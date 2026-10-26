CBS and TNT announced their full schedule of games for the 2026-27 college basketball season on Monday, which features 465 games through the NCAA Tournament , including 390 regular-season and conference-tournament games across CBS, CBS Sports Network, TNT and truTV, as well as all 75 games of the 2027 NCAA Tournament.

The schedule, which features teams from 27 different conferences, begins on Nov. 2 with a marquee doubleheader on TNT. Purdue will face Gonzaga in the opening game in Las Vegas, followed by Arizona taking on UCLA in a matchup of former Pac-12 foes.

Teams from the preseason AP Top 25 poll will make 71 regular-season appearances across CBS, CBS Sports Network and TNT, with Gonzaga leading the way with 10 appearances. UConn (nine), St. John's (eight), Arizona (seven), and Michigan State (six) will also be frequent teams appearing on the networks.

CBS coverage will begin on Nov. 20, when Kentucky faces Indiana at Lucas Oil Stadium. The following week, Arkansas will face Michigan State on Nov. 26 in the CBS Sports Thanksgiving Classic, marking the third consecutive year CBS has broadcast a marquee game on Thanksgiving. 

The CBS Sports Classic will take place on Dec. 19, featuring a doubleheader between Kansas vs. Ohio State and Kentucky vs. North Carolina.

For the 29th time, CBS will present the Big Ten Men's Basketball Tournament Semifinals (March 13) and the Big Ten title game (March 14). Later in the day, CBS will broadcast the NCAA Tournament Selection Show.

The NCAA Tournament Championship Game will be April 5 on CBS.

CBS 2026-27 college basketball schedule

DateMatchupTime (ET)
Fri., Nov. 20Kentucky vs. Indiana8 p.m.
Thu., Nov. 26 CBS Sports Thanksgiving Classic
Arkansas vs. Michigan State		4:30 p.m.
Sat., Dec. 19 CBS Sports Classic
Kansas vs. Ohio State		12 p.m.
Sat., Dec. 19 CBS Sports Classic
Kentucky vs. North Carolina		2:30 p.m.
Sat., Dec. 19Gonzaga vs. Michigan State5 p.m.
Sat., Jan. 2West Virginia at Kansas1:30 p.m.
Sat., Jan. 2Michigan State at Nebraska3:45 p.m.
Sat., Jan. 9Arizona at Kansas State12 p.m.
Sat., Jan. 9Pitt at Duke2 p.m.
Sat., Jan. 9Ohio State at Illinois4 p.m.
Sat., Jan. 16Michigan at Indiana1 p.m.
Sat., Jan. 23Michigan State at Ohio State1 p.m.
Sun., Jan. 24Illinois at Indiana12 p.m.
Sat., Jan. 30UCLA at Indiana12 p.m.
Sat., Jan. 30Oregon vs. Gonzaga2 p.m.
Sat., Feb. 6Iowa State at West Virginia12:45 p.m.
Sat., Feb. 13Michigan State at Michigan1 p.m.
Sat., Feb. 20Iowa at Michigan1 p.m.
Sun., Feb. 21UCLA at Purdue1 p.m.
Sat., Feb. 27Houston at West Virginia12 p.m.
Sat., Feb. 27Baylor at Arizona2 p.m.
Sat., Feb. 27San Diego State at Gonzaga4 p.m.
Sun., Feb. 28Wisconsin at Illinois1:30 p.m.
Sun., Feb. 28Ohio State at Indiana3:45 p.m.
Sat. Mar. 6Kansas at Baylor1:30 p.m.
Sat. Mar. 6Wisconsin at Michigan State3:45 p.m.
Sun., Mar. 7Missouri Valley Conference
Men's Championship		12 p.m.
Sun., Mar. 7Michigan at Ohio State2:15 p.m.
Sun., Mar. 7Big Ten Conference
Women's Championship		4:30 p.m.
Sat. Mar. 13Big Ten Conference
Men's Tournament Semifinal 1		1 p.m.
Sat. Mar. 13Big Ten Conference
Men's Tournament Semifinal 2		3:30 p.m.
Sat. Mar. 13Mountain West Conference
Men's Championship		6 p.m.
Sat. Mar. 13Pac-12 Conference
Men's Championship		8:30 p.m.
