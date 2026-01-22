2026 Fantasy Baseball Mock Draft: Head-to-Head (H2H) categories league breakdown and full results
Achieving the perfect balance isn't so necessary in this format
A lot has happened since our last mock draft. Shoot, a lot has happened just in the past week.
If you're wondering where Kyle Tucker deserves to be drafted now that he's signed with the Dodgers, my rankings say sixth overall, behind what, to me, is an obvious top five of Aaron Judge, Shohei Ohtani, Bobby Witt, Juan Soto, and Jose Ramirez. He was already cinch first-rounder for me, owing to his steady five-category production, and is now surrounded by a trio of Hall of Famers, which bodes well for his run and RBI totals. But no, he lasted to Pick 9, where I myself took him, so who knows where he would have gone otherwise? The enthusiasm for him seems fairly contained.
What about Cody Bellinger in light of his return to the Yankees? The news broke just a few hours before this draft, but it clearly had an impact, seeing as Bellinger went about 20 spots ahead of his NFBC ADP (59th vs. 81st). That's actually in line with my own ranking for him (58th), which always presumed a reunion with the Yankees. It's just the perfect marriage between player and venue, with Bellinger lacking the exit velocities of a true power hitter but having the ideal pull-air rate to take advantage of Yankee Stadium's short porch in right field. He hit 18 of his 29 home runs last year at home and had a .909 OPS there compared to .715 on the road.
What about Luis Robert, who was finally granted his change of scenery by being dealt to the Mets? Little movement there. His selection at 138th overall is actually a round or two lower than ADP, though notably, NFBC is calibrated for five outfield spots while this format employs only three outfield spots.
Oh, did I fail to mention the format for this mock? That would be Head-to-Head categories, which implement 5x5 Rotisserie scoring to determine winners and losers over week-long matchups. We tend to use standard Yahoo settings when we draft for this format, given its popularity on that site, which features a couple of lineup quirks, namely two utility spots instead of one and three flexible pitcher spots to go with two starting pitchers and two relief pitchers. You'll notice that closers were forced up in this draft on account of there being so many places to play them.
Here's who all took part in the mock:
1) Sean Martin, Fantasy Baseball Now (@Sean_Martin77)
2) George Kurtz, Sportsgrid (@GeorgeKurtz)
3) Marty Tallman, TGFBI participant
4) Nick Fox, NBC Sports (@CT_FOX)
5) B_Don, Razzball (@RazzBDon)
6) Jeremy Heist, Fantistics Fantasy (@heistjm)
7) Chris Mitchell, FantasyData (@CJMitch73)
8) Steve Giangaspro, Tablesetters podcast (@SGroundballTS)
9) Scott White, CBS Sports (@CBSScottWhite)
10) Anthony Kates, SportsEthos (@akfantasybb)
11) Mike Nelson, Fantasy Baseball Now
12) Devin Milligan, Tablesetters podcast (@tablesetters)
I found the draft to be fairly straightforward, with few noteworthy trends to comment on, so instead, I'd like to share some reflections about my own team.
- My preferred approach in these Head-to-Head categories leagues is to dominate the counting stats, finding them to be much more predictable in one-week spurts than the ratio stats are. Hitters have more counting stats than pitchers (and one of pitchers' counting stats, wins, is anything but predictable), so it's only natural that I'd gravitate toward hitters at the start of the draft, taking one with each of my first seven picks in this case. It means that Kyle Bradish is my ace, but he might just be an ace, and I think this year's pitcher pool is so abounding in medium-floor, high-upside types that going the piecemeal route makes a lot of sense. That's especially true in this format, where mimicking a good pitching staff for a week at a time is possible through matchups and sheer variability, provided you have enough competent choices. Having a ratio stabilizer like Drew Rasmussen (Pick 177) doesn't hurt.
- Meanwhile, my seven hitters put me in a good position to win home runs, runs, RBI, and perhaps even batting average (though it's not a counting stat) most every week. Is it overkill? Yes, but to assure regular success in a category over samples as small as one week, you need overkill. It's not like Rotisserie, where you can aim for a perfect category balance with the understanding that numbers normalize over time. Numbers don't normalize over a week at a time, so while you want to be competitive in everything in Head-to-Head categories, you need a few easy category wins that you can count on every week.
- Having a second utility spot may not sound like a big difference, but there were a couple times early in the draft when it gave me the confidence to take the best hitter available instead of fixating on position. Grabbing Julio Rodriguez when he fell to Pick 16 was the easiest pick I could make, even though I had already taken an outfielder (Tucker) in Round 1. Freddie Freeman in Round 5 also seemed like the proper choice, even though I had taken Matt Olson just two rounds earlier.
