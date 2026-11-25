Going into Week 13, most conference championship game matchups are still undecided. Among all the FBS conferences, only three title games have been clinched.
That means it should be a dramatic weekend of college football, but it also means scoreboard watching and weird tiebreaker scenarios. In that regard, the Big Ten is easily the most chaotic. Six teams are still battling for two spots, and that championship game could break any number of ways.
Thankfully, there are also leagues like the Big 12, where Utah has already clinched its spot. For the two remaining contenders -- BYU and Texas Tech -- things are relatively straightforward.
The SEC is somewhere in the middle, as Texas, Alabama and Tennessee are all still alive to face Georgia in Atlanta. A Longhorns loss to Texas A&M on Friday night would throw a major wrench into the scenarios, but if all goes according to plan, it will come down to Texas and Alabama watching to see how Mississippi State and LSU perform.
As we approach the final weekend of the regular season in college football, here is the clinching scenario for each conference, along with the broadcast info for the matchups that have been set.
SEC
Georgia
- Clinched
Texas
- Win AND Alabama loss
- Win AND Tennessee loss
- Win AND Alabama win AND Tennessee win AND Mississippi State loss OR LSU loss
Alabama
- Win AND Tennessee loss AND Texas loss
- Win AND Tennessee win AND Texas win AND Mississippi State win AND LSU win
Tennessee
- Win AND Texas loss
Big Ten
Indiana
- Win AND Iowa loss AND Oregon loss
- Win AND Iowa win AND Oregon loss AND UCLA loss
- Win AND Oregon win AND Iowa loss AND UCLA loss
- Win AND Iowa win AND Minnesota win AND Oregon win AND UCLA loss
Iowa
- Win AND Indiana loss AND Oregon loss
- Win AND Oregon win AND Indiana loss AND UCLA loss
- Win AND Indiana win AND Michigan win AND Wisconsin win AND UCLA loss AND Oregon loss AND Northwestern win OR Penn State win OR Rutgers win
- Win AND Indiana win AND Oregon win AND Wisconsin win AND UCLA loss
- Win AND Indiana loss AND Oregon loss AND UCLA loss
Ohio State
- Win AND Maryland win AND Rutgers win AND Wisconsin win AND Indiana loss AND Iowa loss AND Oregon loss AND USC loss
Oregon
- Win AND Indiana loss AND Iowa loss
- Win AND UCLA win
- Win AND Indiana win AND Iowa loss AND UCLA loss
- Win AND Indiana win AND Iowa win AND UCLA loss
- Loss AND Ohio State win AND Indiana loss AND Iowa loss AND USC loss AND Wisconsin loss
- Loss AND Indiana loss AND Iowa loss AND Ohio State loss AND USC loss AND Wisconsin loss
- Loss AND Michigan State win AND Ohio State win AND Wisconsin win AND Indiana loss AND Iowa loss AND USC loss
- Loss AND Wisconsin win AND Indiana loss AND Iowa loss AND Ohio State loss AND USC loss
UCLA
- Win
- Loss AND Indiana loss AND Iowa loss
- Loss AND Indiana loss AND Oregon loss
- Loss AND Iowa loss AND Oregon loss
- Loss AND Iowa win AND Oregon win AND Indiana loss
- Loss AND Indiana win AND Iowa win AND Oregon loss AND Minnesota win OR Ohio State win
- Loss AND Illinois win AND Indiana win AND Iowa win AND Maryland win AND Michigan win AND Michigan State win AND Wisconsin win AND Oregon loss AND UCLA has a higher SportSource Analytics ranking than Iowa
USC
- Win AND Indiana loss AND Iowa loss AND Ohio State loss AND Oregon loss AND Wisconsin loss
- Win AND Ohio State win AND Wisconsin win AND Indiana loss AND Iowa loss AND Oregon loss
- Win AND Ohio State win AND Indiana loss AND Iowa loss AND Oregon loss AND Wisconsin loss
- Win AND Wisconsin win AND Indiana loss AND Iowa AND Ohio State AND Oregon loss
Big 12
Utah
- Clinched
Texas Tech
- Win OR BYU loss
BYU
- Win AND Texas Tech loss
American
UTSA
- Win
- Loss AND Memphis loss AND East Carolina loss
- Loss AND North Texas loss AND Memphis loss OR ECU loss
North Texas
- Win AND Memphis loss AND ECU loss
Memphis
- Win AND North Texas loss AND ECU loss OR UTSA win
East Carolina
- Win AND North Texas loss AND Memphis loss
Sun Belt
Louisiana Tech
- Clinched
Georgia Southern
- Win
- Loss AND James Madison loss
James Madison
- Win AND Georgia Southern loss
Mountain West
New Mexico
- Win
- Loss AND UNLV loss
North Dakota State
- UNLV loss
A three-way tie for second place (NDSU, UNLV, Wyoming) goes to computer composite rankings.
A five-way tie for first place (Air Force, New Mexico, NDSU, UNLV, Wyoming) also goes to composite computer rankings.
MAC
Buffalo
- Win
Miami (Ohio)
- UMass win AND Central Michigan win AND Buffalo loss AND Toledo loss
Ohio
- Win
Toledo
- Win
Clinched
ACC
- Wake Forest vs. Miami | Saturday, Dec. 5 | 12 p.m. | ABC
C-USA
- Jacksonville State at Liberty | Friday, Dec. 4 | 7 p.m. ET | CBS Sports Network
Pac-12
- San Diego State at Boise State | Friday, Dec. 4 | 8 p.m. ET | CBS