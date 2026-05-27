2026 Fantasy Baseball Week 10 Trade Values: Rest of season rankings for Roto, H2H points

Every week, we update our Fantasy Baseball rankings to reflect the latest injuries, standout performances, and more to help you make the best lineup decisions you can.
That includes trade advice, with the latest Trade Values Chart here to help you make the right trades to build a championship roster. Here's how it works: Look for the value of the player(s) you're giving up, compare it to the value of the player(s) you're getting in return, and if you've got more points coming back to you than you're giving up, go ahead and pull the trigger on that trade.
Now, of course, it's not an exact science; if the values are pretty close but you like the player you're getting back more than I do, go ahead and make the trade. And, the more lopsided the trade is in terms of the number of players moved on each side, the less you have to adhere to the values; trading three quarters, two dimes, and a nickel for a dollar is usually not going to work out well for the person getting all that change.
We've got values for both H2H points and Roto/categories leagues below, and you can also use these as rest-of-season rankings for both formats as well. And, if you don't see a player listed here, I'm treating them as if they have very minimal trade value.
H2H Trade Values Chart
|Rank
|Player
|Value
|Eligible
|1
|Aaron Judge
|57
|OF-DH
|2
|Shohei Ohtani
|52
|DH-SP
|3
|Juan Soto
|50
|OF-DH
|4
|Jose Ramirez
|50
|3B-DH
|5
|Bobby Witt
|47
|SS
|6
|Kyle Tucker
|47
|OF-DH
|7
|Ronald Acuna Jr.
|44
|OF
|8
|Paul Skenes
|44
|SP
|11
|Yordan Alvarez
|43
|OF-DH
|9
|Kyle Schwarber
|41
|DH
|10
|Corbin Carroll
|37
|OF
|12
|Gunnar Henderson
|37
|SS
|13
|Fernando Tatis Jr.
|37
|2B-OF
|14
|Julio Rodriguez
|35
|OF
|15
|Elly De La Cruz
|35
|SS
|16
|Ketel Marte
|34
|2B-DH
|17
|Junior Caminero
|34
|3B
|18
|Trea Turner
|34
|SS
|19
|Vladimir Guerrero Jr.
|34
|1B-DH
|20
|Nick Kurtz
|33
|1B
|21
|James Wood
|32
|OF-DH
|22
|Cristopher Sanchez
|31
|SP
|23
|Chris Sale
|30
|SP
|24
|Yoshinobu Yamamoto
|29
|SP
|25
|Jacob Misiorowski
|29
|SP
|26
|Jackson Chourio
|29
|OF
|27
|Matt Olson
|29
|1B
|28
|Bryce Harper
|28
|1B
|29
|Jacob deGrom
|28
|SP
|30
|Bryan Woo
|28
|SP
|31
|Ben Rice
|28
|C-1B-DH
|32
|Shea Langeliers
|28
|C-DH
|33
|Logan Gilbert
|25
|SP
|34
|Brice Turang
|25
|2B
|35
|Pete Alonso
|25
|1B-DH
|36
|Cody Bellinger
|25
|OF
|37
|Garrett Crochet
|25
|SP
|38
|George Kirby
|25
|SP