There's a lot more to dig into here, and I'll let you do just that.
|Round 1
|Pos
|Team
|Player
|1
|Sean Martin
|A. Judge RF NYY
|2
|George Kurtz
|S. Ohtani DH LAD
|3
|Marty Tallman
|B. Witt SS KC
|4
|Nick Fox
|J. Ramirez 3B CLE
|5
|B_Don
|C. Carroll RF ARI
|6
|Jeremy Heist
|J. Soto RF NYM
|7
|Chris Mitchell
|E. De La Cruz SS CIN
|8
|Steve Giangaspro
|T. Skubal SP DET
|9
|Scott White
|K. Tucker RF CHC
|10
|Anthony Kates
|R. Acuna Jr. RF ATL
|11
|Mike Nelson
|P. Skenes SP PIT
|12
|Devin Milligan
|G. Crochet SP BOS
|Round 2
|Pos
|Team
|Player
|13
|Devin Milligan
|F. Tatis Jr. RF SD
|14
|Mike Nelson
|F. Lindor SS NYM
|15
|Anthony Kates
|G. Henderson SS BAL
|16
|Scott White
|J. Rodriguez CF SEA
|17
|Steve Giangaspro
|N. Kurtz 1B ATH
|18
|Chris Mitchell
|J. Chisholm 2B NYY
|19
|Jeremy Heist
|K. Schwarber DH PHI
|20
|B_Don
|J. Caminero 3B TB
|21
|Nick Fox
|C. Raleigh C SEA
|22
|Marty Tallman
|K. Marte 2B ARI
|23
|George Kurtz
|P. Crow-Armstrong CF CHC
|24
|Sean Martin
|V. Guerrero Jr. 1B TOR
|Round 3
|Pos
|Team
|Player
|25
|Sean Martin
|J. Chourio CF MIL
|26
|George Kurtz
|C. Sanchez SP PHI
|27
|Marty Tallman
|P. Alonso 1B BAL
|28
|Nick Fox
|T. Turner SS PHI
|29
|B_Don
|J. Wood LF WAS
|30
|Jeremy Heist
|Y. Alvarez DH HOU
|31
|Chris Mitchell
|Y. Yamamoto SP LAD
|32
|Steve Giangaspro
|R. Devers DH SF
|33
|Scott White
|M. Olson 1B ATL
|34
|Anthony Kates
|B. Turang 2B MIL
|35
|Mike Nelson
|Z. Neto SS LAA
|36
|Devin Milligan
|E. Diaz RP LAD
|Round 4
|Pos
|Team
|Player
|37
|Devin Milligan
|A. Munoz RP SEA
|38
|Mike Nelson
|B. Harper 1B PHI
|39
|Anthony Kates
|L. Gilbert SP SEA
|40
|Scott White
|M. Machado 3B SD
|41
|Steve Giangaspro
|H. Brown SP HOU
|42
|Chris Mitchell
|W. Langford LF TEX
|43
|Jeremy Heist
|C. Sale SP ATL
|44
|B_Don
|M. Miller RP SD
|45
|Nick Fox
|B. Woo SP SEA
|46
|Marty Tallman
|M. Fried SP NYY
|47
|George Kurtz
|B. Rooker DH ATH
|48
|Sean Martin
|M. Betts SS LAD
|Round 5
|Pos
|Team
|Player
|49
|Sean Martin
|H. Greene SP CIN
|50
|George Kurtz
|J. deGrom SP TEX
|51
|Marty Tallman
|C. Ragans SP KC
|52
|Nick Fox
|R. Anthony RF BOS
|53
|B_Don
|J. Hader RP HOU
|54
|Jeremy Heist
|C. Abrams SS WAS
|55
|Chris Mitchell
|L. Webb SP SF
|56
|Steve Giangaspro
|G. Perdomo SS ARI
|57
|Scott White
|F. Freeman 1B LAD
|58
|Anthony Kates
|J. Naylor 1B SEA
|59
|Mike Nelson
|C. Bellinger LF NYY
|60
|Devin Milligan
|S. Langeliers C ATH
|Round 6
|Pos
|Team
|Player
|61
|Devin Milligan
|J. Merrill CF SD
|62
|Mike Nelson
|J. Duran LF BOS
|63
|Anthony Kates
|S. Schwellenbach SP ATL
|64
|Scott White
|B. Buxton CF MIN
|65
|Steve Giangaspro
|J. Ryan SP MIN
|66
|Chris Mitchell
|H. Goodman C COL
|67
|Jeremy Heist
|W. Contreras C MIL
|68
|B_Don
|F. Peralta SP MIL
|69
|Nick Fox
