A lot has happened since our last mock draft. Shoot, a lot has happened just in the past week.

If you're wondering where Kyle Tucker deserves to be drafted now that he's signed with the Dodgers, my rankings say sixth overall, behind what, to me, is an obvious top five of Aaron Judge, Shohei Ohtani, Bobby Witt, Juan Soto, and Jose Ramirez. He was already cinch first-rounder for me, owing to his steady five-category production, and is now surrounded by a trio of Hall of Famers, which bodes well for his run and RBI totals. But no, he lasted to Pick 9, where I myself took him, so who knows where he would have gone otherwise? The enthusiasm for him seems fairly contained.

What about Cody Bellinger in light of his return to the Yankees? The news broke just a few hours before this draft, but it clearly had an impact, seeing as Bellinger went about 20 spots ahead of his NFBC ADP (59th vs. 81st). That's actually in line with my own ranking for him (58th), which always presumed a reunion with the Yankees. It's just the perfect marriage between player and venue, with Bellinger lacking the exit velocities of a true power hitter but having the ideal pull-air rate to take advantage of Yankee Stadium's short porch in right field. He hit 18 of his 29 home runs last year at home and had a .909 OPS there compared to .715 on the road.

What about Luis Robert, who was finally granted his change of scenery by being dealt to the Mets? Little movement there. His selection at 138th overall is actually a round or two lower than ADP, though notably, NFBC is calibrated for five outfield spots while this format employs only three outfield spots.

Oh, did I fail to mention the format for this mock? That would be Head-to-Head categories, which implement 5x5 Rotisserie scoring to determine winners and losers over week-long matchups. We tend to use standard Yahoo settings when we draft for this format, given its popularity on that site, which features a couple of lineup quirks, namely two utility spots instead of one and three flexible pitcher spots to go with two starting pitchers and two relief pitchers. You'll notice that closers were forced up in this draft on account of there being so many places to play them.

Here's who all took part in the mock:

1) Sean Martin, Fantasy Baseball Now (@Sean_Martin77)
2) George Kurtz, Sportsgrid (@GeorgeKurtz)
3) Marty Tallman, TGFBI participant
4) Nick Fox, NBC Sports (@CT_FOX)
5) B_Don, Razzball (@RazzBDon)
6) Jeremy Heist, Fantistics Fantasy (@heistjm)
7) Chris Mitchell, FantasyData (@CJMitch73)
8) Steve Giangaspro, Tablesetters podcast (@SGroundballTS)
9) Scott White, CBS Sports (@CBSScottWhite)
10) Anthony Kates, SportsEthos (@akfantasybb)
11) Mike Nelson, Fantasy Baseball Now
12) Devin Milligan, Tablesetters podcast (@tablesetters)

I found the draft to be fairly straightforward, with few noteworthy trends to comment on, so instead, I'd like to share some reflections about my own team.

  • My preferred approach in these Head-to-Head categories leagues is to dominate the counting stats, finding them to be much more predictable in one-week spurts than the ratio stats are. Hitters have more counting stats than pitchers (and one of pitchers' counting stats, wins, is anything but predictable), so it's only natural that I'd gravitate toward hitters at the start of the draft, taking one with each of my first seven picks in this case. It means that Kyle Bradish is my ace, but he might just be an ace, and I think this year's pitcher pool is so abounding in medium-floor, high-upside types that going the piecemeal route makes a lot of sense. That's especially true in this format, where mimicking a good pitching staff for a week at a time is possible through matchups and sheer variability, provided you have enough competent choices. Having a ratio stabilizer like Drew Rasmussen (Pick 177) doesn't hurt.
  • Meanwhile, my seven hitters put me in a good position to win home runs, runs, RBI, and perhaps even batting average (though it's not a counting stat) most every week. Is it overkill? Yes, but to assure regular success in a category over samples as small as one week, you need overkill. It's not like Rotisserie, where you can aim for a perfect category balance with the understanding that numbers normalize over time. Numbers don't normalize over a week at a time, so while you want to be competitive in everything in Head-to-Head categories, you need a few easy category wins that you can count on every week.
