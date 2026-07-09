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2026 Fantasy Baseball Week 16 Trade Values: Rest of season rankings for Roto, H2H points

The trade values chart aims to help you make the best value trades you can

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7 min read
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Every week, we update our Fantasy Baseball rankings to reflect the latest injuries, standout performances, and more to help you make the best lineup decisions you can. 

That includes trade advice, with the latest Trade Values Chart here to help you make the right trades to build a championship roster. Here's how it works: Look for the value of the player(s) you're giving up, compare it to the value of the player(s) you're getting in return, and if you've got more points coming back to you than you're giving up, go ahead and pull the trigger on that trade.

Now, of course, it's not an exact science; if the values are pretty close but you like the player you're getting back more than I do, go ahead and make the trade. And, the more lopsided the trade is in terms of the number of players moved on each side, the less you have to adhere to the values; trading three quarters, two dimes, and a nickel for a dollar is usually not going to work out well for the person getting all that change. 

We've got values for both H2H points and Roto/categories leagues below, and you can also use these as rest-of-season rankings for both formats as well. And, if you don't see a player listed here, I'm treating them as if they have very minimal trade value.

H2H Trade Values Chart

RankPlayerValueEligible
1Shohei Ohtani52DH-SP
2Juan Soto48OF-DH
3Bobby Witt48SS
4Yordan Alvarez48OF-DH
5Kyle Schwarber47DH
6Corbin Carroll45OF
7Nick Kurtz441B
8Elly De La Cruz39SS
9Julio Rodriguez38OF
10Junior Caminero373B
11Jackson Chourio37OF
12James Wood37OF-DH
13Kyle Tucker35OF-DH
14Ketel Marte352B-DH
15Fernando Tatis Jr.352B-OF
16Jacob Misiorowski34SP
17Cristopher Sanchez34SP
18Paul Skenes34SP
19Tarik Skubal34SP
20Matt Olson331B
21Bryce Harper321B-DH
22Cam Schlittler31SP
23Pete Crow-Armstrong30OF
24Ben Rice29C-1B-DH
25Chris Sale29SP
26Yoshinobu Yamamoto29SP
27Zack Wheeler29SP
28Bryan Woo28SP
29Shea Langeliers28C-DH
30Jacob deGrom28SP
31Dylan Cease28SP
32Logan Gilbert28SP
33Brice Turang252B
34Gunnar Henderson25SS-DH
35Hunter Brown25SP
36Nolan McLean25SP
37Pete Alonso251B-DH
38Joe Ryan25SP
39Chase Burns25SP
40Yandy Diaz241B-DH
41Freddie Freeman231B
42Vladimir Guerrero Jr.231B-DH
43Jordan Walker23OF
44Hunter Goodman23C-DH
45C.J. Abrams23SS
46Drew Rasmussen23SP
47Jesus Luzardo22SP
48Mike Trout22OF-DH
49Cody Bellinger22OF
50Jazz Chisholm Jr.222B-3B
51Trea Turner22SS
52Aaron Judge21OF-DH
53Francisco Lindor21SS
54Zachary Neto21SS
55Hunter Greene20SP
56George Kirby20SP
57Max Fried20SP
58William Contreras20C-DH
59Parker Messick19SP
60Ivan Herrera19C-DH
61Jose Ramirez193B-DH
62Braxton Ashcraft19SP-RP
63Mason Miller19RP
64Logan Webb19SP
65Josh Naylor181B-DH
66Andres Munoz18RP
67Ronald Acuna Jr.18OF
68Kyle Harrison18SP
69Framber Valdez18SP
70Bryce Miller18SP
71Payton Tolle17SP-RP
72Freddy Peralta17SP
73Gavin Williams17SP
74Kevin Gausman17SP
75Nathan Eovaldi16SP
76Michael Harris16OF
77Byron Buxton16OF-DH
78Kevin McGonigle163B-SS
79Max Muncy163B
80Otto Lopez162B-SS
81Geraldo Perdomo15SS
82Mookie Betts15SS
83Riley Greene15OF-DH
84Jhoan Duran15RP
85Randy Arozarena15OF
86Rafael Devers151B-DH
87Cade Smith15RP
88Drake Baldwin15C-DH
89Trey Yesavage15SP
90Shota Imanaga15SP
91Manny Machado153B-DH
92Seiya Suzuki15OF-DH
93Ian Happ15OF
94Wyatt Langford15OF
95Gerrit Cole15SP
96Seth Lugo15SP
97Raisel Iglesias15RP
98Taylor Ward15OF-DH
99Brandon Nimmo15OF-DH
100Kyle Bradish15SP
101Jeremy Pena15SS
102Sal Stewart151B-2B-3B-DH
103Bryan Reynolds15OF-DH
104Sandy Alcantara15SP
105Michael King14SP
106Brandon Lowe142B-DH
107Dillon Dingler14C-DH
108Cal Raleigh13C-DH
109Xavier Edwards132B-SS
110JJ Wetherholt132B-SS
111Michael Busch131B
112Jac Caglianone131B-OF-DH
113Tyler Soderstrom121B-OF
114Miguel Vargas121B-3B
115Maikel Garcia113B
116Nico Hoerner112B-SS
117Ozzie Albies112B
118Max Meyer11SP
119Casey Mize10SP
120Nick Lodolo10SP
121Andy Pages9OF
122Sonny Gray9SP
123Carson Benge9OF
124Oneil Cruz9OF-DH
125Sam Antonacci92B-OF
126Jarren Duran9OF-DH
127Travis Bazzana92B
128Devin Williams9RP
129Christian Walker81B
130Austin Riley83B
131Alex Bregman73B-DH
132Ranger Suarez7SP
133Eury Perez7SP
134Emmet Sheehan7SP
135Connelly Early6SP
136Jose Soriano6SP
137Shane McClanahan6SP
138Josh Hader6RP
139Christian Yelich6DH
140Aroldis Chapman6RP
141Bo Bichette63B-SS
142Reid Detmers6SP-RP
143Emerson Hancock6SP
144Joey Cantillo6SP-RP
145Trevor Megill6RP
146David Bednar5RP
147Roki Sasaki5SP
148Tyler Glasnow5SP
149Ryan Weathers5SP
150Louie Varland5RP
151Bryan Baker5RP
152Griffin Jax5SP-RP
153Riley O'Brien5RP
154Ian Seymour5SP-RP
155Sean Burke5SP
156Logan Henderson4SP
157Justin Wrobleski4SP-RP
158Taj Bradley4SP
159Trevor Rogers4SP
160Jacob Latz4SP-RP
161Foster Griffin4SP-RP
162Gage Jump3SP
163Garrett Crochet3SP
164Pete Fairbanks3RP
165A.J. Ewing3OF
166Teoscar Hernandez3OF
167Jackson Merrill3OF
168George Springer3OF-DH
169Chase DeLauter3OF-DH
170Will Warren2SP
171Tanner Bibee2SP
172MacKenzie Gore2SP
173Robbie Ray2SP
174J.T. Ginn2SP
175Edward Cabrera2SP
176Kyle Stowers21B-OF-DH
177Daylen Lile2OF-DH
178Jonathan Aranda21B
179Willson Contreras21B
180Isaac Paredes21B-3B-DH
181Eugenio Suarez23B-DH
182Alec Burleson21B-OF-DH
183Roman Anthony2OF-DH
184Munetaka Murakami21B
185Jake Bauers21B-OF
186Ryan O'Hearn21B-OF-DH
187Dominic Canzone2OF-DH
188Wilyer Abreu2OF
189Jose Altuve22B-OF-DH
190Andrew Abbott2SP

