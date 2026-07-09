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North Carolina • #26 • RB

JoJo Troupe

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Next Game

Sat, Aug 29 @ 12:00 pm ET |
ESPN
@ TCU Horned Frogs (9-4)
  • Aviva Stadium
Game Preview

ACC Standings

Team Conf Overall
UVA
 7-1 11-3
DUKE
 6-2 9-5
MIAMI
 6-2 13-3
GATECH
 6-2 9-4
SMU
 6-2 9-4
PITT
 6-2 8-5
LVILLE
 4-4 9-4
WAKE
 4-4 9-4
NCST
 4-4 8-5
CAL
 4-4 7-6
CLEM
 4-4 7-6
STNFRD
 3-5 4-8
FSU
 2-6 5-7
VATECH
 2-6 3-9
UNC
 2-6 4-8
BC
 1-7 2-10
CUSE
 1-7 3-9
Full Standings
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    10:52

    Schedule Prediction: Eye On North Carolina Tar Heels

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    1:19

    Expectations for UNC HC Bill Belichick in Year 2

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    0:55

    The Must-Win Game on North Carolina's 2026 Schedule

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    1:59

    NBA Draft: A Coach's Dream Player

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    0:31

    BREAKING: 4-star WR Amare Patterson Commits to North Carolina (UNC)

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    3:57

    Felder: Community Matters & They're Living Up To It

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    2:21

    Felder: Big June On Recruiting Trail

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    9:24

    Can New QB Darian Mensah Lead Miami to the CFP?

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    1:17

    Ranking the Toughest CFB Schedule Stretches of 2026: No. 15 North Carolina Tar Heels

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    2:58

    Felder: 5 Things For UNC to Work to Retain Young Players

  • Image thumbnail
    1:59

    No. 1 Overall Debate: A.J. Dybantsa vs. Darryn Peterson

  • Image thumbnail
    1:59

    CFB Futures: Favorite Play on a Total for Week 0

  • Image thumbnail
    2:44

    Felder: UNC Looking & Sounding Like A TEAM

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    1:59

    Could Jazz Make a Move for AJ Dybantsa?

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    1:40

    Felder: UNC and Ireland

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    0:53

    AJ Dybantsa Projected No. 1 to Wizards in 2026 Draft

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    1:02

    Brad Crawford's 2026 CFP Projection: Notre Dame Bounces Back, Gets 1st Round Bye In CFP

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    1:46

    Felder:: UNC's Dixon and Allen Get Landing Spots

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    2:55

    Felder: Conflict Creating Completions

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    2:09

    Felder: Intro To Pretrino Putting Defense In Conflict

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Player Bio

HT/WT: 5-8, 200 lbs
Birthplace: Tampa, FL
Class: Freshman