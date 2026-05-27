2026 Fantasy Baseball Week 10 Trade Values: Rest of season rankings for Roto, H2H points

The trade values chart aims to help you make the best value trades you can

Every week, we update our Fantasy Baseball rankings to reflect the latest injuries, standout performances, and more to help you make the best lineup decisions you can. 

That includes trade advice, with the latest Trade Values Chart here to help you make the right trades to build a championship roster. Here's how it works: Look for the value of the player(s) you're giving up, compare it to the value of the player(s) you're getting in return, and if you've got more points coming back to you than you're giving up, go ahead and pull the trigger on that trade.

Now, of course, it's not an exact science; if the values are pretty close but you like the player you're getting back more than I do, go ahead and make the trade. And, the more lopsided the trade is in terms of the number of players moved on each side, the less you have to adhere to the values; trading three quarters, two dimes, and a nickel for a dollar is usually not going to work out well for the person getting all that change. 

We've got values for both H2H points and Roto/categories leagues below, and you can also use these as rest-of-season rankings for both formats as well. And, if you don't see a player listed here, I'm treating them as if they have very minimal trade value.

H2H Trade Values Chart

RankPlayerValueEligible
1Aaron Judge57OF-DH
2Shohei Ohtani52DH-SP
3Juan Soto50OF-DH
4Jose Ramirez503B-DH
5Bobby Witt47SS
6Kyle Tucker47OF-DH
7Ronald Acuna Jr.44OF
8Paul Skenes44SP
11Yordan Alvarez43OF-DH
9Kyle Schwarber41DH
10Corbin Carroll37OF
12Gunnar Henderson37SS
13Fernando Tatis Jr.372B-OF
14Julio Rodriguez35OF
15Elly De La Cruz35SS
16Ketel Marte342B-DH
17Junior Caminero343B
18Trea Turner34SS
19Vladimir Guerrero Jr.341B-DH
20Nick Kurtz331B
21James Wood32OF-DH
22Cristopher Sanchez31SP
23Chris Sale30SP
24Yoshinobu Yamamoto29SP
25Jacob Misiorowski29SP
26Jackson Chourio29OF
27Matt Olson291B
28Bryce Harper281B
29Jacob deGrom28SP
30Bryan Woo28SP
31Ben Rice28C-1B-DH
32Shea Langeliers28C-DH
33Logan Gilbert25SP
34Brice Turang252B
35Pete Alonso251B-DH
36Cody Bellinger25OF
37Garrett Crochet25SP
38George Kirby25SP
39Mookie Betts25SS
40Christian Yelich24DH
41Cam Schlittler23SP
42Nolan McLean23SP
43William Contreras23C-DH
44Hunter Goodman23C-DH
45Yandy Diaz231B-DH
46Freddie Freeman231B
47Manny Machado223B
48Jazz Chisholm222B-3B
49Rafael Devers221B-DH
50Joe Ryan22SP
51Sal Stewart221B-2B-3B-DH
52Zack Wheeler21SP
53Chase Burns21SP
54Zachary Neto21SS
55Jesus Luzardo20SP
56Mason Miller20RP
57C.J. Abrams20SS
58Freddy Peralta20SP
59Maikel Garcia193B
60Kevin Gausman19SP
61Gavin Williams19SP
62Framber Valdez19SP
63Mike Trout19OF-DH
64Josh Naylor191B-DH
65Byron Buxton18OF-DH
66Pete Crow-Armstrong18OF
67Riley Greene18OF-DH
68Drake Baldwin18C-DH
69Ivan Herrera18C-DH
70Parker Messick18SP
71Logan Webb17SP
72Cal Raleigh17C-DH
73Kyle Bradish17SP
74Alex Bregman173B
75Vinnie Pasquantino161B-DH
76Andres Munoz16RP
77Shota Imanaga16SP
78Dylan Cease16SP
79Max Fried16SP
80Brent Rooker16OF-DH
81Jordan Walker15OF
82Austin Riley153B
83George Springer15OF-DH
84Jarren Duran15OF-DH
85Randy Arozarena15OF
86Seiya Suzuki15OF-DH
87Roman Anthony15OF-DH
88Oneil Cruz15OF-DH
89Kevin McGonigle153B-SS
90Corey Seager15SS
91Geraldo Perdomo15SS
92Bo Bichette153B-SS
93Tarik Skubal15SP
94Jhoan Duran15RP
95Carlos Rodon15SP
96Cade Smith15RP
97Emmet Sheehan15SP
98Brandon Nimmo15OF-DH
99Jackson Merrill15OF
100Nathan Eovaldi15SP
101Jose Soriano15SP
102Seth Lugo15SP
103Emerson Hancock15SP
104Brandon Woodruff15SP
105Trey Yesavage14SP
106Drew Rasmussen14SP
107Braxton Ashcraft14SP-RP
108Michael King13SP
109Ian Happ13OF
110Eury Perez13SP
111Spencer Strider13SP
112Gerrit Cole13SP
113Konnor Griffin12SS
114Kyle Stowers12OF
115Max Muncy113B
116Sandy Alcantara11SP
117Eugenio Suarez113B-DH
118Tyler Glasnow11SP
119Nico Hoerner102B-SS
120Ozzie Albies102B
121Francisco Lindor9SS
122Ranger Suarez9SP
123Shane McClanahan9SP
124JJ Wetherholt92B-SS
125Aroldis Chapman9RP
126Raisel Iglesias9RP
127Connelly Early9SP
128Jeremy Pena9SS
129Jacob Wilson8SS
130Merrill Kelly8SP
131Robbie Ray7SP
132Cole Ragans7SP
133Edward Cabrera7SP
134Taylor Ward7OF-DH
135Tyler Soderstrom61B-OF
136Christian Walker61B
137Michael Busch61B
138Wyatt Langford6OF
139Ryne Nelson6SP-RP
140Nick Lodolo6SP
141Sal Frelick6OF
142Chandler Simpson6OF
143Brandon Lowe62B
144David Bednar6RP
145Andy Pages6OF
146Daniel Palencia5RP
147Ryan Weathers5SP
148Max Meyer5SP
149MacKenzie Gore5SP
150Sonny Gray5SP
151Kyle Harrison5SP
152Bubba Chandler5SP
153Will Smith5C
154Chase DeLauter5OF-DH
155Payton Tolle5SP-RP
156Xavier Edwards42B-SS
157Devin Williams4RP
158Teoscar Hernandez4OF
159Ryan Helsley4RP
160Kenley Jansen4RP
161Jeffrey Springs4SP
162Salvador Perez3C-1B-DH
163Munetaka Murakami31B
164Riley O'Brien3RP
165Pete Fairbanks3RP
166Hunter Brown3SP
167Otto Lopez32B-SS
168Willy Adames3SS
169Daylen Lile3OF-DH

