Rotisserie leagues are known for many things, but among the least discussed is the stress they put on the player pool. With 23 lineup spot to fill, every position is stretched to the max, making it all but certain you'll be weak somewhere.

Now cut the player pool in half, and that's what playing in an AL- or NL-only Rotisserie league is like. You'd be lucky just to be weak somewhere. Factor in the unbridled autonomy of an auction, which is how we distributed players in this particular AL-only league, and you risk being weak everywhere if you don't apply the proper restraints. 

I learned the hard way years ago that the most effective restraint is to spread the dollars. A studs-and-duds approach may work in a standard mixed Rotisserie league, where the "duds" themselves still have a fair amount of upside and the waiver wire offers something to fall back on. But in AL-only, the duds really are as described, and the waiver wire is virtually nonexistent. Even a trade to address those shortcomings, while technically possible, is rarely practical because of the lack of excess anywhere. What you draft is your team, and it has to work as-is.

Of course, spreading the dollars means avoiding the most high-end players, which is no one's idea of a good time, but drafting them is often a double whammy. They cost the most just by virtue of them being the best, and then there's an additional upcharge for them being the best. The difference between Bobby Witt ($46) and Corey Seager ($23) in this draft was actually a little more than the difference between Seager and Bryan Rocchio ($1), which doesn't seem proportional when you consider what those respective players are projected to do. In a format that's going to exhaust the entire player pool, the math doesn't need to be any more complicated than that.

My general rule in a league-specific format such as this is to stop short of spending $30 on any player. Turns out this time, I didn't even spend $25. That gave me the lowest-priced top player (Cody Bellinger) of any team, but the tradeoff was that I had six players costing $20 or more (spreading the risk a bit) and only four players costing $2 or less (avoiding the absolute bottom of the barrel). Doc Eisenhauer was the only other drafter to have no players costing $30 or more, and he ended up having the most costing $10 or more (14).

Mike Gianella also took a spread-the-dollars approach, but he did so within a lower range of the rankings, drafting a $35 Cal Raleigh (which seems reasonable enough) but then only one other player costing $20 or more. Notably, Mike has won the championship each of the past two years.

There's a couple of offhanded introductions for you. Here are the full ones:

What else can we take away from this draft? 

  • Obviously, saves are scarcer than ever in this format, so anyone with a clear path to them demanded top dollar. I count only 10 surefire closers in the AL right now, and this is a 12-team league. The cheapest of those 10 was a $13 Seranthony Dominguez.
  • More dollars than I expected went toward pitching in general, with eight starting pitchers going for more than $25. This seems like a growing trend in these AL- and NL-only leagues. It speaks to the idea that only so many pitchers are usable in Rotisserie leagues these days because the rest risk doing too much ratio damage. Rotisserie is an unforgiving format for mediocre pitching, and cutting the player pool in half makes it harder to avoid those land mines.
  • Third and second base are thought to be the weakest positions this year, and that calculation doesn't change when only the AL side is in play. It's why I was a little bit reckless in my bid for Kazuma Okamoto ($18), not wanting to settle for for dead weight at third base. Travis Bazzana and Kristian Campbell actually tied for 12th-most expensive second baseman ($4), and neither is expected to begin the year in the majors.
  • I did something weird at catcher that I thought was worth highlighting. Carter Jensen ($15) and Danny Jansen ($4) were among the first 17 player nominated, and since I liked the price for both, they became my two catcher right away. You'd think I'd be out on Ben Rice ($22), then, but I do rank him fourth among first basemen in the AL. I had to pull the trigger when I saw him going for multiple dollars less than both Josh Naylor ($27) and Vinnie Pasquantino ($26). Starting a catcher-eligible player at first base would normally be regarded as a misallocation of resources, but I thought the dollars here said otherwise.

(Note: Players listed as RES were selected in the reserve rounds immediately after the salary cap portion of the draft. They make up each team's bench.)