|B. Rice 1B NYY
|70
|Marty Tallman
|M. Garcia 3B KC
|71
|George Kurtz
|A. Riley 3B ATL
|72
|Sean Martin
|B. Snell SP LAD
|Round 7
|Pos
|Team
|Player
|73
|Sean Martin
|R. Greene LF DET
|74
|George Kurtz
|V. Pasquantino 1B KC
|75
|Marty Tallman
|J. Duran RP PHI
|76
|Nick Fox
|C. Smith RP CLE
|77
|B_Don
|D. Cease SP TOR
|78
|Jeremy Heist
|G. Kirby SP SEA
|79
|Chris Mitchell
|J. Luzardo SP PHI
|80
|Steve Giangaspro
|B. Bichette SS NYM
|81
|Scott White
|C. Seager SS TEX
|82
|Anthony Kates
|A. Chapman RP BOS
|83
|Mike Nelson
|D. Bednar RP NYY
|84
|Devin Milligan
|E. Perez SP MIA
|Round 8
|Pos
|Team
|Player
|85
|Devin Milligan
|N. Hoerner 2B CHC
|86
|Mike Nelson
|D. Williams RP NYM
|87
|Anthony Kates
|R. Arozarena LF SEA
|88
|Scott White
|K. Bradish SP BAL
|89
|Steve Giangaspro
|A. Ramirez C MIA
|90
|Chris Mitchell
|G. Springer DH TOR
|91
|Jeremy Heist
|E. Suarez 3B SEA
|92
|B_Don
|J. Altuve 2B HOU
|93
|Nick Fox
|N. Pivetta SP SD
|94
|Marty Tallman
|F. Valdez SP HOU
|95
|George Kurtz
|S. Strider SP ATL
|96
|Sean Martin
|K. Gausman SP TOR
|Round 9
|Pos
|Team
|Player
|97
|Sean Martin
|A. Bregman 3B CHC
|98
|George Kurtz
|N. McLean SP NYM
|99
|Marty Tallman
|S. Perez C KC
|100
|Nick Fox
|T. Glasnow SP LAD
|101
|B_Don
|J. Pena SS HOU
|102
|Jeremy Heist
|C. Burns SP CIN
|103
|Chris Mitchell
|B. Woodruff SP MIL
|104
|Steve Giangaspro
|T. Soderstrom LF ATH
|105
|Scott White
|R. Iglesias RP ATL
|106
|Anthony Kates
|K. Stowers LF MIA
|107
|Mike Nelson
|L. Keaschall 2B MIN
|108
|Devin Milligan
|C. Yelich DH MIL
|Round 10
|Pos
|Team
|Player
|109
|Devin Milligan
|T. Story SS BOS
|110
|Mike Nelson
|S. Gray SP BOS
|111
|Anthony Kates
|T. Rogers SP BAL
|112
|Scott White
|S. Suzuki DH CHC
|113
|Steve Giangaspro
|J. Westburg 3B BAL
|114
|Chris Mitchell
|J. Hoffman RP TOR
|115
|Jeremy Heist
|R. Helsley RP BAL
|116
|B_Don
|Z. Wheeler SP PHI
|117
|Nick Fox
|O. Cruz CF PIT
|118
|Marty Tallman
|M. Harris CF ATL
|119
|George Kurtz
|C. Estevez RP KC
|120
|Sean Martin
|T. Megill RP MIL
|Round 11
|Pos
|Team
|Player
|121
|Sean Martin
|E. Pagan RP CIN
|122
|George Kurtz
|W. Adames SS SF
|123
|Marty Tallman
|B. Chandler SP PIT
|124
|Nick Fox
|P. Fairbanks RP MIA
|125
|B_Don
|J. Misiorowski SP MIL
|126
|Jeremy Heist
|M. Busch 1B CHC
|127
|Chris Mitchell
|C. Schlittler SP NYY
|128
|Steve Giangaspro
|T. Yesavage SP TOR
|129
|Scott White
|N. Lodolo SP CIN
|130
|Anthony Kates
|W. Smith C LAD
|131
|Mike Nelson
|A. Abbott SP CIN
|132
|Devin Milligan
|G. Williams SP CLE
|Round 12
|Pos
|Team
|Player
|133
|Devin Milligan
|J. Adell CF LAA
|134
|Mike Nelson
|G. Cole SP NYY
|135
|Anthony Kates
|T. Ward LF BAL
|136
|Scott White
|T. Imai SP HOU
|137
|Steve Giangaspro
|B. Nimmo LF TEX
|138
|Chris Mitchell
