2026 Fantasy Baseball Week 10 Trade Values: Rest of season rankings for Roto, H2H points The trade values chart aims to help you make the best value trades you can Chris Towers By • 7 min read Add CBS Sports on Google Imagn Images Every week, we update our Fantasy Baseball rankings to reflect the latest injuries, standout performances, and more to help you make the best lineup decisions you can. That includes trade advice, with the latest Trade Values Chart here to help you make the right trades to build a championship roster. Here's how it works: Look for the value of the player(s) you're giving up, compare it to the value of the player(s) you're getting in return, and if you've got more points coming back to you than you're giving up, go ahead and pull the trigger on that trade. Now, of course, it's not an exact science; if the values are pretty close but you like the player you're getting back more than I do, go ahead and make the trade. And, the more lopsided the trade is in terms of the number of players moved on each side, the less you have to adhere to the values; trading three quarters, two dimes, and a nickel for a dollar is usually not going to work out well for the person getting all that change. We've got values for both H2H points and Roto/categories leagues below, and you can also use these as rest-of-season rankings for both formats as well. And, if you don't see a player listed here, I'm treating them as if they have very minimal trade value. H2H Trade Values Chart Rank Player Value Eligible 1 Aaron Judge 57 OF-DH 2 Shohei Ohtani 52 DH-SP 3 Juan Soto 50 OF-DH 4 Jose Ramirez 50 3B-DH 5 Bobby Witt 47 SS 6 Kyle Tucker 47 OF-DH 7 Ronald Acuna Jr. 44 OF 8 Paul Skenes 44 SP 11 Yordan Alvarez 43 OF-DH 9 Kyle Schwarber 41 DH 10 Corbin Carroll 37 OF 12 Gunnar Henderson 37 SS 13 Fernando Tatis Jr. 37 2B-OF 14 Julio Rodriguez 35 OF 15 Elly De La Cruz 35 SS 16 Ketel Marte 34 2B-DH 17 Junior Caminero 34 3B 18 Trea Turner 34 SS 19 Vladimir Guerrero Jr. 34 1B-DH 20 Nick Kurtz 33 1B 21 James Wood 32 OF-DH 22 Cristopher Sanchez 31 SP 23 Chris Sale 30 SP 24 Yoshinobu Yamamoto 29 SP 25 Jacob Misiorowski 29 SP 26 Jackson Chourio 29 OF 27 Matt Olson 29 1B 28 Bryce Harper 28 1B 29 Jacob deGrom 28 SP 30 Bryan Woo 28 SP 31 Ben Rice 28 C-1B-DH 32 Shea Langeliers 28 C-DH 33 Logan Gilbert 25 SP 34 Brice Turang 25 2B 35 Pete Alonso 25 1B-DH 36 Cody Bellinger 25 OF 37 Garrett Crochet 25 SP 38 George Kirby 25 SP 39 Mookie Betts 25 SS 40 Christian Yelich 24 DH 41 Cam Schlittler 23 SP 42 Nolan McLean 23 SP 43 William Contreras 23 C-DH 44 Hunter Goodman 23 C-DH 45 Yandy Diaz 23 1B-DH 46 Freddie Freeman 23 1B 47 Manny Machado 22 3B 48 Jazz Chisholm 22 2B-3B 49 Rafael Devers 22 1B-DH 50 Joe Ryan 22 SP 51 Sal Stewart 22 1B-2B-3B-DH 52 Zack Wheeler 21 SP 53 Chase Burns 21 SP 