I've written more than once that I'd be willing to draft any of the top three starting pitchers with a late first-round pick, a departure from my usual approach of ignoring whatever pitcher happens to go that early.

Some years, the top pitcher is the top pitcher just because somebody has to be, and it's not obvious that he represents an enormous advantage over the pitchers that follow. But this year, I'd say that Tark Skubal, Garrett Crochet and Paul Skenes are an order of magnitude better than anyone else at the position -- about three rounds' worth of value, if you forced me to put a number on it.

What I haven't addressed yet is the possibility of grabbing two of them.

There are reasons for this, not the least of which is that ADP shows it to be unlikely. But the opportunity presented itself to me with the 12th pick in our latest Head-to-Head categories mock, and I saw fit to take it, grabbing both Crochet and Skenes.

I may not have done it in a pure Rotisserie league, where every team has four additional hitter spots to fill, taking us that much deeper into that side of the player pool. I'd be putting myself at an enormous disadvantage in the hitter categories, after all, and wanted to feel like enough quality hitter options would be available deep enough into the draft for me to make up that ground. I also wouldn't have done it in a Head-to-Head points league, where the gap between the top three starting pitchers and everyone else isn't as big. Skubal, Crochet and Skenes mostly stand out for their ratios, and those aren't scored directly in points leagues.

So this particular mock presented me with a unique opportunity to try it out. And you know what? I think I liked it.

I wasn't so sure at first because, by my own rankings, the best hitters available to me at the Round 3-4 turn were Freddie Freeman and Mookie Betts. If that seems underwhelming to you given what you know about this year's draft pool, yeah, I felt the same. It turns out nobody touched starting pitcher for the entirety of Round 3, which depleted the hitter ranks faster than usual. I could have taken Yoshinobu Yamamoto there, for goodness' sake, but after already using my first two picks on starting pitcher, it would have been self-defeating to do so.

But I didn't panic. I accepted the combined 50 home runs, 180 RBI and 180 runs that Freeman and Betts are likely to provide, even at their age, and trusted that better hitter values would be available to me in subsequent rounds, after the rest of the league inevitably turned its attention to pitching. And I'm pleased to report that Rounds 5-6 presented me with Josh Naylor and Cody Bellinger.

Pairing Naylor with Freeman, you say? I felt like my need to make up ground in the hitting categories was so great at that point that I couldn't afford to be so picky about the position. My goal was to take the best hitter available, seizing upon whomever happened to slip through the cracks, and I felt like I had the leeway to do so because of the second utility spot offered by these Yahoo-style lineups.

It continued from there with Bo Bichette in Round 7, even though I already had a shortstop in Mookie Betts. But hey, I'm better served shifting Bichette to third base anyway once he gains eligibility there. As thin as third base is, that has to factor into the calculus with him. Randy Arozarena presented me with an opportunity for a big base-stealer in Round 8 and pairs nicely with Bichette given their disparity in batting average.

The biggest benefit to taking Crochet and Skenes right away is that I didn't have to worry -- not consider, but worry -- about pitching for the rest of the draft. Yeah, I still took some when it made sense to, but I could really focus in on hitters without giving in to the creeping doubt that no amount of pitching is ever enough. By biding my time at the deepest positions (namely catcher and outfield) and leaning on the versatility offered by a second utility spot, I managed to cobble together a lineup with only one actual hole: second base, where Matt McLain at least gives me some hope for upside.

The clincher was the Round 15-16 turn. At that point, I still felt like I didn't have enough power, with none of my hitters projecting for 30 home runs, and the draft room was quickly running out of it. But there, about 50 spots below ADP, sat Teoscar Hernandez, Taylor Ward, and what should be a combined 60-70 home runs. I just so happened to have a spot in my lineup for both of them (or I will once Bichette is third base-eligible).

