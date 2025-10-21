CBS and CBS Sports Network 2025-26 college basketball schedule features more than 300 games
CBS and CBS Sports Network will feature games from 19 conferences and 19 teams in the preseason AP Top 25
CBS Sports on Tuesday unveiled its 2025-26 college basketball schedule packed with more than 300 regular-season games and featuring some of the best teams in the sport across platforms on the CBS Television Network, Paramount+ and CBS Sports Network. The schedule is set to feature preseason No. 1 Purdue six times along with appearances from No. 2 Houston, No. 6 Duke, No. 7 Michigan and No. 10 Texas Tech, among others.
This year's schedule will also feature 15 automatic bids to the 2026 NCAA Men's and Women's NCAA Tournaments, culminating with conference championship games in the Missouri Valley, Mountain West, Atlantic 10 and Big Ten.
The action begins on Nov. 27 with Duke vs. Arkansas in the CBS Sports Thanksgiving Classic held on Thanksgiving Day and concludes with the Big Ten Men's Tournament title game on March 15, which is airing on CBS for the 28th consecutive year. In between, stand-alone games will take center stage on CBS platforms including No. 16 Iowa State at No. 1 Purdue in Mackey Arena, Louisville vs. Indiana in Gainbridge Fieldhouse and Baylor at Memphis in FedEx Forum.
And those three examples are just part of a sampling of the first Saturday in December.
Also part of the schedule will be the 12th annual CBS Sports Classic on Dec. 20 with five of the six participating teams ranked in the preseason AP Top 25. The CBS Sports Classic will begin with No. 5 St. John's and No. 9 Kentucky at 12:30 p.m. ET followed by No. 25 North Carolina vs. Ohio State in Atlanta's State Farm Arena and concludes with a 5:30 p.m. tip between No. 2 Houston and No. 14 Arkansas at Prudential Center.
2025-26 CBS college basketball schedule
|Date
|Matchup
|Time (ET)
|Thu., Nov. 27
|CBS Sports Thanksgiving Classic
|
|
|Duke vs. Arkansas
|8 p.m.
|Sat., Dec. 6
|Iowa State at Purdue
|12 p.m.
|Sat., Dec. 6
|Louisville vs. Indiana
|2:15 p.m.
|Sat., Dec. 6
|Baylor at Memphis
|4:30 p.m.
|Sat., Dec. 20
|CBS Sports Classic
|
|
|St. John's vs. Kentucky
|12:30 p.m.
|
|North Carolina vs. Ohio State
|3 p.m.
|Sat., Dec. 20
|Houston vs. Arkansas
|5:30 p.m.
|Sat., Jan. 3
|BYU at Kansas State
|1:30 p.m.
|Sat., Jan. 3
|Duke at Florida State
|3:45 p.m.
|Sat., Jan. 10
|Wisconsin at Michigan
|TBD
|Sat., Jan. 17
|UCLA at Ohio State
|1 p.m.
|Sat., Jan. 24
|Maryland at Michigan State
|12 p.m.
|Sat., Jan. 24
|West Virginia at Arizona
|2 p.m.
|Sat., Jan. 24
|San Diego State at UNLV
|4 p.m.
|Sat., Jan. 31
|San Diego State at Utah State
|1 p.m.
|Sun., Feb. 1
|Purdue at Maryland
|1 p.m.
|Sat., Feb. 7
|Oregon at Purdue
|1 p.m.
|Sun., Feb. 8
|Michigan at Ohio State
|1 p.m.
|Sat., Feb. 14
|UCLA at Michigan
|1 p.m.
|Sun., Feb. 15
|Indiana at Illinois
|1 p.m.
|Sat., Feb. 21
|Cincinnati at Kansas
|1 p.m.
|Sun., Feb. 22
|Ohio State at Michigan State
|1 p.m.
|Sat., Feb. 28
|San Diego State at New Mexico
|2 p.m.
|Sat., Feb. 28
|Texas Tech at Iowa State
|4 p.m.
|Sun., Mar. 1
|Purdue at Ohio State
|1:30 p.m.
|Sun., Mar. 1
|Michigan State at Indiana
|3:45 p.m.
|Sat., Mar. 7
|Houston at Oklahoma State
|12 p.m.
|Sat., Mar. 7
|Kansas State at Kansas
|2 p.m.
|Sat., Mar. 7
|Wisconsin at Purdue
|4 p.m.
|Sun., Mar. 8
|MVC Tournament Championship
|12 p.m.
|Sun., Mar. 8
|Big Ten Women's Tournament Championship
|2:15 p.m.
|Sun., Mar. 8
|Michigan State at Michigan
|4:30 p.m.
|Sat., Mar. 14
|Big Ten Tournament
|
|
|Semifinal 1
|1 p.m.
|
|Semifinal 2
|3:30 p.m.
|Sat., Mar. 14
|Mountain West Tournament Championship
|6 p.m.
|Sun., Mar. 15
|Atlantic 10 Tournament Championship
|1 p.m.
|Sun., Mar. 15
|Big Ten Tournament Championship
|3:30 p.m.
