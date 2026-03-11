College football returning production 2026: Returning starters for every FBS team
A complete look at which FBS teams return the most starters for 2026 -- from title contenders to programs starting over.
College football's roster cycle has never moved faster. Programs can reshape entire depth charts in a single offseason through the transfer portal. While talent acquisition has become more fluid than ever, continuity still has to be developed the old-fashioned way.
That's where returning starters still matter.
That pattern finally bent last season when Indiana defied all the odds during its historic run to a national championship. Each of the previous eight title winners had returned at least 11 players who made six or more starts the year before, but the Hoosiers finished the job with just eight. National runner-up Miami had a nearly identical profile, also bringing back eight such starters, with both programs surrounding their returning core with experienced transfers.
For this project, returning starters are defined as players who logged at least six starts during the 2025 season, including postseason games. Only offensive and defensive starters are included; special teams players were excluded.
Most spring rosters across the FBS have now been updated, though a small portion remain incomplete or unavailable. Programs without a published roster were reviewed as carefully as possible to determine returning starters for 2026. Because of college football's evolving eligibility landscape -- including medical redshirts, hardship waivers and other eligibility cases -- the list below could change slightly as additional roster updates become available.
For now, each of the 10 teams with the best FanDuel Sportsbook odds to win next season's national title are expected to return at least nine starters from the 2025 campaign. That group is led by Georgia, Notre Dame and Oregon, which each bring back 14 starters -- among the highest totals in the country entering the 2026 season. Those three programs are tied for the FBS lead with eight returning defensive starters.
USC leads all FBS teams with 15 returning starters overall, including a national-high nine on offense, as Lincoln Riley looks to translate that continuity into a long-awaited breakthrough in the Big Ten.
At the other end of the spectrum, three FBS programs return zero starters from last season: Iowa State, Memphis and North Texas. Each saw their coach leave for a new position this offseason.
Here is a complete look at every returning starter in the FBS, listed from most to fewest.
Which teams return the most starters in 2026?
|Team
|Returning Starters
|Offensive Players
|Defensive Players
|USC
|15
|[9] Jayden Maiava (QB), Waymond Jordan (RB), King Miller (RB), Tanook Hines (WR), Alani Noa (OL), Kilian O'Connor (OL), Elijah Paige (OL), Tobias Raymond (OL), Justin Tauanuu (OL)
|[6] Jide Abasiri (DL), Kameryn Crawford (LB), Braylan Shelby (LB), Desman Stephens II (LB), Christian Pierce (DB), Marcelles Williams (DB)
Georgia
14
[6] Gunner Stockton (QB), Nate Frazier (RB), Lawson Luckie (TE), Drew Bobo (OL), Dontrell Glover (OL), Earnest Greene III (OL)
