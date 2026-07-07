Next Game
Fri, Sep 4 @ 8:00 pm ET |
FS1
@ Michigan State Spartans (4-8)
- Spartan Stadium
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0:39
2026 NFL Draft Grades: Browns Select Emmanuel McNeil-Warren No. 58
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0:56
2026 NFL Draft Prospect Profile: S Emmanuel McNeil-Warren
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0:48
Baco Raton Bowl Highlights: Toledo vs Louisville
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1:33
Boca Raton Bowl Picks: Toledo vs Louisville
2025 Receiving
|STATS
|REC
|YDS
|AVG
|TD
|LNG
|Regular Season
|4
|14
|3.5
|0
|5
Top Jacob Newell News
Player Bio
|HT/WT: 6-4, 245 lbs
|Birthplace: Springfield, OR
|Class: Senior