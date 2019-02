2019 Fantasy Baseball Draft Prep: 15-team Rotisserie mock offers first look at Manny Machado with the Padres

Want to get a jump on the competition? Go to the CBS Sports app on your phone, open up "Settings" and sign up for Fantasy alerts to get the latest from our Fantasy baseball team as soon as it's available.

Ready to go a little deeper?

Generally speaking, we draft for 12 teams. That's the CBS Sports standard, and that's who we are: CBS Sports. But there is another league size gaining traction in the Rotisserie-playing world, in part because of the success of NFBC and other high-stakes contests, and that's of course the 15-team league.

It changes your perception of what's a good pick, what's a good player and what's a good roster. It's a little like an AL- or NL-only league in that there comes a point when anyone who has a regular job has some value. That's particularly true in this age of specialization where platoons are common among hitters and early hooks among pitchers. And with every lineup having 14 hitter spots to fill, at-bats especially are in short supply.

This specific 15-team draft took place on the same day word broke that Manny Machado would sign with the Padres, and his value may have slipped a little because of it. His ADP, according to FantasyPros, is 11th, and he went 13th in our previous 12-team Rotisserie mock a couple weeks ago. That entire range of picks is still a reasonable point for him to be drafted. San Diego doesn't offer a venue as friendly as Philadelphia or Chicago would have, but it's not on the opposite extreme anymore either. His slide may have had just as much to do with shortstop being a deeper position this year (it's why I passed him over for Bryce Harper at 16).

There wasn't much impact from the Mike Moustakas signing, though, despite his potential to interfere with the rest of the Brewers infield. Moustakas himself went 156th overall, down slightly from his 148 ADP. At 74th overall, Travis Shaw actually went much earlier than his 91 ADP, possibly because his dual eligibility is more useful in a league of this size. Jesus Aguilar went 115th overall, down from his usual 80th, but he's the least likely to be impacted of the three.

So who all made this draft possible?

Round By Round Round 1 Pos Team Player 1 Danny Cross M. Trout CF LAA 2 Adam Aizer M. Betts RF BOS 3 Connor Henry J. Ramirez 3B CLE 4 George Maselli J. Altuve 2B HOU 5 Tom Ogonowski N. Arenado 3B COL 6 R.J. White J. Martinez DH BOS 7 Kevin Jebens M. Scherzer SP WAS 8 Steven Fain F. Lindor SS CLE 9 Kayla Van Horn A. Bregman 3B HOU 10 Jeff Zimmerman J. deGrom SP NYM 11 Matt Williams T. Turner SS WAS 12 Donkey Teeth R. Acuna LF ATL 13 Ariel Cohen C. Sale SP BOS 14 Andrew McClintock C. Yelich LF MIL 15 Scott White P. Goldschmidt 1B STL Round 2 Pos Team Player 16 Scott White B. Harper RF WAS 17 Andrew McClintock A. Judge RF NYY 18 Ariel Cohen G. Stanton DH NYY 19 Donkey Teeth M. Machado SS LAD 20 Matt Williams T. Story SS COL 21 Jeff Zimmerman J. Baez 2B CHC 22 Kayla Van Horn C. Blackmon CF COL 23 Steven Fain F. Freeman 1B ATL 24 Kevin Jebens J. Verlander SP HOU 25 R.J. White C. Kluber SP CLE 26 Tom Ogonowski B. Snell SP TB 27 George Maselli W. Merrifield 2B KC 28 Connor Henry A. Nola SP PHI 29 Adam Aizer S. Marte CF PIT 30 Danny Cross G. Cole SP HOU Round 3 Pos Team Player 31 Danny Cross L. Severino SP NYY 32 Adam Aizer T. Bauer SP CLE 33 Connor Henry A. Rizzo 1B CHC 34 George Maselli J. Soto LF WAS 35 Tom Ogonowski A. Benintendi LF BOS 36 R.J. White K. Davis DH OAK 37 Kevin Jebens A. Mondesi SS KC 38 Steven Fain K. Bryant 3B CHC 39 Kayla