[8] Jordan Hall (DL), Xzavier McLeod (DL), Gabe Harris Jr. (LB), Quintavius Johnson (LB), Raylen Wilson (LB), KJ Bolden (DB), Kyron Jones (DB), Ellis Robinson IV (DB)
Maryland
14
[6] Malik Washington (QB), DeJuan Williams (RB), Dorian Fleming (TE), Michael Hershey (OL), Rahtrel Perry (OL), Isaiah Wright (OL)
[8] Eyan Thomas (DL), Zahir Mathis (LB), Trey Reddick (LB), Sidney Stewart (LB), Daniel Wingate (LB), Jamare Glasker (DB), Dontay Joyner (DB), Lavain Scruggs (DB)
New Mexico
14
[8] Jack Layne (QB), Cade Keith (TE), Shawn Miller (WR), Zhaiel Smith (WR), Malik Aliane (OL), Tyler Lawrence (OL), Kaden Robnett (OL), Jaymar Tasi (OL)
[6] Brian Booker (DL), Jaxton Eck (LB), Mercury Swaim (LB), Tavian Combs (DB), CJ McBean (DB), Abraham Williams (DB)
Notre Dame
14
[6] CJ Carr (QB), Jordan Faison (WR), Ashton Craig (OL), Anthonie Knapp (OL), Guerby Lambert (OL), Joe Otting (OL)
[8] Jason Onye (DL), Boubacar Traore (DL), Jaiden Ausberry (LB), Drayk Bowen (LB), Christian Gray (DB), Tae Johnson (DB), Leonard Moore (DB), Adon Shuler (DB)
Oklahoma
14
[8] John Mateer (QB), Tory Blaylock (RB), Isaiah Sategna III (WR), Michael Fasusi (OL), Ryan Fodje (OL), Jake Maikkula (OL), Heath Ozaeta (OL), Eddy Pierre-Louis (OL)
[6] Jayden Jackson (DL), Taylor Wein (DL), Kip Lewis (LB), Eli Bowen (DB), Peyton Bowen (DB), Courtland Guillory (DB)
|Oregon
|14
|[6] Dante Moore (QB), Jeremiah McClellan (WR), Dakorien Moore (WR), Jamari Johnson (TE), Dave Iuli (OL), Iapani Laloulu (OL)
|[8] Bear Alexander (DL), Matayo Uiagalelei (DL), A'Mauri Washington (DL), Jerry Mixon (LB), Teitum Tuioti (LB), Brandon Finney Jr. (DB), Aaron Flowers (DB), Ify Obidegwu (DB)
Virginia Tech
14
[8] Marcellous Hawkins (RB), Ayden Greene (WR), Takye Heath (WR), Benji Gosnell (TE), Kyle Altuner (OL), Johnny Garrett (OL), Layth Ghannam (OL), Aidan Lynch (OL)
[6] Kemari Copeland (DL), Elhadj Fall (DL), Noah Chambers (LB), Isaiah Brown-Murray (DB), Tyson Flowers (DB), Thomas Williams (DB)
Boise State
13
[7] Maddux Madsen (QB), Dylan Riley (RB), Cameron Bates (WR), Matt Wagner (TE), Roger Carreon (OL), Daylon Metoyer (OL), Jason Steele (OL)
[6] David Latu (DL), Max Stege (DL), Boen Phelps (LB), Jake Ripp (LB), Jayden Virgin-Morgan (LB), Jaden Mickey (DB)
BYU
13
[5] Bear Bachmeier (QB), LJ Martin (RB), Jojo Phillips (WR), Andrew Gentry (OL), Bruce Mitchell (OL)
[8] Bodie Schoonover (DL), Keanu Tanuvasa (DL), Siale Esera (LB), Isaiah Glasker (LB), Therrian Alexander III (DB), Raider Damuni (DB), Evan Johnson (DB), Faletau Satuala (DB)
Fresno State
13
[6] Bryson Donelson (RB), Ezekiel Avit (WR), Josiah Freeman (WR), Edward Fonua (OL), Rolan Fullwood (OL), Brayden Walton (OL)
[7] Jahzon Jacks (DL), Deijon Laffitte (DL), Martin Owusu (DL), Tytus Khajavi (LB), K'vion Thunderbird (LB), Simeon Harris (DB), Ryan Wilson (DB)
Tennessee
13
[8] DeSean Bishop (RB), Mike Matthews (WR), Braylon Staley (WR), Wendell Moe Jr. (OL), Sam Pendleton (OL), Jesse Perry (OL), David Sanders Jr. (OL), Shamurad Umarov (OL)
[5] Arion Carter (LB), Edwin Spillman (LB), Jeremiah Telander (LB), Edrees Farooq (DB), Ty Redmond (DB)
Texas Tech
13
[7] Cameron Dickey (RB), J'Koby Williams (RB), Coy Eakin (WR), Terrance Carter Jr. (TE), Jacob Ponton (OL), Howard Sampson (OL), Sheridan Wilson (OL)
[6] A.J. Holmes Jr. (DL), Ben Roberts (LB), Amier Boyd (DB), John Curry (DB), Brenden Jordan (DB), Brice Pollock (DB)
Delaware
12
