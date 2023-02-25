Who's Playing
American @ Loyola-Maryland
Current Records: American 15-13; Loyola-Maryland 11-19
What to Know
After a two-game homestand, the American Eagles will be on the road. American and the Loyola-Maryland Greyhounds will face off in a Patriot battle at 5 p.m. ET on Saturday at Reitz Arena. Loyola-Maryland will be strutting in after a win while the Eagles will be stumbling in from a defeat.
American ended up a good deal behind the Navy Midshipmen when they played on Wednesday, losing 70-54.
Meanwhile, everything went Loyola-Maryland's way against the Holy Cross Crusaders on Wednesday as they made off with a 90-68 victory.
American is now 15-13 while the Greyhounds sit at 11-19. A couple numbers to keep in mind before tip-off: The Eagles rank 11th in college basketball when it comes to field goal percentage, with 49% on the season. Less enviably, Loyola-Maryland has allowed their opponents to shoot 47.90% from the floor on average, which is the 355th highest shooting percentage allowed in college basketball.
How To Watch
- When: Saturday at 5 p.m. ET
- Where: Reitz Arena -- Baltimore, Maryland
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Series History
American have won ten out of their last 16 games against Loyola-Maryland.
- Jan 02, 2023 - American 71 vs. Loyola-Maryland 55
- Feb 26, 2022 - American 65 vs. Loyola-Maryland 55
- Jan 22, 2022 - Loyola-Maryland 78 vs. American 73
- Feb 24, 2021 - Loyola-Maryland 60 vs. American 49
- Jan 24, 2021 - American 81 vs. Loyola-Maryland 79
- Jan 23, 2021 - American 71 vs. Loyola-Maryland 70
- Feb 12, 2020 - American 81 vs. Loyola-Maryland 76
- Jan 22, 2020 - American 93 vs. Loyola-Maryland 91
- Feb 13, 2019 - Loyola-Maryland 86 vs. American 84
- Jan 30, 2019 - American 74 vs. Loyola-Maryland 68
- Feb 07, 2018 - Loyola-Maryland 72 vs. American 69
- Jan 11, 2018 - American 76 vs. Loyola-Maryland 65
- Feb 25, 2017 - American 64 vs. Loyola-Maryland 62
- Dec 30, 2016 - Loyola-Maryland 68 vs. American 66
- Feb 27, 2016 - American 67 vs. Loyola-Maryland 66
- Dec 30, 2015 - Loyola-Maryland 75 vs. American 67