2025-26 CBS Sports Network college basketball schedule
|Date
|Matchup
|Time (ET)
|Mon., Nov. 3
|Lehigh at Houston
Fertitta Center, Houston, TX
|8 p.m.
|Fri., Nov. 7
|Veterans Classic at the U.S. Naval Academy Tulsa vs. Rhode Island
Alumni Hall, Annapolis, MD
|6 p.m.
|Fri., Nov. 7
|Veterans Classic at the U.S. Naval Academy Yale vs. Navy
Alumni Hall, Annapolis, MD
|8:30 p.m.
|Sun., Nov. 9
|Gonzaga at Toledo (Women)
Savage Arena, Toledo, OH
|2:30 p.m.
|Tue., Nov. 11
|Duke at Army
Christl Arena, West Point, NY
|7 p.m.
|Tue., Nov. 11
|Delaware at BYU
Marriott Center, Provo, UT
|9 p.m.
|Thu., Nov. 13
|Cal at Kansas State
Bramlage Coliseum, Manhattan, KS
|9 p.m.
|Fri., Nov. 14
|Baylor at UNLV (Women)
The Pavilion, Las Vegas, NV
|9 p.m.
|Wed., Nov. 19
|Villanova at LaSalle
Tom Gola Arena, Philadelphia, PA
|7 p.m.
|Thu., Nov. 20
|Baha Mar Hoops Bahamas Purdue vs. Memphis
Baha Mar, Nassau, The Bahamas
|6 p.m.
|Thu., Nov. 20
|Baha Mar Hoops Bahamas Texas Tech vs. Wake Forest
Baha Mar, Nassau, The Bahamas
|8:30 p.m.
|Fri., Nov. 21
|Greenbrier Tip-Off Butler vs. South Carolina
Colonial Hall at The Greenbrier Resort, White Sulphur Springs, WV
|2 p.m.
|Fri., Nov. 21
|Greenbrier Tip-Off Northwestern vs. Virginia
Colonial Hall at The Greenbrier Resort, White Sulphur Springs, WV
|5 p.m.
|Fri., Nov. 21
|Baha Mar Hoops Bahamas Consolation Third Place Game
Baha Mar, Nassau, The Bahamas
|7 p.m.
|Fri., Nov. 21
|Baha Mar Hoops Bahamas Championship Championship Game
Baha Mar, Nassau, The Bahamas
|9:30 p.m.
|Sun., Nov. 23
|Greenbrier Tip-Off Butler vs. Virginia
Colonial Hall at The Greenbrier Resort,White Sulphur Springs, WV
|2 p.m.
|Sun., Nov. 23
|Greenbrier Tip-Off Northwestern vs. South Carolina
Colonial Hall at The Greenbrier Resort,White Sulphur Springs, WV
|5 p.m.
|Mon., Nov. 24
|Sunshine Slam
George Mason vs. Ohio
Ocean Center, Daytona Beach, FL
|6 p.m.
|Mon., Nov. 24
|Sunshine Slam
FAU vs. Loyola Marymount
Ocean Center, Daytona Beach, FL
|8:30 p.m.
|Mon., Nov. 24
|Denver at Arizona
McKale Center, Tucson, AZ
|10:30 p.m.
|Tue., Nov. 25
|Sunshine Slam Third Place Game
Ocean Center, Daytona Beach, FL
|5 p.m.
|Tue., Nov. 25
|Sunshine Slam Championship Game
Ocean Center, Daytona Beach, FL
|7:30 p.m.
|Tue., Nov. 25
|Acrisure Series Ole Miss vs Iowa
Acrisure Arena, Palm Desert, CA
|9:30 p.m.
|Tue., Nov. 25
|Acrisure Series
Utah vs. Grand Canyon
Acrisure Arena, Palm Desert, CA
|12:00 p.m.
|Wed., Nov. 26
|Acrisure Series NIU/Loyola vs. SJSU/Tulsa
Acrisure Arena, Palm Desert, CA
|2 p.m.
|Wed., Nov. 26
|Acrisure Series NIU/Loyola vs. SJSU/Tulsa
Acrisure Arena, Palm Desert, CA
|4:30 p.m.
|Wed., Nov. 26
|Acrisure Series Pepperdine vs. Fresno St
Acrisure Arena, Palm Desert, CA
|7 p.m.
|Wed., Nov. 26
|Acrisure Series
Grand Canyon/Utah vs.Ole Miss/Iowa
Acrisure Arena, Palm Desert, CA
|9:30 p.m.
|Wed., Nov. 26
|Acrisure Series
Grand Canyon/Utah vs. Ole Miss/Iowa
Acrisure Arena, Palm Desert, CA
|12 a.m.
|Thu., Nov. 27
|Acrisure Series
San Francisco vs. Colorado
Acrisure Arena, Palm Desert, CA
|2 p.m.
|Thu., Nov. 27
|Acrisure Series
Nevada vs. Washington
Acrisure Arena, Palm Desert, CA
|4:30 p.m.
|Thu., Nov. 27
|Acrisure Series
Saint Louis vs. Santa Clara
Acrisure Arena, Palm Desert, CA
|7 p.m.