Sun. Mar. 14Atlantic 10 Conference
Men's Championship		1 p.m.
Sun. Mar. 14Big Ten Conference
Men's Championship		3:30 p.m.

CBS Sports Network 2026-27 college basketball schedule

DateMatchupTime (ET)
Mon., Nov. 2 Naismith Hall of Fame Series
Arizona vs. Stanford (Women)		1:30 PM
Mon., Nov. 2 Naismith Hall of Fame Series
USC vs. UNLV (Women)		4:00 PM
Mon., Nov. 2Jackson State at Texas Tech7:00 PM
Mon., Nov. 2La Salle at Houston9:00 PM
Mon., Nov. 9Oregon at Grand Canyon (Women)10:00 PM
Wed., Nov. 11 Veterans Classic at the U.S. Naval Academy
USF vs. Saint Joseph's		3:00 PM
Thu., Nov. 19 Baha Mar Hoops Bahamas Championship
NC State vs. Murray State		6:00 PM
Thu., Nov. 19 Baha Mar Hoops Bahamas Championship
Wisconsin vs. Seton Hall		8:30 PM
Fri., Nov. 20 Greenbrier Tip-Off
George Washington vs. UAB		2:00 PM
Fri., Nov. 20 Greenbrier Tip-Off
Rhode Island vs. Liberty		4:30 PM
Fri., Nov. 20 Baha Mar Hoops Bahamas Championship -- TBD7:00 PM
Fri., Nov. 20 Baha Mar Hoops Bahamas Championship -- TBD9:30 PM
Sun., Nov. 22 Greenbrier Tip-Off
George Washington vs. WKU		2:00 PM
Sun., Nov. 22 Greenbrier Tip-Off
Richmond vs. Liberty		4:30 PM
Tue., Nov. 24 Acrisure Series
Oregon State vs. San Francisco		2:00 PM
Tue., Nov. 24 Acrisure Series
Tulsa vs. Illinois State		 4:30 PM
Tue., Nov. 24 Acrisure Series
Nevada vs. Santa Clara		7:00 PM
Tue., Nov. 24 Acrisure Series
Grand Canyon vs. Saint Louis		9:30 PM
Tue., Nov. 24 Acrisure Series
Stanford vs. Colorado		12:00 AM
Wed., Nov. 25 Acrisure Series
Arizona State vs. LSU		2:00 PM
Wed., Nov. 25 Acrisure Series
USC vs. South Carolina		4:30 PM
Wed., Nov. 25 Acrisure Series
SMU vs. Utah State		7:00 PM
Wed., Nov. 25 Acrisure Series
Grand Canyon/Saint Louis vs. Stanford/Colorado		9:30 PM
Wed., Nov. 25 Acrisure Series
Grand Canyon/Saint Louis vs. Stanford/Colorado		12:00 AM
Thu., Nov. 26 Acrisure Series
South Carolina vs. Arizona State		2:00 PM
Thu., Nov. 26 Acrisure Series
Utah State vs. USC		4:30 PM
Thu., Nov. 26 Acrisure Series
SMU vs. LSU		7:00 PM
Fri., Nov. 27Oakland at Houston7:30 PM
Wed., Dec. 2Eastern Oregon at Gonzaga10:00 PM
Sat., Dec. 5Providence at Rhode Island12:00 PM
Sat., Dec. 12Tennessee Tech at Arizona2:30 PM
Sat., Dec. 12Cal State Fullerton at BYU4:30 PM
Sat., Dec. 12Saint Mary's at New Mexico6:30 PM
Mon., Dec. 14Arizona State at Oregon State10:00 PM
Fri., Dec. 18 Texas Legends
Florida Atlantic vs. Loyola (Chicago)		2:00 PM
Fri., Dec. 18 Texas Legends
Colorado State vs. Nevada		4:30 PM
Fri., Dec. 18 NABC Hall of Fame Classic
Drake vs. Davidson		7:00 PM
Fri., Dec. 18 NABC Hall of Fame Classic
Iowa State vs. Missouri State		9:30 PM
Sat., Dec. 19 Acrisure Series
Gonzaga vs. Michigan State (Women)		2:00 PM
Sat., Dec. 19 Texas Legends
San Francisco vs. George Washington		6:00 PM
Sat., Dec. 19 Texas Legends
