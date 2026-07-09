site: fantasynews | arena: mlb | pageType: stories | section: | slug: 2026-fantasy-baseball-week-16-trade-values-rest-of-season-rankings-for-roto-h2h-points | sport: baseball | route: article_single_fantasy | 6-keys: media/fantasynews/mlb/reg/free/stories

2026 Fantasy Baseball Week 16 Trade Values: Rest of season rankings for Roto, H2H points The trade values chart aims to help you make the best value trades you can Chris Towers By • 7 min read Add CBS Sports on Google Imagn Images Every week, we update our Fantasy Baseball rankings to reflect the latest injuries, standout performances, and more to help you make the best lineup decisions you can. That includes trade advice, with the latest Trade Values Chart here to help you make the right trades to build a championship roster. Here's how it works: Look for the value of the player(s) you're giving up, compare it to the value of the player(s) you're getting in return, and if you've got more points coming back to you than you're giving up, go ahead and pull the trigger on that trade. Now, of course, it's not an exact science; if the values are pretty close but you like the player you're getting back more than I do, go ahead and make the trade. And, the more lopsided the trade is in terms of the number of players moved on each side, the less you have to adhere to the values; trading three quarters, two dimes, and a nickel for a dollar is usually not going to work out well for the person getting all that change. We've got values for both H2H points and Roto/categories leagues below, and you can also use these as rest-of-season rankings for both formats as well. And, if you don't see a player listed here, I'm treating them as if they have very minimal trade value. H2H Trade Values Chart Rank Player Value Eligible 1 Shohei Ohtani 52 DH-SP 2 Juan Soto 48 OF-DH 3 Bobby Witt 48 SS 4 Yordan Alvarez 48 OF-DH 5 Kyle Schwarber 47 DH 6 Corbin Carroll 45 OF 7 Nick Kurtz 44 1B 8 Elly De La Cruz 39 SS 9 Julio Rodriguez 38 OF 10 Junior Caminero 37 3B 11 Jackson Chourio 37 OF 12 James Wood 37 OF-DH 13 Kyle Tucker 35 OF-DH 14 Ketel Marte 35 2B-DH 15 Fernando Tatis Jr. 35 2B-OF 16 Jacob Misiorowski 34 SP 17 Cristopher Sanchez 34 SP 18 Paul Skenes 34 SP 19 Tarik Skubal 34 SP 20 Matt Olson 33 1B 21 Bryce Harper 32 1B-DH 22 Cam Schlittler 31 SP 23 Pete Crow-Armstrong 30 OF 24 Ben Rice 29 C-1B-DH 25 Chris Sale 29 SP 26 Yoshinobu Yamamoto 29 SP 27 Zack Wheeler 29 SP 28 Bryan Woo 28 SP 29 Shea Langeliers 28 C-DH 30 Jacob deGrom 28 SP 31 Dylan Cease 28 SP 32 Logan Gilbert 28 SP 33 Brice Turang 25 2B 34 Gunnar Henderson 25 SS-DH 35 Hunter Brown 25 SP 36 Nolan McLean 25 SP 37 Pete Alonso 25 1B-DH 38 Joe Ryan 25 SP 39 Chase Burns 25 SP 40 Yandy Diaz 24 1B-DH 41 Freddie Freeman 23 1B 42 Vladimir Guerrero Jr. 23 1B-DH 43 Jordan Walker 23 OF 44 Hunter Goodman 23 C-DH 45 C.J. Abrams 23 SS 46 Drew Rasmussen 23 SP 47 Jesus