2026 Fantasy Baseball Mock Draft: Rotisserie format puts the squeeze on corner infielders
Relying too much on ADP can leave you with glaring holes in a league so deep
You can tell this was our first mock draft since the release of my initial Sleepers and Breakouts, because I was priced out of all of them.
What makes this feat remarkable is that I mostly based my selections on where those players are normally drafted. They have a price, established by NFBC ADP, and I like them at that price. But now, it seems, everyone else does, too ... right after I declared it to the world.
Did I say the feat was remarkable? I actually meant suspicious. Yes, they're after me, lucky charms.
A few examples (using January NFBC ADP):
- Ozzie Albies went 93rd when he normally goes 165th.
- Bryan Reynolds went 115th when he normally goes 193rd.
- Bubba Chandler went 124th when he normally goes 160th.
- Jonathan Aranda went 151st when he normally goes 184th.
- Carter Jensen went 172nd when he normally goes 194th
- Daulton Varsho went 173rd when he normally goes 198th.
- Marcus Semien went 177th when he normally goes 245th.
- Ramon Laureano went 178th when he normally goes 218th.
- Kazuma Okamoto went 180th when he normally goes 238th.
- Kris Bubic went 184th when he normally goes 226th.
You see? It's a grand conspiracy.
OK, so I'm not actually so self-absorbed that I think a couple articles of mine can reorder all of drafting precedent. The actual lesson to take from this unfortunate series of events is that ADP, which stands for average draft position, is merely that, an average. It weighs heavily on all Fantasy Baseball analysis, particularly this time of year, because it's available early and provides a handy basis for comparison, but there's real danger in interpreting it as gospel. You don't actually know what anyone in your league is going to do. All it takes is one person with a predilection, and ADP is out the window.
Now, you may say that if someone is willing to reach multiple rounds for a favored player, it undermines the value that made the player favored in the first place, and that's true up to a point. But if you're counting on getting that favored player at that favored price and pass over other promising alternatives in the meantime, well, there's no turning back the clock.
That's what kept happening to me in this draft. "Oh, I don't need a corner infielder yet because there's still Aranda and Okamoto." Well, there was. "Oh, I don't need to take a fifth starting pitcher here because Bubic is always available after Pick 200." Not this time. My close monitoring of ADP convinced me I knew more than I actually did, which led me to "save" spots for players I was sure I could get later. But you can never be so sure, and I'll add that the further removed your league is from NFBC, the less sure you can be.
I drafted with a bunch of industry people who are likely as well-versed in NFBC ADP as I am. Didn't matter. Perhaps the clearest evidence for this is that Ben Rice, whose ADP has been pushed into Round 3 in recent NFBC drafts, pricing him out of the breakout conversation for me, went at a perfectly reasonable 64th overall. Now, there's the breakout I should have drafted!
So yeah, not my best work. Here's who we have to blame:
1) Scott White, CBS Sports (@CBSScottWhite)
2) Chris Mitchell, FantasyData (@CJMitch73)
3) Doc Eisenhauer, Scout the Statline (@DocEisenhauer)
4) Mike Nelson, Fantasy Baseball Now (@FantasyBaseBNow)
5) Sean Martin, Fantasy Baseball Now (@Sean_Martin77)
6) Phil Ponebshek, Patton & Company
7) Jake Wiener, Prospects1500 (@GatorSosa)
8) Jeremy Heist, Fantistics Fantasy (@heistjm)
9) Sean Millerick, Marlin Maniac (@miasportsminute)
10) Nick Fox, NBC Sports (@CT_FOX)
11) B_Don, Razzball (@RazzBDon)
12) Anthony Kates, SportsEthos (@akfantasybb)
A couple more quick thoughts:
- I mentioned missing out on Aranda for my corner infield spot. Truth is, I also missed out on him at first base, even though my greatest category concern at the time was batting average, which would have made him the perfect pick. I eventually settled on Spencer Torkelson, a far less perfect pick, but then repeatedly made that same mistake at corner infield, always believing there was another upside play to fall back on -- be it Okamoto or Sal Stewart or Kyle Manzardo -- before winding up with Alec Bohm there. This draft marked the first time I was shut out of the Matt Olson, Bryce Harper, Rafael Devers, and Freddie Freeman quartet in Rounds 4-5, and I learned that, when that happens, I need to be extra conscientious about filling my corner field spot. Partly because of how weak third base is, there simply aren't enough quality corner infielders to go around in a league that uses standard Rotisserie lineups, not even a 12-teamer.
