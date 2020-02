2020 Fantasy Baseball Draft Prep: 10-team NL-only H2H points mock shows where Mookie Betts fits in Dodger Blue

Having Mookie Betts in Dodger Blue gives the NL a Muderders' Row of hitters at the start of every draft. But this draft being a Head-to-Head points draft, starting pitchers were still the order of the day.

So it goes in 2020, a time when the intersection of juiced balls and the launch angle revolution has created a chasm in the starting pitcher ranks, the gap between the haves and have-nots seemingly growing wider by the year.

Chop the player pool in half, and contrast is even more stark. It's why you see Jacob deGrom break up the formidable foursome of Christian Yelich, Cody Bellinger, Betts and Ronald Acuna. It's why you see Mike Soroka and Zack Wheeler go ahead of Ozzie Albies and Pete Alonso. With only nine hitter spots to fill, the leftovers there will still keep your head above water, but a bad starting pitcher or three will leave you gasping for air.

That wasn't the only takeaway from our 10-team NL-only Head-to-Head points league draft, of course. A first base shortage revealed itself in the middle rounds, and there was the usual grappling over closers. There were prospect fliers like Dylan Carlson in Round 14 and Alec Bohm in Round 18. I got a little too relaxed at shortstop and wound up with Jon Berti as my starter. These things happen in league-specific formats.

It all paled in comparison to the breathless pursuit of high-end pitching, though, as these fine folks will tell you:

1) R.J. White, CBS Sports (@rjwhite1)

2) Jeremy Latzke, lucky reader who got to join in

3) Heath Cummings, CBS Sports (@heathcummingssr)

4) Adam Aizer, CBS Sports (@AdamAizer)

5) Donkey Teeth, Razzball (@DonkeyTeeth87)

6) Chris Towers, CBS Sports (@CTowersCBS)

7) George Maselli, CBS Sports

8) Scott White, CBS Sports (@CBSScottWhite)

9) B_Don, Razzball (@RazzBDon)

10) Phil Ponebshek, Patton & Company

Here's the scoring breakdown for our Head-to-Head points format:

Head-to-Head point values For hitters

For pitchers

Single 1 Walk -1 Double 2 Earned run -1 Triple 3 Hit -1 Walk 1 Hit batter -1 Caught stealing -1 Inning 3 Hit by pitch 1 Strikeout 0.5 Home run 4 Win 7 Strikeout -0.5 Loss -5 Run 1 Save 7 RBI 1 QS 3 Stolen base 2





