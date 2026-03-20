nick-kurtz.jpg

Our latest Rotisserie mock draft also represented our final mock draft for 2026, so naturally, I wanted to stick the landing by reinforcing all the ideas I've been pushing over the past couple months.

But instead, I did a bunch of things I'm not used to, such as ...

  • Drafting Nick Kurtz in Round 2 rather than bypassing him for what seem like relative bargains at first base in Rounds 4 and 5
  • Taking two starting pitchers with my first five picks rather than building out my staff in the middle rounds
  • Being among the last to fill his third base spot (Alec Bohm in Round 18) rather than prioritizing the scarcest position early

And you know what? I may have stuck the landing anyway. On the Fantasy Baseball Today livestream, Frank Stampfl called it some of my best work, and I have to agree. The hitting isn't wanting for anything even with those early departures to pitching, and certainly on paper, the pitching looks all the stronger for it.

More than anything, it's an efficient roster in that few picks were spent chasing something that the draft wasn't offering up in that moment. Yes, I have in mind what I want to do in a draft, but my grand design is contingent on the whims of others. That's precisely what drafting is: waiting your turn and making the most of what makes it to you. Rather than swim against the current in an imperfect pursuit of my ideal -- something my younger self would have done, through much pain and suffering -- I accepted what fell to me again and again, allowing for no waste while my team carved out its own destiny.

It started with Kurtz in Round 2, which meant I didn't have to prioritize first base in Rounds 4 and 5, which meant I could take pitchers there instead. And by value, those pitchers (Cole Ragans and Max Fried) were exactly the right players to take. One forced fit in Round 2 would have likely led to more in Rounds 4 and 5, which is how you end up leaking value in drafts.

And I'm telling you, with the caliber of drafter that's most common today, you can't get away with leaking value anymore. That's certainly true when drafting with other self-described experts, anyway. The best data is so widely available and well understood that any departure from it is likely a fool's errand. So rather than risk making your own mistakes by pursuing some flight of fancy, it stands to reason that the best way to gain an advantage is capitalize when all the other teams collectively make a mistake by allowing some player to slip farther than he should.

I understand that some will bristle at this idea. It sounds like I'm forfeiting my agency to the caprices of everyone else. Think of it as a Bill Belichick model to drafting -- ruthless efficiency at the expense of the flashy thing that's going to feel better in the moment but is less likely to deliver at cost. There's so little margin for error -- in Rotisserie leagues especially, for as deep as those lineups are -- that you have to play mistake-free football. 

Let that be my closing message as you draft this weekend. You have your sights set on certain players, and I'm not saying you should strictly adhere to ADP instead. But if a player is a screaming value, it's like a ball tipped at the line of scrimmage, the mistake upon which the entire game could hinge. The only proper thing to do is grab it. And if it alters your plans, don't fight it. A best-case outcome exists for every draft, but it's probably not the one you imagined going in. Your league isn't cooperative enough for that.

Here's who all took part in this one:

1) George Kurtz, Sportsgrid (@GeorgeKurtz)
2) Mike Nelson, Fantasy Baseball Now (@FantasyBaseBNow)
3) Scott White, CBS Sports (@CBSScottWhite)
4) John Sharples, hangs out on FanGraphs message boards
5) Phil Ponebshek, Patton & Company
6) Nathan Dunn, lucky reader who got to join in
7) Frank Stampfl, CBS Sports (@Roto_Frank)
8) Tim McLeod, Prospects 361
9) Peter Clement, avid listener and smart guy
10) Doug Kirchhofer, repeated mock drafter
11) Sam Wirsching, Pallazzo Podcast (@favgameshowhost)
12) Nicho Roessler, RotoBaller (@NichoRoessler)

If you'd like a detailed breakdown of these picks as they happened, be sure to check out the aforementioned livestream, which spans all 23 rounds.