- Mr. Irrelevant is worth singling out in this draft -- which, notably, was only for starting lineups, no bench spots -- because he's anything but irrelevant. Carson Benge is a top prospect in the Mets system with the inside track on the starting left field job. If we had more than just an inkling he would come away with that job, he might go 150 picks earlier, and there are a number of hitting prospects in that same boat right now. Konnor Griffin (171), Owen Caissie (220), and Justin Crawford (270) -- not to mention Kevin McGonigle, JJ Wetherholt, and Colt Emerson, who went undrafted this time -- have all been floated as possibilities to make their respective teams' opening day roster, which historically would have earned prospects of their caliber more draft love than this. I think the number of viable prospect targets is so overwhelmingly high right now that it's making everyone fearful of picking the wrong one, and you can only make that gamble once in a draft, realistically. Hopefully, spring training will help narrow the prospect targets to the 2-3 most likely, bringing their cost to a more appropriate level.
There's a lot more to dig into here, so have at it.
|Round 1
|Pos
|Team
|Player
|1
|Scott White
|A. Judge RF NYY
|2
|Chris Mitchell
|S. Ohtani DH LAD
|3
|Doc Eisenhauer
|B. Witt SS KC
|4
|Mike Nelson
|J. Ramirez 3B CLE
|5
|Sean Martin
|J. Soto RF NYM
|6
|Phil Ponebshek
|C. Carroll RF ARI
|7
|Jake Wiener
|R. Acuna Jr. RF ATL
|8
|Jeremy Heist
|K. Tucker RF LAD
|9
|Sean Millerick
|T. Skubal SP DET
|10
|Nick Fox
|E. De La Cruz SS CIN
|11
|B_Don
|J. Rodriguez CF SEA
|12
|Anthony Kates
|G. Crochet SP BOS
|Round 2
|Pos
|Team
|Player
|13
|Anthony Kates
|F. Lindor SS NYM
|14
|B_Don
|F. Tatis Jr. RF SD
|15
|Nick Fox
|G. Henderson SS BAL
|16
|Sean Millerick
|N. Kurtz 1B ATH
|17
|Jeremy Heist
|P. Skenes SP PIT
|18
|Jake Wiener
|J. Caminero 3B TB
|19
|Phil Ponebshek
|V. Guerrero Jr. 1B TOR
|20
|Sean Martin
|K. Schwarber DH PHI
|21
|Mike Nelson
|J. Chourio CF MIL
|22
|Doc Eisenhauer
|C. Raleigh C SEA
|23
|Chris Mitchell
|J. Chisholm 2B NYY
|24
|Scott White
|T. Turner SS PHI
|Round 3
|Pos
|Team
|Player
|25
|Scott White
|P. Crow-Armstrong CF CHC
|26
|Chris Mitchell
|R. Devers DH SF
|27
|Doc Eisenhauer
|P. Alonso 1B BAL
|28
|Mike Nelson
|Y. Yamamoto SP LAD
|29
|Sean Martin
|K. Marte 2B ARI
|30
|Phil Ponebshek
|Y. Alvarez DH HOU
|31
