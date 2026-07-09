2026 Fantasy Baseball Week 16 Trade Values: Rest of season rankings for Roto, H2H points

Every week, we update our Fantasy Baseball rankings to reflect the latest injuries, standout performances, and more to help you make the best lineup decisions you can.
That includes trade advice, with the latest Trade Values Chart here to help you make the right trades to build a championship roster. Here's how it works: Look for the value of the player(s) you're giving up, compare it to the value of the player(s) you're getting in return, and if you've got more points coming back to you than you're giving up, go ahead and pull the trigger on that trade.
Now, of course, it's not an exact science; if the values are pretty close but you like the player you're getting back more than I do, go ahead and make the trade. And, the more lopsided the trade is in terms of the number of players moved on each side, the less you have to adhere to the values; trading three quarters, two dimes, and a nickel for a dollar is usually not going to work out well for the person getting all that change.
We've got values for both H2H points and Roto/categories leagues below, and you can also use these as rest-of-season rankings for both formats as well. And, if you don't see a player listed here, I'm treating them as if they have very minimal trade value.
H2H Trade Values Chart
|Rank
|Player
|Value
|Eligible
|1
|Shohei Ohtani
|52
|DH-SP
|2
|Juan Soto
|48
|OF-DH
|3
|Bobby Witt
|48
|SS
|4
|Yordan Alvarez
|48
|OF-DH
|5
|Kyle Schwarber
|47
|DH
|6
|Corbin Carroll
|45
|OF
|7
|Nick Kurtz
|44
|1B
|8
|Elly De La Cruz
|39
|SS
|9
|Julio Rodriguez
|38
|OF
|10
|Junior Caminero
|37
|3B
|11
|Jackson Chourio
|37
|OF
|12
|James Wood
|37
|OF-DH
|13
|Kyle Tucker
|35
|OF-DH
|14
|Ketel Marte
|35
|2B-DH
|15
|Fernando Tatis Jr.
|35
|2B-OF
|16
|Jacob Misiorowski
|34
|SP
|17
|Cristopher Sanchez
|34
|SP
|18
|Paul Skenes
|34
|SP
|19
|Tarik Skubal
|34
|SP
|20
|Matt Olson
|33
|1B
|21
|Bryce Harper
|32
|1B-DH
|22
|Cam Schlittler
|31
|SP
|23
|Pete Crow-Armstrong
|30
|OF
|24
|Ben Rice
|29
|C-1B-DH
|25
|Chris Sale
|29
|SP
|26
|Yoshinobu Yamamoto
|29
|SP
|27
|Zack Wheeler
|29
|SP
|28
|Bryan Woo
|28
|SP
|29
|Shea Langeliers
|28
|C-DH
|30
|Jacob deGrom
|28
|SP
|31
|Dylan Cease
|28
|SP
|32
|Logan Gilbert
|28
|SP
|33
|Brice Turang
|25
|2B
|34
|Gunnar Henderson
|25
|SS-DH
|35
|Hunter Brown
|25
|SP
|36
|Nolan McLean
|25
|SP
|37
|Pete Alonso
|25
|1B-DH
|38
|Joe Ryan
|25
|SP
|39
|Chase Burns
|25
|SP
|40
|Yandy Diaz
|24
|1B-DH
|41
|Freddie Freeman
|23
|1B
|42
|Vladimir Guerrero Jr.
|23
|1B-DH
|43
|Jordan Walker
|23
|OF
|44
|Hunter Goodman
|23
|C-DH
|45
|C.J. Abrams
|23
|SS
|46
|Drew Rasmussen
|23
|SP
|47
|Jesus Luzardo
|22
|SP
|48
|Mike Trout
|22
|OF-DH
|49
|Cody Bellinger
|22
|OF
|50
|Jazz Chisholm Jr.
|22
|2B-3B
|51
|Trea Turner
|22
|SS
|52
|Aaron Judge
|21
|OF-DH
|53
|Francisco Lindor
|21
|SS
|54
|Zachary Neto
|21
|SS
|55
|Hunter Greene
|20
|SP
|56
|George Kirby
|20
|SP
|57
|Max Fried
|20
|SP
|58
|William Contreras
|20
|C-DH
|59
|Parker Messick
|19
|SP
|60
|Ivan Herrera
|19
|C-DH
|61
|Jose Ramirez
|19
|3B-DH
|62
|Braxton Ashcraft
|19
|SP-RP
|63
|Mason Miller
|19
|RP
|64
|Logan Webb
|19
|SP
|65
|Josh Naylor
|18
|1B-DH
|66
|Andres Munoz
|18
|RP
|67
|Ronald Acuna Jr.