Utah State vs. Tulsa		8:30 PM
Sun., Dec. 20 Texas Legends
Colorado State vs. Florida Atlantic		6:00 PM
Sun., Dec. 20 Texas Legends
Nevada vs. Loyola (Chicago)		8:30 PM
Mon., Dec. 21 Texas Legends
San Francisco vs. Tulsa		4:00 PM
Mon., Dec. 21 Texas Legends
Utah State vs. George Washington		6:30 PM
Mon., Dec. 21Northern Illinois at Arizona9:00 PM
Tue., Dec. 29New Hampshire at Iowa State8:00 PM
Wed., Dec. 30VCU at St. Bonaventure8:00 PM
Thu., Dec. 31Drexel at William & Mary2:00 PM
Thu., Dec. 31Northeastern at Charleston4:00 PM
Sat., Jan. 2Towson at Campbell12:00 PM
Sat., Jan. 2Eastern Michigan at Miami (OH)2:00 PM
Sat., Jan. 2St. Bonaventure at Saint Louis4:00 PM
Sat., Jan. 2Baylor at Colorado (Women)6:00 PM
Sat., Jan. 2Colorado at Oklahoma State8:00 PM
Sat., Jan. 2San Diego at Saint Mary's10:00 PM
Sun., Jan. 3George Washington at Saint Joseph's (Women)2:00 PM
Sun., Jan. 3Kent State at Toledo (Women)4:00 PM
Mon., Jan. 4Murray State at Bradley7:30 PM
Mon., Jan. 4Stephen F. Austin at McNeese9:30 PM
Tue., Jan. 5Oklahoma State at West Virginia6:00 PM
Tue., Jan. 5Arizona State at TCU8:00 PM
Tue., Jan. 5Nevada at New Mexico10:00 PM
Wed., Jan. 6Davidson at VCU6:00 PM
Wed., Jan. 6Saint Louis at Richmond8:00 PM
Wed., Jan. 6Boise State at Utah State10:00 PM
Thu., Jan. 7Charleston at Drexel6:00 PM
Thu., Jan. 7North Dakota State at St. Thomas8:00 PM
Fri., Jan. 8Buffalo at Toledo7:00 PM
Sat., Jan. 9Sam Houston at WKU4:00 PM
Sat., Jan. 9Dayton at Saint Louis6:00 PM
Sat., Jan. 9Baylor at Kansas (Women)8:30 PM
Sat., Jan. 9Fresno State at San Diego State10:30 PM
Sun., Jan. 10Davidson at George Washington (Women)12:00 PM
Sun., Jan. 10Saint Joseph's at Richmond (Women)2:00 PM
Mon., Jan. 11American at Loyola Maryland6:30 PM
Mon., Jan. 11UNCW at Elon8:30 PM
Tue., Jan. 12TCU at Cincinnati6:30 PM
Tue., Jan. 12Kansas State at West Virginia8:30 PM
Tue., Jan. 12New Mexico at UNLV10:30 PM
Wed., Jan. 13Kansas State at West Virginia (Women)5:00 PM
Wed., Jan. 13Loyola (Chicago) at Saint Louis7:00 PM
Wed., Jan. 13Washington State at Boise State9:00 PM
Wed., Jan. 13Gonzaga at Fresno State11:00 PM
Thu., Jan. 14Hofstra at Elon6:30 PM
Thu., Jan. 14MTSU at Liberty8:30 PM
Fri., Jan. 15Akron at Toledo8:00 PM
Fri., Jan. 15UTEP at UNLV10:00 PM
Sat., Jan. 16Citadel at VMI10:00 AM
Sat., Jan. 16WKU at Liberty12:00 PM
Sat., Jan. 16Oklahoma State at BYU (Women)2:00 PM
Sat., Jan. 16Dayton at St. Bonaventure4:00 PM
Sat., Jan. 16Santa Clara at LMU6:00 PM
Sat., Jan. 16TCU at Kansas State8:00 PM
Sat., Jan. 16Boise State at Gonzaga10:30 PM
Sun., Jan. 17Davidson at Saint Joseph's (Women)12:00 PM
Sun., Jan. 17George Washington at Rhode Island (Women)2:00 PM
Sun., Jan. 17San Diego State at Washington State4:00 PM
Mon., Jan. 18George Mason at George Washington1:00 PM