|Jake Wiener
|L. Gilbert SP SEA
|32
|Jeremy Heist
|J. Wood LF WAS
|33
|Sean Millerick
|M. Machado 3B SD
|34
|Nick Fox
|B. Harper 1B PHI
|35
|B_Don
|M. Olson 1B ATL
|36
|Anthony Kates
|B. Turang 2B MIL
|Round 4
|Pos
|Team
|Player
|37
|Anthony Kates
|F. Freeman 1B LAD
|38
|B_Don
|H. Brown SP HOU
|39
|Nick Fox
|B. Woo SP SEA
|40
|Sean Millerick
|M. Betts SS LAD
|41
|Jeremy Heist
|Z. Neto SS LAA
|42
|Jake Wiener
|C. Sale SP ATL
|43
|Phil Ponebshek
|C. Sanchez SP PHI
|44
|Sean Martin
|H. Greene SP CIN
|45
|Mike Nelson
|M. Fried SP NYY
|46
|Doc Eisenhauer
|W. Langford LF TEX
|47
|Chris Mitchell
|R. Anthony RF BOS
|48
|Scott White
|A. Riley 3B ATL
|Round 5
|Pos
|Team
|Player
|49
|Scott White
|C. Ragans SP KC
|50
|Chris Mitchell
|C. Abrams SS WAS
|51
|Doc Eisenhauer
|M. Garcia 3B KC
|52
|Mike Nelson
|C. Bellinger LF NYY
|53
|Sean Martin
|B. Rooker DH ATH
|54
|Phil Ponebshek
|J. deGrom SP TEX
|55
|Jake Wiener
|R. Greene LF DET
|56
|Jeremy Heist
|J. Naylor 1B SEA
|57
|Sean Millerick
|G. Perdomo SS ARI
|58
|Nick Fox
|J. Merrill CF SD
|59
|B_Don
|E. Diaz RP LAD
|60
|Anthony Kates
|H. Goodman C COL
|Round 6
|Pos
|Team
|Player
|61
|Anthony Kates
|B. Buxton CF MIN
|62
|B_Don
|J. Duran LF BOS
|63
|Nick Fox
|M. Miller RP SD
|64
|Sean Millerick
|B. Rice 1B NYY
|65
|Jeremy Heist
|W. Contreras C MIL
|66
|Jake Wiener
|L. Webb SP SF
|67
|Phil Ponebshek
|F. Peralta SP NYM
|68
|Sean Martin
|S. Langeliers C ATH
|69
|Mike Nelson
|V. Pasquantino 1B KC
|70
|Doc Eisenhauer
|S. Schwellenbach SP ATL
|71
|Chris Mitchell
|B. Snell SP LAD
|72
|Scott White
|C. Yelich DH MIL
|Round 7
|Pos
|Team
|Player
|73
|Scott White
|C. Seager SS TEX
|74
|Chris Mitchell
|A. Munoz RP SEA
|75
|Doc Eisenhauer
|A. Ramirez C MIA
|76
|Mike Nelson
|J. Duran RP PHI
|77
|Sean Martin
|T. Soderstrom LF ATH
|78
|Phil Ponebshek
|G. Kirby SP SEA
|79
|Jake Wiener
|B. Bichette SS NYM
|80
|Jeremy Heist
|J. Ryan SP MIN
|81
|Sean Millerick
|G. Springer DH TOR
|82
|Nick Fox
|S. Suzuki DH CHC
|83
|B_Don
|J. Pena SS HOU
|84
|Anthony Kates
|R. Arozarena LF SEA
|Round 8
|Pos
|Team
|Player
|85
|Anthony Kates
|C. Smith RP CLE
|86
|B_Don
|M. Busch 1B CHC
|87
|Nick Fox
|N. Hoerner 2B CHC
|88
|Sean Millerick
|J. Altuve 2B HOU
|89
|Jeremy Heist
|J. Luzardo SP PHI
|90
|Jake Wiener
|J. Hader RP HOU
|91
|Phil Ponebshek
|A. Bregman 3B CHC
|92
|Sean Martin
|E. Suarez 3B SEA
|93
|Mike Nelson
|O. Albies 2B ATL
|94
|Doc Eisenhauer
