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2026 Fantasy Baseball Week 15 Trade Values: Rest of season rankings for Roto, H2H points

The trade values chart aims to help you make the best value trades you can

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7 min read
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Every week, we update our Fantasy Baseball rankings to reflect the latest injuries, standout performances, and more to help you make the best lineup decisions you can. 

That includes trade advice, with the latest Trade Values Chart here to help you make the right trades to build a championship roster. Here's how it works: Look for the value of the player(s) you're giving up, compare it to the value of the player(s) you're getting in return, and if you've got more points coming back to you than you're giving up, go ahead and pull the trigger on that trade.

Now, of course, it's not an exact science; if the values are pretty close but you like the player you're getting back more than I do, go ahead and make the trade. And, the more lopsided the trade is in terms of the number of players moved on each side, the less you have to adhere to the values; trading three quarters, two dimes, and a nickel for a dollar is usually not going to work out well for the person getting all that change. 

We've got values for both H2H points and Roto/categories leagues below, and you can also use these as rest-of-season rankings for both formats as well. And, if you don't see a player listed here, I'm treating them as if they have very minimal trade value.

H2H Trade Values Chart

RankPlayerValueEligible
1Shohei Ohtani52DH-SP
2Juan Soto48OF-DH
3Bobby Witt48SS
4Yordan Alvarez48OF-DH
5Kyle Schwarber47DH
6Corbin Carroll47OF
7Nick Kurtz441B
8Julio Rodriguez44OF
9Elly De La Cruz43SS
10Ketel Marte412B-DH
11Junior Caminero373B
12Jackson Chourio37OF
13James Wood37OF-DH
14Kyle Tucker35OF-DH
15Fernando Tatis Jr.352B-OF
16Gunnar Henderson34SS-DH
17Cristopher Sanchez34SP
18Paul Skenes34SP
19Chris Sale34SP
20Jacob Misiorowski33SP
21Tarik Skubal32SP
22Yoshinobu Yamamoto31SP
23Matt Olson301B
24Bryce Harper291B-DH
25Jacob deGrom29SP
26Bryan Woo29SP
27Ben Rice29C-1B-DH
28Shea Langeliers28C-DH
29Cam Schlittler28SP
30Dylan Cease28SP
31Logan Gilbert28SP
32Brice Turang282B
33Christian Yelich25DH
34Hunter Brown25SP
35Nolan McLean25SP
36Hunter Goodman25C-DH
37Vladimir Guerrero Jr.251B-DH
38Pete Alonso251B-DH
39Joe Ryan25SP
40Zack Wheeler24SP
41Chase Burns23SP
42Mason Miller23RP
43Yandy Diaz231B-DH
44Freddie Freeman231B
45Pete Crow-Armstrong23OF
46Jordan Walker23OF
47C.J. Abrams22SS
48Drew Rasmussen22SP
49Kevin Gausman22SP
50Jesus Luzardo22SP
51Gavin Williams22SP
52Cody Bellinger21OF
53Jazz Chisholm212B-3B
54Byron Buxton21OF-DH
55Trea Turner20SS
56Aaron Judge20OF-DH
57Francisco Lindor20SS
58Zachary Neto20SS
59Max Fried19SP
