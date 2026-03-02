2026 Fantasy Baseball Mock Draft: AL-only Rotisserie salary cap (auction) results, along with recap
Leagues don't get much deeper than this
Rotisserie leagues are known for many things, but among the least discussed is the stress they put on the player pool. With 23 lineup spot to fill, every position is stretched to the max, making it all but certain you'll be weak somewhere.
Now cut the player pool in half, and that's what playing in an AL- or NL-only Rotisserie league is like. You'd be lucky just to be weak somewhere. Factor in the unbridled autonomy of an auction, which is how we distributed players in this particular AL-only league, and you risk being weak everywhere if you don't apply the proper restraints.
I learned the hard way years ago that the most effective restraint is to spread the dollars. A studs-and-duds approach may work in a standard mixed Rotisserie league, where the "duds" themselves still have a fair amount of upside and the waiver wire offers something to fall back on. But in AL-only, the duds really are as described, and the waiver wire is virtually nonexistent. Even a trade to address those shortcomings, while technically possible, is rarely practical because of the lack of excess anywhere. What you draft is your team, and it has to work as-is.
Of course, spreading the dollars means avoiding the most high-end players, which is no one's idea of a good time, but drafting them is often a double whammy. They cost the most just by virtue of them being the best, and then there's an additional upcharge for them being the best. The difference between Bobby Witt ($46) and Corey Seager ($23) in this draft was actually a little more than the difference between Seager and Bryan Rocchio ($1), which doesn't seem proportional when you consider what those respective players are projected to do. In a format that's going to exhaust the entire player pool, the math doesn't need to be any more complicated than that.
My general rule in a league-specific format such as this is to stop short of spending $30 on any player. Turns out this time, I didn't even spend $25. That gave me the lowest-priced top player (Cody Bellinger) of any team, but the tradeoff was that I had six players costing $20 or more (spreading the risk a bit) and only four players costing $2 or less (avoiding the absolute bottom of the barrel). Doc Eisenhauer was the only other drafter to have no players costing $30 or more, and he ended up having the most costing $10 or more (14).
Mike Gianella also took a spread-the-dollars approach, but he did so within a lower range of the rankings, drafting a $35 Cal Raleigh (which seems reasonable enough) but then only one other player costing $20 or more. Notably, Mike has won the championship each of the past two years.
There's a couple of offhanded introductions for you. Here are the full ones:
- Grey Albright, Razzball (@Razzball)
- B_Don, Razzball (@RazzBDon)
- Jack Bronkie, avid listener and smart guy
- Brant Chesser, Baseball HQ (@BrantChesser)
- Doc Eisenhauer, Prospects Live (@DocEisenhauer)
- Mike Gianella, Baseball Prospectus (@MikeGianella)
- The Itch, Razzball (@theprospectitch)
- Chris Mitchell, FantasyData (@CJMitch73)
- Jesse Severe, Dynasty Sports Life (@dynsportslife)
- Scott Shea, Patton & Company
- Gavin Tramps, Bat Flips & Nerds (@batflips_nerds)
- Scott White, CBS Sports (@CBSScottWhite)
What else can we take away from this draft?
- Obviously, saves are scarcer than ever in this format, so anyone with a clear path to them demanded top dollar. I count only 10 surefire closers in the AL right now, and this is a 12-team league. The cheapest of those 10 was a $13 Seranthony Dominguez.
- More dollars than I expected went toward pitching in general, with eight starting pitchers going for more than $25. This seems like a growing trend in these AL- and NL-only leagues. It speaks to the idea that only so many pitchers are usable in Rotisserie leagues these days because the rest risk doing too much ratio damage. Rotisserie is an unforgiving format for mediocre pitching, and cutting the player pool in half makes it harder to avoid those land mines.
- Third and second base are thought to be the weakest positions this year, and that calculation doesn't change when only the AL side is in play. It's why I was a little bit reckless in my bid for Kazuma Okamoto ($18), not wanting to settle for for dead weight at third base. Travis Bazzana and Kristian Campbell actually tied for 12th-most expensive second baseman ($4), and neither is expected to begin the year in the majors.
- I did something weird at catcher that I thought was worth highlighting. Carter Jensen ($15) and Danny Jansen ($4) were among the first 17 player nominated, and since I liked the price for both, they became my two catcher right away. You'd think I'd be out on Ben Rice ($22), then, but I do rank him fourth among first basemen in the AL. I had to pull the trigger when I saw him going for multiple dollars less than both Josh Naylor ($27) and Vinnie Pasquantino ($26). Starting a catcher-eligible player at first base would normally be regarded as a misallocation of resources, but I thought the dollars here said otherwise.