Luzardo 22 SP 48 Mike Trout 22 OF-DH 49 Cody Bellinger 22 OF 50 Jazz Chisholm Jr. 22 2B-3B 51 Trea Turner 22 SS 52 Aaron Judge 21 OF-DH 53 Francisco Lindor 21 SS 54 Zachary Neto 21 SS 55 Hunter Greene 20 SP 56 George Kirby 20 SP 57 Max Fried 20 SP 58 William Contreras 20 C-DH 59 Parker Messick 19 SP 60 Ivan Herrera 19 C-DH 61 Jose Ramirez 19 3B-DH 62 Braxton Ashcraft 19 SP-RP 63 Mason Miller 19 RP 64 Logan Webb 19 SP 65 Josh Naylor 18 1B-DH 66 Andres Munoz 18 RP 67 Ronald Acuna Jr. 18 OF 68 Kyle Harrison 18 SP 69 Framber Valdez 18 SP 70 Bryce Miller 18 SP 71 Payton Tolle 17 SP-RP 72 Freddy Peralta 17 SP 73 Gavin Williams 17 SP 74 Kevin Gausman 17 SP 75 Nathan Eovaldi 16 SP 76 Michael Harris 16 OF 77 Byron Buxton 16 OF-DH 78 Kevin McGonigle 16 3B-SS 79 Max Muncy 16 3B 80 Otto Lopez 16 2B-SS 81 Geraldo Perdomo 15 SS 82 Mookie Betts 15 SS 83 Riley Greene 15 OF-DH 84 Jhoan Duran 15 RP 85 Randy Arozarena 15 OF 86 Rafael Devers 15 1B-DH 87 Cade Smith 15 RP 88 Drake Baldwin 15 C-DH 89 Trey Yesavage 15 SP 90 Shota Imanaga 15 SP 91 Manny Machado 15 3B-DH 92 Seiya Suzuki 15 OF-DH 93 Ian Happ 15 OF 94 Wyatt Langford 15 OF 95 Gerrit Cole 15 SP 96 Seth Lugo 15 SP 97 Raisel Iglesias 15 RP 98 Taylor Ward 15 OF-DH 99 Brandon Nimmo 15 OF-DH 100 Kyle Bradish 15 SP 101 Jeremy Pena 15 SS 102 Sal Stewart 15 1B-2B-3B-DH 103 Bryan Reynolds 15 OF-DH 104 Sandy Alcantara 15 SP 105 Michael King 14 SP 106 Brandon Lowe 14 2B-DH 107 Dillon Dingler 14 C-DH 108 Cal Raleigh 13 C-DH 109 Xavier Edwards 13 2B-SS 110 JJ Wetherholt 13 2B-SS 111 Michael Busch 13 1B 112 Jac Caglianone 13 1B-OF-DH 113 Tyler Soderstrom 12 1B-OF 114 Miguel Vargas 12 1B-3B 115 Maikel Garcia 11 3B 116 Nico Hoerner 11 2B-SS 117 Ozzie Albies 11 2B 118 Max Meyer 11 SP 119 Casey Mize 10 SP 120 Nick Lodolo 10 SP 121 Andy Pages 9 OF 122 Sonny Gray 9 SP 123 Carson Benge 9 OF 124 Oneil Cruz 9 OF-DH 125 Sam Antonacci 9 2B-OF 126 Jarren Duran 9 OF-DH 127 Travis Bazzana 9 2B 128 Devin Williams 9 RP 129 Christian Walker 8 1B 130 Austin Riley 8 3B 131 Alex Bregman 7 3B-DH 132 Ranger Suarez 7 SP 133 Eury Perez 7 SP 134 Emmet Sheehan 7 SP 135 Connelly Early 6 SP 136 Jose Soriano 6 SP 137 Shane McClanahan 6 SP 138 Josh Hader 6 RP 139 Christian Yelich 6 DH 140 Aroldis Chapman 6 RP 141 Bo Bichette 6 3B-SS 142 Reid Detmers 6 SP-RP 143 Emerson Hancock 6 SP 144 Joey Cantillo 6 SP-RP 145 Trevor Megill 6 RP 146 David Bednar 5 RP 147 Roki Sasaki 5 SP 148 Tyler Glasnow 5 SP 149 Ryan Weathers 5 SP 150 Louie Varland 5 RP 151 Bryan Baker 5 RP 152 Griffin Jax 5 SP-RP 153 Riley O'Brien 5 RP 154 Ian Seymour 5 SP-RP 155 Sean Burke 5 SP 156 Logan Henderson 4 SP 157 Justin Wrobleski 4 SP-RP 158 Taj Bradley 4 SP 159 Trevor Rogers 4 SP 160 Jacob Latz 4 SP-RP 161 Foster Griffin 4 SP-RP 162 Gage Jump 3 SP 163 Garrett Crochet 3 SP 164 Pete Fairbanks 3 RP 165 A.J. Ewing 3 OF 166 Teoscar Hernandez 3 OF 167 Jackson Merrill 3 OF 168 George Springer 3 OF-DH 169 Chase DeLauter 3 OF-DH 170 Will Warren 2 SP 171 Tanner Bibee 2 SP 172 MacKenzie Gore 2 SP 