  • Having a second utility spot may not sound like a big difference, but there were a couple times early in the draft when it gave me the confidence to take the best hitter available instead of fixating on position. Grabbing Julio Rodriguez when he fell to Pick 16 was the easiest pick I could make, even though I had already taken an outfielder (Tucker) in Round 1. Freddie Freeman in Round 5 also seemed like the proper choice, even though I had taken Matt Olson just two rounds earlier.

There's a lot more to dig into here, and I'll let you do just that.

Round By Round
Round 1
Pos Team Player
1 Sean Martin A. Judge RF NYY
2 George Kurtz S. Ohtani DH LAD
3 Marty Tallman B. Witt SS KC
4 Nick Fox J. Ramirez 3B CLE
5 B_Don C. Carroll RF ARI
6 Jeremy Heist J. Soto RF NYM
7 Chris Mitchell E. De La Cruz SS CIN
8 Steve Giangaspro T. Skubal SP DET
9 Scott White K. Tucker RF CHC
10 Anthony Kates R. Acuna Jr. RF ATL
11 Mike Nelson P. Skenes SP PIT
12 Devin Milligan G. Crochet SP BOS
Round 2
Pos Team Player
13 Devin Milligan F. Tatis Jr. RF SD
14 Mike Nelson F. Lindor SS NYM
15 Anthony Kates G. Henderson SS BAL
16 Scott White J. Rodriguez CF SEA
17 Steve Giangaspro N. Kurtz 1B ATH
18 Chris Mitchell J. Chisholm 2B NYY
19 Jeremy Heist K. Schwarber DH PHI
20 B_Don J. Caminero 3B TB
21 Nick Fox C. Raleigh C SEA
22 Marty Tallman K. Marte 2B ARI
23 George Kurtz P. Crow-Armstrong CF CHC
24 Sean Martin V. Guerrero Jr. 1B TOR
Round 3
Pos Team Player
25 Sean Martin J. Chourio CF MIL
26 George Kurtz C. Sanchez SP PHI
27 Marty Tallman P. Alonso 1B BAL
28 Nick Fox T. Turner SS PHI
29 B_Don J. Wood LF WAS
30 Jeremy Heist Y. Alvarez DH HOU
31 Chris Mitchell Y. Yamamoto SP LAD
32 Steve Giangaspro R. Devers DH SF
33 Scott White M. Olson 1B ATL
34 Anthony Kates B. Turang 2B MIL
35 Mike Nelson Z. Neto SS LAA
36 Devin Milligan E. Diaz RP LAD
Round 4
Pos Team Player
37 Devin Milligan A. Munoz RP SEA
38 Mike Nelson B. Harper 1B PHI
39 Anthony Kates L. Gilbert SP SEA
40 Scott White M. Machado 3B SD
41 Steve Giangaspro H. Brown SP HOU
42 Chris Mitchell W. Langford LF TEX
43 Jeremy Heist C. Sale SP ATL
44 B_Don M. Miller RP SD
45 Nick Fox B. Woo SP SEA
46 Marty Tallman M. Fried SP NYY
47 George Kurtz B. Rooker DH ATH
48 Sean Martin M. Betts SS LAD
Round 5
Pos Team Player
49 Sean Martin H. Greene SP CIN
50 George Kurtz J. deGrom SP TEX
51 Marty Tallman C. Ragans SP KC
52 Nick Fox R. Anthony RF BOS
53 B_Don J. Hader RP HOU
54 Jeremy Heist C. Abrams SS WAS
