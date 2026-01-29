jonathan-aranda.jpg

You can tell this was our first mock draft since the release of my initial Sleepers and Breakouts, because I was priced out of all of them.

What makes this feat remarkable is that I mostly based my selections on where those players are normally drafted. They have a price, established by NFBC ADP, and I like them at that price. But now, it seems, everyone else does, too ... right after I declared it to the world.

Did I say the feat was remarkable? I actually meant suspicious. Yes, they're after me, lucky charms.

A few examples (using January NFBC ADP):

You see? It's a grand conspiracy.

OK, so I'm not actually so self-absorbed that I think a couple articles of mine can reorder all of drafting precedent. The actual lesson to take from this unfortunate series of events is that ADP, which stands for average draft position, is merely that, an average. It weighs heavily on all Fantasy Baseball analysis, particularly this time of year, because it's available early and provides a handy basis for comparison, but there's real danger in interpreting it as gospel. You don't actually know what anyone in your league is going to do. All it takes is one person with a predilection, and ADP is out the window.

Now, you may say that if someone is willing to reach multiple rounds for a favored player, it undermines the value that made the player favored in the first place, and that's true up to a point. But if you're counting on getting that favored player at that favored price and pass over other promising alternatives in the meantime, well, there's no turning back the clock.

That's what kept happening to me in this draft. "Oh, I don't need a corner infielder yet because there's still Aranda and Okamoto." Well, there was. "Oh, I don't need to take a fifth starting pitcher here because Bubic is always available after Pick 200." Not this time. My close monitoring of ADP convinced me I knew more than I actually did, which led me to "save" spots for players I was sure I could get later. But you can never be so sure, and I'll add that the further removed your league is from NFBC, the less sure you can be.

I drafted with a bunch of industry people who are likely as well-versed in NFBC ADP as I am. Didn't matter. Perhaps the clearest evidence for this is that Ben Rice, whose ADP has been pushed into Round 3 in recent NFBC drafts, pricing him out of the breakout conversation for me, went at a perfectly reasonable 64th overall. Now, there's the breakout I should have drafted!

So yeah, not my best work. Here's who we have to blame:

A couple more quick thoughts:

  • I mentioned missing out on Aranda for my corner infield spot. Truth is, I also missed out on him at first base, even though my greatest category concern at the time was batting average, which would have made him the perfect pick. I eventually settled on Spencer Torkelson, a far less perfect pick, but then repeatedly made that same mistake at corner infield, always believing there was another upside play to fall back on -- be it Okamoto or Sal Stewart or Kyle Manzardo -- before winding up with Alec Bohm there. This draft marked the first time I was shut out of the Matt Olson, Bryce Harper, Rafael Devers, and Freddie Freeman quartet in Rounds 4-5, and I learned that, when that happens, I need to be extra conscientious about filling my corner field spot. Partly because of how weak third base is, there simply aren't enough quality corner infielders to go around in a league that uses standard Rotisserie lineups, not even a 12-teamer.
  • Mr. Irrelevant is worth singling out in this draft -- which, notably, was only for starting lineups, no bench spots -- because he's anything but irrelevant. Carson Benge is a top prospect in the Mets system with the inside track on the starting left field job. If we had more than just an inkling he would come away with that job, he might go 150 picks earlier, and there are a number of hitting prospects in that same boat right now. Konnor Griffin (171), Owen Caissie (220), and Justin Crawford (270) -- not to mention Kevin McGonigle, JJ Wetherholt, and Colt Emerson, who went undrafted this time -- have all been floated as possibilities to make their respective teams' opening day roster, which historically would have earned prospects of their caliber more draft love than this. I think the number of viable prospect targets is so overwhelmingly high right now that it's making everyone fearful of picking the wrong one, and you can only make that gamble once in a draft, realistically. Hopefully, spring training will help narrow the prospect targets to the 2-3 most likely, bringing their cost to a more appropriate level.

There's a lot more to dig into here, so have at it.