173 Robbie Ray 2 SP 174 J.T. Ginn 2 SP 175 Edward Cabrera 2 SP 176 Kyle Stowers 2 1B-OF-DH 177 Daylen Lile 2 OF-DH 178 Jonathan Aranda 2 1B 179 Willson Contreras 2 1B 180 Isaac Paredes 2 1B-3B-DH 181 Eugenio Suarez 2 3B-DH 182 Alec Burleson 2 1B-OF-DH 183 Roman Anthony 2 OF-DH 184 Munetaka Murakami 2 1B 185 Jake Bauers 2 1B-OF 186 Ryan O'Hearn 2 1B-OF-DH 187 Dominic Canzone 2 OF-DH 188 Wilyer Abreu 2 OF 189 Jose Altuve 2 2B-OF-DH 190 Andrew Abbott 2 SP Roto Trade Values Chart Rank Player Value Eligible 1 Shohei Ohtani 48 DH-SP 2 Bobby Witt 47 SS 3 Juan Soto 46 OF-DH 4 Yordan Alvarez 46 OF-DH 5 Corbin Carroll 44 OF 6 Elly De La Cruz 43 SS 7 Julio Rodriguez 43 OF 8 Jackson Chourio 40 OF 9 Nick Kurtz 38 1B 10 Kyle Schwarber 38 DH 11 Junior Caminero 38 3B 12 James Wood 35 OF-DH 13 Fernando Tatis Jr. 31 2B-OF 14 Jacob Misiorowski 31 SP 15 Cristopher Sanchez 31 SP 16 Paul Skenes 31 SP 17 Tarik Skubal 31 SP 18 Pete Crow-Armstrong 31 OF 19 Kyle Tucker 31 OF-DH 20 C.J. Abrams 28 SS 21 Gunnar Henderson 28 SS-DH 22 Ketel Marte 27 2B-DH 23 Brice Turang 27 2B 24 Matt Olson 27 1B 25 Bryce Harper 27 1B-DH 26 Jazz Chisholm Jr. 25 2B-3B 27 Mason Miller 24 RP 28 Cam Schlittler 24 SP 29 Yoshinobu Yamamoto 23 SP 30 Chris Sale 20 SP 31 Zack Wheeler 19 SP 32 Ben Rice 19 C-1B-DH 33 Shea Langeliers 19 C-DH 34 Zachary Neto 19 SS 35 Hunter Goodman 19 C-DH 36 Jacob deGrom 19 SP 37 Trea Turner 19 SS 38 Francisco Lindor 19 SS 39 Logan Gilbert 19 SP 40 Bryan Woo 19 SP 41 Chase Burns 19 SP 42 Cade Smith 19 RP 43 Josh Hader 19 RP 44 Andres Munoz 19 RP 45 Pete Alonso 19 1B-DH 46 Jhoan Duran 19 RP 47 William Contreras 18 C-DH 48 Drake Baldwin 18 C-DH 49 Hunter Greene 18 SP 50 Nolan McLean 18 SP 51 Jordan Walker 18 OF 52 Cody Bellinger 18 OF 53 Freddie Freeman 18 1B 54 Vladimir Guerrero Jr. 18 1B-DH 55 Ronald Acuna Jr. 17 OF 56 Michael Harris 17 OF 57 Joe Ryan 17 SP 58 Dylan Cease 17 SP 59 Hunter Brown 17 SP 60 Ivan Herrera 15 C-DH 61 Riley Greene 17 OF-DH 62 Byron Buxton 10 OF-DH 63 Aroldis Chapman 17 RP 64 Raisel Iglesias 16 RP 65 Christian Yelich 16 DH 66 Aaron Judge 16 OF-DH 67 Jose Ramirez 16 3B-DH 68 Mike Trout 16 OF-DH 69 Jac Caglianone 16 1B-OF-DH 70 Randy Arozarena 17 OF 71 Seiya Suzuki 16 OF-DH 72 Jesus Luzardo 16 SP 73 Bryce Miller 15 SP 74 Kyle Harrison 15 SP 75 Josh Naylor 15 1B-DH 76 Yandy Diaz 15 1B-DH 77 Logan Webb 16 SP 78 Drew Rasmussen 15 SP 79 Max Fried 15 SP 80 Ozzie Albies 15 2B 81 Kevin McGonigle 15 3B-SS 82 Manny Machado 15 3B-DH 83 JJ Wetherholt 15 2B-SS 84 Louie Varland 15 RP 85 George Kirby 15 SP 86 Freddy Peralta 15 SP 87 Kevin Gausman 15 SP 88 Gavin Williams 15 SP 89 Braxton Ashcraft 15 SP-RP 90 David Bednar 15 RP 91 Andy Pages 15 OF 92 Framber Valdez 15 SP 93 Otto Lopez 15 2B-SS 94 Sal Stewart 15 1B-2B-3B-DH 95 Parker Messick 15 SP 96 Nathan Eovaldi 15 SP 97 Rafael Devers 15 1B-DH 98 Brandon Lowe 15 2B-DH 99 Max Muncy 15 3B 100 Shota Imanaga 15 SP 101 Dillon Dingler 15 C-DH 102 Geraldo Perdomo 15 SS 103 Xavier Edwards 15 2B-SS 104 Mookie Betts 15 