[7] Nick Minicucci (QB), Jo Silver (RB), Sean Wilson (WR), Elijah Sessoms (TE), Anthony Caccese (OL), Steven Demboski (OL), Noah Rosahac (OL)
[6] Noah Matthews (DL), Blake Matthews (LB), Gavin Moul (LB), Kshawn Cox Jr. (DB), KT Seay (DB), Sean Wilson (DB)
Houston
12
[7] Conner Weigman (QB), Amare Thomas (WR), Harvey Broussard III (WR), Koby Young (WR), McKenzie Agnello (OL), Alvin Ebosele (OL)
[6] Khalil Laufau (DL), Sione Fotu (LB), Brandon Mack II (LB), Jordan Allen (DB), Will James (DB), Kentrell Webb (DB)
Navy
12
[5] Luke Hutchison (WR), Sean Crowley (OL), Malcolm Johnson (OL), Cam Nichols (OL), Hoke Smith II (OL)
[7] Julien Moutome (DL), Griffen Willis (DL), Coleman Cauley (LB), Job Grant (LB), MarcAnthony Parker (LB), Phillip Hamilton (DB), Giuseppe Sessi (DB)
Nebraska
12
[6] Jacory Barney Jr. (WR), Nyziah Hunter (WR), Luke Lindenmeyer (TE), Justin Evans (OL), Gunnar Gottula (OL), Elijah Pritchett (OL)
[6] Cameron Lenhardt (DL), Williams Nwaneri (DL), Vincent Shavers Jr. (LB), Rex Guthrie (DB), Donovan Jones (DB), Andrew Marshall (DB)
Stanford
12
[5] Micah Ford (RB), Fisher Anderson (OL), Kahlil House (OL), Niki Prongos (OL), Josh Williams (OL)
[7]
Texas
12
[6] Arch Manning (QB), Emmett Mosley V (WR), Ryan Wingo (WR), Brandon Baker (OL), Trevor Goosby (OL), Connor Robertson (OL)
[6] Alex January (DL), Hero Kanu (DL), Maraad Watson (DL), Colin Simmons (LB), Graceson Littleton (DB), Jelani McDonald (DB)
Air Force
11
[3] Liam Szarka (QB), Alec Falk (OL), Nathan Elwood (OL)
[8] Dallas Daley (LB), Blake Fletcher (LB), Isaac Hubert (LB), Nick Beckwith (DB), Korey Johnson (DB), Roger Jones Jr. (DB), Max Mustell (DB), Mikhail Seiken (DB)
|Army
|11
|[8] Cale Hellums (QB), Samari Howard (RB), Brady Anderson (WR), Parker Poloskey (TE), Henry Appleton (OL), Paolo Gennarelli (OL), Brady Small (OL), Teddy Williams (OL)
|[3] Jack Bousum (DL), Kody Harris-Miller (DL), Jaydan Mayes (DB)
Florida Atlantic
11
[5] Caden Veltkamp (QB), Dominique Henry (WR), Easton Messer (WR), Vincent Fiacable (OL), Ja'Kavion Nonar (OL)
[6] Deshaun Batiste (DL), CJ Doggette Jr. (DL), Leon Hart Jr. (LB), Gavench Marcelin (LB), Damarius McGhee (DB), Chris Tooley III (DB)
Miami
11
[4] Mark Fletcher Jr. (RB), Malachi Toney (WR), Alex Bauman (TE), Matthew McCoy (OL)
[7] Ahmad Moten Sr. (DL), Justin Scott (DL), Mohamed Toure (LB), OJ Frederique Jr. (DB), Xavier Lucas (DB), Ethan O'Connor (DB), Zechariah Poyser (DB)
Minnesota
11
[6] Drake Lindsey (QB), Darius Taylor (RB), Jalen Smith (WR), Ashton Beers (OL), Greg Johnson (OL), Nathan Roy (OL)
[5] Anthony Smith (DL), Maverick Baranowski (LB), Jaxon Howard (LB), Kerry Brown (DB), John Nestor (DB)
Ohio State
11
[8] Julian Sayin (QB), Bo Jackson (RB), Brandon Inniss (WR), Jeremiah Smith (WR), Phillip Daniels (OL), Carson Hinzman (OL), Luke Montgomery (OL), Austin Siereveld (OL)
[3] Kenyatta Jackson Jr. (DL), Jermaine Mathews Jr. (DB), Jaylen McClain (DB)
Pittsburgh
11
[6] Mason Heintschel (QB), Cataurus Hicks (WR), Ryan Baer (OL), BJ Williams (OL), Ryan Carretta (OL), Kendall Stanley (OL)
[5] Sean FitzSimmons (DL), Jimmy Scott (DL), Braylan Lovelace (LB), Isaiah Neal (LB), Cruce Brookins (DB)
SMU
11
[7] Kevin Jennings (QB), Derrick McFall (RB), Jalen Cooper (WR), Yamir Knight (WR), Joshua Bates (OL), Addison Nichols (OL), PJ Williams (OL)
