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WYO
BOISE

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1234T
Wyoming 5-2 -----
Boise State 3-4 -----
Albertsons Stadium Boise, ID
 160.3 AVG PASS YDS 234.6
164.4 AVG RUSH YDS 190.6
324.7 AVG TOTAL YDS 425.1
Wyoming
Offense
  • Offense
  • Defense
  • Special Teams
Passing CP/ATT YDS TD INT
A. Peasley 
IN-GAME COMP% YDS TD INT RTG
-% - - - -
SEASON COMP% YDS TD INT RTG
59.2% 970 12 2 141.6
A. Peasley 84/142 970 12 2
E. Svoboda 
IN-GAME COMP% YDS TD INT RTG
-% - - - -
SEASON COMP% YDS TD INT RTG
62.1% 152 0 1 99.2
E. Svoboda 18/29 152 0 1
Rushing ATT YDS TD LG
H. Waylee 
IN-GAME ATT YDS TD
- - -
SEASON ATT YDS TD
75 540 3
H. Waylee 75 540 3 75
A. Peasley 
IN-GAME ATT YDS TD
- - -
SEASON ATT YDS TD
51 203 4
A. Peasley 51 203 4 22
S. Scott 
IN-GAME ATT YDS TD
- - -
SEASON ATT YDS TD
34 161 1
S. Scott 34 161 1 19
J. Ferrell 
IN-GAME ATT YDS TD
- - -
SEASON ATT YDS TD
24 87 1
J. Ferrell 24 87 1 17
D. Boddie Jr. 
IN-GAME ATT YDS TD
- - -
SEASON ATT YDS TD
3 25 0
D. Boddie Jr. 3 25 0 26
W. Wieland 
IN-GAME ATT YDS TD
- - -
SEASON ATT YDS TD
4 13 0
W. Wieland 4 13 0 11
E. Svoboda 
IN-GAME ATT YDS TD
- - -
SEASON ATT YDS TD
13 12 0
E. Svoboda 13 12 0 7
A. Asante 
IN-GAME ATT YDS TD
- - -
SEASON ATT YDS TD
3 5 0
A. Asante 3 5 0 10
W. Pelissier 
IN-GAME ATT YDS TD
- - -
SEASON ATT YDS TD
1 4 0
W. Pelissier 1 4 0 4
J. Hollingsworth 
IN-GAME ATT YDS TD
- - -
SEASON ATT YDS TD
1 1 0
J. Hollingsworth 1 1 0 1
Receiving REC YDS TD LG
W. Wieland 
IN-GAME REC YDS TD
- - -
SEASON REC YDS TD
26 250 4
W. Wieland 26 250 4 29
A. Asante 
IN-GAME REC YDS TD
- - -
SEASON REC YDS TD
10 218 4
A. Asante 10 218 4 66
T. Welch 
IN-GAME REC YDS TD
- - -
SEASON REC YDS TD
19 190 2
T. Welch 19 190 2 22
J. Gyllenborg 
IN-GAME REC YDS TD
- - -
SEASON REC YDS TD
11 132 1
J. Gyllenborg 11 132 1 25
R. Marquez 
IN-GAME REC YDS TD
- - -
SEASON REC YDS TD
10 106 0
R. Marquez 10 106 0 27
S. Scott 
IN-GAME REC YDS TD
- - -
SEASON REC YDS TD
6 50 0
S. Scott 6 50 0 18
D. Boddie Jr. 
IN-GAME REC YDS TD
- - -
SEASON REC YDS TD
5 42 0
D. Boddie Jr. 5 42 0 19
A. Brown 
IN-GAME REC YDS TD
- - -
SEASON REC YDS TD
3 28 0
A. Brown 3 28 0 12
N. Miles 
IN-GAME REC YDS TD
- - -
SEASON REC YDS TD
1 22 0
N. Miles 1 22 0 22
H. Waylee 
IN-GAME REC YDS TD
- - -
SEASON REC YDS TD
3 21 0
H. Waylee 3 21 0 11
J. Sargent 
IN-GAME REC YDS TD
- - -
SEASON REC YDS TD
1 15 0
J. Sargent 1 15 0 15
W. Pelissier 
IN-GAME REC YDS TD
- - -
SEASON REC YDS TD
1 12 0
W. Pelissier 1 12 0 12
C. Merritt 
IN-GAME REC YDS TD
- - -
SEASON REC YDS TD
1 7 0
C. Merritt 1 7 0 7
J. Ferrell 
IN-GAME REC YDS TD
- - -
SEASON REC YDS TD
1 6 0
J. Ferrell 1 6 0 6
G. Gentry 
IN-GAME REC YDS TD
- - -
SEASON REC YDS TD
1 5 0
G. Gentry 1 5 0 5
C. Driskill 
IN-GAME REC YDS TD
- - -
SEASON REC YDS TD
1 4 1
C. Driskill 1 4 1 4
Defense T-A SACK INT
W. Ekeler 
IN-GAME T-A INT SACK
- - -
SEASON T-A INT SACK
0-0 1 0
W. Ekeler 0-0 0 1
W. Brown 
IN-GAME T-A INT SACK
- - -
SEASON T-A INT SACK
0-0 3 0
W. Brown 0-0 0 3
C. Godbout 
IN-GAME T-A INT SACK
