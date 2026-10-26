CBS and TNT announced their full schedule of games for the 2026-27 college basketball season on Monday, which features 465 games through the NCAA Tournament , including 390 regular-season and conference-tournament games across CBS, CBS Sports Network, TNT and truTV, as well as all 75 games of the 2027 NCAA Tournament.
The schedule, which features teams from 27 different conferences, begins on Nov. 2 with a marquee doubleheader on TNT. Purdue will face Gonzaga in the opening game in Las Vegas, followed by Arizona taking on UCLA in a matchup of former Pac-12 foes.
Teams from the preseason AP Top 25 poll will make 71 regular-season appearances across CBS, CBS Sports Network and TNT, with Gonzaga leading the way with 10 appearances. UConn (nine), St. John's (eight), Arizona (seven), and Michigan State (six) will also be frequent teams appearing on the networks.
CBS coverage will begin on Nov. 20, when Kentucky faces Indiana at Lucas Oil Stadium. The following week, Arkansas will face Michigan State on Nov. 26 in the CBS Sports Thanksgiving Classic, marking the third consecutive year CBS has broadcast a marquee game on Thanksgiving.
The CBS Sports Classic will take place on Dec. 19, featuring a doubleheader between Kansas vs. Ohio State and Kentucky vs. North Carolina.
For the 29th time, CBS will present the Big Ten Men's Basketball Tournament Semifinals (March 13) and the Big Ten title game (March 14). Later in the day, CBS will broadcast the NCAA Tournament Selection Show.
The NCAA Tournament Championship Game will be April 5 on CBS.
CBS 2026-27 college basketball schedule
|Date
|Matchup
|Time (ET)
|Fri., Nov. 20
|Kentucky vs. Indiana
|8 p.m.
|Thu., Nov. 26
| CBS Sports Thanksgiving Classic
Arkansas vs. Michigan State
|4:30 p.m.
|Sat., Dec. 19
| CBS Sports Classic
Kansas vs. Ohio State
|12 p.m.
|Sat., Dec. 19
| CBS Sports Classic
Kentucky vs. North Carolina
|2:30 p.m.
|Sat., Dec. 19
|Gonzaga vs. Michigan State
|5 p.m.
|Sat., Jan. 2
|West Virginia at Kansas
|1:30 p.m.
|Sat., Jan. 2
|Michigan State at Nebraska
|3:45 p.m.
|Sat., Jan. 9
|Arizona at Kansas State
|12 p.m.
|Sat., Jan. 9
|Pitt at Duke
|2 p.m.
|Sat., Jan. 9
|Ohio State at Illinois
|4 p.m.
|Sat., Jan. 16
|Michigan at Indiana
|1 p.m.
|Sat., Jan. 23
|Michigan State at Ohio State
|1 p.m.
|Sun., Jan. 24
|Illinois at Indiana
|12 p.m.
|Sat., Jan. 30
|UCLA at Indiana
|12 p.m.
|Sat., Jan. 30
|Oregon vs. Gonzaga
|2 p.m.
|Sat., Feb. 6
|Iowa State at West Virginia
|12:45 p.m.
|Sat., Feb. 13
|Michigan State at Michigan
|1 p.m.
|Sat., Feb. 20
|Iowa at Michigan
|1 p.m.
|Sun., Feb. 21
|UCLA at Purdue
|1 p.m.
|Sat., Feb. 27
|Houston at West Virginia
|12 p.m.
|Sat., Feb. 27
|Baylor at Arizona
|2 p.m.
|Sat., Feb. 27
|San Diego State at Gonzaga
|4 p.m.
|Sun., Feb. 28
|Wisconsin at Illinois
|1:30 p.m.
|Sun., Feb. 28
|Ohio State at Indiana
|3:45 p.m.
|Sat. Mar. 6
|Kansas at Baylor
|1:30 p.m.
|Sat. Mar. 6
|Wisconsin at Michigan State
|3:45 p.m.
|Sun., Mar. 7
|Missouri Valley Conference
Men's Championship
|12 p.m.
|Sun., Mar. 7
|Michigan at Ohio State
|2:15 p.m.