Mon., Jan. 18VCU at Saint Joseph's3:00 PM
Mon., Jan. 18Boston University at Colgate5:00 PM
Mon., Jan. 18William & Mary at UNCW7:00 PM
Mon., Jan. 18Hampton at North Carolina A&T9:00 PM
Tue., Jan. 19Wofford at Furman6:00 PM
Tue., Jan. 19Kansas State at Arizona State8:00 PM
Tue., Jan. 19LMU at San Francisco10:00 PM
Wed., Jan. 20TCU at Arizona State (Women)7:00 PM
Wed., Jan. 20Boise State at Fresno State9:00 PM
Wed., Jan. 20Pacific at Saint Mary's11:00 PM
Thu., Jan. 21Northeastern at Hofstra7:00 PM
Thu., Jan. 21Missouri State at WKU9:00 PM
Fri., Jan. 22Kent State at Bowling Green7:00 PM
Fri., Jan. 22McNeese at Stephen F. Austin9:00 PM
Sat., Jan. 23Navy at Army (Women)11:00 AM
Sat., Jan. 23Navy at Army1:30 PM
Sat., Jan. 23UNCW at Hofstra4:00 PM
Sat., Jan. 23Liberty at Kennesaw State6:00 PM
Sat., Jan. 23Saint Louis at Saint Joseph's8:00 PM
Sat., Jan. 23San Diego State at Boise State10:00 PM
Sun., Jan. 24St. Bonaventure at Duquesne (Women)11:00 AM
Sun., Jan. 24Missouri Valley Conference Wildcard1:00 PM
Mon., Jan. 25Colgate at Lehigh6:30 PM
Mon., Jan. 25Campbell at Hampton8:30 PM
Tue., Jan. 26Rhode Island at Saint Louis7:00 PM
Tue., Jan. 26UNLV at Wyoming9:00 PM
Tue., Jan. 26UTEP at Nevada11:00 PM
Wed., Jan. 27George Mason at VCU6:00 PM
Wed., Jan. 27Colorado at Baylor8:00 PM
Wed., Jan. 27Utah State at Boise State10:00 PM
Thu., Jan. 28Charleston at UNCW6:30 PM
Thu., Jan. 28Sam Houston at Liberty8:30 PM
Fri., Jan. 29Miami (OH) at Ohio7:00 PM
Fri., Jan. 29North Dakota State at North Dakota9:00 PM
Sat., Jan. 30Chattanooga at UNCG12:00 PM
Sat., Jan. 30Hampton at Towson2:00 PM
Sat., Jan. 30MTSU at WKU4:00 PM
Sat., Jan. 30Loyola (Chicago) at Davidson6:00 PM
Sat., Jan. 30Richmond at VCU8:00 PM
Sat., Jan. 30Grand Canyon at Wyoming10:00 PM
Sun., Jan. 31George Mason at Rhode Island (Women)12:00 PM
Sun., Jan. 31South Dakota State at Omaha2:00 PM
Sun., Jan. 31Ball State at Miami (OH) (Women)4:00 PM
Mon., Feb. 1Holy Cross at Lafayette6:30 PM
Mon., Feb. 1Drexel at Stony Brook8:30 PM
Tue., Feb. 2Dayton at Loyola (Chicago)9:00 PM
Wed., Feb. 3Missouri Valley Conference Wildcard7:00 PM
Wed., Feb. 3Oklahoma State at Kansas State9:00 PM
Wed., Feb. 3Saint Mary's at Portland11:00 PM
Thu., Feb. 4UNCW at William & Mary6:00 PM
Thu., Feb. 4WKU at Sam Houston8:00 PM
Thu., Feb. 4Texas State at Gonzaga10:00 PM
Sat., Feb. 6Charleston at William & Mary12:00 PM
Sat., Feb. 6Oral Roberts at South Dakota2:00 PM
Sat., Feb. 6Dayton at Fordham4:30 PM
Sat., Feb. 6New Mexico at Grand Canyon6:30 PM
Sat., Feb. 6TCU at Arizona State9:00 PM
Sat., Feb. 6Pacific at San Francisco11:00 PM
Sun., Feb. 7Saint Louis at Davidson (Women)12:00 PM
Sun., Feb. 7North Dakota State at St. Thomas (Women)2:00 PM
Sun., Feb. 7WCU at Samford4:00 PM
Mon., Feb. 8Lehigh at American (Women)4:30 PM
