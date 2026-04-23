Every week, we update our Fantasy Baseball rankings to reflect the latest injuries, standout performances, and more to help you make the best lineup decisions you can. 

That includes trade advice, with the latest Trade Values Chart here to help you make the right trades to build a championship roster. Here's how it works: Look for the value of the player(s) you're giving up, compare it to the value of the player(s) you're getting in return, and if you've got more points coming back to you than you're giving up, go ahead and pull the trigger on that trade.

Now, of course, it's not an exact science; if the values are pretty close but you like the player you're getting back more than I do, go ahead and make the trade. And, the more lopsided the trade is in terms of the number of players moved on each side, the less you have to adhere to the values; trading three quarters, two dimes, and a nickel for a dollar is usually not going to work out well for the person getting all that change. 

We've got values for both H2H points and Roto/categories leagues below, and you can also use these as rest-of-season rankings for both formats as well. And, if you don't see a player listed here, I'm treating them as if they have very minimal trade value.

H2H Trade Values Chart

RankPlayerValueEligible
1Aaron Judge57OF-DH
2Shohei Ohtani55DH-SP
3Juan Soto50OF
4Jose Ramirez503B-DH
5Ronald Acuna Jr.49OF
6Bobby Witt47SS
7Kyle Tucker47OF-DH
8Tarik Skubal44SP
9Gunnar Henderson44SS
10Paul Skenes44SP
11Garrett Crochet41SP
12Kyle Schwarber37DH
13Corbin Carroll37OF
14Yordan Alvarez37OF-DH
15Fernando Tatis Jr.35OF
16Julio Rodriguez35OF
17Elly De La Cruz34SS
18Ketel Marte342B-DH
19Junior Caminero343B
20Manny Machado333B
21Trea Turner32SS
22Vladimir Guerrero Jr.311B-DH
23Nick Kurtz301B
24James Wood29OF-DH
25Cal Raleigh29C-DH
26Jazz Chisholm292B-3B
27Yoshinobu Yamamoto29SP
28Logan Gilbert28SP
29Chris Sale28SP
30Cristopher Sanchez28SP
31Bryan Woo28SP
32Roman Anthony28OF-DH
33Pete Alonso251B
34Bryce Harper251B
35Freddie Freeman251B
36Logan Webb25SP
37Jacob deGrom25SP
38Matt Olson251B
39Geraldo Perdomo25SS
40Max Fried24SP
41Jackson Merrill23OF
42Brice Turang232B
43Cody Bellinger23OF
44George Kirby23SP
45Corey Seager23SS
46Dylan Cease23SP
47Nolan McLean22SP
48Ben Rice22C-1B-DH
49Drake Baldwin22C-DH
50Mookie Betts22SS
51Christian Yelich22DH
52Cole Ragans21SP
53Jacob Misiorowski21SP
54Shea Langeliers21C-DH
55Rafael Devers201B-DH
56William Contreras20C-DH
57Hunter Goodman20C-DH
58Zachary Neto20SS
59Kyle Bradish19SP
60Joe Ryan19SP
61Framber Valdez19SP
62Jesus Luzardo19SP
63Mason Miller19RP
64C.J. Abrams19SS
65Maikel Garcia183B
66Freddy Peralta18SP
67Cameron Schlittler18SP
68Bo Bichette183B-SS
69Sal Stewart181B
70Yandy Diaz181B-DH
71Austin Riley173B
72Kevin Gausman17SP
73Vinnie Pasquantino171B-DH
74Alex Bregman173B
75Mike Trout16OF-DH
76Pete Crow-Armstrong16OF
77Sandy Alcantara16SP
78Jackson Chourio16OF
79Byron Buxton16OF
80Brent Rooker16OF-DH
81Wyatt Langford15OF
82Riley Greene15OF-DH
83Ivan Herrera15C-DH
84Agustin Ramirez15C-DH
85George Springer15OF-DH
86Nico Hoerner152B
87Jose Altuve152B-OF-DH
88Jarren Duran15OF
89Andres Munoz15RP
90Jacob Wilson15SS
91Steven Kwan15OF
92Robbie Ray15SP
93Eury Perez15SP
94Trevor Rogers15SP
95Bubba Chandler15SP
96Randy Arozarena15OF
97Tyler Glasnow15SP
98Trevor Story15SS
99Gavin Williams15SP
100Josh Naylor151B-DH
101Seiya Suzuki15OF-DH
102Tyler Soderstrom151B-OF
103Brandon Woodruff15SP
104Cade Smith15RP
105Chase Burns14SP
106Shota Imanaga14SP
107Zack Wheeler14SP
108Emmet Sheehan13SP
109Brandon Nimmo13OF
110Trey Yesavage13SP
111Oneil Cruz13OF
112Nathan Eovaldi13SP
113Jose Soriano12SP
114MacKenzie Gore12SP
115Kris Bubic11SP
116Michael King11SP
117Kevin McGonigle113B-SS
118Edward Cabrera11SP
119Carlos Rodon10SP
120Parker Messick10SP
121Seth Lugo9SP
122Konnor Griffin9SS
123Eugenio Suarez93B-DH
124Kyle Stowers9OF
125Salvador Perez9C-1B-DH
126Ranger Suarez9SP
127Gerrit Cole9SP
128Ian Happ9OF
129Ozzie Albies82B
130Luke Keaschall82B
131Francisco Lindor7SS
132Jeremy Pena7SS
133Michael Busch71B
134Tanner Bibee7SP
135Aroldis Chapman6RP
136Merrill Kelly6SP
137Luis Castillo6SP
138Will Smith6C
139Spencer Strider6SP
140Ramon Laureano6OF
141Nick Lodolo6SP
142Willy Adames6SS
143Jordan Walker6OF
144Drew Rasmussen6SP
145Taylor Ward6OF
146Jakob Marsee5OF
147Max Muncy53B
148Sal Frelick5OF
149Christian Walker51B
150Connelly Early5SP
151Brandon Lowe52B
152JJ Wetherholt52B-SS
153Teoscar Hernandez5OF
154Sonny Gray5SP
155Payton Tolle5RP
156David Bednar4RP
157Munetaka Murakami41B
158Emerson Hancock4SP
159Chandler Simpson4OF
160Jhoan Duran4RP
161Andy Pages4OF
162Tatsuya Imai3SP
163Ryan Helsley3RP
164Isaac Paredes33B
165Chase DeLauter3OF-DH
166Kenley Jansen3RP
167Ryne Nelson3SP-RP
168Jeffrey Springs3SP
169Devin Williams3RP
170Matt Chapman23B
171Xavier Edwards22B-SS
172Andrew Abbott2SP
173Hunter Brown2SP
174Matt McLain22B
175Brendan Donovan22B-3B
176Ryan Weathers2SP
177Daylen Lile2OF
178Riley O'Brien2RP
179Jack Leiter2SP
180Raisel Iglesias2RP
181Jonathan Aranda21B
182Will Warren2SP
183Gleyber Torres22B-DH
184Josh Hader2RP
185Kyle Harrison2SP
186Luis Robert2OF
187Marcus Semien22B
188Casey Mize2SP
189Ryan Walker2RP
190Matthew Boyd2SP
191Jung Hoo Lee2OF
192Lucas Erceg2RP
193Daulton Varsho2OF
194Shane Baz2SP
195Wilyer Abreu2OF
196Pete Fairbanks2RP
197Chase Dollander2SP
198Adley Rutschman2C