Van Horn N. Syndergaard SP NYM 40 Jeff Zimmerman R. Hoskins LF PHI 41 Matt Williams A. Rendon 3B WAS 42 Donkey Teeth V. Guerrero 3B TOR 43 Ariel Cohen C. Carrasco SP CLE 44 Andrew McClintock W. Buehler SP LAD 45 Scott White X. Bogaerts SS BOS Round 4 Pos Team Player 46 Scott White J. Realmuto C PHI 47 Andrew McClintock J. Votto 1B CIN 48 Ariel Cohen C. Kershaw SP LAD 49 Donkey Teeth P. Corbin SP WAS 50 Matt Williams Z. Greinke SP ARI 51 Jeff Zimmerman C. Bellinger 1B LAD 52 Kayla Van Horn G. Sanchez C NYY 53 Steven Fain C. Correa SS HOU 54 Kevin Jebens E. Suarez 3B CIN 55 R.J. White M. Carpenter 1B STL 56 Tom Ogonowski G. Springer CF HOU 57 George Maselli J. Paxton SP NYY 58 Connor Henry O. Albies 2B ATL 59 Adam Aizer J. Abreu 1B CHW 60 Danny Cross L. Cain CF MIL Round 5 Pos Team Player 61 Danny Cross C. Seager SS LAD 62 Adam Aizer S. Strasburg SP WAS 63 Connor Henry J. Flaherty SP STL 64 George Maselli B. Treinen RP OAK 65 Tom Ogonowski S. Gennett 2B CIN 66 R.J. White J. Segura SS PHI 67 Kevin Jebens M. Ozuna LF STL 68 Steven Fain M. Clevinger SP CLE 69 Kayla Van Horn D. Murphy 2B COL 70 Jeff Zimmerman Y. Puig RF CIN 71 Matt Williams E. Diaz RP NYM 72 Donkey Teeth G. Marquez SP COL 73 Ariel Cohen E. Rosario LF MIN 74 Andrew McClintock T. Shaw 3B MIL 75 Scott White J. Turner 3B LAD Round 6 Pos Team Player 76 Scott White D. Gordon 2B SEA 77 Andrew McClintock J. Donaldson 3B ATL 78 Ariel Cohen N. Castellanos RF DET 79 Donkey Teeth V. Robles CF WAS 80 Matt Williams C. Kimbrel RP BOS 81 Jeff Zimmerman J. Upton LF LAA 82 Kayla Van Horn A. Chapman RP NYY 83 Steven Fain M. Brantley LF HOU 84 Kevin Jebens M. Conforto LF NYM 85 R.J. White T. Pham CF TB 86 Tom Ogonowski J. Taillon SP PIT 87 George Maselli A. Pollock CF LAD 88 Connor Henry J. Gallo LF TEX 89 Adam Aizer C. Martinez SP STL 90 Danny Cross G. Torres 2B NYY Round 7 Pos Team Player 91 Danny Cross W. Myers LF SD 92 Adam Aizer E. Jimenez LF CHW 93 Connor Henry B. Hand RP CLE 94 George Maselli M. Muncy 1B LAD 95 Tom Ogonowski J. Aguilar 1B MIL 96 R.J. White K. Jansen RP LAD 97 Kevin Jebens S. Doolittle RP WAS 98 Steven Fain J. Berrios SP MIN 99 Kayla Van Horn M. Smith CF SEA 100 Jeff Zimmerman F. Vazquez RP PIT 101 Matt Williams N. Cruz DH MIN 102 Donkey Teeth M. Bumgarner SP SF 103 Ariel Cohen J. Peraza SS CIN 104 Andrew McClintock R. Iglesias RP CIN 105 Scott White D. Price SP BOS Round 8 Pos Team Player 106 Scott White C. Archer SP PIT 107 Andrew McClintock M. Mikolas SP STL 108 Ariel Cohen M. Andujar 3B NYY 109 Donkey Teeth Z. Wheeler SP NYM 110 Matt Williams E. Encarnacion DH SEA 111 Jeff Zimmerman M. Chapman 3B OAK 112 Kayla Van Horn M. Foltynewicz SP ATL 113 Steven Fain M. Haniger RF SEA 114 Kevin Jebens A. Hicks CF NYY 115 R.J. White M. Tanaka SP NYY 116 Tom Ogonowski W. Contreras C CHC 117 George Maselli R. Osuna RP HOU 118 Connor Henry A. McCutchen RF PHI 119 Adam Aizer W. Davis RP COL 120 Danny Cross K. Yates RP SD Round 9 Pos Team Player 121 Danny Cross L. Castillo SP CIN 122 Adam Aizer R. Devers 3B BOS 123 Connor Henry D. Dahl LF COL 124 George Maselli Y. Darvish SP CHC 125 Tom Ogonowski D. Peralta LF ARI 126 R.J. White Y. Grandal C MIL 127 Kevin Jebens B. Dozier 2B WAS 128 Steven Fain J. Profar SS OAK 129 Kayla Van Horn M. Olson 1B OAK 130 Jeff Zimmerman S. Perez C KC 131 Matt Williams Y. Molina C STL 132 Donkey Teeth R. Odor 2B TEX 133 Ariel Cohen J. Leclerc RP TEX 134 Andrew McClintock J. Hader RP MIL 135 Scott White R. Cano 2B NYM Round 10 Pos Team Player 136 Scott White J. Villar 2B BAL 137 Andrew McClintock S. Piscotty RF OAK 138 Ariel Cohen E. Hosmer 1B SD 139 Donkey Teeth M. Cabrera 1B DET 140 Matt Williams W. Ramos C NYM 141 Jeff Zimmerman R. Ray SP ARI 142 Kayla Van Horn