[4] Brandon Booker (LB), Alexander Kilgore (LB), Marcellus Barnes Jr. (DB), William Nettles (DB)
Texas State
11
[7] Brad Jackson (QB), Chris Dawn Jr. (WR), Kylen Evans (WR), Beau Sparks (WR), Blake Smith (TE), Sully Burns (OL), Justin DeLeon (OL)
[4] Bryce Carter (DL), Ayden Jones (LB), Amarion Atwood (DB), Ryan Nolan (DB)
Wake Forest
11
[3] Carlos Hernandez (WR), Melvin Siani (OL), George Steih (OL)
[8] Dallas Afalava (DL), Gabe Kirschke (DL), Zach Lohavichan (DL), Aiden Hall (LB), Langston Hardy (LB), Braylon Johnson (DB), Davaughn Patterson (DB), Travon West (DB)
Western Michigan
11
[7] Broc Lowry (QB), Jalen Buckley (RB), Aveion Chenault (WR), Baylin Brooks (WR), Gavin Dabo (OL), Chad Schuster (OL), Hunter Whitenack (OL)
[4] Micah Davis (DB), Joshua Franklin (DB), Joey Pope (DB), Jarvarius Sims (DB)
Arkansas State
10
[7] Devin Spencer (RB), Chauncy Cobb (WR), Hunter Summers (WR), Wil Saxton (OL), Mason Myers (OL), Tristian Smith (OL), Aleric Watson (OL)
[3] Brandon Barnes (DB), Brandon Greil (DB), AG McGhee (DB)
Indiana
10
[4] Charlie Becker (WR), Drew Evans (OL), Bray Lynch (OL), Carter Smith (OL)
[6] Mario Landino (DL), Tyrique Tucker (DL), Rolijah Hardy (LB), Isaiah Jones (LB), Amare Ferrell (DB), Jamari Sharpe (DB)
|Liberty
|10
|[6] Ethan Vasko (QB), Jamari Person (WR), Joep Engbers (OL), Aaron Fenimore (OL), D.J. Geth (OL), Christian Williams (OL)
|[4] Aaron Hester (DL), Mike Jarvis (DL), Derrell Farrar (LB), Aidan Vaughan (LB)
Louisiana
10
[7] Lunch Winfield (QB), Shelton Sampson Jr. (WR), Brock Chappell (TE), Caden Jensen (TE), Matthew Broussard (OL), Cooper Fordham (OL), Kaden Moreau (OL)
[3] Fitzgerald West Jr. (DL), Terrence Williams (LB), Brent Gordon Jr. (DB)
Marshall
10
[6] Carlos Del Rio-Wilson (QB), Adrian Norton (WR), De'Andre Tamarez (WR), Toby Payne (TE), Tariq Montgomery (OL), Jalen Slappy (OL)
[4] Javae Gilmore (LB), Josh Pierre-Louis (DB), Daytione Smith (DB), Boogie Trotter (DB)
Michigan
10
[7] Bryce Underwood (QB), Channing Goodwin (WR), Andrew Marsh (WR), Blake Frazier (OL), Jake Guarnera (OL), Evan Link (OL), Andrew Sprague (OL)
[3] Trey Pierce (DL), Zeke Berry (DB), Jyaire Hill (DB)
|Ole Miss
|10
|[5] Trinidad Chambliss (QB), Kewan Lacy (RB), Patrick Kutas (OL), Brycen Sanders (OL), Delano Townsend (OL)
|[5] Will Echoles (DL), Kam Franklin (DL), Suntarine Perkins (LB), Jaylon Braxton (DB), Antonio Kite (DB)
Oregon State
10
[5] Maalik Murphy (QB), Gabe Milbourn (TE), Nathan Elu (OL), Josiah Timoteo (OL), Tyler Voltin (OL)
[5] Takari Hickle (DL), Jacob Schuster (DL), Aiden Sullivan (LB), Trey Glasper (DB), Sailasa Vadrawale III (DB)
San Diego State
10
[7] Jayden Denegal (QB), Lucky Sutton (RB), Jacob Bostick (WR), Donovan Brown (WR), Jordan Napier (WR), Joseph Borjon (OL), Kalan Ellis (OL)
[3] Malachi Finau (DL), Tano Letuli (LB), Dalesean Staley (DB)
South Carolina
10
[5] LaNorris Sellers (QB), Nyck Harbor (WR), Brady Hunt (TE), Shedrick Sarratt Jr. (OL), Josiah Thompson (OL)
[5] Dylan Stewart (DL), Fred Johnson (LB), Justin Okoronkwo (LB), Judge Collier (DB), Peyton Williams (DB)
UCF
10
[4] Waden Charles (WR), Duane Thomas Jr. (WR), Dylan Wade (TE), Preston Cushman (OL)
[6] RJ Jackson Jr. (DL), Lewis Carter (LB), Jayden Bellamy (DB), Demari Henderson (DB), Antione Jackson (DB), Braeden Marshall (DB)
Utah State
10
[4] Javen Jacobs (RB), Jimmy Liston (OL), George Maile (OL), Tavo Motu'apuaka (OL)