Roto Trade Values Chart

RankPlayerValueEligible
1Aaron Judge54OF-DH
2Shohei Ohtani53DH-SP
3Bobby Witt48SS
4Jose Ramirez463B-DH
5Juan Soto44OF
6Elly De La Cruz43SS
7Ronald Acuna Jr.43OF
8Kyle Tucker43OF-DH
9Julio Rodriguez40OF
10Gunnar Henderson38SS
11Tarik Skubal38SP
12Paul Skenes38SP
13Corbin Carroll35OF
14Yordan Alvarez31OF-DH
15Garrett Crochet31SP
16Fernando Tatis Jr.31OF
17Junior Caminero313B
18Kyle Schwarber31DH
19Nick Kurtz311B
20Jazz Chisholm292B-3B
21Ketel Marte282B-DH
22Vladimir Guerrero Jr.281B-DH
23Pete Alonso271B
24Manny Machado273B
25Cal Raleigh27C-DH
26Trea Turner24SS
27Yoshinobu Yamamoto24SP
28Cristopher Sanchez24SP
29Logan Gilbert23SP
30Rafael Devers201B-DH
31Matt Olson201B
32Bryce Harper191B
33Chris Sale19SP
34Bryan Woo19SP
35James Wood19OF-DH
36Brice Turang192B
37Jacob deGrom19SP
38Freddie Freeman191B
39C.J. Abrams19SS
40Mason Miller19RP
41Pete Crow-Armstrong19OF
42Zachary Neto19SS
43Ben Rice19C-1B-DH
44Drake Baldwin19C-DH
45Geraldo Perdomo19SS
46Jackson Merrill19OF
47Cody Bellinger18OF
48William Contreras18C-DH
49Shea Langeliers18C-DH
50Hunter Goodman18C-DH
51Max Fried18SP
52Austin Riley183B
53Roman Anthony18OF-DH
54Riley Greene18OF-DH
55Nolan McLean17SP
56Christian Yelich17DH
57Cole Ragans17SP
58Dylan Cease17SP
59Andres Munoz17RP
60Maikel Garcia153B
61Mookie Betts17SS
62Corey Seager17SS
63Cade Smith17RP
64Mike Trout16OF-DH
65Byron Buxton16OF
66Agustin Ramirez16C-DH
67Josh Naylor161B-DH
68George Kirby16SP
69Kyle Bradish16SP
70Joe Ryan16SP
71Cameron Schlittler16SP
72Nico Hoerner162B
73Jose Altuve152B-OF-DH
74Michael Harris15OF
75Wyatt Langford15OF
76Brent Rooker15OF-DH
77Jackson Chourio15OF
78Eugenio Suarez153B-DH
79Bo Bichette153B-SS
80Vinnie Pasquantino151B-DH
81Jesus Luzardo15SP
82Freddy Peralta15SP
83Logan Webb15SP
84Randy Arozarena15OF
85Framber Valdez15SP
86George Springer15OF-DH
87Kevin Gausman15SP
88Sandy Alcantara15SP
89Jarren Duran15OF
90Tyler Soderstrom151B-OF
91Aroldis Chapman15RP
92Ivan Herrera15C-DH
93Seiya Suzuki15OF-DH
94Brandon Nimmo15OF
95Yandy Diaz151B-DH
96Michael Busch151B
97Alex Bregman153B
98Salvador Perez15C-1B-DH
99David Bednar15RP
100Will Smith15C
101Eury Perez15SP
102Ozzie Albies152B
103Andy Pages15OF
104Oneil Cruz15OF
105Sal Stewart151B
106Chase Burns15SP
107Jacob Misiorowski15SP
108Luis Robert15OF
109Ryan Helsley15RP
110Tyler Glasnow14SP
111Jo Adell14OF
112Luke Keaschall132B
113Trevor Rogers13SP
114Kevin McGonigle123B-SS
115Steven Kwan12OF
116Ian Happ12OF