Round by Round Round 1 Pick Team Player 1 RWhite Christian Yelich, RF, MIL 2 Latzke Cody Bellinger, RF, LAD 3 Cummings Jacob deGrom, SP, NYM 4 Aizer Mookie Betts, RF, LAD 5 DTeeth Ronald Acuna, CF, ATL 6 Towers Max Scherzer, SP, WAS 7 Maselli Walker Buehler, SP, LAD 8 SWhite Juan Soto, LF, WAS 9 B_Don Freddie Freeman, 1B, ATL 10 Ponebshek Nolan Arenado, 3B, COL Round 2 Pick Team Player 11 Ponebshek Jack Flaherty, SP, STL 12 B_Don Stephen Strasburg, SP, WAS 13 SWhite Patrick Corbin, SP, WAS 14 Maselli Trevor Story, SS, COL 15 Towers Trea Turner, SS, WAS 16 DTeeth Fernando Tatis, SS, SD 17 Aizer Clayton Kershaw, SP, LAD 18 Cummings Luis Castillo, SP, CIN 19 Latzke Aaron Nola, SP, PHI 20 RWhite Noah Syndergaard, SP, NYM Round 3 Pick Team Player 21 RWhite Chris Paddack, SP, SD 22 Latzke Ketel Marte, CF, ARI 23 Cummings Charlie Blackmon, RF, COL 24 Aizer Yu Darvish, SP, CHC 25 DTeeth Bryce Harper, RF, PHI 26 Towers Kris Bryant, 3B, CHC 27 Maselli Trevor Bauer, SP, CIN 28 SWhite Brandon Woodruff, SP, MIL 29 B_Don Mike Soroka, SP, ATL 30 Ponebshek Starling Marte, CF, ARI Round 4 Pick Team Player 31 Ponebshek Zack Wheeler, SP, PHI 32 B_Don Ozzie Albies, 2B, ATL 33 SWhite Sonny Gray, SP, CIN 34 Maselli Pete Alonso, 1B, NYM 35 Towers Keston Hiura, 2B, MIL 36 DTeeth Anthony Rizzo, 1B, CHC 37 Aizer J.T. Realmuto, C, PHI 38 Cummings Max Muncy, 2B, LAD 39 Latzke Madison Bumgarner, SP, ARI 40 RWhite Josh Bell, 1B, PIT Round 5 Pick Team Player 41 RWhite Javier Baez, SS, CHC 42 Latzke Kyle Hendricks, SP, CHC 43 Cummings Willson Contreras, C, CHC 44 Aizer Jeff McNeil, LF, NYM 45 DTeeth Manny Machado, 3B, SD 46 Towers Zac Gallen, SP, ARI 47 Maselli Kirby Yates, RP, SD 48 SWhite Paul Goldschmidt, 1B, STL 49 B_Don Max Fried, SP, ATL 50 Ponebshek Nick Castellanos, RF, CIN Round 6 Pick Team Player 51 Ponebshek Josh Hader, RP, MIL 52 B_Don Kyle Schwarber, LF, CHC 53 SWhite Julio Urias, RP, LAD 54 Maselli Dinelson Lamet, SP, SD 55 Towers Marcell Ozuna, LF, ATL 56 DTeeth Robbie Ray, SP, ARI 57 Aizer Luke Weaver, SP, ARI 58 Cummings Rhys Hoskins, 1B, PHI 59 Latzke Jonathan Villar, 2B, MIA 60 RWhite Michael Conforto, RF, NYM Round 7 Pick Team Player 61 RWhite Eduardo Escobar, 3B, ARI 62 Latzke Carlos Martinez, RP, STL 63 Cummings Tommy Pham, LF, SD 64 Aizer Corey Seager, SS, LAD 65 DTeeth German Marquez, SP, COL 66 Towers Will Smith, C, LAD 67 Maselli Mike Moustakas, 3B, CIN 68 SWhite Eugenio Suarez, 3B, CIN 69 B_Don Mike Foltynewicz, SP, ATL 70 Ponebshek David Price, SP, LAD Round 8 Pick Team