Round By Round
Round 1
Pos Team Player
1 George Kurtz A. Judge RF NYY
2 Mike Nelson S. Ohtani DH LAD
3 Scott White B. Witt SS KC
4 John Sharples J. Soto RF NYM
5 Phil Ponebshek J. Ramirez 3B CLE
6 Nathan Dunn R. Acuna Jr. RF ATL
7 Frank Stampfl K. Tucker RF LAD
8 Tim McLeod E. De La Cruz SS CIN
9 Peter Clement J. Rodriguez CF SEA
10 Doug Kirchhofer T. Skubal SP DET
11 Sam Wirsching G. Crochet SP BOS
12 Nicho Roessler P. Skenes SP PIT
Round 2
Pos Team Player
13 Nicho Roessler F. Tatis Jr. RF SD
14 Sam Wirsching C. Carroll RF ARI
15 Doug Kirchhofer G. Henderson SS BAL
16 Peter Clement C. Raleigh C SEA
17 Tim McLeod V. Guerrero Jr. 1B TOR
18 Frank Stampfl J. Chourio CF MIL
19 Nathan Dunn J. Caminero 3B TB
20 Phil Ponebshek J. Chisholm 2B NYY
21 John Sharples F. Lindor SS NYM
22 Scott White N. Kurtz 1B ATH
23 Mike Nelson T. Turner SS PHI
24 George Kurtz Y. Yamamoto SP LAD
Round 3
Pos Team Player
25 George Kurtz K. Marte 2B ARI
26 Mike Nelson P. Alonso 1B BAL
27 Scott White K. Schwarber DH PHI
28 John Sharples Y. Alvarez DH HOU
29 Phil Ponebshek B. Woo SP SEA
30 Nathan Dunn M. Machado 3B SD
31 Frank Stampfl C. Sanchez SP PHI
32 Tim McLeod W. Langford LF TEX
33 Peter Clement M. Olson 1B ATL
34 Doug Kirchhofer P. Crow-Armstrong CF CHC
35 Sam Wirsching Z. Neto SS LAA
36 Nicho Roessler B. Harper 1B PHI
Round 4
Pos Team Player
37 Nicho Roessler B. Turang 2B MIL
38 Sam Wirsching J. Wood LF WAS
39 Doug Kirchhofer R. Devers DH SF
40 Peter Clement M. Betts SS LAD
41 Tim McLeod H. Brown SP HOU
42 Frank Stampfl C. Abrams SS WAS
43 Nathan Dunn F. Freeman 1B LAD
44 Phil Ponebshek C. Sale SP ATL
45 John Sharples L. Gilbert SP SEA
46 Scott White C. Ragans SP KC
47 Mike Nelson R. Anthony RF BOS
48 George Kurtz V. Pasquantino 1B KC
Round 5
Pos Team Player
49 George Kurtz J. deGrom SP TEX
50 Mike Nelson B. Rooker DH ATH
51 Scott White M. Fried SP NYY
52 John Sharples C. Bellinger LF NYY
53 Phil Ponebshek B. Buxton CF MIN
54 Nathan Dunn W. Contreras C MIL
55 Frank Stampfl J. Naylor 1B SEA
56 Tim McLeod L. Webb SP SF
57 Peter Clement A. Riley 3B ATL
58 Doug Kirchhofer H. Goodman C COL
59 Sam Wirsching M. Miller RP SD
60 Nicho Roessler G. Perdomo SS ARI
Round 6
Pos Team Player
61 Nicho Roessler B. Rice 1B NYY
62 Sam Wirsching M. Garcia 3B KC
63 Doug Kirchhofer J. Merrill CF SD
64 Peter Clement S. Langeliers C ATH
65 Tim McLeod A. Munoz RP SEA
66 Frank Stampfl G. Kirby SP SEA
67 Nathan Dunn E. Diaz RP LAD
68 Phil Ponebshek R. Greene LF DET
69 John Sharples E. Suarez 3B CIN
70 Scott White R. Arozarena LF SEA
71 Mike Nelson F. Peralta SP NYM
72 George Kurtz J. Duran LF BOS
Round 7
Pos Team Player
73 George Kurtz J. Duran RP PHI
74 Mike Nelson J. Luzardo SP PHI
75 Scott White G. Springer DH TOR
76 John Sharples J. Ryan SP MIN
77 Phil Ponebshek F. Valdez SP DET
78 Nathan Dunn C. Smith RP CLE