(Note: Players listed as RES were selected in the reserve rounds immediately after the salary cap portion of the draft. They make up each team's bench.)
POSITION BY POSITION
|
|
TEAM BY TEAM
|
CATCHER
|
|
GREY ALBRIGHT
|
PLAYER
SALARY
|
PLAYER
SALARY
Cal Raleigh, SEA
35
|
Nick Kurtz, 1B, ATH
36
Shea Langeliers, ATH
24
|
Vinnie Pasquantino, 1B, KC
26
Ben Rice, NYY
22
|
Cade Smith, RP, CLE
22
Salvador Perez, KC
20
|
Joe Ryan, SP, MIN
22
Yainer Diaz, HOU
18
|
Jo Adell, OF, LAA
22
Adley Rutschman, BAL
16
|
Munetaka Murakami, 1B, CHW
17
Carter Jensen, KC
15
|
Lawrence Butler, OF, ATH
17
Kyle Teel, CHW
15
|
Colt Keith, 3B, DET
15
Samuel Basallo, BAL
12
|
Shane McClanahan, SP, TB
12
Alejandro Kirk, TOR
11
|
Kevin McGonigle, SS, DET
9
Austin Wells, NYY
9
|
Brooks Lee, SS, MIN
9
Carlos Narvaez, BOS
8
|
Ryan Jeffers, C, MIN
8
Logan O'Hoppe, LAA
8
|
Parker Meadows, OF, DET
7
Ryan Jeffers, MIN
8
|
Bailey Ober, SP, MIN
7
Dillon Dingler, DET
6
|
Marcelo Mayer, 3B, BOS
6
Danny Jansen, TEX
4
|
Kirby Yates, RP, LAA
5
Edgar Quero, CHW
3
|
Joey Cantillo, SP, CLE
4
Bo Naylor, CLE
2
|
Wenceel Perez, OF, DET
4
Victor Caratini, MIN
2
|
Seth Lugo, SP, KC
3
Travis d'Arnaud, LAA
2
|
Austin Hays, OF, CHW
3
Kyle Higashioka, TEX
1
|
Slade Cecconi, SP, CLE
3
Chad Wallach, ATH
1
|
Simeon Woods Richardson, SP, MIN
2
Connor Wong, BOS
1
|
Connor Wong, C, BOS
1
Jake Rogers, DET
1
|
Gabriel Arias, SS, CLE
RES
Hunter Feduccia, TB
1
|
Kyle Finnegan, RP, DET
RES
Josue Briceno, DET
RES
|
Masataka Yoshida, DH, BOS
RES
Nick Fortes, TB
RES
|
Colby Thomas, OF, ATH
RES
FIRST BASE
|
|
Davis Martin, SP, CHW
RES
PLAYER
SALARY
|
Michael Massey, SP, DET
RES
Nick Kurtz, ATH
36
|
Cody Bradford, SP, TEX
RES
Vladimir Guerrero, TOR
35
|
B_DON
|
Pete Alonso, BAL
30
|
PLAYER
SALARY
Josh Naylor, SEA
27
|
Bobby Witt, SS, KC
46
Vinnie Pasquantino, KC
26
|
Wyatt Langford, OF, TEX
28
Yandy Diaz, TB
19
|
George Kirby, SP, SEA
23
Willson Contreras, BOS
18
|
Chandler Simpson, OF, TB
19
Munetaka Murakami, CHW
17
|
Kenley Jansen, RP, DET
16
Jonathan Aranda, TB
16
|
Jonathan Aranda, 1B, TB
16
Kyle Manzardo, CLE
16
|
Jacob Wilson, SS, ATH
16
Spencer Torkelson, DET
13
|
Carlos Estevez, RP, KC
14
Christian Walker, HOU
13
|
Luis Castillo, SP, SEA
14
Jake Burger, TEX
9
|
Josh H. Smith, SS, TEX
13
Nolan Schanuel, LAA
7
|
Shane Baz, SP, BAL
11
Josh Bell, MIN
7
|
Jake Burger, 1B, TEX
9
Coby Mayo, BAL
4
|
Taj Bradley, SP, MIN
7
Kody Clemens, MIN
3
|
Matt Wallner, OF, MIN
7
Paul Goldschmidt, NYY
1
|
Yusei Kikuchi, SP, LAA
5
Rhys Hoskins, CLE
1
|
Will Warren, SP, NYY
4
Ryan Mountcastle, BAL
1
|
Edgar Quero, C, CHW
3
Luke Raley, SEA
1
|
Kody Clemens, 1B, MIN
3
