2026 Fantasy Baseball Week 5 Trade Values: Rest of season rankings for Roto, H2H points The trade values chart aims to help you make the best value trades you can Chris Towers By • 7 min read



Getty Images Every week, we update our Fantasy Baseball rankings to reflect the latest injuries, standout performances, and more to help you make the best lineup decisions you can. That includes trade advice, with the latest Trade Values Chart here to help you make the right trades to build a championship roster. Here's how it works: Look for the value of the player(s) you're giving up, compare it to the value of the player(s) you're getting in return, and if you've got more points coming back to you than you're giving up, go ahead and pull the trigger on that trade. Now, of course, it's not an exact science; if the values are pretty close but you like the player you're getting back more than I do, go ahead and make the trade. And, the more lopsided the trade is in terms of the number of players moved on each side, the less you have to adhere to the values; trading three quarters, two dimes, and a nickel for a dollar is usually not going to work out well for the person getting all that change. We've got values for both H2H points and Roto/categories leagues below, and you can also use these as rest-of-season rankings for both formats as well. And, if you don't see a player listed here, I'm treating them as if they have very minimal trade value. H2H Trade Values Chart Rank Player Value Eligible 1 Aaron Judge 57 OF-DH 2 Shohei Ohtani 55 DH-SP 3 Juan Soto 50 OF 4 Jose Ramirez 50 3B-DH 5 Ronald Acuna Jr. 49 OF 6 Bobby Witt 47 SS 7 Kyle Tucker 47 OF-DH 8 Tarik Skubal 44 SP 9 Gunnar Henderson 44 SS 10 Paul Skenes 44 SP 11 Garrett Crochet 41 SP 12 Kyle Schwarber 37 DH 13 Corbin Carroll 37 OF 14 Yordan Alvarez 37 OF-DH 15 Fernando Tatis Jr. 35 OF 16 Julio Rodriguez 35 OF 17 Elly De La Cruz 34 SS 18 Ketel Marte 34 2B-DH 19 Junior Caminero 34 3B 20 Manny Machado 33 3B 21 Trea Turner 32 SS 22 Vladimir Guerrero Jr. 31 1B-DH 23 Nick Kurtz 30 1B 24 James Wood 29 OF-DH 25 Cal Raleigh 29 C-DH 26 Jazz Chisholm 29 2B-3B 27 Yoshinobu Yamamoto 29 SP 28 Logan Gilbert 28 SP 29 Chris Sale 28 SP 30 Cristopher Sanchez 28 SP 31 Bryan Woo 28 SP 32 Roman Anthony 28 OF-DH 33 Pete Alonso 25 1B 34 Bryce Harper 25 1B 35 Freddie Freeman 25 1B 36 Logan Webb 25 SP 37 Jacob deGrom 25 SP 38 Matt Olson 25 1B 39 Geraldo Perdomo 25 SS 40 Max Fried 24 SP 41 Jackson Merrill 23 OF 42 Brice Turang 23 2B 43 Cody Bellinger 23 OF 44 George Kirby 23 SP 45 Corey Seager 23 SS 46 Dylan Cease 23 SP 47 Nolan McLean 22 SP 48 Ben Rice 22 C-1B-DH 49 Drake Baldwin 22 C-DH 50 Mookie Betts 22 SS 51 Christian Yelich 22 DH 52 Cole Ragans 21 SP 53 Jacob Misiorowski 21 SP 54 Shea Langeliers 21 C-DH 55 Rafael Devers 20 1B-DH 56 William Contreras 20 C-DH 57 Hunter Goodman 20 C-DH 58 Zachary Neto 20 SS 59 Kyle Bradish 19 SP 60 Joe Ryan 19 SP 61 Framber Valdez 19 