2026 Fantasy Baseball Week 15 Trade Values: Rest of season rankings for Roto, H2H points

Every week, we update our Fantasy Baseball rankings to reflect the latest injuries, standout performances, and more to help you make the best lineup decisions you can.
That includes trade advice, with the latest Trade Values Chart here to help you make the right trades to build a championship roster. Here's how it works: Look for the value of the player(s) you're giving up, compare it to the value of the player(s) you're getting in return, and if you've got more points coming back to you than you're giving up, go ahead and pull the trigger on that trade.
Now, of course, it's not an exact science; if the values are pretty close but you like the player you're getting back more than I do, go ahead and make the trade. And, the more lopsided the trade is in terms of the number of players moved on each side, the less you have to adhere to the values; trading three quarters, two dimes, and a nickel for a dollar is usually not going to work out well for the person getting all that change.
We've got values for both H2H points and Roto/categories leagues below, and you can also use these as rest-of-season rankings for both formats as well. And, if you don't see a player listed here, I'm treating them as if they have very minimal trade value.
H2H Trade Values Chart
|Rank
|Player
|Value
|Eligible
|1
|Shohei Ohtani
|52
|DH-SP
|2
|Juan Soto
|48
|OF-DH
|3
|Bobby Witt
|48
|SS
|4
|Yordan Alvarez
|48
|OF-DH
|5
|Kyle Schwarber
|47
|DH
|6
|Corbin Carroll
|47
|OF
|7
|Nick Kurtz
|44
|1B
|8
|Julio Rodriguez
|44
|OF
|9
|Elly De La Cruz
|43
|SS
|10
|Ketel Marte
|41
|2B-DH
|11
|Junior Caminero
|37
|3B
|12
|Jackson Chourio
|37
|OF
|13
|James Wood
|37
|OF-DH
|14
|Kyle Tucker
|35
|OF-DH
|15
|Fernando Tatis Jr.
|35
|2B-OF
|16
|Gunnar Henderson
|34
|SS-DH
|17
|Cristopher Sanchez
|34
|SP
|18
|Paul Skenes
|34
|SP
|19
|Chris Sale
|34
|SP
|20
|Jacob Misiorowski
|33
|SP
|21
|Tarik Skubal
|32
|SP
|22
|Yoshinobu Yamamoto
|31
|SP
|23
|Matt Olson
|30
|1B
|24
|Bryce Harper
|29
|1B-DH
|25
|Jacob deGrom
|29
|SP
|26
|Bryan Woo
|29
|SP
|27
|Ben Rice
|29
|C-1B-DH
|28
|Shea Langeliers
|28
|C-DH
|29
|Cam Schlittler
|28
|SP
|30
|Dylan Cease
|28
|SP
|31
|Logan Gilbert
|28
|SP
|32
|Brice Turang
|28
|2B
|33
|Christian Yelich
|25
|DH
|34
|Hunter Brown
|25
|SP
|35
|Nolan McLean
|25
|SP
|36
|Hunter Goodman
|25
|C-DH
|37
|Vladimir Guerrero Jr.