POSITION BY POSITION

 
 

TEAM BY TEAM

 

CATCHER

 
 

GREY ALBRIGHT

 

PLAYER

SALARY

 

PLAYER

SALARY

Cal Raleigh, SEA

35

 

Nick Kurtz, 1B, ATH

36

Shea Langeliers, ATH

24

 

Vinnie Pasquantino, 1B, KC

26

Ben Rice, NYY

22

 

Cade Smith, RP, CLE

22

Salvador Perez, KC

20

 

Joe Ryan, SP, MIN

22

Yainer Diaz, HOU

18

 

Jo Adell, OF, LAA

22

Adley Rutschman, BAL

16

 

Munetaka Murakami, 1B, CHW

17

Carter Jensen, KC

15

 

Lawrence Butler, OF, ATH

17

Kyle Teel, CHW

15

 

Colt Keith, 3B, DET

15

Samuel Basallo, BAL

12

 

Shane McClanahan, SP, TB

12

Alejandro Kirk, TOR

11

 

Kevin McGonigle, SS, DET

9

Austin Wells, NYY

9

 

Brooks Lee, SS, MIN

9

Carlos Narvaez, BOS

8

 

Ryan Jeffers, C, MIN

8

Logan O'Hoppe, LAA

8

 

Parker Meadows, OF, DET

7

Ryan Jeffers, MIN

8

 

Bailey Ober, SP, MIN

7

Dillon Dingler, DET

6

 

Marcelo Mayer, 3B, BOS

6

Danny Jansen, TEX

4

 

Kirby Yates, RP, LAA

5

Edgar Quero, CHW

3

 

Joey Cantillo, SP, CLE

4

Bo Naylor, CLE

2

 

Wenceel Perez, OF, DET

4

Victor Caratini, MIN

2

 

Seth Lugo, SP, KC

3

Travis d'Arnaud, LAA

2

 

Austin Hays, OF, CHW

3

Kyle Higashioka, TEX

1

 

Slade Cecconi, SP, CLE

3

Chad Wallach, ATH

1

 

Simeon Woods Richardson, SP, MIN

2

Connor Wong, BOS

1

 

Connor Wong, C, BOS

1

Jake Rogers, DET

1

 

Gabriel Arias, SS, CLE

RES

Hunter Feduccia, TB

1

 

Kyle Finnegan, RP, DET

RES

Josue Briceno, DET

RES

 

Masataka Yoshida, DH, BOS

RES

Nick Fortes, TB

RES

 

Colby Thomas, OF, ATH

RES

FIRST BASE

 
 

Davis Martin, SP, CHW

RES

PLAYER

SALARY

 

Michael Massey, SP, DET

RES

Nick Kurtz, ATH

36

 

Cody Bradford, SP, TEX

RES

Vladimir Guerrero, TOR

35

 

B_DON

 

Pete Alonso, BAL

30

 

PLAYER

SALARY

Josh Naylor, SEA

27

 

Bobby Witt, SS, KC

46

Vinnie Pasquantino, KC

26

 

Wyatt Langford, OF, TEX

28

Yandy Diaz, TB

19

 

George Kirby, SP, SEA

23

Willson Contreras, BOS

18

 

Chandler Simpson, OF, TB

19

Munetaka Murakami, CHW

17

 

Kenley Jansen, RP, DET

16

Jonathan Aranda, TB

16

 

Jonathan Aranda, 1B, TB

16

Kyle Manzardo, CLE

16

 

Jacob Wilson, SS, ATH

16

Spencer Torkelson, DET

13

 

Carlos Estevez, RP, KC

14

Christian Walker, HOU

13

 

Luis Castillo, SP, SEA

14

Jake Burger, TEX

9

 

Josh H. Smith, SS, TEX

13

Nolan Schanuel, LAA

7

 

Shane Baz, SP, BAL

11

Josh Bell, MIN

7

 

Jake Burger, 1B, TEX

9

Coby Mayo, BAL

4

 

Taj Bradley, SP, MIN

7

Kody Clemens, MIN

3

 

Matt Wallner, OF, MIN

7

Paul Goldschmidt, NYY

1

 

Yusei Kikuchi, SP, LAA

5

Rhys Hoskins, CLE

1

 

Will Warren, SP, NYY

4

Ryan Mountcastle, BAL

1

 

Edgar Quero, C, CHW

3

Luke Raley, SEA

1

 

Kody Clemens, 1B, MIN

3

Triston Casas, BOS

RES

 

Joey Loperfido, OF, HOU

2

Eric Wagaman, MIN

RES

 

Kyle Higashioka, C, TEX

1

SECOND BASE

 
 

Steven Matz, SP, TB

1

PLAYER

SALARY

 

Ryan Mountcastle, 1B, BAL

1

Jazz Chisholm, NYY

35

 

Kyle Isbel, OF, KC

1

Ceddanne Rafaela, BOS

22

 

Drew Pomeranz, RP, LAA

RES

Luke Keaschall, MIN

21

 

Davis Schneider, 2B, TOR

RES

Jose Altuve, HOU

20

 

Jordan Leasure, RP, CHW

RES

Jackson Holliday, BAL

16

 

Matt Vierling, OF, DET

RES

Gleyber Torres, DET

16

 