SP 62 Jesus Luzardo 19 SP 63 Mason Miller 19 RP 64 C.J. Abrams 19 SS 65 Maikel Garcia 18 3B 66 Freddy Peralta 18 SP 67 Cameron Schlittler 18 SP 68 Bo Bichette 18 3B-SS 69 Sal Stewart 18 1B 70 Yandy Diaz 18 1B-DH 71 Austin Riley 17 3B 72 Kevin Gausman 17 SP 73 Vinnie Pasquantino 17 1B-DH 74 Alex Bregman 17 3B 75 Mike Trout 16 OF-DH 76 Pete Crow-Armstrong 16 OF 77 Sandy Alcantara 16 SP 78 Jackson Chourio 16 OF 79 Byron Buxton 16 OF 80 Brent Rooker 16 OF-DH 81 Wyatt Langford 15 OF 82 Riley Greene 15 OF-DH 83 Ivan Herrera 15 C-DH 84 Agustin Ramirez 15 C-DH 85 George Springer 15 OF-DH 86 Nico Hoerner 15 2B 87 Jose Altuve 15 2B-OF-DH 88 Jarren Duran 15 OF 89 Andres Munoz 15 RP 90 Jacob Wilson 15 SS 91 Steven Kwan 15 OF 92 Robbie Ray 15 SP 93 Eury Perez 15 SP 94 Trevor Rogers 15 SP 95 Bubba Chandler 15 SP 96 Randy Arozarena 15 OF 97 Tyler Glasnow 15 SP 98 Trevor Story 15 SS 99 Gavin Williams 15 SP 100 Josh Naylor 15 1B-DH 101 Seiya Suzuki 15 OF-DH 102 Tyler Soderstrom 15 1B-OF 103 Brandon Woodruff 15 SP 104 Cade Smith 15 RP 105 Chase Burns 14 SP 106 Shota Imanaga 14 SP 107 Zack Wheeler 14 SP 108 Emmet Sheehan 13 SP 109 Brandon Nimmo 13 OF 110 Trey Yesavage 13 SP 111 Oneil Cruz 13 OF 112 Nathan Eovaldi 13 SP 113 Jose Soriano 12 SP 114 MacKenzie Gore 12 SP 115 Kris Bubic 11 SP 116 Michael King 11 SP 117 Kevin McGonigle 11 3B-SS 118 Edward Cabrera 11 SP 119 Carlos Rodon 10 SP 120 Parker Messick 10 SP 121 Seth Lugo 9 SP 122 Konnor Griffin 9 SS 123 Eugenio Suarez 9 3B-DH 124 Kyle Stowers 9 OF 125 Salvador Perez 9 C-1B-DH 126 Ranger Suarez 9 SP 127 Gerrit Cole 9 SP 128 Ian Happ 9 OF 129 Ozzie Albies 8 2B 130 Luke Keaschall 8 2B 131 Francisco Lindor 7 SS 132 Jeremy Pena 7 SS 133 Michael Busch 7 1B 134 Tanner Bibee 7 SP 135 Aroldis Chapman 6 RP 136 Merrill Kelly 6 SP 137 Luis Castillo 6 SP 138 Will Smith 6 C 139 Spencer Strider 6 SP 140 Ramon Laureano 6 OF 141 Nick Lodolo 6 SP 142 Willy Adames 6 SS 143 Jordan Walker 6 OF 144 Drew Rasmussen 6 SP 145 Taylor Ward 6 OF 146 Jakob Marsee 5 OF 147 Max Muncy 5 3B 148 Sal Frelick 5 OF 149 Christian Walker 5 1B 150 Connelly Early 5 SP 151 Brandon Lowe 5 2B 152 JJ Wetherholt 5 2B-SS 153 Teoscar Hernandez 5 OF 154 Sonny Gray 5 SP 155 Payton Tolle 5 RP 156 David Bednar 4 RP 157 Munetaka Murakami 4 1B 158 Emerson Hancock 4 SP 159 Chandler Simpson 4 OF 160 Jhoan Duran 4 RP 161 Andy Pages 4 OF 162 Tatsuya Imai 3 SP 163 Ryan Helsley 3 RP 164 Isaac Paredes 3 3B 165 Chase DeLauter 3 OF-DH 166 Kenley Jansen 3 RP 167 Ryne Nelson 3 SP-RP 168 Jeffrey Springs 3 SP 169 Devin Williams 3 RP 170 Matt Chapman 2 3B 171 Xavier Edwards 2 2B-SS 172 Andrew Abbott 2 SP 173 Hunter Brown 2 SP 174 Matt McLain 2 2B 175 Brendan Donovan 2 2B-3B 176 Ryan Weathers 2 SP 177 Daylen Lile 2 OF 178 Riley O'Brien 2 RP 179 Jack Leiter 2 SP 180 Raisel Iglesias 2 RP 181 Jonathan Aranda 2 1B 182 Will Warren 2 SP 183 Gleyber Torres 2 2B-DH 184 Josh Hader 2 RP 185 Kyle Harrison 2 SP 186 Luis Robert 2 OF 187 