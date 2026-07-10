Next Game
Sat, Sep 5 @ 12:00 pm ET |
FS1
@ Nebraska Cornhuskers (7-6)
- Tom Osborne Field at Memorial Stadium
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1:26
Frisco Bowl Picks: UNLV vs Ohio
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0:49
Week 13 CFB Highlights: UMass at Ohio
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1:56
Booth Recap: Bowling Green at Ohio
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1:26
Week 3 CFB Top 25 Picks: Ohio at 1 Ohio State
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0:22
Papi White soars for 31-yard TD in MAC Championship Game
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1:31
Western Michigan and Ohio Line Moves
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1:23
TOUCHDOWN SCHRECK!
Top Ian Ver Steeg News
Player Bio
|HT/WT: 5-10, 184 lbs
|Birthplace: Severn, MD
|Class: Senior