Triston Casas, BOS
RES
|
Joey Loperfido, OF, HOU
2
Eric Wagaman, MIN
RES
|
Kyle Higashioka, C, TEX
1
SECOND BASE
|
|
Steven Matz, SP, TB
1
PLAYER
SALARY
|
Ryan Mountcastle, 1B, BAL
1
Jazz Chisholm, NYY
35
|
Kyle Isbel, OF, KC
1
Ceddanne Rafaela, BOS
22
|
Drew Pomeranz, RP, LAA
RES
Luke Keaschall, MIN
21
|
Davis Schneider, 2B, TOR
RES
Jose Altuve, HOU
20
|
Jordan Leasure, RP, CHW
RES
Jackson Holliday, BAL
16
|
Matt Vierling, OF, DET
RES
Gleyber Torres, DET
16
|
Ryan Yarbrough, RP, NYY
RES
Brendan Donovan, SEA
14
|
Jarred Kelenic, OF, CHW
RES
Andres Gimenez, TOR
13
|
Justyn-Henry Malloy, OF, TB
RES
Lenyn Sosa, CHW
7
|
JACK BRONKIE
|
Luisangel Acuna, CHW
7
|
PLAYER
SALARY
Jeff McNeil, ATH
6
|
Julio Rodriguez, OF, SEA
41
Travis Bazzana, CLE
4
|
Yordan Alvarez, DH, HOU
34
Kristian Campbell, BOS
4
|
Cole Ragans, SP, KC
26
Christian Moore, LAA
3
|
Hunter Brown, SP, HOU
26
Romy Gonzalez, BOS
2
|
Kyle Bradish, SP, BAL
22
Cole Young, SEA
1
|
Ryan Helsley, RP, BAL
16
Zack Gelof, ATH
1
|
Kyle Teel, C, CHW
15
Davis Schneider, TOR
RES
|
Brendan Donovan, 2B, SEA
14
Angel Martinez, CLE
RES
|
Griffin Jax, RP, TB
12
Vaughn Grissom, LAA
RES
|
Addison Barger, 3B, TOR
11
Sam Antonacci, CHW
RES
|
Logan O'Hoppe, C, LAA
8
Michael Massey, KC
RES
|
Miguel Vargas, 3B, CHW
8
Thairo Estrada, BAL
RES
|
Chase Meidroth, SS, CHW
4
Max Anderson, DET
RES
|
Dominic Canzone, OF, SEA
3
THIRD BASE
|
|
Lane Thomas, OF, KC
3
PLAYER
SALARY
|
Payton Tolle, SP, BOS
3
Jose Ramirez, CLE
42
|
Grant Taylor, RP, CHW
2
Junior Caminero, TB
35
|
Ryan McMahon, 3B, NYY
2
Maikel Garcia, KC
27
|
Romy Gonzalez, 2B, BOS
2
Kazuma Okamoto, TOR
18
|
Andrew Kittredge, RP, BAL
2
Caleb Durbin, BOS
16
|
Denzel Clarke, OF, ATH
1
Royce Lewis, MIN
15
|
Jacob Latz, SP, TEX
1
Colt Keith, DET
15
|
Nathan Lukes, OF, TOR
1
Isaac Paredes, HOU
13
|
Troy Melton, SP, DET
RES
Addison Barger, TOR
11
|
Eric Wagaman, 1B, MIN
RES
Miguel Vargas, CHW
8
|
Matt Strahm, RP, KC
RES
Jordan Westburg, BAL
6
|
A.J. Blubaugh, RP, HOU
RES
Marcelo Mayer, BOS
6
|
Vaughn Grissom, 2B, LAA
RES
Jonathan India, KC
6
|
Stephen Kolek, SP, KC
RES
Josh Jung, TEX
5
|
Alan Roden, OF, MIN
RES
Max Muncy, ATH
3
|
BRANT CHESSER
|
Ryan McMahon, NYY
2
|
PLAYER
SALARY
Yoan Moncada, LAA
2
|
Gunnar Henderson, SS, BAL
38
Amed Rosario, NYY
RES
|
Josh Naylor, 1B, SEA
27
Blaze Alexander, BAL
RES
|
Logan Gilbert, SP, SEA
26
Ben Williamson, TB
RES
|
Brent Rooker, OF, ATH
26
Curtis Mead, CHW
RES
|
Salvador Perez, C, KC
20
SHORTSTOP
|
|
Caleb Durbin, 3B, BOS
16
PLAYER
SALARY
|
Kyle Manzardo, 1B, CLE
16
Bobby Witt, KC
46
|
Colton Cowser, OF, BAL
15
Gunnar Henderson, BAL
38
|
Ryan Pepiot, SP, TB
14