That won't always happen, of course, but if not Hernandez and Ward, it would have been someone. Again, the lineups here aren't the Rotisserie ones that ADP is built on. The hitter spots fill up quicker, and most drafters will want to turn to pitching earlier as a result, overcompensating because of the inherent risks. Taking two of the top guys at that ever-volatile position freed me from that anxiety and allowed me to capitalize on the resulting hitter values. I'm a little short on steals still, I would say, but I think the approach can work.

Enough about me, though. Here's who else took part in this draft, along with the complete results:

1) Frank Stampfl, CBS Sports (@Roto_Frank)
2) Nick Fox, NBC Sports (@CT_FOX)
3) Mike Nelson, Fantasy Baseball Now
4) B_Don, Razzball (@RazzBDon)
5) Sean Millerick, Marlin Maniac (@miasportsminute)
6) Chris Towers, CBS Sports (@CTowersCBS)
7) Raymond Atherton, Fantasy Aceball (@RaymondAtherton)
8) George Kurtz, Sportsgrid (@GeorgeKurtz)
9) Peter Clement, avid listener and smart guy
10) Jeremy Heist, Fantistics Fantasy (@heistjm)
11) Doc Eisenhauer, Prospects Live (@DocEisenhauer)
12) Scott White, CBS Sports (@CBSScottWhite)