|25
|1B-DH
|38
|Pete Alonso
|25
|1B-DH
|39
|Joe Ryan
|25
|SP
|40
|Zack Wheeler
|24
|SP
|41
|Chase Burns
|23
|SP
|42
|Mason Miller
|23
|RP
|43
|Yandy Diaz
|23
|1B-DH
|44
|Freddie Freeman
|23
|1B
|45
|Pete Crow-Armstrong
|23
|OF
|46
|Jordan Walker
|23
|OF
|47
|C.J. Abrams
|22
|SS
|48
|Drew Rasmussen
|22
|SP
|49
|Kevin Gausman
|22
|SP
|50
|Jesus Luzardo
|22
|SP
|51
|Gavin Williams
|22
|SP
|52
|Cody Bellinger
|21
|OF
|53
|Jazz Chisholm
|21
|2B-3B
|54
|Byron Buxton
|21
|OF-DH
|55
|Trea Turner
|20
|SS
|56
|Aaron Judge
|20
|OF-DH
|57
|Francisco Lindor
|20
|SS
|58
|Zachary Neto
|20
|SS
|59
|Max Fried
|19
|SP
|60
|Hunter Greene
|19
|SP
|61
|George Kirby
|19
|SP
|62
|Freddy Peralta
|19
|SP
|63
|William Contreras
|19
|C-DH
|64
|Parker Messick
|19
|SP
|65
|Ivan Herrera
|18
|C-DH
|66
|Jose Ramirez
|18
|3B-DH
|67
|Drake Baldwin
|18
|C-DH
|68
|Braxton Ashcraft
|18
|SP-RP
|69
|Logan Webb
|18
|SP
|70
|Josh Naylor
|18
|1B-DH
|71
|Andres Munoz
|17
|RP
|72
|Ronald Acuna Jr.
|17
|OF
|73
|Kyle Harrison
|17
|SP
|74
|Framber Valdez
|17
|SP
|75
|Bryce Miller
|16
|SP
|76
|Payton Tolle
|16
|SP-RP
|77
|Shota Imanaga
|16
|SP
|78
|Seiya Suzuki
|16
|OF-DH
|79
|Michael Harris
|16
|OF
|80
|Mike Trout
|16
|OF-DH
|81
|Kevin McGonigle
|15
|3B-SS
|82
|Max Muncy
|15
|3B
|83
|Sal Stewart
|15
|1B-2B-3B-DH
|84
|Mookie Betts
|15
|SS
|85
|Riley Greene
|15
|OF-DH
|86
|Jhoan Duran
|15
|RP
|87
|Carlos Rodon
|15
|SP
|88
|Randy Arozarena
|15
|OF
|89
|Rafael Devers
|15
|1B-DH
|90
|Josh Hader
|15
|RP
|91
|Cade Smith
|15
|RP
|92
|Nathan Eovaldi
|15
|SP
|93
|Trey Yesavage
|15
|SP
|94
|Manny Machado
|15
|3B-DH
|95
|Maikel Garcia
|15
|3B
|96
|Brandon Woodruff
|15
|SP
|97
|Brent Rooker
|15
|OF-DH
|98
|Emmet Sheehan
|15
|SP
|99
|Jac Caglianone
|15
|1B-OF-DH
|100
|Ian Happ
|15
|OF
|101
|Wyatt Langford
|15
|OF
|102
|Gerrit Cole
|15
|SP
|103
|Seth Lugo
|15
|SP
|104
|Raisel Iglesias
|15
|RP
|105
|Connelly Early
|14
|SP
|106
|Taylor Ward
|14
|OF-DH
|107
|Jarren Duran
|14
|OF-DH
|108
|Brandon Nimmo
|13
|OF-DH
|109
|Kyle Bradish
|13
|SP
|110
|Jeremy Pena
|13
|SS
|111
|Otto Lopez
|13
|2B-SS
|112
|Bryan Reynolds
|13
|OF-DH
|113
|Jacob Wilson
|12
|SS
|114
|Sandy Alcantara
|12
|SP
|115
|Michael King
|11
|SP
|116
|Brandon Lowe
|11
|2B
|117
|Dillon Dingler
|11
|C-DH
|118
|Cal Raleigh
|11
|C-DH
|119
|Xavier Edwards
|10
|2B-SS
|120
|JJ Wetherholt
|10
|2B-SS
|121
|Michael Busch
|9
|1B
|122
|Tyler Soderstrom
|9
|1B-OF
|123
|Nico Hoerner
|9
|2B-SS