|E. Perez SP MIA
|95
|Chris Mitchell
|D. Cease SP TOR
|96
|Scott White
|F. Valdez SP HOU
|Round 9
|Pos
|Team
|Player
|97
|Scott White
|K. Bradish SP BAL
|98
|Chris Mitchell
|O. Cruz CF PIT
|99
|Doc Eisenhauer
|K. Stowers LF MIA
|100
|Mike Nelson
|D. Baldwin C ATL
|101
|Sean Martin
|N. McLean SP NYM
|102
|Phil Ponebshek
|R. Iglesias RP ATL
|103
|Jake Wiener
|W. Smith C LAD
|104
|Jeremy Heist
|M. Harris CF ATL
|105
|Sean Millerick
|T. Glasnow SP LAD
|106
|Nick Fox
|N. Pivetta SP SD
|107
|B_Don
|J. Westburg 3B BAL
|108
|Anthony Kates
|L. Keaschall 2B MIN
|Round 10
|Pos
|Team
|Player
|109
|Anthony Kates
|S. Strider SP ATL
|110
|B_Don
|A. Pages CF LAD
|111
|Nick Fox
|D. Bednar RP NYY
|112
|Sean Millerick
|J. Marsee CF MIA
|113
|Jeremy Heist
|S. Perez C KC
|114
|Jake Wiener
|T. Hernandez RF LAD
|115
|Phil Ponebshek
|B. Reynolds RF PIT
|116
|Sean Martin
|S. Gray SP BOS
|117
|Mike Nelson
|T. Story SS BOS
|118
|Doc Eisenhauer
|J. Holliday 2B BAL
|119
|Chris Mitchell
|D. Williams RP NYM
|120
|Scott White
|A. Chapman RP BOS
|Round 11
|Pos
|Team
|Player
|121
|Scott White
|B. Woodruff SP MIL
|122
|Chris Mitchell
|T. Yesavage SP TOR
|123
|Doc Eisenhauer
|J. Hoffman RP TOR
|124
|Mike Nelson
|B. Chandler SP PIT
|125
|Sean Martin
|Z. Wheeler SP PHI
|126
|Phil Ponebshek
|Y. Diaz C HOU
|127
|Jake Wiener
|L. Robert CF NYM
|128
|Jeremy Heist
|R. Helsley RP BAL
|129
|Sean Millerick
|S. Alcantara SP MIA
|130
|Nick Fox
|A. Rutschman C BAL
|131
|B_Don
|C. Simpson CF TB
|132
|Anthony Kates
|E. Sheehan SP LAD
|Round 12
|Pos
|Team
|Player
|133
|Anthony Kates
|W. Adames SS SF
|134
|B_Don
|B. Lowe 2B PIT
|135
|Nick Fox
|I. Paredes 3B HOU
|136
|Sean Millerick
|B. Nimmo LF TEX
|137
|Jeremy Heist
|Y. Diaz DH TB
|138
|Jake Wiener
|C. Rafaela CF BOS
|139
|Phil Ponebshek
|D. Swanson SS CHC
|140
|Sean Martin
|J. Wilson SS ATH
|141
|Mike Nelson
|G. Cole SP NYY
|142
|Doc Eisenhauer
|C. Burns SP CIN
|143
|Chris Mitchell
|J. Misiorowski SP MIL
|144
|Scott White
|L. Butler RF ATH
|Round 13
|Pos
|Team
|Player
|145
|Scott White
|J. Adell CF LAA
|146
|Chris Mitchell
|C. Schlittler SP NYY
|147
|Doc Eisenhauer
|T. Megill RP MIL
|148
|Mike Nelson
|N. Marte RF CIN
|149
|Sean Martin
|M. Trout DH LAA
|150
|Phil Ponebshek
|X. Edwards 2B MIA
|151
|Jake Wiener
|J. Aranda 1B TB
|152
|Jeremy Heist
|M. Chapman 3B SF
|153
|Sean Millerick
|C. Estevez RP KC
|154
|Nick Fox
|T. Ward LF BAL