|Thu., Nov. 27
|Acrisure Series Stanford vs. Minnesota
Acrisure Arena, Palm Desert, CA
|9:30 p.m.
|Fri., Nov. 28
|Emerald Coast Classic DePaul vs. Georgia Tech Raider Arena, Niceville, FL
|7 p.m.
|Fri., Nov. 28
|Emerald Coast Classic LSU vs. Drake
Raider Arena, Niceville, FL
|9:30 p.m.
|Sat., Nov. 29
|Emerald Coast Classic Championship Game Raider Arena, Niceville, FL
|7 p.m.
|Wed., Dec. 3
|Montana State at North Dakota State (Women)
Scheels Center, Fargo, ND
|8 p.m.
|Sat., Dec. 6
|Colorado at Colorado State
Moby Arena, Fort Collins, CO
|5 p.m.
|Sat., Dec. 6
|Jerry Colangelo Classic
Oklahoma State vs. Grand Canyon
Mortgage Matchup Center, Phoenix, AZ
|7:30 p.m.
|Sat., Dec. 6
|Jerry Colangelo Classic Oklahoma vs. Arizona State
Mortgage Matchup Center, Phoenix, AZ
|10 p.m.
|Sat., Dec. 13
|Stanford at San Jose State
Provident Credit Union Event Center, San Jose, CA
|7 p.m.
|Tue., Dec. 16
|Florida State at Dayton
University of Dayton Arena, Dayton, OH
|7 p.m.
|Wed., Dec. 17
|UNLV at Grand Canyon (Women)
Global Credit Union Arena, Phoenix, AZ
|8 p.m.
|Wed., Dec. 17
|Air Force at San Diego State
Viejas Arena, San Diego, CA
|10 p.m.
|Sat., Dec. 20
|Colorado State at Utah State
Dee Glen Smith Spectrum, Logan UT
|2 p.m.
|Sun., Dec. 21
|NC State at Davidson (Women)
John M Belk Arena, Davidson, NC
|12 p.m.
|Sun., Dec. 21
|Texas at South Dakota State (Women)
First Bank & Trust Arena, Brookings, SD
|2 p.m.
|Mon., Dec. 29
|UNCW at North Carolina AT&T
Corbett Sports Center, Greensboro, NC
|7 p.m.
|Tue., Dec. 30
|San Diego State at San Jose State
Provident Credit Union Event Center, San Jose, CA
|10 p.m.
|Wed., Dec. 31
|Stony Brook at William & Mary
Kaplan Arena, Williamsburg, VA
|2 p.m.
|Fri., Jan. 2
|Lamar at McNeese
Townsley Law Arena, Lake Charles, LA
|7 p.m.
|Sat., Jan. 3
|Northeastern at Campbell
Gore Arena, Lillington, NC
|12 p.m.
|Sat., Jan. 3
|Oral Roberts at North Dakota State
Scheels Center, Fargo, ND
|4 p.m.
|Sat., Jan. 3
|Davidson at Saint Joseph's
Michael J. Hagan '85 Arena, Philadelphia, PA
|6 p.m.
|Sat., Jan. 3
|Dayton at Loyola (Chicago)
Joseph J. Gentile Arena, Chicago, IL
|2 p.m.
|Sat., Jan. 3
|Boise State at San Diego State
Viejas Arena, San Diego, CA
|10 p.m.
|Sat., Jan. 3
|Wyoming at New Mexico
The Pit, Albuquerque, NM
|8 p.m.
|Sun., Jan. 4
|George Mason at VCU (Women)
Stuart C. Siegel Center, Richmond, VA
|12 p.m.
|Mon., Jan. 5
|William & Mary at Charleston
TD Arena, Charleston, SC
|7 p.m.
|Tue., Jan. 6
|UMass at Ohio
Convocation Center, Athens, OH
|6 p.m.
|Tue., Jan. 6
|George Washington at Dayton
University of Dayton Arena, Dayton, OH
|8 p.m.
|Tue., Jan. 6
|UNLV at Wyoming
Arena-Auditorium, Laramie, WY
|10 p.m.
|Wed., Jan. 7
|Furman at Chattanooga
McKenzie Center, Chattanooga, TN
|5 p.m.
|Wed., Jan. 7
|Saint Louis at VCU
Stuart C. Siegel Center, Richmond, VA
|7 p.m.
|Wed., Jan. 7
|Davidson at Loyola (Chicago)
Joseph J. Gentile Arena, Chicago, IL
|9 p.m.
|Thu., Jan. 8
|Liberty at LA Tech
Thomas Assembly Center, Ruston, LA
|7 p.m.
|Thu., Jan. 8
|MTSU at UTEP
Don Haskins Center, El Paso, TX
|9 p.m.
|Thu., Jan. 8
|San Francisco at LMU
Gersten Pavilion, Los Angeles, CA
|11 p.m.
|Fri., Jan. 9
|Miami (OH) at Toledo
John F. Savage Arena, Toledo, OH
|6 p.m.