|124
|Ozzie Albies
|9
|2B
|125
|Max Meyer
|9
|SP
|126
|Casey Mize
|9
|SP
|127
|Jose Soriano
|9
|SP
|128
|Nick Lodolo
|9
|SP
|129
|Andy Pages
|8
|OF
|130
|Ryan Weathers
|8
|SP
|131
|Sonny Gray
|7
|SP
|132
|Konnor Griffin
|7
|SS
|133
|Oneil Cruz
|7
|OF-DH
|134
|Sam Antonacci
|7
|2B-OF
|135
|Travis Bazzana
|6
|2B
|136
|Devin Williams
|6
|RP
|137
|Christian Walker
|6
|1B
|138
|Ryan Helsley
|6
|RP
|139
|Austin Riley
|6
|3B
|140
|Miguel Vargas
|6
|1B-3B
|141
|Alex Bregman
|6
|3B-DH
|142
|Ranger Suarez
|6
|SP
|143
|Eury Perez
|6
|SP
|144
|Shane McClanahan
|6
|SP
|145
|Garrett Crochet
|6
|SP
|146
|Aroldis Chapman
|5
|RP
|147
|Bo Bichette
|5
|3B-SS
|148
|Geraldo Perdomo
|5
|SS
|149
|Reid Detmers
|5
|SP-RP
|150
|Emerson Hancock
|5
|SP
|151
|Davis Martin
|5
|SP
|152
|Joey Cantillo
|5
|SP-RP
|153
|Trevor Megill
|5
|RP
|154
|David Bednar
|5
|RP
|155
|Roki Sasaki
|5
|SP
|156
|Tyler Glasnow
|4
|SP
|157
|Louie Varland
|4
|RP
|158
|Riley O'Brien
|4
|RP
|159
|Pete Fairbanks
|4
|RP
|160
|Daylen Lile
|4
|OF-DH
|161
|Roman Anthony
|4
|OF-DH
|162
|Carson Benge
|3
|OF
|163
|Jackson Merrill
|3
|OF
|164
|George Springer
|3
|OF-DH
|165
|Chase DeLauter
|3
|OF-DH
|166
|MacKenzie Gore
|3
|SP
|167
|Will Warren
|3
|SP
|168
|Gage Jump
|3
|SP
|169
|Eugenio Suarez
|3
|3B-DH
|170
|Tanner Bibee
|2
|SP
|171
|Sean Burke
|2
|SP
|172
|Tatsuya Imai
|2
|SP
|173
|Jeffrey Springs
|2
|SP
|174
|Robbie Ray
|2
|SP
|175
|Bubba Chandler
|2
|SP
|176
|Edward Cabrera
|2
|SP
|177
|Jack Leiter
|2
|SP
|178
|Kyle Stowers
|2
|1B-OF-DH
|179
|Jonathan Aranda
|2
|1B
|180
|Isaac Paredes
|2
|1B-3B-DH
|181
|Corey Seager
|2
|SS
|182
|Colt Emerson
|2
|3B-SS
|183
|Jake Bauers
|2
|1B-OF
|184
|Alec Burleson
|2
|1B-OF-DH
|185
|Teoscar Hernandez
|2
|OF
|186
|Braden Montgomery
|2
|OF
|187
|Jose Altuve
|2
|2B-OF-DH
|188
|Logan Henderson
|2
|SP
|189
|Andrew Abbott
|2
|SP
|190
|J.J. Bleday
|2
|OF-DH
|191
|Jung Hoo Lee
|2
|OF
|192
|Willy Adames
|2
|SS
|193
|Trevor Rogers
|2
|SP
|194
|Bryce Elder
|2
|SP
|195
|Taj Bradley
|2
|SP
|196
|Luis Castillo
|2
|SP
Roto Trade Values Chart
|Rank
|Player
|Value
|Eligible
|1
|Shohei Ohtani
|48
|DH-SP
|2
|Bobby Witt
|47
|SS
|3
|Juan Soto
|46
|OF-DH
|4
|Elly De La Cruz
|46
|SS
|5
|Julio Rodriguez
|44
|OF
|6
|Corbin Carroll
|43
|OF
|7
|Jackson Chourio
|43
|OF
|8
|Yordan Alvarez
|40
|OF-DH
|9
|Nick Kurtz
|38
|1B
|10
|Kyle Schwarber
|38
|DH
|11
|Junior Caminero
|38
|3B
|12
|James Wood
|35
|OF-DH
|13
|Fernando Tatis Jr.