Mon., Feb. 8Lehigh at American7:00 PM
Mon., Feb. 8Monmouth at Drexel9:00 PM
Tue., Feb. 9Saint Louis at Loyola (Chicago)8:00 PM
Tue., Feb. 9Grand Canyon at UTEP10:00 PM
Wed., Feb. 10Rhode Island at VCU7:00 PM
Wed., Feb. 10TCU at Kansas (Women)9:00 PM
Wed., Feb. 10Wyoming at UNLV11:00 PM
Thu., Feb. 11Chattanooga at Furman5:00 PM
Thu., Feb. 11Stony Brook at Charleston7:00 PM
Thu., Feb. 11Liberty at WKU9:00 PM
Fri., Feb. 12MAC Wildcard5:00 PM
Fri., Feb. 12MAC Wildcard7:00 PM
Fri., Feb. 12Missouri Valley Conference Wildcard9:00 PM
Sat., Feb. 13Furman at WCU10:00 AM
Sat., Feb. 13VCU at Richmond12:00 PM
Sat., Feb. 13South Dakota at South Dakota State2:00 PM
Sat., Feb. 13Liberty at MTSU4:00 PM
Sat., Feb. 13UNLV at New Mexico6:00 PM
Sat., Feb. 13Oklahoma State at TCU8:30 PM
Sat., Feb. 13Saint Mary's at LMU10:30 PM
Sun., Feb. 14George Mason at Davidson (Women)12:00 PM
Sun., Feb. 14Wofford at ETSU2:00 PM
Mon., Feb. 15Boston University at Bucknell6:30 PM
Mon., Feb. 15Hofstra at Monmouth8:30 PM
Tue., Feb. 16Davidson at Saint Louis7:00 PM
Tue., Feb. 16Arizona State at Kansas State9:00 PM
Wed., Feb. 17Chattanooga at Samford6:00 PM
Wed., Feb. 17UNLV at UTEP8:00 PM
Wed., Feb. 17Washington State at Gonzaga10:00 PM
Thu., Feb. 18Elon at Towson6:30 PM
Thu., Feb. 18Kennesaw State at Liberty8:30 PM
Thu., Feb. 18Saint Mary's at Pacific10:30 PM
Fri., Feb. 19MAC Wildcard7:00 PM
Fri., Feb. 19Stephen F. Austin at Nicholls9:00 PM
Sat., Feb. 20Army at Navy (Women)11:00 AM
Sat., Feb. 20Army at Navy1:30 PM
Sat., Feb. 20Furman at Wofford4:00 PM
Sat., Feb. 20Murray State at Belmont6:00 PM
Sat., Feb. 20UTEP at New Mexico8:00 PM
Sat., Feb. 20Grand Canyon at UNLV10:30 PM
Sun., Feb. 21Patriot League Wildcard12:00 PM
Sun., Feb. 21Kansas City at Omaha2:00 PM
Sun., Feb. 21Oral Roberts at St. Thomas4:00 PM
Sun., Feb. 21Kansas at Kansas State (Women)6:00 PM
Sun., Feb. 21San Francisco at Pacific8:00 PM
Mon., Feb. 22Hofstra at Stony Brook7:00 PM
Mon., Feb. 22McNeese at UTRGV9:00 PM
Tue., Feb. 23St. Bonaventure at VCU6:30 PM
Tue., Feb. 23George Mason at Dayton8:30 PM
Wed., Feb. 24Oklahoma State at Texas Tech (Women)6:30 PM
Wed., Feb. 24UCF at Oklahoma State8:30 PM
Thu., Feb. 25Towson at William & Mary6:30 PM
Thu., Feb. 25North Carolina A&T at UNCW8:30 PM
Thu., Feb. 25Oregon State at San Diego State10:30 PM
Fri., Feb. 26MAC Wildcard7:00 PM
Fri., Feb. 26Texas A&M-Corpus Christi at Northwestern State9:00 PM
Sat., Feb. 27Samford at ETSU10
Sat., Feb. 27Patriot League Wildcard12:00 PM
Sat., Feb. 27WKU at MTSU2:00 PM
Sat., Feb. 27Liberty at Sam Houston4:00 PM
Sat., Feb. 27Dayton at Rhode Island6:00 PM
Sat., Feb. 27Saint Louis at George Washington8:00 PM
Sat., Feb. 27UNLV at Nevada10:30 PM
Sun., Feb. 28Missouri Valley Conference Wildcard2:00 PM
Sun., Feb. 28UNCW at Charleston4:00 PM