|Fri., Jan. 9
|Akron at Bowling Green
Stroh Center, Bowling Green, OH
|8 p.m.
|Fri., Jan. 9
|UNLV at Colorado State
Moby Arena, Fort Collins, CO
|10 p.m.
|Sat., Jan. 10
|Loyola (Chicago) at George Washington
Charles E. Smith Center, Washington, DC
|3 p.m.
|Sat., Jan. 10
|Washington State at Saint Mary's
University Credit Union Pavilion, Moraga, CA
|5 p.m.
|Sat., Jan. 10
|Texas Tech at Colorado
CU Events Center, Boulder, CO
|7 p.m.
|Sat., Jan. 10
|Utah State at Boise State
ExtraMile Arena, Boise, ID
|9 p.m.
|Sat., Jan. 10
|Fresno State at San Diego State
Viejas Arena, San Diego, CA
|11 p.m.
|Sun., Jan. 11
|George Mason at George Washington (Women)
Charles E. Smith Center, Washington, DC
|12 p.m.
|Sun., Jan. 11
|Duquesne at VCU (Women)
Stuart C. Siegel, Richmond, VA
|2 p.m.
|Mon., Jan. 12
|Navy at American
Bender Arena, Washington, DC
|7 p.m.
|Tue., Jan. 13
|George Mason at Loyola (Chicago)
Joseph J. Gentile Arena, Chicago, IL
|7 p.m.
|Tue., Jan. 13
|Baylor at Oklahoma State
Gallagher-Iba Arena, Stillwater, OK
|9 p.m.
|Tue., Jan. 13
|Boise State at UNLV
Thomas & Mack Center, Las Vegas, NV
|11 p.m.
|Wed., Jan. 14
|VCU at Rhode Island
Thomas M. Ryan Center, Kingston, RI
|6 p.m.
|Wed., Jan. 14
|San Diego State at Wyoming
Arena-Auditorium, Laramie, WY
|8 p.m.
|Wed., Jan. 14
|Nevada at Utah State
Dee Glenn Smith Spectrum, Logan, UT
|10 p.m.
|Thu., Jan. 15
|New Mexico State at Liberty
Liberty Arena, Lynchburg, VA
|6 p.m.
|Thu., Jan. 15
|Charleston at Towson
SECU Arena, Towson, MD
|8 p.m.
|Thu., Jan. 15
|Gonzaga at Washington State
Beasley Coliseum, Pullman, WA
|10 p.m.
|Fri., Jan. 16
|Toledo at Kent State
Memorial Athletic and Convocation Center, Kent, OH
|6:30 p.m.
|Fri., Jan. 16
|Ohio at Ball State
Worthen Arena, Muncie, IN
|8:30 p.m.
|Sat., Jan. 17
|Elon at Hofstra
David S. Mack Sports and Exhibition Complex, Hempstead, NY
|12 p.m.
|Sat., Jan. 17
|ETSU at Samford
Pete Hanna Center, Birmingham, AL
|2 p.m.
|Sat., Jan. 17
|Richmond at Saint Louis
Chaifetz Arena, Saint Louis, MO
|4 p.m.
|Sat., Jan. 17
|Colorado at West Virginia
Hope Coliseum, Morgantown, WV
|6 p.m.
|Sat., Jan. 17
|New Mexico at San Diego State
Viejas Arena, San Diego, CA
|8 p.m.
|Sat., Jan. 17
|Kansas State at Oklahoma State
Gallagher-Iba Arena, Stillwater, OK
|10 p.m.
|Sun., Jan. 18
|VCU at Richmond (Women)
Robins Center, Richmond, VA
|12 p.m.
|Sun., Jan. 18
|George Mason at Saint Joseph's (Women)
Hagan Arena, Philadelphia, PA
|2 p.m.
|Mon., Jan. 19
|Northeastern at Monmouth
OceanFirst Bank Center, West Long Branch, NJ
|11:00 AM
|Mon., Jan. 19
|Drexel at Towson
SECU Arena, Towson, MD
|1 p.m.
|Mon., Jan. 19
|Saint Joseph's at VCU
Stuart C. Siegel Center, Richmond, VA
|3 p.m.
|Mon., Jan. 19
|George Washington at George Mason
EagleBank Arena, Fairfax, VA
|5 p.m.
|Mon., Jan. 19
|Loyola (MD) at Lehigh
Stabler Arena, Bethlehem, PA
|7 p.m.
|Mon., Jan. 19
|North Carolina A&T at Hampton
Convocation Center, Hampton, VA
|9 p.m.
|Tue., Jan. 20
|UCF at Iowa State
Hilton Coliseum, Ames, IA
|7 p.m.
|Tue., Jan. 20
|Utah at Kansas State
Bramlage Coliseum, Manhattan, KS
|9 p.m.
|Wed., Jan. 21
|MVC Wild Card
|7 p.m.
|Wed., Jan. 21
|Fresno State at New Mexico
The Pit, Albuquerque, NM
|9 p.m.
|Wed., Jan. 21
|Oregon State at Saint Mary's
University Credit Union Pavilion, Moraga, CA
|11 p.m.