|18
|OF
|68
|Kyle Harrison
|18
|SP
|69
|Framber Valdez
|18
|SP
|70
|Bryce Miller
|18
|SP
|71
|Payton Tolle
|17
|SP-RP
|72
|Freddy Peralta
|17
|SP
|73
|Gavin Williams
|17
|SP
|74
|Kevin Gausman
|17
|SP
|75
|Nathan Eovaldi
|16
|SP
|76
|Michael Harris
|16
|OF
|77
|Byron Buxton
|16
|OF-DH
|78
|Kevin McGonigle
|16
|3B-SS
|79
|Max Muncy
|16
|3B
|80
|Otto Lopez
|16
|2B-SS
|81
|Geraldo Perdomo
|15
|SS
|82
|Mookie Betts
|15
|SS
|83
|Riley Greene
|15
|OF-DH
|84
|Jhoan Duran
|15
|RP
|85
|Randy Arozarena
|15
|OF
|86
|Rafael Devers
|15
|1B-DH
|87
|Cade Smith
|15
|RP
|88
|Drake Baldwin
|15
|C-DH
|89
|Trey Yesavage
|15
|SP
|90
|Shota Imanaga
|15
|SP
|91
|Manny Machado
|15
|3B-DH
|92
|Seiya Suzuki
|15
|OF-DH
|93
|Ian Happ
|15
|OF
|94
|Wyatt Langford
|15
|OF
|95
|Gerrit Cole
|15
|SP
|96
|Seth Lugo
|15
|SP
|97
|Raisel Iglesias
|15
|RP
|98
|Taylor Ward
|15
|OF-DH
|99
|Brandon Nimmo
|15
|OF-DH
|100
|Kyle Bradish
|15
|SP
|101
|Jeremy Pena
|15
|SS
|102
|Sal Stewart
|15
|1B-2B-3B-DH
|103
|Bryan Reynolds
|15
|OF-DH
|104
|Sandy Alcantara
|15
|SP
|105
|Michael King
|14
|SP
|106
|Brandon Lowe
|14
|2B-DH
|107
|Dillon Dingler
|14
|C-DH
|108
|Cal Raleigh
|13
|C-DH
|109
|Xavier Edwards
|13
|2B-SS
|110
|JJ Wetherholt
|13
|2B-SS
|111
|Michael Busch
|13
|1B
|112
|Jac Caglianone
|13
|1B-OF-DH
|113
|Tyler Soderstrom
|12
|1B-OF
|114
|Miguel Vargas
|12
|1B-3B
|115
|Maikel Garcia
|11
|3B
|116
|Nico Hoerner
|11
|2B-SS
|117
|Ozzie Albies
|11
|2B
|118
|Max Meyer
|11
|SP
|119
|Casey Mize
|10
|SP
|120
|Nick Lodolo
|10
|SP
|121
|Andy Pages
|9
|OF
|122
|Sonny Gray
|9
|SP
|123
|Carson Benge
|9
|OF
|124
|Oneil Cruz
|9
|OF-DH
|125
|Sam Antonacci
|9
|2B-OF
|126
|Jarren Duran
|9
|OF-DH
|127
|Travis Bazzana
|9
|2B
|128
|Devin Williams
|9
|RP
|129
|Christian Walker
|8
|1B
|130
|Austin Riley
|8
|3B
|131
|Alex Bregman
|7
|3B-DH
|132
|Ranger Suarez
|7
|SP
|133
|Eury Perez
|7
|SP
|134
|Emmet Sheehan
|7
|SP
|135
|Connelly Early
|6
|SP
|136
|Jose Soriano
|6
|SP
|137
|Shane McClanahan
|6
|SP
|138
|Josh Hader
|6
|RP
|139
|Christian Yelich
|6
|DH
|140
|Aroldis Chapman
|6
|RP
|141
|Bo Bichette
|6
|3B-SS
|142
|Reid Detmers
|6
|SP-RP
|143
|Emerson Hancock
|6
|SP
|144
|Joey Cantillo
|6
|SP-RP
|145
|Trevor Megill
|6
|RP
|146
|David Bednar
|5
|RP
|147
|Roki Sasaki
|5
|SP
|148
|Tyler Glasnow
|5
|SP
|149
|Ryan Weathers
|5
|SP
|150
|Louie Varland
|5
|RP
|151
|Bryan Baker
|5
|RP
|152
|Griffin Jax
|5
|SP-RP
|153
|Riley O'Brien
|5
|RP
|154
|Ian Seymour
|5
|SP-RP
|155
|Sean Burke
|5
|SP
|156
|Logan Henderson
|4
|SP
|157
|Justin Wrobleski