55 Chris Mitchell L. Webb SP SF
56 Steve Giangaspro G. Perdomo SS ARI
57 Scott White F. Freeman 1B LAD
58 Anthony Kates J. Naylor 1B SEA
59 Mike Nelson C. Bellinger LF NYY
60 Devin Milligan S. Langeliers C ATH
Round 6
Pos Team Player
61 Devin Milligan J. Merrill CF SD
62 Mike Nelson J. Duran LF BOS
63 Anthony Kates S. Schwellenbach SP ATL
64 Scott White B. Buxton CF MIN
65 Steve Giangaspro J. Ryan SP MIN
66 Chris Mitchell H. Goodman C COL
67 Jeremy Heist W. Contreras C MIL
68 B_Don F. Peralta SP MIL
69 Nick Fox B. Rice 1B NYY
70 Marty Tallman M. Garcia 3B KC
71 George Kurtz A. Riley 3B ATL
72 Sean Martin B. Snell SP LAD
Round 7
Pos Team Player
73 Sean Martin R. Greene LF DET
74 George Kurtz V. Pasquantino 1B KC
75 Marty Tallman J. Duran RP PHI
76 Nick Fox C. Smith RP CLE
77 B_Don D. Cease SP TOR
78 Jeremy Heist G. Kirby SP SEA
79 Chris Mitchell J. Luzardo SP PHI
80 Steve Giangaspro B. Bichette SS NYM
81 Scott White C. Seager SS TEX
82 Anthony Kates A. Chapman RP BOS
83 Mike Nelson D. Bednar RP NYY
84 Devin Milligan E. Perez SP MIA
Round 8
Pos Team Player
85 Devin Milligan N. Hoerner 2B CHC
86 Mike Nelson D. Williams RP NYM
87 Anthony Kates R. Arozarena LF SEA
88 Scott White K. Bradish SP BAL
89 Steve Giangaspro A. Ramirez C MIA
90 Chris Mitchell G. Springer DH TOR
91 Jeremy Heist E. Suarez 3B SEA
92 B_Don J. Altuve 2B HOU
93 Nick Fox N. Pivetta SP SD
94 Marty Tallman F. Valdez SP HOU
95 George Kurtz S. Strider SP ATL
96 Sean Martin K. Gausman SP TOR
Round 9
Pos Team Player
97 Sean Martin A. Bregman 3B CHC
98 George Kurtz N. McLean SP NYM
99 Marty Tallman S. Perez C KC
100 Nick Fox T. Glasnow SP LAD
101 B_Don J. Pena SS HOU
102 Jeremy Heist C. Burns SP CIN
103 Chris Mitchell B. Woodruff SP MIL
104 Steve Giangaspro T. Soderstrom LF ATH
105 Scott White R. Iglesias RP ATL
106 Anthony Kates K. Stowers LF MIA
107 Mike Nelson L. Keaschall 2B MIN
108 Devin Milligan C. Yelich DH MIL
Round 10
Pos Team Player
109 Devin Milligan T. Story SS BOS
110 Mike Nelson S. Gray SP BOS
111 Anthony Kates T. Rogers SP BAL
112 Scott White S. Suzuki DH CHC
113 Steve Giangaspro J. Westburg 3B BAL
114 Chris Mitchell J. Hoffman RP TOR
115 Jeremy Heist R. Helsley RP BAL
116 B_Don Z. Wheeler SP PHI
117 Nick Fox O. Cruz CF PIT
118 Marty Tallman M. Harris CF ATL
119 George Kurtz C. Estevez RP KC
120 Sean Martin T. Megill RP MIL
Round 11
Pos Team Player
121 Sean Martin E. Pagan RP CIN
122 George Kurtz W. Adames SS SF
123 Marty Tallman B. Chandler SP PIT