|155
|B_Don
|K. Gausman SP TOR
|156
|Anthony Kates
|T. Rogers SP BAL
|Round 14
|Pos
|Team
|Player
|157
|Anthony Kates
|J. Profar LF ATL
|158
|B_Don
|P. Lopez SP MIN
|159
|Nick Fox
|N. Lodolo SP CIN
|160
|Sean Millerick
|T. Imai SP HOU
|161
|Jeremy Heist
|E. Pagan RP CIN
|162
|Jake Wiener
|G. Williams SP CLE
|163
|Phil Ponebshek
|A. Santander DH TOR
|164
|Sean Martin
|A. Abbott SP CIN
|165
|Mike Nelson
|N. Eovaldi SP TEX
|166
|Doc Eisenhauer
|K. Jansen RP DET
|167
|Chris Mitchell
|D. Crews RF WAS
|168
|Scott White
|S. Torkelson 1B DET
|Round 15
|Pos
|Team
|Player
|169
|Scott White
|D. Palencia RP CHC
|170
|Chris Mitchell
|M. Gore SP TEX
|171
|Doc Eisenhauer
|K. Griffin SS PIT
|172
|Mike Nelson
|C. Jensen C KC
|173
|Sean Martin
|D. Varsho CF TOR
|174
|Phil Ponebshek
|S. Imanaga SP CHC
|175
|Jake Wiener
|L. Castillo SP SEA
|176
|Jeremy Heist
|J. Polanco DH NYM
|177
|Sean Millerick
|M. Semien 2B NYM
|178
|Nick Fox
|R. Laureano LF SD
|179
|B_Don
|K. Senga SP NYM
|180
|Anthony Kates
|K. Okamoto 3B TOR
|Round 16
|Pos
|Team
|Player
|181
|Anthony Kates
|R. Pepiot SP TB
|182
|B_Don
|I. Happ LF CHC
|183
|Nick Fox
|R. Lewis 3B MIN
|184
|Sean Millerick
|K. Bubic SP KC
|185
|Jeremy Heist
|S. Kwan LF CLE
|186
|Jake Wiener
|C. Montgomery SS CHW
|187
|Phil Ponebshek
|M. King SP SD
|188
|Sean Martin
|C. Horton SP CHC
|189
|Mike Nelson
|A. Burleson LF STL
|190
|Doc Eisenhauer
|K. Carpenter RF DET
|191
|Chris Mitchell
|W. Abreu RF BOS
|192
|Scott White
|S. Basallo C BAL
|Round 17
|Pos
|Team
|Player
|193
|Scott White
|G. Moreno C ARI
|194
|Chris Mitchell
|C. Cowser CF BAL
|195
|Doc Eisenhauer
|J. Caglianone RF KC
|196
|Mike Nelson
|R. Suarez SP BOS
|197
|Sean Martin
|A. Kirk C TOR
|198
|Phil Ponebshek
|C. Correa SS HOU
|199
|Jake Wiener
|K. Teel C CHW
|200
|Jeremy Heist
|R. Ray SP SF
|201
|Sean Millerick
|I. Herrera DH STL
|202
|Nick Fox
|P. Fairbanks RP MIA
|203
|B_Don
|M. Boyd SP CHC
|204
|Anthony Kates
|D. Santana RP PIT
|Round 18
|Pos
|Team
|Player
|205
|Anthony Kates
|F. Alvarez C NYM
|206
|B_Don
|R. Sasaki SP LAD
|207
|Nick Fox
|J. Realmuto C PHI
|208
|Sean Millerick
|D. Rasmussen SP TB
|209
|Jeremy Heist
|S. Bieber SP TOR
|210
|Jake Wiener
|M. Muncy 3B LAD
|211
|Phil Ponebshek
|B. Doyle CF COL
|212
|Sean Martin
|B. Stott 2B PHI
|213
|Mike Nelson
|A. Uribe RP MIL
|214
|Doc Eisenhauer
|H. Waldrep SP ATL
|215
|Chris Mitchell
|M. Winn SS STL
|216