|Sun., Mar. 7
|Big Ten Conference
Women's Championship
|4:30 p.m.
|Sat. Mar. 13
|Big Ten Conference
Men's Tournament Semifinal 1
|1 p.m.
|Sat. Mar. 13
|Big Ten Conference
Men's Tournament Semifinal 2
|3:30 p.m.
|Sat. Mar. 13
|Mountain West Conference
Men's Championship
|6 p.m.
|Sat. Mar. 13
|Pac-12 Conference
Men's Championship
|8:30 p.m.
|Sun. Mar. 14
|Atlantic 10 Conference
Men's Championship
|1 p.m.
|Sun. Mar. 14
|Big Ten Conference
Men's Championship
|3:30 p.m.
CBS Sports Network 2026-27 college basketball schedule
|Date
|Matchup
|Time (ET)
|Mon., Nov. 2
| Naismith Hall of Fame Series
Arizona vs. Stanford (Women)
|1:30 PM
|Mon., Nov. 2
| Naismith Hall of Fame Series
USC vs. UNLV (Women)
|4:00 PM
|Mon., Nov. 2
|Jackson State at Texas Tech
|7:00 PM
|Mon., Nov. 2
|La Salle at Houston
|9:00 PM
|Mon., Nov. 9
|Oregon at Grand Canyon (Women)
|10:00 PM
|Wed., Nov. 11
| Veterans Classic at the U.S. Naval Academy
USF vs. Saint Joseph's
|3:00 PM
|Thu., Nov. 19
| Baha Mar Hoops Bahamas Championship
NC State vs. Murray State
|6:00 PM
|Thu., Nov. 19
| Baha Mar Hoops Bahamas Championship
Wisconsin vs. Seton Hall
|8:30 PM
|Fri., Nov. 20
| Greenbrier Tip-Off
George Washington vs. UAB
|2:00 PM
|Fri., Nov. 20
| Greenbrier Tip-Off
Rhode Island vs. Liberty
|4:30 PM
|Fri., Nov. 20
|Baha Mar Hoops Bahamas Championship -- TBD
|7:00 PM
|Fri., Nov. 20
|Baha Mar Hoops Bahamas Championship -- TBD
|9:30 PM
|Sun., Nov. 22
| Greenbrier Tip-Off
George Washington vs. WKU
|2:00 PM
|Sun., Nov. 22
| Greenbrier Tip-Off
Richmond vs. Liberty
|4:30 PM
|Tue., Nov. 24
| Acrisure Series
Oregon State vs. San Francisco
|2:00 PM
|Tue., Nov. 24
| Acrisure Series
Tulsa vs. Illinois State
|4:30 PM
|Tue., Nov. 24
| Acrisure Series
Nevada vs. Santa Clara
|7:00 PM
|Tue., Nov. 24
| Acrisure Series
Grand Canyon vs. Saint Louis
|9:30 PM
|Tue., Nov. 24
| Acrisure Series
Stanford vs. Colorado
|12:00 AM
|Wed., Nov. 25
| Acrisure Series
Arizona State vs. LSU
|2:00 PM
|Wed., Nov. 25
| Acrisure Series
USC vs. South Carolina
|4:30 PM
|Wed., Nov. 25
| Acrisure Series
SMU vs. Utah State
|7:00 PM
|Wed., Nov. 25
| Acrisure Series
Grand Canyon/Saint Louis vs. Stanford/Colorado
|9:30 PM
|Wed., Nov. 25
| Acrisure Series
Grand Canyon/Saint Louis vs. Stanford/Colorado
|12:00 AM
|Thu., Nov. 26
| Acrisure Series
South Carolina vs. Arizona State
|2:00 PM
|Thu., Nov. 26
| Acrisure Series
Utah State vs. USC
|4:30 PM
|Thu., Nov. 26
| Acrisure Series
SMU vs. LSU
|7:00 PM
|Fri., Nov. 27
|Oakland at Houston
|7:30 PM
|Wed., Dec. 2
|Eastern Oregon at Gonzaga
|10:00 PM
|Sat., Dec. 5
|Providence at Rhode Island
