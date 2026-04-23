2026 Fantasy Baseball Week 5 Trade Values: Rest of season rankings for Roto, H2H points
The trade values chart aims to help you make the best value trades you can
Every week, we update our Fantasy Baseball rankings to reflect the latest injuries, standout performances, and more to help you make the best lineup decisions you can.
That includes trade advice, with the latest Trade Values Chart here to help you make the right trades to build a championship roster. Here's how it works: Look for the value of the player(s) you're giving up, compare it to the value of the player(s) you're getting in return, and if you've got more points coming back to you than you're giving up, go ahead and pull the trigger on that trade.
Now, of course, it's not an exact science; if the values are pretty close but you like the player you're getting back more than I do, go ahead and make the trade. And, the more lopsided the trade is in terms of the number of players moved on each side, the less you have to adhere to the values; trading three quarters, two dimes, and a nickel for a dollar is usually not going to work out well for the person getting all that change.
We've got values for both H2H points and Roto/categories leagues below, and you can also use these as rest-of-season rankings for both formats as well. And, if you don't see a player listed here, I'm treating them as if they have very minimal trade value.
H2H Trade Values Chart
|Rank
|Player
|Value
|Eligible
|1
|Aaron Judge
|57
|OF-DH
|2
|Shohei Ohtani
|55
|DH-SP
|3
|Juan Soto
|50
|OF
|4
|Jose Ramirez
|50
|3B-DH
|5
|Ronald Acuna Jr.
|49
|OF
|6
|Bobby Witt
|47
|SS
|7
|Kyle Tucker
|47
|OF-DH
|8
|Tarik Skubal
|44
|SP
|9
|Gunnar Henderson
|44
|SS
|10
|Paul Skenes
|44
|SP
|11
|Garrett Crochet
|41
|SP
|12
|Kyle Schwarber
|37
|DH
|13
|Corbin Carroll
|37
|OF
|14
|Yordan Alvarez
|37
|OF-DH
|15
|Fernando Tatis Jr.
|35
|OF
|16
|Julio Rodriguez
|35
|OF
|17
|Elly De La Cruz
|34
|SS
|18
|Ketel Marte
|34
|2B-DH
|19
|Junior Caminero
|34
|3B
|20
|Manny Machado
|33
|3B
|21
|Trea Turner
|32
|SS
|22
|Vladimir Guerrero Jr.
|31
|1B-DH
|23
|Nick Kurtz
|30
|1B
|24
|James Wood
|29
|OF-DH
|25
|Cal Raleigh
|29
|C-DH
|26
|Jazz Chisholm
|29
|2B-3B
|27
|Yoshinobu Yamamoto
|29
|SP
|28
|Logan Gilbert
|28
|SP
|29
|Chris Sale
|28
|SP
|30
|Cristopher Sanchez
|28
|SP