|31
|2B-OF
|14
|Cristopher Sanchez
|31
|SP
|15
|Paul Skenes
|31
|SP
|16
|Jacob Misiorowski
|31
|SP
|17
|Tarik Skubal
|31
|SP
|18
|Chris Sale
|31
|SP
|19
|Kyle Tucker
|31
|OF-DH
|20
|Pete Crow-Armstrong
|28
|OF
|21
|C.J. Abrams
|28
|SS
|22
|Gunnar Henderson
|27
|SS-DH
|23
|Ketel Marte
|27
|2B-DH
|24
|Brice Turang
|27
|2B
|25
|Matt Olson
|27
|1B
|26
|Bryce Harper
|25
|1B-DH
|27
|Jazz Chisholm
|24
|2B-3B
|28
|Mason Miller
|24
|RP
|29
|Yoshinobu Yamamoto
|23
|SP
|30
|Cam Schlittler
|20
|SP
|31
|Jacob deGrom
|19
|SP
|32
|Ben Rice
|19
|C-1B-DH
|33
|Shea Langeliers
|19
|C-DH
|34
|Zachary Neto
|19
|SS
|35
|Hunter Goodman
|19
|C-DH
|36
|Bryan Woo
|19
|SP
|37
|Trea Turner
|19
|SS
|38
|Francisco Lindor
|19
|SS
|39
|Logan Gilbert
|19
|SP
|40
|Chase Burns
|19
|SP
|41
|Cade Smith
|19
|RP
|42
|Josh Hader
|19
|RP
|43
|Andres Munoz
|19
|RP
|44
|Pete Alonso
|19
|1B-DH
|45
|Jhoan Duran
|19
|RP
|46
|William Contreras
|19
|C-DH
|47
|Drake Baldwin
|18
|C-DH
|48
|Nolan McLean
|18
|SP
|49
|Dylan Cease
|18
|SP
|50
|Byron Buxton
|18
|OF-DH
|51
|Jordan Walker
|18
|OF
|52
|Cody Bellinger
|18
|OF
|53
|Vladimir Guerrero Jr.
|18
|1B-DH
|54
|Freddie Freeman
|18
|1B
|55
|Michael Harris
|17
|OF
|56
|Joe Ryan
|17
|SP
|57
|Zack Wheeler
|17
|SP
|58
|Hunter Brown
|17
|SP
|59
|Ivan Herrera
|17
|C-DH
|60
|Riley Greene
|15
|OF-DH
|61
|Jac Caglianone
|17
|1B-OF-DH
|62
|Aroldis Chapman
|10
|RP
|63
|Raisel Iglesias
|17
|RP
|64
|Christian Yelich
|16
|DH
|65
|Hunter Greene
|16
|SP
|66
|Aaron Judge
|16
|OF-DH
|67
|Jose Ramirez
|16
|3B-DH
|68
|Mike Trout
|16
|OF-DH
|69
|Randy Arozarena
|16
|OF
|70
|Seiya Suzuki
|17
|OF-DH
|71
|Ronald Acuna Jr.