|12:00 PM
|Sat., Dec. 12
|Tennessee Tech at Arizona
|2:30 PM
|Sat., Dec. 12
|Cal State Fullerton at BYU
|4:30 PM
|Sat., Dec. 12
|Saint Mary's at New Mexico
|6:30 PM
|Mon., Dec. 14
|Arizona State at Oregon State
|10:00 PM
|Fri., Dec. 18
| Texas Legends
Florida Atlantic vs. Loyola (Chicago)
|2:00 PM
|Fri., Dec. 18
| Texas Legends
Colorado State vs. Nevada
|4:30 PM
|Fri., Dec. 18
| NABC Hall of Fame Classic
Drake vs. Davidson
|7:00 PM
|Fri., Dec. 18
| NABC Hall of Fame Classic
Iowa State vs. Missouri State
|9:30 PM
|Sat., Dec. 19
| Acrisure Series
Gonzaga vs. Michigan State (Women)
|2:00 PM
|Sat., Dec. 19
| Texas Legends
San Francisco vs. George Washington
|6:00 PM
|Sat., Dec. 19
| Texas Legends
Utah State vs. Tulsa
|8:30 PM
|Sun., Dec. 20
| Texas Legends
Colorado State vs. Florida Atlantic
|6:00 PM
|Sun., Dec. 20
| Texas Legends
Nevada vs. Loyola (Chicago)
|8:30 PM
|Mon., Dec. 21
| Texas Legends
San Francisco vs. Tulsa
|4:00 PM
|Mon., Dec. 21
| Texas Legends
Utah State vs. George Washington
|6:30 PM
|Mon., Dec. 21
|Northern Illinois at Arizona
|9:00 PM
|Tue., Dec. 29
|New Hampshire at Iowa State
|8:00 PM
|Wed., Dec. 30
|VCU at St. Bonaventure
|8:00 PM
|Thu., Dec. 31
|Drexel at William & Mary
|2:00 PM
|Thu., Dec. 31
|Northeastern at Charleston
|4:00 PM
|Sat., Jan. 2
|Towson at Campbell
|12:00 PM
|Sat., Jan. 2
|Eastern Michigan at Miami (OH)
|2:00 PM
|Sat., Jan. 2
|St. Bonaventure at Saint Louis
|4:00 PM
|Sat., Jan. 2
|Baylor at Colorado (Women)
|6:00 PM
|Sat., Jan. 2
|Colorado at Oklahoma State
|8:00 PM
|Sat., Jan. 2
|San Diego at Saint Mary's
|10:00 PM
|Sun., Jan. 3
|George Washington at Saint Joseph's (Women)
|2:00 PM
|Sun., Jan. 3
|Kent State at Toledo (Women)
|4:00 PM
|Mon., Jan. 4
|Murray State at Bradley
|7:30 PM
|Mon., Jan. 4
|Stephen F. Austin at McNeese
|9:30 PM
|Tue., Jan. 5
|Oklahoma State at West Virginia
|6:00 PM
|Tue., Jan. 5
|Arizona State at TCU
|8:00 PM
|Tue., Jan. 5
|Nevada at New Mexico
|10:00 PM
|Wed., Jan. 6
|Davidson at VCU
|6:00 PM
|Wed., Jan. 6
|Saint Louis at Richmond
|8:00 PM
|Wed., Jan. 6
|Boise State at Utah State
|10:00 PM
|Thu., Jan. 7
|Charleston at Drexel
|6:00 PM
|Thu., Jan. 7
|North Dakota State at St. Thomas
|8:00 PM
|Fri., Jan. 8
|Buffalo at Toledo
|7:00 PM
|Sat., Jan. 9
|Sam Houston at WKU
|4:00 PM
|Sat., Jan. 9
|Dayton at Saint Louis
|6:00 PM
|Sat., Jan. 9
|Baylor at Kansas (Women)
|8:30 PM
|Sat., Jan. 9
|Fresno State at San Diego State
|10:30 PM
|Sun., Jan. 10
|Davidson at George Washington (Women)
|12:00 PM
|Sun., Jan. 10
|Saint Joseph's at Richmond (Women)
|2:00 PM
|Mon., Jan. 11
|American at Loyola Maryland