|Thu., Jan. 22
|Monmouth at Hampton
Convocation Center, Hampton, VA
|7 p.m.
|Thu., Jan. 22
|Missouri State at New Mexico State
Pan American Center, Las Cruces, NM
|9 p.m.
|Fri., Jan. 23
|UMass at Buffalo
Alumni Arena, Buffalo, NY
|7 p.m.
|Sat., Jan. 24
|Army at Navy (Women)
Alumni Hall, Annapolis, MD
|11 a.m.
|Sat., Jan. 24
|Army at Navy
Alumni Hall, Annapolis, MD
|1:30 p.m.
|Sat., Jan. 24
|Murray State at Northern Iowa
McLeod Center, Cedar Falls, IA
|4 p.m.
|Sat., Jan. 24
|Dayton at Saint Joseph's
Michael J. Hagan '85 Arena, Philadelphia, PA
|6 p.m.
|Sat., Jan. 24
|San Francisco at Gonzaga
McCarthey Athletic Center, Spokane, WA
|8 p.m.
|Sat., Jan. 24
|Cincinnati at Arizona State
Desert Financial Arena, Tempe, AZ
|10 p.m.
|Sun., Jan. 25
|VCU at Davidson (Women)
John M Belk Arena, Davidson, NC
|12 p.m.
|Sun., Jan. 25
|Rhode Island at Dayton (Women)
UD Arena, Dayton, OH
|2 p.m.
|Sun., Jan. 25
|MAC Wildcard (Women)
|4 p.m.
|Mon., Jan. 26
|Bucknell at Lafayette (Women)
Kirby Sports Center, Easton, PA
|4:30 p.m.
|Mon., Jan. 26
|Bucknell at Lafayette
Kirby Sports Center, Easton, PA
|7 p.m.
|Mon., Jan. 26
|Northwestern State at Stephen F. Austin
William R. Johnson, Nacogdoches, TX
|9 p.m.
|Tue., Jan. 27
|Richmond at VCU
Stuart C. Siegel Center, Richmond, VA
|7 p.m.
|Tue., Jan. 27
|Saint Joseph's at Loyola (Chicago)
Joseph J. Gentile Arena, Chicago, IL
|9 p.m.
|Tue., Jan. 27
|New Mexico at UNLV
Thomas & Mack Center, Las Vegas, NV
|11 p.m.
|Wed., Jan. 28
|Davidson at George Mason
EagleBank Arena, Fairfax, VA
|7 p.m.
|Wed., Jan. 28
|Wyoming at Utah State
Dee Glenn Smith Spectrum, Logan, UT
|9 p.m.
|Wed., Jan. 28
|San Francisco at Santa Clara
Leavey Center, Santa Clara, CA
|11 p.m.
|Thu., Jan. 29
|Samford at Furman
Timmons Arena, Greenville, SC
|5 p.m.
|Thu., Jan. 29
|Liberty at MTSU
Murphy Center, Murfreesboro, TN
|7 p.m.
|Thu., Jan. 29
|UNCW at Towson
SECU Arena, Towson, MD
|9 p.m.
|Fri., Jan. 30
|Kent State at Akron
James A. Rhodes Arena, Akron, OH
|6 p.m.
|Fri., Jan. 30
|Dayton at Saint Louis
Chaifetz Arena, Saint Louis, MO
|8 p.m.
|Fri., Jan. 30
|UNLV at Nevada
Lawlor Events Center, Reno, NV
|10 p.m.
|Sat., Jan. 31
|Campbell at William & Mary
Kaplan Arena, Williamsburg, VA
|12 p.m.
|Sat., Jan. 31
|ETSU at Wofford
Jerry Richardson Indoor Stadium, Spartanburg, SC
|2 p.m.
|Sat., Jan. 31
|WKU at MTSU
Murphy Center, Murfreesboro, TN
|4 p.m.
|Sat., Jan. 31
|Bradley at Drake
Knapp Center, Des Moines, IA
|6 p.m.
|Sat., Jan. 31
|Murray State at Belmont
Curb Event Center, Nashville, TN
|8 p.m.
|Sat., Jan. 31
|New Mexico at San Jose State
Provident Credit Union Event Center, San Jose, CA
|10 p.m.
|Sun., Feb. 1
|MAC Wildcard (Women)
|12 p.m.
|Sun., Feb. 1
|Kansas City at St. Thomas
Lee & Penny Anderson Arena, Saint Paul, MN
|2 p.m.
|Mon., Feb. 2
|Boston University at Holy Cross (Women)
Hart Center, Worcester, MA
|4:30 p.m.
|Mon., Feb. 2
|Boston University at Holy Cross
Hart Center, Worcester, MA
|7 p.m.
|Mon., Feb. 2
|UIW at Texas A&M-Corpus Christi
Hilliard Center, Corpus Christi, TX
|9 p.m.
|Tue., Feb. 3
|St. Bonaventure at Dayton
University of Dayton Arena, Dayton, OH
|7 p.m.