Ryan Yarbrough, RP, NYY

RES

Brendan Donovan, SEA

14

 

Jarred Kelenic, OF, CHW

RES

Andres Gimenez, TOR

13

 

Justyn-Henry Malloy, OF, TB

RES

Lenyn Sosa, CHW

7

 

JACK BRONKIE

 

Luisangel Acuna, CHW

7

 

PLAYER

SALARY

Jeff McNeil, ATH

6

 

Julio Rodriguez, OF, SEA

41

Travis Bazzana, CLE

4

 

Yordan Alvarez, DH, HOU

34

Kristian Campbell, BOS

4

 

Cole Ragans, SP, KC

26

Christian Moore, LAA

3

 

Hunter Brown, SP, HOU

26

Romy Gonzalez, BOS

2

 

Kyle Bradish, SP, BAL

22

Cole Young, SEA

1

 

Ryan Helsley, RP, BAL

16

Zack Gelof, ATH

1

 

Kyle Teel, C, CHW

15

Davis Schneider, TOR

RES

 

Brendan Donovan, 2B, SEA

14

Angel Martinez, CLE

RES

 

Griffin Jax, RP, TB

12

Vaughn Grissom, LAA

RES

 

Addison Barger, 3B, TOR

11

Sam Antonacci, CHW

RES

 

Logan O'Hoppe, C, LAA

8

Michael Massey, KC

RES

 

Miguel Vargas, 3B, CHW

8

Thairo Estrada, BAL

RES

 

Chase Meidroth, SS, CHW

4

Max Anderson, DET

RES

 

Dominic Canzone, OF, SEA

3

THIRD BASE

 
 

Lane Thomas, OF, KC

3

PLAYER

SALARY

 

Payton Tolle, SP, BOS

3

Jose Ramirez, CLE

42

 

Grant Taylor, RP, CHW

2

Junior Caminero, TB

35

 

Ryan McMahon, 3B, NYY

2

Maikel Garcia, KC

27

 

Romy Gonzalez, 2B, BOS

2

Kazuma Okamoto, TOR

18

 

Andrew Kittredge, RP, BAL

2

Caleb Durbin, BOS

16

 

Denzel Clarke, OF, ATH

1

Royce Lewis, MIN

15

 

Jacob Latz, SP, TEX

1

Colt Keith, DET

15

 

Nathan Lukes, OF, TOR

1

Isaac Paredes, HOU

13

 

Troy Melton, SP, DET

RES

Addison Barger, TOR

11

 

Eric Wagaman, 1B, MIN

RES

Miguel Vargas, CHW

8

 

Matt Strahm, RP, KC

RES

Jordan Westburg, BAL

6

 

A.J. Blubaugh, RP, HOU

RES

Marcelo Mayer, BOS

6

 

Vaughn Grissom, 2B, LAA

RES

Jonathan India, KC

6

 

Stephen Kolek, SP, KC

RES

Josh Jung, TEX

5

 

Alan Roden, OF, MIN

RES

Max Muncy, ATH

3

 

BRANT CHESSER

 

Ryan McMahon, NYY

2

 

PLAYER

SALARY

Yoan Moncada, LAA

2

 

Gunnar Henderson, SS, BAL

38

Amed Rosario, NYY

RES

 

Josh Naylor, 1B, SEA

27

Blaze Alexander, BAL

RES

 

Logan Gilbert, SP, SEA

26

Ben Williamson, TB

RES

 

Brent Rooker, OF, ATH

26

Curtis Mead, CHW

RES

 

Salvador Perez, C, KC

20

SHORTSTOP

 
 

Caleb Durbin, 3B, BOS

16

PLAYER

SALARY

 

Kyle Manzardo, 1B, CLE

16

Bobby Witt, KC

46

 

Colton Cowser, OF, BAL

15

Gunnar Henderson, BAL

38

 

Ryan Pepiot, SP, TB

14

Zachary Neto, LAA

30

 

Ernie Clement, SS, TOR

10

Jeremy Pena, HOU

24

 

Chris Bassitt, SP, BAL

7

Corey Seager, TEX

23

 

Josh Bell, 1B, MIN

7

Trevor Story, BOS

22

 

Zebby Matthews, SP, MIN

6

Jacob Wilson, ATH

16

 

Zach McKinstry, SS, DET

6

Colson Montgomery, CHW

16

 

Trevor Larnach, OF, MIN

5

Josh H. Smith, TEX

13

 

J.P. Crawford, SS, SEA

5

Jose Caballero, NYY

13

 