79 Frank Stampfl A. Ramirez C MIA
80 Tim McLeod M. Busch 1B CHC
81 Peter Clement C. Seager SS TEX
82 Doug Kirchhofer K. Bradish SP BAL
83 Sam Wirsching T. Soderstrom LF ATH
84 Nicho Roessler B. Bichette SS NYM
Round 8
Pos Team Player
85 Nicho Roessler E. Perez SP MIA
86 Sam Wirsching N. Hoerner 2B CHC
87 Doug Kirchhofer A. Chapman RP BOS
88 Peter Clement C. Yelich DH MIL
89 Tim McLeod S. Suzuki DH CHC
90 Frank Stampfl D. Bednar RP NYY
91 Nathan Dunn J. Pena SS HOU
92 Phil Ponebshek D. Williams RP NYM
93 John Sharples T. Story SS BOS
94 Scott White D. Cease SP TOR
95 Mike Nelson O. Cruz CF PIT
96 George Kurtz W. Adames SS SF
Round 9
Pos Team Player
97 George Kurtz N. McLean SP NYM
98 Mike Nelson N. Pivetta SP SD
99 Scott White L. Keaschall 2B MIN
100 John Sharples A. Bregman 3B CHC
101 Phil Ponebshek J. Altuve 2B HOU
102 Nathan Dunn K. Stowers LF MIA
103 Frank Stampfl M. Harris CF ATL
104 Tim McLeod W. Smith C LAD
105 Peter Clement O. Albies 2B ATL
106 Doug Kirchhofer D. Baldwin C ATL
107 Sam Wirsching S. Perez C KC
108 Nicho Roessler B. Nimmo LF TEX
Round 10
Pos Team Player
109 Nicho Roessler N. Lodolo SP CIN
110 Sam Wirsching K. Gausman SP TOR
111 Doug Kirchhofer C. Schlittler SP NYY
112 Peter Clement L. Robert CF NYM
113 Tim McLeod J. Adell CF LAA
114 Frank Stampfl E. Sheehan SP LAD
115 Nathan Dunn R. Iglesias RP ATL
116 Phil Ponebshek T. Hernandez RF LAD
117 John Sharples X. Edwards 2B MIA
118 Scott White J. Hoffman RP TOR
119 Mike Nelson R. Helsley RP BAL
120 George Kurtz S. Strider SP ATL
Round 11
Pos Team Player
121 George Kurtz M. Trout DH LAA
122 Mike Nelson J. Misiorowski SP MIL
123 Scott White C. Burns SP CIN
124 John Sharples S. Stewart 1B CIN
125 Phil Ponebshek D. Palencia RP CHC
126 Nathan Dunn D. Swanson SS CHC
127 Frank Stampfl T. Ward LF BAL
128 Tim McLeod P. Fairbanks RP MIA
129 Peter Clement J. Marsee CF MIA
130 Doug Kirchhofer Y. Diaz DH TB
131 Sam Wirsching A. Pages CF LAD
132 Nicho Roessler I. Herrera DH STL
Round 12
Pos Team Player
133 Nicho Roessler J. Hader RP HOU
134 Sam Wirsching B. Lowe 2B PIT
135 Doug Kirchhofer L. Butler RF ATH
136 Peter Clement M. Chapman 3B SF
137 Tim McLeod K. Okamoto 3B TOR
138 Frank Stampfl R. Pepiot SP TB
139 Nathan Dunn T. Rogers SP BAL
140 Phil Ponebshek S. Alcantara SP MIA
141 John Sharples A. Rutschman C BAL
142 Scott White E. Pagan RP CIN
143 Mike Nelson N. Marte RF CIN
144 George Kurtz C. Estevez RP KC
Round 13
Pos Team Player
145 George Kurtz A. Barger 3B TOR
146 Mike Nelson Y. Diaz C HOU
147 Scott White J. Aranda 1B TB
148 John Sharples T. Megill RP MIL
149 Phil Ponebshek Z. Wheeler SP PHI
150 Nathan Dunn G. Williams SP CLE
151 Frank Stampfl M. McLain 2B CIN
152 Tim McLeod J. Wetherholt SS STL
153 Peter Clement K. Jansen RP DET
154 Doug Kirchhofer R. Walker RP SF
155 Sam Wirsching K. Bubic SP KC