|31
|Bryan Woo
|28
|SP
|32
|Roman Anthony
|28
|OF-DH
|33
|Pete Alonso
|25
|1B
|34
|Bryce Harper
|25
|1B
|35
|Freddie Freeman
|25
|1B
|36
|Logan Webb
|25
|SP
|37
|Jacob deGrom
|25
|SP
|38
|Matt Olson
|25
|1B
|39
|Geraldo Perdomo
|25
|SS
|40
|Max Fried
|24
|SP
|41
|Jackson Merrill
|23
|OF
|42
|Brice Turang
|23
|2B
|43
|Cody Bellinger
|23
|OF
|44
|George Kirby
|23
|SP
|45
|Corey Seager
|23
|SS
|46
|Dylan Cease
|23
|SP
|47
|Nolan McLean
|22
|SP
|48
|Ben Rice
|22
|C-1B-DH
|49
|Drake Baldwin
|22
|C-DH
|50
|Mookie Betts
|22
|SS
|51
|Christian Yelich
|22
|DH
|52
|Cole Ragans
|21
|SP
|53
|Jacob Misiorowski
|21
|SP
|54
|Shea Langeliers
|21
|C-DH
|55
|Rafael Devers
|20
|1B-DH
|56
|William Contreras
|20
|C-DH
|57
|Hunter Goodman
|20
|C-DH
|58
|Zachary Neto
|20
|SS
|59
|Kyle Bradish
|19
|SP
|60
|Joe Ryan
|19
|SP
|61
|Framber Valdez
|19
|SP
|62
|Jesus Luzardo
|19
|SP
|63
|Mason Miller
|19
|RP
|64
|C.J. Abrams
|19
|SS
|65
|Maikel Garcia
|18
|3B
|66
|Freddy Peralta
|18
|SP
|67
|Cameron Schlittler
|18
|SP
|68
|Bo Bichette
|18
|3B-SS
|69
|Sal Stewart
|18
|1B
|70
|Yandy Diaz
|18
|1B-DH
|71
|Austin Riley
|17
|3B
|72
|Kevin Gausman
|17
|SP
|73
|Vinnie Pasquantino
|17
|1B-DH
|74
|Alex Bregman
|17
|3B
|75
|Mike Trout
|16
|OF-DH
|76
|Pete Crow-Armstrong
|16
|OF
|77
|Sandy Alcantara
|16
|SP
|78
|Jackson Chourio
|16
|OF
|79
|Byron Buxton
|16
|OF
|80
|Brent Rooker
|16
|OF-DH
|81
|Wyatt Langford
|15
|OF
|82
|Riley Greene
|15
|OF-DH
|83
|Ivan Herrera
|15
|C-DH
|84
|Agustin Ramirez
|15
|C-DH
|85
|George Springer
|15
|OF-DH
|86
|Nico Hoerner
|15
|2B
|87
|Jose Altuve
|15
|2B-OF-DH
|88
|Jarren Duran
|15
|OF
|89
|Andres Munoz
|15
|RP
|90
|Jacob Wilson
|15
|SS
|91
|Steven Kwan
|15
|OF
|92
|Robbie Ray
|15
|SP
|93
|Eury Perez
|15
|SP
|94
|Trevor Rogers
|15
|SP
|95
|Bubba Chandler
|15
|SP
|96
|Randy Arozarena
|15
|OF
|97
|Tyler Glasnow
|15
|SP
|98
|Trevor Story
|15
|SS
|99
|Gavin Williams
|15
|SP
|100
|Josh Naylor
|15
|1B-DH
|101
|Seiya Suzuki
|15
|OF-DH
|102
|Tyler Soderstrom
|15
|1B-OF
|103
|Brandon Woodruff
|15
|SP
|104
|Cade Smith
|15
|RP
|105
|Chase Burns
|14
|SP
|106
|Shota Imanaga
|14
|SP
|107
|Zack Wheeler
|14
|SP
|108
|Emmet Sheehan
|13
|SP
|109
|Brandon Nimmo
|13
|OF
|110
|Trey Yesavage
|13
|SP
|111
|Oneil Cruz
|13
|OF
|112
|Nathan Eovaldi
|13
|SP
|113
|Jose Soriano
|12
|SP
|114
|MacKenzie Gore
|12
|SP
|115
|Kris Bubic
|11
|SP
|116
|Michael King
|11
|SP
|117
|Kevin McGonigle
|11
|3B-SS
|118