Parker Messick, SP, CLE

4

Carlos Correa, HOU

12

 

Garrett Cleavinger, RP, TB

3

Anthony Volpe, NYY

11

 

Matt Brash, RP, SEA

2

Ernie Clement, TOR

10

 

Victor Caratini, C, MIN

2

Kevin McGonigle, DET

9

 

Ian Seymour, SP, TB

2

Brooks Lee, MIN

9

 

Jorge Soler, OF, LAA

2

Zach McKinstry, DET

6

 

Edwin Uceta, RP, TB

1

Colt Emerson, SEA

5

 

Amed Rosario, 3B, NYY

RES

J.P. Crawford, SEA

5

 

Hunter Gaddis, RP, CLE

RES

Chase Meidroth, CHW

4

 

Jose Ferrer, RP, SEA

RES

Carson Williams, TB

1

 

Logan Taylor Allen, SP, CLE

RES

Javier Baez, DET

1

 

Gabe Speier, RP, SEA

RES

Leo De Vries, ATH

1

 

Curtis Mead, 3B, CHW

RES

Brayan Rocchio, CLE

1

 

Eric Lauer, RP, TOR

RES

Kaelen Culpepper, MIN

1

 

DOC EISENHAUER

 

Gabriel Arias, CLE

RES

 

PLAYER

SALARY

Isiah Kiner-Falefa, BOS

RES

 

Maikel Garcia, 3B, KC

27

Taylor Walls, TB

RES

 

George Springer, OF, TOR

25

OUTFIELD

 
 

Yainer Diaz, C, HOU

18

PLAYER

SALARY

 

Josh Hader, RP, HOU

17

Aaron Judge, NYY

50

 

Jeff Hoffman, RP, TOR

16

Julio Rodriguez, SEA

41

 

Gleyber Torres, 2B, DET

16

Wyatt Langford, TEX

28

 

Gavin Williams, SP, CLE

15

Tyler Soderstrom, ATH

26

 

Kerry Carpenter, OF, DET

14

Riley Greene, DET

26

 

Evan Carter, OF, TEX

13

Brent Rooker, ATH

26

 

Samuel Basallo, C, BAL

12

George Springer, TOR

25

 

Wilyer Abreu, OF, BOS

12

Jarren Duran, BOS

25

 

Jasson Dominguez, OF, NYY

10

Roman Anthony, BOS

24

 

Bryce Miller, SP, SEA

10

Cody Bellinger, NYY

24

 

Ryan Weathers, SP, NYY

10

Byron Buxton, MIN

23

 

Bryan Abreu, RP, HOU

9

Jo Adell, LAA

22

 

Gerrit Cole, SP, NYY

9

Randy Arozarena, SEA

22

 

Luisangel Acuna, 2B, CHW

7

Taylor Ward, BAL

21

 

Colt Emerson, SS, SEA

5

Mike Trout, LAA

21

 

Josh Jung, 3B, TEX

5

Chandler Simpson, TB

19

 

Coby Mayo, 1B, BAL

4

Steven Kwan, CLE

19

 

Ben Joyce, RP, LAA

3

Brandon Nimmo, TEX

18

 

Max Scherzer, SP, TOR

2

Lawrence Butler, ATH

17

 

Max Clark, OF, DET

1

Jac Caglianone, KC

17

 

Kumar Rocker, SP, TEX

RES

Colton Cowser, BAL

15

 

Sean Burke, SP, CHW

RES

Kerry Carpenter, DET

14

 

J.T. Ginn, SP, ATH

RES

Daulton Varsho, TOR

14

 

Drew Thorpe, SP, CHW

RES

Evan Carter, TEX

13

 

Sam Antonacci, 2B, CHW

RES

Giancarlo Stanton, NYY

13

 

Max Anderson, 2B, DET

RES

Joshua Lowe, LAA

13

 

Tanner McDougal, SP, CHW

RES

Dylan Beavers, BAL

12

 

MIKE GIANELLA

 

Wilyer Abreu, BOS

12

 

PLAYER

SALARY

Trent Grisham, NYY

11

 

Cal Raleigh, C, SEA

35

Cedric Mullins, TB

11

 

Trevor Story, SS, BOS

22

Jasson Dominguez, NYY

10

 

Yandy Diaz, 1B, TB

19

Jesus Sanchez, TOR

10

 

Brandon Nimmo, OF, TEX

18

Matt Wallner, MIN

7

 

Adley Rutschman, C, BAL

16

Parker Meadows, DET

7

 

Nathan Eovaldi, SP, TEX

16

Victor Robles, SEA

6

 