J. Winker RF CIN 143 Steven Fain B. Hamilton CF KC 144 Kevin Jebens A. Heaney SP LAA 145 R.J. White C. Morton SP TB 146 Tom Ogonowski C. Hamels SP CHC 147 George Maselli B. Posey C SF 148 Connor Henry N. Pivetta SP PHI 149 Adam Aizer P. DeJong SS STL 150 Danny Cross S. Bieber SP CLE Round 11 Pos Team Player 151 Danny Cross E. Andrus SS TEX 152 Adam Aizer J. Gray SP COL 153 Connor Henry D. Jansen C TOR 154 George Maselli R. Porcello SP BOS 155 Tom Ogonowski J. Happ SP NYY 156 R.J. White M. Moustakas 3B MIL 157 Kevin Jebens K. Hendricks SP CHC 158 Steven Fain D. Keuchel SP HOU 159 Kayla Van Horn A. Reyes SP STL 160 Jeff Zimmerman D. Robertson RP PHI 161 Matt Williams B. Nimmo RF NYM 162 Donkey Teeth I. Desmond 1B COL 163 Ariel Cohen E. Inciarte CF ATL 164 Andrew McClintock E. Escobar 3B ARI 165 Scott White Y. Kikuchi SP SEA Round 12 Pos Team Player 166 Scott White T. Skaggs SP LAA 167 Andrew McClintock H. Bader CF STL 168 Ariel Cohen A. Simmons SS LAA 169 Donkey Teeth B. Buxton CF MIN 170 Matt Williams S. Ohtani DH LAA 171 Jeff Zimmerman C. McHugh RP HOU 172 Kayla Van Horn L. Voit 1B NYY 173 Steven Fain J. Martinez 1B STL 174 Kevin Jebens J. Musgrove SP PIT 175 R.J. White Y. Moncada 2B CHW 176 Tom Ogonowski C. Taylor SS LAD 177 George Maselli E. Rodriguez SP BOS 178 Connor Henry G. Hampson SS COL 179 Adam Aizer F. Mejia C SD 180 Danny Cross J. Alvarado RP TB Round 13 Pos Team Player 181 Danny Cross R. Braun LF MIL 182 Adam Aizer K. Giles RP TOR 183 Connor Henry T. Glasnow RP TB 184 George Maselli W. Smith RP SF 185 Tom Ogonowski C. Allen RP LAA 186 R.J. White N. Mazara RF TEX 187 Kevin Jebens A. Miller RP STL 188 Steven Fain J. Hicks RP STL 189 Kayla Van Horn J. James SP HOU 190 Jeff Zimmerman T. Anderson SS CHW 191 Matt Williams S. Choo DH TEX 192 Donkey Teeth A. Rosario SS NYM 193 Ariel Cohen C. Hernandez 2B PHI 194 Andrew McClintock J. Polanco SS MIN 195 Scott White R. Hill SP LAD Round 14 Pos Team Player 196 Scott White A. Vizcaino RP ATL 197 Andrew McClintock A. Sanchez SP WAS 198 Ariel Cohen M. Kepler RF MIN 199 Donkey Teeth J. Luzardo SP OAK 200 Matt Williams J. Schoop 2B MIN 201 Jeff Zimmerman C. Knebel RP MIL 202 Kayla Van Horn A. Bradley RP ARI 203 Steven Fain K. Freeland SP COL 204 Kevin Jebens F. Cervelli C PIT 205 R.J. White J. Quintana SP CHC 206 Tom Ogonowski R. Chirinos C HOU 207 George Maselli A. Eaton RF WAS 208 Connor Henry F. Reyes RF SD 209 Adam Aizer K. Tucker LF HOU 210 Danny Cross C. Santana 1B CLE Round 15 Pos Team Player 211 Danny Cross K. Schwarber LF CHC 212 Adam Aizer Y. Gurriel 1B HOU 213 Connor Henry J. Nelson SP MIL 214 George Maselli D. LeMahieu 2B NYY 215 Tom Ogonowski Z. Godley SP ARI 216 R.J. White A. Colome RP CHW 217 Kevin Jebens J. Smoak 1B TOR 218 Steven Fain T. White 1B HOU 219 Kayla Van Horn G. Allen CF CLE 220 Jeff Zimmerman J. Lamb 3B ARI 221 Matt Williams O. Herrera CF PHI 222 Donkey Teeth P. Alonso 1B NYM 223 Ariel Cohen J. Bell 1B PIT 224 Andrew McClintock H. Renfroe LF SD 225 Scott White K. Seager 3B SEA Round 16 Pos Team Player 226 Scott White R. Grichuk RF TOR 227 Andrew McClintock J. Chacin SP MIL 228 Ariel Cohen K. Pillar CF TOR 229 Donkey Teeth S. Greene RP DET 230 Matt Williams C. Cron DH MIN 231 Jeff Zimmerman C. Dickerson LF PIT 232 Kayla Van Horn M. Sano 3B MIN 233 Steven Fain S. Newcomb SP ATL 234 Kevin Jebens B. Boxberger RP KC 235 R.J. White K. Maeda SP LAD 236 Tom Ogonowski H. Strickland RP SEA 237 George Maselli J. Lester SP CHC 238 Connor Henry T. May RP MIN 239 Adam Aizer J. Lowrie 2B NYM 240 Danny Cross J. Bauers 1B CLE Round 17 Pos Team Player 241 Danny Cross N. Eovaldi SP BOS 242 Adam Aizer H. Ryu SP LAD 243 Connor Henry M. Semien SS OAK 244 George Maselli S. Gray SP CIN 245 Tom