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NCAAF Scores
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HAWAII
WYO

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1234T
Hawaii 4-7 -----
Wyoming 6-4 -----
War Memorial Stadium Laramie, WY
 351.0 AVG PASS YDS 152.3
40.0 AVG RUSH YDS 149.3
391 AVG TOTAL YDS 301.6
Hawaii
Offense
  • Offense
  • Defense
  • Special Teams
Passing CP/ATT YDS TD INT
B. Schager 
IN-GAME COMP% YDS TD INT RTG
-% - - - -
SEASON COMP% YDS TD INT RTG
63.1% 2944 24 12 132.0
B. Schager 277/439 2944 24 12
J. Farrell 
IN-GAME COMP% YDS TD INT RTG
-% - - - -
SEASON COMP% YDS TD INT RTG
37.5% 14 0 1 27.2
J. Farrell 3/8 14 0 1
D. Morris 
IN-GAME COMP% YDS TD INT RTG
-% - - - -
SEASON COMP% YDS TD INT RTG
100.0% 11 0 0 192.4
D. Morris 1/1 11 0 0
Rushing ATT YDS TD LG
L. Sims 
IN-GAME ATT YDS TD
- - -
SEASON ATT YDS TD
46 203 1
L. Sims 46 203 1 22
J. Johnson 
IN-GAME ATT YDS TD
- - -
SEASON ATT YDS TD
34 198 0
J. Johnson 34 198 0 28
T. Hines 
IN-GAME ATT YDS TD
- - -
SEASON ATT YDS TD
27 93 0
T. Hines 27 93 0 18
N. Bryant-Lelei 
IN-GAME ATT YDS TD
- - -
SEASON ATT YDS TD
26 89 0
N. Bryant-Lelei 26 89 0 17
S. Vaipulu 
IN-GAME ATT YDS TD
- - -
SEASON ATT YDS TD
12 63 0
S. Vaipulu 12 63 0 14
D. Cordero 
IN-GAME ATT YDS TD
- - -
SEASON ATT YDS TD
14 54 0
D. Cordero 14 54 0 19
D. Morris 
IN-GAME ATT YDS TD
- - -
SEASON ATT YDS TD
15 36 2
D. Morris 15 36 2 15
M. Shipley 
IN-GAME ATT YDS TD
- - -
SEASON ATT YDS TD
1 17 0
M. Shipley 1 17 0 17
J. Farrell 
IN-GAME ATT YDS TD
- - -
SEASON ATT YDS TD
2 9 0
J. Farrell 2 9 0 9
C. Hines 
IN-GAME ATT YDS TD
- - -
SEASON ATT YDS TD
1 8 0
C. Hines 1 8 0 8
B. Schager 
IN-GAME ATT YDS TD
- - -
SEASON ATT YDS TD
82 -14 2
B. Schager 82 -14 2 40
Receiving REC YDS TD LG
S. McBride 
IN-GAME REC YDS TD
- - -
SEASON REC YDS TD
52 839 8
S. McBride 52 839 8 65
P. Ashlock 
IN-GAME REC YDS TD
- - -
SEASON REC YDS TD
72 726 9
P. Ashlock 72 726 9 53
A. Perry 
IN-GAME REC YDS TD
- - -
SEASON REC YDS TD
24 277 3
A. Perry 24 277 3 38
K. Nishigaya 
IN-GAME REC YDS TD
- - -
SEASON REC YDS TD
31 248 1
K. Nishigaya 31 248 1 29
N. Cenacle 
IN-GAME REC YDS TD
- - -
SEASON REC YDS TD
21 235 1
N. Cenacle 21 235 1 52
J. Panoke 
IN-GAME REC YDS TD
- - -
SEASON REC YDS TD
17 173 1
J. Panoke 17 173 1 24
J. Walthall 
IN-GAME REC YDS TD
- - -
SEASON REC YDS TD
10 125 1
J. Walthall 10 125 1 38