|Edward Cabrera
|11
|SP
|119
|Carlos Rodon
|10
|SP
|120
|Parker Messick
|10
|SP
|121
|Seth Lugo
|9
|SP
|122
|Konnor Griffin
|9
|SS
|123
|Eugenio Suarez
|9
|3B-DH
|124
|Kyle Stowers
|9
|OF
|125
|Salvador Perez
|9
|C-1B-DH
|126
|Ranger Suarez
|9
|SP
|127
|Gerrit Cole
|9
|SP
|128
|Ian Happ
|9
|OF
|129
|Ozzie Albies
|8
|2B
|130
|Luke Keaschall
|8
|2B
|131
|Francisco Lindor
|7
|SS
|132
|Jeremy Pena
|7
|SS
|133
|Michael Busch
|7
|1B
|134
|Tanner Bibee
|7
|SP
|135
|Aroldis Chapman
|6
|RP
|136
|Merrill Kelly
|6
|SP
|137
|Luis Castillo
|6
|SP
|138
|Will Smith
|6
|C
|139
|Spencer Strider
|6
|SP
|140
|Ramon Laureano
|6
|OF
|141
|Nick Lodolo
|6
|SP
|142
|Willy Adames
|6
|SS
|143
|Jordan Walker
|6
|OF
|144
|Drew Rasmussen
|6
|SP
|145
|Taylor Ward
|6
|OF
|146
|Jakob Marsee
|5
|OF
|147
|Max Muncy
|5
|3B
|148
|Sal Frelick
|5
|OF
|149
|Christian Walker
|5
|1B
|150
|Connelly Early
|5
|SP
|151
|Brandon Lowe
|5
|2B
|152
|JJ Wetherholt
|5
|2B-SS
|153
|Teoscar Hernandez
|5
|OF
|154
|Sonny Gray
|5
|SP
|155
|Payton Tolle
|5
|RP
|156
|David Bednar
|4
|RP
|157
|Munetaka Murakami
|4
|1B
|158
|Emerson Hancock
|4
|SP
|159
|Chandler Simpson
|4
|OF
|160
|Jhoan Duran
|4
|RP
|161
|Andy Pages
|4
|OF
|162
|Tatsuya Imai
|3
|SP
|163
|Ryan Helsley
|3
|RP
|164
|Isaac Paredes
|3
|3B
|165
|Chase DeLauter
|3
|OF-DH
|166
|Kenley Jansen
|3
|RP
|167
|Ryne Nelson
|3
|SP-RP
|168
|Jeffrey Springs
|3
|SP
|169
|Devin Williams
|3
|RP
|170
|Matt Chapman
|2
|3B
|171
|Xavier Edwards
|2
|2B-SS
|172
|Andrew Abbott
|2
|SP
|173
|Hunter Brown
|2
|SP
|174
|Matt McLain
|2
|2B
|175
|Brendan Donovan
|2
|2B-3B
|176
|Ryan Weathers
|2
|SP
|177
|Daylen Lile
|2
|OF
|178
|Riley O'Brien
|2
|RP
|179
|Jack Leiter
|2
|SP
|180
|Raisel Iglesias
|2
|RP
|181
|Jonathan Aranda
|2
|1B
|182
|Will Warren
|2
|SP
|183
|Gleyber Torres
|2
|2B-DH
|184
|Josh Hader
|2
|RP
|185
|Kyle Harrison
|2
|SP
|186
|Luis Robert
|2
|OF
|187
|Marcus Semien
|2
|2B
|188
|Casey Mize
|2
|SP
|189
|Ryan Walker
|2
|RP
|190
|Matthew Boyd
|2
|SP
|191
|Jung Hoo Lee
|2
|OF
|192
|Lucas Erceg
|2
|RP
|193
|Daulton Varsho
|2
|OF
|194
|Shane Baz
|2
|SP
|195
|Wilyer Abreu
|2
|OF
|196
|Pete Fairbanks
|2
|RP
|197
|Chase Dollander
|2
|SP
|198
|Adley Rutschman
|2
|C
Roto Trade Values Chart
|Rank
|Player
|Value
|Eligible
|1
|Aaron Judge
|54
|OF-DH
|2
|Shohei Ohtani
|53
|DH-SP
|3
|Bobby Witt
|48
|SS
|4
|Jose Ramirez
|46
|3B-DH
|5
|Juan Soto
|44
|OF
|6
|Elly De La Cruz
|43
|SS
|7
|Ronald Acuna Jr.