Marcus Semien 2 2B 188 Casey Mize 2 SP 189 Ryan Walker 2 RP 190 Matthew Boyd 2 SP 191 Jung Hoo Lee 2 OF 192 Lucas Erceg 2 RP 193 Daulton Varsho 2 OF 194 Shane Baz 2 SP 195 Wilyer Abreu 2 OF 196 Pete Fairbanks 2 RP 197 Chase Dollander 2 SP 198 Adley Rutschman 2 C Roto Trade Values Chart Rank Player Value Eligible 1 Aaron Judge 54 OF-DH 2 Shohei Ohtani 53 DH-SP 3 Bobby Witt 48 SS 4 Jose Ramirez 46 3B-DH 5 Juan Soto 44 OF 6 Elly De La Cruz 43 SS 7 Ronald Acuna Jr. 43 OF 8 Kyle Tucker 43 OF-DH 9 Julio Rodriguez 40 OF 10 Gunnar Henderson 38 SS 11 Tarik Skubal 38 SP 12 Paul Skenes 38 SP 13 Corbin Carroll 35 OF 14 Yordan Alvarez 31 OF-DH 15 Garrett Crochet 31 SP 16 Fernando Tatis Jr. 31 OF 17 Junior Caminero 31 3B 18 Kyle Schwarber 31 DH 19 Nick Kurtz 31 1B 20 Jazz Chisholm 29 2B-3B 21 Ketel Marte 28 2B-DH 22 Vladimir Guerrero Jr. 28 1B-DH 23 Pete Alonso 27 1B 24 Manny Machado 27 3B 25 Cal Raleigh 27 C-DH 26 Trea Turner 24 SS 27 Yoshinobu Yamamoto 24 SP 28 Cristopher Sanchez 24 SP 29 Logan Gilbert 23 SP 30 Rafael Devers 20 1B-DH 31 Matt Olson 20 1B 32 Bryce Harper 19 1B 33 Chris Sale 19 SP 34 Bryan Woo 19 SP 35 James Wood 19 OF-DH 36 Brice Turang 19 2B 37 Jacob deGrom 19 SP 38 Freddie Freeman 19 1B 39 C.J. Abrams 19 SS 40 Mason Miller 19 RP 41 Pete Crow-Armstrong 19 OF 42 Zachary Neto 19 SS 43 Ben Rice 19 C-1B-DH 44 Drake Baldwin 19 C-DH 45 Geraldo Perdomo 19 SS 46 Jackson Merrill 19 OF 47 Cody Bellinger 18 OF 48 William Contreras 18 C-DH 49 Shea Langeliers 18 C-DH 50 Hunter Goodman 18 C-DH 51 Max Fried 18 SP 52 Austin Riley 18 3B 53 Roman Anthony 18 OF-DH 54 Riley Greene 18 OF-DH 55 Nolan McLean 17 SP 56 Christian Yelich 17 DH 57 Cole Ragans 17 SP 58 Dylan Cease 17 SP 59 Andres Munoz 17 RP 60 Maikel Garcia 15 3B 61 Mookie Betts 17 SS 62 Corey Seager 17 SS 63 Cade Smith 17 RP 64 Mike Trout 16 OF-DH 65 Byron Buxton 16 OF 66 Agustin Ramirez 16 C-DH 67 Josh Naylor 16 1B-DH 68 George Kirby 16 SP 69 Kyle Bradish 16 SP 70 Joe Ryan 16 SP 71 Cameron Schlittler 16 SP 72 Nico Hoerner 16 2B 73 Jose Altuve 15 2B-OF-DH 74 Michael Harris 15 OF 75 Wyatt Langford 15 OF 76 Brent Rooker 15 OF-DH 77 Jackson Chourio 15 OF 78 Eugenio Suarez 15 3B-DH 79 Bo Bichette 15 3B-SS 80 Vinnie Pasquantino 15 1B-DH 81 Jesus Luzardo 15 SP 82 Freddy Peralta 15 SP 83 Logan Webb 15 SP 84 Randy Arozarena 15 OF 85 Framber Valdez 15 SP 86 George Springer 15 OF-DH 87 Kevin Gausman 15 SP 88 Sandy Alcantara 15 SP 89 Jarren Duran 15 OF 90 Tyler Soderstrom 15 1B-OF 91 Aroldis Chapman 15 RP 92 Ivan Herrera 15 C-DH 93 Seiya Suzuki 15 OF-DH 94 Brandon Nimmo 15 OF 95 Yandy Diaz 15 1B-DH 96 Michael Busch 15 1B 97 Alex Bregman 15 3B 98 Salvador Perez 15 C-1B-DH 99 David Bednar 15 RP 100 Will Smith 15 C 101 Eury Perez 15 SP 102 Ozzie Albies 15 2B 103 Andy Pages 15 OF 104 Oneil Cruz 15 OF 105 Sal Stewart 15 1B 106 Chase Burns 15 SP 107 Jacob Misiorowski 15 SP 108 Luis Robert 15 OF 109 Ryan Helsley 15 RP 110 Tyler Glasnow 14 SP 111 Jo Adell 14 OF 112 