124 Nick Fox P. Fairbanks RP MIA
125 B_Don J. Misiorowski SP MIL
126 Jeremy Heist M. Busch 1B CHC
127 Chris Mitchell C. Schlittler SP NYY
128 Steve Giangaspro T. Yesavage SP TOR
129 Scott White N. Lodolo SP CIN
130 Anthony Kates W. Smith C LAD
131 Mike Nelson A. Abbott SP CIN
132 Devin Milligan G. Williams SP CLE
Round 12
Pos Team Player
133 Devin Milligan J. Adell CF LAA
134 Mike Nelson G. Cole SP NYY
135 Anthony Kates T. Ward LF BAL
136 Scott White T. Imai SP HOU
137 Steve Giangaspro B. Nimmo LF TEX
138 Chris Mitchell L. Robert CF NYM
139 Jeremy Heist K. Jansen RP DET
140 B_Don S. Torkelson 1B DET
141 Nick Fox E. Sheehan SP LAD
142 Marty Tallman T. Hernandez RF LAD
143 George Kurtz O. Albies 2B ATL
144 Sean Martin J. Holliday 2B BAL
Round 13
Pos Team Player
145 Sean Martin D. Baldwin C ATL
146 George Kurtz A. Rutschman C BAL
147 Marty Tallman R. Walker RP SF
148 Nick Fox R. Pepiot SP TB
149 B_Don D. Santana RP PIT
150 Jeremy Heist L. Butler RF ATH
151 Chris Mitchell J. Marsee CF MIA
152 Steve Giangaspro B. Lowe 2B PIT
153 Scott White D. Palencia RP CHC
154 Anthony Kates C. Rodon SP NYY
155 Mike Nelson I. Paredes 3B HOU
156 Devin Milligan M. King SP SD
Round 14
Pos Team Player
157 Devin Milligan Y. Diaz DH TB
158 Mike Nelson C. Jensen C KC
159 Anthony Kates P. Lopez SP MIN
160 Scott White X. Edwards 2B MIA
161 Steve Giangaspro A. Uribe RP MIL
162 Chris Mitchell D. Crews RF WAS
163 Jeremy Heist C. Rafaela CF BOS
164 B_Don C. Simpson CF TB
165 Nick Fox M. Semien 2B NYM
166 Marty Tallman N. Eovaldi SP TEX
167 George Kurtz S. Alcantara SP MIA
168 Sean Martin C. Horton SP CHC
Round 15
Pos Team Player
169 Sean Martin R. Suarez SP PHI
170 George Kurtz M. Trout DH LAA
171 Marty Tallman L. Castillo SP SEA
172 Nick Fox A. Pages CF LAD
173 B_Don Y. Diaz C HOU
174 Jeremy Heist R. Ray SP SF
175 Chris Mitchell M. Chapman 3B SF
176 Steve Giangaspro C. Montgomery SS CHW
177 Scott White D. Rasmussen SP TB
178 Anthony Kates N. Marte RF CIN
179 Mike Nelson A. Burleson LF STL
180 Devin Milligan M. Boyd SP CHC
Round 16
Pos Team Player
181 Devin Milligan J. Caballero RF NYY
182 Mike Nelson K. Bubic SP KC
183 Anthony Kates J. Profar LF ATL
184 Scott White S. Bieber SP TOR
185 Steve Giangaspro S. Kwan LF CLE
186 Chris Mitchell M. Gore SP WAS
187 Jeremy Heist S. Imanaga SP CHC
188 B_Don R. Sasaki SP LAD
189 Nick Fox B. Doyle CF COL
190 Marty Tallman D. Swanson SS CHC
191 George Kurtz Z. Gallen SP ARI
192 Sean Martin G. Stanton DH NYY