Round By Round
Round 1
Pos Team Player
1 Scott White A. Judge RF NYY
2 Chris Mitchell S. Ohtani DH LAD
3 Doc Eisenhauer B. Witt SS KC
4 Mike Nelson J. Ramirez 3B CLE
5 Sean Martin J. Soto RF NYM
6 Phil Ponebshek C. Carroll RF ARI
7 Jake Wiener R. Acuna Jr. RF ATL
8 Jeremy Heist K. Tucker RF LAD
9 Sean Millerick T. Skubal SP DET
10 Nick Fox E. De La Cruz SS CIN
11 B_Don J. Rodriguez CF SEA
12 Anthony Kates G. Crochet SP BOS
Round 2
Pos Team Player
13 Anthony Kates F. Lindor SS NYM
14 B_Don F. Tatis Jr. RF SD
15 Nick Fox G. Henderson SS BAL
16 Sean Millerick N. Kurtz 1B ATH
17 Jeremy Heist P. Skenes SP PIT
18 Jake Wiener J. Caminero 3B TB
19 Phil Ponebshek V. Guerrero Jr. 1B TOR
20 Sean Martin K. Schwarber DH PHI
21 Mike Nelson J. Chourio CF MIL
22 Doc Eisenhauer C. Raleigh C SEA
23 Chris Mitchell J. Chisholm 2B NYY
24 Scott White T. Turner SS PHI
Round 3
Pos Team Player
25 Scott White P. Crow-Armstrong CF CHC
26 Chris Mitchell R. Devers DH SF
27 Doc Eisenhauer P. Alonso 1B BAL
28 Mike Nelson Y. Yamamoto SP LAD
29 Sean Martin K. Marte 2B ARI
30 Phil Ponebshek Y. Alvarez DH HOU
31 Jake Wiener L. Gilbert SP SEA
32 Jeremy Heist J. Wood LF WAS
33 Sean Millerick M. Machado 3B SD
34 Nick Fox B. Harper 1B PHI
35 B_Don M. Olson 1B ATL
36 Anthony Kates B. Turang 2B MIL
Round 4
Pos Team Player
37 Anthony Kates F. Freeman 1B LAD
38 B_Don H. Brown SP HOU
39 Nick Fox B. Woo SP SEA
40 Sean Millerick M. Betts SS LAD
41 Jeremy Heist Z. Neto SS LAA
42 Jake Wiener C. Sale SP ATL
43 Phil Ponebshek C. Sanchez SP PHI
44 Sean Martin H. Greene SP CIN
45 Mike Nelson M. Fried SP NYY
46 Doc Eisenhauer W. Langford LF TEX
47 Chris Mitchell R. Anthony RF BOS
48 Scott White A. Riley 3B ATL
Round 5
Pos Team Player
49 Scott White C. Ragans SP KC
50 Chris Mitchell C. Abrams SS WAS
51 Doc Eisenhauer M. Garcia 3B KC
52 Mike Nelson C. Bellinger LF NYY
53 Sean Martin B. Rooker DH ATH
54 Phil Ponebshek J. deGrom SP TEX
55 Jake Wiener R. Greene LF DET
56 Jeremy Heist J. Naylor 1B SEA
57 Sean Millerick G. Perdomo SS ARI
58 Nick Fox J. Merrill CF SD
59 B_Don E. Diaz RP LAD
60 Anthony Kates H. Goodman C COL
Round 6
Pos Team Player
61 Anthony Kates B. Buxton CF MIN
62 B_Don J. Duran LF BOS
63 Nick Fox M. Miller RP SD
64 Sean Millerick B. Rice 1B NYY
65 Jeremy Heist W. Contreras C MIL
66 Jake Wiener L. Webb SP SF
67 Phil Ponebshek F. Peralta SP NYM
68 Sean Martin S. Langeliers C ATH
69 Mike Nelson V. Pasquantino 1B KC
70 Doc Eisenhauer S. Schwellenbach SP ATL
71 Chris Mitchell B. Snell SP LAD
72 Scott White C. Yelich DH MIL
Round 7
Pos Team Player
73 Scott White C. Seager SS TEX
74 Chris Mitchell A. Munoz RP SEA
75 Doc Eisenhauer A. Ramirez C MIA
76 Mike Nelson J. Duran RP PHI
77 Sean Martin T. Soderstrom LF ATH
78 Phil Ponebshek G. Kirby SP SEA
