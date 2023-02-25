Who's Playing
American @ Loyola-Maryland
Current Records: American 15-13; Loyola-Maryland 11-19
What to Know
After a two-game homestand, the American Eagles will be on the road. American and the Loyola-Maryland Greyhounds will face off in a Patriot battle at 5 p.m. ET Saturday at Reitz Arena. Loyola-Maryland will be strutting in after a win while the Eagles will be stumbling in from a defeat.
American received a tough blow on Wednesday as they fell 70-54 to the Navy Midshipmen.
Meanwhile, everything went Loyola-Maryland's way against the Holy Cross Crusaders on Wednesday as they made off with a 90-68 victory.
American is expected to win this handily, but they should have beaten Holy Cross Feb. 11 easily too and instead slipped up with a 74-66. In other words, don't count the Greyhounds out just yet.
How To Watch
- When: Saturday at 5 p.m. ET
- Where: Reitz Arena -- Baltimore, Maryland
- Follow: CBS Sports App
- Ticket Cost: $26.25
Odds
The Greyhounds are a slight 1-point favorite against the Eagles, according to the latest college basketball odds.
The oddsmakers were right in line with the betting community on this one, as the game opened as a 1-point spread, and stayed right there.
Over/Under: -110
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Series History
American have won ten out of their last 16 games against Loyola-Maryland.
- Jan 02, 2023 - American 71 vs. Loyola-Maryland 55
- Feb 26, 2022 - American 65 vs. Loyola-Maryland 55
- Jan 22, 2022 - Loyola-Maryland 78 vs. American 73
- Feb 24, 2021 - Loyola-Maryland 60 vs. American 49
- Jan 24, 2021 - American 81 vs. Loyola-Maryland 79
- Jan 23, 2021 - American 71 vs. Loyola-Maryland 70
- Feb 12, 2020 - American 81 vs. Loyola-Maryland 76
- Jan 22, 2020 - American 93 vs. Loyola-Maryland 91
- Feb 13, 2019 - Loyola-Maryland 86 vs. American 84
- Jan 30, 2019 - American 74 vs. Loyola-Maryland 68
- Feb 07, 2018 - Loyola-Maryland 72 vs. American 69
- Jan 11, 2018 - American 76 vs. Loyola-Maryland 65
- Feb 25, 2017 - American 64 vs. Loyola-Maryland 62
- Dec 30, 2016 - Loyola-Maryland 68 vs. American 66
- Feb 27, 2016 - American 67 vs. Loyola-Maryland 66
- Dec 30, 2015 - Loyola-Maryland 75 vs. American 67