|16
|OF
|72
|Jesus Luzardo
|16
|SP
|73
|Kyle Harrison
|15
|SP
|74
|Josh Naylor
|15
|1B-DH
|75
|Yandy Diaz
|15
|1B-DH
|76
|Konnor Griffin
|15
|SS
|77
|Logan Webb
|16
|SP
|78
|Drew Rasmussen
|15
|SP
|79
|Max Fried
|15
|SP
|80
|Ozzie Albies
|15
|2B
|81
|Kevin McGonigle
|15
|3B-SS
|82
|Manny Machado
|15
|3B-DH
|83
|JJ Wetherholt
|15
|2B-SS
|84
|Louie Varland
|15
|RP
|85
|David Bednar
|15
|RP
|86
|Gavin Williams
|15
|SP
|87
|George Kirby
|15
|SP
|88
|Freddy Peralta
|15
|SP
|89
|Kevin Gausman
|15
|SP
|90
|Maikel Garcia
|15
|3B
|91
|Braxton Ashcraft
|15
|SP-RP
|92
|Ryan Helsley
|15
|RP
|93
|Andy Pages
|15
|OF
|94
|Ian Happ
|15
|OF
|95
|Framber Valdez
|15
|SP
|96
|Sal Stewart
|15
|1B-2B-3B-DH
|97
|Parker Messick
|15
|SP
|98
|Bryce Miller
|15
|SP
|99
|Rafael Devers
|15
|1B-DH
|100
|Mookie Betts
|15
|SS
|101
|Brandon Lowe
|15
|2B
|102
|Otto Lopez
|15
|2B-SS
|103
|Max Muncy
|15
|3B
|104
|Shota Imanaga
|15
|SP
|105
|Nathan Eovaldi
|15
|SP
|106
|Dillon Dingler
|15
|C-DH
|107
|Carlos Rodon
|15
|SP
|108
|Xavier Edwards
|15
|2B-SS
|109
|Gerrit Cole
|15
|SP
|110
|Nico Hoerner
|15
|2B-SS
|111
|Geraldo Perdomo
|14
|SS
|112
|Trey Yesavage
|14
|SP
|113
|Brandon Woodruff
|13
|SP
|114
|Bryan Baker
|12
|RP
|115
|Ranger Suarez
|12
|SP
|116
|Brandon Nimmo
|12
|OF-DH
|117
|Taylor Ward
|11
|OF-DH
|118
|Michael Busch
|11
|1B
|119
|Cal Raleigh
|10
|C-DH
|120
|Devin Williams
|10
|RP
|121
|Michael King
|10
|SP
|122
|Riley O'Brien
|10
|RP
|123
|Jackson Merrill
|10
|OF
|124
|Miguel Vargas
|10
|1B-3B
|125
|Payton Tolle
|10
|SP-RP
|126
|Jarren Duran
|10
|OF-DH
|127
|Bryan Reynolds
|10
|OF-DH
|128
|Bo Bichette
|9
|3B-SS
|129
|Jeremy Pena
|9
|SS
|130
|Sam Antonacci
|9
|2B-OF
|131
|Sandy Alcantara
|9
|SP
|132
|Max Meyer
|9
|SP
|133
|Emmet Sheehan
|9
|SP
|134
|Kyle Bradish
|9
|SP
|135
|Sonny Gray
|9
|SP
|136
|Austin Riley
|8
|3B
|137
|Tyler Soderstrom
|8
|1B-OF
|138
|Shane McClanahan
|7
|SP
|139
|Colson Montgomery
|7
|3B-SS
|140
|Brent Rooker
|7
|OF-DH
|141
|Eugenio Suarez
|7
|3B-DH
|142
|Garrett Crochet
|7
|SP
|143
|Tyler Glasnow
|7
|SP
|144
|Wyatt Langford
|7
|OF
|145
|Reid Detmers
|7
|SP-RP
|146
|Trevor Megill
|7
|RP
|147
|Kenley Jansen
|7
|RP
|148
|Eury Perez
|7
|SP
|149
|Samuel Basallo
|7
|C-1B-DH
|150
|George Springer
|7
|OF-DH
|151
|Travis Bazzana
|7
|2B
|152
