Player Bio
|HT/WT: 6-10, 235 lbs
|Birthplace: Malaga, Spain
|Class: Junior
Last Game
Fri, Mar 20 |
tru
@ 4 Alabama Crimson Tide (25-10)
- Benchmark International Arena
-
1:56
Alabama Tops Hofstra, Advances To Second Round
-
1:11
Searching For A Cinderella Story: Hofstra
-
1:47
Cruz Davis Is Speedy Claxton 2.0
-
41:12
NCAAM Tournament Regions Break Down
-
1:34
Midwest Region Picks: No. 13 Hofstra vs. No. 4 Alabama
-
1:29
Booth Recap: Elon at Hofstra (1/17)
2025 Stats
|STATS
|MPG
|PPG
|FG%
|RPG
|APG
|Regular Season
|17.8
|4.7
|56.6
|6.9
|0.4
|Post Season
|18
|4.0
|50.0
|9.0
|2.0