|6:30 PM
|Mon., Jan. 11
|UNCW at Elon
|8:30 PM
|Tue., Jan. 12
|TCU at Cincinnati
|6:30 PM
|Tue., Jan. 12
|Kansas State at West Virginia
|8:30 PM
|Tue., Jan. 12
|New Mexico at UNLV
|10:30 PM
|Wed., Jan. 13
|Kansas State at West Virginia (Women)
|5:00 PM
|Wed., Jan. 13
|Loyola (Chicago) at Saint Louis
|7:00 PM
|Wed., Jan. 13
|Washington State at Boise State
|9:00 PM
|Wed., Jan. 13
|Gonzaga at Fresno State
|11:00 PM
|Thu., Jan. 14
|Hofstra at Elon
|6:30 PM
|Thu., Jan. 14
|MTSU at Liberty
|8:30 PM
|Fri., Jan. 15
|Akron at Toledo
|8:00 PM
|Fri., Jan. 15
|UTEP at UNLV
|10:00 PM
|Sat., Jan. 16
|Citadel at VMI
|10:00 AM
|Sat., Jan. 16
|WKU at Liberty
|12:00 PM
|Sat., Jan. 16
|Oklahoma State at BYU (Women)
|2:00 PM
|Sat., Jan. 16
|Dayton at St. Bonaventure
|4:00 PM
|Sat., Jan. 16
|Santa Clara at LMU
|6:00 PM
|Sat., Jan. 16
|TCU at Kansas State
|8:00 PM
|Sat., Jan. 16
|Boise State at Gonzaga
|10:30 PM
|Sun., Jan. 17
|Davidson at Saint Joseph's (Women)
|12:00 PM
|Sun., Jan. 17
|George Washington at Rhode Island (Women)
|2:00 PM
|Sun., Jan. 17
|San Diego State at Washington State
|4:00 PM
|Mon., Jan. 18
|George Mason at George Washington
|1:00 PM
|Mon., Jan. 18
|VCU at Saint Joseph's
|3:00 PM
|Mon., Jan. 18
|Boston University at Colgate
|5:00 PM
|Mon., Jan. 18
|William & Mary at UNCW
|7:00 PM
|Mon., Jan. 18
|Hampton at North Carolina A&T
|9:00 PM
|Tue., Jan. 19
|Wofford at Furman
|6:00 PM
|Tue., Jan. 19
|Kansas State at Arizona State
|8:00 PM
|Tue., Jan. 19
|LMU at San Francisco
|10:00 PM
|Wed., Jan. 20
|TCU at Arizona State (Women)
|7:00 PM
|Wed., Jan. 20
|Boise State at Fresno State
|9:00 PM
|Wed., Jan. 20
|Pacific at Saint Mary's
|11:00 PM
|Thu., Jan. 21
|Northeastern at Hofstra
|7:00 PM
|Thu., Jan. 21
|Missouri State at WKU
|9:00 PM
|Fri., Jan. 22
|Kent State at Bowling Green
|7:00 PM
|Fri., Jan. 22
|McNeese at Stephen F. Austin
|9:00 PM
|Sat., Jan. 23
|Navy at Army (Women)
|11:00 AM
|Sat., Jan. 23
|Navy at Army
|1:30 PM
|Sat., Jan. 23
|UNCW at Hofstra
|4:00 PM
|Sat., Jan. 23
|Liberty at Kennesaw State
|6:00 PM
|Sat., Jan. 23
|Saint Louis at Saint Joseph's
|8:00 PM
|Sat., Jan. 23
|San Diego State at Boise State
|10:00 PM
|Sun., Jan. 24
|St. Bonaventure at Duquesne (Women)
|11:00 AM
|Sun., Jan. 24
|Missouri Valley Conference Wildcard
|1:00 PM
|Mon., Jan. 25
|Colgate at Lehigh
|6:30 PM
|Mon., Jan. 25
|Campbell at Hampton
|8:30 PM
|Tue., Jan. 26
|Rhode Island at Saint Louis
|7:00 PM
|Tue., Jan. 26
|UNLV at Wyoming
|9:00 PM
|Tue., Jan. 26
|UTEP at Nevada
|11:00 PM
|Wed., Jan. 27
|George Mason at VCU
|6:00 PM
|Wed., Jan. 27
|Colorado at Baylor