156 Nicho Roessler J. Caglianone RF KC
Round 14
Pos Team Player
157 Nicho Roessler B. Reynolds RF PIT
158 Sam Wirsching S. Kwan LF CLE
159 Doug Kirchhofer C. Rafaela CF BOS
160 Peter Clement T. Glasnow SP LAD
161 Tim McLeod L. Castillo SP SEA
162 Frank Stampfl R. Lewis 3B MIN
163 Nathan Dunn B. Stott 2B PHI
164 Phil Ponebshek I. Paredes 3B HOU
165 John Sharples W. Abreu RF BOS
166 Scott White K. Griffin SS PIT
167 Mike Nelson N. Eovaldi SP TEX
168 George Kurtz D. Varsho CF TOR
Round 15
Pos Team Player
169 George Kurtz B. Woodruff SP MIL
170 Mike Nelson A. Burleson LF STL
171 Scott White I. Happ LF CHC
172 John Sharples T. Yesavage SP TOR
173 Phil Ponebshek C. Montgomery SS CHW
174 Nathan Dunn B. Chandler SP PIT
175 Frank Stampfl S. Imanaga SP CHC
176 Tim McLeod C. Horton SP CHC
177 Peter Clement M. King SP SD
178 Doug Kirchhofer J. Wilson SS ATH
179 Sam Wirsching F. Alvarez C NYM
180 Nicho Roessler M. Gore SP TEX
Round 16
Pos Team Player
181 Nicho Roessler C. Jensen C KC
182 Sam Wirsching R. Suarez SP BOS
183 Doug Kirchhofer S. Gray SP BOS
184 Peter Clement R. Ray SP SF
185 Tim McLeod T. Imai SP HOU
186 Frank Stampfl G. Jax RP TB
187 Nathan Dunn D. Rasmussen SP TB
188 Phil Ponebshek A. Kirk C TOR
189 John Sharples D. Lile RF WAS
190 Scott White S. Basallo C BAL
191 Mike Nelson J. Holliday 2B BAL
192 George Kurtz A. Wells C NYY
Round 17
Pos Team Player
193 George Kurtz M. Boyd SP CHC
194 Mike Nelson D. Santana RP PIT
195 Scott White G. Moreno C ARI
196 John Sharples C. Rodon SP NYY
197 Phil Ponebshek K. Carpenter RF DET
198 Nathan Dunn J. Realmuto C PHI
199 Frank Stampfl S. Torkelson 1B DET
200 Tim McLeod L. Garcia 2B WAS
201 Peter Clement E. Cabrera SP CHC
202 Doug Kirchhofer B. Doyle CF COL
203 Sam Wirsching B. Abreu RP HOU
204 Nicho Roessler S. Dominguez RP CHW
Round 18
Pos Team Player
205 Nicho Roessler S. McClanahan SP TB
206 Sam Wirsching R. Laureano LF SD
207 Doug Kirchhofer J. Flaherty SP DET
208 Peter Clement R. Garcia RP TEX
209 Tim McLeod S. Frelick RF MIL
210 Frank Stampfl D. Crews RF WAS
211 Nathan Dunn C. Simpson CF TB
212 Phil Ponebshek G. Cole SP NYY
213 John Sharples T. Stephenson C CIN
214 Scott White A. Bohm 3B PHI
215 Mike Nelson M. Muncy 3B LAD
216 George Kurtz B. Snell SP LAD
Round 19
Pos Team Player
217 George Kurtz J. Caballero RF NYY
218 Mike Nelson B. Donovan 2B SEA
219 Scott White M. Burrows SP HOU
220 John Sharples B. Ashcraft RP PIT
221 Phil Ponebshek L. O'Hoppe C LAA
222 Nathan Dunn G. Stanton DH NYY
223 Frank Stampfl K. McGonigle SS DET
224 Tim McLeod V. Scott II CF STL
225 Peter Clement H. Ramos LF SF
226 Doug Kirchhofer M. Vientos 3B NYM
227 Sam Wirsching A. Uribe RP MIL
228 Nicho Roessler J. Crawford CF PHI
Round 20
Pos Team Player
229 Nicho Roessler R. Weathers SP NYY
230 Sam Wirsching K. Manzardo DH CLE
231 Doug Kirchhofer J. Polanco DH NYM
