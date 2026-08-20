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Player Bio
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HT/WT: 6-6, 220 lbs
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Birthplace: Powder Springs, GA
|
Class: Senior
2025 Stats
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STATS
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MPG
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PPG
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FG%
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RPG
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APG
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Regular Season
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22.1
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7.4
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41.9
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4.0
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0.5
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