Colson Montgomery, SS, CHW

16

Andrew Benintendi, CHW

6

 

Daulton Varsho, OF, TOR

14

Trevor Larnach, MIN

5

 

Spencer Torkelson, 1B, DET

13

Chase DeLauter, CLE

5

 

Joshua Lowe, OF, LAA

13

Wenceel Perez, DET

4

 

Christian Walker, 1B, HOU

13

Isaac Collins, KC

4

 

Trent Grisham, OF, NYY

11

Gavin Lux, TB

3

 

Taylor Rogers, RP, MIN

9

Cam Smith, HOU

3

 

Jack Flaherty, SP, DET

8

Tyler O'Neill, BAL

3

 

Jordan Westburg, 3B, BAL

6

Austin Hays, CHW

3

 

Shane Smith, SP, CHW

6

Dominic Canzone, SEA

3

 

Chase DeLauter, OF, CLE

5

Lane Thomas, KC

3

 

Zach Eflin, SP, BAL

5

Jorge Soler, LAA

2

 

Jose Soriano, SP, LAA

4

Jake Meyers, HOU

2

 

Michael Burrows, SP, HOU

4

Joey Loperfido, HOU

2

 

Robert Stephenson, RP, LAA

3

Spencer Jones, NYY

1

 

Max Muncy, 3B, ATH

3

Max Clark, DET

1

 

Dean Kremer, SP, BAL

1

Brooks Baldwin, CHW

1

 

Blaze Alexander, 3B, BAL

RES

Jeremiah Jackson, BAL

1

 

Emmanuel Rodriguez, OF, MIN

RES

Zach Cole, HOU

1

 

Shawn Armstrong, RP, CLE

RES

Denzel Clarke, ATH

1

 

Hogan Harris, RP, ATH

RES

C.J. Kayfus, CLE

1

 

Michael Massey, 2B, KC

RES

Kyle Isbel, KC

1

 

Liam Hendriks, RP, MIN

RES

Jacob Melton, TB

1

 

Bryan King, RP, HOU

RES

Braden Montgomery, CHW

1

 

THE ITCH

 

Nathan Lukes, TOR

1

 

PLAYER

SALARY

Austin Martin, MIN

1

 

Tarik Skubal, SP, DET

38

Jake Fraley, TB

RES

 

Junior Caminero, 3B, TB

35

Nolan Jones, CLE

RES

 

Jacob deGrom, SP, TEX

26

Emmanuel Rodriguez, MIN

RES

 

Andres Munoz, RP, SEA

22

Walker Jenkins, MIN

RES

 

Willson Contreras, 1B, BOS

18

Matt Vierling, DET

RES

 

MacKenzie Gore, SP, TEX

17

Heston Kjerstad, BAL

RES

 

Trevor Rogers, SP, BAL

17

Colby Thomas, ATH

RES

 

Trey Yesavage, SP, TOR

16

Nelson Rada, LAA

RES

 

Royce Lewis, 3B, MIN

15

Jonny DeLuca, TB

RES

 

Drew Rasmussen, SP, TB

15

Anthony Santander, TOR

RES

 

Jesus Sanchez, OF, TOR

10

Jarred Kelenic, CHW

RES

 

Lenyn Sosa, 2B, CHW

7

Alan Roden, MIN

RES

 

Dillon Dingler, C, DET

6

Jahmai Jones, DET

RES

 

Robert Garcia, RP, TEX

6

Justyn-Henry Malloy, TB

RES

 

Christian Moore, 2B, LAA

3

Zach Dezenzo, HOU

RES

 

Justin Sterner, RP, ATH

2

Richard Palacios, TB

RES

 

Spencer Jones, OF, NYY

1

DESIGNATED HITTER

 
 

David Fry, DH, CLE

1

PLAYER

SALARY

 

Brooks Baldwin, OF, CHW

1

Yordan Alvarez, HOU

34

 

Jeremiah Jackson, OF, BAL

1

David Fry, CLE

1

 

Braden Montgomery, OF, CHW

1

George Valera, CLE

1

 

Kaelen Culpepper, SS, MIN

1

Joc Pederson, TEX

RES

 

Hunter Feduccia, C, TB

1

Masataka Yoshida, BOS

RES

 

Nolan Jones, OF, CLE

RES

STARTING PITCHER

 
 

Triston Casas, 1B, BOS

RES

PLAYER

SALARY

 

Jack Perkins, RP, ATH

RES

Tarik Skubal, DET

38

 

Mike Vasil, RP, CHW

RES

Garrett Crochet, BOS

36

 

