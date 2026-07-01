site: fantasynews | arena: mlb | pageType: stories | section: | slug: 2026-fantasy-baseball-week-15-trade-values-rest-of-season-rankings-for-roto-h2h-points | sport: baseball | route: article_single_fantasy | 6-keys: media/fantasynews/mlb/reg/free/stories

2026 Fantasy Baseball Week 15 Trade Values: Rest of season rankings for Roto, H2H points The trade values chart aims to help you make the best value trades you can Chris Towers By • 7 min read Add CBS Sports on Google Every week, we update our Fantasy Baseball rankings to reflect the latest injuries, standout performances, and more to help you make the best lineup decisions you can. That includes trade advice, with the latest Trade Values Chart here to help you make the right trades to build a championship roster. Here's how it works: Look for the value of the player(s) you're giving up, compare it to the value of the player(s) you're getting in return, and if you've got more points coming back to you than you're giving up, go ahead and pull the trigger on that trade. Now, of course, it's not an exact science; if the values are pretty close but you like the player you're getting back more than I do, go ahead and make the trade. And, the more lopsided the trade is in terms of the number of players moved on each side, the less you have to adhere to the values; trading three quarters, two dimes, and a nickel for a dollar is usually not going to work out well for the person getting all that change. We've got values for both H2H points and Roto/categories leagues below, and you can also use these as rest-of-season rankings for both formats as well. And, if you don't see a player listed here, I'm treating them as if they have very minimal trade value. H2H Trade Values Chart Rank Player Value Eligible 1 Shohei Ohtani 52 DH-SP 2 Juan Soto 48 OF-DH 3 Bobby Witt 48 SS 4 Yordan Alvarez 48 OF-DH 5 Kyle Schwarber 47 DH 6 Corbin Carroll 47 OF 7 Nick Kurtz 44 1B 8 Julio Rodriguez 44 OF 9 Elly De La Cruz 43 SS 10 Ketel Marte 41 2B-DH 11 Junior Caminero 37 3B 12 Jackson Chourio 37 OF 13 James Wood 37 OF-DH 14 Kyle Tucker 35 OF-DH 15 Fernando Tatis Jr. 35 2B-OF 16 Gunnar Henderson 34 SS-DH 17 Cristopher Sanchez 34 SP 18 Paul Skenes 34 SP 19 Chris Sale 34 SP 20 Jacob Misiorowski 33 SP 21 Tarik Skubal 32 SP 22 Yoshinobu Yamamoto 31 SP 23 Matt Olson 30 1B 24 Bryce Harper 29 1B-DH 25 Jacob deGrom 29 SP 26 Bryan Woo 29 SP 27 Ben Rice 29 C-1B-DH 28 