Zachary Neto, LAA
30
|
Ernie Clement, SS, TOR
10
Jeremy Pena, HOU
24
|
Chris Bassitt, SP, BAL
7
Corey Seager, TEX
23
|
Josh Bell, 1B, MIN
7
Trevor Story, BOS
22
|
Zebby Matthews, SP, MIN
6
Jacob Wilson, ATH
16
|
Zach McKinstry, SS, DET
6
Colson Montgomery, CHW
16
|
Trevor Larnach, OF, MIN
5
Josh H. Smith, TEX
13
|
J.P. Crawford, SS, SEA
5
Jose Caballero, NYY
13
|
Parker Messick, SP, CLE
4
Carlos Correa, HOU
12
|
Garrett Cleavinger, RP, TB
3
Anthony Volpe, NYY
11
|
Matt Brash, RP, SEA
2
Ernie Clement, TOR
10
|
Victor Caratini, C, MIN
2
Kevin McGonigle, DET
9
|
Ian Seymour, SP, TB
2
Brooks Lee, MIN
9
|
Jorge Soler, OF, LAA
2
Zach McKinstry, DET
6
|
Edwin Uceta, RP, TB
1
Colt Emerson, SEA
5
|
Amed Rosario, 3B, NYY
RES
J.P. Crawford, SEA
5
|
Hunter Gaddis, RP, CLE
RES
Chase Meidroth, CHW
4
|
Jose Ferrer, RP, SEA
RES
Carson Williams, TB
1
|
Logan Taylor Allen, SP, CLE
RES
Javier Baez, DET
1
|
Gabe Speier, RP, SEA
RES
Leo De Vries, ATH
1
|
Curtis Mead, 3B, CHW
RES
Brayan Rocchio, CLE
1
|
Eric Lauer, RP, TOR
RES
Kaelen Culpepper, MIN
1
|
DOC EISENHAUER
|
Gabriel Arias, CLE
RES
|
PLAYER
SALARY
Isiah Kiner-Falefa, BOS
RES
|
Maikel Garcia, 3B, KC
27
Taylor Walls, TB
RES
|
George Springer, OF, TOR
25
OUTFIELD
|
|
Yainer Diaz, C, HOU
18
PLAYER
SALARY
|
Josh Hader, RP, HOU
17
Aaron Judge, NYY
50
|
Jeff Hoffman, RP, TOR
16
Julio Rodriguez, SEA
41
|
Gleyber Torres, 2B, DET
16
Wyatt Langford, TEX
28
|
Gavin Williams, SP, CLE
15
Tyler Soderstrom, ATH
26
|
Kerry Carpenter, OF, DET
14
Riley Greene, DET
26
|
Evan Carter, OF, TEX
13
Brent Rooker, ATH
26
|
Samuel Basallo, C, BAL
12
George Springer, TOR
25
|
Wilyer Abreu, OF, BOS
12
Jarren Duran, BOS
25
|
Jasson Dominguez, OF, NYY
10
Roman Anthony, BOS
24
|
Bryce Miller, SP, SEA
10
Cody Bellinger, NYY
24
|
Ryan Weathers, SP, NYY
10
Byron Buxton, MIN
23
|
Bryan Abreu, RP, HOU
9
Jo Adell, LAA
22
|
Gerrit Cole, SP, NYY
9
Randy Arozarena, SEA
22
|
Luisangel Acuna, 2B, CHW
7
Taylor Ward, BAL
21
|
Colt Emerson, SS, SEA
5
Mike Trout, LAA
21
|
Josh Jung, 3B, TEX
5
Chandler Simpson, TB
19
|
Coby Mayo, 1B, BAL
4
Steven Kwan, CLE
19
|
Ben Joyce, RP, LAA
3
Brandon Nimmo, TEX
18
|
Max Scherzer, SP, TOR
2
Lawrence Butler, ATH
17
|
Max Clark, OF, DET
1
Jac Caglianone, KC
17
|
Kumar Rocker, SP, TEX
RES
Colton Cowser, BAL
15
|
Sean Burke, SP, CHW
RES
Kerry Carpenter, DET
14
|
J.T. Ginn, SP, ATH
RES
Daulton Varsho, TOR
14
|
Drew Thorpe, SP, CHW
RES
Evan Carter, TEX
13
|
Sam Antonacci, 2B, CHW
RES
Giancarlo Stanton, NYY
13
|
Max Anderson, 2B, DET
RES
Joshua Lowe, LAA
13
|
Tanner McDougal, SP, CHW
RES
Dylan Beavers, BAL
12
|
MIKE GIANELLA
|
Wilyer Abreu, BOS
12
|
PLAYER
SALARY