Round By Round
Round 1
Pos Team Player
1 Frank Stampfl A. Judge RF NYY
2 Nick Fox S. Ohtani DH LAD
3 Mike Nelson B. Witt SS KC
4 B_Don J. Ramirez 3B CLE
5 Sean Millerick J. Soto RF NYM
6 Chris Towers R. Acuna Jr. RF ATL
7 Raymond Atherton K. Tucker RF LAD
8 George Kurtz T. Skubal SP DET
9 Peter Clement J. Rodriguez CF SEA
10 Jeremy Heist E. De La Cruz SS CIN
11 Doc Eisenhauer F. Tatis Jr. RF SD
12 Scott White G. Crochet SP BOS
Round 2
Pos Team Player
13 Scott White P. Skenes SP PIT
14 Doc Eisenhauer J. Caminero 3B TB
15 Jeremy Heist K. Schwarber DH PHI
16 Peter Clement V. Guerrero Jr. 1B TOR
17 George Kurtz C. Carroll RF ARI
18 Raymond Atherton G. Henderson SS BAL
19 Chris Towers J. Chisholm 2B NYY
20 Sean Millerick N. Kurtz 1B ATH
21 B_Don Z. Neto SS LAA
22 Mike Nelson P. Alonso 1B BAL
23 Nick Fox T. Turner SS PHI
24 Frank Stampfl J. Chourio CF MIL
Round 3
Pos Team Player
25 Frank Stampfl C. Raleigh C SEA
26 Nick Fox P. Crow-Armstrong CF CHC
27 Mike Nelson B. Turang 2B MIL
28 B_Don Y. Alvarez DH HOU
29 Sean Millerick F. Lindor SS NYM
30 Chris Towers K. Marte 2B ARI
31 Raymond Atherton R. Devers DH SF
32 George Kurtz M. Olson 1B ATL
33 Peter Clement M. Machado 3B SD
34 Jeremy Heist J. Wood LF WAS
35 Doc Eisenhauer B. Harper 1B PHI
36 Scott White F. Freeman 1B LAD
Round 4
Pos Team Player
37 Scott White M. Betts SS LAD
38 Doc Eisenhauer W. Langford LF TEX
39 Jeremy Heist Y. Yamamoto SP LAD
40 Peter Clement B. Rooker DH ATH
41 George Kurtz R. Anthony RF BOS
42 Raymond Atherton G. Perdomo SS ARI
43 Chris Towers L. Gilbert SP SEA
44 Sean Millerick J. Merrill CF SD
45 B_Don B. Woo SP SEA
46 Mike Nelson H. Greene SP CIN
47 Nick Fox C. Sale SP ATL
48 Frank Stampfl C. Sanchez SP PHI
Round 5
Pos Team Player
49 Frank Stampfl M. Miller RP SD
50 Nick Fox M. Fried SP NYY
51 Mike Nelson H. Brown SP HOU
52 B_Don E. Diaz RP LAD
53 Sean Millerick W. Contreras C MIL
54 Chris Towers J. deGrom SP TEX
55 Raymond Atherton A. Riley 3B ATL
56 George Kurtz A. Munoz RP SEA
57 Peter Clement C. Seager SS TEX
58 Jeremy Heist C. Ragans SP KC
59 Doc Eisenhauer C. Abrams SS WAS
60 Scott White J. Naylor 1B SEA
Round 6
Pos Team Player
61 Scott White C. Bellinger LF NYY
62 Doc Eisenhauer M. Garcia 3B KC
63 Jeremy Heist S. Langeliers C ATH
64 Peter Clement S. Suzuki DH CHC
65 George Kurtz L. Webb SP SF
66 Raymond Atherton B. Rice 1B NYY
67 Chris Towers G. Springer DH TOR
68 Sean Millerick G. Kirby SP SEA
69 B_Don J. Duran LF BOS
70 Mike Nelson R. Greene LF DET
71 Nick Fox E. Suarez 3B CIN
72 Frank Stampfl V. Pasquantino 1B KC
Round 7
Pos Team Player
73 Frank Stampfl J. Ryan SP MIN
74 Nick Fox F. Valdez SP DET
75 Mike Nelson J. Duran RP PHI
76 B_Don C. Smith RP CLE
77 Sean Millerick K. Bradish SP BAL
78 Chris Towers C. Yelich DH MIL
79 Raymond Atherton J. Luzardo SP PHI
