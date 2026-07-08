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New Mexico St. • #0 • RB

TJ Washington Jr.

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Next Game

Sat, Aug 29 @ 7:00 pm ET |
CW
@ Florida State Seminoles (5-7)
  • Bobby Bowden Field at Doak Campbell Stadium
Game Preview

Conference USA Standings

Team Conf Overall
KENSAW
 7-1 10-4
JAXST
 7-1 9-5
WKY
 6-2 9-4
LATECH
 5-3 8-5
MOST
 5-3 7-6
FIU
 5-3 7-6
DE
 4-4 7-6
LIB
 3-5 4-8
MTSU
 2-6 3-9
NMEXST
 2-6 4-8
UTEP
 1-7 2-10
SAMST
 1-7 2-10
Full Standings
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2025 Rushing

STATS ATT YDS AVG TD LNG
Regular Season 28 98 3.5 0 13

Top TJ Washington Jr. News

Player Bio

HT/WT: 5-11, 205 lbs
Birthplace: Wylie, TX
Age: 21
Class: Junior