54 Zachary Neto 21 SS 55 Jesus Luzardo 20 SP 56 Mason Miller 20 RP 57 C.J. Abrams 20 SS 58 Freddy Peralta 20 SP 59 Maikel Garcia 19 3B 60 Kevin Gausman 19 SP 61 Gavin Williams 19 SP 62 Framber Valdez 19 SP 63 Mike Trout 19 OF-DH 64 Josh Naylor 19 1B-DH 65 Byron Buxton 18 OF-DH 66 Pete Crow-Armstrong 18 OF 67 Riley Greene 18 OF-DH 68 Drake Baldwin 18 C-DH 69 Ivan Herrera 18 C-DH 70 Parker Messick 18 SP 71 Logan Webb 17 SP 72 Cal Raleigh 17 C-DH 73 Kyle Bradish 17 SP 74 Alex Bregman 17 3B 75 Vinnie Pasquantino 16 1B-DH 76 Andres Munoz 16 RP 77 Shota Imanaga 16 SP 78 Dylan Cease 16 SP 79 Max Fried 16 SP 80 Brent Rooker 16 OF-DH 81 Jordan Walker 15 OF 82 Austin Riley 15 3B 83 George Springer 15 OF-DH 84 Jarren Duran 15 OF-DH 85 Randy Arozarena 15 OF 86 Seiya Suzuki 15 OF-DH 87 Roman Anthony 15 OF-DH 88 Oneil Cruz 15 OF-DH 89 Kevin McGonigle 15 3B-SS 90 Corey Seager 15 SS 91 Geraldo Perdomo 15 SS 92 Bo Bichette 15 3B-SS 93 Tarik Skubal 15 SP 94 Jhoan Duran 15 RP 95 Carlos Rodon 15 SP 96 Cade Smith 15 RP 97 Emmet Sheehan 15 SP 98 Brandon Nimmo 15 OF-DH 99 Jackson Merrill 15 OF 100 Nathan Eovaldi 15 SP 101 Jose Soriano 15 SP 102 Seth Lugo 15 SP 103 Emerson Hancock 15 SP 104 Brandon Woodruff 15 SP 105 Trey Yesavage 14 SP 106 Drew Rasmussen 14 SP 107 Braxton Ashcraft 14 SP-RP 108 Michael King 13 SP 109 Ian Happ 13 OF 110 Eury Perez 13 SP 111 Spencer Strider 13 SP 112 Gerrit Cole 13 SP 113 Konnor Griffin 12 SS 114 Kyle Stowers 12 OF 115 Max Muncy 11 3B 116 Sandy Alcantara 11 SP 117 Eugenio Suarez 11 3B-DH 118 Tyler Glasnow 11 SP 119 Nico Hoerner 10 2B-SS 120 Ozzie Albies 10 2B 121 Francisco Lindor 9 SS 122 Ranger Suarez 9 SP 123 Shane McClanahan 9 SP 124 JJ Wetherholt 9 2B-SS 125 Aroldis Chapman 9 RP 126 Raisel Iglesias 9 RP 127 Connelly Early 9 SP 128 Jeremy Pena 9 SS 129 Jacob Wilson 8 SS 130 Merrill Kelly 8 SP 131 Robbie Ray 7 SP 132 Cole Ragans 7 SP 133 Edward Cabrera 7 SP 134 Taylor Ward 7 OF-DH 135 Tyler Soderstrom 6 1B-OF 136 Christian Walker 6 1B 137 Michael Busch 6 1B 138 Wyatt Langford 6 OF 139 Ryne Nelson 6 SP-RP 140 Nick Lodolo 6 SP 141 Sal Frelick 6 OF 142 Chandler Simpson 6 OF 143 Brandon Lowe 6 2B 144 David Bednar 6 RP 145 Andy Pages 6 OF 146 Daniel Palencia 5 RP 147 Ryan Weathers 5 SP 148 Max Meyer 5 SP 149 MacKenzie Gore 5 SP 150 Sonny Gray 5 SP 151 Kyle Harrison 5 SP 152 Bubba Chandler 5 SP 153 Will Smith 5 C 154 Chase DeLauter 5 OF-DH 155 Payton Tolle 5 SP-RP 156 Xavier Edwards 4 2B-SS 157 Devin Williams 4 RP 158 Teoscar Hernandez 4 OF 159 Ryan Helsley 4 RP 160 Kenley Jansen 4 RP 161 Jeffrey Springs 4 SP 162 Salvador Perez 3 C-1B-DH 163 Munetaka Murakami 3 1B 164 Riley O'Brien 3 RP 165 Pete Fairbanks 3 RP 166 Hunter Brown 3 SP 167 Otto Lopez 3 2B-SS 168 Willy Adames 3 SS 169 Daylen Lile 3 OF-DH Roto Trade Values Chart Rank Player Value Eligible 1 