[6] Tyree Morris (DL), Carson Tujague (DL), Chris Joe (LB), Bronson Olevao Jr. (LB), Brevin Hamblin (DB), Dylan Tucker (DB)
|Vanderbilt
|10
|[5] Sedrick Alexander (RB), Junior Sherrill (WR), Gabe Fisher (TE), Cole Spence (TE), Cade McConnell (OL)
|[5] Glenn Seabrooks III (DL), Miles Capers (LB), Bryan Longwell (LB), CJ Heard (DB), Martel Hight (DB)
Washington
10
[7] Demond Williams Jr. (QB), Dezmen Roebuck (WR), Decker DeGraaf (TE), Drew Azzopardi (OL), Geirean Hatchett (OL), Landen Hatchett (OL), John Mills (OL)
[3] Elinneus Davis (DL), Jacob Lane (LB), Alex McLaughlin (DB)
Akron
9
[6] Jordan Gant (RB), Marcel Williams (WR), Conner Cravaack (TE), Amarie Archer (OL), Allen Jones Jr. (OL), Colin Lyons (OL)
[3] Ronald Hull (DL), Cyrus Durham (LB), Alex Branch (DB)
California
9
[6] Jaron-Keawe Sagapolutele (QB), Mark Hamper (WR), Mason Mini (TE), Tyson Ruffins (OL), Sioape Vatikani (OL), Frederick Williams III (OL)
[3] Aiden Manutai (DB), Cam Sidney (DB), Jayden Wayne (LB)
Eastern Michigan
9
[5] Noah Kim (QB), Nick Devereaux (WR), Joshua Long (TE), Joshua Anderson (OL), Nicholas Gallegos (OL)
[4] Carter Evans (DL), Barry Manning (LB), Bryce Llewellyn (DB), Juan Salas (DB)
|Florida
|9
|[4] Jadan Baugh (RB), Vernell Brown III (WR), Knijeah Harris (OL), Caden Jones (OL)
|[5] Jamari Lyons (DL), Myles Graham (LB), Jaden Robinson (LB), Cormani McClain (DB), Bryce Thornton (DB)
Jacksonville State
9
[4] Caden Creel (QB), Deondre Johnson (WR), Adrian Gumm (OL), Lucas Mrachkovskiy (OL)
[5] Jawaun Campbell (DL), Walker O'Steen (LB), Mac Sanders (LB), Tre'Quon Fegans (DB), Caleb Nix (DB)
Kansas State
9
[6] Avery Johnson (QB), Joe Jackson (RB), Jaron Tibbs (WR), Will Anciaux (TE), Garrett Oakley (TE), John Pastore (OL)
[3] Wesley Fair (DB), Donovan McIntosh (DB), Zashon Rich (DB)
Kent State
9
[7] Dru DeShields (QB), Wayne Harris (WR), Hunter Hopperton (TE), Terik Mulder (TE), Jaxon Dunn (OL), Tyler Meadows (OL), Dustyn Morell (OL)
[2] Thomas Aden (DL), Joel Cordoba (DB)
Louisville
9
[5] Isaac Brown (RB), TreyShun Hurry (WR), Jaleel Skinner (TE), Rasheed Miller (OL), Lance Robinson (OL)
[4] T.J. Capers (LB), Clev Lubin (LB), Tayon Holloway (DB), Antonio Watts (DB)
LSU
9
[5] Harlem Berry (RB), Caden Durham (RB), Trey'Dez Green (TE), Weston Davis (OL), Braelin Moore (OL)
[4] Jack Pyburn (LB), Whit Weeks (LB), Tamarcus Cooley (DB), PJ Woodland (DB)
Miami-Ohio
9
[5] Keith Reynolds (WR), Kris Manu (OL), Jacob Schorsch (OL), Eric Smith (OL), Greg Smith Jr. (OL)
[4] Roosevelt Andrews III (DL), Malcolm McCain (LB), Kaleb Martin (DB), Mychal Yharbrough (DB)
New Mexico State
9
[3] Dijon Stanley (RB), TK King (WR), Mateo Rodriguez (OL)
[6] Sone Aupiu (LB), Tory Gethers (LB), Gabe Peterson (LB), Josiah Charles (DB), Bernock Iya (DB), Nick Session (DB)
|Northwestern
|9
|[4] Caleb Komolafe (RB), Hayden Eligon II (WR), Griffin Wilde (WR), Ezomo Oratokhai (OL)
|[5] Brendan Flakes (DL), Braydon Brus (LB), Robert Fitzgerald (DB), Josh Fussell (DB), Braden Turner (DB)
Temple
9
[7] JoJo Bermudez (WR), Colin Chase (WR), Peter Clarke (TE), Giakoby Hills (OL), Eric King (OL), Grayson Mains (OL), Jackson Pruitt (OL)
[2] Curly Ordonez (LB), Avery Powell (DB)
Texas A&M
9
[4] Marcel Reed (QB), Ashton Bethel-Roman (WR), Mario Craver (WR), Mark Nabou Jr. (OL)
