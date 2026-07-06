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Army • #40 • RB

Charlie Daly

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Next Game

Sat, Sep 5 @ 12:00 pm ET |
vs Bryant Bulldogs (3-9)
  • Blaik Field at Michie Stadium
Game Preview

American Standings

Team Conf Overall
TULANE
 7-1 11-3
NTEXAS
 7-1 12-2
NAVY
 7-1 11-2
ECU
 6-2 9-4
SFLA
 6-2 9-4
MEMP
 4-4 8-5
ARMY
 4-4 7-6
TXSA
 4-4 7-6
TEMPLE
 3-5 5-7
FAU
 3-5 4-8
RICE
 2-6 5-8
UAB
 2-6 4-8
TULSA
 1-7 4-8
CHARLO
 0-8 1-11
Full Standings
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  • Image thumbnail
    1:38

    Gary Danielson Reflects On His Final Army-Navy Game

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    0:58

    Despite Slow Start, Horvath Steps Up Late In Navy's Win

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    1:58

    Navy Seniors Lead Midshipmen To Victory

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    1:44

    USAA Game Changers: Army vs Navy

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    1:59

    Belfor Player of the Game: Eli Heidenreich

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    0:16

    Army builds QBs differently: Cale Hellums sets up Black Knights TD with bruising run - 'There's no sliding'

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    1:47

    United Front Presented by American Legion: Blake Horvath

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    1:34

    Commander-In-Chief's Trophy At Stake For Second Straight Year

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    6:24

    Army Vs. Navy Preview

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    1:54

    Outlook For Army Heading Into Final Game

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    1:49

    Outlook For Navy Heading Into Final Game

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    1:32

    CFB Expert Pick: Army Vs Navy

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    2:31

    Army-Navy: Determination Over Skill Often Decided Matchup

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    4:59

    What Makes Army-Navy Different From Other Rivalries

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    1:06

    Jeff Monken's Impressive Tenure With Army

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    6:31

    CFB Preview: Army vs. Navy

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    1:18

    Fenway Bowl Picks: UConn vs Army

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    0:34

    Week 11 Highlights: Temple at Army

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    1:25

    Army Now 1 Win Away From Capturing Commander In Chief's Trophy

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    1:37

    Booth Recap: North Texas at Army

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Player Bio

HT/WT: 6-1, 225 lbs
Birthplace: Chicago, IL
Class: Sophomore