60Hunter Greene19SP
61George Kirby19SP
62Freddy Peralta19SP
63William Contreras19C-DH
64Parker Messick19SP
65Ivan Herrera18C-DH
66Jose Ramirez183B-DH
67Drake Baldwin18C-DH
68Braxton Ashcraft18SP-RP
69Logan Webb18SP
70Josh Naylor181B-DH
71Andres Munoz17RP
72Ronald Acuna Jr.17OF
73Kyle Harrison17SP
74Framber Valdez17SP
75Bryce Miller16SP
76Payton Tolle16SP-RP
77Shota Imanaga16SP
78Seiya Suzuki16OF-DH
79Michael Harris16OF
80Mike Trout16OF-DH
81Kevin McGonigle153B-SS
82Max Muncy153B
83Sal Stewart151B-2B-3B-DH
84Mookie Betts15SS
85Riley Greene15OF-DH
86Jhoan Duran15RP
87Carlos Rodon15SP
88Randy Arozarena15OF
89Rafael Devers151B-DH
90Josh Hader15RP
91Cade Smith15RP
92Nathan Eovaldi15SP
93Trey Yesavage15SP
94Manny Machado153B-DH
95Maikel Garcia153B
96Brandon Woodruff15SP
97Brent Rooker15OF-DH
98Emmet Sheehan15SP
99Jac Caglianone151B-OF-DH
100Ian Happ15OF
101Wyatt Langford15OF
102Gerrit Cole15SP
103Seth Lugo15SP
104Raisel Iglesias15RP
105Connelly Early14SP
106Taylor Ward14OF-DH
107Jarren Duran14OF-DH
108Brandon Nimmo13OF-DH
109Kyle Bradish13SP
110Jeremy Pena13SS
111Otto Lopez132B-SS
112Bryan Reynolds13OF-DH
113Jacob Wilson12SS
114Sandy Alcantara12SP
115Michael King11SP
116Brandon Lowe112B
117Dillon Dingler11C-DH
118Cal Raleigh11C-DH
119Xavier Edwards102B-SS
120JJ Wetherholt102B-SS
121Michael Busch91B
122Tyler Soderstrom91B-OF
123Nico Hoerner92B-SS
124Ozzie Albies92B
125Max Meyer9SP
126Casey Mize9SP
127Jose Soriano9SP
128Nick Lodolo9SP
129Andy Pages8OF
130Ryan Weathers8SP
131Sonny Gray7SP
132Konnor Griffin7SS
133Oneil Cruz7OF-DH
134Sam Antonacci72B-OF
135Travis Bazzana62B
136Devin Williams6RP
137Christian Walker61B
138Ryan Helsley6RP
139Austin Riley63B
140Miguel Vargas61B-3B
141Alex Bregman63B-DH
142Ranger Suarez6SP
143Eury Perez6SP
144Shane McClanahan6SP
145Garrett Crochet6SP
146Aroldis Chapman5RP
147Bo Bichette53B-SS
148Geraldo Perdomo5SS
149Reid Detmers5SP-RP
150Emerson Hancock5SP
151Davis Martin5SP
152Joey Cantillo5SP-RP
153Trevor Megill5RP
154David Bednar5RP
155Roki Sasaki5SP
156Tyler Glasnow4SP
157Louie Varland4RP
158Riley O'Brien4RP
159Pete Fairbanks4RP
160Daylen Lile4OF-DH
161Roman Anthony4OF-DH
162Carson Benge3OF
163Jackson Merrill3OF
164George Springer3OF-DH
165Chase DeLauter3OF-DH
166MacKenzie Gore3SP
167Will Warren3SP
168Gage Jump3SP
169Eugenio Suarez33B-DH
170Tanner Bibee2SP
171Sean Burke2SP
172Tatsuya Imai2SP
173Jeffrey Springs2SP
174Robbie Ray2SP
175Bubba Chandler2SP
176Edward Cabrera2SP
177Jack Leiter2SP
178Kyle Stowers21B-OF-DH
179Jonathan Aranda21B
180Isaac Paredes21B-3B-DH
181Corey Seager2SS
182Colt Emerson23B-SS
183Jake Bauers21B-OF
184Alec Burleson21B-OF-DH
185Teoscar Hernandez2OF
186Braden Montgomery2OF
187Jose Altuve22B-OF-DH
188Logan Henderson2SP
189Andrew Abbott2SP
190J.J. Bleday2OF-DH
191Jung Hoo Lee2OF
192Willy Adames2SS
193Trevor Rogers2SP
194Bryce Elder2SP
195Taj Bradley2SP
196Luis Castillo2SP