Tue., Mar. 2George Washington at Dayton6:00 PM
Tue., Mar. 2VCU at Loyola (Chicago)8:00 PM
Tue., Mar. 2Wyoming at New Mexico10:00 PM
Wed., Mar. 3Texas State at Utah State8:00 PM
Wed., Mar. 3Colorado State at Boise State10:00 PM
Thu., Mar. 4Kennesaw State at MTSU8:00 PM
Fri., Mar. 5MAC Wildcard7:00 PM
Fri., Mar. 5New Mexico at Nevada9:00 PM
Sat., Mar. 6Atlantic 10 Conference Women's Basketball Championship Semifinal11:00 AM
Sat., Mar. 6Atlantic 10 Conference Women's Basketball Championship Semifinal1:30 PM
Sat., Mar. 6Missouri Valley Conference Men's Basketball Championship Semifinal3:30 PM
Sat., Mar. 6Missouri Valley Conference Men's Basketball Championship Semifinal6:00 PM
Sat., Mar. 6Summit League Men's Basketball Championship Semifinal8:00 PM
Sat., Mar. 6Summit League Men's Basketball Championship Semifinal10:30 PM
Sun., Mar. 7Patriot League Men's Basketball Championship Semifinal12:00 PM
Sun., Mar. 7Patriot League Men's Basketball Championship Semifinal2:00 PM
Sun., Mar. 7Summit League Women's Basketball Championship4:00 PM
Sun., Mar. 7Summit League Men's Basketball Championship9:00 PM
Mon., Mar. 8Coastal Athletic Association Men's Basketball Championship Semifinal6:00 PM
Mon., Mar. 8Coastal Athletic Association Men's Basketball Championship Semifinal8:30 PM
Tue., Mar. 9Patriot League Women's Championship5:00 PM
Tue., Mar. 9Coastal Athletic Association Men's Basketball championship7:30 PM
Wed., Mar. 10Patriot League Men's Basketball Championship7:00 PM
Wed., Mar. 10Mountain West Women's Basketball Championship9:30 PM
Thu., Mar. 11Mountain West Men's Basketball Championship Quarterfinal3:00 PM
Thu., Mar. 11Mountain West Men's Basketball Championship Quarterfinal5:30 PM
Thu., Mar. 11Mountain West Men's Basketball Championship Quarterfinal9:00 PM
Thu., Mar. 11Mountain West Men's Basketball Championship Quarterfinal11:30 PM
Fri., Mar. 12Conference USA Men's Basketball Championship Semifinal12:30 PM
Fri., Mar. 12Conference USA Men's Basketball Championship Semifinal3:00 PM
Fri., Mar. 12Mid-American Conference Men's Basketball Championship Semifinal5:00 PM
Fri., Mar. 12Mid-American Conference Men's Basketball Championship Semifinal7:30 PM
Fri., Mar. 12Mountain West Men's Basketball Championship Semifinal9:30 PM
Fri., Mar. 12Mountain West Men's Basketball Championship Semifinal12:00 AM
Sat., Mar. 13Mid-American Conference Women's Championship Game11:00 AM
Sat., Mar. 13Atlantic 10 Conference Men's Basketball Championship Semifinal1:00 PM
Sat., Mar. 13Atlantic 10 Conference Men's Basketball Championship Semifinal3:30 PM
Sat., Mar. 13Conference USA Women's Basketball Championship5:30 PM
Sat., Mar. 13Conference USA Men's Basketball Championship8:30 PM
Sun., Mar. 14Coastal Athletic Association Women's Basketball Championship2:00 PM
Add CBS Sports on Google