|Tue., Feb. 3
|Saint Louis at Davidson
John M. Belk Arena, Davidson, NC
|9 p.m.
|Tue., Feb. 3
|Wyoming at San Diego State
Viejas Arena, San Diego, CA
|11 p.m.
|Wed., Feb. 4
|St. Thomas at South Dakota State
First Bank & Trust Arena, Brookings, SD
|7 p.m.
|Wed., Feb. 4
|Arizona State at Utah
Jon M. Huntsman Center, Salt Lake City, UT
|9 p.m.
|Wed., Feb. 4
|Washington State at Oregon State
Gill Coliseum, Corvallis, OR
|11 p.m.
|Thu., Feb. 5
|William & Mary at UNCW
Trask Coliseum, Wilmington, NC
|7 p.m.
|Thu., Feb. 5
|Jax State at WKU
E.A. Diddle Arena, Bowling Green, KY
|9 p.m.
|Fri., Feb. 6
|Loyola (Chicago) at Davidson
John M. Belk Arena, Davidson, NC
|6 p.m.
|Fri., Feb. 6
|MVC Wildcard
|8 p.m.
|Sat., Feb. 7
|Drexel at Elon
Schar Center, Elon, NC
|12 p.m.
|Sat., Feb. 7
|Missouri State at Liberty
Liberty Arena, Lynchburg, VA
|2 p.m.
|Sat., Feb. 7
|Towson at Hofstra
David S. Mack Sports and Exhibition Complex, Hempstead, NY
|4 p.m.
|Sat., Feb. 7
|South Dakota at South Dakota State
First Bank & Trust Arena, Brookings, SD
|6 p.m.
|Sat., Feb. 7
|Utah State at Wyoming
Arena-Auditorium, Laramie, WY
|8 p.m.
|Sat., Feb. 7
|Boise State at New Mexico
The Pit, Albuquerque, NM
|10 p.m.
|Sun., Feb. 8
|MAC Wildcard (Women)
|12 p.m.
|Sun., Feb. 8
|UCF at Cincinnati
Fifth Third Arena, Cincinnati, OH
|2 p.m.
|Mon., Feb. 9
|Navy at Bucknell
Sojka Pavilion, Lewisburg, PA
|6 p.m.
|Mon., Feb. 9
|UNCW at Charleston
TD Arena, Charleston, SC
|8 p.m.
|Mon., Feb. 9
|Northern Iowa at Murray State
CFSB Center, Murray, KY
|10 p.m.
|Tue., Feb. 10
|Oklahoma State at Arizona State
Desert Financial Arena, Tempe, AZ
|9 p.m.
|Wed., Feb. 11
|Chattanooga at ETSU
Freedom Hall, Johnson City, TN
|7 p.m.
|Wed., Feb. 11
|Cincinnati at Kansas State
Bramlage Coliseum, Manhattan, KS
|9 p.m.
|Thu., Feb. 12
|MTSU at Kennesaw State
KSU Convocation Center, Kennesaw, GA
|6:30 p.m.
|Thu., Feb. 12
|LA Tech at Missouri State
S. John Q. Hammons Parkway, Springfield, MO
|8:30 p.m.
|Fri., Feb. 13
|George Mason at George Washington
Charles E. Smith Center, Washington, DC
|7 p.m.
|Fri., Feb. 13
|MAC Wildcard
|9 p.m.
|Sat., Feb. 14
|North Dakota State at North Dakota
Betty Engelstad Sioux Center, Grand Forks, ND
|2 p.m.
|Sat., Feb. 14
|Hofstra at UNCW
Trask Coliseum, Wilmington, NC
|4 p.m.
|Sat., Feb. 14
|VCU at Richmond
Robins Center, Richmond, VA
|6 p.m.
|Sat., Feb. 14
|Memphis at Utah State
Dee Glenn Smith Spectrum, Logan, UT
|8 p.m.
|Sat., Feb. 14
|Nevada at San Diego State
Viejas Arena, San Diego, CA
|10 p.m.
|Sun., Feb. 15
|Denver at Omaha
Baxter Arena, Omaha, NE
|1 p.m.
|Sun., Feb. 15
|MVC Wildcard
|3 p.m.
|Sun., Feb. 15
|Charleston at Campbell
Gore Arena, Lillington, NC
|5 p.m.
|Sun., Feb. 15
|Towson at Monmouth
OceanFirst Bank Center, West Long Branch, NJ
|7 p.m.
|Mon., Feb. 16
|Colgate at Boston University
Case Gymnasium, Boston, MA
|6 p.m.
|Mon., Feb. 16
|Drexel at Stony Brook
Stony Brook Arena, Stony Brook, NY
|8 p.m.
|Tue., Feb. 17
|George Washington at VCU
Stuart C. Siegel Center, Richmond, VA
|8 p.m.
|Tue., Feb. 17
|Grand Canyon at San Diego State
Viejas Arena, San Diego, CA
|10 p.m.
|Wed., Feb. 18
|Dayton at George Mason
EagleBank Arena, Fairfax, VA
|7 p.m.
|Wed., Feb. 18
|Saint Mary's at Seattle
Connolly Center, Seattle, WA
|9 p.m.