|8:00 PM
|Wed., Jan. 27
|Utah State at Boise State
|10:00 PM
|Thu., Jan. 28
|Charleston at UNCW
|6:30 PM
|Thu., Jan. 28
|Sam Houston at Liberty
|8:30 PM
|Fri., Jan. 29
|Miami (OH) at Ohio
|7:00 PM
|Fri., Jan. 29
|North Dakota State at North Dakota
|9:00 PM
|Sat., Jan. 30
|Chattanooga at UNCG
|12:00 PM
|Sat., Jan. 30
|Hampton at Towson
|2:00 PM
|Sat., Jan. 30
|MTSU at WKU
|4:00 PM
|Sat., Jan. 30
|Loyola (Chicago) at Davidson
|6:00 PM
|Sat., Jan. 30
|Richmond at VCU
|8:00 PM
|Sat., Jan. 30
|Grand Canyon at Wyoming
|10:00 PM
|Sun., Jan. 31
|George Mason at Rhode Island (Women)
|12:00 PM
|Sun., Jan. 31
|South Dakota State at Omaha
|2:00 PM
|Sun., Jan. 31
|Ball State at Miami (OH) (Women)
|4:00 PM
|Mon., Feb. 1
|Holy Cross at Lafayette
|6:30 PM
|Mon., Feb. 1
|Drexel at Stony Brook
|8:30 PM
|Tue., Feb. 2
|Dayton at Loyola (Chicago)
|9:00 PM
|Wed., Feb. 3
|Missouri Valley Conference Wildcard
|7:00 PM
|Wed., Feb. 3
|Oklahoma State at Kansas State
|9:00 PM
|Wed., Feb. 3
|Saint Mary's at Portland
|11:00 PM
|Thu., Feb. 4
|UNCW at William & Mary
|6:00 PM
|Thu., Feb. 4
|WKU at Sam Houston
|8:00 PM
|Thu., Feb. 4
|Texas State at Gonzaga
|10:00 PM
|Sat., Feb. 6
|Charleston at William & Mary
|12:00 PM
|Sat., Feb. 6
|Oral Roberts at South Dakota
|2:00 PM
|Sat., Feb. 6
|Dayton at Fordham
|4:30 PM
|Sat., Feb. 6
|New Mexico at Grand Canyon
|6:30 PM
|Sat., Feb. 6
|TCU at Arizona State
|9:00 PM
|Sat., Feb. 6
|Pacific at San Francisco
|11:00 PM
|Sun., Feb. 7
|Saint Louis at Davidson (Women)
|12:00 PM
|Sun., Feb. 7
|North Dakota State at St. Thomas (Women)
|2:00 PM
|Sun., Feb. 7
|WCU at Samford
|4:00 PM
|Mon., Feb. 8
|Lehigh at American (Women)
|4:30 PM
|Mon., Feb. 8
|Lehigh at American
|7:00 PM
|Mon., Feb. 8
|Monmouth at Drexel
|9:00 PM
|Tue., Feb. 9
|Saint Louis at Loyola (Chicago)
|8:00 PM
|Tue., Feb. 9
|Grand Canyon at UTEP
|10:00 PM
|Wed., Feb. 10
|Rhode Island at VCU
|7:00 PM
|Wed., Feb. 10
|TCU at Kansas (Women)
|9:00 PM
|Wed., Feb. 10
|Wyoming at UNLV
|11:00 PM
|Thu., Feb. 11
|Chattanooga at Furman
|5:00 PM
|Thu., Feb. 11
|Stony Brook at Charleston
|7:00 PM
|Thu., Feb. 11
|Liberty at WKU
|9:00 PM
|Fri., Feb. 12
|MAC Wildcard
|5:00 PM
|Fri., Feb. 12
|MAC Wildcard
|7:00 PM
|Fri., Feb. 12
|Missouri Valley Conference Wildcard
|9:00 PM
|Sat., Feb. 13
|Furman at WCU
|10:00 AM
|Sat., Feb. 13
|VCU at Richmond
|12:00 PM
|Sat., Feb. 13
|South Dakota at South Dakota State
|2:00 PM
|Sat., Feb. 13
|Liberty at MTSU
|4:00 PM
|Sat., Feb. 13
|UNLV at New Mexico
|6:00 PM
|Sat., Feb. 13
|Oklahoma State at TCU
|8:30 PM
|Sat., Feb. 13
|Saint Mary's at LMU
|10:30 PM
