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Duke • #24 • RB

Wilhelm Daal II

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Next Game

Sat, Sep 5 @ 3:30 pm ET |
ACCN
vs Tulane Green Wave (11-3)
  • Brooks Field at Wallace Wade Stadium
Game Preview

ACC Standings

Team Conf Overall
UVA
 7-1 11-3
DUKE
 6-2 9-5
MIAMI
 6-2 13-3
GATECH
 6-2 9-4
SMU
 6-2 9-4
PITT
 6-2 8-5
LVILLE
 4-4 9-4
WAKE
 4-4 9-4
NCST
 4-4 8-5
CAL
 4-4 7-6
CLEM
 4-4 7-6
STNFRD
 3-5 4-8
FSU
 2-6 5-7
VATECH
 2-6 3-9
UNC
 2-6 4-8
BC
 1-7 2-10
CUSE
 1-7 3-9
Full Standings
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2025 Rushing

STATS ATT YDS AVG TD LNG
Regular Season 80 439 5.5 2 81

Top Wilhelm Daal II News

Player Bio

HT/WT: 6-1, 215 lbs
Birthplace: Amityville, NY
Class: Senior