79 Jake Wiener B. Bichette SS NYM
80 Jeremy Heist J. Ryan SP MIN
81 Sean Millerick G. Springer DH TOR
82 Nick Fox S. Suzuki DH CHC
83 B_Don J. Pena SS HOU
84 Anthony Kates R. Arozarena LF SEA
Round 8
Pos Team Player
85 Anthony Kates C. Smith RP CLE
86 B_Don M. Busch 1B CHC
87 Nick Fox N. Hoerner 2B CHC
88 Sean Millerick J. Altuve 2B HOU
89 Jeremy Heist J. Luzardo SP PHI
90 Jake Wiener J. Hader RP HOU
91 Phil Ponebshek A. Bregman 3B CHC
92 Sean Martin E. Suarez 3B SEA
93 Mike Nelson O. Albies 2B ATL
94 Doc Eisenhauer E. Perez SP MIA
95 Chris Mitchell D. Cease SP TOR
96 Scott White F. Valdez SP HOU
Round 9
Pos Team Player
97 Scott White K. Bradish SP BAL
98 Chris Mitchell O. Cruz CF PIT
99 Doc Eisenhauer K. Stowers LF MIA
100 Mike Nelson D. Baldwin C ATL
101 Sean Martin N. McLean SP NYM
102 Phil Ponebshek R. Iglesias RP ATL
103 Jake Wiener W. Smith C LAD
104 Jeremy Heist M. Harris CF ATL
105 Sean Millerick T. Glasnow SP LAD
106 Nick Fox N. Pivetta SP SD
107 B_Don J. Westburg 3B BAL
108 Anthony Kates L. Keaschall 2B MIN
Round 10
Pos Team Player
109 Anthony Kates S. Strider SP ATL
110 B_Don A. Pages CF LAD
111 Nick Fox D. Bednar RP NYY
112 Sean Millerick J. Marsee CF MIA
113 Jeremy Heist S. Perez C KC
114 Jake Wiener T. Hernandez RF LAD
115 Phil Ponebshek B. Reynolds RF PIT
116 Sean Martin S. Gray SP BOS
117 Mike Nelson T. Story SS BOS
118 Doc Eisenhauer J. Holliday 2B BAL
119 Chris Mitchell D. Williams RP NYM
120 Scott White A. Chapman RP BOS
Round 11
Pos Team Player
121 Scott White B. Woodruff SP MIL
122 Chris Mitchell T. Yesavage SP TOR
123 Doc Eisenhauer J. Hoffman RP TOR
124 Mike Nelson B. Chandler SP PIT
125 Sean Martin Z. Wheeler SP PHI
126 Phil Ponebshek Y. Diaz C HOU
127 Jake Wiener L. Robert CF NYM
128 Jeremy Heist R. Helsley RP BAL
129 Sean Millerick S. Alcantara SP MIA
130 Nick Fox A. Rutschman C BAL
131 B_Don C. Simpson CF TB
132 Anthony Kates E. Sheehan SP LAD
Round 12
Pos Team Player
133 Anthony Kates W. Adames SS SF
134 B_Don B. Lowe 2B PIT
135 Nick Fox I. Paredes 3B HOU
136 Sean Millerick B. Nimmo LF TEX
137 Jeremy Heist Y. Diaz DH TB
138 Jake Wiener C. Rafaela CF BOS
139 Phil Ponebshek D. Swanson SS CHC
140 Sean Martin J. Wilson SS ATH
141 Mike Nelson G. Cole SP NYY
142 Doc Eisenhauer C. Burns SP CIN
143 Chris Mitchell J. Misiorowski SP MIL
144 Scott White L. Butler RF ATH
Round 13
Pos Team Player
145 Scott White J. Adell CF LAA
146 Chris Mitchell C. Schlittler SP NYY
147 Doc Eisenhauer T. Megill RP MIL
148 Mike Nelson N. Marte RF CIN
149 Sean Martin M. Trout DH LAA
150 Phil Ponebshek X. Edwards 2B MIA
151 Jake Wiener J. Aranda 1B TB
152 Jeremy Heist M. Chapman 3B SF
153 Sean Millerick C. Estevez RP KC
154 Nick Fox T. Ward LF BAL
155 B_Don K. Gausman SP TOR
156 Anthony Kates T. Rogers SP BAL
Round 14
Pos Team Player