Trent Grisham, NYY
11
|
Cal Raleigh, C, SEA
35
Cedric Mullins, TB
11
|
Trevor Story, SS, BOS
22
Jasson Dominguez, NYY
10
|
Yandy Diaz, 1B, TB
19
Jesus Sanchez, TOR
10
|
Brandon Nimmo, OF, TEX
18
Matt Wallner, MIN
7
|
Adley Rutschman, C, BAL
16
Parker Meadows, DET
7
|
Nathan Eovaldi, SP, TEX
16
Victor Robles, SEA
6
|
Colson Montgomery, SS, CHW
16
Andrew Benintendi, CHW
6
|
Daulton Varsho, OF, TOR
14
Trevor Larnach, MIN
5
|
Spencer Torkelson, 1B, DET
13
Chase DeLauter, CLE
5
|
Joshua Lowe, OF, LAA
13
Wenceel Perez, DET
4
|
Christian Walker, 1B, HOU
13
Isaac Collins, KC
4
|
Trent Grisham, OF, NYY
11
Gavin Lux, TB
3
|
Taylor Rogers, RP, MIN
9
Cam Smith, HOU
3
|
Jack Flaherty, SP, DET
8
Tyler O'Neill, BAL
3
|
Jordan Westburg, 3B, BAL
6
Austin Hays, CHW
3
|
Shane Smith, SP, CHW
6
Dominic Canzone, SEA
3
|
Chase DeLauter, OF, CLE
5
Lane Thomas, KC
3
|
Zach Eflin, SP, BAL
5
Jorge Soler, LAA
2
|
Jose Soriano, SP, LAA
4
Jake Meyers, HOU
2
|
Michael Burrows, SP, HOU
4
Joey Loperfido, HOU
2
|
Robert Stephenson, RP, LAA
3
Spencer Jones, NYY
1
|
Max Muncy, 3B, ATH
3
Max Clark, DET
1
|
Dean Kremer, SP, BAL
1
Brooks Baldwin, CHW
1
|
Blaze Alexander, 3B, BAL
RES
Jeremiah Jackson, BAL
1
|
Emmanuel Rodriguez, OF, MIN
RES
Zach Cole, HOU
1
|
Shawn Armstrong, RP, CLE
RES
Denzel Clarke, ATH
1
|
Hogan Harris, RP, ATH
RES
C.J. Kayfus, CLE
1
|
Michael Massey, 2B, KC
RES
Kyle Isbel, KC
1
|
Liam Hendriks, RP, MIN
RES
Jacob Melton, TB
1
|
Bryan King, RP, HOU
RES
Braden Montgomery, CHW
1
|
THE ITCH
|
Nathan Lukes, TOR
1
|
PLAYER
SALARY
Austin Martin, MIN
1
|
Tarik Skubal, SP, DET
38
Jake Fraley, TB
RES
|
Junior Caminero, 3B, TB
35
Nolan Jones, CLE
RES
|
Jacob deGrom, SP, TEX
26
Emmanuel Rodriguez, MIN
RES
|
Andres Munoz, RP, SEA
22
Walker Jenkins, MIN
RES
|
Willson Contreras, 1B, BOS
18
Matt Vierling, DET
RES
|
MacKenzie Gore, SP, TEX
17
Heston Kjerstad, BAL
RES
|
Trevor Rogers, SP, BAL
17
Colby Thomas, ATH
RES
|
Trey Yesavage, SP, TOR
16
Nelson Rada, LAA
RES
|
Royce Lewis, 3B, MIN
15
Jonny DeLuca, TB
RES
|
Drew Rasmussen, SP, TB
15
Anthony Santander, TOR
RES
|
Jesus Sanchez, OF, TOR
10
Jarred Kelenic, CHW
RES
|
Lenyn Sosa, 2B, CHW
7
Alan Roden, MIN
RES
|
Dillon Dingler, C, DET
6
Jahmai Jones, DET
RES
|
Robert Garcia, RP, TEX
6
Justyn-Henry Malloy, TB
RES
|
Christian Moore, 2B, LAA
3
Zach Dezenzo, HOU
RES
|
Justin Sterner, RP, ATH
2
Richard Palacios, TB
RES
|
Spencer Jones, OF, NYY
1
DESIGNATED HITTER
|
|
David Fry, DH, CLE
1
PLAYER
SALARY
|
Brooks Baldwin, OF, CHW
1
Yordan Alvarez, HOU
34
|
Jeremiah Jackson, OF, BAL
1
David Fry, CLE
1
|
Braden Montgomery, OF, CHW
1
George Valera, CLE
1
|
Kaelen Culpepper, SS, MIN
1