Shea Langeliers 28 C-DH 29 Cam Schlittler 28 SP 30 Dylan Cease 28 SP 31 Logan Gilbert 28 SP 32 Brice Turang 28 2B 33 Christian Yelich 25 DH 34 Hunter Brown 25 SP 35 Nolan McLean 25 SP 36 Hunter Goodman 25 C-DH 37 Vladimir Guerrero Jr. 25 1B-DH 38 Pete Alonso 25 1B-DH 39 Joe Ryan 25 SP 40 Zack Wheeler 24 SP 41 Chase Burns 23 SP 42 Mason Miller 23 RP 43 Yandy Diaz 23 1B-DH 44 Freddie Freeman 23 1B 45 Pete Crow-Armstrong 23 OF 46 Jordan Walker 23 OF 47 C.J. Abrams 22 SS 48 Drew Rasmussen 22 SP 49 Kevin Gausman 22 SP 50 Jesus Luzardo 22 SP 51 Gavin Williams 22 SP 52 Cody Bellinger 21 OF 53 Jazz Chisholm 21 2B-3B 54 Byron Buxton 21 OF-DH 55 Trea Turner 20 SS 56 Aaron Judge 20 OF-DH 57 Francisco Lindor 20 SS 58 Zachary Neto 20 SS 59 Max Fried 19 SP 60 Hunter Greene 19 SP 61 George Kirby 19 SP 62 Freddy Peralta 19 SP 63 William Contreras 19 C-DH 64 Parker Messick 19 SP 65 Ivan Herrera 18 C-DH 66 Jose Ramirez 18 3B-DH 67 Drake Baldwin 18 C-DH 68 Braxton Ashcraft 18 SP-RP 69 Logan Webb 18 SP 70 Josh Naylor 18 1B-DH 71 Andres Munoz 17 RP 72 Ronald Acuna Jr. 17 OF 73 Kyle Harrison 17 SP 74 Framber Valdez 17 SP 75 Bryce Miller 16 SP 76 Payton Tolle 16 SP-RP 77 Shota Imanaga 16 SP 78 Seiya Suzuki 16 OF-DH 79 Michael Harris 16 OF 80 Mike Trout 16 OF-DH 81 Kevin McGonigle 15 3B-SS 82 Max Muncy 15 3B 83 Sal Stewart 15 1B-2B-3B-DH 84 Mookie Betts 15 SS 85 Riley Greene 15 OF-DH 86 Jhoan Duran 15 RP 87 Carlos Rodon 15 SP 88 Randy Arozarena 15 OF 89 Rafael Devers 15 1B-DH 90 Josh Hader 15 RP 91 Cade Smith 15 RP 92 Nathan Eovaldi 15 SP 93 Trey Yesavage 15 SP 94 Manny Machado 15 3B-DH 95 Maikel Garcia 15 3B 96 Brandon Woodruff 15 SP 97 Brent Rooker 15 OF-DH 98 Emmet Sheehan 15 SP 99 Jac Caglianone 15 1B-OF-DH 100 Ian Happ 15 OF 101 Wyatt Langford 15 OF 102 Gerrit Cole 15 SP 103 Seth Lugo 15 SP 104 Raisel Iglesias 15 RP 105 Connelly Early 14 SP 106 Taylor Ward 14 OF-DH 107 Jarren Duran 14 OF-DH 108 Brandon Nimmo 13 OF-DH 109 Kyle Bradish 13 SP 110 Jeremy Pena 13 SS 111 Otto Lopez 13 2B-SS 112 Bryan Reynolds 13 OF-DH 113 Jacob Wilson 12 SS 114 Sandy Alcantara 12 SP 115 Michael King 11 SP 116 Brandon Lowe 11 2B 117 Dillon Dingler 11 C-DH 118 Cal Raleigh 11 C-DH 119 Xavier Edwards 10 2B-SS 120 JJ Wetherholt 10 2B-SS 121 Michael Busch 9 1B 122 Tyler Soderstrom 9 1B-OF 123 Nico Hoerner 9 2B-SS 124 Ozzie Albies 9 2B 125 Max Meyer 9 SP 126 Casey Mize 9 SP 127 Jose Soriano 9 SP 128 Nick Lodolo 9 SP 129 Andy Pages 8 OF 130 Ryan Weathers 8 SP 131 Sonny Gray 7 SP 132 Konnor Griffin 7 SS 133 Oneil Cruz 7 OF-DH 