80 George Kurtz A. Bregman 3B CHC
81 Peter Clement A. Chapman RP BOS
82 Jeremy Heist B. Buxton CF MIN
83 Doc Eisenhauer E. Perez SP MIA
84 Scott White B. Bichette SS NYM
Round 8
Pos Team Player
85 Scott White R. Arozarena LF SEA
86 Doc Eisenhauer L. Keaschall 2B MIN
87 Jeremy Heist D. Bednar RP NYY
88 Peter Clement J. Hader RP HOU
89 George Kurtz F. Peralta SP NYM
90 Raymond Atherton T. Rogers SP BAL
91 Chris Towers J. Pena SS HOU
92 Sean Millerick N. Hoerner 2B CHC
93 B_Don H. Goodman C COL
94 Mike Nelson O. Cruz CF PIT
95 Nick Fox T. Soderstrom LF ATH
96 Frank Stampfl D. Cease SP TOR
Round 9
Pos Team Player
97 Frank Stampfl T. Story SS BOS
98 Nick Fox B. Nimmo LF TEX
99 Mike Nelson M. Harris CF ATL
100 B_Don M. Busch 1B CHC
101 Sean Millerick D. Williams RP NYM
102 Chris Towers C. Burns SP CIN
103 Raymond Atherton J. Altuve 2B HOU
104 George Kurtz J. Caglianone RF KC
105 Peter Clement S. Perez C KC
106 Jeremy Heist T. Glasnow SP LAD
107 Doc Eisenhauer A. Ramirez C MIA
108 Scott White R. Iglesias RP ATL
Round 10
Pos Team Player
109 Scott White N. Pivetta SP SD
110 Doc Eisenhauer N. McLean SP NYM
111 Jeremy Heist R. Helsley RP BAL
112 Peter Clement B. Woodruff SP MIL
113 George Kurtz O. Albies 2B ATL
114 Raymond Atherton K. Stowers LF MIA
115 Chris Towers K. Gausman SP TOR
116 Sean Millerick S. Alcantara SP MIA
117 B_Don J. Adell CF LAA
118 Mike Nelson D. Baldwin C ATL
119 Nick Fox J. Hoffman RP TOR
120 Frank Stampfl N. Lodolo SP CIN
Round 11
Pos Team Player
121 Frank Stampfl Y. Diaz DH TB
122 Nick Fox B. Lowe 2B PIT
123 Mike Nelson C. Schlittler SP NYY
124 B_Don X. Edwards 2B MIA
125 Sean Millerick J. Marsee CF MIA
126 Chris Towers Y. Diaz C HOU
127 Raymond Atherton Z. Wheeler SP PHI
128 George Kurtz S. Strider SP ATL
129 Peter Clement J. Misiorowski SP MIL
130 Jeremy Heist L. Robert CF NYM
131 Doc Eisenhauer J. Holliday 2B BAL
132 Scott White T. Yesavage SP TOR
Round 12
Pos Team Player
133 Scott White G. Williams SP CLE
134 Doc Eisenhauer A. Burleson LF STL
135 Jeremy Heist S. Torkelson 1B DET
136 Peter Clement N. Eovaldi SP TEX
137 George Kurtz M. Trout DH LAA
138 Raymond Atherton B. Chandler SP PIT
139 Chris Towers E. Sheehan SP LAD
140 Sean Millerick B. Snell SP LAD
141 B_Don C. Simpson CF TB
142 Mike Nelson K. Bubic SP KC
143 Nick Fox K. Okamoto 3B TOR
144 Frank Stampfl B. Stott 2B PHI
Round 13
Pos Team Player
145 Frank Stampfl M. Chapman 3B SF
146 Nick Fox W. Smith C LAD
147 Mike Nelson I. Paredes 3B HOU
148 B_Don K. Jansen RP DET
149 Sean Millerick T. Megill RP MIL
150 Chris Towers S. Stewart 1B CIN
151 Raymond Atherton M. Gore SP TEX
152 George Kurtz W. Adames SS SF
153 Peter Clement M. King SP SD
154 Jeremy Heist N. Marte RF CIN
155 Doc Eisenhauer I. Herrera DH STL
156 Scott White E. Pagan RP CIN
Round 14
Pos Team Player