Luke Keaschall 13 2B 113 Trevor Rogers 13 SP 114 Kevin McGonigle 12 3B-SS 115 Steven Kwan 12 OF 116 Ian Happ 12 OF 117 Devin Williams 11 RP 118 Taylor Ward 11 OF 119 Jakob Marsee 10 OF 120 Willy Adames 10 SS 121 Kenley Jansen 10 RP 122 Gavin Williams 10 SP 123 Bubba Chandler 10 SP 124 Trevor Story 10 SS 125 Emmet Sheehan 10 SP 126 Brandon Lowe 10 2B 127 Dansby Swanson 10 SS 128 Konnor Griffin 10 SS 129 Teoscar Hernandez 9 OF 130 Brandon Woodruff 9 SP 131 Ramon Laureano 9 OF 132 Chandler Simpson 9 OF 133 Kyle Stowers 9 OF 134 Shota Imanaga 9 SP 135 Kris Bubic 9 SP 136 Trey Yesavage 9 SP 137 Francisco Lindor 8 SS 138 Jhoan Duran 8 RP 139 Nathan Eovaldi 7 SP 140 Jose Soriano 7 SP 141 Isaac Paredes 7 3B 142 Michael King 7 SP 143 Robbie Ray 7 SP 144 Zack Wheeler 7 SP 145 MacKenzie Gore 7 SP 146 Yainer Diaz 7 C-DH 147 Riley O'Brien 7 RP 148 Ranger Suarez 7 SP 149 Pete Fairbanks 7 RP 150 Francisco Alvarez 7 C 151 JJ Wetherholt 7 2B-SS 152 Jeremy Pena 7 SS 153 Nick Lodolo 7 SP 154 Raisel Iglesias 6 RP 155 Jacob Wilson 6 SS 156 Luis Castillo 6 SP 157 Carlos Rodon 6 SP 158 Carter Jensen 6 C-DH 159 Drew Rasmussen 5 SP 160 Daylen Lile 6 OF 161 Gerrit Cole 6 SP 162 Jordan Walker 6 OF 163 Daniel Palencia 6 RP 164 Emilio Pagan 6 RP 165 Spencer Strider 6 SP 166 Max Muncy 5 3B 167 Xavier Edwards 5 2B-SS 168 Edward Cabrera 5 SP 169 Parker Messick 5 SP 170 Josh Hader 5 RP 171 Jac Caglianone 5 OF 172 Matt McLain 5 2B 173 Hunter Brown 6 SP 174 Ceddanne Rafaela 7 2B-OF 175 Robert Suarez 5 RP 176 Christian Walker 5 1B 177 Spencer Torkelson 5 1B 178 Jonathan Aranda 5 1B 179 Chase DeLauter 5 OF-DH 180 Matt Chapman 5 3B 181 Braxton Ashcraft 5 SP-RP 182 Tanner Bibee 5 SP 183 Connelly Early 5 SP 184 Bryan Baker 5 RP 185 Seth Lugo 5 SP 186 Ryan Weathers 5 SP 187 Adley Rutschman 5 C 188 Samuel Basallo 5 C-DH 189 Wilyer Abreu 5 OF 190 Daulton Varsho 6 OF 191 Giancarlo Stanton 5 OF-DH 192 Bryan Reynolds 5 OF-DH 193 Carson Benge 5 OF 194 Matthew Boyd 5 SP 195 Colson Montgomery 5 3B-SS 196 Shane McClanahan 5 SP 197 Andrew Abbott 5 SP 198 Kodai Senga 5 SP 199 Jeff Hoffman 5 RP 200 Justin Crawford 5 OF 201 Sonny Gray 5 SP 202 Kazuma Okamoto 5 3B 203 Will Warren 5 SP 204 Shane Baz 5 SP 205 Munetaka Murakami 4 1B 206 Tanner Scott 4 RP 207 Lawrence Butler 4 OF 208 Kerry Carpenter 3 OF-DH 209 Jake Burger 3 1B 210 Cam Smith 3 OF 211 Jack Leiter 7 SP 212 Kyle Manzardo 3 1B-DH 213 Owen Caissie 3 OF 214 Otto Lopez 3 2B-SS 215 Merrill Kelly 3 SP 216 Ryan Walker 3 RP 217 Blake Snell 3 SP 218 Willson Contreras 3 1B 219 Seranthony Dominguez 3 RP 220 Sal Frelick 3 OF 221 Brendan Donovan 3 2B-3B 222 Kyle Harrison 3 SP 223 Josh Jung 3 3B 224 Ryan O'Hearn 2 1B-OF-DH 225 Marcus Semien 2 2B 226 Jorge Polanco 2 2B-DH 227 Ryne Nelson 2 SP-RP 228 Luis Arraez 2 1B-2B-DH 229 Lucas Erceg 2 RP 230 Carlos Correa 2 3B-SS 231 Tyler Mahle 2 SP 232 Trent Grisham 2 OF 233 Josh Bell 2 1B-DH 234 Gabriel Moreno 2 C 235 Dennis Santana 2 RP Week 5 Trade Values