Joc Pederson, TEX
RES
|
Hunter Feduccia, C, TB
1
Masataka Yoshida, BOS
RES
|
Nolan Jones, OF, CLE
RES
STARTING PITCHER
|
|
Triston Casas, 1B, BOS
RES
PLAYER
SALARY
|
Jack Perkins, RP, ATH
RES
Tarik Skubal, DET
38
|
Mike Vasil, RP, CHW
RES
Garrett Crochet, BOS
36
|
Nelson Rada, OF, LAA
RES
Bryan Woo, SEA
27
|
Louie Varland, RP, TOR
RES
Jacob deGrom, TEX
26
|
Zach Dezenzo, OF, HOU
RES
Logan Gilbert, SEA
26
|
CHRIS MITCHELL
|
Cole Ragans, KC
26
|
PLAYER
SALARY
Hunter Brown, HOU
26
|
Jazz Chisholm, 2B, NYY
35
Max Fried, NYY
26
|
Zachary Neto, SS, LAA
30
George Kirby, SEA
23
|
Jarren Duran, OF, BOS
25
Kyle Bradish, BAL
22
|
Ceddanne Rafaela, 2B, BOS
22
Joe Ryan, MIN
22
|
Taylor Ward, OF, BAL
21
Dylan Cease, TOR
20
|
Dylan Cease, SP, TOR
20
Framber Valdez, DET
20
|
Cameron Schlittler, SP, NYY
16
Kevin Gausman, TOR
19
|
Sonny Gray, SP, BOS
16
MacKenzie Gore, TEX
17
|
Connelly Early, SP, BOS
13
Trevor Rogers, BAL
17
|
Giancarlo Stanton, OF, NYY
13
Cameron Schlittler, NYY
16
|
Jose Caballero, SS, NYY
13
Trey Yesavage, TOR
16
|
Dylan Beavers, OF, BAL
12
Nathan Eovaldi, TEX
16
|
Brayan Bello, SP, BOS
9
Sonny Gray, BOS
16
|
Jeffrey Springs, SP, ATH
4
Tatsuya Imai, HOU
15
|
Alek Manoah, SP, LAA
2
Gavin Williams, CLE
15
|
Travis d'Arnaud, C, LAA
2
Ranger Suarez, BOS
15
|
Justin Verlander, SP, DET
1
Drew Rasmussen, TB
15
|
Zach Cole, OF, HOU
1
Luis Castillo, SEA
14
|
Leo De Vries, SS, ATH
1
Ryan Pepiot, TB
14
|
Jake Rogers, C, DET
1
Connelly Early, BOS
13
|
Zack Gelof, 2B, ATH
1
Shane McClanahan, TB
12
|
Lance McCullers, SP, HOU
1
Kris Bubic, KC
12
|
Luke Raley, 1B, SEA
1
Tanner Bibee, CLE
12
|
Spencer Arrighetti, SP, HOU
RES
Shane Baz, BAL
11
|
Walker Jenkins, OF, MIN
RES
Carlos Rodon, NYY
11
|
Aaron Civale, SP, ATH
RES
Bryce Miller, SEA
10
|
Justin Topa, RP, MIN
RES
Ryan Weathers, NYY
10
|
Elvis Alvarado, RP, ATH
RES
Reid Detmers, LAA
9
|
Fernando Cruz, RP, NYY
RES
Brayan Bello, BOS
9
|
Josue Briceno, C, DET
RES
Gerrit Cole, NYY
9
|
JESSE SEVERE
|
Casey Mize, DET
8
|
PLAYER
SALARY
Jack Leiter, TEX
8
|
Jose Ramirez, 3B, CLE
42
Jack Flaherty, DET
8
|
Garrett Crochet, SP, BOS
36
Taj Bradley, MIN
7
|
Riley Greene, OF, DET
26
Chris Bassitt, BAL
7
|
Shea Langeliers, C, ATH
24
Michael Wacha, KC
7
|
Steven Kwan, OF, CLE
19
Grayson Rodriguez, LAA
7
|
Jac Caglianone, OF, KC
17
Noah Cameron, KC
7
|
Jackson Holliday, 2B, BAL
16
Cody Ponce, TOR
7
|
Ranger Suarez, SP, BOS
15
Bailey Ober, MIN
7
|
Tanner Bibee, SP, CLE
12
Shane Smith, CHW
6
|
Reid Detmers, SP, LAA
9
Zebby Matthews, MIN
6
|
Casey Mize, SP, DET
8
Luis Gil, NYY
5
|
Jack Leiter, SP, TEX
8
Yusei Kikuchi, LAA
5
|
Jonathan India, 3B, KC
6
Shane Bieber, TOR
