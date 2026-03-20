Our latest Rotisserie mock draft also represented our final mock draft for 2026, so naturally, I wanted to stick the landing by reinforcing all the ideas I've been pushing over the past couple months.

But instead, I did a bunch of things I'm not used to, such as ...

Drafting Nick Kurtz in Round 2 rather than bypassing him for what seem like relative bargains at first base in Rounds 4 and 5

Taking two starting pitchers with my first five picks rather than building out my staff in the middle rounds

Being among the last to fill his third base spot (Alec Bohm in Round 18) rather than prioritizing the scarcest position early

And you know what? I may have stuck the landing anyway. On the Fantasy Baseball Today livestream, Frank Stampfl called it some of my best work, and I have to agree. The hitting isn't wanting for anything even with those early departures to pitching, and certainly on paper, the pitching looks all the stronger for it.

More than anything, it's an efficient roster in that few picks were spent chasing something that the draft wasn't offering up in that moment. Yes, I have in mind what I want to do in a draft, but my grand design is contingent on the whims of others. That's precisely what drafting is: waiting your turn and making the most of what makes it to you. Rather than swim against the current in an imperfect pursuit of my ideal -- something my younger self would have done, through much pain and suffering -- I accepted what fell to me again and again, allowing for no waste while my team carved out its own destiny.

It started with Kurtz in Round 2, which meant I didn't have to prioritize first base in Rounds 4 and 5, which meant I could take pitchers there instead. And by value, those pitchers (Cole Ragans and Max Fried) were exactly the right players to take. One forced fit in Round 2 would have likely led to more in Rounds 4 and 5, which is how you end up leaking value in drafts.

And I'm telling you, with the caliber of drafter that's most common today, you can't get away with leaking value anymore. That's certainly true when drafting with other self-described experts, anyway. The best data is so widely available and well understood that any departure from it is likely a fool's errand. So rather than risk making your own mistakes by pursuing some flight of fancy, it stands to reason that the best way to gain an advantage is capitalize when all the other teams collectively make a mistake by allowing some player to slip farther than he should.

I understand that some will bristle at this idea. It sounds like I'm forfeiting my agency to the caprices of everyone else. Think of it as a Bill Belichick model to drafting -- ruthless efficiency at the expense of the flashy thing that's going to feel better in the moment but is less likely to deliver at cost. There's so little margin for error -- in Rotisserie leagues especially, for as deep as those lineups are -- that you have to play mistake-free football.

Let that be my closing message as you draft this weekend. You have your sights set on certain players, and I'm not saying you should strictly adhere to ADP instead. But if a player is a screaming value, it's like a ball tipped at the line of scrimmage, the mistake upon which the entire game could hinge. The only proper thing to do is grab it. And if it alters your plans, don't fight it. A best-case outcome exists for every draft, but it's probably not the one you imagined going in. Your league isn't cooperative enough for that.

Here's who all took part in this one:

1) George Kurtz, Sportsgrid (@GeorgeKurtz)

2) Mike Nelson, Fantasy Baseball Now (@FantasyBaseBNow)

3) Scott White, CBS Sports (@CBSScottWhite)

4) John Sharples, hangs out on FanGraphs message boards

5) Phil Ponebshek, Patton & Company

6) Nathan Dunn, lucky reader who got to join in

7) Frank Stampfl, CBS Sports (@Roto_Frank)

8) Tim McLeod, Prospects 361

9) Peter Clement, avid listener and smart guy

10) Doug Kirchhofer, repeated mock drafter

11) Sam Wirsching, Pallazzo Podcast (@favgameshowhost)

12) Nicho Roessler, RotoBaller (@NichoRoessler)

If you'd like a detailed breakdown of these picks as they happened, be sure to check out the aforementioned livestream, which spans all 23 rounds.