117Devin Williams11RP
118Taylor Ward11OF
119Jakob Marsee10OF
120Willy Adames10SS
121Kenley Jansen10RP
122Gavin Williams10SP
123Bubba Chandler10SP
124Trevor Story10SS
125Emmet Sheehan10SP
126Brandon Lowe102B
127Dansby Swanson10SS
128Konnor Griffin10SS
129Teoscar Hernandez9OF
130Brandon Woodruff9SP
131Ramon Laureano9OF
132Chandler Simpson9OF
133Kyle Stowers9OF
134Shota Imanaga9SP
135Kris Bubic9SP
136Trey Yesavage9SP
137Francisco Lindor8SS
138Jhoan Duran8RP
139Nathan Eovaldi7SP
140Jose Soriano7SP
141Isaac Paredes73B
142Michael King7SP
143Robbie Ray7SP
144Zack Wheeler7SP
145MacKenzie Gore7SP
146Yainer Diaz7C-DH
147Riley O'Brien7RP
148Ranger Suarez7SP
149Pete Fairbanks7RP
150Francisco Alvarez7C
151JJ Wetherholt72B-SS
152Jeremy Pena7SS
153Nick Lodolo7SP
154Raisel Iglesias6RP
155Jacob Wilson6SS
156Luis Castillo6SP
157Carlos Rodon6SP
158Carter Jensen6C-DH
159Drew Rasmussen5SP
160Daylen Lile6OF
161Gerrit Cole6SP
162Jordan Walker6OF
163Daniel Palencia6RP
164Emilio Pagan6RP
165Spencer Strider6SP
166Max Muncy53B
167Xavier Edwards52B-SS
168Edward Cabrera5SP
169Parker Messick5SP
170Josh Hader5RP
171Jac Caglianone5OF
172Matt McLain52B
173Hunter Brown6SP
174Ceddanne Rafaela72B-OF
175Robert Suarez5RP
176Christian Walker51B
177Spencer Torkelson51B
178Jonathan Aranda51B
179Chase DeLauter5OF-DH
180Matt Chapman53B
181Braxton Ashcraft5SP-RP
182Tanner Bibee5SP
183Connelly Early5SP
184Bryan Baker5RP
185Seth Lugo5SP
186Ryan Weathers5SP
187Adley Rutschman5C
188Samuel Basallo5C-DH
189Wilyer Abreu5OF
190Daulton Varsho6OF
191Giancarlo Stanton5OF-DH
192Bryan Reynolds5OF-DH
193Carson Benge5OF
194Matthew Boyd5SP
195Colson Montgomery53B-SS
196Shane McClanahan5SP
197Andrew Abbott5SP
198Kodai Senga5SP
199Jeff Hoffman5RP
200Justin Crawford5OF
201Sonny Gray5SP
202Kazuma Okamoto53B
203Will Warren5SP
204Shane Baz5SP
205Munetaka Murakami41B
206Tanner Scott4RP
207Lawrence Butler4OF
208Kerry Carpenter3OF-DH
209Jake Burger31B
210Cam Smith3OF
211Jack Leiter7SP
212Kyle Manzardo31B-DH
213Owen Caissie3OF
214Otto Lopez32B-SS
215Merrill Kelly3SP
216Ryan Walker3RP
217Blake Snell3SP
218Willson Contreras31B
219Seranthony Dominguez3RP
220Sal Frelick3OF
221Brendan Donovan32B-3B
222Kyle Harrison3SP
223Josh Jung33B
224Ryan O'Hearn21B-OF-DH
225Marcus Semien22B
226Jorge Polanco22B-DH
227Ryne Nelson2SP-RP
228Luis Arraez21B-2B-DH
229Lucas Erceg2RP
230Carlos Correa23B-SS
231Tyler Mahle2SP
232Trent Grisham2OF
233Josh Bell21B-DH
234Gabriel Moreno2C
235Dennis Santana2RP