Nelson Rada, OF, LAA

RES

Bryan Woo, SEA

27

 

Louie Varland, RP, TOR

RES

Jacob deGrom, TEX

26

 

Zach Dezenzo, OF, HOU

RES

Logan Gilbert, SEA

26

 

CHRIS MITCHELL

 

Cole Ragans, KC

26

 

PLAYER

SALARY

Hunter Brown, HOU

26

 

Jazz Chisholm, 2B, NYY

35

Max Fried, NYY

26

 

Zachary Neto, SS, LAA

30

George Kirby, SEA

23

 

Jarren Duran, OF, BOS

25

Kyle Bradish, BAL

22

 

Ceddanne Rafaela, 2B, BOS

22

Joe Ryan, MIN

22

 

Taylor Ward, OF, BAL

21

Dylan Cease, TOR

20

 

Dylan Cease, SP, TOR

20

Framber Valdez, DET

20

 

Cameron Schlittler, SP, NYY

16

Kevin Gausman, TOR

19

 

Sonny Gray, SP, BOS

16

MacKenzie Gore, TEX

17

 

Connelly Early, SP, BOS

13

Trevor Rogers, BAL

17

 

Giancarlo Stanton, OF, NYY

13

Cameron Schlittler, NYY

16

 

Jose Caballero, SS, NYY

13

Trey Yesavage, TOR

16

 

Dylan Beavers, OF, BAL

12

Nathan Eovaldi, TEX

16

 

Brayan Bello, SP, BOS

9

Sonny Gray, BOS

16

 

Jeffrey Springs, SP, ATH

4

Tatsuya Imai, HOU

15

 

Alek Manoah, SP, LAA

2

Gavin Williams, CLE

15

 

Travis d'Arnaud, C, LAA

2

Ranger Suarez, BOS

15

 

Justin Verlander, SP, DET

1

Drew Rasmussen, TB

15

 

Zach Cole, OF, HOU

1

Luis Castillo, SEA

14

 

Leo De Vries, SS, ATH

1

Ryan Pepiot, TB

14

 

Jake Rogers, C, DET

1

Connelly Early, BOS

13

 

Zack Gelof, 2B, ATH

1

Shane McClanahan, TB

12

 

Lance McCullers, SP, HOU

1

Kris Bubic, KC

12

 

Luke Raley, 1B, SEA

1

Tanner Bibee, CLE

12

 

Spencer Arrighetti, SP, HOU

RES

Shane Baz, BAL

11

 

Walker Jenkins, OF, MIN

RES

Carlos Rodon, NYY

11

 

Aaron Civale, SP, ATH

RES

Bryce Miller, SEA

10

 

Justin Topa, RP, MIN

RES

Ryan Weathers, NYY

10

 

Elvis Alvarado, RP, ATH

RES

Reid Detmers, LAA

9

 

Fernando Cruz, RP, NYY

RES

Brayan Bello, BOS

9

 

Josue Briceno, C, DET

RES

Gerrit Cole, NYY

9

 

JESSE SEVERE

 

Casey Mize, DET

8

 

PLAYER

SALARY

Jack Leiter, TEX

8

 

Jose Ramirez, 3B, CLE

42

Jack Flaherty, DET

8

 

Garrett Crochet, SP, BOS

36

Taj Bradley, MIN

7

 

Riley Greene, OF, DET

26

Chris Bassitt, BAL

7

 

Shea Langeliers, C, ATH

24

Michael Wacha, KC

7

 

Steven Kwan, OF, CLE

19

Grayson Rodriguez, LAA

7

 

Jac Caglianone, OF, KC

17

Noah Cameron, KC

7

 

Jackson Holliday, 2B, BAL

16

Cody Ponce, TOR

7

 

Ranger Suarez, SP, BOS

15

Bailey Ober, MIN

7

 

Tanner Bibee, SP, CLE

12

Shane Smith, CHW

6

 

Reid Detmers, SP, LAA

9

Zebby Matthews, MIN

6

 

Casey Mize, SP, DET

8

Luis Gil, NYY

5

 

Jack Leiter, SP, TEX

8

Yusei Kikuchi, LAA

5

 

Jonathan India, 3B, KC

6

Shane Bieber, TOR

5

 

Luis Gil, SP, NYY

5

Zach Eflin, BAL

5

 

Travis Bazzana, 2B, CLE

4

Jacob Lopez, ATH

4

 

Kristian Campbell, 2B, BOS

4

Parker Messick, CLE

4

 

Gavin Lux, OF, TB

3

Joey Cantillo, CLE

4

 