Aaron Judge 54 OF-DH 2 Shohei Ohtani 48 DH-SP 3 Bobby Witt 48 SS 4 Jose Ramirez 46 3B-DH 5 Juan Soto 44 OF-DH 6 Elly De La Cruz 43 SS 7 Ronald Acuna Jr. 43 OF 8 Julio Rodriguez 40 OF 9 Paul Skenes 38 SP 10 Corbin Carroll 38 OF 11 Yordan Alvarez 38 OF-DH 12 Gunnar Henderson 35 SS 13 Junior Caminero 31 3B 14 Kyle Schwarber 31 DH 15 Kyle Tucker 31 OF-DH 16 Fernando Tatis Jr. 31 2B-OF 17 Jackson Chourio 31 OF 18 Nick Kurtz 31 1B 19 Jazz Chisholm 31 2B-3B 20 James Wood 28 OF-DH 21 Ketel Marte 28 2B-DH 22 Yoshinobu Yamamoto 27 SP 23 Cristopher Sanchez 27 SP 24 Matt Olson 27 1B 25 Chris Sale 27 SP 26 Jacob Misiorowski 24 SP 27 Brice Turang 24 2B 28 Vladimir Guerrero Jr. 24 1B-DH 29 Bryce Harper 23 1B 30 C.J. Abrams 20 SS 31 Trea Turner 20 SS 32 Mason Miller 19 RP 33 Pete Alonso 19 1B-DH 34 Jacob deGrom 19 SP 35 Ben Rice 19 C-1B-DH 36 Shea Langeliers 19 C-DH 37 Manny Machado 19 3B 38 Zachary Neto 19 SS 39 Hunter Goodman 19 C-DH 40 Bryan Woo 19 SP 41 Nolan McLean 19 SP 42 Cam Schlittler 19 SP 43 Logan Gilbert 19 SP 44 Chase Burns 19 SP 45 Cody Bellinger 19 OF 46 Cade Smith 19 RP 47 Andres Munoz 18 RP 48 Jhoan Duran 18 RP 49 William Contreras 18 C-DH 50 Mike Trout 18 OF-DH 51 Pete Crow-Armstrong 18 OF 52 Garrett Crochet 18 SP 53 Byron Buxton 18 OF-DH 54 Josh Naylor 18 1B-DH 55 Riley Greene 17 OF-DH 56 Sal Stewart 17 1B-2B-3B-DH 57 Maikel Garcia 17 3B 58 Freddie Freeman 17 1B 59 Mookie Betts 17 SS 60 Michael Harris 15 OF 61 George Kirby 17 SP 62 Jordan Walker 17 OF 63 Brent Rooker 17 OF-DH 64 Joe Ryan 16 SP 65 Zack Wheeler 16 SP 66 Ivan Herrera 16 C-DH 67 Drake Baldwin 16 C-DH 68 Rafael Devers 16 1B-DH 69 Max Fried 16 SP 70 Jesus Luzardo 16 SP 71 Freddy Peralta 16 SP 72 Randy Arozarena 16 OF 73 Kyle Bradish 15 SP 74 Kevin Gausman 15 SP 75 Raisel Iglesias 15 RP 76 Christian Yelich 15 DH 77 Andy Pages 15 OF 78 Jackson Merrill 15 OF 79 Aroldis Chapman 15 RP 80 Seiya Suzuki 15 OF-DH 81 Cal Raleigh 15 C-DH 82 Oneil Cruz 15 OF-DH 83 Brandon Nimmo 15 OF-DH 84 Yandy Diaz 15 1B-DH 85 George Springer 15 OF-DH 86 Jarren Duran 15 OF-DH 87 Nico Hoerner 15 2B-SS 88 Ozzie Albies 15 2B 89 Konnor Griffin 15 SS 90 Framber Valdez 15 SP 91 Dylan Cease 15 SP 92 Gavin Williams 15 SP 93 Kevin McGonigle 15 3B-SS 94 Austin Riley 15 3B 95 Michael Busch 15 1B 96 JJ Wetherholt 15 2B-SS 97 Roman Anthony 15 OF-DH 98 Ian Happ 15 OF 99 David Bednar 15 RP 100 Ryan Helsley 15 RP 101 Eugenio Suarez 15 3B-DH 102 Geraldo Perdomo 15 SS 103 Bo Bichette 15 3B-SS 104 Vinnie Pasquantino 15 1B-DH 105 Logan Webb 15 SP 106 Shota Imanaga 15 SP 107 Eury Perez 15 SP 108 Parker Messick 15 SP 109 Taylor Ward 15 OF-DH 110 Corey Seager 14 SS 111 Brandon Lowe 14 2B 112 Emmet Sheehan 13 SP 113 Chandler Simpson 12 OF 114 Tyler Soderstrom 12 1B-OF 115 Tarik Skubal 12 SP 116 Jo Adell 11 OF 117 Alex Bregman 11 3B 118 Max Muncy 