|Wed., Feb. 18
|Colorado State at UNLV
Thomas & Mack Center, Las Vegas, NV
|11 p.m.
|Thu., Feb. 19
|FIU at Liberty
Liberty Arena, Lynchburg, VA
|6 p.m.
|Thu., Feb. 19
|Hampton at Hofstra
David S. Mack Sports and Exhibition Complex, Hempstead, NY
|8 p.m.
|Fri., Feb. 20
|MAC Wildcard
|6:30 p.m.
|Fri., Feb. 20
|MAC Wildcard
|8:30 p.m.
|Sat., Feb. 21
|Navy at Army (Women)
Christl Arena, West Point, NY
|11 a.m.
|Sat., Feb. 21
|Navy at Army
Christl Arena, West Point, NY
|1:30 p.m.
|Sat., Feb. 21
|Monmouth at Charleston
TD Arena, Charleston, SC
|4 p.m.
|Sat., Feb. 21
|San Diego State at Colorado State
Moby Arena, Fort Collins, CO
|6 p.m.
|Sat., Feb. 21
|New Mexico at Fresno State
Save Mart Center, Fresno, CA
|8 p.m.
|Sat., Feb. 21
|Santa Clara at San Francisco
War Memorial Gym at Sobrato Center, San Francisco, CA
|10 p.m.
|Sun., Feb. 22
|Patriot League Wildcard
|12 p.m.
|Sun., Feb. 22
|Towson at Drexel
Daskalakis Athletic Center, Philadelphia, PA
|2 p.m.
|Mon., Feb. 23
|Nicholls at Lamar
Neches Federal Credit Union Arena at the Montagne Center, Beaumont, TX
|7 p.m.
|Tue., Feb. 24
|West Virginia at Oklahoma State
Gallagher-Iba Arena, Stillwater, OK
|7 p.m.
|Tue., Feb. 24
|Arizona State at TCU
Schollmaier Arena, Fort Worth, TX
|9 p.m.
|Tue., Feb. 24
|New Mexico at Nevada
Lawlor Events Center, Reno, NV
|11 p.m.
|Wed., Feb. 25
|Omaha at South Dakota
Sanford Coyote Sports Center, Vermillion, SD
|7 p.m.
|Wed., Feb. 25
|UNLV at Grand Canyon
Global Credit Union Arena, Phoenix, AZ
|9 p.m.
|Wed., Feb. 25
|Santa Clara at Saint Mary's
University Credit Union Pavilion, Moraga, CA
|11 p.m.
|Thu., Feb. 26
|Delaware at Jax State
Pete Mathews Coliseum, Jacksonville, AL
|7 p.m.
|Thu., Feb. 26
|FIU at Sam Houston
Bernard G. Johnson Coliseum, Huntsville, TX
|9 p.m.
|Fri., Feb. 27
|MAC Wildcard
|6 p.m.
|Sat., Feb. 28
|Patriot League Wildcard
|12 p.m.
|Sat., Feb. 28
|Oklahoma State at Cincinnati
Fifth Third Arena, Cincinnati, OH
|2 p.m.
|Sat., Feb. 28
|Richmond at Loyola (Chicago)
Joseph J. Gentile Arena, Chicago, IL
|4 p.m.
|Sat., Feb. 28
|San Francisco at Pacific
Alex G. Spanos Center, Stockton, CA
|6 p.m.
|Sat., Feb. 28
|Oregon State at Santa Clara
Leavey Center, Santa Clara, CA
|8 p.m.
|Sat., Feb. 28
|Nevada at UNLV
Thomas & Mack Center, Las Vegas, NV
|10 p.m.
|Sun., Mar. 1
|MVC Wildcard
|5 p.m.
|Sun., Mar. 1
|Charleston at UNCW
Trask Coliseum, Wilmington, NC
|7 p.m.
|Mon., Mar. 2
|McNeese at Nicholls
David R. Stopher Gymnasium, Thibodaux, LA
|7:30 p.m.
|Tue., Mar. 3
|George Mason at VCU
Siegel Center, Richmond, VA
|7 p.m.
|Tue., Mar. 3
|San Diego State at Boise State
ExtraMile Arena, Boise, ID
|9 p.m.
|Tue., Mar. 3
|Utah State at UNLV
Thomas & Mack Center, Las Vegas, NV
|11 p.m.
|Wed., Mar. 4
|Loyola (Chicago) at Saint Louis
Chaifetz Arena, Saint Louis, MO
|8 p.m.
|Wed., Mar. 4
|Colorado State at New Mexico
The Pit, Albuquerque, NM
|10 p.m.
|Thu., Mar. 5
|Sam Houston at Delaware
Bob Carpenter Center, Newark, DE
|7 p.m.
|Thu., Mar. 5
|Kennesaw State at UTEP
Don Haskins Center, El Paso, TX
|9 p.m.
|Fri., Mar. 6
|MAC Wildcard
|6 p.m.
|Fri., Mar. 6
|UCF at West Virginia
Hope Coliseum, Morgantown, WV
|8 p.m.