5
|
Luis Gil, SP, NYY
5
Zach Eflin, BAL
5
|
Travis Bazzana, 2B, CLE
4
Jacob Lopez, ATH
4
|
Kristian Campbell, 2B, BOS
4
Parker Messick, CLE
4
|
Gavin Lux, OF, TB
3
Joey Cantillo, CLE
4
|
Chad Wallach, C, ATH
1
Jeffrey Springs, ATH
4
|
Paul Goldschmidt, 1B, NYY
1
Jose Soriano, LAA
4
|
Carson Williams, SS, TB
1
Michael Burrows, HOU
4
|
Javier Baez, SS, DET
1
Will Warren, NYY
4
|
Tyler Rogers, RP, TOR
1
Cristian Javier, HOU
3
|
Erick Fedde, SP, CHW
1
Seth Lugo, KC
3
|
Cole Winn, RP, TEX
RES
Slade Cecconi, CLE
3
|
Garrett Whitlock, RP, BOS
RES
Payton Tolle, BOS
3
|
Mick Abel, SP, MIN
RES
Max Scherzer, TOR
2
|
Taylor Walls, SS, TB
RES
Jose Berrios, TOR
2
|
Yimi Garcia, RP, TOR
RES
Nick Martinez, TB
2
|
Ben Williamson, 3B, TB
RES
Ian Seymour, TB
2
|
Nick Fortes, C, TB
RES
Simeon Woods Richardson, MIN
2
|
SCOTT SHEA
|
Alek Manoah, LAA
2
|
PLAYER
SALARY
Luis Severino, ATH
2
|
Aaron Judge, OF, NYY
50
Anthony Kay, CHW
2
|
Bryan Woo, SP, SEA
27
Dean Kremer, BAL
1
|
Tyler Soderstrom, OF, ATH
26
Justin Verlander, DET
1
|
Roman Anthony, OF, BOS
24
Steven Matz, TB
1
|
Jeremy Pena, SS, HOU
24
Luis Morales, ATH
1
|
Aroldis Chapman, RP, BOS
21
Jacob Latz, TEX
1
|
Luke Keaschall, 2B, MIN
21
Erick Fedde, CHW
1
|
Anthony Volpe, SS, NYY
11
Johan Oviedo, BOS
1
|
Austin Wells, C, NYY
9
Lance McCullers, HOU
1
|
Carlos Narvaez, C, BOS
8
Spencer Arrighetti, HOU
RES
|
Michael Wacha, SP, KC
7
Troy Melton, DET
RES
|
Grayson Rodriguez, SP, LAA
7
Lucas Giolito, FA
RES
|
Nolan Schanuel, 1B, LAA
7
Kumar Rocker, TEX
RES
|
Shane Bieber, SP, TOR
5
Zack Littell, FA
RES
|
Cam Smith, OF, HOU
3
Sean Burke, CHW
RES
|
Will Vest, RP, DET
2
Aaron Civale, ATH
RES
|
Yoan Moncada, 3B, LAA
2
J.T. Ginn, ATH
RES
|
Cole Sands, RP, MIN
1
Mick Abel, MIN
RES
|
Luis Morales, SP, ATH
1
Tyler Wells, BAL
RES
|
C.J. Kayfus, OF, CLE
1
Joe Boyle, TB
RES
|
Jacob Melton, OF, TB
1
Drew Thorpe, CHW
RES
|
Austin Martin, OF, MIN
1
Logan Taylor Allen, CLE
RES
|
Johan Oviedo, SP, BOS
1
Davis Martin, CHW
RES
|
Jake Fraley, OF, TB
RES
Bailey Falter, KC
RES
|
Joc Pederson, DH, TEX
RES
Stephen Kolek, KC
RES
|
Mark Leiter, RP, ATH
RES
Michael Massey, DET
RES
|
Angel Martinez, 2B, CLE
RES
Cody Bradford, TEX
RES
|
Tyler Holton, RP, DET
RES
Ryan Bergert, KC
RES
|
Anthony Santander, OF, TOR
RES
Tanner McDougal, CHW
RES
|
Ryan Bergert, SP, KC
RES
RELIEF PITCHER
|
|
GAVIN TRAMPS
|
PLAYER
SALARY
|
PLAYER
SALARY
Cade Smith, CLE
22
|
Vladimir Guerrero, 1B, TOR
35
Andres Munoz, SEA
22
|
Pete Alonso, 1B, BAL
30
Aroldis Chapman, BOS
21
|
Max Fried, SP, NYY
26
Josh Hader, HOU
17
|
Byron Buxton, OF, MIN
23
David Bednar, NYY
17
|
Mike Trout, OF, LAA
21
Jeff Hoffman, TOR