157 Scott White D. Palencia RP CHC
158 Doc Eisenhauer D. Santana RP PIT
159 Jeremy Heist T. Imai SP HOU
160 Peter Clement R. Pepiot SP TB
161 George Kurtz C. Estevez RP KC
162 Raymond Atherton P. Fairbanks RP MIA
163 Chris Towers G. Jax RP TB
164 Sean Millerick D. Varsho CF TOR
165 B_Don L. Castillo SP SEA
166 Mike Nelson C. Horton SP CHC
167 Nick Fox R. Laureano LF SD
168 Frank Stampfl S. Dominguez RP CHW
Round 15
Pos Team Player
169 Frank Stampfl L. Butler RF ATH
170 Nick Fox R. Walker RP SF
171 Mike Nelson C. Rafaela CF BOS
172 B_Don R. Ray SP SF
173 Sean Millerick M. Muncy 3B LAD
174 Chris Towers A. Uribe RP MIL
175 Raymond Atherton R. Suarez RP ATL
176 George Kurtz W. Contreras 1B BOS
177 Peter Clement D. Swanson SS CHC
178 Jeremy Heist J. Polanco DH NYM
179 Doc Eisenhauer R. Weathers SP NYY
180 Scott White T. Hernandez RF LAD
Round 16
Pos Team Player
181 Scott White T. Ward LF BAL
182 Doc Eisenhauer R. O'Brien RP STL
183 Jeremy Heist B. Abreu RP HOU
184 Peter Clement S. Gray SP BOS
185 George Kurtz A. Barger 3B TOR
186 Raymond Atherton R. Suarez SP BOS
187 Chris Towers A. Pages CF LAD
188 Sean Millerick K. Griffin SS PIT
189 B_Don D. Rasmussen SP TB
190 Mike Nelson B. Reynolds RF PIT
191 Nick Fox S. Imanaga SP CHC
192 Frank Stampfl R. Lewis 3B MIN
Round 17
Pos Team Player
193 Frank Stampfl B. Doyle CF COL
194 Nick Fox S. Kwan LF CLE
195 Mike Nelson J. Musgrove SP SD
196 B_Don J. Cantillo RP CLE
197 Sean Millerick J. Profar LF ATL
198 Chris Towers J. Wetherholt SS STL
199 Raymond Atherton K. Manzardo DH CLE
200 George Kurtz S. Baz SP BAL
201 Peter Clement M. Boyd SP CHC
202 Jeremy Heist J. Aranda 1B TB
203 Doc Eisenhauer G. Cole SP NYY
204 Scott White C. Rodon SP NYY
Round 18
Pos Team Player
205 Scott White C. Montgomery SS CHW
206 Doc Eisenhauer A. Painter SP PHI
207 Jeremy Heist T. Bibee SP CLE
208 Peter Clement S. McClanahan SP TB
209 George Kurtz M. Semien 2B NYM
210 Raymond Atherton I. Happ LF CHC
211 Chris Towers D. Lile RF WAS
212 Sean Millerick M. Murakami 1B CHW
213 B_Don G. Stanton DH NYY
214 Mike Nelson D. Crews RF WAS
215 Nick Fox J. Wilson SS ATH
216 Frank Stampfl E. Cabrera SP CHC
Round 19
Pos Team Player
217 Frank Stampfl J. Caballero RF NYY
218 Nick Fox R. Garcia RP TEX
219 Mike Nelson A. Abbott SP CIN
220 B_Don K. Carpenter RF DET
221 Sean Millerick L. Erceg RP KC
222 Chris Towers Z. Gallen SP ARI
223 Raymond Atherton N. Cameron SP KC
224 George Kurtz W. Abreu RF BOS
225 Peter Clement A. Nola SP PHI
226 Jeremy Heist G. Rodriguez SP LAA
227 Doc Eisenhauer S. Smith SP CHW
228 Scott White J. Westburg 3B BAL
Round 20
Pos Team Player
229 Scott White A. Rutschman C BAL
230 Doc Eisenhauer C. Early SP BOS
231 Jeremy Heist T. Grisham CF NYY
232 Peter Clement G. Torres 2B DET
233 George Kurtz J. Tong SP NYM
