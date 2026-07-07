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Grambling • #0 • WR

Keith Jones Jr.

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Next Game

Sat, Sep 5 @ 3:30 pm ET |
FS1
vs Marshall Thundering Herd (5-7)
  • West Shore Home Field at Beaver Stadium
Game Preview

Big Ten Standings

Team Conf Overall
IND
 9-0 16-0
OHIOST
 9-0 12-2
OREG
 8-1 13-2
USC
 7-2 9-4
MICH
 7-2 9-4
IOWA
 6-3 9-4
WASH
 5-4 9-4
ILL
 5-4 9-4
MINN
 5-4 8-5
NEB
 4-5 7-6
NWEST
 4-5 7-6
PSU
 3-6 7-6
UCLA
 3-6 3-9
RUT
 2-7 5-7
WISC
 2-7 4-8
MICHST
 1-8 4-8
MD
 1-8 4-8
PURDUE
 0-9 2-10
Full Standings
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  • Image thumbnail
    1:10

    PSU DT Armstrong Nnodim's Voice Being Heard

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    1:56

    PSU LB Rojas Grew As Leader While Rehabbing In Spring

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    1:02

    New PSU Strength Coach: 'We Want To Make This Community Proud'

  • Image thumbnail
    0:45

    FIRST LOOK: Penn State Football's New adidas Uniforms

  • Image thumbnail
    1:28

    Breaking Down the Matt Campbell Era at Penn State

  • Image thumbnail
    1:34

    Penn State's Biggest 2026 Trap Game

  • Image thumbnail
    13:06

    Penn State 2026 Season Preview

  • Image thumbnail
    1:01

    USC's Biggest 2026 Trap Game: Washington

  • Image thumbnail
    1:50

    Commit Analysis: CB Dhillon McGee Picks Penn State

  • Image thumbnail
    1:31

    Matt Campbell On PSU's 'Impactful' Children's Hospital Visit

  • Image thumbnail
    1:49

    Camp Clips: Top247 2028 ATH Brandon Murphy at Penn State

  • Image thumbnail
    1:26

    Camp Clips: 2029 DL DJ Dockery in action at Penn State

  • Image thumbnail
    1:32

    Instant Analysis: D-Line Pair Shines At PSU Prospect Camp No. 3

  • Image thumbnail
    1:38

    Camp Clips: 2028 No. 1 DL Tyzon Swann At Penn State

  • Image thumbnail
    0:48

    PSU OC Mouser: Character Key In Judging Recruits

  • Image thumbnail
    0:39

    Penn State OC on QB Rocco Becht: 'He's hard to kill'

  • Image thumbnail
    1:08

    Instant Analysis: 4-Star DE Guertin Commits To Penn State

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    2:04

    Tight end remains a position of strength for Penn State

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    1:15

    Class of 2028 DE Victor Ezeukwu in PSU Camp Action

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    2:16

    4-Star QB James Armstrong In Penn State Camp Action

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Top Keith Jones Jr. News

Player Bio

HT/WT: 6-4, 197 lbs
Birthplace: New Orleans, LA
Class: Sophomore