Round 17
Pos Team Player
193 Sean Martin B. Reynolds RF PIT
194 George Kurtz M. Muncy 3B LAD
195 Marty Tallman I. Happ LF CHC
196 Nick Fox K. Griffin SS PIT
197 B_Don R. Lewis 3B MIN
198 Jeremy Heist T. Grisham CF NYY
199 Chris Mitchell C. Early SP BOS
200 Steve Giangaspro K. Okamoto 3B TOR
201 Scott White E. Cabrera SP CHC
202 Anthony Kates R. Nelson SP ARI
203 Mike Nelson M. Murakami 1B CHW
204 Devin Milligan A. Barger 3B TOR
Round 18
Pos Team Player
205 Devin Milligan J. Wilson SS ATH
206 Mike Nelson T. Bibee SP CLE
207 Anthony Kates J. Aranda 1B TB
208 Scott White I. Herrera DH STL
209 Steve Giangaspro A. Nola SP PHI
210 Chris Mitchell G. Jax RP TB
211 Jeremy Heist S. Baz SP BAL
212 B_Don S. Steer 1B CIN
213 Nick Fox M. Kelly SP ARI
214 Marty Tallman J. Flaherty SP DET
215 George Kurtz R. Suarez RP ATL
216 Sean Martin N. Cameron SP KC
Round 19
Pos Team Player
217 Sean Martin H. Ramos LF SF
218 George Kurtz S. McClanahan SP TB
219 Marty Tallman K. Carpenter RF DET
220 Nick Fox A. Santander DH TOR
221 B_Don D. Beavers LF BAL
222 Jeremy Heist B. Miller SP SEA
223 Chris Mitchell S. Arrighetti SP HOU
224 Steve Giangaspro J. Polanco DH NYM
225 Scott White S. Basallo C BAL
226 Anthony Kates G. Torres 2B DET
227 Mike Nelson S. Stewart 1B CIN
228 Devin Milligan J. Leiter SP TEX
Round 20
Pos Team Player
229 Devin Milligan D. Varsho CF TOR
230 Mike Nelson F. Alvarez C NYM
231 Anthony Kates B. Ashcraft RP PIT
232 Scott White J. Musgrove SP SD
233 Steve Giangaspro S. Lugo SP KC
234 Chris Mitchell J. Dominguez LF NYY
235 Jeremy Heist G. Rodriguez SP LAA
236 B_Don L. Henderson SP MIL
237 Nick Fox B. Stott 2B PHI
238 Marty Tallman S. Manaea SP NYM
239 George Kurtz B. Bello SP BOS
240 Sean Martin H. Waldrep SP ATL
Round 21
Pos Team Player
241 Sean Martin I. Seymour RP TB
242 George Kurtz A. Garcia RF PHI
243 Marty Tallman M. Moniak RF COL
244 Nick Fox Z. Matthews SP MIN
245 B_Don E. Uceta RP TB
246 Jeremy Heist R. O'Brien RP STL
247 Chris Mitchell J. Jones SP PIT
248 Steve Giangaspro A. Kirk C TOR
249 Scott White M. McLain 2B CIN
250 Anthony Kates J. Lopez SP ATH
251 Mike Nelson P. Messick SP CLE
252 Devin Milligan Q. Priester SP MIL
Round 22
Pos Team Player
253 Devin Milligan B. Baty 3B NYM
254 Mike Nelson O. Caissie RF MIA
255 Anthony Kates S. Frelick RF MIL
256 Scott White R. Snelling SP MIA
257 Steve Giangaspro C. Benge CF NYM
258 Chris Mitchell A. Kay RP CHW
259 Jeremy Heist W. Abreu RF BOS
260 B_Don M. Shaw 3B CHC