|Scott White
|S. Frelick RF MIL
|Round 19
|Pos
|Team
|Player
|217
|Scott White
|S. Dominguez RP TOR
|218
|Chris Mitchell
|M. Vientos 3B NYM
|219
|Doc Eisenhauer
|A. Barger 3B TOR
|220
|Mike Nelson
|O. Caissie RF MIA
|221
|Sean Martin
|W. Contreras 1B BOS
|222
|Phil Ponebshek
|S. Stewart 1B CIN
|223
|Jake Wiener
|C. Early SP BOS
|224
|Jeremy Heist
|T. Grisham CF NYY
|225
|Sean Millerick
|M. Murakami 1B CHW
|226
|Nick Fox
|T. Bibee SP CLE
|227
|B_Don
|E. Cabrera SP CHC
|228
|Anthony Kates
|M. Moniak RF COL
|Round 20
|Pos
|Team
|Player
|229
|Anthony Kates
|G. Jax RP TB
|230
|B_Don
|D. Dingler C DET
|231
|Nick Fox
|D. Beavers LF BAL
|232
|Sean Millerick
|R. Walker RP SF
|233
|Jeremy Heist
|M. McLain 2B CIN
|234
|Jake Wiener
|L. Garcia 2B WAS
|235
|Phil Ponebshek
|T. Stephenson C CIN
|236
|Sean Martin
|C. Walker 1B HOU
|237
|Mike Nelson
|S. Steer 1B CIN
|238
|Doc Eisenhauer
|K. Manzardo DH CLE
|239
|Chris Mitchell
|G. Stanton DH NYY
|240
|Scott White
|J. Musgrove SP SD
|Round 21
|Pos
|Team
|Player
|241
|Scott White
|O. Lopez SS MIA
|242
|Chris Mitchell
|Z. Gelof 2B ATH
|243
|Doc Eisenhauer
|E. Carter CF TEX
|244
|Mike Nelson
|C. Rodon SP NYY
|245
|Sean Martin
|M. Kelly SP ARI
|246
|Phil Ponebshek
|A. Nola SP PHI
|247
|Jake Wiener
|Z. Gallen SP ARI
|248
|Jeremy Heist
|S. McClanahan SP TB
|249
|Sean Millerick
|R. Suarez RP ATL
|250
|Nick Fox
|A. Garcia RF PHI
|251
|B_Don
|E. Uceta RP TB
|252
|Anthony Kates
|J. Caballero RF NYY
|Round 22
|Pos
|Team
|Player
|253
|Anthony Kates
|J. Flaherty SP DET
|254
|B_Don
|E. Tovar SS COL
|255
|Nick Fox
|J. Leiter SP TEX
|256
|Sean Millerick
|D. Lile RF WAS
|257
|Jeremy Heist
|H. Ramos LF SF
|258
|Jake Wiener
|K. Yates RP LAA
|259
|Phil Ponebshek
|R. O'Brien RP STL
|260
|Sean Martin
|N. Cameron SP KC
|261
|Mike Nelson
|M. Ballesteros DH CHC
|262
|Doc Eisenhauer
|R. Weathers SP NYY
|263
|Chris Mitchell
|A. Wells C NYY
|264
|Scott White
|A. Bohm 3B PHI
|Round 23
|Pos
|Team
|Player
|265
|Scott White
|G. Rodriguez SP LAA
|266
|Chris Mitchell
|S. Murphy C ATL
|267
|Doc Eisenhauer
|A. Painter SP PHI
|268
|Mike Nelson
|B. Donovan 2B STL
|269
|Sean Martin
|J. Jones SP PIT
|270
|Phil Ponebshek
|J. Crawford CF PHI
|271
|Jake Wiener
|A. Vaughn 1B MIL
|272
|Jeremy Heist
|S. Baz SP BAL
|273
|Sean Millerick
|L. O'Hoppe C LAA
|274
|Nick Fox
|B. Ober SP MIN
|275
|B_Don
|E. Quero C CHW
|276
|Anthony Kates
|C. Benge CF NYM
