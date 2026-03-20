2026 Fantasy Baseball Mock Draft: 12-team Rotisserie (Roto) offers lesson in taking what's given to you
With as little control as you have in a draft, sometimes it's better to go with the flow
Our latest Rotisserie mock draft also represented our final mock draft for 2026, so naturally, I wanted to stick the landing by reinforcing all the ideas I've been pushing over the past couple months.
But instead, I did a bunch of things I'm not used to, such as ...
- Drafting Nick Kurtz in Round 2 rather than bypassing him for what seem like relative bargains at first base in Rounds 4 and 5
- Taking two starting pitchers with my first five picks rather than building out my staff in the middle rounds
- Being among the last to fill his third base spot (Alec Bohm in Round 18) rather than prioritizing the scarcest position early
And you know what? I may have stuck the landing anyway. On the Fantasy Baseball Today livestream, Frank Stampfl called it some of my best work, and I have to agree. The hitting isn't wanting for anything even with those early departures to pitching, and certainly on paper, the pitching looks all the stronger for it.
More than anything, it's an efficient roster in that few picks were spent chasing something that the draft wasn't offering up in that moment. Yes, I have in mind what I want to do in a draft, but my grand design is contingent on the whims of others. That's precisely what drafting is: waiting your turn and making the most of what makes it to you. Rather than swim against the current in an imperfect pursuit of my ideal -- something my younger self would have done, through much pain and suffering -- I accepted what fell to me again and again, allowing for no waste while my team carved out its own destiny.
It started with Kurtz in Round 2, which meant I didn't have to prioritize first base in Rounds 4 and 5, which meant I could take pitchers there instead. And by value, those pitchers (Cole Ragans and Max Fried) were exactly the right players to take. One forced fit in Round 2 would have likely led to more in Rounds 4 and 5, which is how you end up leaking value in drafts.
And I'm telling you, with the caliber of drafter that's most common today, you can't get away with leaking value anymore. That's certainly true when drafting with other self-described experts, anyway. The best data is so widely available and well understood that any departure from it is likely a fool's errand. So rather than risk making your own mistakes by pursuing some flight of fancy, it stands to reason that the best way to gain an advantage is capitalize when all the other teams collectively make a mistake by allowing some player to slip farther than he should.
I understand that some will bristle at this idea. It sounds like I'm forfeiting my agency to the caprices of everyone else. Think of it as a Bill Belichick model to drafting -- ruthless efficiency at the expense of the flashy thing that's going to feel better in the moment but is less likely to deliver at cost. There's so little margin for error -- in Rotisserie leagues especially, for as deep as those lineups are -- that you have to play mistake-free football.
Let that be my closing message as you draft this weekend. You have your sights set on certain players, and I'm not saying you should strictly adhere to ADP instead. But if a player is a screaming value, it's like a ball tipped at the line of scrimmage, the mistake upon which the entire game could hinge. The only proper thing to do is grab it. And if it alters your plans, don't fight it. A best-case outcome exists for every draft, but it's probably not the one you imagined going in. Your league isn't cooperative enough for that.
Here's who all took part in this one:
1) George Kurtz, Sportsgrid (@GeorgeKurtz)
2) Mike Nelson, Fantasy Baseball Now (@FantasyBaseBNow)
3) Scott White, CBS Sports (@CBSScottWhite)
4) John Sharples, hangs out on FanGraphs message boards
5) Phil Ponebshek, Patton & Company
6) Nathan Dunn, lucky reader who got to join in
7) Frank Stampfl, CBS Sports (@Roto_Frank)
8) Tim McLeod, Prospects 361
9) Peter Clement, avid listener and smart guy
10) Doug Kirchhofer, repeated mock drafter
11) Sam Wirsching, Pallazzo Podcast (@favgameshowhost)
12) Nicho Roessler, RotoBaller (@NichoRoessler)
If you'd like a detailed breakdown of these picks as they happened, be sure to check out the aforementioned livestream, which spans all 23 rounds.