Player 71 Ponebshek Wilson Ramos, C, NYM 72 B_Don Justin Turner, 3B, LAD 73 SWhite Marcus Stroman, SP, NYM 74 Maselli David Dahl, CF, COL 75 Towers Gavin Lux, 2B, LAD 76 DTeeth Joey Lucchesi, SP, SD 77 Aizer Cole Hamels, SP, ATL 78 Cummings Jon Gray, SP, COL 79 Latzke Victor Robles, CF, WAS 80 RWhite Mitch Keller, SP, PIT Round 9 Pick Team Player 81 RWhite Carson Kelly, C, ARI 82 Latzke J.D. Davis, LF, NYM 83 Cummings Miles Mikolas, SP, STL 84 Aizer Andrew McCutchen, LF, PHI 85 DTeeth Joe Musgrove, SP, PIT 86 Towers Edwin Diaz, RP, NYM 87 Maselli Will Smith, RP, ATL 88 SWhite Tommy Edman, 3B, STL 89 B_Don Kenley Jansen, RP, LAD 90 Ponebshek Eric Hosmer, 1B, SD Round 10 Pick Team Player 91 Ponebshek Hector Neris, RP, PHI 92 B_Don Adam Eaton, RF, WAS 93 SWhite Craig Kimbrel, RP, CHC 94 Maselli Garrett Hampson, 2B, COL 95 Towers Giovanny Gallegos, RP, STL 96 DTeeth Caleb Smith, SP, MIA 97 Aizer Matt Carpenter, 3B, STL 98 Cummings Lorenzo Cain, CF, MIL 99 Latzke Omar Narvaez, C, MIL 100 RWhite Archie Bradley, RP, ARI Round 11 Pick Team Player 101 RWhite Raisel Iglesias, RP, CIN 102 Latzke Jose Quintana, SP, CHC 103 Cummings Chris Archer, SP, PIT 104 Aizer Sean Doolittle, RP, WAS 105 DTeeth Sandy Alcantara, SP, MIA 106 Towers Adrian Houser, SP, MIL 107 Maselli Dakota Hudson, SP, STL 108 SWhite Bryan Reynolds, LF, PIT 109 B_Don Nick Senzel, CF, CIN 110 Ponebshek Kevin Newman, SS, PIT Round 12 Pick Team Player 111 Ponebshek Anthony DeSclafani, SP, CIN 112 B_Don MacKenzie Gore, SP, SD 113 SWhite Steven Matz, SP, NYM 114 Maselli Paul DeJong, SS, STL 115 Towers Joey Votto, 1B, CIN 116 DTeeth Garrett Richards, SP, SD 117 Aizer Joc Pederson, LF, LAD 118 Cummings Johnny Cueto, SP, SF 119 Latzke Didi Gregorius, SS, PHI 120 RWhite Merrill Kelly, SP, ARI Round 13 Pick Team Player 121 RWhite Avisail Garcia, RF, MIL 122 Latzke Wade Miley, SP, CIN 123 Cummings Dustin May, RP, LAD 124 Aizer Scott Oberg, RP, COL 125 DTeeth Jeff Samardzija, SP, SF 126 Towers Ross Stripling, RP, LAD 127 Maselli A.J. Pollock, CF, LAD 128 SWhite Ryan McMahon, 2B, COL 129 B_Don Amed Rosario, SS, NYM 130 Ponebshek Jean Segura, SS, PHI Round 14 Pick Team Player 131 Ponebshek Dylan Carlson, CF, STL 132 B_Don Seth Lugo, RP, NYM 133 SWhite Mike Yastrzemski, LF, SF 134 Maselli Christian Walker, 1B, ARI 135 Towers Pablo Lopez, SP, MIA 136 DTeeth Trent Grisham, CF, SD 137 Aizer Shogo Akiyama, CF, CIN 138 Cummings Dansby Swanson, SS, ATL 139 Latzke David Peralta, LF, ARI 140 RWhite Jon Lester, SP, CHC Round 15 Pick Team