Roto Trade Values Chart

RankPlayerValueEligible
1Shohei Ohtani48DH-SP
2Bobby Witt47SS
3Juan Soto46OF-DH
4Yordan Alvarez46OF-DH
5Corbin Carroll44OF
6Elly De La Cruz43SS
7Julio Rodriguez43OF
8Jackson Chourio40OF
9Nick Kurtz381B
10Kyle Schwarber38DH
11Junior Caminero383B
12James Wood35OF-DH
13Fernando Tatis Jr.312B-OF
14Jacob Misiorowski31SP
15Cristopher Sanchez31SP
16Paul Skenes31SP
17Tarik Skubal31SP
18Pete Crow-Armstrong31OF
19Kyle Tucker31OF-DH
20C.J. Abrams28SS
21Gunnar Henderson28SS-DH
22Ketel Marte272B-DH
23Brice Turang272B
24Matt Olson271B
25Bryce Harper271B-DH
26Jazz Chisholm Jr.252B-3B
27Mason Miller24RP
28Cam Schlittler24SP
29Yoshinobu Yamamoto23SP
30Chris Sale20SP
31Zack Wheeler19SP
32Ben Rice19C-1B-DH
33Shea Langeliers19C-DH
34Zachary Neto19SS
35Hunter Goodman19C-DH
36Jacob deGrom19SP
37Trea Turner19SS
38Francisco Lindor19SS
39Logan Gilbert19SP
40Bryan Woo19SP
41Chase Burns19SP
42Cade Smith19RP
43Josh Hader19RP
44Andres Munoz19RP
45Pete Alonso191B-DH
46Jhoan Duran19RP
47William Contreras18C-DH
48Drake Baldwin18C-DH
49Hunter Greene18SP
50Nolan McLean18SP
51Jordan Walker18OF
52Cody Bellinger18OF
53Freddie Freeman181B
54Vladimir Guerrero Jr.181B-DH
55Ronald Acuna Jr.17OF
56Michael Harris17OF
57Joe Ryan17SP
58Dylan Cease17SP
59Hunter Brown17SP
60Ivan Herrera15C-DH
61Riley Greene17OF-DH
62Byron Buxton10OF-DH
63Aroldis Chapman17RP
64Raisel Iglesias16RP
65Christian Yelich16DH
66Aaron Judge16OF-DH
67Jose Ramirez163B-DH
68Mike Trout16OF-DH
69Jac Caglianone161B-OF-DH
70Randy Arozarena17OF
71Seiya Suzuki16OF-DH
72Jesus Luzardo16SP
73Bryce Miller15SP
74Kyle Harrison15SP
75Josh Naylor151B-DH
76Yandy Diaz151B-DH
77Logan Webb16SP
78Drew Rasmussen15SP
79Max Fried15SP
80Ozzie Albies152B
81Kevin McGonigle153B-SS
82Manny Machado153B-DH
83JJ Wetherholt152B-SS
84Louie Varland15RP
85George Kirby15SP
86Freddy Peralta15SP
87Kevin Gausman15SP
88Gavin Williams15SP
89Braxton Ashcraft15SP-RP
90David Bednar15RP
91Andy Pages15OF
92Framber Valdez15SP
93Otto Lopez152B-SS
94Sal Stewart151B-2B-3B-DH
95Parker Messick15SP
96Nathan Eovaldi15SP
97Rafael Devers151B-DH
98Brandon Lowe152B-DH
99Max Muncy153B
100Shota Imanaga15SP
101Dillon Dingler15C-DH
102Geraldo Perdomo15SS
103Xavier Edwards152B-SS
104Mookie Betts15SS
105Gerrit Cole15SP
106Nico Hoerner152B-SS
107Trey Yesavage15SP
108Bryan Baker15RP
109Ranger Suarez15SP
110Bryan Reynolds15OF-DH
111Brandon Nimmo14OF-DH
112Ian Happ14OF