|39
|Mookie Betts
|25
|SS
|40
|Christian Yelich
|24
|DH
|41
|Cam Schlittler
|23
|SP
|42
|Nolan McLean
|23
|SP
|43
|William Contreras
|23
|C-DH
|44
|Hunter Goodman
|23
|C-DH
|45
|Yandy Diaz
|23
|1B-DH
|46
|Freddie Freeman
|23
|1B
|47
|Manny Machado
|22
|3B
|48
|Jazz Chisholm
|22
|2B-3B
|49
|Rafael Devers
|22
|1B-DH
|50
|Joe Ryan
|22
|SP
|51
|Sal Stewart
|22
|1B-2B-3B-DH
|52
|Zack Wheeler
|21
|SP
|53
|Chase Burns
|21
|SP
|54
|Zachary Neto
|21
|SS
|55
|Jesus Luzardo
|20
|SP
|56
|Mason Miller
|20
|RP
|57
|C.J. Abrams
|20
|SS
|58
|Freddy Peralta
|20
|SP
|59
|Maikel Garcia
|19
|3B
|60
|Kevin Gausman
|19
|SP
|61
|Gavin Williams
|19
|SP
|62
|Framber Valdez
|19
|SP
|63
|Mike Trout
|19
|OF-DH
|64
|Josh Naylor
|19
|1B-DH
|65
|Byron Buxton
|18
|OF-DH
|66
|Pete Crow-Armstrong
|18
|OF
|67
|Riley Greene
|18
|OF-DH
|68
|Drake Baldwin
|18
|C-DH
|69
|Ivan Herrera
|18
|C-DH
|70
|Parker Messick
|18
|SP
|71
|Logan Webb
|17
|SP
|72
|Cal Raleigh
|17
|C-DH
|73
|Kyle Bradish
|17
|SP
|74
|Alex Bregman
|17
|3B
|75
|Vinnie Pasquantino
|16
|1B-DH
|76
|Andres Munoz
|16
|RP
|77
|Shota Imanaga
|16
|SP
|78
|Dylan Cease
|16
|SP
|79
|Max Fried
|16
|SP
|80
|Brent Rooker
|16
|OF-DH
|81
|Jordan Walker
|15
|OF
|82
|Austin Riley
|15
|3B
|83
|George Springer
|15
|OF-DH
|84
|Jarren Duran
|15
|OF-DH
|85
|Randy Arozarena
|15
|OF
|86
|Seiya Suzuki
|15
|OF-DH
|87
|Roman Anthony
|15
|OF-DH
|88
|Oneil Cruz
|15
|OF-DH
|89
|Kevin McGonigle
|15
|3B-SS
|90
|Corey Seager
|15
|SS
|91
|Geraldo Perdomo
|15
|SS
|92
|Bo Bichette
|15
|3B-SS
|93
|Tarik Skubal
|15
|SP
|94
|Jhoan Duran
|15
|RP
|95
|Carlos Rodon
|15
|SP
|96
|Cade Smith
|15
|RP
|97
|Emmet Sheehan
|15
|SP
|98
|Brandon Nimmo
|15
|OF-DH
|99
|Jackson Merrill
|15
|OF
|100
|Nathan Eovaldi
|15
|SP
|101
|Jose Soriano
|15
|SP
|102
|Seth Lugo
|15
|SP
|103
|Emerson Hancock
|15
|SP
|104
|Brandon Woodruff
|15
|SP
|105
|Trey Yesavage
|14
|SP
|106
|Drew Rasmussen
|14
|SP
|107
|Braxton Ashcraft
|14
|SP-RP
|108
|Michael King
|13
|SP
|109
|Ian Happ
|13
|OF
|110
|Eury Perez
|13
|SP
|111
|Spencer Strider
|13
|SP
|112
|Gerrit Cole
|13
|SP
|113
|Konnor Griffin
|12
|SS
|114
|Kyle Stowers
|12
|OF
|115
|Max Muncy
|11
|3B
|116
|Sandy Alcantara
|11
|SP
|117
|Eugenio Suarez
|11
|3B-DH
|118
|Tyler Glasnow
|11
|SP
|119
|Nico Hoerner
|10
|2B-SS
|120
|Ozzie Albies
|10
|2B
|121
|Francisco Lindor
|9
|SS
|122
|Ranger Suarez
|9
|SP
|123
|Shane McClanahan
|9
|SP
|124
|JJ Wetherholt
|9
|2B-SS
|125
|Aroldis Chapman
|9
|RP
|126
|Raisel Iglesias
|9
|RP
|127
|Connelly Early
|9
|SP
|128
|Jeremy Pena
|9
|SS
|129
|Jacob Wilson
|8
|SS
|130
|Merrill Kelly
|8
