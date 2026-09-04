Skip to Main Content
player headshot

Victory Onuetu

  • HOFSTRA
  • #6
  • F

Player Bio

HT/WT: 6-10, 235 lbs
Birthplace: Malaga, Spain
Class: Junior

Last Game

Fri, Mar 20 |
tru
@ 4 Alabama Crimson Tide (25-10)
  • Benchmark International Arena
70
Final
90
Game Recap
Now Playing
Share Video
Link copied!
  • Image thumbnail
    1:56

    Alabama Tops Hofstra, Advances To Second Round

  • Image thumbnail
    1:11

    Searching For A Cinderella Story: Hofstra

  • Image thumbnail
    1:47

    Cruz Davis Is Speedy Claxton 2.0

  • Image thumbnail
    41:12

    NCAAM Tournament Regions Break Down

  • Image thumbnail
    1:34

    Midwest Region Picks: No. 13 Hofstra vs. No. 4 Alabama

  • Image thumbnail
    1:29

    Booth Recap: Elon at Hofstra (1/17)

See All NCAAB Videos

2025 Stats

STATS MPG PPG FG% RPG APG
Regular Season 17.8 4.7 56.6 6.9 0.4
Post Season 18 4.0 50.0 9.0 2.0

Top Victory Onuetu News

Coastal Athletic Standings

Team Conf Overall
NCWILM
 15-3 27-7
CHARLS
 14-4 21-11
HOFSTRA
 12-6 24-11
MNMTH
 11-7 19-15
WMMARY
 10-8 20-12
DREXEL
 10-8 17-16
TOWSON
 9-9 19-15
STNYBRK
 9-9 17-15
CAMP
 8-10 16-18
HAMP
 7-11 13-19
ELON
 6-12 14-18
NCAT
 4-14 11-19
NEAST
 2-16 7-24
Full Standings