[5] T.J. Searcy (DL), Daymion Sanford (LB), Dalton Brooks (DB), Marcus Ratcliffe (DB), Dezz Ricks (DB)
Tulsa
9
[3] Baylor Hayes (QB), JaQuan Adams (OL), Cam East (OL)
[6] Tai Newhouse (DL), William Alexander (LB), JD Drew (DB), Elijah Green (DB), Devin Robinson (DB), Zach Williams (DB)
|Arizona
|8
|[5] Noah Fifita (QB), Chris Hunter (WR), Tre Spivey (WR), Tristan Bounds (OL), Alexander Doost (OL)
|[3] Leroy Palu (DL), Taye Brown (LB), Chase Kennedy (LB)
Central Michigan
8
[6] Langston Lewis (WR), Tommy McIntosh (WR), Martin Koivisto (OL), Matthew Nehf (OL), Jacob Russell (OL), Dasan Smith (OL)
[2] Quavion Bird (DL), Korver Demma (LB)
Clemson
8
[5] T.J. Moore (WR), Bryant Wesco Jr. (WR), Olsen Patt-Henry (TE), Collin Sadler (OL), Harris Sewell (OL)
[3] Sammy Brown (LB), Will Heldt (LB), Ashton Hampton (DB)
Duke
8
[4] Nate Sheppard (RB), Jeremiah Hasley (TE), Matt Craycraft (OL), Jordan Larsen (OL)
[4] Luke Mergott (LB), Landan Callahan (DB), Kimari Robinson (DB), DaShawn Stone (DB)
Louisiana Tech
8
[5] Blake Baker (QB), Eli Finley (TE), Roy Brackins III (OL), Hayden Christman (OL), Ashanti Cole (OL)
[3] Emmanuel Oguns (DL), Sifa Leota (LB), Jadon Mayfield (LB)
NC State
8
[5] CJ Bailey (QB), Keenan Jackson (WR), Teague Andersen (OL), Kamen Smith (OL), Spike Sowells Jr. (OL)
[3] Asaad Brown Jr. (DB), Jackson Vick (DB), Ronnie Royal III (DB)
North Dakota State
8
[3] Griffin Empey (OL), Josh Magin (OL), Nate Tastad (OL)
[5] Kelton McCaslin (DL), Keenan Wilson (DL), Jaylin Crumby (DB), Darius Givance (DB), Donovan Woolen (DB)
|Northern Illinois
|8
|[6] Josh Holst (QB), Donte Harrison (RB), Chavon Wright (RB), DeAree Rogers (WR), Landon Hron (OL), Ross Liegel (OL)
|[2] Mark Hensley (DL), Donte Harrison (DB)
TCU
8
[3] Jordan Dwyer (WR), Cade Bennett (OL), Ben Taylor-Whitfield (OL)
[5] Zach Chapman (DL), Markis Deal (DL), Ansel Din-Mbuh (DL), Vernon Glover (DB), Jamel Johnson (DB)
UTSA
8
[6] Owen McCown (QB), David Amador II (WR), AJ Wilson (WR), Darrell Jones (OL), Deandre Marshall (OL), Ben Rios (OL)
[2] Tai Leonard (DL), Owen Pewee (LB)
Virginia
8
[3] McKale Boley (OL), Noah Josey (OL), Drake Metcalf (OL)
[5] Fisher Camac (DL), Jason Hammond (DL), Kam Robinson (LB), Ethan Minter (DB), Donavon Platt (DB)
Alabama
7
[3] Ryan Williams (WR), Kaleb Edwards (TE), Michael Carroll (OL)
[4] Yhonzae Pierre (LB), Zabien Brown (DB), Bray Hubbard (DB), Keon Sabb (DB)
Ball State
7
[5] Donovan Hamilton (WR), Tate Hoover (TE), Tristan Cook (OL), Chris Hood (OL), Cole Mosier (OL)
[2] Derek Fields (DB), Willizhuan Yates (DB)
Georgia Tech
7
[2] Malachi Carney (OL), Ethan Mackenny (OL)
[5] A.J. Hoffler (DL), Amontrae Bradford (LB), Kyle Efford (LB), E.J. Lightsey (LB), Zachary Tobe (DB)
Hawaii
7
[4] Micah Alejado (QB), Pofele Ashlock (WR), Dean Briski (OL), Ethan Spencer (OL)
[3] Lesterlaisene Lagafuaina (LB), Jamih Otis (LB), Elijah Palmer (DB)
Illinois
7
[4] Ca'Lil Valentine (RB), Hudson Clement (WR), Collin Dixon (WR), Brandon Henderson (OL)
[3] Matthew Bailey (DB), Jaheim Clarke (DB), Tanner Heckel (DB)
Mississippi State
7
[2] Anthony Evans III (WR), Canon Boone (OL)
[5] Kalvin Dinkins (DL), Trevion Williams (DL), Zakari Tillman (LB), Kelley Jones (DB), Isaac Smith (DB)
Missouri
7
[6] Ahmad Hardy (RB), Jordon Harris (TE), Brett Norfleet (TE), Cayden Green (OL), Dominick Giudice (OL), Curtis Peagler (OL)