232 Peter Clement A. Garcia RF PHI
233 Tim McLeod C. Ponce RP TOR
234 Frank Stampfl A. Nola SP PHI
235 Nathan Dunn Z. Gallen SP ARI
236 Phil Ponebshek W. Contreras 1B BOS
237 John Sharples K. Senga SP NYM
238 Scott White A. Abbott SP CIN
239 Mike Nelson J. Musgrove SP SD
240 George Kurtz T. Grisham CF NYY
Round 21
Pos Team Player
241 George Kurtz M. Moniak RF COL
242 Mike Nelson E. Carter CF TEX
243 Scott White C. Benge CF NYM
244 John Sharples J. Beck LF COL
245 Phil Ponebshek M. Andujar LF SD
246 Nathan Dunn B. Eldridge DH SF
247 Frank Stampfl M. Murakami 1B CHW
248 Tim McLeod B. Naylor C CLE
249 Peter Clement T. Bibee SP CLE
250 Doug Kirchhofer J. Lopez SP ATH
251 Sam Wirsching O. Caissie RF MIA
252 Nicho Roessler L. Arraez 1B SF
Round 22
Pos Team Player
253 Nicho Roessler M. Svanson RP STL
254 Sam Wirsching S. Baz SP BAL
255 Doug Kirchhofer M. Wallner RF MIN
256 Peter Clement G. Rodriguez SP LAA
257 Tim McLeod M. Ballesteros DH CHC
258 Frank Stampfl K. Teel C CHW
259 Nathan Dunn S. Smith SP CHW
260 Phil Ponebshek M. Ozuna DH PIT
261 John Sharples P. Messick SP CLE
262 Scott White R. Nelson SP ARI
263 Mike Nelson C. Cavalli SP WAS
264 George Kurtz M. Semien 2B NYM
Round 23
Pos Team Player
265 George Kurtz D. Dingler C DET
266 Mike Nelson R. Jeffers C MIN
267 Scott White J. Lowe RF LAA
268 John Sharples R. Suarez RP ATL
269 Phil Ponebshek M. Meyer SP MIA
270 Nathan Dunn J. Dominguez LF NYY
271 Frank Stampfl R. O'Brien RP STL
272 Tim McLeod R. Weiss SP HOU
273 Peter Clement R. Sasaki SP LAD
274 Doug Kirchhofer N. Cameron SP KC
275 Sam Wirsching T. Mahle SP SF
276 Nicho Roessler C. Correa SS HOU
Team by Team
George Kurtz
Rd Pk Player
1 1 A. Judge RF NYY
2 24 Y. Yamamoto SP LAD
3 25 K. Marte 2B ARI
4 48 V. Pasquantino 1B KC
5 49 J. deGrom SP TEX
6 72 J. Duran LF BOS
7 73 J. Duran RP PHI
8 96 W. Adames SS SF
9 97 N. McLean SP NYM
10 120 S. Strider SP ATL
11 121 M. Trout DH LAA
12 144 C. Estevez RP KC
13 145 A. Barger 3B TOR
14 168 D. Varsho CF TOR
15 169 B. Woodruff SP MIL
16 192 A. Wells C NYY
17 193 M. Boyd SP CHC
18 216 B. Snell SP LAD
19 217 J. Caballero RF NYY
20 240 T. Grisham CF NYY
21 241 M. Moniak RF COL
22 264 M. Semien 2B NYM
23 265 D. Dingler C DET
Mike Nelson
Rd Pk Player
1 2 S. Ohtani DH LAD
2 23 T. Turner SS PHI
3 26 P. Alonso 1B BAL
4 47 R. Anthony RF BOS
5 50 B. Rooker DH ATH
6 71 F. Peralta SP NYM
7 74 J. Luzardo SP PHI
8 95 O. Cruz CF PIT
9 98 N. Pivetta SP SD
10 119 R. Helsley RP BAL
11 122 J. Misiorowski SP MIL
12 143 N. Marte RF CIN
13 146 Y. Diaz C HOU
14 167 N. Eovaldi SP TEX
15 170 A. Burleson LF STL
16 191 J. Holliday 2B BAL
17 194 D. Santana RP PIT
18 215 M. Muncy 3B LAD
19 218 B. Donovan 2B SEA
20 239 J. Musgrove SP SD
21 242 E. Carter CF TEX
22 263 C. Cavalli SP WAS
23 266 R. Jeffers C MIN
Scott White
Rd Pk Player
1 3 B. Witt SS KC