|Sun., Feb. 14
|George Mason at Davidson (Women)
|12:00 PM
|Sun., Feb. 14
|Wofford at ETSU
|2:00 PM
|Mon., Feb. 15
|Boston University at Bucknell
|6:30 PM
|Mon., Feb. 15
|Hofstra at Monmouth
|8:30 PM
|Tue., Feb. 16
|Davidson at Saint Louis
|7:00 PM
|Tue., Feb. 16
|Arizona State at Kansas State
|9:00 PM
|Wed., Feb. 17
|Chattanooga at Samford
|6:00 PM
|Wed., Feb. 17
|UNLV at UTEP
|8:00 PM
|Wed., Feb. 17
|Washington State at Gonzaga
|10:00 PM
|Thu., Feb. 18
|Elon at Towson
|6:30 PM
|Thu., Feb. 18
|Kennesaw State at Liberty
|8:30 PM
|Thu., Feb. 18
|Saint Mary's at Pacific
|10:30 PM
|Fri., Feb. 19
|MAC Wildcard
|7:00 PM
|Fri., Feb. 19
|Stephen F. Austin at Nicholls
|9:00 PM
|Sat., Feb. 20
|Army at Navy (Women)
|11:00 AM
|Sat., Feb. 20
|Army at Navy
|1:30 PM
|Sat., Feb. 20
|Furman at Wofford
|4:00 PM
|Sat., Feb. 20
|Murray State at Belmont
|6:00 PM
|Sat., Feb. 20
|UTEP at New Mexico
|8:00 PM
|Sat., Feb. 20
|Grand Canyon at UNLV
|10:30 PM
|Sun., Feb. 21
|Patriot League Wildcard
|12:00 PM
|Sun., Feb. 21
|Kansas City at Omaha
|2:00 PM
|Sun., Feb. 21
|Oral Roberts at St. Thomas
|4:00 PM
|Sun., Feb. 21
|Kansas at Kansas State (Women)
|6:00 PM
|Sun., Feb. 21
|San Francisco at Pacific
|8:00 PM
|Mon., Feb. 22
|Hofstra at Stony Brook
|7:00 PM
|Mon., Feb. 22
|McNeese at UTRGV
|9:00 PM
|Tue., Feb. 23
|St. Bonaventure at VCU
|6:30 PM
|Tue., Feb. 23
|George Mason at Dayton
|8:30 PM
|Wed., Feb. 24
|Oklahoma State at Texas Tech (Women)
|6:30 PM
|Wed., Feb. 24
|UCF at Oklahoma State
|8:30 PM
|Thu., Feb. 25
|Towson at William & Mary
|6:30 PM
|Thu., Feb. 25
|North Carolina A&T at UNCW
|8:30 PM
|Thu., Feb. 25
|Oregon State at San Diego State
|10:30 PM
|Fri., Feb. 26
|MAC Wildcard
|7:00 PM
|Fri., Feb. 26
|Texas A&M-Corpus Christi at Northwestern State
|9:00 PM
|Sat., Feb. 27
|Samford at ETSU
|10
|Sat., Feb. 27
|Patriot League Wildcard
|12:00 PM
|Sat., Feb. 27
|WKU at MTSU
|2:00 PM
|Sat., Feb. 27
|Liberty at Sam Houston
|4:00 PM
|Sat., Feb. 27
|Dayton at Rhode Island
|6:00 PM
|Sat., Feb. 27
|Saint Louis at George Washington
|8:00 PM
|Sat., Feb. 27
|UNLV at Nevada
|10:30 PM
|Sun., Feb. 28
|Missouri Valley Conference Wildcard
|2:00 PM
|Sun., Feb. 28
|UNCW at Charleston
|4:00 PM
|Tue., Mar. 2
|George Washington at Dayton
|6:00 PM
|Tue., Mar. 2
|VCU at Loyola (Chicago)
|8:00 PM
|Tue., Mar. 2
|Wyoming at New Mexico
|10:00 PM
|Wed., Mar. 3
|Texas State at Utah State
|8:00 PM
|Wed., Mar. 3
|Colorado State at Boise State
|10:00 PM
|Thu., Mar. 4
|Kennesaw State at MTSU
|8:00 PM
|Fri., Mar. 5
|MAC Wildcard
|7:00 PM
|Fri., Mar. 5
|New Mexico at Nevada
|9:00 PM
|Sat., Mar. 6