[1] Marquis Gracial (DL)
Purdue
7
[3] Ryan Browne (QB), Joey Tanona (OL), Ethan Trent (OL)
[4] Ian Jeffries (DL), CJ Madden (DL), Charles Correa (LB), Hudauri Hines (DB)
Syracuse
7
[2] Joe Cruz (OL), Trevion Mack (OL)
[5] Gary Bryant III (LB), Antoine Deslauriers (LB), Chris Peal (DB), Cornell Perry (DB), Demetres Samuel Jr. (DB)
Troy
7
[6] Goose Crowder (QB), Tucker Kilcrease (QB), Jackson Worley (TE), Caleb Ash (OL), Elijah Prather (OL), Tra'jon Townsend (OL)
[1] Justin Powe (DB)
Arkansas
6
[4] CJ Brown (WR), Jaden Platt (TE), Kobe Branham (OL), Caden Kitler (OL)
[2] Quincy Rhodes Jr. (DL), Bradley Shaw (LB)
Buffalo
6
[2] Jasaiah Gathings (WR), Alex Heininger (OL)
[4] Cornell Evans (DL), Kobi Blackwell (DB), Keontez Bradley (DB), SaVeon Brown (DB)
|Charlotte
|6
|[2] Grayson Loftis (QB), Dallas Shirley (OL)
|[4] Jamarrion Solomon (DL), Jaylon Johnson (LB), Kadin Schmitz (LB), CJ Clinkscales Jr. (DB)
Florida State
6
[2] Micahi Danzy (WR), Duce Robinson (WR)
[4] Daniel Lyons (DL), Blake Nichelson (LB), Ashlynd Barker (DB), Ja'Bril Rawls (DB)
Iowa
6
[3] Kamari Moulton (RB), Trevor Lauck (OL), Kade Pieper (OL)
[3] Jayden Montgomery (LB), Deshaun Lee (DB), Zach Lutmer (DB)
Kansas
6
[2] Calvin Clements (OL), Amir Herring (OL)
[4] Austin Alexander (DB), Taylor Davis (DB), Jalen Todd (DB), Trey Lathan (LB)
Kennesaw State
6
[2] JaDarious Lee (OL), Nikola Milovac (OL)
[4] Marcus Patterson (DL), Tywon Christopher (LB), Baron Hopson (LB), Isaac Paul (DB)
|Missouri State
|6
|[2] Jmariyae Robinson (WR), Matthew Greene (OL)
|[4] Jared Lloyd (LB), Thomas Anderson (DB), Dylan Dixson (DB), Christian Ford (DB)
Nevada
6
[4] Carter Jones (QB), Zach Cochnauer (OL), Jack Foster (OL), Snoop Leota-Amaama (OL)
[2] Dylan Labarbera (LB), EJ Smith (LB)
Ohio
6
[1] Dom Dorwart (WR)
[5] Nehemiah Dukes (DL), Charlie Christopher (LB), Jack Fries (LB), Michael Molnar (LB), DJ Walker (DB)
Old Dominion
6
[1] Devin Roche (RB)
[5] Chris Forbes (DL), DeAndre Lynch (DL), Mario Easterly (DB), Zion Frink (DB), Nickendre Stiger (DB)
|UCLA
|6
|[3] Nico Iamaleava (QB), Eugene Brooks (OL), Sam Yoon (OL)
|[3] Scooter Jackson (DB), Cole Martin (DB), Rodrick Pleasant (DB)
UMass
6
[2] Reece Adkins (TE), Max Dowling (TE)
[4] Timmy Hinspeter (LB), Tyler Martin (LB), Kendall Bournes (DB), Zeraun Daniel (DB)
UNLV
6
[3] Jai'Den Thomas (RB), Austin Boyd (OL), Will Thomas (OL)
[3] Lucas Conti (DL), Blesyng Alualu-Tuiolemotu (LB), Jake Pope (DB)
|Western Kentucky
|6
|[3] Rodney Tisdale Jr. (QB), K.D. Hutchinson (WR), Karsten Upchurch (OL)
|[3] Venson Sneed (DL), Dave Herard (DB), Jaylen Lewis (DB)
Wyoming
6
[4] Samuel Harris (RB), Eric Richardson (WR), Braylon Jenkins (OL), Rex Johnsen (OL)
[2] Desman Hearns (DB), Jones Thomas (DB)
App State
5
[2] Trent Ramsey (OL), Cayden Sweatt (OL)
[3] Aiden Benton (DL), Colton Phares (LB), Dylan Hasz (DB)
Baylor
5
[1] Kaden Sieracki (OL)
[4] Devonte Tezino (DL), Kyland Reed (LB), Jacob Redding (DB), LeVar Thornton Jr. (DB)
Boston College
5
[1] Michael Crounse (OL)
[4] Carter Davis (DB), Isaiah Farris (DB), Chris Marable Jr. (DL), KP Price (DB)
Cincinnati
5
[3] Joe Cotton (OL), Evan Tengesdahl (OL), Taran Tyo (OL)
[2] Jonathan Thompson (LB), Antwan Peek Jr. (DB)
Coastal Carolina
5
[1] Zach Courtney (TE)
[4] Tray Brown (LB), Se'Von McDowell (LB), Ja'Marion Wayne (DB), Myles Woods (DB)
Colorado
5
