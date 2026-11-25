Going into Week 13, most conference championship game matchups are still undecided. Among all the FBS conferences, only three title games have been clinched.

That means it should be a dramatic weekend of college football, but it also means scoreboard watching and weird tiebreaker scenarios. In that regard, the Big Ten is easily the most chaotic. Six teams are still battling for two spots, and that championship game could break any number of ways.

Thankfully, there are also leagues like the Big 12, where Utah has already clinched its spot. For the two remaining contenders -- BYU and Texas Tech -- things are relatively straightforward.

The SEC is somewhere in the middle, as Texas, Alabama and Tennessee are all still alive to face Georgia in Atlanta. A Longhorns loss to Texas A&M on Friday night would throw a major wrench into the scenarios, but if all goes according to plan, it will come down to Texas and Alabama watching to see how Mississippi State and LSU perform.

As we approach the final weekend of the regular season in college football, here is the clinching scenario for each conference, along with the broadcast info for the matchups that have been set.

Rivalry Week spoiler rankings: Measuring the upset potential facing every ranked team Shehan Jeyarajah

SEC

Georgia

Clinched

Texas

Win AND Alabama loss

Alabama loss Win AND Tennessee loss

Tennessee loss Win AND Alabama win AND Tennessee win AND Mississippi State loss OR LSU loss

Alabama

Win AND Tennessee loss AND Texas loss

Tennessee loss Texas loss Win AND Tennessee win AND Texas win AND Mississippi State win AND LSU win

Tennessee

Win AND Texas loss

Big Ten

Indiana

Win AND Iowa loss AND Oregon loss

Iowa loss Oregon loss Win AND Iowa win AND Oregon loss AND UCLA loss

Iowa win Oregon loss UCLA loss Win AND Oregon win AND Iowa loss AND UCLA loss

Oregon win Iowa loss UCLA loss Win AND Iowa win AND Minnesota win AND Oregon win AND UCLA loss

Iowa

Win AND Indiana loss AND Oregon loss

Indiana loss AND Oregon loss Win AND Oregon win AND Indiana loss AND UCLA loss

Oregon win Indiana loss UCLA loss Win AND Indiana win AND Michigan win AND Wisconsin win AND UCLA loss AND Oregon loss AND Northwestern win OR Penn State win OR Rutgers win

Indiana win Michigan win Wisconsin win UCLA loss Oregon loss Northwestern win Penn State win Rutgers win Win AND Indiana win AND Oregon win AND Wisconsin win AND UCLA loss

Indiana win Oregon win Wisconsin win UCLA loss Win AND Indiana loss AND Oregon loss AND UCLA loss

Ohio State

Win AND Maryland win AND Rutgers win AND Wisconsin win AND Indiana loss AND Iowa loss AND Oregon loss AND USC loss

Oregon

Win AND Indiana loss AND Iowa loss

Indiana loss Iowa loss Win AND UCLA win

UCLA win Win AND Indiana win AND Iowa loss AND UCLA loss

Indiana win Iowa loss UCLA loss Win AND Indiana win AND Iowa win AND UCLA loss

Indiana win Iowa win UCLA loss Loss AND Ohio State win AND Indiana loss AND Iowa loss AND USC loss AND Wisconsin loss

Ohio State win Indiana loss Iowa loss USC loss Wisconsin loss Loss AND Indiana loss AND Iowa loss AND Ohio State loss AND USC loss AND Wisconsin loss

Indiana loss Iowa loss Ohio State loss USC loss Wisconsin loss Loss AND Michigan State win AND Ohio State win AND Wisconsin win AND Indiana loss AND Iowa loss AND USC loss

Michigan State win Ohio State win Wisconsin win Indiana loss Iowa loss USC loss Loss AND Wisconsin win AND Indiana loss AND Iowa loss AND Ohio State loss AND USC loss

UCLA

Win

Loss AND Indiana loss AND Iowa loss

Indiana loss Iowa loss Loss AND Indiana loss AND Oregon loss

Indiana loss Oregon loss Loss AND Iowa loss AND Oregon loss

Iowa loss Oregon loss Loss AND Iowa win AND Oregon win AND Indiana loss

Iowa win Oregon win Indiana loss Loss AND Indiana win AND Iowa win AND Oregon loss AND Minnesota win OR Ohio State win

Indiana win Iowa win Oregon loss Minnesota win Ohio State win Loss AND Illinois win AND Indiana win AND Iowa win AND Maryland win AND Michigan win AND Michigan State win AND Wisconsin win AND Oregon loss AND UCLA has a higher SportSource Analytics ranking than Iowa

USC

Win AND Indiana loss AND Iowa loss AND Ohio State loss AND Oregon loss AND Wisconsin loss

Indiana loss Iowa loss Ohio State loss Oregon loss Wisconsin loss Win AND Ohio State win AND Wisconsin win AND Indiana loss AND Iowa loss AND Oregon loss

Ohio State win Wisconsin win Indiana loss Iowa loss Oregon loss Win AND Ohio State win AND Indiana loss AND Iowa loss AND Oregon loss AND Wisconsin loss

Ohio State win Indiana loss Iowa loss Oregon loss Wisconsin loss Win AND Wisconsin win AND Indiana loss AND Iowa AND Ohio State AND Oregon loss

Big 12

Utah

Clinched

Texas Tech

Win OR BYU loss

BYU

Win AND Texas Tech loss

American

UTSA

Win

Loss AND Memphis loss AND East Carolina loss

Memphis loss East Carolina loss Loss AND North Texas loss AND Memphis loss OR ECU loss

North Texas

Win AND Memphis loss AND ECU loss

Memphis

Win AND North Texas loss AND ECU loss OR UTSA win

East Carolina

Win AND North Texas loss AND Memphis loss

Sun Belt

Louisiana Tech

Clinched

Georgia Southern

Win

Loss AND James Madison loss

James Madison

Win AND Georgia Southern loss

Mountain West

New Mexico

Win

Loss AND UNLV loss

North Dakota State

UNLV loss

A three-way tie for second place (NDSU, UNLV, Wyoming) goes to computer composite rankings.

A five-way tie for first place (Air Force, New Mexico, NDSU, UNLV, Wyoming) also goes to composite computer rankings.

MAC

Buffalo

Win

Miami (Ohio)

UMass win AND Central Michigan win AND Buffalo loss AND Toledo loss

Ohio

Win

Toledo

Win

Clinched

ACC

Wake Forest vs. Miami | Saturday, Dec. 5 | 12 p.m. | ABC

C-USA

Jacksonville State at Liberty | Friday, Dec. 4 | 7 p.m. ET | CBS Sports Network

Pac-12