Roto Trade Values Chart

RankPlayerValueEligible
1Shohei Ohtani48DH-SP
2Bobby Witt47SS
3Juan Soto46OF-DH
4Elly De La Cruz46SS
5Julio Rodriguez44OF
6Corbin Carroll43OF
7Jackson Chourio43OF
8Yordan Alvarez40OF-DH
9Nick Kurtz381B
10Kyle Schwarber38DH
11Junior Caminero383B
12James Wood35OF-DH
13Fernando Tatis Jr.312B-OF
14Cristopher Sanchez31SP
15Paul Skenes31SP
16Jacob Misiorowski31SP
17Tarik Skubal31SP
18Chris Sale31SP
19Kyle Tucker31OF-DH
20Pete Crow-Armstrong28OF
21C.J. Abrams28SS
22Gunnar Henderson27SS-DH
23Ketel Marte272B-DH
24Brice Turang272B
25Matt Olson271B
26Bryce Harper251B-DH
27Jazz Chisholm242B-3B
28Mason Miller24RP
29Yoshinobu Yamamoto23SP
30Cam Schlittler20SP
31Jacob deGrom19SP
32Ben Rice19C-1B-DH
33Shea Langeliers19C-DH
34Zachary Neto19SS
35Hunter Goodman19C-DH
36Bryan Woo19SP
37Trea Turner19SS
38Francisco Lindor19SS
39Logan Gilbert19SP
40Chase Burns19SP
41Cade Smith19RP
42Josh Hader19RP
43Andres Munoz19RP
44Pete Alonso191B-DH
45Jhoan Duran19RP
46William Contreras19C-DH
47Drake Baldwin18C-DH
48Nolan McLean18SP
49Dylan Cease18SP
50Byron Buxton18OF-DH
51Jordan Walker18OF
52Cody Bellinger18OF
53Vladimir Guerrero Jr.181B-DH
54Freddie Freeman181B
55Michael Harris17OF
56Joe Ryan17SP
57Zack Wheeler17SP
58Hunter Brown17SP
59Ivan Herrera17C-DH
60Riley Greene15OF-DH
61Jac Caglianone171B-OF-DH
62Aroldis Chapman10RP
63Raisel Iglesias17RP
64Christian Yelich16DH
65Hunter Greene16SP
66Aaron Judge16OF-DH
67Jose Ramirez163B-DH
68Mike Trout16OF-DH
69Randy Arozarena16OF
70Seiya Suzuki17OF-DH
71Ronald Acuna Jr.16OF
72Jesus Luzardo16SP
73Kyle Harrison15SP
74Josh Naylor151B-DH
75Yandy Diaz151B-DH
76Konnor Griffin15SS
77Logan Webb16SP
78Drew Rasmussen15SP
79Max Fried15SP
80Ozzie Albies152B
81Kevin McGonigle153B-SS
82Manny Machado153B-DH
83JJ Wetherholt152B-SS
84Louie Varland15RP
85David Bednar15RP
86Gavin Williams15SP
87George Kirby15SP
88Freddy Peralta15SP
89Kevin Gausman15SP
90Maikel Garcia153B
91Braxton Ashcraft15SP-RP
92Ryan Helsley15RP
93Andy Pages15OF
94Ian Happ15OF
95Framber Valdez15SP
96Sal Stewart151B-2B-3B-DH
97Parker Messick15SP
98Bryce Miller15SP
99Rafael Devers151B-DH
100Mookie Betts15SS
101Brandon Lowe152B
102Otto Lopez152B-SS
103Max Muncy153B
104Shota Imanaga15SP
105Nathan Eovaldi15SP
106Dillon Dingler15C-DH
107Carlos Rodon15SP
108Xavier Edwards152B-SS
109Gerrit Cole15SP
110Nico Hoerner152B-SS
111Geraldo Perdomo14SS
112Trey Yesavage14SP
113Brandon Woodruff13SP
114Bryan Baker12RP
115Ranger Suarez12SP
116Brandon Nimmo12OF-DH
117Taylor Ward11OF-DH
