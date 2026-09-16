The ACC announced 2027 conference opponents for every member on Wednesday. The release is the next step toward a nine-game league schedule. All but one of the ACC's members will play nine conference foes. Clemson is the only outlier, as the Tigers will play only eight ACC games next year. This year, 12 of the league's 17 teams are playing a full nine-game slate. 

Every ACC team is also required to play at least one non-conference Power Four opponent. Clemson plays Notre Dame and South Carolina next season.

According to ESPN, no decisions have been made by the league office beyond 2027 scheduling, with College Football Playoff expansion still unsettled. The ACC played two teams in the 2024 expanded bracket, but only one -- Miami -- last fall.

2027 ACC opponents for every team 

TeamHome opponentsAway opponents
Boston CollegeGeorgia Tech, SMU, Stanford, Virginia, Wake ForestCalifornia, Clemson, Duke, Syracuse
CaliforniaBoston College, Florida State, Louisville, SMUGeorgia Tech, Miami, Pittsburgh, Stanford, Wake Forest
ClemsonBoston College, Florida State, Stanford, Wake ForestLouisville, NC State, SMU, Virginia Tech
DukeBoston College, Louisville, Miami, NC State, SMUFlorida State, North Carolina, Pittsburgh, Virginia
Florida StateDuke, Georgia Tech, Louisville, Miami, StanfordCalifornia, Clemson, North Carolina, Syracuse
Georgia TechCalifornia, Pittsburgh, Virginia, Virginia TechBoston College, Florida State, Miami, SMU, Wake Forest
LouisvilleClemson, North Carolina, Syracuse, Virginia TechCalifornia, Duke, Florida State, Miami, Virginia
MiamiCalifornia, Georgia Tech, Louisville, VirginiaDuke, Florida State, NC State, Pittsburgh, Virginia Tech
North CarolinaDuke, Florida State, Virginia, Virginia TechLouisville, Miami, NC State, Syracuse, Wake Forest
NC StateClemson, Miami, North Carolina, PittsburghDuke, SMU, Syracuse, Virginia Tech, Wake Forest
PittsburghCalifornia, Duke, Miami, SMU, Wake ForestGeorgia Tech, NC State, Syracuse, Virginia
SMUClemson, Georgia Tech, NC State, StanfordBoston College, California, Duke, Pittsburgh, Virginia
StanfordCalifornia, Duke, North Carolina, Syracuse, VirginiaBoston College, Clemson, Florida State, SMU
SyracuseBoston College, Florida State, North Carolina, PittsburghLouisville, Stanford, Virginia Tech, Wake Forest
VirginiaLouisville, Pittsburgh, Syracuse, Virginia TechBoston College, Duke, Georgia Tech, Miami, North Carolina
Virginia TechClemson, Miami, NC State, Syracuse, Wake ForestGeorgia Tech, Louisville, North Carolina, Virginia
Wake ForestCalifornia, Georgia Tech, North Carolina, NC State, SyracuseBoston College, Clemson, Pittsburgh, Virginia Tech


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