234 Raymond Atherton M. Burrows SP HOU
235 Chris Towers L. Henderson SP MIL
236 Sean Millerick P. Messick SP CLE
237 B_Don M. Wallner RF MIN
238 Mike Nelson K. Ginkel RP ARI
239 Nick Fox Z. Matthews SP MIN
240 Frank Stampfl E. Uceta RP TB
Round 21
Pos Team Player
241 Frank Stampfl S. Manaea SP NYM
242 Nick Fox C. Durbin 3B BOS
243 Mike Nelson R. Snelling SP MIA
244 B_Don R. Sasaki SP LAD
245 Sean Millerick J. Sterner RP ATH
246 Chris Towers J. Crawford CF PHI
247 Raymond Atherton J. Lawlar 3B ARI
248 George Kurtz B. Bello SP BOS
249 Peter Clement J. Flaherty SP DET
250 Jeremy Heist R. Nelson SP ARI
251 Doc Eisenhauer C. Walker 1B HOU
252 Scott White J. Lopez SP ATH
Round 22
Pos Team Player
253 Scott White M. McLain 2B CIN
254 Doc Eisenhauer C. Martin RP TEX
255 Jeremy Heist B. Miller SP SEA
256 Peter Clement H. Ramos LF SF
257 George Kurtz S. Basallo C BAL
258 Raymond Atherton O. Caissie RF MIA
259 Chris Towers J. Leiter SP TEX
260 Sean Millerick Q. Priester SP MIL
261 B_Don C. Benge CF NYM
262 Mike Nelson J. Jones SP PIT
263 Nick Fox S. Frelick RF MIL
264 Frank Stampfl C. Ponce RP TOR
Round 23
Pos Team Player
265 Frank Stampfl K. Yates RP LAA
266 Nick Fox B. Ashcraft RP PIT
267 Mike Nelson C. Jensen C KC
268 B_Don K. Senga SP NYM
269 Sean Millerick T. White SP MIA
270 Chris Towers M. Kelly SP ARI
271 Raymond Atherton C. Burnes SP ARI
272 George Kurtz S. Bieber SP TOR
273 Peter Clement M. Ballesteros DH CHC
274 Jeremy Heist B. Ober SP MIN
275 Doc Eisenhauer B. Eldridge DH SF
276 Scott White A. Bohm 3B PHI
Team by Team
Frank Stampfl
Rd Pk Player
1 1 A. Judge RF NYY
2 24 J. Chourio CF MIL
3 25 C. Raleigh C SEA
4 48 C. Sanchez SP PHI
5 49 M. Miller RP SD
6 72 V. Pasquantino 1B KC
7 73 J. Ryan SP MIN
8 96 D. Cease SP TOR
9 97 T. Story SS BOS
10 120 N. Lodolo SP CIN
11 121 Y. Diaz DH TB
12 144 B. Stott 2B PHI
13 145 M. Chapman 3B SF
14 168 S. Dominguez RP CHW
15 169 L. Butler RF ATH
16 192 R. Lewis 3B MIN
17 193 B. Doyle CF COL
18 216 E. Cabrera SP CHC
19 217 J. Caballero RF NYY
20 240 E. Uceta RP TB
21 241 S. Manaea SP NYM
22 264 C. Ponce RP TOR
23 265 K. Yates RP LAA
Nick Fox
Rd Pk Player
1 2 S. Ohtani DH LAD
2 23 T. Turner SS PHI
3 26 P. Crow-Armstrong CF CHC
4 47 C. Sale SP ATL
5 50 M. Fried SP NYY
6 71 E. Suarez 3B CIN
7 74 F. Valdez SP DET
8 95 T. Soderstrom LF ATH
9 98 B. Nimmo LF TEX
10 119 J. Hoffman RP TOR
11 122 B. Lowe 2B PIT
12 143 K. Okamoto 3B TOR
13 146 W. Smith C LAD
14 167 R. Laureano LF SD
15 170 R. Walker RP SF
16 191 S. Imanaga SP CHC
17 194 S. Kwan LF CLE
18 215 J. Wilson SS ATH
19 218 R. Garcia RP TEX
20 239 Z. Matthews SP MIN
21 242 C. Durbin 3B BOS
22 263 S. Frelick RF MIL
23 266 B. Ashcraft RP PIT
Mike Nelson
Rd Pk Player
1 3 B. Witt SS KC
2 22 P. Alonso 1B BAL
3 27 B. Turang 2B MIL
4 46 H. Greene SP CIN