113Taylor Ward13OF-DH
114Cal Raleigh12C-DH
115Devin Williams12RP
116Michael King12SP
117Riley O'Brien11RP
118Jackson Merrill11OF
119Miguel Vargas101B-3B
120Maikel Garcia103B
121Willson Contreras101B
122Michael Busch101B
123Sandy Alcantara10SP
124Max Meyer10SP
125Kyle Bradish10SP
126Payton Tolle10SP-RP
127Bo Bichette103B-SS
128Jeremy Pena9SS
129Sam Antonacci92B-OF
130Emmet Sheehan9SP
131Sonny Gray9SP
132Austin Riley93B
133Shane McClanahan9SP
134Colson Montgomery93B-SS
135Eugenio Suarez93B-DH
136Tyler Glasnow8SP
137Wyatt Langford8OF
138Reid Detmers7SP-RP
139Trevor Megill7RP
140Eury Perez7SP
141Samuel Basallo7C-1B-DH
142Ceddanne Rafaela72B-OF
143Carson Benge7OF
144Jarren Duran7OF-DH
145Travis Bazzana72B
146Oneil Cruz7OF-DH
147Jonathan Aranda71B
148Christian Walker71B
149Munetaka Murakami71B
150Tyler Soderstrom71B-OF
151Jose Soriano7SP
152Alec Burleson71B-OF-DH
153Nick Lodolo7SP
154Carter Jensen6C-DH
155Adley Rutschman6C-DH
156Isaac Paredes61B-3B-DH
157Alex Bregman63B-DH
158Casey Schmitt61B-2B-3B-SS-OF-DH
159Wilyer Abreu6OF
160Chandler Simpson6OF
161A.J. Ewing6OF
162Cole Carrigg6OF
163J.J. Bleday6OF-DH
164Teoscar Hernandez6OF
165Chase DeLauter6OF-DH
166Dansby Swanson5SS
167Willy Adames5SS
168Casey Mize5SP
169Garrett Crochet5SP
170Jacob Wilson5SS
171Gage Jump5SP
172Logan Henderson5SP
173Ian Seymour5SP-RP
174Justin Wrobleski5SP-RP
175Paul Sewald5RP
176Pete Fairbanks5RP
177Tanner Scott5RP
178Kenley Jansen5RP
179Bryce Eldridge51B-DH
180Taj Bradley5SP
181Emerson Hancock5SP
182Kyle Stowers51B-OF-DH
183Brandon Marsh5OF
184Roman Anthony5OF-DH
185Daylen Lile5OF-DH
186Mickey Moniak5OF-DH
187Ryan O'Hearn51B-OF-DH
188Jake McCarthy5OF
189George Springer5OF-DH
190Sean Burke5SP
191Joey Cantillo5SP-RP
192Tanner Bibee5SP
193MacKenzie Gore4SP
194Bubba Chandler4SP
195Griffin Jax4SP-RP
196Edward Cabrera4SP
197Curtis Mead41B-2B-3B
198Kazuma Okamoto43B
199Josh Jung43B
200Luis Arraez41B-2B-DH
201Jake Bauers41B-OF
202Seth Lugo4SP
203Zack Gelof42B-3B-OF
204Jung Hoo Lee4OF
205Dominic Canzone4OF-DH
206Jose Altuve42B-OF-DH
207Luis Garcia31B-2B-DH
208Colt Emerson33B-SS
209Roki Sasaki3SP
210Francisco Alvarez3C-DH
211Kyle Teel3C
212Gabriel Moreno3C-DH
213Davis Martin3SP
214Ryan Weathers3SP
215Andrew Abbott3SP
216Will Warren3SP
217Xander Bogaerts3SS
218Robbie Ray3SP
219Trevor Rogers3SP
220Landen Roupp3SP
221Carlos Rodon3SP
222Shane Baz3SP
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