Player 141 RWhite Brian Anderson, 3B, MIA 142 Latzke Josh Lindblom, RP, MIL 143 Cummings Scott Kingery, CF, PHI 144 Aizer Brandon Belt, 1B, SF 145 DTeeth Anibal Sanchez, SP, WAS 146 Towers Kole Calhoun, RF, ARI 147 Maselli Carter Kieboom, SS, WAS 148 SWhite Yadier Molina, C, STL 149 B_Don Wil Myers, LF, SD 150 Ponebshek Brandon Nimmo, CF, NYM Round 16 Pick Team Player 151 Ponebshek Zach Davies, SP, SD 152 B_Don Michael Wacha, SP, NYM 153 SWhite Jon Berti, SS, MIA 154 Maselli Francisco Mejia, C, SD 155 Towers Jesse Winker, LF, CIN 156 DTeeth Mark Melancon, RP, ATL 157 Aizer Rick Porcello, SP, NYM 158 Cummings Ian Anderson, SP, ATL 159 Latzke Sam Hilliard, CF, COL 160 RWhite Yasiel Puig, RF, Unaffiliated Round 17 Pick Team Player 161 RWhite Zach Eflin, SP, PHI 162 Latzke Ryan Braun, LF, MIL 163 Cummings Keone Kela, RP, PIT 164 Aizer Robinson Cano, 2B, NYM 165 DTeeth Nick Pivetta, RP, PHI 166 Towers Alex Wood, SP, LAD 167 Maselli Adam Wainwright, SP, STL 168 SWhite Tyler Beede, SP, SF 169 B_Don Vince Velasquez, SP, PHI 170 Ponebshek Starlin Castro, 2B, WAS Round 18 Pick Team Player 171 Ponebshek Drew Pomeranz, RP, SD 172 B_Don Franchy Cordero, CF, SD 173 SWhite Alec Bohm, 3B, PHI 174 Maselli Jimmy Nelson, RP, LAD 175 Towers Austin Riley, LF, ATL 176 DTeeth Jurickson Profar, 2B, SD 177 Aizer Daniel Murphy, 1B, COL 178 Cummings Kolten Wong, 2B, STL 179 Latzke Kevin Gausman, SP, SF 180 RWhite Corey Dickerson, LF, MIA Round 19 Pick Team Player 181 RWhite Kyle Wright, SP, ATL 182 Latzke Trevor Williams, SP, PIT 183 Cummings Taijuan Walker, SP, ARI 184 Aizer Aristides Aquino, RF, CIN 185 DTeeth Nico Hoerner, SS, CHC 186 Towers Luis Urias, SS, MIL 187 Maselli Jason Heyward, RF, CHC 188 SWhite Logan Webb, SP, SF 189 B_Don Wade Davis, RP, COL 190 Ponebshek Monte Harrison, CF, MIA Round 20 Pick Team Player 191 Ponebshek Howie Kendrick, 1B, WAS 192 B_Don Yoenis Cespedes, LF, NYM 193 SWhite Nick Ahmed, SS, ARI 194 Maselli Drew Smyly, SP, SF 195 Towers Nick Markakis, RF, ATL 196 DTeeth Buster Posey, C, SF 197 Aizer Gregory Polanco, RF, PIT 198 Cummings Joe Ross, RP, WAS 199 Latzke Rowan Wick, RP, CHC 200 RWhite Sean Newcomb, RP, ATL Round 21 Pick Team Player 201 RWhite Kwang Hyun Kim, SP, STL 202 Latzke Ian Happ, LF, CHC 203 Cummings Jake Arrieta, SP, PHI 204 Aizer Jesus Aguilar, 1B, MIA 205 DTeeth Brett Anderson, SP, MIL 206 Towers Brendan Rodgers, 2B, COL 207 Maselli Jake Lamb, 3B, ARI 208 SWhite Adam Frazier, 2B, PIT 209 B_Don Kurt Suzuki, C, WAS 210 Ponebshek Hunter Pence, DH, SF