157 Anthony Kates J. Profar LF ATL
158 B_Don P. Lopez SP MIN
159 Nick Fox N. Lodolo SP CIN
160 Sean Millerick T. Imai SP HOU
161 Jeremy Heist E. Pagan RP CIN
162 Jake Wiener G. Williams SP CLE
163 Phil Ponebshek A. Santander DH TOR
164 Sean Martin A. Abbott SP CIN
165 Mike Nelson N. Eovaldi SP TEX
166 Doc Eisenhauer K. Jansen RP DET
167 Chris Mitchell D. Crews RF WAS
168 Scott White S. Torkelson 1B DET
Round 15
Pos Team Player
169 Scott White D. Palencia RP CHC
170 Chris Mitchell M. Gore SP TEX
171 Doc Eisenhauer K. Griffin SS PIT
172 Mike Nelson C. Jensen C KC
173 Sean Martin D. Varsho CF TOR
174 Phil Ponebshek S. Imanaga SP CHC
175 Jake Wiener L. Castillo SP SEA
176 Jeremy Heist J. Polanco DH NYM
177 Sean Millerick M. Semien 2B NYM
178 Nick Fox R. Laureano LF SD
179 B_Don K. Senga SP NYM
180 Anthony Kates K. Okamoto 3B TOR
Round 16
Pos Team Player
181 Anthony Kates R. Pepiot SP TB
182 B_Don I. Happ LF CHC
183 Nick Fox R. Lewis 3B MIN
184 Sean Millerick K. Bubic SP KC
185 Jeremy Heist S. Kwan LF CLE
186 Jake Wiener C. Montgomery SS CHW
187 Phil Ponebshek M. King SP SD
188 Sean Martin C. Horton SP CHC
189 Mike Nelson A. Burleson LF STL
190 Doc Eisenhauer K. Carpenter RF DET
191 Chris Mitchell W. Abreu RF BOS
192 Scott White S. Basallo C BAL
Round 17
Pos Team Player
193 Scott White G. Moreno C ARI
194 Chris Mitchell C. Cowser CF BAL
195 Doc Eisenhauer J. Caglianone RF KC
196 Mike Nelson R. Suarez SP BOS
197 Sean Martin A. Kirk C TOR
198 Phil Ponebshek C. Correa SS HOU
199 Jake Wiener K. Teel C CHW
200 Jeremy Heist R. Ray SP SF
201 Sean Millerick I. Herrera DH STL
202 Nick Fox P. Fairbanks RP MIA
203 B_Don M. Boyd SP CHC
204 Anthony Kates D. Santana RP PIT
Round 18
Pos Team Player
205 Anthony Kates F. Alvarez C NYM
206 B_Don R. Sasaki SP LAD
207 Nick Fox J. Realmuto C PHI
208 Sean Millerick D. Rasmussen SP TB
209 Jeremy Heist S. Bieber SP TOR
210 Jake Wiener M. Muncy 3B LAD
211 Phil Ponebshek B. Doyle CF COL
212 Sean Martin B. Stott 2B PHI
213 Mike Nelson A. Uribe RP MIL
214 Doc Eisenhauer H. Waldrep SP ATL
215 Chris Mitchell M. Winn SS STL
216 Scott White S. Frelick RF MIL
Round 19
Pos Team Player
217 Scott White S. Dominguez RP TOR
218 Chris Mitchell M. Vientos 3B NYM
219 Doc Eisenhauer A. Barger 3B TOR
220 Mike Nelson O. Caissie RF MIA
221 Sean Martin W. Contreras 1B BOS
222 Phil Ponebshek S. Stewart 1B CIN
223 Jake Wiener C. Early SP BOS
224 Jeremy Heist T. Grisham CF NYY
225 Sean Millerick M. Murakami 1B CHW
226 Nick Fox T. Bibee SP CLE
227 B_Don E. Cabrera SP CHC
228 Anthony Kates M. Moniak RF COL
Round 20
Pos Team Player
229 Anthony Kates G. Jax RP TB
230 B_Don D. Dingler C DET
231 Nick Fox D. Beavers LF BAL
232 Sean Millerick R. Walker RP SF
233 Jeremy Heist M. McLain 2B CIN
234 Jake Wiener L. Garcia 2B WAS