Ogonowski K. Kiermaier CF TB 246 R.J. White G. Polanco RF PIT 247 Kevin Jebens A. Cabrera 2B TEX 248 Steven Fain P. Strop RP CHC 249 Kayla Van Horn K. Marte 2B ARI 250 Jeff Zimmerman W. Flores 1B ARI 251 Matt Williams A. Minter RP ATL 252 Donkey Teeth D. Santana RF SEA 253 Ariel Cohen R. Brasier RP BOS 254 Andrew McClintock J. Wendle 2B TB 255 Scott White N. Markakis RF ATL Round 18 Pos Team Player 256 Scott White A. Wood SP CIN 257 Andrew McClintock O. Narvaez C SEA 258 Ariel Cohen B. Morrow RP CHC 259 Donkey Teeth J. Alfaro C MIA 260 Matt Williams J. Jeffress RP MIL 261 Jeff Zimmerman L. Martin CF CLE 262 Kayla Van Horn M. Zunino C TB 263 Steven Fain C. Rodon SP CHW 264 Kevin Jebens R. Laureano CF OAK 265 R.J. White Y. Gomes C WAS 266 Tom Ogonowski M. Stroman SP TOR 267 George Maselli W. Adames SS TB 268 Connor Henry A. Meadows RF TB 269 Adam Aizer G. Holland RP ARI 270 Danny Cross W. Astudillo C MIN Round 19 Pos Team Player 271 Danny Cross M. Gonzalez LF HOU 272 Adam Aizer D. Gregorius SS NYY 273 Connor Henry M. Givens RP BAL 274 George Maselli S. Schebler RF CIN 275 Tom Ogonowski R. Lopez SP CHW 276 R.J. White M. Franco 3B PHI 277 Kevin Jebens J. Bradley CF BOS 278 Steven Fain L. Gurriel SS TOR 279 Kayla Van Horn J. McNeil 2B NYM 280 Jeff Zimmerman N. Senzel 2B CIN 281 Matt Williams Y. Cespedes LF NYM 282 Donkey Teeth R. Stripling SP LAD 283 Ariel Cohen W. Castillo C CHW 284 Andrew McClintock L. Trivino RP OAK 285 Scott White D. Steckenrider RP MIA Round 20 Pos Team Player 286 Scott White C. Stewart LF DET 287 Andrew McClintock D. Palka RF CHW 288 Ariel Cohen S. Matz SP NYM 289 Donkey Teeth F. Whitley SP HOU 290 Matt Williams J. Pederson LF LAD 291 Jeff Zimmerman K. Gibson SP MIN 292 Kayla Van Horn M. Gonzales SP SEA 293 Steven Fain K. Herrera RP CHW 294 Kevin Jebens A. Garcia RF TB 295 R.J. White Z. Eflin SP PHI 296 Tom Ogonowski M. Kemp LF CIN 297 George Maselli D. DeShields CF TEX 298 Connor Henry J. Lucchesi SP SD 299 Adam Aizer B. Belt 1B SF 300 Danny Cross J. Arrieta SP PHI Round 21 Pos Team Player 301 Danny Cross I. Happ CF CHC 302 Adam Aizer V. Velasquez SP PHI 303 Connor Henry R. O'Hearn 1B KC 304 George Maselli S. Dominguez RP PHI 305 Tom Ogonowski J. Camargo 3B ATL 306 R.J. White F. Tatis SS SD 307 Kevin Jebens E. Longoria 3B SF 308 Steven Fain A. Barnes C LAD 309 Kayla Van Horn T. O'Neill RF STL 310 Jeff Zimmerman A. Frazier 2B PIT 311 Matt Williams D. Bundy SP BAL 312 Donkey Teeth Y. Diaz 3B TB 313 Ariel Cohen D. Betances RP NYY 314 Andrew McClintock E. Diaz C PIT 315 Scott White C. Mullins CF BAL Round 22 Pos Team Player 316 Scott White W. Peralta RP KC 317 Andrew McClintock S. Kingery SS PHI 318 Ariel Cohen A. Hedges C SD 319 Donkey Teeth M. Barnes RP BOS 320 Matt Williams A. Ottavino RP NYY 321 Jeff Zimmerman J. Hicks 1B DET 322 Kayla Van Horn B. Honeywell SP TB 323 Steven Fain J. Bour 1B LAA 324 Kevin Jebens C. Anderson SP MIL 325 R.J. White K. Gausman SP ATL 326 Tom Ogonowski M. Adams 1B WAS 327 George Maselli E. Nunez 2B BOS 328 Connor Henry I. Kiner-Falefa 3B TEX 329 Adam Aizer A. Verdugo RF LAD 330 Danny Cross L. Weaver SP ARI Round 23 Pos Team Player 331 Danny Cross T. Mancini LF BAL 332 Adam Aizer M. Fulmer SP DET 333 Connor Henry S. Souza RF ARI 334 George Maselli M. Wacha SP STL 335 Tom Ogonowski K. Suzuki C WAS 336 R.J. White J. Reddick RF HOU 337 Kevin Jebens T. Barnhart C CIN 338 Steven Fain L. Urias 2B SD 339 Kayla Van Horn M. Soroka SP ATL 340 Jeff Zimmerman B. Keller RP KC 341 Matt Williams J. Teheran SP ATL 342 Donkey Teeth C. Kelly C ARI 343 Ariel Cohen C. Paddack SP SD 344 Andrew McClintock J. Barria SP LAA 345 Scott White B. Lowe 2B TB Round 24 Pos Team Player 346 Scott White B. Gardner LF NYY 347 Andrew