- - -
SEASON T-A INT SACK
0-0 1 0
C. Godbout 0-0 0 1
Kicking FG LG XP PTS
J. Hoyland 
IN-GAME FG XP
-/- -/-
SEASON FG XP
9/12 19/20
J. Hoyland 9/12 0 19/20 0
Punting NO AVG IN20 LG
Kickoff Returns NO AVG LG TD
Punt Returns NO AVG LG TD
Boise State
Offense
  • Offense
  • Defense
  • Special Teams
Passing CP/ATT YDS TD INT
T. Green 
IN-GAME COMP% YDS TD INT RTG
-% - - - -
SEASON COMP% YDS TD INT RTG
53.0% 1041 5 5 116.1
T. Green 79/149 1041 5 5
M. Madsen 
IN-GAME COMP% YDS TD INT RTG
-% - - - -
SEASON COMP% YDS TD INT RTG
64.1% 584 5 2 160.2
M. Madsen 41/64 584 5 2
C. Penry 
IN-GAME COMP% YDS TD INT RTG
-% - - - -
SEASON COMP% YDS TD INT RTG
100.0% 17 0 0 242.8
C. Penry 1/1 17 0 0
Rushing ATT YDS TD LG
A. Jeanty 
IN-GAME ATT YDS TD
- - -
SEASON ATT YDS TD
151 868 11
A. Jeanty 151 868 11 68
T. Green 
IN-GAME ATT YDS TD
- - -
SEASON ATT YDS TD
42 228 4
T. Green 42 228 4 21
J. Dubar 
IN-GAME ATT YDS TD
- - -
SEASON ATT YDS TD
24 129 0
J. Dubar 24 129 0 24
G. Holani 
IN-GAME ATT YDS TD
- - -
SEASON ATT YDS TD
10 51 0
G. Holani 10 51 0 11
M. Madsen 
IN-GAME ATT YDS TD
- - -
SEASON ATT YDS TD
16 41 1
M. Madsen 16 41 1 21
T. Crowe 
IN-GAME ATT YDS TD
- - -
SEASON ATT YDS TD
9 29 0
T. Crowe 9 29 0 8
K. Dudley 
IN-GAME ATT YDS TD
- - -
SEASON ATT YDS TD
2 3 0
K. Dudley 2 3 0 7
S. Cobbs 
IN-GAME ATT YDS TD
- - -
SEASON ATT YDS TD
1 -8 0
S. Cobbs 1 -8 0 0
Receiving REC YDS TD LG
E. McAlister 
IN-GAME REC YDS TD
- - -
SEASON REC YDS TD
32 628 4
E. McAlister 32 628 4 83
A. Jeanty 
IN-GAME REC YDS TD
- - -
SEASON REC YDS TD
30 396 4
A. Jeanty 30 396 4 50
S. Cobbs 
IN-GAME REC YDS TD
- - -
SEASON REC YDS TD
21 216 1
S. Cobbs 21 216 1 40
B. Bowens 
IN-GAME REC YDS TD
- - -
SEASON REC YDS TD
12 186 0
B. Bowens 12 186 0 52
M. Lauter 
IN-GAME REC YDS TD
- - -
SEASON REC YDS TD
4 77 0
M. Lauter 4 77 0 59
R. Smith 
IN-GAME REC YDS TD
- - -
SEASON REC YDS TD
5 41 1
R. Smith 5 41 1 17
P. Strachan 
IN-GAME REC YDS TD
- - -
SEASON REC YDS TD
2 35 0
P. Strachan 2 35 0 26
T. Crowe 
IN-GAME REC YDS TD
- - -
SEASON REC YDS TD
3 21 0
T. Crowe 3 21 0 10
C. Penry 
IN-GAME REC YDS TD
- - -
SEASON REC YDS TD
3 19 0
C. Penry 3 19 0 8
J. Dubar 
IN-GAME REC YDS TD
- - -
SEASON REC YDS TD
5 14 0
J. Dubar 5 14 0 7
G. Holani 
IN-GAME REC YDS TD
- - -
SEASON REC YDS TD
2 7 0
G. Holani 2 7 0 6
K. Dudley 
IN-GAME REC YDS TD
- - -
SEASON REC YDS TD
1 1 0
K. Dudley 1 1 0 1
S. Whiting 
IN-GAME REC YDS TD
- - -
SEASON REC YDS TD
1 1 0
S. Whiting 1 1 0 1
Defense T-A SACK INT
J. Clark 
IN-GAME T-A INT SACK
- - -
SEASON T-A INT SACK
0-0 1 0
J. Clark 0-0 0 1
A. Simpson 
IN-GAME T-A INT SACK
- - -
SEASON T-A INT SACK
0-0 1 0
A. Simpson 0-0 0 1
A. McCoy 
IN-GAME T-A INT SACK
- - -
SEASON T-A INT SACK
0-0 1 0
A. McCoy 0-0 0 1
A. Teubner 
IN-GAME T-A INT SACK
- - -
SEASON T-A INT SACK
0-0 1 0
A. Teubner 0-0 0 1
Kicking FG LG XP PTS
J. Dalmas 
IN-GAME FG XP
-/- -/-
SEASON FG XP
9/11 23/24
J. Dalmas 9/11 0 23/24 0
Punting NO AVG IN20 LG
Kickoff Returns NO AVG LG TD
Punt Returns NO AVG LG TD
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