235 Phil Ponebshek T. Stephenson C CIN
236 Sean Martin C. Walker 1B HOU
237 Mike Nelson S. Steer 1B CIN
238 Doc Eisenhauer K. Manzardo DH CLE
239 Chris Mitchell G. Stanton DH NYY
240 Scott White J. Musgrove SP SD
Round 21
Pos Team Player
241 Scott White O. Lopez SS MIA
242 Chris Mitchell Z. Gelof 2B ATH
243 Doc Eisenhauer E. Carter CF TEX
244 Mike Nelson C. Rodon SP NYY
245 Sean Martin M. Kelly SP ARI
246 Phil Ponebshek A. Nola SP PHI
247 Jake Wiener Z. Gallen SP ARI
248 Jeremy Heist S. McClanahan SP TB
249 Sean Millerick R. Suarez RP ATL
250 Nick Fox A. Garcia RF PHI
251 B_Don E. Uceta RP TB
252 Anthony Kates J. Caballero RF NYY
Round 22
Pos Team Player
253 Anthony Kates J. Flaherty SP DET
254 B_Don E. Tovar SS COL
255 Nick Fox J. Leiter SP TEX
256 Sean Millerick D. Lile RF WAS
257 Jeremy Heist H. Ramos LF SF
258 Jake Wiener K. Yates RP LAA
259 Phil Ponebshek R. O'Brien RP STL
260 Sean Martin N. Cameron SP KC
261 Mike Nelson M. Ballesteros DH CHC
262 Doc Eisenhauer R. Weathers SP NYY
263 Chris Mitchell A. Wells C NYY
264 Scott White A. Bohm 3B PHI
Round 23
Pos Team Player
265 Scott White G. Rodriguez SP LAA
266 Chris Mitchell S. Murphy C ATL
267 Doc Eisenhauer A. Painter SP PHI
268 Mike Nelson B. Donovan 2B STL
269 Sean Martin J. Jones SP PIT
270 Phil Ponebshek J. Crawford CF PHI
271 Jake Wiener A. Vaughn 1B MIL
272 Jeremy Heist S. Baz SP BAL
273 Sean Millerick L. O'Hoppe C LAA
274 Nick Fox B. Ober SP MIN
275 B_Don E. Quero C CHW
276 Anthony Kates C. Benge CF NYM
Team by Team
Scott White
Rd Pk Player
1 1 A. Judge RF NYY
2 24 T. Turner SS PHI
3 25 P. Crow-Armstrong CF CHC
4 48 A. Riley 3B ATL
5 49 C. Ragans SP KC
6 72 C. Yelich DH MIL
7 73 C. Seager SS TEX
8 96 F. Valdez SP HOU
9 97 K. Bradish SP BAL
10 120 A. Chapman RP BOS
11 121 B. Woodruff SP MIL
12 144 L. Butler RF ATH
13 145 J. Adell CF LAA
14 168 S. Torkelson 1B DET
15 169 D. Palencia RP CHC
16 192 S. Basallo C BAL
17 193 G. Moreno C ARI
18 216 S. Frelick RF MIL
19 217 S. Dominguez RP TOR
20 240 J. Musgrove SP SD
21 241 O. Lopez SS MIA
22 264 A. Bohm 3B PHI
23 265 G. Rodriguez SP LAA
Chris Mitchell
Rd Pk Player
1 2 S. Ohtani DH LAD
2 23 J. Chisholm 2B NYY
3 26 R. Devers DH SF
4 47 R. Anthony RF BOS
5 50 C. Abrams SS WAS
6 71 B. Snell SP LAD
7 74 A. Munoz RP SEA
8 95 D. Cease SP TOR
9 98 O. Cruz CF PIT
10 119 D. Williams RP NYM
11 122 T. Yesavage SP TOR
12 143 J. Misiorowski SP MIL
13 146 C. Schlittler SP NYY
14 167 D. Crews RF WAS
15 170 M. Gore SP TEX
16 191 W. Abreu RF BOS
17 194 C. Cowser CF BAL
18 215 M. Winn SS STL
19 218 M. Vientos 3B NYM
20 239 G. Stanton DH NYY
21 242 Z. Gelof 2B ATH
22 263 A. Wells C NYY
23 266 S. Murphy C ATL
Doc Eisenhauer
Rd Pk Player
1 3 B. Witt SS KC
2 22 C. Raleigh C SEA
3 27 P. Alonso 1B BAL
4 46 W. Langford LF TEX