|Round 1
|Pos
|Team
|Player
|1
|George Kurtz
|A. Judge RF NYY
|2
|Mike Nelson
|S. Ohtani DH LAD
|3
|Scott White
|B. Witt SS KC
|4
|John Sharples
|J. Soto RF NYM
|5
|Phil Ponebshek
|J. Ramirez 3B CLE
|6
|Nathan Dunn
|R. Acuna Jr. RF ATL
|7
|Frank Stampfl
|K. Tucker RF LAD
|8
|Tim McLeod
|E. De La Cruz SS CIN
|9
|Peter Clement
|J. Rodriguez CF SEA
|10
|Doug Kirchhofer
|T. Skubal SP DET
|11
|Sam Wirsching
|G. Crochet SP BOS
|12
|Nicho Roessler
|P. Skenes SP PIT
|Round 2
|Pos
|Team
|Player
|13
|Nicho Roessler
|F. Tatis Jr. RF SD
|14
|Sam Wirsching
|C. Carroll RF ARI
|15
|Doug Kirchhofer
|G. Henderson SS BAL
|16
|Peter Clement
|C. Raleigh C SEA
|17
|Tim McLeod
|V. Guerrero Jr. 1B TOR
|18
|Frank Stampfl
|J. Chourio CF MIL
|19
|Nathan Dunn
|J. Caminero 3B TB
|20
|Phil Ponebshek
|J. Chisholm 2B NYY
|21
|John Sharples
|F. Lindor SS NYM
|22
|Scott White
|N. Kurtz 1B ATH
|23
|Mike Nelson
|T. Turner SS PHI
|24
|George Kurtz
|Y. Yamamoto SP LAD
|Round 3
|Pos
|Team
|Player
|25
|George Kurtz
|K. Marte 2B ARI
|26
|Mike Nelson
|P. Alonso 1B BAL
|27
|Scott White
|K. Schwarber DH PHI
|28
|John Sharples
|Y. Alvarez DH HOU
|29
|Phil Ponebshek
|B. Woo SP SEA
|30
|Nathan Dunn
|M. Machado 3B SD
|31
|Frank Stampfl
|C. Sanchez SP PHI
|32
|Tim McLeod
|W. Langford LF TEX
|33
|Peter Clement
|M. Olson 1B ATL
|34
|Doug Kirchhofer
|P. Crow-Armstrong CF CHC
|35
|Sam Wirsching
|Z. Neto SS LAA
|36
|Nicho Roessler
|B. Harper 1B PHI
|Round 4
|Pos
|Team
|Player
|37
|Nicho Roessler
|B. Turang 2B MIL
|38
|Sam Wirsching
|J. Wood LF WAS
|39
|Doug Kirchhofer
|R. Devers DH SF
|40
|Peter Clement
|M. Betts SS LAD
|41
|Tim McLeod
|H. Brown SP HOU
|42
|Frank Stampfl
|C. Abrams SS WAS
|43
|Nathan Dunn
|F. Freeman 1B LAD
|44
|Phil Ponebshek
|C. Sale SP ATL
|45
|John Sharples
|L. Gilbert SP SEA
|46
|Scott White
|C. Ragans SP KC
|47
|Mike Nelson
|R. Anthony RF BOS
|48
|George Kurtz
|V. Pasquantino 1B KC
|Round 5
|Pos
|Team
|Player
|49
|George Kurtz
|J. deGrom SP TEX
|50
|Mike Nelson
|B. Rooker DH ATH
|51
|Scott White
|M. Fried SP NYY
|52
|John Sharples
|C. Bellinger LF NYY
|53
|Phil Ponebshek
|B. Buxton CF MIN
|54
|Nathan Dunn
|W. Contreras C MIL
|55
|Frank Stampfl
|J. Naylor 1B SEA
|56
|Tim McLeod
|L. Webb SP SF
|57
|Peter Clement
|A. Riley 3B ATL
|58
|Doug Kirchhofer
|H. Goodman C COL
|59
|Sam Wirsching
|M. Miller RP SD
|60
|Nicho Roessler
|G. Perdomo SS ARI
|Round 6
|Pos
|Team
|Player
|61
|Nicho Roessler
|B. Rice 1B NYY
|62
|Sam Wirsching
|M. Garcia 3B KC
|63
|Doug Kirchhofer
|J. Merrill CF SD
|64
|Peter Clement
|S. Langeliers C ATH
|65
|Tim McLeod
|A. Munoz RP SEA
|66
|Frank Stampfl
|G. Kirby SP SEA
|67
|Nathan Dunn
|E. Diaz RP LAD
|68
|Phil Ponebshek
|R. Greene LF DET
|69
|John Sharples
|E. Suarez 3B CIN
|70
|Scott White
|R. Arozarena LF SEA