134 Sam Antonacci 7 2B-OF 135 Travis Bazzana 6 2B 136 Devin Williams 6 RP 137 Christian Walker 6 1B 138 Ryan Helsley 6 RP 139 Austin Riley 6 3B 140 Miguel Vargas 6 1B-3B 141 Alex Bregman 6 3B-DH 142 Ranger Suarez 6 SP 143 Eury Perez 6 SP 144 Shane McClanahan 6 SP 145 Garrett Crochet 6 SP 146 Aroldis Chapman 5 RP 147 Bo Bichette 5 3B-SS 148 Geraldo Perdomo 5 SS 149 Reid Detmers 5 SP-RP 150 Emerson Hancock 5 SP 151 Davis Martin 5 SP 152 Joey Cantillo 5 SP-RP 153 Trevor Megill 5 RP 154 David Bednar 5 RP 155 Roki Sasaki 5 SP 156 Tyler Glasnow 4 SP 157 Louie Varland 4 RP 158 Riley O'Brien 4 RP 159 Pete Fairbanks 4 RP 160 Daylen Lile 4 OF-DH 161 Roman Anthony 4 OF-DH 162 Carson Benge 3 OF 163 Jackson Merrill 3 OF 164 George Springer 3 OF-DH 165 Chase DeLauter 3 OF-DH 166 MacKenzie Gore 3 SP 167 Will Warren 3 SP 168 Gage Jump 3 SP 169 Eugenio Suarez 3 3B-DH 170 Tanner Bibee 2 SP 171 Sean Burke 2 SP 172 Tatsuya Imai 2 SP 173 Jeffrey Springs 2 SP 174 Robbie Ray 2 SP 175 Bubba Chandler 2 SP 176 Edward Cabrera 2 SP 177 Jack Leiter 2 SP 178 Kyle Stowers 2 1B-OF-DH 179 Jonathan Aranda 2 1B 180 Isaac Paredes 2 1B-3B-DH 181 Corey Seager 2 SS 182 Colt Emerson 2 3B-SS 183 Jake Bauers 2 1B-OF 184 Alec Burleson 2 1B-OF-DH 185 Teoscar Hernandez 2 OF 186 Braden Montgomery 2 OF 187 Jose Altuve 2 2B-OF-DH 188 Logan Henderson 2 SP 189 Andrew Abbott 2 SP 190 J.J. Bleday 2 OF-DH 191 Jung Hoo Lee 2 OF 192 Willy Adames 2 SS 193 Trevor Rogers 2 SP 194 Bryce Elder 2 SP 195 Taj Bradley 2 SP 196 Luis Castillo 2 SP Roto Trade Values Chart Rank Player Value Eligible 1 Shohei Ohtani 48 DH-SP 2 Bobby Witt 47 SS 3 Juan Soto 46 OF-DH 4 Elly De La Cruz 46 SS 5 Julio Rodriguez 44 OF 6 Corbin Carroll 43 OF 7 Jackson Chourio 43 OF 8 Yordan Alvarez 40 OF-DH 9 Nick Kurtz 38 1B 10 Kyle Schwarber 38 DH 11 Junior Caminero 38 3B 12 James Wood 35 OF-DH 13 Fernando Tatis Jr. 31 2B-OF 14 Cristopher Sanchez 31 SP 15 Paul Skenes 31 SP 16 Jacob Misiorowski 31 SP 17 Tarik Skubal 31 SP 18 Chris Sale 31 SP 19 Kyle Tucker 31 OF-DH 20 Pete Crow-Armstrong 28 OF 21 C.J. Abrams 28 SS 22 Gunnar Henderson 27 SS-DH 23 Ketel Marte 27 2B-DH 24 Brice Turang 27 2B 25 Matt Olson 27 1B 26 Bryce Harper 25 1B-DH 27 Jazz Chisholm 24 2B-3B 28 Mason Miller 24 RP 29 Yoshinobu Yamamoto 23 SP 30 Cam Schlittler 20 SP 31 Jacob deGrom 19 SP 32 Ben Rice 19 C-1B-DH 33 Shea Langeliers 19 C-DH 34 Zachary Neto 19 SS 35 Hunter Goodman 19 C-DH 36 Bryan Woo 19 SP 37 Trea Turner 19 SS 38 Francisco Lindor 19 SS 39 Logan Gilbert 19 SP 40 Chase Burns 19 SP 41 Cade Smith 