McClintock C. Green RP NYY 348 Ariel Cohen K. Calhoun RF LAA 349 Donkey Teeth F. Cordero LF SD 350 Matt Williams A. Jones CF BAL 351 Jeff Zimmerman M. Pineda SP MIN 352 Kayla Van Horn B. Bichette SS TOR 353 Steven Fain T. Toussaint SP ATL 354 Kevin Jebens M. Margot CF SD 355 R.J. White S. Castro 2B MIA 356 Tom Ogonowski M. Boyd SP DET 357 George Maselli J. Candelario 3B DET 358 Connor Henry J. Samardzija SP SF 359 Adam Aizer T. Tulowitzki SS NYY 360 Danny Cross Y. Hirano RP ARI Round 25 Pos Team Player 361 Danny Cross C. Iannetta C COL 362 Adam Aizer D. Rodriguez SP SF 363 Connor Henry N. Goodrum 2B DET 364 George Maselli B. Woodruff RP MIL 365 Tom Ogonowski H. Kendrick 2B WAS 366 R.J. White J. Junis SP KC 367 Kevin Jebens J. Choi DH TB 368 Steven Fain Z. Cozart 3B LAA 369 Kayla Van Horn W. Calhoun LF TEX 370 Jeff Zimmerman M. Kelly SP ARI 371 Matt Williams J. Lucroy C LAA 372 Donkey Teeth R. Zimmerman 1B WAS 373 Ariel Cohen T. Williams SP PIT 374 Andrew McClintock T. Hernandez LF TOR 375 Scott White B. McCann C ATL Round 26 Pos Team Player 376 Scott White T. Richards SP MIA 377 Andrew McClintock O. Arcia SS MIL 378 Ariel Cohen D. Duffy SP KC 379 Donkey Teeth M. Melancon RP SF 380 Matt Williams L. Duda 1B MIN 381 Jeff Zimmerman K. Morales DH TOR 382 Kayla Van Horn S. Romo RP MIA 383 Steven Fain W. Miley SP HOU 384 Kevin Jebens M. Fiers SP OAK 385 R.J. White Y. Chirinos RP TB 386 Tom Ogonowski Y. Alonso 1B CHW 387 George Maselli J. Urias RP LAD 388 Connor Henry B. Anderson RF MIA 389 Adam Aizer M. Garver C MIN 390 Danny Cross I. Kinsler 2B SD Round 27 Pos Team Player 391 Danny Cross T. Rosenthal RP WAS 392 Adam Aizer J. Soler RF KC 393 Connor Henry M. Strahm RP SD 394 George Maselli J. Bruce RF SEA 395 Tom Ogonowski D. Descalso 2B CHC 396 R.J. White A. Engel CF CHW 397 Kevin Jebens R. Healy 1B SEA 398 Steven Fain K. Hiura 2B MIL 399 Kayla Van Horn L. Allen SP SD 400 Jeff Zimmerman T. Cahill SP LAA 401 Matt Williams M. Trumbo DH BAL 402 Donkey Teeth C. Burnes RP MIL 403 Ariel Cohen J. Vargas SP NYM 404 Andrew McClintock A. Sanchez SP TOR 405 Scott White C. Frazier LF NYY Round 28 Pos Team Player 406 Scott White R. McMahon 1B COL 407 Andrew McClintock R. Rodriguez RP PIT 408 Ariel Cohen T. Roark SP CIN 409 Donkey Teeth A. Swarzak RP SEA 410 Matt Williams E. Thames RF MIL 411 Jeff Zimmerman J. Heyward RF CHC 412 Kayla Van Horn C. Buchholz SP ARI 413 Steven Fain R. Borucki SP TOR 414 Kevin Jebens E. Hernandez CF LAD 415 R.J. White M. Moreland 1B BOS 416 Tom Ogonowski D. Stewart LF BAL 417 George Maselli J. Loaisiga RP NYY 418 Connor Henry C. Smith SP MIA 419 Adam Aizer D. Holland SP SF 420 Danny Cross K. Broxton CF NYM Round 29 Pos Team Player 421 Danny Cross G. Gonzalez SP MIL 422 Adam Aizer L. Lynn SP TEX 423 Connor Henry R. Pressly RP HOU 424 George Maselli B. McKinney LF TOR 425 Tom Ogonowski A. Duvall LF ATL 426 R.J. White M. Minor SP TEX 427 Kevin Jebens N. Williams RF PHI 428 Steven Fain M. Stassi C HOU 429 Kayla Van Horn T. Anderson SP COL 430 Jeff Zimmerman J. Lyles RP PIT 431 Matt Williams A. Diaz SS HOU 432 Donkey Teeth M. Harvey SP LAA 433 Ariel Cohen W. LeBlanc SP SEA 434 Andrew McClintock M. Duffy 3B TB 435 Scott White B. Rodgers SS COL Round 30 Pos Team Player 436 Scott White M. Leake SP SEA 437 Andrew McClintock C. Sabathia SP NYY 438 Ariel Cohen S. Pearce 1B BOS 439 Donkey Teeth N. Lowe 1B TB 440 Matt Williams A. Pujols 1B LAA 441 Jeff Zimmerman P. O'Brien 1B MIA 442 Kayla Van Horn M. Williamson LF SF 443 Steven Fain S. Reid-Foley SP TOR 444 Kevin Jebens A. Reed RP MIN 445 R.J. White D. Castillo RP TB 446 Tom Ogonowski A. Gordon LF KC 447 George Maselli K. Plawecki C CLE 448 Connor Henry D. Smyly SP TEX 449 Adam Aizer B. Zobrist RF CHC 