2 22 N. Kurtz 1B ATH
3 27 K. Schwarber DH PHI
4 46 C. Ragans SP KC
5 51 M. Fried SP NYY
6 70 R. Arozarena LF SEA
7 75 G. Springer DH TOR
8 94 D. Cease SP TOR
9 99 L. Keaschall 2B MIN
10 118 J. Hoffman RP TOR
11 123 C. Burns SP CIN
12 142 E. Pagan RP CIN
13 147 J. Aranda 1B TB
14 166 K. Griffin SS PIT
15 171 I. Happ LF CHC
16 190 S. Basallo C BAL
17 195 G. Moreno C ARI
18 214 A. Bohm 3B PHI
19 219 M. Burrows SP HOU
20 238 A. Abbott SP CIN
21 243 C. Benge CF NYM
22 262 R. Nelson SP ARI
23 267 J. Lowe RF LAA
John Sharples
Rd Pk Player
1 4 J. Soto RF NYM
2 21 F. Lindor SS NYM
3 28 Y. Alvarez DH HOU
4 45 L. Gilbert SP SEA
5 52 C. Bellinger LF NYY
6 69 E. Suarez 3B CIN
7 76 J. Ryan SP MIN
8 93 T. Story SS BOS
9 100 A. Bregman 3B CHC
10 117 X. Edwards 2B MIA
11 124 S. Stewart 1B CIN
12 141 A. Rutschman C BAL
13 148 T. Megill RP MIL
14 165 W. Abreu RF BOS
15 172 T. Yesavage SP TOR
16 189 D. Lile RF WAS
17 196 C. Rodon SP NYY
18 213 T. Stephenson C CIN
19 220 B. Ashcraft RP PIT
20 237 K. Senga SP NYM
21 244 J. Beck LF COL
22 261 P. Messick SP CLE
23 268 R. Suarez RP ATL
Phil Ponebshek
Rd Pk Player
1 5 J. Ramirez 3B CLE
2 20 J. Chisholm 2B NYY
3 29 B. Woo SP SEA
4 44 C. Sale SP ATL
5 53 B. Buxton CF MIN
6 68 R. Greene LF DET
7 77 F. Valdez SP DET
8 92 D. Williams RP NYM
9 101 J. Altuve 2B HOU
10 116 T. Hernandez RF LAD
11 125 D. Palencia RP CHC
12 140 S. Alcantara SP MIA
13 149 Z. Wheeler SP PHI
14 164 I. Paredes 3B HOU
15 173 C. Montgomery SS CHW
16 188 A. Kirk C TOR
17 197 K. Carpenter RF DET
18 212 G. Cole SP NYY
19 221 L. O'Hoppe C LAA
20 236 W. Contreras 1B BOS
21 245 M. Andujar LF SD
22 260 M. Ozuna DH PIT
23 269 M. Meyer SP MIA
Nathan Dunn
Rd Pk Player
1 6 R. Acuna Jr. RF ATL
2 19 J. Caminero 3B TB
3 30 M. Machado 3B SD
4 43 F. Freeman 1B LAD
5 54 W. Contreras C MIL
6 67 E. Diaz RP LAD
7 78 C. Smith RP CLE
8 91 J. Pena SS HOU
9 102 K. Stowers LF MIA
10 115 R. Iglesias RP ATL
11 126 D. Swanson SS CHC
12 139 T. Rogers SP BAL
13 150 G. Williams SP CLE
14 163 B. Stott 2B PHI
15 174 B. Chandler SP PIT
16 187 D. Rasmussen SP TB
17 198 J. Realmuto C PHI
18 211 C. Simpson CF TB
19 222 G. Stanton DH NYY
20 235 Z. Gallen SP ARI
21 246 B. Eldridge DH SF
22 259 S. Smith SP CHW
23 270 J. Dominguez LF NYY
Frank Stampfl
Rd Pk Player
1 7 K. Tucker RF LAD
2 18 J. Chourio CF MIL
3 31 C. Sanchez SP PHI
4 42 C. Abrams SS WAS
5 55 J. Naylor 1B SEA
6 66 G. Kirby SP SEA
7 79 A. Ramirez C MIA
8 90 D. Bednar RP NYY
9 103 M. Harris CF ATL
10 114 E. Sheehan SP LAD
11 127 T. Ward LF BAL
12 138 R. Pepiot SP TB
13 151 M. McLain 2B CIN
14 162 R. Lewis 3B MIN
15 175 S. Imanaga SP CHC
16 186 G. Jax RP TB
17 199 S. Torkelson 1B DET
18 210 D. Crews RF WAS
19 223 K. McGonigle SS DET
20 234 A. Nola SP PHI
21 247 M. Murakami 1B CHW
22 258 K. Teel C CHW
23 271 R. O'Brien RP STL
Tim McLeod
Rd Pk Player