|Carson Benge
|7
|OF
|153
|Oneil Cruz
|7
|OF-DH
|154
|Jonathan Aranda
|6
|1B
|155
|J.J. Bleday
|6
|OF-DH
|156
|Christian Walker
|6
|1B
|157
|Jose Soriano
|6
|SP
|158
|Gage Jump
|6
|SP
|159
|Alec Burleson
|6
|1B-OF-DH
|160
|Alex Bregman
|6
|3B-DH
|161
|Nick Lodolo
|6
|SP
|162
|Adley Rutschman
|6
|C-DH
|163
|Chase DeLauter
|6
|OF-DH
|164
|Ryan Weathers
|6
|SP
|165
|Casey Schmitt
|6
|1B-2B-3B-SS-OF-DH
|166
|Wilyer Abreu
|5
|OF
|167
|Connelly Early
|5
|SP
|168
|Roman Anthony
|5
|OF-DH
|169
|Chandler Simpson
|5
|OF
|170
|A.J. Ewing
|5
|OF
|171
|Will Warren
|5
|SP
|172
|Willy Adames
|5
|SS
|173
|Casey Mize
|5
|SP
|174
|Jo Adell
|5
|OF
|175
|Jacob Wilson
|5
|SS
|176
|Willson Contreras
|5
|1B
|177
|Pete Fairbanks
|5
|RP
|178
|Seth Lugo
|5
|SP
|179
|Tanner Scott
|5
|RP
|180
|Dansby Swanson
|5
|SS
|181
|Bryce Eldridge
|5
|1B-DH
|182
|Emerson Hancock
|5
|SP
|183
|Kyle Stowers
|5
|1B-OF-DH
|184
|Ceddanne Rafaela
|5
|2B-OF
|185
|Daylen Lile
|5
|OF-DH
|186
|MacKenzie Gore
|5
|SP
|187
|Taj Bradley
|5
|SP
|188
|Bubba Chandler
|5
|SP
|189
|Corey Seager
|5
|SS
|190
|Daniel Palencia
|5
|RP
|191
|Josh Jung
|5
|3B
|192
|Isaac Paredes
|5
|1B-3B-DH
|193
|Edward Cabrera
|4
|SP
|194
|Logan Henderson
|4
|SP
|195
|Jake Bauers
|4
|1B-OF
|196
|Tanner Bibee
|4
|SP
|197
|Mickey Moniak
|4
|OF-DH
|198
|Carter Jensen
|4
|C-DH
|199
|Sean Burke
|4
|SP
|200
|Jose Altuve
|4
|2B-OF-DH
|201
|Colt Emerson
|4
|3B-SS
|202
|Kazuma Okamoto
|4
|3B
|203
|Roki Sasaki
|4
|SP
|204
|Gabriel Moreno
|4
|C
|205
|Davis Martin
|4
|SP
|206
|Kris Bubic
|4
|SP
|207
|Zack Gelof
|3
|2B-3B-OF
|208
|Andrew Abbott
|3
|SP
|209
|Xander Bogaerts
|3
|SS
|210
|Robbie Ray
|3
|SP
|211
|Trevor Rogers
|3
|SP
|212
|Landen Roupp
|3
|SP
|213
|Jung Hoo Lee
|3
|OF
|214
|Jack Leiter
|3
|SP
|215
|Shane Baz
|3
|SP
|216
|Justin Wrobleski
|3
|SP-RP
|217
|Braden Montgomery
|3
|OF
|218
|Luis Castillo
|3
|SP
|219
|Jakob Marsee
|3
|OF
|220
|Luis Arraez
|3
|1B-2B-DH
|221
|Daulton Varsho
|3
|OF
|222
|Tatsuya Imai
|3
|SP
|223
|Royce Lewis
|2
|1B-3B
|224
|Ryan O'Hearn
|2
|1B-OF-DH
|225
|Matt Chapman
|2
|3B
|226
|Francisco Alvarez
|2
|C-DH
|227
|Teoscar Hernandez
|2
|OF
|228
|Spencer Steer
|2
|1B-2B-OF
|229
|Curtis Mead
|2
|1B-2B-3B
|230
|Grant Taylor
|2
|RP
|231
|Spencer Arrighetti
|2
|SP
|232
|Joey Cantillo
|2
|SP-RP