450 Danny Cross C. Pinder LF OAK Team by Team Danny Cross Rd Pk Player 1 1 M. Trout CF LAA 2 30 G. Cole SP HOU 3 31 L. Severino SP NYY 4 60 L. Cain CF MIL 5 61 C. Seager SS LAD 6 90 G. Torres 2B NYY 7 91 W. Myers LF SD 8 120 K. Yates RP SD 9 121 L. Castillo SP CIN 10 150 S. Bieber SP CLE 11 151 E. Andrus SS TEX 12 180 J. Alvarado RP TB 13 181 R. Braun LF MIL 14 210 C. Santana 1B CLE 15 211 K. Schwarber LF CHC 16 240 J. Bauers 1B CLE 17 241 N. Eovaldi SP BOS 18 270 W. Astudillo C MIN 19 271 M. Gonzalez LF HOU 20 300 J. Arrieta SP PHI 21 301 I. Happ CF CHC 22 330 L. Weaver SP ARI 23 331 T. Mancini LF BAL 24 360 Y. Hirano RP ARI 25 361 C. Iannetta C COL 26 390 I. Kinsler 2B SD 27 391 T. Rosenthal RP WAS 28 420 K. Broxton CF NYM 29 421 G. Gonzalez SP MIL 30 450 C. Pinder LF OAK Adam Aizer Rd Pk Player 1 2 M. Betts RF BOS 2 29 S. Marte CF PIT 3 32 T. Bauer SP CLE 4 59 J. Abreu 1B CHW 5 62 S. Strasburg SP WAS 6 89 C. Martinez SP STL 7 92 E. Jimenez LF CHW 8 119 W. Davis RP COL 9 122 R. Devers 3B BOS 10 149 P. DeJong SS STL 11 152 J. Gray SP COL 12 179 F. Mejia C SD 13 182 K. Giles RP TOR 14 209 K. Tucker LF HOU 15 212 Y. Gurriel 1B HOU 16 239 J. Lowrie 2B NYM 17 242 H. Ryu SP LAD 18 269 G. Holland RP ARI 19 272 D. Gregorius SS NYY 20 299 B. Belt 1B SF 21 302 V. Velasquez SP PHI 22 329 A. Verdugo RF LAD 23 332 M. Fulmer SP DET 24 359 T. Tulowitzki SS NYY 25 362 D. Rodriguez SP SF 26 389 M. Garver C MIN 27 392 J. Soler RF KC 28 419 D. Holland SP SF 29 422 L. Lynn SP TEX 30 449 B. Zobrist RF CHC Connor Henry Rd Pk Player 1 3 J. Ramirez 3B CLE 2 28 A. Nola SP PHI 3 33 A. Rizzo 1B CHC 4 58 O. Albies 2B ATL 5 63 J. Flaherty SP STL 6 88 J. Gallo LF TEX 7 93 B. Hand RP CLE 8 118 A. McCutchen RF PHI 9 123 D. Dahl LF COL 10 148 N. Pivetta SP PHI 11 153 D. Jansen C TOR 12 178 G. Hampson SS COL 13 183 T. Glasnow RP TB 14 208 F. Reyes RF SD 15 213 J. Nelson SP MIL 16 238 T. May RP MIN 17 243 M. Semien SS OAK 18 268 A. Meadows RF TB 19 273 M. Givens RP BAL 20 298 J. Lucchesi SP SD 21 303 R. O'Hearn 1B KC 22 328 I. Kiner-Falefa 3B TEX 23 333 S. Souza RF ARI 24 358 J. Samardzija SP SF 25 363 N. Goodrum 2B DET 26 388 B. Anderson RF MIA 27 393 M. Strahm RP SD 28 418 C. Smith SP MIA 29 423 R. Pressly RP HOU 30 448 D. Smyly SP TEX George Maselli Rd Pk Player 1 4 J. Altuve 2B HOU 2 27 W. Merrifield 2B KC 3 34 J. Soto LF WAS 4 57 J. Paxton SP NYY 5 64 B. Treinen RP OAK 6 87 A. Pollock CF LAD 7 94 M. Muncy 1B LAD 8 117 R. Osuna RP HOU 9 124 Y. Darvish SP CHC 10 147 B. Posey C SF 11 154 R. Porcello SP BOS 12 177 E. Rodriguez SP BOS 13 184 W. Smith RP SF 14 207 A. Eaton RF WAS 15 214 D. LeMahieu 2B NYY 16 237 J. Lester SP CHC 17 244 S. Gray SP CIN 18 267 W. Adames SS TB 19 274 S. Schebler RF CIN 20 297 D. DeShields CF TEX 21 304 S. Dominguez RP PHI 22 327 E. Nunez 2B BOS 23 334 M. Wacha SP STL 24 357 J. Candelario 3B DET 25 364 B. Woodruff RP MIL 26 387 J. Urias RP LAD 27 394 J. Bruce RF SEA 28 417 J. Loaisiga RP NYY 29 424 B. McKinney LF TOR 30 447 K. Plawecki C CLE Tom Ogonowski Rd Pk Player 1 5 N. Arenado 3B COL 2 26 B. Snell SP TB 3 35 A. Benintendi LF BOS 4 56 G. Springer CF HOU 5 65 S. Gennett 2B CIN 6 86 J. Taillon SP PIT 7 95 J. Aguilar 1B MIL 8 116 W. Contreras C CHC 9 125 D. Peralta LF ARI 10 146 C. Hamels SP CHC 11 155 J. Happ SP NYY 12 176 C. Taylor SS LAD 13 185 C. Allen RP LAA 14 206 R. Chirinos C HOU 15 215 Z. Godley SP ARI 16 236 H. Strickland RP SEA 17 245 K. Kiermaier CF TB 18 266 M. Stroman SP TOR 19 275 R. Lopez SP CHW 20 296 M. Kemp LF CIN 21 305 J. Camargo 3B ATL 22 326 M. Adams 1B WAS 23 335 K. Suzuki C WAS 24 356 M. Boyd SP DET 25 365 H. Kendrick 2B WAS 26 386 Y. Alonso 1B CHW 27 395 D. Descalso 2B CHC 28 416 D. Stewart LF BAL 29 425 A. Duvall LF ATL 