|4
|SP-RP
|158
|Taj Bradley
|4
|SP
|159
|Trevor Rogers
|4
|SP
|160
|Jacob Latz
|4
|SP-RP
|161
|Foster Griffin
|4
|SP-RP
|162
|Gage Jump
|3
|SP
|163
|Garrett Crochet
|3
|SP
|164
|Pete Fairbanks
|3
|RP
|165
|A.J. Ewing
|3
|OF
|166
|Teoscar Hernandez
|3
|OF
|167
|Jackson Merrill
|3
|OF
|168
|George Springer
|3
|OF-DH
|169
|Chase DeLauter
|3
|OF-DH
|170
|Will Warren
|2
|SP
|171
|Tanner Bibee
|2
|SP
|172
|MacKenzie Gore
|2
|SP
|173
|Robbie Ray
|2
|SP
|174
|J.T. Ginn
|2
|SP
|175
|Edward Cabrera
|2
|SP
|176
|Kyle Stowers
|2
|1B-OF-DH
|177
|Daylen Lile
|2
|OF-DH
|178
|Jonathan Aranda
|2
|1B
|179
|Willson Contreras
|2
|1B
|180
|Isaac Paredes
|2
|1B-3B-DH
|181
|Eugenio Suarez
|2
|3B-DH
|182
|Alec Burleson
|2
|1B-OF-DH
|183
|Roman Anthony
|2
|OF-DH
|184
|Munetaka Murakami
|2
|1B
|185
|Jake Bauers
|2
|1B-OF
|186
|Ryan O'Hearn
|2
|1B-OF-DH
|187
|Dominic Canzone
|2
|OF-DH
|188
|Wilyer Abreu
|2
|OF
|189
|Jose Altuve
|2
|2B-OF-DH
|190
|Andrew Abbott
|2
|SP
Roto Trade Values Chart
|Rank
|Player
|Value
|Eligible
|1
|Shohei Ohtani
|48
|DH-SP
|2
|Bobby Witt
|47
|SS
|3
|Juan Soto
|46
|OF-DH
|4
|Yordan Alvarez
|46
|OF-DH
|5
|Corbin Carroll
|44
|OF
|6
|Elly De La Cruz
|43
|SS
|7
|Julio Rodriguez
|43
|OF
|8
|Jackson Chourio
|40
|OF
|9
|Nick Kurtz
|38
|1B
|10
|Kyle Schwarber
|38
|DH
|11
|Junior Caminero
|38
|3B
|12
|James Wood
|35
|OF-DH
|13
|Fernando Tatis Jr.
|31
|2B-OF
|14
|Jacob Misiorowski
|31
|SP
|15
|Cristopher Sanchez
|31
|SP
|16
|Paul Skenes
|31
|SP
|17
|Tarik Skubal
|31
|SP
|18
|Pete Crow-Armstrong
|31
|OF
|19
|Kyle Tucker
|31
|OF-DH
|20
|C.J. Abrams
|28
|SS
|21
|Gunnar Henderson
|28
|SS-DH
|22
|Ketel Marte
|27
|2B-DH
|23
|Brice Turang
|27
|2B
|24
|Matt Olson
|27
|1B
|25
|Bryce Harper
|27
|1B-DH
|26
|Jazz Chisholm Jr.
|25
|2B-3B
|27
|Mason Miller
|24
|RP
|28
|Cam Schlittler
|24
|SP
|29
|Yoshinobu Yamamoto
|23
|SP
|30
|Chris Sale
|20
|SP
|31
|Zack Wheeler
|19
|SP
|32
|Ben Rice
|19
|C-1B-DH
|33
|Shea Langeliers
|19
|C-DH
|34
|Zachary Neto
|19
|SS
|35
|Hunter Goodman
|19
|C-DH
|36
|Jacob deGrom
|19
|SP
|37
|Trea Turner
|19
|SS
|38
|Francisco Lindor
|19
|SS
|39
|Logan Gilbert
|19
|SP
|40
|Bryan Woo
|19
|SP
|41
|Chase Burns
|19
|SP
|42
|Cade Smith
|19
|RP
|43
|Josh Hader
|19
|RP
|44
|Andres Munoz
|19
|RP
|45
|Pete Alonso
|19
|1B-DH
|46
|Jhoan Duran
|19
|RP
|47
|William Contreras
|18
|C-DH
|48
|Drake Baldwin
|18
|C-DH
|49
|Hunter Greene
|18
|SP
|50
|Nolan McLean
|18
|SP
|51
|Jordan Walker
|18
|OF
|52
|Cody Bellinger
|18
|OF
|53
|Freddie Freeman
|18
|1B
|54
|Vladimir Guerrero Jr.