|SP
|131
|Robbie Ray
|7
|SP
|132
|Cole Ragans
|7
|SP
|133
|Edward Cabrera
|7
|SP
|134
|Taylor Ward
|7
|OF-DH
|135
|Tyler Soderstrom
|6
|1B-OF
|136
|Christian Walker
|6
|1B
|137
|Michael Busch
|6
|1B
|138
|Wyatt Langford
|6
|OF
|139
|Ryne Nelson
|6
|SP-RP
|140
|Nick Lodolo
|6
|SP
|141
|Sal Frelick
|6
|OF
|142
|Chandler Simpson
|6
|OF
|143
|Brandon Lowe
|6
|2B
|144
|David Bednar
|6
|RP
|145
|Andy Pages
|6
|OF
|146
|Daniel Palencia
|5
|RP
|147
|Ryan Weathers
|5
|SP
|148
|Max Meyer
|5
|SP
|149
|MacKenzie Gore
|5
|SP
|150
|Sonny Gray
|5
|SP
|151
|Kyle Harrison
|5
|SP
|152
|Bubba Chandler
|5
|SP
|153
|Will Smith
|5
|C
|154
|Chase DeLauter
|5
|OF-DH
|155
|Payton Tolle
|5
|SP-RP
|156
|Xavier Edwards
|4
|2B-SS
|157
|Devin Williams
|4
|RP
|158
|Teoscar Hernandez
|4
|OF
|159
|Ryan Helsley
|4
|RP
|160
|Kenley Jansen
|4
|RP
|161
|Jeffrey Springs
|4
|SP
|162
|Salvador Perez
|3
|C-1B-DH
|163
|Munetaka Murakami
|3
|1B
|164
|Riley O'Brien
|3
|RP
|165
|Pete Fairbanks
|3
|RP
|166
|Hunter Brown
|3
|SP
|167
|Otto Lopez
|3
|2B-SS
|168
|Willy Adames
|3
|SS
|169
|Daylen Lile
|3
|OF-DH
Roto Trade Values Chart
|Rank
|Player
|Value
|Eligible
|1
|Aaron Judge
|54
|OF-DH
|2
|Shohei Ohtani
|48
|DH-SP
|3
|Bobby Witt
|48
|SS
|4
|Jose Ramirez
|46
|3B-DH
|5
|Juan Soto
|44
|OF-DH
|6
|Elly De La Cruz
|43
|SS
|7
|Ronald Acuna Jr.
|43
|OF
|8
|Julio Rodriguez
|40
|OF
|9
|Paul Skenes
|38
|SP
|10
|Corbin Carroll
|38
|OF
|11
|Yordan Alvarez
|38
|OF-DH
|12
|Gunnar Henderson
|35
|SS
|13
|Junior Caminero
|31
|3B
|14
|Kyle Schwarber
|31
|DH
|15
|Kyle Tucker
|31
|OF-DH
|16
|Fernando Tatis Jr.
|31
|2B-OF
|17
|Jackson Chourio
|31
|OF
|18
|Nick Kurtz
|31
|1B
|19
|Jazz Chisholm
|31
|2B-3B
|20
|James Wood
|28
|OF-DH
|21
|Ketel Marte
|28
|2B-DH
|22
|Yoshinobu Yamamoto
|27
|SP
|23
|Cristopher Sanchez
|27
|SP
|24
|Matt Olson
|27
|1B
|25
|Chris Sale
|27
|SP
|26
|Jacob Misiorowski
|24
|SP
|27
|Brice Turang
|24
|2B
|28
|Vladimir Guerrero Jr.
|24
|1B-DH
|29
|Bryce Harper
|23
|1B
|30
|C.J. Abrams
|20
|SS
|31
|Trea Turner
|20
|SS
|32
|Mason Miller
|19
|RP
|33
|Pete Alonso
|19
|1B-DH
|34
|Jacob deGrom
|19
|SP
|35
|Ben Rice
|19
|C-1B-DH
|36
|Shea Langeliers
|19
|C-DH
|37
|Manny Machado
|19
|3B
|38
|Zachary Neto
|19
|SS
|39
|Hunter Goodman
|19
|C-DH
|40
|Bryan Woo
|19
|SP
|41
|Nolan McLean
|19
|SP
|42
|Cam Schlittler
|19
|SP
|43
|Logan Gilbert
|19
|SP
|44
|Chase Burns
|19
|SP
|45
|Cody Bellinger
|19
|OF
|46
|Cade Smith
|19
|RP
|47
|Andres Munoz
|18
|RP
|48
|Jhoan Duran
|18
|RP
|49
|William Contreras
|18
|C-DH
|50
|Mike Trout
|18
|OF-DH
|51
|Pete Crow-Armstrong
|18
|OF
|52