261 Nick Fox W. Contreras 1B BOS
262 Marty Tallman J. Beck LF COL
263 George Kurtz C. Walker 1B HOU
264 Sean Martin W. Warren SP NYY
Round 23
Pos Team Player
265 Sean Martin J. Caglianone RF KC
266 George Kurtz B. Donovan 2B STL
267 Marty Tallman G. Taylor RP CHW
268 Nick Fox J. Leasure RP CHW
269 B_Don A. Painter SP PHI
270 Jeremy Heist R. Olson SP DET
271 Chris Mitchell J. Burger 1B TEX
272 Steve Giangaspro R. Garcia RP TEX
273 Scott White S. Smith SP CHW
274 Anthony Kates B. Abreu RP HOU
275 Mike Nelson K. Manzardo DH CLE
276 Devin Milligan L. Giolito SP BOS
Team by Team
Sean Martin
Rd Pk Player
1 1 A. Judge RF NYY
2 24 V. Guerrero Jr. 1B TOR
3 25 J. Chourio CF MIL
4 48 M. Betts SS LAD
5 49 H. Greene SP CIN
6 72 B. Snell SP LAD
7 73 R. Greene LF DET
8 96 K. Gausman SP TOR
9 97 A. Bregman 3B CHC
10 120 T. Megill RP MIL
11 121 E. Pagan RP CIN
12 144 J. Holliday 2B BAL
13 145 D. Baldwin C ATL
14 168 C. Horton SP CHC
15 169 R. Suarez SP PHI
16 192 G. Stanton DH NYY
17 193 B. Reynolds RF PIT
18 216 N. Cameron SP KC
19 217 H. Ramos LF SF
20 240 H. Waldrep SP ATL
21 241 I. Seymour RP TB
22 264 W. Warren SP NYY
23 265 J. Caglianone RF KC
George Kurtz
Rd Pk Player
1 2 S. Ohtani DH LAD
2 23 P. Crow-Armstrong CF CHC
3 26 C. Sanchez SP PHI
4 47 B. Rooker DH ATH
5 50 J. deGrom SP TEX
6 71 A. Riley 3B ATL
7 74 V. Pasquantino 1B KC
8 95 S. Strider SP ATL
9 98 N. McLean SP NYM
10 119 C. Estevez RP KC
11 122 W. Adames SS SF
12 143 O. Albies 2B ATL
13 146 A. Rutschman C BAL
14 167 S. Alcantara SP MIA
15 170 M. Trout DH LAA
16 191 Z. Gallen SP ARI
17 194 M. Muncy 3B LAD
18 215 R. Suarez RP ATL
19 218 S. McClanahan SP TB
20 239 B. Bello SP BOS
21 242 A. Garcia RF PHI
22 263 C. Walker 1B HOU
23 266 B. Donovan 2B STL
Marty Tallman
Rd Pk Player
1 3 B. Witt SS KC
2 22 K. Marte 2B ARI
3 27 P. Alonso 1B BAL
4 46 M. Fried SP NYY
5 51 C. Ragans SP KC
6 70 M. Garcia 3B KC
7 75 J. Duran RP PHI
8 94 F. Valdez SP HOU
9 99 S. Perez C KC
10 118 M. Harris CF ATL
11 123 B. Chandler SP PIT
12 142 T. Hernandez RF LAD
13 147 R. Walker RP SF
14 166 N. Eovaldi SP TEX
15 171 L. Castillo SP SEA
16 190 D. Swanson SS CHC
17 195 I. Happ LF CHC
18 214 J. Flaherty SP DET
19 219 K. Carpenter RF DET
20 238 S. Manaea SP NYM
21 243 M. Moniak RF COL
22 262 J. Beck LF COL
23 267 G. Taylor RP CHW
Nick Fox
Rd Pk Player
1 4 J. Ramirez 3B CLE
2 21 C. Raleigh C SEA
3 28 T. Turner SS PHI
4 45 B. Woo SP SEA
5 52 R. Anthony RF BOS
6 69 B. Rice 1B NYY
7 76 C. Smith RP CLE