|71
|Mike Nelson
|F. Peralta SP NYM
|72
|George Kurtz
|J. Duran LF BOS
|Round 7
|Pos
|Team
|Player
|73
|George Kurtz
|J. Duran RP PHI
|74
|Mike Nelson
|J. Luzardo SP PHI
|75
|Scott White
|G. Springer DH TOR
|76
|John Sharples
|J. Ryan SP MIN
|77
|Phil Ponebshek
|F. Valdez SP DET
|78
|Nathan Dunn
|C. Smith RP CLE
|79
|Frank Stampfl
|A. Ramirez C MIA
|80
|Tim McLeod
|M. Busch 1B CHC
|81
|Peter Clement
|C. Seager SS TEX
|82
|Doug Kirchhofer
|K. Bradish SP BAL
|83
|Sam Wirsching
|T. Soderstrom LF ATH
|84
|Nicho Roessler
|B. Bichette SS NYM
|Round 8
|Pos
|Team
|Player
|85
|Nicho Roessler
|E. Perez SP MIA
|86
|Sam Wirsching
|N. Hoerner 2B CHC
|87
|Doug Kirchhofer
|A. Chapman RP BOS
|88
|Peter Clement
|C. Yelich DH MIL
|89
|Tim McLeod
|S. Suzuki DH CHC
|90
|Frank Stampfl
|D. Bednar RP NYY
|91
|Nathan Dunn
|J. Pena SS HOU
|92
|Phil Ponebshek
|D. Williams RP NYM
|93
|John Sharples
|T. Story SS BOS
|94
|Scott White
|D. Cease SP TOR
|95
|Mike Nelson
|O. Cruz CF PIT
|96
|George Kurtz
|W. Adames SS SF
|Round 9
|Pos
|Team
|Player
|97
|George Kurtz
|N. McLean SP NYM
|98
|Mike Nelson
|N. Pivetta SP SD
|99
|Scott White
|L. Keaschall 2B MIN
|100
|John Sharples
|A. Bregman 3B CHC
|101
|Phil Ponebshek
|J. Altuve 2B HOU
|102
|Nathan Dunn
|K. Stowers LF MIA
|103
|Frank Stampfl
|M. Harris CF ATL
|104
|Tim McLeod
|W. Smith C LAD
|105
|Peter Clement
|O. Albies 2B ATL
|106
|Doug Kirchhofer
|D. Baldwin C ATL
|107
|Sam Wirsching
|S. Perez C KC
|108
|Nicho Roessler
|B. Nimmo LF TEX
|Round 10
|Pos
|Team
|Player
|109
|Nicho Roessler
|N. Lodolo SP CIN
|110
|Sam Wirsching
|K. Gausman SP TOR
|111
|Doug Kirchhofer
|C. Schlittler SP NYY
|112
|Peter Clement
|L. Robert CF NYM
|113
|Tim McLeod
|J. Adell CF LAA
|114
|Frank Stampfl
|E. Sheehan SP LAD
|115
|Nathan Dunn
|R. Iglesias RP ATL
|116
|Phil Ponebshek
|T. Hernandez RF LAD
|117
|John Sharples
|X. Edwards 2B MIA
|118
|Scott White
|J. Hoffman RP TOR
|119
|Mike Nelson
|R. Helsley RP BAL
|120
|George Kurtz
|S. Strider SP ATL
|Round 11
|Pos
|Team
|Player
|121
|George Kurtz
|M. Trout DH LAA
|122
|Mike Nelson
|J. Misiorowski SP MIL
|123
|Scott White
|C. Burns SP CIN
|124
|John Sharples
|S. Stewart 1B CIN
|125
|Phil Ponebshek
|D. Palencia RP CHC
|126
|Nathan Dunn
|D. Swanson SS CHC
|127
|Frank Stampfl
|T. Ward LF BAL
|128
|Tim McLeod
|P. Fairbanks RP MIA
|129
|Peter Clement
|J. Marsee CF MIA
|130
|Doug Kirchhofer
|Y. Diaz DH TB
|131
|Sam Wirsching
|A. Pages CF LAD
|132
|Nicho Roessler
|I. Herrera DH STL
|Round 12
|Pos
|Team
|Player
|133
|Nicho Roessler
|J. Hader RP HOU
|134
|Sam Wirsching
|B. Lowe 2B PIT
|135
|Doug Kirchhofer
|L. Butler RF ATH
|136
|Peter Clement
|M. Chapman 3B SF
|137
|Tim McLeod
|K. Okamoto 3B TOR
|138
|Frank Stampfl
|R. Pepiot SP TB
|139
|Nathan Dunn
|T. Rogers SP BAL