|Garrett Crochet
|18
|SP
|53
|Byron Buxton
|18
|OF-DH
|54
|Josh Naylor
|18
|1B-DH
|55
|Riley Greene
|17
|OF-DH
|56
|Sal Stewart
|17
|1B-2B-3B-DH
|57
|Maikel Garcia
|17
|3B
|58
|Freddie Freeman
|17
|1B
|59
|Mookie Betts
|17
|SS
|60
|Michael Harris
|15
|OF
|61
|George Kirby
|17
|SP
|62
|Jordan Walker
|17
|OF
|63
|Brent Rooker
|17
|OF-DH
|64
|Joe Ryan
|16
|SP
|65
|Zack Wheeler
|16
|SP
|66
|Ivan Herrera
|16
|C-DH
|67
|Drake Baldwin
|16
|C-DH
|68
|Rafael Devers
|16
|1B-DH
|69
|Max Fried
|16
|SP
|70
|Jesus Luzardo
|16
|SP
|71
|Freddy Peralta
|16
|SP
|72
|Randy Arozarena
|16
|OF
|73
|Kyle Bradish
|15
|SP
|74
|Kevin Gausman
|15
|SP
|75
|Raisel Iglesias
|15
|RP
|76
|Christian Yelich
|15
|DH
|77
|Andy Pages
|15
|OF
|78
|Jackson Merrill
|15
|OF
|79
|Aroldis Chapman
|15
|RP
|80
|Seiya Suzuki
|15
|OF-DH
|81
|Cal Raleigh
|15
|C-DH
|82
|Oneil Cruz
|15
|OF-DH
|83
|Brandon Nimmo
|15
|OF-DH
|84
|Yandy Diaz
|15
|1B-DH
|85
|George Springer
|15
|OF-DH
|86
|Jarren Duran
|15
|OF-DH
|87
|Nico Hoerner
|15
|2B-SS
|88
|Ozzie Albies
|15
|2B
|89
|Konnor Griffin
|15
|SS
|90
|Framber Valdez
|15
|SP
|91
|Dylan Cease
|15
|SP
|92
|Gavin Williams
|15
|SP
|93
|Kevin McGonigle
|15
|3B-SS
|94
|Austin Riley
|15
|3B
|95
|Michael Busch
|15
|1B
|96
|JJ Wetherholt
|15
|2B-SS
|97
|Roman Anthony
|15
|OF-DH
|98
|Ian Happ
|15
|OF
|99
|David Bednar
|15
|RP
|100
|Ryan Helsley
|15
|RP
|101
|Eugenio Suarez
|15
|3B-DH
|102
|Geraldo Perdomo
|15
|SS
|103
|Bo Bichette
|15
|3B-SS
|104
|Vinnie Pasquantino
|15
|1B-DH
|105
|Logan Webb
|15
|SP
|106
|Shota Imanaga
|15
|SP
|107
|Eury Perez
|15
|SP
|108
|Parker Messick
|15
|SP
|109
|Taylor Ward
|15
|OF-DH
|110
|Corey Seager
|14
|SS
|111
|Brandon Lowe
|14
|2B
|112
|Emmet Sheehan
|13
|SP
|113
|Chandler Simpson
|12
|OF
|114
|Tyler Soderstrom
|12
|1B-OF
|115
|Tarik Skubal
|12
|SP
|116
|Jo Adell
|11
|OF
|117
|Alex Bregman
|11
|3B
|118
|Max Muncy
|10
|3B
|119
|Kyle Stowers
|10
|OF
|120
|Kenley Jansen
|10
|RP
|121
|Francisco Lindor
|10
|SS
|122
|Nathan Eovaldi
|10
|SP
|123
|Daniel Palencia
|10
|RP
|124
|Jose Soriano
|10
|SP
|125
|Will Smith
|10
|C
|126
|Carlos Rodon
|10
|SP
|127
|Xavier Edwards
|10
|2B-SS
|128
|Wyatt Langford
|9
|OF
|129
|Trey Yesavage
|9
|SP
|130
|Drew Rasmussen
|9
|SP
|131
|Michael King
|9
|SP
|132
|Braxton Ashcraft
|9
|SP-RP
|133
|Brandon Woodruff
|9
|SP
|134
|Tyler Glasnow
|9
|SP
|135
|Devin Williams
|9
|RP
|136
|Riley O'Brien
|8
|RP
|137
|Louie Varland
|8
|RP
|138
|Shane McClanahan
|7
|SP
|139
|Spencer Strider
|7
|SP
|140
|Gerrit Cole
|7
|SP
|141
|Ranger Suarez
|7
|SP
|142
|Jeremy Pena
|7
|SS
|143
|Nick Lodolo
|7
|SP
|144