|18
|1B-DH
|55
|Ronald Acuna Jr.
|17
|OF
|56
|Michael Harris
|17
|OF
|57
|Joe Ryan
|17
|SP
|58
|Dylan Cease
|17
|SP
|59
|Hunter Brown
|17
|SP
|60
|Ivan Herrera
|15
|C-DH
|61
|Riley Greene
|17
|OF-DH
|62
|Byron Buxton
|10
|OF-DH
|63
|Aroldis Chapman
|17
|RP
|64
|Raisel Iglesias
|16
|RP
|65
|Christian Yelich
|16
|DH
|66
|Aaron Judge
|16
|OF-DH
|67
|Jose Ramirez
|16
|3B-DH
|68
|Mike Trout
|16
|OF-DH
|69
|Jac Caglianone
|16
|1B-OF-DH
|70
|Randy Arozarena
|17
|OF
|71
|Seiya Suzuki
|16
|OF-DH
|72
|Jesus Luzardo
|16
|SP
|73
|Bryce Miller
|15
|SP
|74
|Kyle Harrison
|15
|SP
|75
|Josh Naylor
|15
|1B-DH
|76
|Yandy Diaz
|15
|1B-DH
|77
|Logan Webb
|16
|SP
|78
|Drew Rasmussen
|15
|SP
|79
|Max Fried
|15
|SP
|80
|Ozzie Albies
|15
|2B
|81
|Kevin McGonigle
|15
|3B-SS
|82
|Manny Machado
|15
|3B-DH
|83
|JJ Wetherholt
|15
|2B-SS
|84
|Louie Varland
|15
|RP
|85
|George Kirby
|15
|SP
|86
|Freddy Peralta
|15
|SP
|87
|Kevin Gausman
|15
|SP
|88
|Gavin Williams
|15
|SP
|89
|Braxton Ashcraft
|15
|SP-RP
|90
|David Bednar
|15
|RP
|91
|Andy Pages
|15
|OF
|92
|Framber Valdez
|15
|SP
|93
|Otto Lopez
|15
|2B-SS
|94
|Sal Stewart
|15
|1B-2B-3B-DH
|95
|Parker Messick
|15
|SP
|96
|Nathan Eovaldi
|15
|SP
|97
|Rafael Devers
|15
|1B-DH
|98
|Brandon Lowe
|15
|2B-DH
|99
|Max Muncy
|15
|3B
|100
|Shota Imanaga
|15
|SP
|101
|Dillon Dingler
|15
|C-DH
|102
|Geraldo Perdomo
|15
|SS
|103
|Xavier Edwards
|15
|2B-SS
|104
|Mookie Betts
|15
|SS
|105
|Gerrit Cole
|15
|SP
|106
|Nico Hoerner
|15
|2B-SS
|107
|Trey Yesavage
|15
|SP
|108
|Bryan Baker
|15
|RP
|109
|Ranger Suarez
|15
|SP
|110
|Bryan Reynolds
|15
|OF-DH
|111
|Brandon Nimmo
|14
|OF-DH
|112
|Ian Happ
|14
|OF
|113
|Taylor Ward
|13
|OF-DH
|114
|Cal Raleigh
|12
|C-DH
|115
|Devin Williams
|12
|RP
|116
|Michael King
|12
|SP
|117
|Riley O'Brien
|11
|RP
|118
|Jackson Merrill
|11
|OF
|119
|Miguel Vargas
|10
|1B-3B
|120
|Maikel Garcia
|10
|3B
|121
|Willson Contreras
|10
|1B
|122
|Michael Busch
|10
|1B
|123
|Sandy Alcantara
|10
|SP
|124
|Max Meyer
|10
|SP
|125
|Kyle Bradish
|10
|SP
|126
|Payton Tolle
|10
|SP-RP
|127
|Bo Bichette
|10
|3B-SS
|128
|Jeremy Pena
|9
|SS
|129
|Sam Antonacci
|9
|2B-OF
|130
|Emmet Sheehan
|9
|SP
|131
|Sonny Gray
|9
|SP
|132
|Austin Riley
|9
|3B
|133
|Shane McClanahan
|9
|SP
|134
|Colson Montgomery
|9
|3B-SS
|135
|Eugenio Suarez
|9
|3B-DH
|136
|Tyler Glasnow
|8
|SP
|137
|Wyatt Langford
|8
|OF
|138
|Reid Detmers
|7
|SP-RP