8 93 N. Pivetta SP SD
9 100 T. Glasnow SP LAD
10 117 O. Cruz CF PIT
11 124 P. Fairbanks RP MIA
12 141 E. Sheehan SP LAD
13 148 R. Pepiot SP TB
14 165 M. Semien 2B NYM
15 172 A. Pages CF LAD
16 189 B. Doyle CF COL
17 196 K. Griffin SS PIT
18 213 M. Kelly SP ARI
19 220 A. Santander DH TOR
20 237 B. Stott 2B PHI
21 244 Z. Matthews SP MIN
22 261 W. Contreras 1B BOS
23 268 J. Leasure RP CHW
B_Don
Rd Pk Player
1 5 C. Carroll RF ARI
2 20 J. Caminero 3B TB
3 29 J. Wood LF WAS
4 44 M. Miller RP SD
5 53 J. Hader RP HOU
6 68 F. Peralta SP MIL
7 77 D. Cease SP TOR
8 92 J. Altuve 2B HOU
9 101 J. Pena SS HOU
10 116 Z. Wheeler SP PHI
11 125 J. Misiorowski SP MIL
12 140 S. Torkelson 1B DET
13 149 D. Santana RP PIT
14 164 C. Simpson CF TB
15 173 Y. Diaz C HOU
16 188 R. Sasaki SP LAD
17 197 R. Lewis 3B MIN
18 212 S. Steer 1B CIN
19 221 D. Beavers LF BAL
20 236 L. Henderson SP MIL
21 245 E. Uceta RP TB
22 260 M. Shaw 3B CHC
23 269 A. Painter SP PHI
Jeremy Heist
Rd Pk Player
1 6 J. Soto RF NYM
2 19 K. Schwarber DH PHI
3 30 Y. Alvarez DH HOU
4 43 C. Sale SP ATL
5 54 C. Abrams SS WAS
6 67 W. Contreras C MIL
7 78 G. Kirby SP SEA
8 91 E. Suarez 3B SEA
9 102 C. Burns SP CIN
10 115 R. Helsley RP BAL
11 126 M. Busch 1B CHC
12 139 K. Jansen RP DET
13 150 L. Butler RF ATH
14 163 C. Rafaela CF BOS
15 174 R. Ray SP SF
16 187 S. Imanaga SP CHC
17 198 T. Grisham CF NYY
18 211 S. Baz SP BAL
19 222 B. Miller SP SEA
20 235 G. Rodriguez SP LAA
21 246 R. O'Brien RP STL
22 259 W. Abreu RF BOS
23 270 R. Olson SP DET
Chris Mitchell
Rd Pk Player
1 7 E. De La Cruz SS CIN
2 18 J. Chisholm 2B NYY
3 31 Y. Yamamoto SP LAD
4 42 W. Langford LF TEX
5 55 L. Webb SP SF
6 66 H. Goodman C COL
7 79 J. Luzardo SP PHI
8 90 G. Springer DH TOR
9 103 B. Woodruff SP MIL
10 114 J. Hoffman RP TOR
11 127 C. Schlittler SP NYY
12 138 L. Robert CF NYM
13 151 J. Marsee CF MIA
14 162 D. Crews RF WAS
15 175 M. Chapman 3B SF
16 186 M. Gore SP WAS
17 199 C. Early SP BOS
18 210 G. Jax RP TB
19 223 S. Arrighetti SP HOU
20 234 J. Dominguez LF NYY
21 247 J. Jones SP PIT
22 258 A. Kay RP CHW
23 271 J. Burger 1B TEX
Steve Giangaspro
Rd Pk Player
1 8 T. Skubal SP DET
2 17 N. Kurtz 1B ATH
3 32 R. Devers DH SF
4 41 H. Brown SP HOU
5 56 G. Perdomo SS ARI
6 65 J. Ryan SP MIN
7 80 B. Bichette SS NYM
8 89 A. Ramirez C MIA
9 104 T. Soderstrom LF ATH
10 113 J. Westburg 3B BAL
11 128 T. Yesavage SP TOR
12 137 B. Nimmo LF TEX
13 152 B. Lowe 2B PIT
14 161 A. Uribe RP MIL
15 176 C. Montgomery SS CHW
