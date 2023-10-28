Drive Chart
|
|
|WYO
|BOISE
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No Scoring Plays
|
|
|160.3
|AVG PASS YDS
|234.6
|
|
|164.4
|AVG RUSH YDS
|190.6
|
|
|324.7
|AVG TOTAL YDS
|425.1
|
|Passing
|CP/ATT
|YDS
|TD
|INT
|
A. Peasley
|A. Peasley
|84/142
|970
|12
|2
|
E. Svoboda
|E. Svoboda
|18/29
|152
|0
|1
|Rushing
|ATT
|YDS
|TD
|LG
|
H. Waylee
|H. Waylee
|75
|540
|3
|75
|
A. Peasley
|A. Peasley
|51
|203
|4
|22
|
S. Scott
|S. Scott
|34
|161
|1
|19
|
J. Ferrell
|J. Ferrell
|24
|87
|1
|17
|
D. Boddie Jr.
|D. Boddie Jr.
|3
|25
|0
|26
|
W. Wieland
|W. Wieland
|4
|13
|0
|11
|
E. Svoboda
|E. Svoboda
|13
|12
|0
|7
|
A. Asante
|A. Asante
|3
|5
|0
|10
|
W. Pelissier
|W. Pelissier
|1
|4
|0
|4
|
J. Hollingsworth
|J. Hollingsworth
|1
|1
|0
|1
|Receiving
|REC
|YDS
|TD
|LG
|
W. Wieland
|W. Wieland
|26
|250
|4
|29
|
A. Asante
|A. Asante
|10
|218
|4
|66
|
T. Welch
|T. Welch
|19
|190
|2
|22
|
J. Gyllenborg
|J. Gyllenborg
|11
|132
|1
|25
|
R. Marquez
|R. Marquez
|10
|106
|0
|27
|
S. Scott
|S. Scott
|6
|50
|0
|18
|
D. Boddie Jr.
|D. Boddie Jr.
|5
|42
|0
|19
|
A. Brown
|A. Brown
|3
|28
|0
|12
|
N. Miles
|N. Miles
|1
|22
|0
|22
|
H. Waylee
|H. Waylee
|3
|21
|0
|11
|
J. Sargent
|J. Sargent
|1
|15
|0
|15
|
W. Pelissier
|W. Pelissier
|1
|12
|0
|12
|
C. Merritt
|C. Merritt
|1
|7
|0
|7
|
J. Ferrell
|J. Ferrell
|1
|6
|0
|6
|
G. Gentry
|G. Gentry
|1
|5
|0
|5
|
C. Driskill
|C. Driskill
|1
|4
|1
|4
|Defense
|T-A
|SACK
|INT
|
W. Ekeler
|W. Ekeler
|0-0
|0
|1
|
W. Brown
|W. Brown
|0-0
|0
|3
|
C. Godbout
|C. Godbout
|0-0
|0
|1
|Kicking
|FG
|LG
|XP
|PTS
|
J. Hoyland
|J. Hoyland
|9/12
|0
|19/20
|0
|Punting
|NO
|AVG
|IN20
|LG
|Kickoff Returns
|NO
|AVG
|LG
|TD
|Punt Returns
|NO
|AVG
|LG
|TD
|Passing
|CP/ATT
|YDS
|TD
|INT
|
T. Green
|T. Green
|79/149
|1041
|5
|5
|
M. Madsen
|M. Madsen
|41/64
|584
|5
|2
|
C. Penry
|C. Penry
|1/1
|17
|0
|0
|Rushing
|ATT
|YDS
|TD
|LG
|
A. Jeanty
|A. Jeanty
|151
|868
|11
|68
|
T. Green
|T. Green
|42
|228
|4
|21
|
J. Dubar
|J. Dubar
|24
|129
|0
|24
|
G. Holani
|G. Holani
|10
|51
|0
|11
|
M. Madsen
|M. Madsen
|16
|41
|1
|21
|
T. Crowe
|T. Crowe
|9
|29
|0
|8
|
K. Dudley
|K. Dudley
|2
|3
|0
|7
|
S. Cobbs
|S. Cobbs
|1
|-8
|0
|0
|Receiving
|REC
|YDS
|TD
|LG
|
E. McAlister
|E. McAlister
|32
|628
|4
|83
|
A. Jeanty
|A. Jeanty
|30
|396
|4
|50
|
S. Cobbs
|S. Cobbs
|21
|216
|1
|40
|
B. Bowens
|B. Bowens
|12
|186
|0
|52
|
M. Lauter
|M. Lauter
|4
|77
|0
|59
|
R. Smith
|R. Smith
|5
|41
|1
|17
|
P. Strachan
|P. Strachan
|2
|35
|0
|26
|
T. Crowe
|T. Crowe
|3
|21
|0
|10
|
C. Penry
|C. Penry
|3
|19
|0
|8
|
J. Dubar
|J. Dubar
|5
|14
|0
|7
|
G. Holani
|G. Holani
|2
|7
|0
|6
|
K. Dudley
|K. Dudley
|1
|1
|0
|1
|
S. Whiting
|S. Whiting
|1
|1
|0
|1
|Defense
|T-A
|SACK
|INT
|
J. Clark
|J. Clark
|0-0
|0
|1
|
A. Simpson
|A. Simpson
|0-0
|0
|1
|
A. McCoy
|A. McCoy
|0-0
|0
|1
|
A. Teubner
|A. Teubner
|0-0
|0
|1
|Kicking
|FG
|LG
|XP
|PTS
|
J. Dalmas
|J. Dalmas
|9/11
|0
|23/24
|0
|Punting
|NO
|AVG
|IN20
|LG
|Kickoff Returns
|NO
|AVG
|LG
|TD
|Punt Returns
|NO
|AVG
|LG
|TD