5 51 H. Brown SP HOU
6 70 R. Greene LF DET
7 75 J. Duran RP PHI
8 94 O. Cruz CF PIT
9 99 M. Harris CF ATL
10 118 D. Baldwin C ATL
11 123 C. Schlittler SP NYY
12 142 K. Bubic SP KC
13 147 I. Paredes 3B HOU
14 166 C. Horton SP CHC
15 171 C. Rafaela CF BOS
16 190 B. Reynolds RF PIT
17 195 J. Musgrove SP SD
18 214 D. Crews RF WAS
19 219 A. Abbott SP CIN
20 238 K. Ginkel RP ARI
21 243 R. Snelling SP MIA
22 262 J. Jones SP PIT
23 267 C. Jensen C KC
B_Don
Rd Pk Player
1 4 J. Ramirez 3B CLE
2 21 Z. Neto SS LAA
3 28 Y. Alvarez DH HOU
4 45 B. Woo SP SEA
5 52 E. Diaz RP LAD
6 69 J. Duran LF BOS
7 76 C. Smith RP CLE
8 93 H. Goodman C COL
9 100 M. Busch 1B CHC
10 117 J. Adell CF LAA
11 124 X. Edwards 2B MIA
12 141 C. Simpson CF TB
13 148 K. Jansen RP DET
14 165 L. Castillo SP SEA
15 172 R. Ray SP SF
16 189 D. Rasmussen SP TB
17 196 J. Cantillo RP CLE
18 213 G. Stanton DH NYY
19 220 K. Carpenter RF DET
20 237 M. Wallner RF MIN
21 244 R. Sasaki SP LAD
22 261 C. Benge CF NYM
23 268 K. Senga SP NYM
Sean Millerick
Rd Pk Player
1 5 J. Soto RF NYM
2 20 N. Kurtz 1B ATH
3 29 F. Lindor SS NYM
4 44 J. Merrill CF SD
5 53 W. Contreras C MIL
6 68 G. Kirby SP SEA
7 77 K. Bradish SP BAL
8 92 N. Hoerner 2B CHC
9 101 D. Williams RP NYM
10 116 S. Alcantara SP MIA
11 125 J. Marsee CF MIA
12 140 B. Snell SP LAD
13 149 T. Megill RP MIL
14 164 D. Varsho CF TOR
15 173 M. Muncy 3B LAD
16 188 K. Griffin SS PIT
17 197 J. Profar LF ATL
18 212 M. Murakami 1B CHW
19 221 L. Erceg RP KC
20 236 P. Messick SP CLE
21 245 J. Sterner RP ATH
22 260 Q. Priester SP MIL
23 269 T. White SP MIA
Chris Towers
Rd Pk Player
1 6 R. Acuna Jr. RF ATL
2 19 J. Chisholm 2B NYY
3 30 K. Marte 2B ARI
4 43 L. Gilbert SP SEA
5 54 J. deGrom SP TEX
6 67 G. Springer DH TOR
7 78 C. Yelich DH MIL
8 91 J. Pena SS HOU
9 102 C. Burns SP CIN
10 115 K. Gausman SP TOR
11 126 Y. Diaz C HOU
12 139 E. Sheehan SP LAD
13 150 S. Stewart 1B CIN
14 163 G. Jax RP TB
15 174 A. Uribe RP MIL
16 187 A. Pages CF LAD
17 198 J. Wetherholt SS STL
18 211 D. Lile RF WAS
19 222 Z. Gallen SP ARI
20 235 L. Henderson SP MIL
21 246 J. Crawford CF PHI
22 259 J. Leiter SP TEX
23 270 M. Kelly SP ARI
Raymond Atherton
Rd Pk Player
1 7 K. Tucker RF LAD
2 18 G. Henderson SS BAL
3 31 R. Devers DH SF
4 42 G. Perdomo SS ARI
5 55 A. Riley 3B ATL
6 66 B. Rice 1B NYY
7 79 J. Luzardo SP PHI
8 90 T. Rogers SP BAL
9 103 J. Altuve 2B HOU
10 114 K. Stowers LF MIA
11 127 Z. Wheeler SP PHI
12 138 B. Chandler SP PIT
13 151 M. Gore SP TEX
14 162 P. Fairbanks RP MIA
15 175 R. Suarez RP ATL
16 186 R. Suarez SP BOS
17 199 K. Manzardo DH CLE
18 210 I. Happ LF CHC
19 223 N. Cameron SP KC
20 234 M. Burrows SP HOU
21 247 J. Lawlar 3B ARI
22 258 O. Caissie RF MIA
23 271 C. Burnes SP ARI
George Kurtz
Rd Pk Player
1 8 T. Skubal SP DET
2 17 C. Carroll RF ARI
3 32 M. Olson 1B ATL