SS 105 Gerrit Cole 15 SP 106 Nico Hoerner 15 2B-SS 107 Trey Yesavage 15 SP 108 Bryan Baker 15 RP 109 Ranger Suarez 15 SP 110 Bryan Reynolds 15 OF-DH 111 Brandon Nimmo 14 OF-DH 112 Ian Happ 14 OF 113 Taylor Ward 13 OF-DH 114 Cal Raleigh 12 C-DH 115 Devin Williams 12 RP 116 Michael King 12 SP 117 Riley O'Brien 11 RP 118 Jackson Merrill 11 OF 119 Miguel Vargas 10 1B-3B 120 Maikel Garcia 10 3B 121 Willson Contreras 10 1B 122 Michael Busch 10 1B 123 Sandy Alcantara 10 SP 124 Max Meyer 10 SP 125 Kyle Bradish 10 SP 126 Payton Tolle 10 SP-RP 127 Bo Bichette 10 3B-SS 128 Jeremy Pena 9 SS 129 Sam Antonacci 9 2B-OF 130 Emmet Sheehan 9 SP 131 Sonny Gray 9 SP 132 Austin Riley 9 3B 133 Shane McClanahan 9 SP 134 Colson Montgomery 9 3B-SS 135 Eugenio Suarez 9 3B-DH 136 Tyler Glasnow 8 SP 137 Wyatt Langford 8 OF 138 Reid Detmers 7 SP-RP 139 Trevor Megill 7 RP 140 Eury Perez 7 SP 141 Samuel Basallo 7 C-1B-DH 142 Ceddanne Rafaela 7 2B-OF 143 Carson Benge 7 OF 144 Jarren Duran 7 OF-DH 145 Travis Bazzana 7 2B 146 Oneil Cruz 7 OF-DH 147 Jonathan Aranda 7 1B 148 Christian Walker 7 1B 149 Munetaka Murakami 7 1B 150 Tyler Soderstrom 7 1B-OF 151 Jose Soriano 7 SP 152 Alec Burleson 7 1B-OF-DH 153 Nick Lodolo 7 SP 154 Carter Jensen 6 C-DH 155 Adley Rutschman 6 C-DH 156 Isaac Paredes 6 1B-3B-DH 157 Alex Bregman 6 3B-DH 158 Casey Schmitt 6 1B-2B-3B-SS-OF-DH 159 Wilyer Abreu 6 OF 160 Chandler Simpson 6 OF 161 A.J. Ewing 6 OF 162 Cole Carrigg 6 OF 163 J.J. Bleday 6 OF-DH 164 Teoscar Hernandez 6 OF 165 Chase DeLauter 6 OF-DH 166 Dansby Swanson 5 SS 167 Willy Adames 5 SS 168 Casey Mize 5 SP 169 Garrett Crochet 5 SP 170 Jacob Wilson 5 SS 171 Gage Jump 5 SP 172 Logan Henderson 5 SP 173 Ian Seymour 5 SP-RP 174 Justin Wrobleski 5 SP-RP 175 Paul Sewald 5 RP 176 Pete Fairbanks 5 RP 177 Tanner Scott 5 RP 178 Kenley Jansen 5 RP 179 Bryce Eldridge 5 1B-DH 180 Taj Bradley 5 SP 181 Emerson Hancock 5 SP 182 Kyle Stowers 5 1B-OF-DH 183 Brandon Marsh 5 OF 184 Roman Anthony 5 OF-DH 185 Daylen Lile 5 OF-DH 186 Mickey Moniak 5 OF-DH 187 Ryan O'Hearn 5 1B-OF-DH 188 Jake McCarthy 5 OF 189 George Springer 5 OF-DH 190 Sean Burke 5 SP 191 Joey Cantillo 5 SP-RP 192 Tanner Bibee 5 SP 193 MacKenzie Gore 4 SP 194 Bubba Chandler 4 SP 195 Griffin Jax 4 SP-RP 196 Edward Cabrera 4 SP 197 Curtis Mead 4 1B-2B-3B 198 Kazuma Okamoto 4 3B 199 Josh Jung 4 3B 200 Luis Arraez 4 1B-2B-DH 201 Jake Bauers 4 1B-OF 202 Seth Lugo 4 SP 203 Zack Gelof 4 2B-3B-OF 204 Jung Hoo Lee 4 OF 205 Dominic Canzone 4 OF-DH 206 Jose Altuve 4 2B-OF-DH 207 Luis Garcia 3 1B-2B-DH 208 Colt Emerson 3 3B-SS 209 Roki Sasaki 3 SP 210 Francisco Alvarez 3 C-DH 211 Kyle Teel 3 C 212 Gabriel Moreno 3 C-DH 213 Davis Martin 3 SP 214 Ryan Weathers 3 SP 215 Andrew Abbott 3 SP 216 Will Warren 3 SP 217 Xander Bogaerts 3 SS 218 Robbie Ray 3 SP 219 Trevor Rogers 3 SP 220 Landen Roupp 3 SP 221 Carlos Rodon 3 SP 222 Shane Baz 3 SP Add CBS Sports on Google Join the Conversation Live Share Share Video



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