Team by Team Adam Aizer Rd.Pk Player 1.4 Mookie Betts, RF, LAD 2.7 Clayton Kershaw, SP, LAD 3.4 Yu Darvish, SP, CHC 4.7 J.T. Realmuto, C, PHI 5.4 Jeff McNeil, LF, NYM 6.7 Luke Weaver, SP, ARI 7.4 Corey Seager, SS, LAD 8.7 Cole Hamels, SP, ATL 9.4 Andrew McCutchen, LF, PHI 10.7 Matt Carpenter, 3B, STL 11.4 Sean Doolittle, RP, WAS 12.7 Joc Pederson, LF, LAD 13.4 Scott Oberg, RP, COL 14.7 Shogo Akiyama, CF, CIN 15.4 Brandon Belt, 1B, SF 16.7 Rick Porcello, SP, NYM 17.4 Robinson Cano, 2B, NYM 18.7 Daniel Murphy, 1B, COL 19.4 Aristides Aquino, RF, CIN 20.7 Gregory Polanco, RF, PIT 21.4 Jesus Aguilar, 1B, MIA B_Don Rd.Pk Player 1.9 Freddie Freeman, 1B, ATL 2.2 Stephen Strasburg, SP, WAS 3.9 Mike Soroka, SP, ATL 4.2 Ozzie Albies, 2B, ATL 5.9 Max Fried, SP, ATL 6.2 Kyle Schwarber, LF, CHC 7.9 Mike Foltynewicz, SP, ATL 8.2 Justin Turner, 3B, LAD 9.9 Kenley Jansen, RP, LAD 10.2 Adam Eaton, RF, WAS 11.9 Nick Senzel, CF, CIN 12.2 MacKenzie Gore, SP, SD 13.9 Amed Rosario, SS, NYM 14.2 Seth Lugo, RP, NYM 15.9 Wil Myers, LF, SD 16.2 Michael Wacha, SP, NYM 17.9 Vince Velasquez, SP, PHI 18.2 Franchy Cordero, CF, SD 19.9 Wade Davis, RP, COL 20.2 Yoenis Cespedes, LF, NYM 21.9 Kurt Suzuki, C, WAS Heath Cummings Rd.Pk Player 1.3 Jacob deGrom, SP, NYM 2.8 Luis Castillo, SP, CIN 3.3 Charlie Blackmon, RF, COL 4.8 Max Muncy, 2B, LAD 5.3 Willson Contreras, C, CHC 6.8 Rhys Hoskins, 1B, PHI 7.3 Tommy Pham, LF, SD 8.8 Jon Gray, SP, COL 9.3 Miles Mikolas, SP, STL 10.8 Lorenzo Cain, CF, MIL 11.3 Chris Archer, SP, PIT 12.8 Johnny Cueto, SP, SF 13.3 Dustin May, RP, LAD 14.8 Dansby Swanson, SS, ATL 15.3 Scott Kingery, CF, PHI 16.8 Ian Anderson, SP, ATL 17.3 Keone Kela, RP, PIT 18.8 Kolten Wong, 2B, STL 19.3 Taijuan Walker, SP, ARI 20.8 Joe Ross, RP, WAS 21.3 Jake Arrieta, SP, PHI Donkey Teeth Rd.Pk Player 1.5 Ronald Acuna, CF, ATL 2.6 Fernando Tatis, SS, SD 3.5 Bryce Harper, RF, PHI 4.6 Anthony Rizzo, 1B, CHC 5.5 Manny Machado, 3B, SD 6.6 Robbie Ray, SP, ARI 7.5 German Marquez, SP, COL 8.6 Joey Lucchesi, SP, SD 9.5 Joe Musgrove, SP, PIT 10.6 Caleb Smith, SP, MIA 11.5 Sandy Alcantara, SP, MIA 12.6 Garrett Richards, SP, SD 13.5 Jeff Samardzija, SP, SF 14.6 Trent Grisham, CF, SD 15.5 Anibal Sanchez, SP, WAS 16.6 Mark Melancon, RP, ATL 17.5 Nick Pivetta, RP, PHI 18.6 Jurickson Profar, 2B, SD 19.5 Nico Hoerner, SS, CHC 20.6 Buster Posey, C, SF 21.5 Brett Anderson, SP, MIL Jeremy Latzke Rd.Pk Player 1.2 Cody Bellinger, RF, LAD 2.9 Aaron Nola, SP, PHI 3.2 Ketel Marte, CF, ARI 4.9 Madison Bumgarner, SP, ARI 5.2 Kyle Hendricks, SP, CHC 6.9 Jonathan Villar, 2B, MIA 7.2 Carlos Martinez, RP, STL 8.9 Victor Robles, CF, WAS 9.2 J.D. Davis, LF, NYM 10.9 Omar Narvaez, C, MIL 11.2 Jose Quintana, SP, CHC 12.9 Didi Gregorius, SS, PHI 13.2 Wade Miley, SP, CIN 14.9 David Peralta, LF, ARI 15.2 Josh Lindblom, RP, MIL 16.9 Sam Hilliard, CF, COL 17.2 Ryan Braun, LF, MIL 18.9 Kevin Gausman, SP, SF 19.2 Trevor Williams, SP, PIT 20.9 Rowan Wick, RP, CHC 21.2 Ian Happ, LF, CHC George Maselli Rd.Pk Player 1.7 Walker Buehler, SP, LAD 2.4 Trevor Story, SS, COL 3.7 Trevor Bauer, SP, CIN 4.4 Pete Alonso, 1B, NYM 5.7 Kirby