Next Game
vs Bryant Bulldogs (3-9)
- Blaik Field at Michie Stadium
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1:38
Gary Danielson Reflects On His Final Army-Navy Game
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0:58
Despite Slow Start, Horvath Steps Up Late In Navy's Win
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1:58
Navy Seniors Lead Midshipmen To Victory
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1:44
USAA Game Changers: Army vs Navy
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1:59
Belfor Player of the Game: Eli Heidenreich
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0:16
Army builds QBs differently: Cale Hellums sets up Black Knights TD with bruising run - 'There's no sliding'
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1:47
United Front Presented by American Legion: Blake Horvath
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1:34
Commander-In-Chief's Trophy At Stake For Second Straight Year
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6:24
Army Vs. Navy Preview
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1:54
Outlook For Army Heading Into Final Game
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1:49
Outlook For Navy Heading Into Final Game
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1:32
CFB Expert Pick: Army Vs Navy
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2:31
Army-Navy: Determination Over Skill Often Decided Matchup
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4:59
What Makes Army-Navy Different From Other Rivalries
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1:06
Jeff Monken's Impressive Tenure With Army
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6:31
CFB Preview: Army vs. Navy
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1:18
Fenway Bowl Picks: UConn vs Army
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0:34
Week 11 Highlights: Temple at Army
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1:25
Army Now 1 Win Away From Capturing Commander In Chief's Trophy
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1:37
Booth Recap: North Texas at Army
Top Charlie Daly News
Player Bio
|HT/WT: 6-1, 225 lbs
|Birthplace: Chicago, IL
|Class: Sophomore