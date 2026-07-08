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C. Michigan • #16 • WR

Shawn Foster II

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Next Game

Sat, Sep 5 @ 10:00 pm ET |
FS1
@ New Mexico Lobos (9-4)
  • University Stadium
Game Preview

Mid American Standings

Team Conf Overall
WMICH
 7-1 10-4
OHIO
 6-2 9-4
TOLEDO
 6-2 8-5
MIAOH
 6-2 7-7
CMICH
 5-3 7-6
AKRON
 4-4 5-7
BUFF
 4-4 5-7
KENTST
 4-4 5-7
EMICH
 3-5 4-8
BALLST
 3-5 4-8
BGREEN
 2-6 4-8
NILL
 2-6 3-9
UMASS
 0-8 0-12
Full Standings
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    0:28

    Gameabove Sports Bowl: Central Michigan vs. Northwestern (-10.5), O/U 42.5

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    1:42

    GameAbove Sports Bowl Picks: Central Michigan vs Northwestern

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    1:43

    Week 3 CFB Top 25 Picks: Central Michigan at 23 Michigan

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    0:59

    Inside Head Coaching Contracts: Matt Drinkall (Central Michigan)

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    0:00

    Oklahoma State upset on one of the wildest finishes you've ever seen

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    0:00

    Tyler Conklin hauls in ridiculous one-handed TD

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Player Bio

HT/WT: 6-0, 185 lbs
Birthplace: Grand Ledge, MI
Class: Junior