Next Game
Sat, Sep 5 @ 3:30 pm ET |
FOX
vs Boston College Eagles (2-10)
- Nippert Stadium
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1:54
Breaking Down Brendan Sorsby's Injunction Hearing
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0:29
2026 NFL Draft Grades: Chiefs Select Cyrus Allen No. 176
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0:20
2026 NFL Draft Grades: Browns Select Joe Royer No. 170
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0:48
2026 NFL Draft Grades: Vikings Select Jake Golday No. 51
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1:06
Texas Tech Lands Former Cincinnati QB Brendan Sorsby
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0:30
Finding the Perfect Match for Brendan Sorsby
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0:46
Landing Spots for QB Brendan Sorsby
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1:23
Liberty Bowl Picks: Navy Vs. Cincinnati
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1:42
Week 13 CFB Best Bets: 11 BYU At Cincinnati
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1:26
Cincinnati With Chance To Play Spoiler For BYU
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1:45
Week 13 Top 25 CFB Picks: 11 BYU at Cincinnati
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1:38
Early Betting Lines by Fanduel: Cincinnati at BYU
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2:17
Week 12 CFB Top 25 Picks: Arizona at 25 Cincinnati
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1:14
Week 11 CFP Rankings REVEALED | Initial Reactions For 20-25
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1:21
Tom Fornelli's CFP Tier 5: Must-Win Situation
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0:59
CFB QB Power Rankings: No. 5 Brendan Sorsby
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2:11
Week 10 Top 25 CFB Picks: 17 Cincinnati at 24 Utah
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1:55
CFB Week 10 Early Betting Lines: Cincinnati at Utah
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4:44
Virginia Tech Hiring Shane Beamer Would Start Another Domino Effect
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1:48
Power Rankings: Cincinnati Becoming Contender In Big 12
Top Kenny Worthy News
Player Bio
|HT/WT: 6-0, 187 lbs
|Birthplace: Buckeye, AZ
|Class: Sophomore