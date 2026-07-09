Next Game
Sat, Aug 29 @ 12:00 pm ET |
ESPN
@ TCU Horned Frogs (9-4)
- Aviva Stadium
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10:52
Schedule Prediction: Eye On North Carolina Tar Heels
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1:19
Expectations for UNC HC Bill Belichick in Year 2
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0:55
The Must-Win Game on North Carolina's 2026 Schedule
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1:59
NBA Draft: A Coach's Dream Player
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0:31
BREAKING: 4-star WR Amare Patterson Commits to North Carolina (UNC)
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3:57
Felder: Community Matters & They're Living Up To It
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2:21
Felder: Big June On Recruiting Trail
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9:24
Can New QB Darian Mensah Lead Miami to the CFP?
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1:17
Ranking the Toughest CFB Schedule Stretches of 2026: No. 15 North Carolina Tar Heels
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2:58
Felder: 5 Things For UNC to Work to Retain Young Players
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1:59
No. 1 Overall Debate: A.J. Dybantsa vs. Darryn Peterson
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1:59
CFB Futures: Favorite Play on a Total for Week 0
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2:44
Felder: UNC Looking & Sounding Like A TEAM
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1:59
Could Jazz Make a Move for AJ Dybantsa?
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1:40
Felder: UNC and Ireland
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0:53
AJ Dybantsa Projected No. 1 to Wizards in 2026 Draft
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1:02
Brad Crawford's 2026 CFP Projection: Notre Dame Bounces Back, Gets 1st Round Bye In CFP
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1:46
Felder:: UNC's Dixon and Allen Get Landing Spots
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2:55
Felder: Conflict Creating Completions
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2:09
Felder: Intro To Pretrino Putting Defense In Conflict
Top JoJo Troupe News
Player Bio
|HT/WT: 5-8, 200 lbs
|Birthplace: Tampa, FL
|Class: Freshman