4 41 R. Anthony RF BOS
5 56 A. Munoz RP SEA
6 65 L. Webb SP SF
7 80 A. Bregman 3B CHC
8 89 F. Peralta SP NYM
9 104 J. Caglianone RF KC
10 113 O. Albies 2B ATL
11 128 S. Strider SP ATL
12 137 M. Trout DH LAA
13 152 W. Adames SS SF
14 161 C. Estevez RP KC
15 176 W. Contreras 1B BOS
16 185 A. Barger 3B TOR
17 200 S. Baz SP BAL
18 209 M. Semien 2B NYM
19 224 W. Abreu RF BOS
20 233 J. Tong SP NYM
21 248 B. Bello SP BOS
22 257 S. Basallo C BAL
23 272 S. Bieber SP TOR
Peter Clement
Rd Pk Player
1 9 J. Rodriguez CF SEA
2 16 V. Guerrero Jr. 1B TOR
3 33 M. Machado 3B SD
4 40 B. Rooker DH ATH
5 57 C. Seager SS TEX
6 64 S. Suzuki DH CHC
7 81 A. Chapman RP BOS
8 88 J. Hader RP HOU
9 105 S. Perez C KC
10 112 B. Woodruff SP MIL
11 129 J. Misiorowski SP MIL
12 136 N. Eovaldi SP TEX
13 153 M. King SP SD
14 160 R. Pepiot SP TB
15 177 D. Swanson SS CHC
16 184 S. Gray SP BOS
17 201 M. Boyd SP CHC
18 208 S. McClanahan SP TB
19 225 A. Nola SP PHI
20 232 G. Torres 2B DET
21 249 J. Flaherty SP DET
22 256 H. Ramos LF SF
23 273 M. Ballesteros DH CHC
Jeremy Heist
Rd Pk Player
1 10 E. De La Cruz SS CIN
2 15 K. Schwarber DH PHI
3 34 J. Wood LF WAS
4 39 Y. Yamamoto SP LAD
5 58 C. Ragans SP KC
6 63 S. Langeliers C ATH
7 82 B. Buxton CF MIN
8 87 D. Bednar RP NYY
9 106 T. Glasnow SP LAD
10 111 R. Helsley RP BAL
11 130 L. Robert CF NYM
12 135 S. Torkelson 1B DET
13 154 N. Marte RF CIN
14 159 T. Imai SP HOU
15 178 J. Polanco DH NYM
16 183 B. Abreu RP HOU
17 202 J. Aranda 1B TB
18 207 T. Bibee SP CLE
19 226 G. Rodriguez SP LAA
20 231 T. Grisham CF NYY
21 250 R. Nelson SP ARI
22 255 B. Miller SP SEA
23 274 B. Ober SP MIN
Doc Eisenhauer
Rd Pk Player
1 11 F. Tatis Jr. RF SD
2 14 J. Caminero 3B TB
3 35 B. Harper 1B PHI
4 38 W. Langford LF TEX
5 59 C. Abrams SS WAS
6 62 M. Garcia 3B KC
7 83 E. Perez SP MIA
8 86 L. Keaschall 2B MIN
9 107 A. Ramirez C MIA
10 110 N. McLean SP NYM
11 131 J. Holliday 2B BAL
12 134 A. Burleson LF STL
13 155 I. Herrera DH STL
14 158 D. Santana RP PIT
15 179 R. Weathers SP NYY
16 182 R. O'Brien RP STL
17 203 G. Cole SP NYY
18 206 A. Painter SP PHI
19 227 S. Smith SP CHW
20 230 C. Early SP BOS
21 251 C. Walker 1B HOU
22 254 C. Martin RP TEX
23 275 B. Eldridge DH SF
Scott White
Rd Pk Player
1 12 G. Crochet SP BOS
2 13 P. Skenes SP PIT
3 36 F. Freeman 1B LAD
4 37 M. Betts SS LAD
5 60 J. Naylor 1B SEA
6 61 C. Bellinger LF NYY
7 84 B. Bichette SS NYM
8 85 R. Arozarena LF SEA
9 108 R. Iglesias RP ATL
10 109 N. Pivetta SP SD
11 132 T. Yesavage SP TOR
12 133 G. Williams SP CLE
13 156 E. Pagan RP CIN
14 157 D. Palencia RP CHC
15 180 T. Hernandez RF LAD
16 181 T. Ward LF BAL
17 204 C. Rodon SP NYY
18 205 C. Montgomery SS CHW
19 228 J. Westburg 3B BAL
20 229 A. Rutschman C BAL
21 252 J. Lopez SP ATH
22 253 M. McLain 2B CIN
23 276 A. Bohm 3B PHI