|139
|Trevor Megill
|7
|RP
|140
|Eury Perez
|7
|SP
|141
|Samuel Basallo
|7
|C-1B-DH
|142
|Ceddanne Rafaela
|7
|2B-OF
|143
|Carson Benge
|7
|OF
|144
|Jarren Duran
|7
|OF-DH
|145
|Travis Bazzana
|7
|2B
|146
|Oneil Cruz
|7
|OF-DH
|147
|Jonathan Aranda
|7
|1B
|148
|Christian Walker
|7
|1B
|149
|Munetaka Murakami
|7
|1B
|150
|Tyler Soderstrom
|7
|1B-OF
|151
|Jose Soriano
|7
|SP
|152
|Alec Burleson
|7
|1B-OF-DH
|153
|Nick Lodolo
|7
|SP
|154
|Carter Jensen
|6
|C-DH
|155
|Adley Rutschman
|6
|C-DH
|156
|Isaac Paredes
|6
|1B-3B-DH
|157
|Alex Bregman
|6
|3B-DH
|158
|Casey Schmitt
|6
|1B-2B-3B-SS-OF-DH
|159
|Wilyer Abreu
|6
|OF
|160
|Chandler Simpson
|6
|OF
|161
|A.J. Ewing
|6
|OF
|162
|Cole Carrigg
|6
|OF
|163
|J.J. Bleday
|6
|OF-DH
|164
|Teoscar Hernandez
|6
|OF
|165
|Chase DeLauter
|6
|OF-DH
|166
|Dansby Swanson
|5
|SS
|167
|Willy Adames
|5
|SS
|168
|Casey Mize
|5
|SP
|169
|Garrett Crochet
|5
|SP
|170
|Jacob Wilson
|5
|SS
|171
|Gage Jump
|5
|SP
|172
|Logan Henderson
|5
|SP
|173
|Ian Seymour
|5
|SP-RP
|174
|Justin Wrobleski
|5
|SP-RP
|175
|Paul Sewald
|5
|RP
|176
|Pete Fairbanks
|5
|RP
|177
|Tanner Scott
|5
|RP
|178
|Kenley Jansen
|5
|RP
|179
|Bryce Eldridge
|5
|1B-DH
|180
|Taj Bradley
|5
|SP
|181
|Emerson Hancock
|5
|SP
|182
|Kyle Stowers
|5
|1B-OF-DH
|183
|Brandon Marsh
|5
|OF
|184
|Roman Anthony
|5
|OF-DH
|185
|Daylen Lile
|5
|OF-DH
|186
|Mickey Moniak
|5
|OF-DH
|187
|Ryan O'Hearn
|5
|1B-OF-DH
|188
|Jake McCarthy
|5
|OF
|189
|George Springer
|5
|OF-DH
|190
|Sean Burke
|5
|SP
|191
|Joey Cantillo
|5
|SP-RP
|192
|Tanner Bibee
|5
|SP
|193
|MacKenzie Gore
|4
|SP
|194
|Bubba Chandler
|4
|SP
|195
|Griffin Jax
|4
|SP-RP
|196
|Edward Cabrera
|4
|SP
|197
|Curtis Mead
|4
|1B-2B-3B
|198
|Kazuma Okamoto
|4
|3B
|199
|Josh Jung
|4
|3B
|200
|Luis Arraez
|4
|1B-2B-DH
|201
|Jake Bauers
|4
|1B-OF
|202
|Seth Lugo
|4
|SP
|203
|Zack Gelof
|4
|2B-3B-OF
|204
|Jung Hoo Lee
|4
|OF
|205
|Dominic Canzone
|4
|OF-DH
|206
|Jose Altuve
|4
|2B-OF-DH
|207
|Luis Garcia
|3
|1B-2B-DH
|208
|Colt Emerson
|3
|3B-SS
|209
|Roki Sasaki
|3
|SP
|210
|Francisco Alvarez
|3
|C-DH
|211
|Kyle Teel
|3
|C
|212
|Gabriel Moreno
|3
|C-DH
|213
|Davis Martin
|3
|SP
|214
|Ryan Weathers
|3
|SP
|215
|Andrew Abbott
|3
|SP
|216
|Will Warren
|3
|SP
|217
|Xander Bogaerts
|3
|SS
|218
|Robbie Ray
|3
|SP
|219
|Trevor Rogers
|3
|SP
|220
|Landen Roupp
|3
|SP
|221
|Carlos Rodon
|3
|SP
|222
|Shane Baz
|3
|SP