|Fri., Mar. 6
|UNLV at San Diego State
Viejas Arena, San Diego, CA
|10 p.m.
|Sat., Mar. 7
|Missouri Valley Conference Men's Championship
Semifinal #1
Enterprise Center, Saint Louis, MO
|3:30 p.m.
|Sat., Mar. 7
|Missouri Valley Conference Men's Championship
Semifinal #2
Enterprise Center, Saint Louis, MO
|6 p.m.
|Sat., Mar. 7
|Summit League Men's Championship Semifinal #1
Denny Sanford PREMIER Center, Sioux Falls, SD
|8 p.m.
|Sat., Mar. 7
|Summit League Men's Championship Semifinal #2
Denny Sanford PREMIER Center, Sioux Falls, SD
|10:30 p.m.
|Sat., Mar. 7
|Atlantic 10 Conference Women's Championship
Semifinal #1
Henrico Sports & Events Center, Glen Allen, VA
|11 a.m.
|Sat., Mar. 7
|Atlantic 10 Conference Women's Championship
Semifinal #2
Henrico Sports & Events Center, Glen Allen, VA
|1:30 p.m.
|Sun., Mar. 8
|Patriot League Men's Championship Semifinal #1
Site TBD
|12 p.m.
|Sun., Mar. 8
|Patriot League Men's Championship Semifinal #2
Site TBD
|2 p.m.
|Sun., Mar. 8
|Summit League Women's Championship Game
Denny Sanford PREMIER Center, Sioux Falls, SD
|4 p.m.
|Sun., Mar. 8
|Summit League Men's Championship Game
Denny Sanford PREMIER Center, Sioux Falls, SD
|9 p.m.
|Mon., Mar. 9
|Coastal Athletic Association Men's Championship
Semifinal #1
CareFirst Arena, Washington, DC
|6 p.m.
|Mon., Mar. 9
|Coastal Athletic Association Men's Championship
Semifinal #2
CareFirst Arena, Washington, DC
|8:30 p.m.
|Tue., Mar. 10
|Coastal Athletic Association Men's Championship Game
CareFirst Arena, Washington, DC
|7 p.m.
|Tue., Mar. 10
|Mountain West Conference Women's Championship Game
Thomas & Mack Center, Las Vegas, NV
|9:30 p.m.
|Wed., Mar. 11
|Patriot League Men's Championship Game
Site TBD
|7 p.m.
|Thu., Mar. 12
|Mountain West Conference Men's Championship
Quarterfinal #1
Thomas & Mack Center, Las Vegas, NV
|3 p.m.
|Thu., Mar. 12
|Mountain West Conference Men's Championship
Quarterfinal #2
Thomas & Mack Center, Las Vegas, NV
|5:30 p.m.
|Thu., Mar. 12
|Mountain West Conference Men's Championship
Quarterfinal #3
Thomas & Mack Center, Las Vegas, NV
|9 p.m.
|Thu., Mar. 12
|Mountain West Conference Men's Championship
Quarterfinal #4
Thomas & Mack Center, Las Vegas, NV
|11:30 p.m.
|Fri., Mar. 13
|Mid-American Conference Men's Championship
Semifinal #1
Rocket Mortgage FieldHouse, Cleveland, OH
|5 p.m.
|Fri., Mar. 13
|Mid-American Conference Men's Championship
Semifinal #2
Rocket Mortgage FieldHouse, Cleveland, OH
|7:30 p.m.
|Fri., Mar. 13
|Conference USA Men's Championship Semifinal #1
Propst Arena, Huntsville, AL
|12:30 p.m.
|Fri., Mar. 13
|Conference USA Men's Championship Semifinal #2
Propst Arena, Huntsville, AL
|3 p.m.
|Fri., Mar. 13
|Mountain West Conference Men's Championship
Semifinal #1
Thomas & Mack Center, Las Vegas, NV
|9:30 p.m.
|Fri., Mar. 13
|Mountain West Conference Men's Championship
Semifinal #2
Thomas & Mack Center, Las Vegas, NV
|12 p.m.
|Sat., Mar. 14
|Mid-American Conference Women's Championship Game
Rocket Mortgage FieldHouse, Cleveland, OH
|11 a.m.
|Sat., Mar. 14
|Atlantic 10 Conference Men's Championship
Semifinal #1
PPG Paints Arena, Pittsburgh, Pa
|1 p.m.
|Sat., Mar. 14
|Atlantic 10 Conference Men's Championship
Semifinal #2
PPG Paints Arena, Pittsburgh, Pa
|3:30 p.m.
|Sat., Mar. 14
|Conference USA Women's Championship Game
Propst Arena, Huntsville, AL
|5:30 p.m.
|Sat., Mar. 14
|Conference USA Men's Championship Game
Propst Arena, Huntsville, AL
|8:30 p.m.
|Sun., Mar. 15
|Patriot League Women's Championship Game
Site TBD
|12 p.m.
|Sun., Mar. 15
|Coastal Athletic Association Women's Championship Game
CareFirst Arena, Washington, DC
|2 p.m.