Roto Trade Values Chart

RankPlayerValueEligible
1Aaron Judge54OF-DH
2Shohei Ohtani48DH-SP
3Bobby Witt48SS
4Jose Ramirez463B-DH
5Juan Soto44OF-DH
6Elly De La Cruz43SS
7Ronald Acuna Jr.43OF
8Julio Rodriguez40OF
9Paul Skenes38SP
10Corbin Carroll38OF
11Yordan Alvarez38OF-DH
12Gunnar Henderson35SS
13Junior Caminero313B
14Kyle Schwarber31DH
15Kyle Tucker31OF-DH
16Fernando Tatis Jr.312B-OF
17Jackson Chourio31OF
18Nick Kurtz311B
19Jazz Chisholm312B-3B
20James Wood28OF-DH
21Ketel Marte282B-DH
22Yoshinobu Yamamoto27SP
23Cristopher Sanchez27SP
24Matt Olson271B
25Chris Sale27SP
26Jacob Misiorowski24SP
27Brice Turang242B
28Vladimir Guerrero Jr.241B-DH
29Bryce Harper231B
30C.J. Abrams20SS
31Trea Turner20SS
32Mason Miller19RP
33Pete Alonso191B-DH
34Jacob deGrom19SP
35Ben Rice19C-1B-DH
36Shea Langeliers19C-DH
37Manny Machado193B
38Zachary Neto19SS
39Hunter Goodman19C-DH
40Bryan Woo19SP
41Nolan McLean19SP
42Cam Schlittler19SP
43Logan Gilbert19SP
44Chase Burns19SP
45Cody Bellinger19OF
46Cade Smith19RP
47Andres Munoz18RP
48Jhoan Duran18RP
49William Contreras18C-DH
50Mike Trout18OF-DH
51Pete Crow-Armstrong18OF
52Garrett Crochet18SP
53Byron Buxton18OF-DH
54Josh Naylor181B-DH
55Riley Greene17OF-DH
56Sal Stewart171B-2B-3B-DH
57Maikel Garcia173B
58Freddie Freeman171B
59Mookie Betts17SS
60Michael Harris15OF
61George Kirby17SP
62Jordan Walker17OF
63Brent Rooker17OF-DH
64Joe Ryan16SP
65Zack Wheeler16SP
66Ivan Herrera16C-DH
67Drake Baldwin16C-DH
68Rafael Devers161B-DH
69Max Fried16SP
70Jesus Luzardo16SP
71Freddy Peralta16SP
72Randy Arozarena16OF
73Kyle Bradish15SP
74Kevin Gausman15SP
75Raisel Iglesias15RP
76Christian Yelich15DH
77Andy Pages15OF
78Jackson Merrill15OF
79Aroldis Chapman15RP
80Seiya Suzuki15OF-DH
81Cal Raleigh15C-DH
82Oneil Cruz15OF-DH
83Brandon Nimmo15OF-DH
84Yandy Diaz151B-DH
85George Springer15OF-DH
86Jarren Duran15OF-DH
87Nico Hoerner152B-SS
88Ozzie Albies152B
89Konnor Griffin15SS
90Framber Valdez15SP
91Dylan Cease15SP
92Gavin Williams15SP
93Kevin McGonigle153B-SS
94Austin Riley153B
95Michael Busch151B
96JJ Wetherholt152B-SS
97Roman Anthony15OF-DH
98Ian Happ15OF
99David Bednar15RP
100Ryan Helsley15RP
101Eugenio Suarez153B-DH
102Geraldo Perdomo15SS
103Bo Bichette153B-SS
104Vinnie Pasquantino151B-DH
105Logan Webb15SP
106Shota Imanaga15SP
107Eury Perez15SP
108Parker Messick15SP
109Taylor Ward15OF-DH
110Corey Seager14SS
111Brandon Lowe142B
112Emmet Sheehan13SP
113Chandler Simpson12OF
114Tyler Soderstrom121B-OF
115Tarik Skubal12SP
116Jo Adell11OF