|140
|Phil Ponebshek
|S. Alcantara SP MIA
|141
|John Sharples
|A. Rutschman C BAL
|142
|Scott White
|E. Pagan RP CIN
|143
|Mike Nelson
|N. Marte RF CIN
|144
|George Kurtz
|C. Estevez RP KC
|Round 13
|Pos
|Team
|Player
|145
|George Kurtz
|A. Barger 3B TOR
|146
|Mike Nelson
|Y. Diaz C HOU
|147
|Scott White
|J. Aranda 1B TB
|148
|John Sharples
|T. Megill RP MIL
|149
|Phil Ponebshek
|Z. Wheeler SP PHI
|150
|Nathan Dunn
|G. Williams SP CLE
|151
|Frank Stampfl
|M. McLain 2B CIN
|152
|Tim McLeod
|J. Wetherholt SS STL
|153
|Peter Clement
|K. Jansen RP DET
|154
|Doug Kirchhofer
|R. Walker RP SF
|155
|Sam Wirsching
|K. Bubic SP KC
|156
|Nicho Roessler
|J. Caglianone RF KC
|Round 14
|Pos
|Team
|Player
|157
|Nicho Roessler
|B. Reynolds RF PIT
|158
|Sam Wirsching
|S. Kwan LF CLE
|159
|Doug Kirchhofer
|C. Rafaela CF BOS
|160
|Peter Clement
|T. Glasnow SP LAD
|161
|Tim McLeod
|L. Castillo SP SEA
|162
|Frank Stampfl
|R. Lewis 3B MIN
|163
|Nathan Dunn
|B. Stott 2B PHI
|164
|Phil Ponebshek
|I. Paredes 3B HOU
|165
|John Sharples
|W. Abreu RF BOS
|166
|Scott White
|K. Griffin SS PIT
|167
|Mike Nelson
|N. Eovaldi SP TEX
|168
|George Kurtz
|D. Varsho CF TOR
|Round 15
|Pos
|Team
|Player
|169
|George Kurtz
|B. Woodruff SP MIL
|170
|Mike Nelson
|A. Burleson LF STL
|171
|Scott White
|I. Happ LF CHC
|172
|John Sharples
|T. Yesavage SP TOR
|173
|Phil Ponebshek
|C. Montgomery SS CHW
|174
|Nathan Dunn
|B. Chandler SP PIT
|175
|Frank Stampfl
|S. Imanaga SP CHC
|176
|Tim McLeod
|C. Horton SP CHC
|177
|Peter Clement
|M. King SP SD
|178
|Doug Kirchhofer
|J. Wilson SS ATH
|179
|Sam Wirsching
|F. Alvarez C NYM
|180
|Nicho Roessler
|M. Gore SP TEX
|Round 16
|Pos
|Team
|Player
|181
|Nicho Roessler
|C. Jensen C KC
|182
|Sam Wirsching
|R. Suarez SP BOS
|183
|Doug Kirchhofer
|S. Gray SP BOS
|184
|Peter Clement
|R. Ray SP SF
|185
|Tim McLeod
|T. Imai SP HOU
|186
|Frank Stampfl
|G. Jax RP TB
|187
|Nathan Dunn
|D. Rasmussen SP TB
|188
|Phil Ponebshek
|A. Kirk C TOR
|189
|John Sharples
|D. Lile RF WAS
|190
|Scott White
|S. Basallo C BAL
|191
|Mike Nelson
|J. Holliday 2B BAL
|192
|George Kurtz
|A. Wells C NYY
|Round 17
|Pos
|Team
|Player
|193
|George Kurtz
|M. Boyd SP CHC
|194
|Mike Nelson
|D. Santana RP PIT
|195
|Scott White
|G. Moreno C ARI
|196
|John Sharples
|C. Rodon SP NYY
|197
|Phil Ponebshek
|K. Carpenter RF DET
|198
|Nathan Dunn
|J. Realmuto C PHI
|199
|Frank Stampfl
|S. Torkelson 1B DET
|200
|Tim McLeod
|L. Garcia 2B WAS
|201
|Peter Clement
|E. Cabrera SP CHC
|202
|Doug Kirchhofer
|B. Doyle CF COL
|203
|Sam Wirsching
|B. Abreu RP HOU
|204
|Nicho Roessler
|S. Dominguez RP CHW
|Round 18
|Pos
|Team
|Player
|205
|Nicho Roessler
|S. McClanahan SP TB
|206
|Sam Wirsching
|R. Laureano LF SD
|207
|Doug Kirchhofer
|J. Flaherty SP DET