[4] Micah Welch (RB), Joseph Williams (WR), Zach Atkins (TE), Larry Johnson III (OL)
[1] Ben Finneseth (DB)
FIU
5
[2] Kyle McNeal (WR), Justin Cayenne (TE)
[3] Kenton Simmons (LB), Josiah Taylor (LB), Shamir Sterlin (DB)
Georgia State
5
[3] Deandre Duffus (OL), Donovan Funsch (OL), Tyhler Williams (OL)
[2] Jabriel Rhodes-Nelson (DL), Deuce Walker (DB)
Kentucky
5
[1] Willie Rodriguez (TE)
[4] Mi'Quise Humphrey-Grace (DL), Sam Greene (LB), Ty Bryant (DB), Terhyon Nichols (DB)
Michigan State
5
[2] Chrishon McCray (WR), Conner Moore (OL)
[3] Ben Roberts (DL), Isaac Smith (DL), Jordan Hall (LB)
North Carolina
5
[2] Demon June (RB), Jordan Shipp (WR)
[3] Leroy Jackson (DL), Kaleb Cost (DB), Jaiden Patterson (DB)
Rice
5
[3] Quinton Jackson (RB), Luke Miller (OL), Patrick Valent (OL)
[2] Dillan Botts (DL), Joseph Mutombo (DL)
|Rutgers
|5
|[3] Antwan Raymond (RB), KJ Duff (WR), Kwabena Asamoah (OL)
|[2] Abram Wright (LB), Kaj Sanders (DB)
|Sam Houston
|5
|[3] Landan Brown (RB), Tim Burns Jr. (WR), Chris Reed (WR)
|[2] Dylan Frazier (DL), Dean Ford (LB)
South Alabama
5
[2] Bishop Davenport (QB), Ethan Hubbard (OL)
[3] Tirrell Johnson Jr. (LB), Emmanuel Waller (LB), Jayvon Henderson (DB)
Tulane
5
[2] Anthony Brown-Stephens (WR), Reese Baker (OL)
[3] Chris Rodgers (LB), E'zaiah Shine (DB), Jack Tchienchou (DB)
|Utah
|5
|[2] Devon Dampier (QB), Wayshawn Parker (RB)
|[3] Johnathan Hall (LB), Jackson Bennee (DB), Elijah Davis (DB)
Washington State
5
[5] Kirby Vorhees (RB), Tony Freeman (WR), Trey Leckner (TE), Jonny Lester (OL), Ashton Tripp (OL)
None
Colorado State
4
[1] Tommy Maher (WR)
[3] Jack Moran (DL), Kenyon Agurs (LB), Jace Bellah (DB)
Louisiana Monroe
4
[3] Aidan Armenta (QB), JP Coulter (WR), AJ Vinson (OL)
[1] Noah Flemmings (LB)
Middle Tennessee
4
[1] AJ Jones (WR)
[3] Reggie Johnson (LB), Jackson Lowe (DB), Kalen Woods (DB)
Oklahoma State
4
[1] Jakobe Sanders (OL)
[3] Landon Dean (DL), LaDainian Fields (DB), Kale Smith (DB)
Penn State
4
[2] Andrew Rappleyea (TE), Anthony Donkoh (OL)
[2] Audavion Collins (DB), Zion Tracy (DB)
|Sacramento State
|4
|[1] Jordan Williams (TE)
|[3] Fata Puloka (LB), Alex Rocha (LB), Xavier Williams (LB)
UTEP
4
None
[4] Ashton Coker (DL), Jayden Wilson (LB), Justin Content (DB), Xavier Smith (DB)
Wisconsin
4
[3] Chris Brooks Jr. (WR), Colin Cubberly (OL), Emerson Mandell (OL)
[1] Matthew Jung (DB)
Arizona State
3
[1] Wade Helton (OL)
[2] C.J. Fite (DL), Adrian Wilson (DB)
Auburn
3
[1] Jeremiah Cobb (RB)
[2] Xavier Atkins (LB), Kaleb Harris (DB)
Bowling Green
3
[2] Blane Cleaver (TE), Eli Jacon-Duffy (TE)
[1] Kal-El Pascal (DB)
East Carolina
3
[1] Brock Spalding (WR)
[2] Jasiyah Robinson (DL), DJ Johnson Jr. (LB)
Georgia Southern
3
None
[3] Caleb Moore (DL), Brandon Tyson (LB), Tracy Hill Jr. (DB)
UAB
3
[2] Adam Lepkowski (OL), Calib Perez (OL)
[1] Delvon Gulley (DB)
South Florida
3
[2] Mudia Reuben (WR), Thomas Shrader (OL)
[1] Tavin Ward (DB)
West Virginia
3
[3] Scotty Fox Jr. (QB), Nick Krahe (OL), Tony Freeman (OL)
None
James Madison
2
None
[2] Amar Thomas (LB), Gannon Weathersby (LB)
San Jose State
2
[2] Tyler Chen (OL), Joseph Harbert (OL)
None
|Southern Miss
|2
|[2] Jeffery Pittman (RB), Aloali'i Maui (OL)
|None
Toledo
1
[1] Stephen Gales
None
UConn
1
[1] Ty Chan (OL)
None
Iowa State
0
None
None
Memphis
0
None
None
North Texas
0
None
None