30 446 A. Gordon LF KC R.J. White Rd Pk Player 1 6 J. Martinez DH BOS 2 25 C. Kluber SP CLE 3 36 K. Davis DH OAK 4 55 M. Carpenter 1B STL 5 66 J. Segura SS PHI 6 85 T. Pham CF TB 7 96 K. Jansen RP LAD 8 115 M. Tanaka SP NYY 9 126 Y. Grandal C MIL 10 145 C. Morton SP TB 11 156 M. Moustakas 3B MIL 12 175 Y. Moncada 2B CHW 13 186 N. Mazara RF TEX 14 205 J. Quintana SP CHC 15 216 A. Colome RP CHW 16 235 K. Maeda SP LAD 17 246 G. Polanco RF PIT 18 265 Y. Gomes C WAS 19 276 M. Franco 3B PHI 20 295 Z. Eflin SP PHI 21 306 F. Tatis SS SD 22 325 K. Gausman SP ATL 23 336 J. Reddick RF HOU 24 355 S. Castro 2B MIA 25 366 J. Junis SP KC 26 385 Y. Chirinos RP TB 27 396 A. Engel CF CHW 28 415 M. Moreland 1B BOS 29 426 M. Minor SP TEX 30 445 D. Castillo RP TB Kevin Jebens Rd Pk Player 1 7 M. Scherzer SP WAS 2 24 J. Verlander SP HOU 3 37 A. Mondesi SS KC 4 54 E. Suarez 3B CIN 5 67 M. Ozuna LF STL 6 84 M. Conforto LF NYM 7 97 S. Doolittle RP WAS 8 114 A. Hicks CF NYY 9 127 B. Dozier 2B WAS 10 144 A. Heaney SP LAA 11 157 K. Hendricks SP CHC 12 174 J. Musgrove SP PIT 13 187 A. Miller RP STL 14 204 F. Cervelli C PIT 15 217 J. Smoak 1B TOR 16 234 B. Boxberger RP KC 17 247 A. Cabrera 2B TEX 18 264 R. Laureano CF OAK 19 277 J. Bradley CF BOS 20 294 A. Garcia RF TB 21 307 E. Longoria 3B SF 22 324 C. Anderson SP MIL 23 337 T. Barnhart C CIN 24 354 M. Margot CF SD 25 367 J. Choi DH TB 26 384 M. Fiers SP OAK 27 397 R. Healy 1B SEA 28 414 E. Hernandez CF LAD 29 427 N. Williams RF PHI 30 444 A. Reed RP MIN Steven Fain Rd Pk Player 1 8 F. Lindor SS CLE 2 23 F. Freeman 1B ATL 3 38 K. Bryant 3B CHC 4 53 C. Correa SS HOU 5 68 M. Clevinger SP CLE 6 83 M. Brantley LF HOU 7 98 J. Berrios SP MIN 8 113 M. Haniger RF SEA 9 128 J. Profar SS OAK 10 143 B. Hamilton CF KC 11 158 D. Keuchel SP HOU 12 173 J. Martinez 1B STL 13 188 J. Hicks RP STL 14 203 K. Freeland SP COL 15 218 T. White 1B HOU 16 233 S. Newcomb SP ATL 17 248 P. Strop RP CHC 18 263 C. Rodon SP CHW 19 278 L. Gurriel SS TOR 20 293 K. Herrera RP CHW 21 308 A. Barnes C LAD 22 323 J. Bour 1B LAA 23 338 L. Urias 2B SD 24 353 T. Toussaint SP ATL 25 368 Z. Cozart 3B LAA 26 383 W. Miley SP HOU 27 398 K. Hiura 2B MIL 28 413 R. Borucki SP TOR 29 428 M. Stassi C HOU 30 443 S. Reid-Foley SP TOR Kayla Van Horn Rd Pk Player 1 9 A. Bregman 3B HOU 2 22 C. Blackmon CF COL 3 39 N. Syndergaard SP NYM 4 52 G. Sanchez C NYY 5 69 D. Murphy 2B COL 6 82 A. Chapman RP NYY 7 99 M. Smith CF SEA 8 112 M. Foltynewicz SP ATL 9 129 M. Olson 1B OAK 10 142 J. Winker RF CIN 11 159 A. Reyes SP STL 12 172 L. Voit 1B NYY 13 189 J. James SP HOU 14 202 A. Bradley RP ARI 15 219 G. Allen CF CLE 16 232 M. Sano 3B MIN 17 249 K. Marte 2B ARI 18 262 M. Zunino C TB 19 279 J. McNeil 2B NYM 20 292 M. Gonzales SP SEA 21 309 T. O'Neill RF STL 22 322 B. Honeywell SP TB 23 339 M. Soroka SP ATL 24 352 B. Bichette SS TOR 25 369 W. Calhoun LF TEX 26 382 S. Romo RP MIA 27 399 L. Allen SP SD 28 412 C. Buchholz SP ARI 29 429 T. Anderson SP COL 30 442 M. Williamson LF SF Jeff Zimmerman Rd Pk Player 1 10 J. deGrom SP NYM 2 21 J. Baez 2B CHC 3 40 R. Hoskins LF PHI 4 51 C. Bellinger 1B LAD 5 70 Y. Puig RF CIN 6 81 J. Upton LF LAA 7 100 F. Vazquez RP PIT 8 111 M. Chapman 3B OAK 9 130 S. Perez C KC 10 141 R. Ray SP ARI 11 160 D. Robertson RP PHI 12 171 C. McHugh RP HOU 13 190 T. Anderson SS CHW 14 201 C. Knebel RP MIL 15 220 J. Lamb 3B ARI 16 231 C. Dickerson LF PIT 17 250 W. Flores 1B ARI 18 261 L. Martin CF CLE 19 280 N. Senzel 2B CIN 20 291 K. Gibson SP MIN 21 310 A. Frazier 2B PIT 22 321 J. Hicks 1B DET 23 340 B. Keller RP KC 24 351 M. Pineda SP MIN 25 370 M. Kelly SP ARI 26 381 K. Morales DH TOR 27 400 T. Cahill SP LAA 28 411 J. Heyward RF CHC 29 430 J. Lyles RP PIT 30 441 P. O'Brien 