K. Pupunu 
IN-GAME REC YDS TD
- - -
SEASON REC YDS TD
5 71 0
K. Pupunu 5 71 0 33
L. Sims 
IN-GAME REC YDS TD
- - -
SEASON REC YDS TD
10 61 0
L. Sims 10 61 0 17
J. Johnson 
IN-GAME REC YDS TD
- - -
SEASON REC YDS TD
9 54 0
J. Johnson 9 54 0 17
S. Vaipulu 
IN-GAME REC YDS TD
- - -
SEASON REC YDS TD
6 45 0
S. Vaipulu 6 45 0 23
T. Hines 
IN-GAME REC YDS TD
- - -
SEASON REC YDS TD
7 26 0
T. Hines 7 26 0 18
T. Mokiao-Atimalala 
IN-GAME REC YDS TD
- - -
SEASON REC YDS TD
4 24 0
T. Mokiao-Atimalala 4 24 0 9
C. Hines 
IN-GAME REC YDS TD
- - -
SEASON REC YDS TD
3 14 0
C. Hines 3 14 0 10
D. Tauaefa 
IN-GAME REC YDS TD
- - -
SEASON REC YDS TD
1 9 0
D. Tauaefa 1 9 0 9
D. Cordero 
IN-GAME REC YDS TD
- - -
SEASON REC YDS TD
1 3 0
D. Cordero 1 3 0 3
N. Bryant-Lelei 
IN-GAME REC YDS TD
- - -
SEASON REC YDS TD
1 -3 0
N. Bryant-Lelei 1 -3 0 0
Defense T-A SACK INT
N. Kema 
IN-GAME T-A INT SACK
- - -
SEASON T-A INT SACK
0-0 1 0
N. Kema 0-0 0 1
E. Palmer 
IN-GAME T-A INT SACK
- - -
SEASON T-A INT SACK
0-0 1 0
E. Palmer 0-0 0 1
P. Manuma 
IN-GAME T-A INT SACK
- - -
SEASON T-A INT SACK
0-0 3 0
P. Manuma 0-0 0 3
C. Stone 
IN-GAME T-A INT SACK
- - -
SEASON T-A INT SACK
0-0 1 0
C. Stone 0-0 0 1
Kicking FG LG XP PTS
M. Shipley 
IN-GAME FG XP
-/- -/-
SEASON FG XP
11/13 27/28
M. Shipley 11/13 0 27/28 0
Punting NO AVG IN20 LG
Kickoff Returns NO AVG LG TD
Punt Returns NO AVG LG TD
Wyoming
Offense
  • Offense
  • Defense
  • Special Teams
Passing CP/ATT YDS TD INT
A. Peasley 
IN-GAME COMP% YDS TD INT RTG
-% - - - -
SEASON COMP% YDS TD INT RTG
58.3% 1339 15 5 132.0
A. Peasley 120/206 1339 15 5
E. Svoboda 
IN-GAME COMP% YDS TD INT RTG
-% - - - -
SEASON COMP% YDS TD INT RTG
61.1% 184 0 1 98.5
E. Svoboda 22/36 184 0 1
Rushing ATT YDS TD LG
H. Waylee 
IN-GAME ATT YDS TD
- - -
SEASON ATT YDS TD
122 715 3
H. Waylee 122 715 3 75
A. Peasley 
IN-GAME ATT YDS TD
- - -
SEASON ATT YDS TD
85 304 5
A. Peasley 85 304 5 32
S. Scott 
IN-GAME ATT YDS TD
- - -
SEASON ATT YDS TD
47 208 2
S. Scott 47 208 2 19
J. Ferrell 
IN-GAME ATT YDS TD
- - -
SEASON ATT YDS TD
27 100 1
J. Ferrell 27 100 1 17
D. Boddie Jr. 
IN-GAME ATT YDS TD
- - -
SEASON ATT YDS TD
3 25 0
D. Boddie Jr. 3 25 0 26
W. Wieland 
IN-GAME ATT YDS TD
- - -
SEASON ATT YDS TD
6 18 1
W. Wieland 6 18 1 11
E. Svoboda 
IN-GAME ATT YDS TD
- - -
SEASON ATT YDS TD
13 12 0
E. Svoboda 13 12 0 7
W. Pelissier 