|Atlantic 10 Conference Women's Basketball Championship Semifinal
|11:00 AM
|Sat., Mar. 6
|Atlantic 10 Conference Women's Basketball Championship Semifinal
|1:30 PM
|Sat., Mar. 6
|Missouri Valley Conference Men's Basketball Championship Semifinal
|3:30 PM
|Sat., Mar. 6
|Missouri Valley Conference Men's Basketball Championship Semifinal
|6:00 PM
|Sat., Mar. 6
|Summit League Men's Basketball Championship Semifinal
|8:00 PM
|Sat., Mar. 6
|Summit League Men's Basketball Championship Semifinal
|10:30 PM
|Sun., Mar. 7
|Patriot League Men's Basketball Championship Semifinal
|12:00 PM
|Sun., Mar. 7
|Patriot League Men's Basketball Championship Semifinal
|2:00 PM
|Sun., Mar. 7
|Summit League Women's Basketball Championship
|4:00 PM
|Sun., Mar. 7
|Summit League Men's Basketball Championship
|9:00 PM
|Mon., Mar. 8
|Coastal Athletic Association Men's Basketball Championship Semifinal
|6:00 PM
|Mon., Mar. 8
|Coastal Athletic Association Men's Basketball Championship Semifinal
|8:30 PM
|Tue., Mar. 9
|Patriot League Women's Championship
|5:00 PM
|Tue., Mar. 9
|Coastal Athletic Association Men's Basketball championship
|7:30 PM
|Wed., Mar. 10
|Patriot League Men's Basketball Championship
|7:00 PM
|Wed., Mar. 10
|Mountain West Women's Basketball Championship
|9:30 PM
|Thu., Mar. 11
|Mountain West Men's Basketball Championship Quarterfinal
|3:00 PM
|Thu., Mar. 11
|Mountain West Men's Basketball Championship Quarterfinal
|5:30 PM
|Thu., Mar. 11
|Mountain West Men's Basketball Championship Quarterfinal
|9:00 PM
|Thu., Mar. 11
|Mountain West Men's Basketball Championship Quarterfinal
|11:30 PM
|Fri., Mar. 12
|Conference USA Men's Basketball Championship Semifinal
|12:30 PM
|Fri., Mar. 12
|Conference USA Men's Basketball Championship Semifinal
|3:00 PM
|Fri., Mar. 12
|Mid-American Conference Men's Basketball Championship Semifinal
|5:00 PM
|Fri., Mar. 12
|Mid-American Conference Men's Basketball Championship Semifinal
|7:30 PM
|Fri., Mar. 12
|Mountain West Men's Basketball Championship Semifinal
|9:30 PM
|Fri., Mar. 12
|Mountain West Men's Basketball Championship Semifinal
|12:00 AM
|Sat., Mar. 13
|Mid-American Conference Women's Championship Game
|11:00 AM
|Sat., Mar. 13
|Atlantic 10 Conference Men's Basketball Championship Semifinal
|1:00 PM
|Sat., Mar. 13
|Atlantic 10 Conference Men's Basketball Championship Semifinal
|3:30 PM
|Sat., Mar. 13
|Conference USA Women's Basketball Championship
|5:30 PM
|Sat., Mar. 13
|Conference USA Men's Basketball Championship
|8:30 PM
|Sun., Mar. 14
|Coastal Athletic Association Women's Basketball Championship
|2:00 PM