16
|
Kevin Gausman, SP, TOR
19
Kenley Jansen, DET
16
|
Isaac Paredes, 3B, HOU
13
Ryan Helsley, BAL
16
|
Andres Gimenez, 2B, TOR
13
Carlos Estevez, KC
14
|
Kris Bubic, SP, KC
12
Seranthony Dominguez, CHW
13
|
Carlos Correa, SS, HOU
12
Griffin Jax, TB
12
|
Alejandro Kirk, C, TOR
11
Bryan Abreu, HOU
9
|
Cedric Mullins, OF, TB
11
Taylor Rogers, MIN
9
|
Victor Robles, OF, SEA
6
Robert Garcia, TEX
6
|
Jeff McNeil, 2B, ATH
6
Kirby Yates, LAA
5
|
Cristian Javier, SP, HOU
3
Ben Joyce, LAA
3
|
Nick Martinez, SP, TB
2
Garrett Cleavinger, TB
3
|
Bo Naylor, C, CLE
2
Robert Stephenson, LAA
3
|
Luis Severino, SP, ATH
2
Grant Taylor, CHW
2
|
Anthony Kay, SP, CHW
2
Matt Brash, SEA
2
|
Jake Meyers, OF, HOU
2
Will Vest, DET
2
|
Lucas Erceg, RP, KC
1
Justin Sterner, ATH
2
|
Camilo Doval, RP, NYY
1
Andrew Kittredge, BAL
2
|
Cole Young, 2B, SEA
1
Cole Sands, MIN
1
|
Lucas Giolito, SP, FA
RES
Lucas Erceg, KC
1
|
Isiah Kiner-Falefa, SS, BOS
RES
Camilo Doval, NYY
1
|
Chris Martin, RP, TEX
RES
Edwin Uceta, TB
1
|
Heston Kjerstad, OF, BAL
RES
Tyler Rogers, TOR
1
|
Jordan Hicks, RP, CHW
RES
Drew Pomeranz, LAA
RES
|
Bailey Falter, SP, KC
RES
Cole Winn, TEX
RES
|
Jahmai Jones, OF, DET
RES
Alexis Diaz, TEX
RES
|
SCOTT WHITE
|
Garrett Whitlock, BOS
RES
|
PLAYER
SALARY
Hunter Gaddis, CLE
RES
|
Cody Bellinger, OF, NYY
24
Kyle Finnegan, DET
RES
|
Corey Seager, SS, TEX
23
Matt Strahm, KC
RES
|
Ben Rice, C, NYY
22
Chris Martin, TEX
RES
|
Randy Arozarena, OF, SEA
22
Jordan Leasure, CHW
RES
|
Framber Valdez, SP, DET
20
Jose Ferrer, SEA
RES
|
Jose Altuve, 2B, HOU
20
Mark Leiter, ATH
RES
|
Kazuma Okamoto, 3B, TOR
18
Shawn Armstrong, CLE
RES
|
David Bednar, RP, NYY
17
Jack Perkins, ATH
RES
|
Carter Jensen, C, KC
15
Mike Vasil, CHW
RES
|
Tatsuya Imai, SP, HOU
15
Hogan Harris, ATH
RES
|
Seranthony Dominguez, RP, CHW
13
A.J. Blubaugh, HOU
RES
|
Carlos Rodon, SP, NYY
11
Justin Topa, MIN
RES
|
Noah Cameron, SP, KC
7
Elvis Alvarado, ATH
RES
|
Cody Ponce, SP, TOR
7
Jordan Hicks, CHW
RES
|
Andrew Benintendi, OF, CHW
6
Ryan Yarbrough, NYY
RES
|
Danny Jansen, C, TEX
4
Gabe Speier, SEA
RES
|
Jacob Lopez, SP, ATH
4
Tyler Holton, DET
RES
|
Isaac Collins, OF, KC
4
Yimi Garcia, TOR
RES
|
Tyler O'Neill, OF, BAL
3
Louie Varland, TOR
RES
|
Jose Berrios, SP, TOR
2
Liam Hendriks, MIN
RES
|
Rhys Hoskins, 1B, CLE
1
Fernando Cruz, NYY
RES
|
George Valera, DH, CLE
1
Eric Lauer, TOR
RES
|
Brayan Rocchio, SS, CLE
1
Bryan King, HOU
RES
|
Alexis Diaz, RP, TEX
RES
|
|
|
Zack Littell, SP, FA
RES
|
|
|
Tyler Wells, SP, BAL
RES
|
|
|
Joe Boyle, SP, TB
RES
|
|
|
Jonny DeLuca, OF, TB
RES
|
|
|
Thairo Estrada, 2B, BAL
RES
|
|
|
Richard Palacios, OF, TB
RES