1 8 E. De La Cruz SS CIN
2 17 V. Guerrero Jr. 1B TOR
3 32 W. Langford LF TEX
4 41 H. Brown SP HOU
5 56 L. Webb SP SF
6 65 A. Munoz RP SEA
7 80 M. Busch 1B CHC
8 89 S. Suzuki DH CHC
9 104 W. Smith C LAD
10 113 J. Adell CF LAA
11 128 P. Fairbanks RP MIA
12 137 K. Okamoto 3B TOR
13 152 J. Wetherholt SS STL
14 161 L. Castillo SP SEA
15 176 C. Horton SP CHC
16 185 T. Imai SP HOU
17 200 L. Garcia 2B WAS
18 209 S. Frelick RF MIL
19 224 V. Scott II CF STL
20 233 C. Ponce RP TOR
21 248 B. Naylor C CLE
22 257 M. Ballesteros DH CHC
23 272 R. Weiss SP HOU
Peter Clement
Rd Pk Player
1 9 J. Rodriguez CF SEA
2 16 C. Raleigh C SEA
3 33 M. Olson 1B ATL
4 40 M. Betts SS LAD
5 57 A. Riley 3B ATL
6 64 S. Langeliers C ATH
7 81 C. Seager SS TEX
8 88 C. Yelich DH MIL
9 105 O. Albies 2B ATL
10 112 L. Robert CF NYM
11 129 J. Marsee CF MIA
12 136 M. Chapman 3B SF
13 153 K. Jansen RP DET
14 160 T. Glasnow SP LAD
15 177 M. King SP SD
16 184 R. Ray SP SF
17 201 E. Cabrera SP CHC
18 208 R. Garcia RP TEX
19 225 H. Ramos LF SF
20 232 A. Garcia RF PHI
21 249 T. Bibee SP CLE
22 256 G. Rodriguez SP LAA
23 273 R. Sasaki SP LAD
Doug Kirchhofer
Rd Pk Player
1 10 T. Skubal SP DET
2 15 G. Henderson SS BAL
3 34 P. Crow-Armstrong CF CHC
4 39 R. Devers DH SF
5 58 H. Goodman C COL
6 63 J. Merrill CF SD
7 82 K. Bradish SP BAL
8 87 A. Chapman RP BOS
9 106 D. Baldwin C ATL
10 111 C. Schlittler SP NYY
11 130 Y. Diaz DH TB
12 135 L. Butler RF ATH
13 154 R. Walker RP SF
14 159 C. Rafaela CF BOS
15 178 J. Wilson SS ATH
16 183 S. Gray SP BOS
17 202 B. Doyle CF COL
18 207 J. Flaherty SP DET
19 226 M. Vientos 3B NYM
20 231 J. Polanco DH NYM
21 250 J. Lopez SP ATH
22 255 M. Wallner RF MIN
23 274 N. Cameron SP KC
Sam Wirsching
Rd Pk Player
1 11 G. Crochet SP BOS
2 14 C. Carroll RF ARI
3 35 Z. Neto SS LAA
4 38 J. Wood LF WAS
5 59 M. Miller RP SD
6 62 M. Garcia 3B KC
7 83 T. Soderstrom LF ATH
8 86 N. Hoerner 2B CHC
9 107 S. Perez C KC
10 110 K. Gausman SP TOR
11 131 A. Pages CF LAD
12 134 B. Lowe 2B PIT
13 155 K. Bubic SP KC
14 158 S. Kwan LF CLE
15 179 F. Alvarez C NYM
16 182 R. Suarez SP BOS
17 203 B. Abreu RP HOU
18 206 R. Laureano LF SD
19 227 A. Uribe RP MIL
20 230 K. Manzardo DH CLE
21 251 O. Caissie RF MIA
22 254 S. Baz SP BAL
23 275 T. Mahle SP SF
Nicho Roessler
Rd Pk Player
1 12 P. Skenes SP PIT
2 13 F. Tatis Jr. RF SD
3 36 B. Harper 1B PHI
4 37 B. Turang 2B MIL
5 60 G. Perdomo SS ARI
6 61 B. Rice 1B NYY
7 84 B. Bichette SS NYM
8 85 E. Perez SP MIA
9 108 B. Nimmo LF TEX
10 109 N. Lodolo SP CIN
11 132 I. Herrera DH STL
12 133 J. Hader RP HOU
13 156 J. Caglianone RF KC
14 157 B. Reynolds RF PIT
15 180 M. Gore SP TEX
16 181 C. Jensen C KC
17 204 S. Dominguez RP CHW
18 205 S. McClanahan SP TB
19 228 J. Crawford CF PHI
20 229 R. Weathers SP NYY
21 252 L. Arraez 1B SF
22 253 M. Svanson RP STL
23 276 C. Correa SS HOU