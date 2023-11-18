Drive Chart
|
|
|HAWAII
|WYO
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No Scoring Plays
|
|351.0
|AVG PASS YDS
|152.3
|
|
|40.0
|AVG RUSH YDS
|149.3
|
|
|391
|AVG TOTAL YDS
|301.6
|
|Passing
|CP/ATT
|YDS
|TD
|INT
|
B. Schager
|B. Schager
|277/439
|2944
|24
|12
|
J. Farrell
|J. Farrell
|3/8
|14
|0
|1
|
D. Morris
|D. Morris
|1/1
|11
|0
|0
|Rushing
|ATT
|YDS
|TD
|LG
|
L. Sims
|L. Sims
|46
|203
|1
|22
|
J. Johnson
|J. Johnson
|34
|198
|0
|28
|
T. Hines
|T. Hines
|27
|93
|0
|18
|
N. Bryant-Lelei
|N. Bryant-Lelei
|26
|89
|0
|17
|
S. Vaipulu
|S. Vaipulu
|12
|63
|0
|14
|
D. Cordero
|D. Cordero
|14
|54
|0
|19
|
D. Morris
|D. Morris
|15
|36
|2
|15
|
M. Shipley
|M. Shipley
|1
|17
|0
|17
|
J. Farrell
|J. Farrell
|2
|9
|0
|9
|
C. Hines
|C. Hines
|1
|8
|0
|8
|
B. Schager
|B. Schager
|82
|-14
|2
|40
|Receiving
|REC
|YDS
|TD
|LG
|
S. McBride
|S. McBride
|52
|839
|8
|65
|
P. Ashlock
|P. Ashlock
|72
|726
|9
|53
|
A. Perry
|A. Perry
|24
|277
|3
|38
|
K. Nishigaya
|K. Nishigaya
|31
|248
|1
|29
|
N. Cenacle
|N. Cenacle
|21
|235
|1
|52
|
J. Panoke
|J. Panoke
|17
|173
|1
|24
|
J. Walthall
|J. Walthall
|10
|125
|1
|38
|
K. Pupunu
|K. Pupunu
|5
|71
|0
|33
|
L. Sims
|L. Sims
|10
|61
|0
|17
|
J. Johnson
|J. Johnson
|9
|54
|0
|17
|
S. Vaipulu
|S. Vaipulu
|6
|45
|0
|23
|
T. Hines
|T. Hines
|7
|26
|0
|18
|
T. Mokiao-Atimalala
|T. Mokiao-Atimalala
|4
|24
|0
|9
|
C. Hines
|C. Hines
|3
|14
|0
|10
|
D. Tauaefa
|D. Tauaefa
|1
|9
|0
|9
|
D. Cordero
|D. Cordero
|1
|3
|0
|3
|
N. Bryant-Lelei
|N. Bryant-Lelei
|1
|-3
|0
|0
|Defense
|T-A
|SACK
|INT
|
N. Kema
|N. Kema
|0-0
|0
|1
|
E. Palmer
|E. Palmer
|0-0
|0
|1
|
P. Manuma
|P. Manuma
|0-0
|0
|3
|
C. Stone
|C. Stone
|0-0
|0
|1
|Kicking
|FG
|LG
|XP
|PTS
|
M. Shipley
|M. Shipley
|11/13
|0
|27/28
|0
|Punting
|NO
|AVG
|IN20
|LG
|Kickoff Returns
|NO
|AVG
|LG
|TD
|Punt Returns
|NO
|AVG
|LG
|TD
|Passing
|CP/ATT
|YDS
|TD
|INT
|
A. Peasley
|A. Peasley
|120/206
|1339
|15
|5
|
E. Svoboda
|E. Svoboda
|22/36
|184
|0
|1
|Rushing
|ATT
|YDS
|TD
|LG
|
H. Waylee
|H. Waylee
|122
|715
|3
|75
|
A. Peasley
|A. Peasley
|85
|304
|5
|32
|
S. Scott
|S. Scott
|47
|208
|2
|19
|
J. Ferrell
|J. Ferrell
|27
|100
|1
|17
|
D. Boddie Jr.
|D. Boddie Jr.
|3
|25
|0
|26
|
W. Wieland
|W. Wieland
|6
|18
|1
|11
|
E. Svoboda
|E. Svoboda
|13
|12
|0
|7
|
W. Pelissier
|W. Pelissier
|3
|6
|0
|4
|
A. Asante
|A. Asante
|3
|5
|0
|10
|
J. Hollingsworth
|J. Hollingsworth
|1
|1
|0
|1
|Receiving
|REC
|YDS
|TD
|LG
|
W. Wieland
|W. Wieland
|34
|342
|4
|29
|
T. Welch
|T. Welch
|25
|268
|2
|32
|
A. Asante
|A. Asante
|14
|265
|5
|66
|
J. Gyllenborg
|J. Gyllenborg
|16
|188
|2
|28
|
R. Marquez
|R. Marquez
|10
|106
|0
|27
|
S. Scott
|S. Scott
|11
|77
|0
|18
|
A. Brown
|A. Brown
|6
|68
|0
|16
|
D. Boddie Jr.
|D. Boddie Jr.
|5
|42
|0
|19
|
H. Waylee
|H. Waylee
|6
|33
|0
|12
|
W. Pelissier
|W. Pelissier
|4
|32
|0
|12
|
N. Miles
|N. Miles
|1
|22
|0
|22
|
C. O'Brien
|C. O'Brien
|2
|20
|0
|14
|
J. Sargent
|J. Sargent
|1
|15
|0
|15
|
G. Gentry
|G. Gentry
|2
|14
|1
|9
|
C. Merritt
|C. Merritt
|1
|7
|0
|7
|
J. Ferrell
|J. Ferrell
|1
|6
|0
|6
|
C. Driskill
|C. Driskill
|1
|4
|1
|4
|Defense
|T-A
|SACK
|INT
|
W. Brown
|W. Brown
|0-0
|0
|3
|
W. Ekeler
|W. Ekeler
|0-0
|0
|1
|
C. Godbout
|C. Godbout
|0-0
|0
|1
|
E. Gibbs
|E. Gibbs
|0-0
|0
|1
|
S. Suiaunoa
|S. Suiaunoa
|0-0
|0
|1
|Kicking
|FG
|LG
|XP
|PTS
|
J. Hoyland
|J. Hoyland
|10/16
|0
|25/26
|0
|Punting
|NO
|AVG
|IN20
|LG
|Kickoff Returns
|NO
|AVG
|LG
|TD
|Punt Returns
|NO
|AVG
|LG
|TD