118Michael Busch111B
119Cal Raleigh10C-DH
120Devin Williams10RP
121Michael King10SP
122Riley O'Brien10RP
123Jackson Merrill10OF
124Miguel Vargas101B-3B
125Payton Tolle10SP-RP
126Jarren Duran10OF-DH
127Bryan Reynolds10OF-DH
128Bo Bichette93B-SS
129Jeremy Pena9SS
130Sam Antonacci92B-OF
131Sandy Alcantara9SP
132Max Meyer9SP
133Emmet Sheehan9SP
134Kyle Bradish9SP
135Sonny Gray9SP
136Austin Riley83B
137Tyler Soderstrom81B-OF
138Shane McClanahan7SP
139Colson Montgomery73B-SS
140Brent Rooker7OF-DH
141Eugenio Suarez73B-DH
142Garrett Crochet7SP
143Tyler Glasnow7SP
144Wyatt Langford7OF
145Reid Detmers7SP-RP
146Trevor Megill7RP
147Kenley Jansen7RP
148Eury Perez7SP
149Samuel Basallo7C-1B-DH
150George Springer7OF-DH
151Travis Bazzana72B
152Carson Benge7OF
153Oneil Cruz7OF-DH
154Jonathan Aranda61B
155J.J. Bleday6OF-DH
156Christian Walker61B
157Jose Soriano6SP
158Gage Jump6SP
159Alec Burleson61B-OF-DH
160Alex Bregman63B-DH
161Nick Lodolo6SP
162Adley Rutschman6C-DH
163Chase DeLauter6OF-DH
164Ryan Weathers6SP
165Casey Schmitt61B-2B-3B-SS-OF-DH
166Wilyer Abreu5OF
167Connelly Early5SP
168Roman Anthony5OF-DH
169Chandler Simpson5OF
170A.J. Ewing5OF
171Will Warren5SP
172Willy Adames5SS
173Casey Mize5SP
174Jo Adell5OF
175Jacob Wilson5SS
176Willson Contreras51B
177Pete Fairbanks5RP
178Seth Lugo5SP
179Tanner Scott5RP
180Dansby Swanson5SS
181Bryce Eldridge51B-DH
182Emerson Hancock5SP
183Kyle Stowers51B-OF-DH
184Ceddanne Rafaela52B-OF
185Daylen Lile5OF-DH
186MacKenzie Gore5SP
187Taj Bradley5SP
188Bubba Chandler5SP
189Corey Seager5SS
190Daniel Palencia5RP
191Josh Jung53B
192Isaac Paredes51B-3B-DH
193Edward Cabrera4SP
194Logan Henderson4SP
195Jake Bauers41B-OF
196Tanner Bibee4SP
197Mickey Moniak4OF-DH
198Carter Jensen4C-DH
199Sean Burke4SP
200Jose Altuve42B-OF-DH
201Colt Emerson43B-SS
202Kazuma Okamoto43B
203Roki Sasaki4SP
204Gabriel Moreno4C
205Davis Martin4SP
206Kris Bubic4SP
207Zack Gelof32B-3B-OF
208Andrew Abbott3SP
209Xander Bogaerts3SS
210Robbie Ray3SP
211Trevor Rogers3SP
212Landen Roupp3SP
213Jung Hoo Lee3OF
214Jack Leiter3SP
215Shane Baz3SP
216Justin Wrobleski3SP-RP
217Braden Montgomery3OF
218Luis Castillo3SP
219Jakob Marsee3OF
220Luis Arraez31B-2B-DH
221Daulton Varsho3OF
222Tatsuya Imai3SP
223Royce Lewis21B-3B
224Ryan O'Hearn21B-OF-DH
225Matt Chapman23B
226Francisco Alvarez2C-DH
227Teoscar Hernandez2OF
228Spencer Steer21B-2B-OF
229Curtis Mead21B-2B-3B
230Grant Taylor2RP
231Spencer Arrighetti2SP
232Joey Cantillo2SP-RP
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