Chad Wallach, C, ATH

1

Jeffrey Springs, ATH

4

 

Paul Goldschmidt, 1B, NYY

1

Jose Soriano, LAA

4

 

Carson Williams, SS, TB

1

Michael Burrows, HOU

4

 

Javier Baez, SS, DET

1

Will Warren, NYY

4

 

Tyler Rogers, RP, TOR

1

Cristian Javier, HOU

3

 

Erick Fedde, SP, CHW

1

Seth Lugo, KC

3

 

Cole Winn, RP, TEX

RES

Slade Cecconi, CLE

3

 

Garrett Whitlock, RP, BOS

RES

Payton Tolle, BOS

3

 

Mick Abel, SP, MIN

RES

Max Scherzer, TOR

2

 

Taylor Walls, SS, TB

RES

Jose Berrios, TOR

2

 

Yimi Garcia, RP, TOR

RES

Nick Martinez, TB

2

 

Ben Williamson, 3B, TB

RES

Ian Seymour, TB

2

 

Nick Fortes, C, TB

RES

Simeon Woods Richardson, MIN

2

 

SCOTT SHEA

 

Alek Manoah, LAA

2

 

PLAYER

SALARY

Luis Severino, ATH

2

 

Aaron Judge, OF, NYY

50

Anthony Kay, CHW

2

 

Bryan Woo, SP, SEA

27

Dean Kremer, BAL

1

 

Tyler Soderstrom, OF, ATH

26

Justin Verlander, DET

1

 

Roman Anthony, OF, BOS

24

Steven Matz, TB

1

 

Jeremy Pena, SS, HOU

24

Luis Morales, ATH

1

 

Aroldis Chapman, RP, BOS

21

Jacob Latz, TEX

1

 

Luke Keaschall, 2B, MIN

21

Erick Fedde, CHW

1

 

Anthony Volpe, SS, NYY

11

Johan Oviedo, BOS

1

 

Austin Wells, C, NYY

9

Lance McCullers, HOU

1

 

Carlos Narvaez, C, BOS

8

Spencer Arrighetti, HOU

RES

 

Michael Wacha, SP, KC

7

Troy Melton, DET

RES

 

Grayson Rodriguez, SP, LAA

7

Lucas Giolito, FA

RES

 

Nolan Schanuel, 1B, LAA

7

Kumar Rocker, TEX

RES

 

Shane Bieber, SP, TOR

5

Zack Littell, FA

RES

 

Cam Smith, OF, HOU

3

Sean Burke, CHW

RES

 

Will Vest, RP, DET

2

Aaron Civale, ATH

RES

 

Yoan Moncada, 3B, LAA

2

J.T. Ginn, ATH

RES

 

Cole Sands, RP, MIN

1

Mick Abel, MIN

RES

 

Luis Morales, SP, ATH

1

Tyler Wells, BAL

RES

 

C.J. Kayfus, OF, CLE

1

Joe Boyle, TB

RES

 

Jacob Melton, OF, TB

1

Drew Thorpe, CHW

RES

 

Austin Martin, OF, MIN

1

Logan Taylor Allen, CLE

RES

 

Johan Oviedo, SP, BOS

1

Davis Martin, CHW

RES

 

Jake Fraley, OF, TB

RES

Bailey Falter, KC

RES

 

Joc Pederson, DH, TEX

RES

Stephen Kolek, KC

RES

 

Mark Leiter, RP, ATH

RES

Michael Massey, DET

RES

 

Angel Martinez, 2B, CLE

RES

Cody Bradford, TEX

RES

 

Tyler Holton, RP, DET

RES

Ryan Bergert, KC

RES

 

Anthony Santander, OF, TOR

RES

Tanner McDougal, CHW

RES

 

Ryan Bergert, SP, KC

RES

RELIEF PITCHER

 
 

GAVIN TRAMPS

 

PLAYER

SALARY

 

PLAYER

SALARY

Cade Smith, CLE

22

 

Vladimir Guerrero, 1B, TOR

35

Andres Munoz, SEA

22

 

Pete Alonso, 1B, BAL

30

Aroldis Chapman, BOS

21

 

Max Fried, SP, NYY

26

Josh Hader, HOU

17

 

Byron Buxton, OF, MIN

23

David Bednar, NYY

17

 

Mike Trout, OF, LAA

21

Jeff Hoffman, TOR

16

 

Kevin Gausman, SP, TOR

19

Kenley Jansen, DET

16

 

Isaac Paredes, 3B, HOU

13

Ryan Helsley, BAL

16

 

