar. 15 Atlantic 10 Tournament Championship 1 p.m. Sun., Mar. 15 Big Ten Tournament Championship 3:30 p.m.

2025-26 CBS Sports Network college basketball schedule