16 185 S. Kwan LF CLE
17 200 K. Okamoto 3B TOR
18 209 A. Nola SP PHI
19 224 J. Polanco DH NYM
20 233 S. Lugo SP KC
21 248 A. Kirk C TOR
22 257 C. Benge CF NYM
23 272 R. Garcia RP TEX
Scott White
Rd Pk Player
1 9 K. Tucker RF CHC
2 16 J. Rodriguez CF SEA
3 33 M. Olson 1B ATL
4 40 M. Machado 3B SD
5 57 F. Freeman 1B LAD
6 64 B. Buxton CF MIN
7 81 C. Seager SS TEX
8 88 K. Bradish SP BAL
9 105 R. Iglesias RP ATL
10 112 S. Suzuki DH CHC
11 129 N. Lodolo SP CIN
12 136 T. Imai SP HOU
13 153 D. Palencia RP CHC
14 160 X. Edwards 2B MIA
15 177 D. Rasmussen SP TB
16 184 S. Bieber SP TOR
17 201 E. Cabrera SP CHC
18 208 I. Herrera DH STL
19 225 S. Basallo C BAL
20 232 J. Musgrove SP SD
21 249 M. McLain 2B CIN
22 256 R. Snelling SP MIA
23 273 S. Smith SP CHW
Anthony Kates
Rd Pk Player
1 10 R. Acuna Jr. RF ATL
2 15 G. Henderson SS BAL
3 34 B. Turang 2B MIL
4 39 L. Gilbert SP SEA
5 58 J. Naylor 1B SEA
6 63 S. Schwellenbach SP ATL
7 82 A. Chapman RP BOS
8 87 R. Arozarena LF SEA
9 106 K. Stowers LF MIA
10 111 T. Rogers SP BAL
11 130 W. Smith C LAD
12 135 T. Ward LF BAL
13 154 C. Rodon SP NYY
14 159 P. Lopez SP MIN
15 178 N. Marte RF CIN
16 183 J. Profar LF ATL
17 202 R. Nelson SP ARI
18 207 J. Aranda 1B TB
19 226 G. Torres 2B DET
20 231 B. Ashcraft RP PIT
21 250 J. Lopez SP ATH
22 255 S. Frelick RF MIL
23 274 B. Abreu RP HOU
Mike Nelson
Rd Pk Player
1 11 P. Skenes SP PIT
2 14 F. Lindor SS NYM
3 35 Z. Neto SS LAA
4 38 B. Harper 1B PHI
5 59 C. Bellinger LF NYY
6 62 J. Duran LF BOS
7 83 D. Bednar RP NYY
8 86 D. Williams RP NYM
9 107 L. Keaschall 2B MIN
10 110 S. Gray SP BOS
11 131 A. Abbott SP CIN
12 134 G. Cole SP NYY
13 155 I. Paredes 3B HOU
14 158 C. Jensen C KC
15 179 A. Burleson LF STL
16 182 K. Bubic SP KC
17 203 M. Murakami 1B CHW
18 206 T. Bibee SP CLE
19 227 S. Stewart 1B CIN
20 230 F. Alvarez C NYM
21 251 P. Messick SP CLE
22 254 O. Caissie RF MIA
23 275 K. Manzardo DH CLE
Devin Milligan
Rd Pk Player
1 12 G. Crochet SP BOS
2 13 F. Tatis Jr. RF SD
3 36 E. Diaz RP LAD
4 37 A. Munoz RP SEA
5 60 S. Langeliers C ATH
6 61 J. Merrill CF SD
7 84 E. Perez SP MIA
8 85 N. Hoerner 2B CHC
9 108 C. Yelich DH MIL
10 109 T. Story SS BOS
11 132 G. Williams SP CLE
12 133 J. Adell CF LAA
13 156 M. King SP SD
14 157 Y. Diaz DH TB
15 180 M. Boyd SP CHC
16 181 J. Caballero RF NYY
17 204 A. Barger 3B TOR
18 205 J. Wilson SS ATH
19 228 J. Leiter SP TEX
20 229 D. Varsho CF TOR
21 252 Q. Priester SP MIL
22 253 B. Baty 3B NYM
23 276 L. Giolito SP BOS