Andres Gimenez, 2B, TOR

13

Carlos Estevez, KC

14

 

Kris Bubic, SP, KC

12

Seranthony Dominguez, CHW

13

 

Carlos Correa, SS, HOU

12

Griffin Jax, TB

12

 

Alejandro Kirk, C, TOR

11

Bryan Abreu, HOU

9

 

Cedric Mullins, OF, TB

11

Taylor Rogers, MIN

9

 

Victor Robles, OF, SEA

6

Robert Garcia, TEX

6

 

Jeff McNeil, 2B, ATH

6

Kirby Yates, LAA

5

 

Cristian Javier, SP, HOU

3

Ben Joyce, LAA

3

 

Nick Martinez, SP, TB

2

Garrett Cleavinger, TB

3

 

Bo Naylor, C, CLE

2

Robert Stephenson, LAA

3

 

Luis Severino, SP, ATH

2

Grant Taylor, CHW

2

 

Anthony Kay, SP, CHW

2

Matt Brash, SEA

2

 

Jake Meyers, OF, HOU

2

Will Vest, DET

2

 

Lucas Erceg, RP, KC

1

Justin Sterner, ATH

2

 

Camilo Doval, RP, NYY

1

Andrew Kittredge, BAL

2

 

Cole Young, 2B, SEA

1

Cole Sands, MIN

1

 

Lucas Giolito, SP, FA

RES

Lucas Erceg, KC

1

 

Isiah Kiner-Falefa, SS, BOS

RES

Camilo Doval, NYY

1

 

Chris Martin, RP, TEX

RES

Edwin Uceta, TB

1

 

Heston Kjerstad, OF, BAL

RES

Tyler Rogers, TOR

1

 

Jordan Hicks, RP, CHW

RES

Drew Pomeranz, LAA

RES

 

Bailey Falter, SP, KC

RES

Cole Winn, TEX

RES

 

Jahmai Jones, OF, DET

RES

Alexis Diaz, TEX

RES

 

SCOTT WHITE

 

Garrett Whitlock, BOS

RES

 

PLAYER

SALARY

Hunter Gaddis, CLE

RES

 

Cody Bellinger, OF, NYY

24

Kyle Finnegan, DET

RES

 

Corey Seager, SS, TEX

23

Matt Strahm, KC

RES

 

Ben Rice, C, NYY

22

Chris Martin, TEX

RES

 

Randy Arozarena, OF, SEA

22

Jordan Leasure, CHW

RES

 

Framber Valdez, SP, DET

20

Jose Ferrer, SEA

RES

 

Jose Altuve, 2B, HOU

20

Mark Leiter, ATH

RES

 

Kazuma Okamoto, 3B, TOR

18

Shawn Armstrong, CLE

RES

 

David Bednar, RP, NYY

17

Jack Perkins, ATH

RES

 

Carter Jensen, C, KC

15

Mike Vasil, CHW

RES

 

Tatsuya Imai, SP, HOU

15

Hogan Harris, ATH

RES

 

Seranthony Dominguez, RP, CHW

13

A.J. Blubaugh, HOU

RES

 

Carlos Rodon, SP, NYY

11

Justin Topa, MIN

RES

 

Noah Cameron, SP, KC

7

Elvis Alvarado, ATH

RES

 

Cody Ponce, SP, TOR

7

Jordan Hicks, CHW

RES

 

Andrew Benintendi, OF, CHW

6

Ryan Yarbrough, NYY

RES

 

Danny Jansen, C, TEX

4

Gabe Speier, SEA

RES

 

Jacob Lopez, SP, ATH

4

Tyler Holton, DET

RES

 

Isaac Collins, OF, KC

4

Yimi Garcia, TOR

RES

 

Tyler O'Neill, OF, BAL

3

Louie Varland, TOR

RES

 

Jose Berrios, SP, TOR

2

Liam Hendriks, MIN

RES

 

Rhys Hoskins, 1B, CLE

1

Fernando Cruz, NYY

RES

 

George Valera, DH, CLE

1

Eric Lauer, TOR

RES

 

Brayan Rocchio, SS, CLE

1

Bryan King, HOU

RES

 

Alexis Diaz, RP, TEX

RES

 
 
 

Zack Littell, SP, FA

RES

 
 
 

Tyler Wells, SP, BAL

RES

 
 
 

Joe Boyle, SP, TB

RES

 
 
 

Jonny DeLuca, OF, TB

RES

 
 
 

Thairo Estrada, 2B, BAL

RES

 
 
 

Richard Palacios, OF, TB

RES