IN-GAME ATT YDS TD
- - -
SEASON ATT YDS TD
3 6 0
W. Pelissier 3 6 0 4
A. Asante 
IN-GAME ATT YDS TD
- - -
SEASON ATT YDS TD
3 5 0
A. Asante 3 5 0 10
J. Hollingsworth 
IN-GAME ATT YDS TD
- - -
SEASON ATT YDS TD
1 1 0
J. Hollingsworth 1 1 0 1
Receiving REC YDS TD LG
W. Wieland 
IN-GAME REC YDS TD
- - -
SEASON REC YDS TD
34 342 4
W. Wieland 34 342 4 29
T. Welch 
IN-GAME REC YDS TD
- - -
SEASON REC YDS TD
25 268 2
T. Welch 25 268 2 32
A. Asante 
IN-GAME REC YDS TD
- - -
SEASON REC YDS TD
14 265 5
A. Asante 14 265 5 66
J. Gyllenborg 
IN-GAME REC YDS TD
- - -
SEASON REC YDS TD
16 188 2
J. Gyllenborg 16 188 2 28
R. Marquez 
IN-GAME REC YDS TD
- - -
SEASON REC YDS TD
10 106 0
R. Marquez 10 106 0 27
S. Scott 
IN-GAME REC YDS TD
- - -
SEASON REC YDS TD
11 77 0
S. Scott 11 77 0 18
A. Brown 
IN-GAME REC YDS TD
- - -
SEASON REC YDS TD
6 68 0
A. Brown 6 68 0 16
D. Boddie Jr. 
IN-GAME REC YDS TD
- - -
SEASON REC YDS TD
5 42 0
D. Boddie Jr. 5 42 0 19
H. Waylee 
IN-GAME REC YDS TD
- - -
SEASON REC YDS TD
6 33 0
H. Waylee 6 33 0 12
W. Pelissier 
IN-GAME REC YDS TD
- - -
SEASON REC YDS TD
4 32 0
W. Pelissier 4 32 0 12
N. Miles 
IN-GAME REC YDS TD
- - -
SEASON REC YDS TD
1 22 0
N. Miles 1 22 0 22
C. O'Brien 
IN-GAME REC YDS TD
- - -
SEASON REC YDS TD
2 20 0
C. O'Brien 2 20 0 14
J. Sargent 
IN-GAME REC YDS TD
- - -
SEASON REC YDS TD
1 15 0
J. Sargent 1 15 0 15
G. Gentry 
IN-GAME REC YDS TD
- - -
SEASON REC YDS TD
2 14 1
G. Gentry 2 14 1 9
C. Merritt 
IN-GAME REC YDS TD
- - -
SEASON REC YDS TD
1 7 0
C. Merritt 1 7 0 7
J. Ferrell 
IN-GAME REC YDS TD
- - -
SEASON REC YDS TD
1 6 0
J. Ferrell 1 6 0 6
C. Driskill 
IN-GAME REC YDS TD
- - -
SEASON REC YDS TD
1 4 1
C. Driskill 1 4 1 4
Defense T-A SACK INT
W. Brown 
IN-GAME T-A INT SACK
- - -
SEASON T-A INT SACK
0-0 3 0
W. Brown 0-0 0 3
W. Ekeler 
IN-GAME T-A INT SACK
- - -
SEASON T-A INT SACK
0-0 1 0
W. Ekeler 0-0 0 1
C. Godbout 
IN-GAME T-A INT SACK
- - -
SEASON T-A INT SACK
0-0 1 0
C. Godbout 0-0 0 1
E. Gibbs 
IN-GAME T-A INT SACK
- - -
SEASON T-A INT SACK
0-0 1 0
E. Gibbs 0-0 0 1
S. Suiaunoa 
IN-GAME T-A INT SACK
- - -
SEASON T-A INT SACK
0-0 1 0
S. Suiaunoa 0-0 0 1
Kicking FG LG XP PTS
J. Hoyland 
IN-GAME FG XP
-/- -/-
SEASON FG XP
10/16 25/26
J. Hoyland 10/16 0 25/26 0
Punting NO AVG IN20 LG
Kickoff Returns NO AVG LG TD
Punt Returns NO AVG LG TD
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