|L. Robert CF NYM
|139
|Jeremy Heist
|K. Jansen RP DET
|140
|B_Don
|S. Torkelson 1B DET
|141
|Nick Fox
|E. Sheehan SP LAD
|142
|Marty Tallman
|T. Hernandez RF LAD
|143
|George Kurtz
|O. Albies 2B ATL
|144
|Sean Martin
|J. Holliday 2B BAL
|Round 13
|Pos
|Team
|Player
|145
|Sean Martin
|D. Baldwin C ATL
|146
|George Kurtz
|A. Rutschman C BAL
|147
|Marty Tallman
|R. Walker RP SF
|148
|Nick Fox
|R. Pepiot SP TB
|149
|B_Don
|D. Santana RP PIT
|150
|Jeremy Heist
|L. Butler RF ATH
|151
|Chris Mitchell
|J. Marsee CF MIA
|152
|Steve Giangaspro
|B. Lowe 2B PIT
|153
|Scott White
|D. Palencia RP CHC
|154
|Anthony Kates
|C. Rodon SP NYY
|155
|Mike Nelson
|I. Paredes 3B HOU
|156
|Devin Milligan
|M. King SP SD
|Round 14
|Pos
|Team
|Player
|157
|Devin Milligan
|Y. Diaz DH TB
|158
|Mike Nelson
|C. Jensen C KC
|159
|Anthony Kates
|P. Lopez SP MIN
|160
|Scott White
|X. Edwards 2B MIA
|161
|Steve Giangaspro
|A. Uribe RP MIL
|162
|Chris Mitchell
|D. Crews RF WAS
|163
|Jeremy Heist
|C. Rafaela CF BOS
|164
|B_Don
|C. Simpson CF TB
|165
|Nick Fox
|M. Semien 2B NYM
|166
|Marty Tallman
|N. Eovaldi SP TEX
|167
|George Kurtz
|S. Alcantara SP MIA
|168
|Sean Martin
|C. Horton SP CHC
|Round 15
|Pos
|Team
|Player
|169
|Sean Martin
|R. Suarez SP PHI
|170
|George Kurtz
|M. Trout DH LAA
|171
|Marty Tallman
|L. Castillo SP SEA
|172
|Nick Fox
|A. Pages CF LAD
|173
|B_Don
|Y. Diaz C HOU
|174
|Jeremy Heist
|R. Ray SP SF
|175
|Chris Mitchell
|M. Chapman 3B SF
|176
|Steve Giangaspro
|C. Montgomery SS CHW
|177
|Scott White
|D. Rasmussen SP TB
|178
|Anthony Kates
|N. Marte RF CIN
|179
|Mike Nelson
|A. Burleson LF STL
|180
|Devin Milligan
|M. Boyd SP CHC
|Round 16
|Pos
|Team
|Player
|181
|Devin Milligan
|J. Caballero RF NYY
|182
|Mike Nelson
|K. Bubic SP KC
|183
|Anthony Kates
|J. Profar LF ATL
|184
|Scott White
|S. Bieber SP TOR
|185
|Steve Giangaspro
|S. Kwan LF CLE
|186
|Chris Mitchell
|M. Gore SP WAS
|187
|Jeremy Heist
|S. Imanaga SP CHC
|188
|B_Don
|R. Sasaki SP LAD
|189
|Nick Fox
|B. Doyle CF COL
|190
|Marty Tallman
|D. Swanson SS CHC
|191
|George Kurtz
|Z. Gallen SP ARI
|192
|Sean Martin
|G. Stanton DH NYY
|Round 17
|Pos
|Team
|Player
|193
|Sean Martin
|B. Reynolds RF PIT
|194
|George Kurtz
|M. Muncy 3B LAD
|195
|Marty Tallman
|I. Happ LF CHC
|196
|Nick Fox
|K. Griffin SS PIT
|197
|B_Don
|R. Lewis 3B MIN
|198
|Jeremy Heist
|T. Grisham CF NYY
|199
|Chris Mitchell
|C. Early SP BOS
|200
|Steve Giangaspro
|K. Okamoto 3B TOR
|201
|Scott White
|E. Cabrera SP CHC
|202
|Anthony Kates
|R. Nelson SP ARI
|203
|Mike Nelson
|M. Murakami 1B CHW
|204
|Devin Milligan
|A. Barger 3B TOR
|Round 18
|Pos
|Team
|Player
|205
|Devin Milligan
|J. Wilson SS ATH
|206
|Mike Nelson
|T. Bibee SP CLE
|207
|Anthony Kates