19 RP 42 Josh Hader 19 RP 43 Andres Munoz 19 RP 44 Pete Alonso 19 1B-DH 45 Jhoan Duran 19 RP 46 William Contreras 19 C-DH 47 Drake Baldwin 18 C-DH 48 Nolan McLean 18 SP 49 Dylan Cease 18 SP 50 Byron Buxton 18 OF-DH 51 Jordan Walker 18 OF 52 Cody Bellinger 18 OF 53 Vladimir Guerrero Jr. 18 1B-DH 54 Freddie Freeman 18 1B 55 Michael Harris 17 OF 56 Joe Ryan 17 SP 57 Zack Wheeler 17 SP 58 Hunter Brown 17 SP 59 Ivan Herrera 17 C-DH 60 Riley Greene 15 OF-DH 61 Jac Caglianone 17 1B-OF-DH 62 Aroldis Chapman 10 RP 63 Raisel Iglesias 17 RP 64 Christian Yelich 16 DH 65 Hunter Greene 16 SP 66 Aaron Judge 16 OF-DH 67 Jose Ramirez 16 3B-DH 68 Mike Trout 16 OF-DH 69 Randy Arozarena 16 OF 70 Seiya Suzuki 17 OF-DH 71 Ronald Acuna Jr. 16 OF 72 Jesus Luzardo 16 SP 73 Kyle Harrison 15 SP 74 Josh Naylor 15 1B-DH 75 Yandy Diaz 15 1B-DH 76 Konnor Griffin 15 SS 77 Logan Webb 16 SP 78 Drew Rasmussen 15 SP 79 Max Fried 15 SP 80 Ozzie Albies 15 2B 81 Kevin McGonigle 15 3B-SS 82 Manny Machado 15 3B-DH 83 JJ Wetherholt 15 2B-SS 84 Louie Varland 15 RP 85 David Bednar 15 RP 86 Gavin Williams 15 SP 87 George Kirby 15 SP 88 Freddy Peralta 15 SP 89 Kevin Gausman 15 SP 90 Maikel Garcia 15 3B 91 Braxton Ashcraft 15 SP-RP 92 Ryan Helsley 15 RP 93 Andy Pages 15 OF 94 Ian Happ 15 OF 95 Framber Valdez 15 SP 96 Sal Stewart 15 1B-2B-3B-DH 97 Parker Messick 15 SP 98 Bryce Miller 15 SP 99 Rafael Devers 15 1B-DH 100 Mookie Betts 15 SS 101 Brandon Lowe 15 2B 102 Otto Lopez 15 2B-SS 103 Max Muncy 15 3B 104 Shota Imanaga 15 SP 105 Nathan Eovaldi 15 SP 106 Dillon Dingler 15 C-DH 107 Carlos Rodon 15 SP 108 Xavier Edwards 15 2B-SS 109 Gerrit Cole 15 SP 110 Nico Hoerner 15 2B-SS 111 Geraldo Perdomo 14 SS 112 Trey Yesavage 14 SP 113 Brandon Woodruff 13 SP 114 Bryan Baker 12 RP 115 Ranger Suarez 12 SP 116 Brandon Nimmo 12 OF-DH 117 Taylor Ward 11 OF-DH 118 Michael Busch 11 1B 119 Cal Raleigh 10 C-DH 120 Devin Williams 10 RP 121 Michael King 10 SP 122 Riley O'Brien 10 RP 123 Jackson Merrill 10 OF 124 Miguel Vargas 10 1B-3B 125 Payton Tolle 10 SP-RP 126 Jarren Duran 10 OF-DH 127 Bryan Reynolds 10 OF-DH 128 Bo Bichette 9 3B-SS 129 Jeremy Pena 9 SS 130 Sam Antonacci 9 2B-OF 131 Sandy Alcantara 9 SP 132 Max Meyer 9 SP 133 Emmet Sheehan 9 SP 134 Kyle Bradish 9 SP 135 Sonny Gray 9 SP 136 Austin Riley 8 3B 137 Tyler Soderstrom 8 1B-OF 138 Shane McClanahan 7 SP 139 Colson Montgomery 7 3B-SS 140 Brent Rooker 7 OF-DH 141 Eugenio Suarez 7 3B-DH 142 Garrett Crochet 7 SP 143 Tyler Glasnow 7 SP 144 Wyatt Langford 7 OF 145 Reid Detmers 7 SP-RP 