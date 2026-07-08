Next Game
Sat, Sep 5 @ 12:45 pm ET |
SECN
vs Kent State Golden Flashes (5-7)
- Williams-Brice Stadium
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0:50
BREAKING: 4-star OT Nate Carson Commits to South Carolina | No. 184 Player Overall
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0:28
BREAKING: 4-star S Davion Jones Commits to South Carolina | No. 11 S in 2027
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1:05
Josh Dobson announces South Carolina commitment
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9:59
South Carolina 2026 Season Preview
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0:52
South Carolina's 2026 Trap Game: Mississippi State
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1:22
Pressure Mounts on South Carolina's Shane Beamer
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0:46
Nike gear at Addams Gamecock Gear
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1:11
Lamont Paris on Juan Fernandez, Hugo Lopez
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1:04
New Gamecock baseball player JD Stein
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0:38
WATCH: 3-star CB Kelvin Millington commits to South Carolina | Live Commitment
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1:03
Kevin Schnall details emphasis on analytics, coaching staff
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0:59
Jeremiah Donati on the hiring process with Kevin Schnall
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1:10
How Kirby Smart's Influence Continues to Grow in SEC
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0:18
Brayden Tyson commits to South Carolina
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1:07
Ashley Chastain Woodard looks ahead to NCAA Tournament
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0:19
4-star RB Tre Segarra: Byrnes spring practice highlights
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3:01
The latest from Lamont Paris
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2:23
Shane Beamer on Carolina's new kicker, updates safety battle
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0:28
2026 NFL Draft Grades: Bills Select Jalon Kilgore No. 167
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0:51
2026 NFL Draft Grades: Packers Select Brandon Cisse No. 52
Top Adedamola Ajidahun News
Player Bio
|HT/WT: 6-6, 315 lbs
|Birthplace: Duluth, GA
|Class: Freshman