5 51 M. Garcia 3B KC
6 70 S. Schwellenbach SP ATL
7 75 A. Ramirez C MIA
8 94 E. Perez SP MIA
9 99 K. Stowers LF MIA
10 118 J. Holliday 2B BAL
11 123 J. Hoffman RP TOR
12 142 C. Burns SP CIN
13 147 T. Megill RP MIL
14 166 K. Jansen RP DET
15 171 K. Griffin SS PIT
16 190 K. Carpenter RF DET
17 195 J. Caglianone RF KC
18 214 H. Waldrep SP ATL
19 219 A. Barger 3B TOR
20 238 K. Manzardo DH CLE
21 243 E. Carter CF TEX
22 262 R. Weathers SP NYY
23 267 A. Painter SP PHI
Mike Nelson
Rd Pk Player
1 4 J. Ramirez 3B CLE
2 21 J. Chourio CF MIL
3 28 Y. Yamamoto SP LAD
4 45 M. Fried SP NYY
5 52 C. Bellinger LF NYY
6 69 V. Pasquantino 1B KC
7 76 J. Duran RP PHI
8 93 O. Albies 2B ATL
9 100 D. Baldwin C ATL
10 117 T. Story SS BOS
11 124 B. Chandler SP PIT
12 141 G. Cole SP NYY
13 148 N. Marte RF CIN
14 165 N. Eovaldi SP TEX
15 172 C. Jensen C KC
16 189 A. Burleson LF STL
17 196 R. Suarez SP BOS
18 213 A. Uribe RP MIL
19 220 O. Caissie RF MIA
20 237 S. Steer 1B CIN
21 244 C. Rodon SP NYY
22 261 M. Ballesteros DH CHC
23 268 B. Donovan 2B STL
Sean Martin
Rd Pk Player
1 5 J. Soto RF NYM
2 20 K. Schwarber DH PHI
3 29 K. Marte 2B ARI
4 44 H. Greene SP CIN
5 53 B. Rooker DH ATH
6 68 S. Langeliers C ATH
7 77 T. Soderstrom LF ATH
8 92 E. Suarez 3B SEA
9 101 N. McLean SP NYM
10 116 S. Gray SP BOS
11 125 Z. Wheeler SP PHI
12 140 J. Wilson SS ATH
13 149 M. Trout DH LAA
14 164 A. Abbott SP CIN
15 173 D. Varsho CF TOR
16 188 C. Horton SP CHC
17 197 A. Kirk C TOR
18 212 B. Stott 2B PHI
19 221 W. Contreras 1B BOS
20 236 C. Walker 1B HOU
21 245 M. Kelly SP ARI
22 260 N. Cameron SP KC
23 269 J. Jones SP PIT
Phil Ponebshek
Rd Pk Player
1 6 C. Carroll RF ARI
2 19 V. Guerrero Jr. 1B TOR
3 30 Y. Alvarez DH HOU
4 43 C. Sanchez SP PHI
5 54 J. deGrom SP TEX
6 67 F. Peralta SP NYM
7 78 G. Kirby SP SEA
8 91 A. Bregman 3B CHC
9 102 R. Iglesias RP ATL
10 115 B. Reynolds RF PIT
11 126 Y. Diaz C HOU
12 139 D. Swanson SS CHC
13 150 X. Edwards 2B MIA
14 163 A. Santander DH TOR
15 174 S. Imanaga SP CHC
16 187 M. King SP SD
17 198 C. Correa SS HOU
18 211 B. Doyle CF COL
19 222 S. Stewart 1B CIN
20 235 T. Stephenson C CIN
21 246 A. Nola SP PHI
22 259 R. O'Brien RP STL
23 270 J. Crawford CF PHI
Jake Wiener
Rd Pk Player
1 7 R. Acuna Jr. RF ATL
2 18 J. Caminero 3B TB
3 31 L. Gilbert SP SEA
4 42 C. Sale SP ATL
5 55 R. Greene LF DET
6 66 L. Webb SP SF
7 79 B. Bichette SS NYM
8 90 J. Hader RP HOU
9 103 W. Smith C LAD
10 114 T. Hernandez RF LAD
11 127 L. Robert CF NYM
12 138 C. Rafaela CF BOS
13 151 J. Aranda 1B TB
14 162 G. Williams SP CLE
15 175 L. Castillo SP SEA
16 186 C. Montgomery SS CHW
17 199 K. Teel C CHW
18 210 M. Muncy 3B LAD
19 223 C. Early SP BOS
20 234 L. Garcia 2B WAS
21 247 Z. Gallen SP ARI
22 258 K. Yates RP LAA
23 271 A. Vaughn 1B MIL
Jeremy Heist
Rd Pk Player