146 Trevor Megill 7 RP 147 Kenley Jansen 7 RP 148 Eury Perez 7 SP 149 Samuel Basallo 7 C-1B-DH 150 George Springer 7 OF-DH 151 Travis Bazzana 7 2B 152 Carson Benge 7 OF 153 Oneil Cruz 7 OF-DH 154 Jonathan Aranda 6 1B 155 J.J. Bleday 6 OF-DH 156 Christian Walker 6 1B 157 Jose Soriano 6 SP 158 Gage Jump 6 SP 159 Alec Burleson 6 1B-OF-DH 160 Alex Bregman 6 3B-DH 161 Nick Lodolo 6 SP 162 Adley Rutschman 6 C-DH 163 Chase DeLauter 6 OF-DH 164 Ryan Weathers 6 SP 165 Casey Schmitt 6 1B-2B-3B-SS-OF-DH 166 Wilyer Abreu 5 OF 167 Connelly Early 5 SP 168 Roman Anthony 5 OF-DH 169 Chandler Simpson 5 OF 170 A.J. Ewing 5 OF 171 Will Warren 5 SP 172 Willy Adames 5 SS 173 Casey Mize 5 SP 174 Jo Adell 5 OF 175 Jacob Wilson 5 SS 176 Willson Contreras 5 1B 177 Pete Fairbanks 5 RP 178 Seth Lugo 5 SP 179 Tanner Scott 5 RP 180 Dansby Swanson 5 SS 181 Bryce Eldridge 5 1B-DH 182 Emerson Hancock 5 SP 183 Kyle Stowers 5 1B-OF-DH 184 Ceddanne Rafaela 5 2B-OF 185 Daylen Lile 5 OF-DH 186 MacKenzie Gore 5 SP 187 Taj Bradley 5 SP 188 Bubba Chandler 5 SP 189 Corey Seager 5 SS 190 Daniel Palencia 5 RP 191 Josh Jung 5 3B 192 Isaac Paredes 5 1B-3B-DH 193 Edward Cabrera 4 SP 194 Logan Henderson 4 SP 195 Jake Bauers 4 1B-OF 196 Tanner Bibee 4 SP 197 Mickey Moniak 4 OF-DH 198 Carter Jensen 4 C-DH 199 Sean Burke 4 SP 200 Jose Altuve 4 2B-OF-DH 201 Colt Emerson 4 3B-SS 202 Kazuma Okamoto 4 3B 203 Roki Sasaki 4 SP 204 Gabriel Moreno 4 C 205 Davis Martin 4 SP 206 Kris Bubic 4 SP 207 Zack Gelof 3 2B-3B-OF 208 Andrew Abbott 3 SP 209 Xander Bogaerts 3 SS 210 Robbie Ray 3 SP 211 Trevor Rogers 3 SP 212 Landen Roupp 3 SP 213 Jung Hoo Lee 3 OF 214 Jack Leiter 3 SP 215 Shane Baz 3 SP 216 Justin Wrobleski 3 SP-RP 217 Braden Montgomery 3 OF 218 Luis Castillo 3 SP 219 Jakob Marsee 3 OF 220 Luis Arraez 3 1B-2B-DH 221 Daulton Varsho 3 OF 222 Tatsuya Imai 3 SP 223 Royce Lewis 2 1B-3B 224 Ryan O'Hearn 2 1B-OF-DH 225 Matt Chapman 2 3B 226 Francisco Alvarez 2 C-DH 227 Teoscar Hernandez 2 OF 228 Spencer Steer 2 1B-2B-OF 229 Curtis Mead 2 1B-2B-3B 230 Grant Taylor 2 RP 231 Spencer Arrighetti 2 SP 232 Joey Cantillo 2 SP-RP Add CBS Sports on Google Join the Conversation Live Share Share Video



Link copied! Week 15 Trade Values

Prospects: Condon, Veen crushing it

3 up, 3 down: Perez trending up

Rankings Movers: Luis Garcia surges

3 up, 3 down: Mize looks dominant

Bullpen breakdown for all 30 teams

3 up, 3 down: Caminero looks legit

Week 15 two-start pitcher rankings

Week 15 Preview: Sleeper hitters

Week 15 Preview: Sleeper pitchers