|208
|Peter Clement
|R. Garcia RP TEX
|209
|Tim McLeod
|S. Frelick RF MIL
|210
|Frank Stampfl
|D. Crews RF WAS
|211
|Nathan Dunn
|C. Simpson CF TB
|212
|Phil Ponebshek
|G. Cole SP NYY
|213
|John Sharples
|T. Stephenson C CIN
|214
|Scott White
|A. Bohm 3B PHI
|215
|Mike Nelson
|M. Muncy 3B LAD
|216
|George Kurtz
|B. Snell SP LAD
|Round 19
|Pos
|Team
|Player
|217
|George Kurtz
|J. Caballero RF NYY
|218
|Mike Nelson
|B. Donovan 2B SEA
|219
|Scott White
|M. Burrows SP HOU
|220
|John Sharples
|B. Ashcraft RP PIT
|221
|Phil Ponebshek
|L. O'Hoppe C LAA
|222
|Nathan Dunn
|G. Stanton DH NYY
|223
|Frank Stampfl
|K. McGonigle SS DET
|224
|Tim McLeod
|V. Scott II CF STL
|225
|Peter Clement
|H. Ramos LF SF
|226
|Doug Kirchhofer
|M. Vientos 3B NYM
|227
|Sam Wirsching
|A. Uribe RP MIL
|228
|Nicho Roessler
|J. Crawford CF PHI
|Round 20
|Pos
|Team
|Player
|229
|Nicho Roessler
|R. Weathers SP NYY
|230
|Sam Wirsching
|K. Manzardo DH CLE
|231
|Doug Kirchhofer
|J. Polanco DH NYM
|232
|Peter Clement
|A. Garcia RF PHI
|233
|Tim McLeod
|C. Ponce RP TOR
|234
|Frank Stampfl
|A. Nola SP PHI
|235
|Nathan Dunn
|Z. Gallen SP ARI
|236
|Phil Ponebshek
|W. Contreras 1B BOS
|237
|John Sharples
|K. Senga SP NYM
|238
|Scott White
|A. Abbott SP CIN
|239
|Mike Nelson
|J. Musgrove SP SD
|240
|George Kurtz
|T. Grisham CF NYY
|Round 21
|Pos
|Team
|Player
|241
|George Kurtz
|M. Moniak RF COL
|242
|Mike Nelson
|E. Carter CF TEX
|243
|Scott White
|C. Benge CF NYM
|244
|John Sharples
|J. Beck LF COL
|245
|Phil Ponebshek
|M. Andujar LF SD
|246
|Nathan Dunn
|B. Eldridge DH SF
|247
|Frank Stampfl
|M. Murakami 1B CHW
|248
|Tim McLeod
|B. Naylor C CLE
|249
|Peter Clement
|T. Bibee SP CLE
|250
|Doug Kirchhofer
|J. Lopez SP ATH
|251
|Sam Wirsching
|O. Caissie RF MIA
|252
|Nicho Roessler
|L. Arraez 1B SF
|Round 22
|Pos
|Team
|Player
|253
|Nicho Roessler
|M. Svanson RP STL
|254
|Sam Wirsching
|S. Baz SP BAL
|255
|Doug Kirchhofer
|M. Wallner RF MIN
|256
|Peter Clement
|G. Rodriguez SP LAA
|257
|Tim McLeod
|M. Ballesteros DH CHC
|258
|Frank Stampfl
|K. Teel C CHW
|259
|Nathan Dunn
|S. Smith SP CHW
|260
|Phil Ponebshek
|M. Ozuna DH PIT
|261
|John Sharples
|P. Messick SP CLE
|262
|Scott White
|R. Nelson SP ARI
|263
|Mike Nelson
|C. Cavalli SP WAS
|264
|George Kurtz
|M. Semien 2B NYM
|Round 23
|Pos
|Team
|Player
|265
|George Kurtz
|D. Dingler C DET
|266
|Mike Nelson
|R. Jeffers C MIN
|267
|Scott White
|J. Lowe RF LAA
|268
|John Sharples
|R. Suarez RP ATL
|269
|Phil Ponebshek
|M. Meyer SP MIA
|270
|Nathan Dunn
|J. Dominguez LF NYY
|271
|Frank Stampfl
|R. O'Brien RP STL
|272
|Tim McLeod
|R. Weiss SP HOU
|273
|Peter Clement
|R. Sasaki SP LAD
|274
|Doug Kirchhofer
|N. Cameron SP KC
|275
|Sam Wirsching
|T. Mahle SP SF
|276
|Nicho Roessler
|C. Correa SS HOU
