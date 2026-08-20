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Francis Okwuosah

  • WILL
  • #15
  • F

Player Bio

HT/WT: 6-6, 220 lbs
Birthplace: Powder Springs, GA
Class: Senior

Last Game

Sat, Feb 28 |
ESP+
vs Lindenwood Lions (18-15)
  • Western Hall
91
Final
69
Game Recap

2025 Stats

STATS MPG PPG FG% RPG APG
Regular Season 22.1 7.4 41.9 4.0 0.5

Top Francis Okwuosah News

Ohio Valley Standings

Team Conf Overall
TNST
 15-5 23-10
MOREHD
 15-5 20-13
SEMO
 14-6 20-13
TNMART
 13-7 22-11
SIUE
 12-8 19-13
LINDEN
 11-9 18-15
ARKLR
 9-11 12-20
TNTECH
 8-12 13-18
EILL
 8-12 13-20
SOINDI
 4-16 7-23
WILL
 1-19 5-26
Full Standings