1 8 K. Tucker RF LAD
2 17 P. Skenes SP PIT
3 32 J. Wood LF WAS
4 41 Z. Neto SS LAA
5 56 J. Naylor 1B SEA
6 65 W. Contreras C MIL
7 80 J. Ryan SP MIN
8 89 J. Luzardo SP PHI
9 104 M. Harris CF ATL
10 113 S. Perez C KC
11 128 R. Helsley RP BAL
12 137 Y. Diaz DH TB
13 152 M. Chapman 3B SF
14 161 E. Pagan RP CIN
15 176 J. Polanco DH NYM
16 185 S. Kwan LF CLE
17 200 R. Ray SP SF
18 209 S. Bieber SP TOR
19 224 T. Grisham CF NYY
20 233 M. McLain 2B CIN
21 248 S. McClanahan SP TB
22 257 H. Ramos LF SF
23 272 S. Baz SP BAL
Sean Millerick
Rd Pk Player
1 9 T. Skubal SP DET
2 16 N. Kurtz 1B ATH
3 33 M. Machado 3B SD
4 40 M. Betts SS LAD
5 57 G. Perdomo SS ARI
6 64 B. Rice 1B NYY
7 81 G. Springer DH TOR
8 88 J. Altuve 2B HOU
9 105 T. Glasnow SP LAD
10 112 J. Marsee CF MIA
11 129 S. Alcantara SP MIA
12 136 B. Nimmo LF TEX
13 153 C. Estevez RP KC
14 160 T. Imai SP HOU
15 177 M. Semien 2B NYM
16 184 K. Bubic SP KC
17 201 I. Herrera DH STL
18 208 D. Rasmussen SP TB
19 225 M. Murakami 1B CHW
20 232 R. Walker RP SF
21 249 R. Suarez RP ATL
22 256 D. Lile RF WAS
23 273 L. O'Hoppe C LAA
Nick Fox
Rd Pk Player
1 10 E. De La Cruz SS CIN
2 15 G. Henderson SS BAL
3 34 B. Harper 1B PHI
4 39 B. Woo SP SEA
5 58 J. Merrill CF SD
6 63 M. Miller RP SD
7 82 S. Suzuki DH CHC
8 87 N. Hoerner 2B CHC
9 106 N. Pivetta SP SD
10 111 D. Bednar RP NYY
11 130 A. Rutschman C BAL
12 135 I. Paredes 3B HOU
13 154 T. Ward LF BAL
14 159 N. Lodolo SP CIN
15 178 R. Laureano LF SD
16 183 R. Lewis 3B MIN
17 202 P. Fairbanks RP MIA
18 207 J. Realmuto C PHI
19 226 T. Bibee SP CLE
20 231 D. Beavers LF BAL
21 250 A. Garcia RF PHI
22 255 J. Leiter SP TEX
23 274 B. Ober SP MIN
B_Don
Rd Pk Player
1 11 J. Rodriguez CF SEA
2 14 F. Tatis Jr. RF SD
3 35 M. Olson 1B ATL
4 38 H. Brown SP HOU
5 59 E. Diaz RP LAD
6 62 J. Duran LF BOS
7 83 J. Pena SS HOU
8 86 M. Busch 1B CHC
9 107 J. Westburg 3B BAL
10 110 A. Pages CF LAD
11 131 C. Simpson CF TB
12 134 B. Lowe 2B PIT
13 155 K. Gausman SP TOR
14 158 P. Lopez SP MIN
15 179 K. Senga SP NYM
16 182 I. Happ LF CHC
17 203 M. Boyd SP CHC
18 206 R. Sasaki SP LAD
19 227 E. Cabrera SP CHC
20 230 D. Dingler C DET
21 251 E. Uceta RP TB
22 254 E. Tovar SS COL
23 275 E. Quero C CHW
Anthony Kates
Rd Pk Player
1 12 G. Crochet SP BOS
2 13 F. Lindor SS NYM
3 36 B. Turang 2B MIL
4 37 F. Freeman 1B LAD
5 60 H. Goodman C COL
6 61 B. Buxton CF MIN
7 84 R. Arozarena LF SEA
8 85 C. Smith RP CLE
9 108 L. Keaschall 2B MIN
10 109 S. Strider SP ATL
11 132 E. Sheehan SP LAD
12 133 W. Adames SS SF
13 156 T. Rogers SP BAL
14 157 J. Profar LF ATL
15 180 K. Okamoto 3B TOR
16 181 R. Pepiot SP TB
17 204 D. Santana RP PIT
18 205 F. Alvarez C NYM
19 228 M. Moniak RF COL
20 229 G. Jax RP TB
21 252 J. Caballero RF NYY
22 253 J. Flaherty SP DET
23 276 C. Benge CF NYM