117Alex Bregman113B
118Max Muncy103B
119Kyle Stowers10OF
120Kenley Jansen10RP
121Francisco Lindor10SS
122Nathan Eovaldi10SP
123Daniel Palencia10RP
124Jose Soriano10SP
125Will Smith10C
126Carlos Rodon10SP
127Xavier Edwards102B-SS
128Wyatt Langford9OF
129Trey Yesavage9SP
130Drew Rasmussen9SP
131Michael King9SP
132Braxton Ashcraft9SP-RP
133Brandon Woodruff9SP
134Tyler Glasnow9SP
135Devin Williams9RP
136Riley O'Brien8RP
137Louie Varland8RP
138Shane McClanahan7SP
139Spencer Strider7SP
140Gerrit Cole7SP
141Ranger Suarez7SP
142Jeremy Pena7SS
143Nick Lodolo7SP
144Chase DeLauter7OF-DH
145Ryan Waldschmidt7OF
146Adley Rutschman7C-DH
147Sandy Alcantara7SP
148Ramon Laureano7OF
149Salvador Perez7C-1B-DH
150Christian Walker71B
151Max Meyer7SP
152Ryan Weathers7SP
153Kyle Harrison7SP
154Payton Tolle6SP-RP
155Teoscar Hernandez6OF
156Dansby Swanson6SS
157Otto Lopez62B-SS
158Willy Adames6SS
159Hunter Brown6SP
160Cole Ragans6SP
161Jonathan Aranda61B
162Munetaka Murakami61B
163Daylen Lile6OF-DH
164Wilyer Abreu6OF
165Connelly Early6SP
166Bryan Baker5RP
167Bubba Chandler5SP
168Seth Lugo5SP
169Carter Jensen5C-DH
170Josh Hader5RP
171Emerson Hancock5SP
172Will Warren5SP
173Alec Burleson51B-OF-DH
174Travis Bazzana52B
175A.J. Ewing5OF
176Steven Kwan5OF
177Kris Bubic5SP
178Colson Montgomery53B-SS
179Edward Cabrera5SP
180Miguel Vargas51B-3B
181Jacob Wilson5SS
182Samuel Basallo5C-DH
183Bryan Reynolds5OF-DH
184Logan Henderson5SP
185Merrill Kelly5SP
186Pete Fairbanks5RP
187Carson Benge5OF
188Jakob Marsee5OF
189Isaac Paredes51B-3B
190Tanner Scott5RP
191Spencer Steer51B-OF
192MacKenzie Gore5SP
193Taj Bradley5SP
194Kazuma Okamoto43B
195Josh Jung43B
196Gregory Soto4RP
197Spencer Arrighetti4SP
198Tanner Bibee4SP
199Gabriel Moreno4C
200Sonny Gray4SP
201Ryne Nelson4SP-RP
202Andrew Abbott4SP
203Jac Caglianone4OF
204Xander Bogaerts4SS
205Colt Emerson43B-SS
206Robbie Ray4SP
207Bryce Miller4SP
208Jack Leiter3SP
209Reid Detmers3SP-RP
210Ben Brown3SP-RP
211Matt Chapman33B
212Willson Contreras31B
213Spencer Torkelson31B
214Robert Suarez3RP
215Jose Altuve32B-OF-DH
216Liam Hicks3C-1B-DH
217Shane Baz3SP
218Dillon Dingler3C-DH
219Mickey Moniak3OF-DH
220J.J. Bleday3OF
221Daulton Varsho3OF
222Ceddanne Rafaela32B-OF
223Sam Antonacci32B-OF
224Nolan Arenado23B
225Seranthony Dominguez2RP
226Justin Crawford2OF
227Davis Martin2SP
228Jared Jones2SP
229Blake Snell2SP
230Brendan Donovan22B-3B
231Abner Uribe2RP
232Andrew Vaughn21B
233Casey Schmitt21B-2B-3B-OF-DH
234Trevor Rogers2SP
235Luis Robert2OF