|J. Aranda 1B TB
|208
|Scott White
|I. Herrera DH STL
|209
|Steve Giangaspro
|A. Nola SP PHI
|210
|Chris Mitchell
|G. Jax RP TB
|211
|Jeremy Heist
|S. Baz SP BAL
|212
|B_Don
|S. Steer 1B CIN
|213
|Nick Fox
|M. Kelly SP ARI
|214
|Marty Tallman
|J. Flaherty SP DET
|215
|George Kurtz
|R. Suarez RP ATL
|216
|Sean Martin
|N. Cameron SP KC
|Round 19
|Pos
|Team
|Player
|217
|Sean Martin
|H. Ramos LF SF
|218
|George Kurtz
|S. McClanahan SP TB
|219
|Marty Tallman
|K. Carpenter RF DET
|220
|Nick Fox
|A. Santander DH TOR
|221
|B_Don
|D. Beavers LF BAL
|222
|Jeremy Heist
|B. Miller SP SEA
|223
|Chris Mitchell
|S. Arrighetti SP HOU
|224
|Steve Giangaspro
|J. Polanco DH NYM
|225
|Scott White
|S. Basallo C BAL
|226
|Anthony Kates
|G. Torres 2B DET
|227
|Mike Nelson
|S. Stewart 1B CIN
|228
|Devin Milligan
|J. Leiter SP TEX
|Round 20
|Pos
|Team
|Player
|229
|Devin Milligan
|D. Varsho CF TOR
|230
|Mike Nelson
|F. Alvarez C NYM
|231
|Anthony Kates
|B. Ashcraft RP PIT
|232
|Scott White
|J. Musgrove SP SD
|233
|Steve Giangaspro
|S. Lugo SP KC
|234
|Chris Mitchell
|J. Dominguez LF NYY
|235
|Jeremy Heist
|G. Rodriguez SP LAA
|236
|B_Don
|L. Henderson SP MIL
|237
|Nick Fox
|B. Stott 2B PHI
|238
|Marty Tallman
|S. Manaea SP NYM
|239
|George Kurtz
|B. Bello SP BOS
|240
|Sean Martin
|H. Waldrep SP ATL
|Round 21
|Pos
|Team
|Player
|241
|Sean Martin
|I. Seymour RP TB
|242
|George Kurtz
|A. Garcia RF PHI
|243
|Marty Tallman
|M. Moniak RF COL
|244
|Nick Fox
|Z. Matthews SP MIN
|245
|B_Don
|E. Uceta RP TB
|246
|Jeremy Heist
|R. O'Brien RP STL
|247
|Chris Mitchell
|J. Jones SP PIT
|248
|Steve Giangaspro
|A. Kirk C TOR
|249
|Scott White
|M. McLain 2B CIN
|250
|Anthony Kates
|J. Lopez SP ATH
|251
|Mike Nelson
|P. Messick SP CLE
|252
|Devin Milligan
|Q. Priester SP MIL
|Round 22
|Pos
|Team
|Player
|253
|Devin Milligan
|B. Baty 3B NYM
|254
|Mike Nelson
|O. Caissie RF MIA
|255
|Anthony Kates
|S. Frelick RF MIL
|256
|Scott White
|R. Snelling SP MIA
|257
|Steve Giangaspro
|C. Benge CF NYM
|258
|Chris Mitchell
|A. Kay RP CHW
|259
|Jeremy Heist
|W. Abreu RF BOS
|260
|B_Don
|M. Shaw 3B CHC
|261
|Nick Fox
|W. Contreras 1B BOS
|262
|Marty Tallman
|J. Beck LF COL
|263
|George Kurtz
|C. Walker 1B HOU
|264
|Sean Martin
|W. Warren SP NYY
|Round 23
|Pos
|Team
|Player
|265
|Sean Martin
|J. Caglianone RF KC
|266
|George Kurtz
|B. Donovan 2B STL
|267
|Marty Tallman
|G. Taylor RP CHW
|268
|Nick Fox
|J. Leasure RP CHW
|269
|B_Don
|A. Painter SP PHI
|270
|Jeremy Heist
|R. Olson SP DET
|271
|Chris Mitchell
|J. Burger 1B TEX
|272
|Steve Giangaspro
|R. Garcia RP TEX
|273
|Scott White
|S. Smith SP CHW
|274
|Anthony Kates
|B. Abreu RP HOU
|275
|Mike Nelson
|K. Manzardo DH CLE
|276
|Devin Milligan
|L. Giolito SP BOS