10 3B 119 Kyle Stowers 10 OF 120 Kenley Jansen 10 RP 121 Francisco Lindor 10 SS 122 Nathan Eovaldi 10 SP 123 Daniel Palencia 10 RP 124 Jose Soriano 10 SP 125 Will Smith 10 C 126 Carlos Rodon 10 SP 127 Xavier Edwards 10 2B-SS 128 Wyatt Langford 9 OF 129 Trey Yesavage 9 SP 130 Drew Rasmussen 9 SP 131 Michael King 9 SP 132 Braxton Ashcraft 9 SP-RP 133 Brandon Woodruff 9 SP 134 Tyler Glasnow 9 SP 135 Devin Williams 9 RP 136 Riley O'Brien 8 RP 137 Louie Varland 8 RP 138 Shane McClanahan 7 SP 139 Spencer Strider 7 SP 140 Gerrit Cole 7 SP 141 Ranger Suarez 7 SP 142 Jeremy Pena 7 SS 143 Nick Lodolo 7 SP 144 Chase DeLauter 7 OF-DH 145 Ryan Waldschmidt 7 OF 146 Adley Rutschman 7 C-DH 147 Sandy Alcantara 7 SP 148 Ramon Laureano 7 OF 149 Salvador Perez 7 C-1B-DH 150 Christian Walker 7 1B 151 Max Meyer 7 SP 152 Ryan Weathers 7 SP 153 Kyle Harrison 7 SP 154 Payton Tolle 6 SP-RP 155 Teoscar Hernandez 6 OF 156 Dansby Swanson 6 SS 157 Otto Lopez 6 2B-SS 158 Willy Adames 6 SS 159 Hunter Brown 6 SP 160 Cole Ragans 6 SP 161 Jonathan Aranda 6 1B 162 Munetaka Murakami 6 1B 163 Daylen Lile 6 OF-DH 164 Wilyer Abreu 6 OF 165 Connelly Early 6 SP 166 Bryan Baker 5 RP 167 Bubba Chandler 5 SP 168 Seth Lugo 5 SP 169 Carter Jensen 5 C-DH 170 Josh Hader 5 RP 171 Emerson Hancock 5 SP 172 Will Warren 5 SP 173 Alec Burleson 5 1B-OF-DH 174 Travis Bazzana 5 2B 175 A.J. Ewing 5 OF 176 Steven Kwan 5 OF 177 Kris Bubic 5 SP 178 Colson Montgomery 5 3B-SS 179 Edward Cabrera 5 SP 180 Miguel Vargas 5 1B-3B 181 Jacob Wilson 5 SS 182 Samuel Basallo 5 C-DH 183 Bryan Reynolds 5 OF-DH 184 Logan Henderson 5 SP 185 Merrill Kelly 5 SP 186 Pete Fairbanks 5 RP 187 Carson Benge 5 OF 188 Jakob Marsee 5 OF 189 Isaac Paredes 5 1B-3B 190 Tanner Scott 5 RP 191 Spencer Steer 5 1B-OF 192 MacKenzie Gore 5 SP 193 Taj Bradley 5 SP 194 Kazuma Okamoto 4 3B 195 Josh Jung 4 3B 196 Gregory Soto 4 RP 197 Spencer Arrighetti 4 SP 198 Tanner Bibee 4 SP 199 Gabriel Moreno 4 C 200 Sonny Gray 4 SP 201 Ryne Nelson 4 SP-RP 202 Andrew Abbott 4 SP 203 Jac Caglianone 4 OF 204 Xander Bogaerts 4 SS 205 Colt Emerson 4 3B-SS 206 Robbie Ray 4 SP 207 Bryce Miller 4 SP 208 Jack Leiter 3 SP 209 Reid Detmers 3 SP-RP 210 Ben Brown 3 SP-RP 211 Matt Chapman 3 3B 212 Willson Contreras 3 1B 213 Spencer Torkelson 3 1B 214 Robert Suarez 3 RP 215 Jose Altuve 3 2B-OF-DH 216 Liam Hicks 3 C-1B-DH 217 Shane Baz 3 SP 218 Dillon Dingler 3 C-DH 219 Mickey Moniak 3 OF-DH 220 J.J. Bleday 3 OF 221 Daulton Varsho 3 OF 222 Ceddanne Rafaela 3 2B-OF 223 Sam Antonacci 3 2B-OF 224 Nolan Arenado 2 3B 225 Seranthony Dominguez 2 RP 226 Justin Crawford 2 OF 227 Davis Martin 2 SP 228 Jared Jones 2 SP 229 Blake Snell 2 SP 230 Brendan Donovan 2 2B-3B 231 Abner Uribe 2 RP 232 Andrew Vaughn 2 1B 233 Casey Schmitt 2 1B-2B-3B-OF-DH 234 Trevor Rogers 2 SP 235 Luis Robert 2 OF