|Chase DeLauter
|7
|OF-DH
|145
|Ryan Waldschmidt
|7
|OF
|146
|Adley Rutschman
|7
|C-DH
|147
|Sandy Alcantara
|7
|SP
|148
|Ramon Laureano
|7
|OF
|149
|Salvador Perez
|7
|C-1B-DH
|150
|Christian Walker
|7
|1B
|151
|Max Meyer
|7
|SP
|152
|Ryan Weathers
|7
|SP
|153
|Kyle Harrison
|7
|SP
|154
|Payton Tolle
|6
|SP-RP
|155
|Teoscar Hernandez
|6
|OF
|156
|Dansby Swanson
|6
|SS
|157
|Otto Lopez
|6
|2B-SS
|158
|Willy Adames
|6
|SS
|159
|Hunter Brown
|6
|SP
|160
|Cole Ragans
|6
|SP
|161
|Jonathan Aranda
|6
|1B
|162
|Munetaka Murakami
|6
|1B
|163
|Daylen Lile
|6
|OF-DH
|164
|Wilyer Abreu
|6
|OF
|165
|Connelly Early
|6
|SP
|166
|Bryan Baker
|5
|RP
|167
|Bubba Chandler
|5
|SP
|168
|Seth Lugo
|5
|SP
|169
|Carter Jensen
|5
|C-DH
|170
|Josh Hader
|5
|RP
|171
|Emerson Hancock
|5
|SP
|172
|Will Warren
|5
|SP
|173
|Alec Burleson
|5
|1B-OF-DH
|174
|Travis Bazzana
|5
|2B
|175
|A.J. Ewing
|5
|OF
|176
|Steven Kwan
|5
|OF
|177
|Kris Bubic
|5
|SP
|178
|Colson Montgomery
|5
|3B-SS
|179
|Edward Cabrera
|5
|SP
|180
|Miguel Vargas
|5
|1B-3B
|181
|Jacob Wilson
|5
|SS
|182
|Samuel Basallo
|5
|C-DH
|183
|Bryan Reynolds
|5
|OF-DH
|184
|Logan Henderson
|5
|SP
|185
|Merrill Kelly
|5
|SP
|186
|Pete Fairbanks
|5
|RP
|187
|Carson Benge
|5
|OF
|188
|Jakob Marsee
|5
|OF
|189
|Isaac Paredes
|5
|1B-3B
|190
|Tanner Scott
|5
|RP
|191
|Spencer Steer
|5
|1B-OF
|192
|MacKenzie Gore
|5
|SP
|193
|Taj Bradley
|5
|SP
|194
|Kazuma Okamoto
|4
|3B
|195
|Josh Jung
|4
|3B
|196
|Gregory Soto
|4
|RP
|197
|Spencer Arrighetti
|4
|SP
|198
|Tanner Bibee
|4
|SP
|199
|Gabriel Moreno
|4
|C
|200
|Sonny Gray
|4
|SP
|201
|Ryne Nelson
|4
|SP-RP
|202
|Andrew Abbott
|4
|SP
|203
|Jac Caglianone
|4
|OF
|204
|Xander Bogaerts
|4
|SS
|205
|Colt Emerson
|4
|3B-SS
|206
|Robbie Ray
|4
|SP
|207
|Bryce Miller
|4
|SP
|208
|Jack Leiter
|3
|SP
|209
|Reid Detmers
|3
|SP-RP
|210
|Ben Brown
|3
|SP-RP
|211
|Matt Chapman
|3
|3B
|212
|Willson Contreras
|3
|1B
|213
|Spencer Torkelson
|3
|1B
|214
|Robert Suarez
|3
|RP
|215
|Jose Altuve
|3
|2B-OF-DH
|216
|Liam Hicks
|3
|C-1B-DH
|217
|Shane Baz
|3
|SP
|218
|Dillon Dingler
|3
|C-DH
|219
|Mickey Moniak
|3
|OF-DH
|220
|J.J. Bleday
|3
|OF
|221
|Daulton Varsho
|3
|OF
|222
|Ceddanne Rafaela
|3
|2B-OF
|223
|Sam Antonacci
|3
|2B-OF
|224
|Nolan Arenado
|2
|3B
|225
|Seranthony Dominguez
|2
|RP
|226
|Justin Crawford
|2
|OF
|227
|Davis Martin
|2
|SP
|228
|Jared Jones
|2
|SP
|229
|Blake Snell
|2
|SP
|230
|Brendan Donovan
|2
|2B-3B
|231
|Abner Uribe
|2
|RP
|232
|Andrew Vaughn
|2
|1B
|233
|Casey Schmitt
|2
|1B-2B-3B-OF-DH
|234
|Trevor Rogers
|2
|SP
|235
|Luis Robert
|2
|OF