1B MIA Matt Williams Rd Pk Player 1 11 T. Turner SS WAS 2 20 T. Story SS COL 3 41 A. Rendon 3B WAS 4 50 Z. Greinke SP ARI 5 71 E. Diaz RP NYM 6 80 C. Kimbrel RP BOS 7 101 N. Cruz DH MIN 8 110 E. Encarnacion DH SEA 9 131 Y. Molina C STL 10 140 W. Ramos C NYM 11 161 B. Nimmo RF NYM 12 170 S. Ohtani DH LAA 13 191 S. Choo DH TEX 14 200 J. Schoop 2B MIN 15 221 O. Herrera CF PHI 16 230 C. Cron DH MIN 17 251 A. Minter RP ATL 18 260 J. Jeffress RP MIL 19 281 Y. Cespedes LF NYM 20 290 J. Pederson LF LAD 21 311 D. Bundy SP BAL 22 320 A. Ottavino RP NYY 23 341 J. Teheran SP ATL 24 350 A. Jones CF BAL 25 371 J. Lucroy C LAA 26 380 L. Duda 1B MIN 27 401 M. Trumbo DH BAL 28 410 E. Thames RF MIL 29 431 A. Diaz SS HOU 30 440 A. Pujols 1B LAA Donkey Teeth Rd Pk Player 1 12 R. Acuna LF ATL 2 19 M. Machado SS LAD 3 42 V. Guerrero 3B TOR 4 49 P. Corbin SP WAS 5 72 G. Marquez SP COL 6 79 V. Robles CF WAS 7 102 M. Bumgarner SP SF 8 109 Z. Wheeler SP NYM 9 132 R. Odor 2B TEX 10 139 M. Cabrera 1B DET 11 162 I. Desmond 1B COL 12 169 B. Buxton CF MIN 13 192 A. Rosario SS NYM 14 199 J. Luzardo SP OAK 15 222 P. Alonso 1B NYM 16 229 S. Greene RP DET 17 252 D. Santana RF SEA 18 259 J. Alfaro C MIA 19 282 R. Stripling SP LAD 20 289 F. Whitley SP HOU 21 312 Y. Diaz 3B TB 22 319 M. Barnes RP BOS 23 342 C. Kelly C ARI 24 349 F. Cordero LF SD 25 372 R. Zimmerman 1B WAS 26 379 M. Melancon RP SF 27 402 C. Burnes RP MIL 28 409 A. Swarzak RP SEA 29 432 M. Harvey SP LAA 30 439 N. Lowe 1B TB Ariel Cohen Rd Pk Player 1 13 C. Sale SP BOS 2 18 G. Stanton DH NYY 3 43 C. Carrasco SP CLE 4 48 C. Kershaw SP LAD 5 73 E. Rosario LF MIN 6 78 N. Castellanos RF DET 7 103 J. Peraza SS CIN 8 108 M. Andujar 3B NYY 9 133 J. Leclerc RP TEX 10 138 E. Hosmer 1B SD 11 163 E. Inciarte CF ATL 12 168 A. Simmons SS LAA 13 193 C. Hernandez 2B PHI 14 198 M. Kepler RF MIN 15 223 J. Bell 1B PIT 16 228 K. Pillar CF TOR 17 253 R. Brasier RP BOS 18 258 B. Morrow RP CHC 19 283 W. Castillo C CHW 20 288 S. Matz SP NYM 21 313 D. Betances RP NYY 22 318 A. Hedges C SD 23 343 C. Paddack SP SD 24 348 K. Calhoun RF LAA 25 373 T. Williams SP PIT 26 378 D. Duffy SP KC 27 403 J. Vargas SP NYM 28 408 T. Roark SP CIN 29 433 W. LeBlanc SP SEA 30 438 S. Pearce 1B BOS Andrew McClintock Rd Pk Player 1 14 C. Yelich LF MIL 2 17 A. Judge RF NYY 3 44 W. Buehler SP LAD 4 47 J. Votto 1B CIN 5 74 T. Shaw 3B MIL 6 77 J. Donaldson 3B ATL 7 104 R. Iglesias RP CIN 8 107 M. Mikolas SP STL 9 134 J. Hader RP MIL 10 137 S. Piscotty RF OAK 11 164 E. Escobar 3B ARI 12 167 H. Bader CF STL 13 194 J. Polanco SS MIN 14 197 A. Sanchez SP WAS 15 224 H. Renfroe LF SD 16 227 J. Chacin SP MIL 17 254 J. Wendle 2B TB 18 257 O. Narvaez C SEA 19 284 L. Trivino RP OAK 20 287 D. Palka RF CHW 21 314 E. Diaz C PIT 22 317 S. Kingery SS PHI 23 344 J. Barria SP LAA 24 347 C. Green RP NYY 25 374 T. Hernandez LF TOR 26 377 O. Arcia SS MIL 27 404 A. Sanchez SP TOR 28 407 R. Rodriguez RP PIT 29 434 M. Duffy 3B TB 30 437 C. Sabathia SP NYY Scott White Rd Pk Player 1 15 P. Goldschmidt 1B STL 2 16 B. Harper RF WAS 3 45 X. Bogaerts SS BOS 4 46 J. Realmuto C PHI 5 75 J. Turner 3B LAD 6 76 D. Gordon 2B SEA 7 105 D. Price SP BOS 8 106 C. Archer SP PIT 9 135 R. Cano 2B NYM 10 136 J. Villar 2B BAL 11 165 Y. Kikuchi SP SEA 12 166 T. Skaggs SP LAA 13 195 R. Hill SP LAD 14 196 A. Vizcaino RP ATL 15 225 K. Seager 3B SEA 16 226 R. Grichuk RF TOR 17 255 N. Markakis RF ATL 18 256 A. Wood SP CIN 19 285 D. Steckenrider RP MIA 20 286 C. Stewart LF DET 21 315 C. Mullins CF BAL 22 316 W. Peralta RP KC 23 345 B. Lowe 2B TB 24 346 B. Gardner LF NYY 25 375 B. McCann C ATL 26 376 T. Richards SP MIA 27 405 C. Frazier LF NYY 28 406 R. McMahon 1B COL 29 435 B. Rodgers SS COL 30 436 M. Leake SP SEA