Yates, RP, SD 6.4 Dinelson Lamet, SP, SD 7.7 Mike Moustakas, 3B, CIN 8.4 David Dahl, CF, COL 9.7 Will Smith, RP, ATL 10.4 Garrett Hampson, 2B, COL 11.7 Dakota Hudson, SP, STL 12.4 Paul DeJong, SS, STL 13.7 A.J. Pollock, CF, LAD 14.4 Christian Walker, 1B, ARI 15.7 Carter Kieboom, SS, WAS 16.4 Francisco Mejia, C, SD 17.7 Adam Wainwright, SP, STL 18.4 Jimmy Nelson, RP, LAD 19.7 Jason Heyward, RF, CHC 20.4 Drew Smyly, SP, SF 21.7 Jake Lamb, 3B, ARI Phil Ponebshek Rd.Pk Player 1.10 Nolan Arenado, 3B, COL 2.1 Jack Flaherty, SP, STL 3.10 Starling Marte, CF, ARI 4.1 Zack Wheeler, SP, PHI 5.10 Nick Castellanos, RF, CIN 6.1 Josh Hader, RP, MIL 7.10 David Price, SP, LAD 8.1 Wilson Ramos, C, NYM 9.10 Eric Hosmer, 1B, SD 10.1 Hector Neris, RP, PHI 11.10 Kevin Newman, SS, PIT 12.1 Anthony DeSclafani, SP, CIN 13.10 Jean Segura, SS, PHI 14.1 Dylan Carlson, CF, STL 15.10 Brandon Nimmo, CF, NYM 16.1 Zach Davies, SP, SD 17.10 Starlin Castro, 2B, WAS 18.1 Drew Pomeranz, RP, SD 19.10 Monte Harrison, CF, MIA 20.1 Howie Kendrick, 1B, WAS 21.10 Hunter Pence, DH, SF Chris Towers Rd.Pk Player 1.6 Max Scherzer, SP, WAS 2.5 Trea Turner, SS, WAS 3.6 Kris Bryant, 3B, CHC 4.5 Keston Hiura, 2B, MIL 5.6 Zac Gallen, SP, ARI 6.5 Marcell Ozuna, LF, ATL 7.6 Will Smith, C, LAD 8.5 Gavin Lux, 2B, LAD 9.6 Edwin Diaz, RP, NYM 10.5 Giovanny Gallegos, RP, STL 11.6 Adrian Houser, SP, MIL 12.5 Joey Votto, 1B, CIN 13.6 Ross Stripling, RP, LAD 14.5 Pablo Lopez, SP, MIA 15.6 Kole Calhoun, RF, ARI 16.5 Jesse Winker, LF, CIN 17.6 Alex Wood, SP, LAD 18.5 Austin Riley, LF, ATL 19.6 Luis Urias, SS, MIL 20.5 Nick Markakis, RF, ATL 21.6 Brendan Rodgers, 2B, COL R.J. White Rd.Pk Player 1.1 Christian Yelich, RF, MIL 2.10 Noah Syndergaard, SP, NYM 3.1 Chris Paddack, SP, SD 4.10 Josh Bell, 1B, PIT 5.1 Javier Baez, SS, CHC 6.10 Michael Conforto, RF, NYM 7.1 Eduardo Escobar, 3B, ARI 8.10 Mitch Keller, SP, PIT 9.1 Carson Kelly, C, ARI 10.10 Archie Bradley, RP, ARI 11.1 Raisel Iglesias, RP, CIN 12.10 Merrill Kelly, SP, ARI 13.1 Avisail Garcia, RF, MIL 14.10 Jon Lester, SP, CHC 15.1 Brian Anderson, 3B, MIA 16.10 Yasiel Puig, RF, Unaffiliated 17.1 Zach Eflin, SP, PHI 18.10 Corey Dickerson, LF, MIA 19.1 Kyle Wright, SP, ATL 20.10 Sean Newcomb, RP, ATL 21.1 Kwang Hyun Kim, SP, STL Scott White Rd.Pk Player 1.8 Juan Soto, LF, WAS 2.3 Patrick Corbin, SP, WAS 3.8 Brandon Woodruff, SP, MIL 4.3 Sonny Gray, SP, CIN 5.8 Paul Goldschmidt, 1B, STL 6.3 Julio Urias, RP, LAD 7.8 Eugenio Suarez, 3B, CIN 8.3 Marcus Stroman, SP, NYM 9.8 Tommy Edman, 3B, STL 10.3 Craig Kimbrel, RP, CHC 11.8 Bryan Reynolds, LF, PIT 12.3 Steven Matz, SP, NYM 13.8 Ryan McMahon, 2B, COL 14.3 Mike Yastrzemski, LF, SF 15.8 Yadier Molina, C, STL 16.3 Jon Berti, SS, MIA 17.8 Tyler Beede, SP, SF 18.3 Alec Bohm, 3B, PHI 19.8 Logan Webb, SP, SF 20.3 Nick Ahmed, SS, ARI 21.8 Adam Frazier, 2B, PIT

So which sleepers should you snatch in your draft? And which undervalued first baseman can help you win a championship? Visit SportsLine now to get rankings for every single position, all from the model that called Kenta Maeda's huge breakout last season, and find out.