|43
|OF
|8
|Kyle Tucker
|43
|OF-DH
|9
|Julio Rodriguez
|40
|OF
|10
|Gunnar Henderson
|38
|SS
|11
|Tarik Skubal
|38
|SP
|12
|Paul Skenes
|38
|SP
|13
|Corbin Carroll
|35
|OF
|14
|Yordan Alvarez
|31
|OF-DH
|15
|Garrett Crochet
|31
|SP
|16
|Fernando Tatis Jr.
|31
|OF
|17
|Junior Caminero
|31
|3B
|18
|Kyle Schwarber
|31
|DH
|19
|Nick Kurtz
|31
|1B
|20
|Jazz Chisholm
|29
|2B-3B
|21
|Ketel Marte
|28
|2B-DH
|22
|Vladimir Guerrero Jr.
|28
|1B-DH
|23
|Pete Alonso
|27
|1B
|24
|Manny Machado
|27
|3B
|25
|Cal Raleigh
|27
|C-DH
|26
|Trea Turner
|24
|SS
|27
|Yoshinobu Yamamoto
|24
|SP
|28
|Cristopher Sanchez
|24
|SP
|29
|Logan Gilbert
|23
|SP
|30
|Rafael Devers
|20
|1B-DH
|31
|Matt Olson
|20
|1B
|32
|Bryce Harper
|19
|1B
|33
|Chris Sale
|19
|SP
|34
|Bryan Woo
|19
|SP
|35
|James Wood
|19
|OF-DH
|36
|Brice Turang
|19
|2B
|37
|Jacob deGrom
|19
|SP
|38
|Freddie Freeman
|19
|1B
|39
|C.J. Abrams
|19
|SS
|40
|Mason Miller
|19
|RP
|41
|Pete Crow-Armstrong
|19
|OF
|42
|Zachary Neto
|19
|SS
|43
|Ben Rice
|19
|C-1B-DH
|44
|Drake Baldwin
|19
|C-DH
|45
|Geraldo Perdomo
|19
|SS
|46
|Jackson Merrill
|19
|OF
|47
|Cody Bellinger
|18
|OF
|48
|William Contreras
|18
|C-DH
|49
|Shea Langeliers
|18
|C-DH
|50
|Hunter Goodman
|18
|C-DH
|51
|Max Fried
|18
|SP
|52
|Austin Riley
|18
|3B
|53
|Roman Anthony
|18
|OF-DH
|54
|Riley Greene
|18
|OF-DH
|55
|Nolan McLean
|17
|SP
|56
|Christian Yelich
|17
|DH
|57
|Cole Ragans
|17
|SP
|58
|Dylan Cease
|17
|SP
|59
|Andres Munoz
|17
|RP
|60
|Maikel Garcia
|15
|3B
|61
|Mookie Betts
|17
|SS
|62
|Corey Seager
|17
|SS
|63
|Cade Smith
|17
|RP
|64
|Mike Trout
|16
|OF-DH
|65
|Byron Buxton
|16
|OF
|66
|Agustin Ramirez
|16
|C-DH
|67
|Josh Naylor
|16
|1B-DH
|68
|George Kirby
|16
|SP
|69
|Kyle Bradish
|16
|SP
|70
|Joe Ryan
|16
|SP
|71
|Cameron Schlittler
|16
|SP
|72
|Nico Hoerner
|16
|2B
|73
|Jose Altuve
|15
|2B-OF-DH
|74
|Michael Harris
|15
|OF
|75
|Wyatt Langford
|15
|OF
|76
|Brent Rooker
|15
|OF-DH
|77
|Jackson Chourio
|15
|OF
|78
|Eugenio Suarez
|15
|3B-DH
|79
|Bo Bichette
|15
|3B-SS
|80
|Vinnie Pasquantino
|15
|1B-DH
|81
|Jesus Luzardo
|15
|SP
|82
|Freddy Peralta
|15
|SP
|83
|Logan Webb
|15
|SP
|84
|Randy Arozarena
|15
|OF
|85
|Framber Valdez
|15
|SP
|86
|George Springer
|15
|OF-DH
|87
|Kevin Gausman
|15
|SP
|88
|Sandy Alcantara
|15
|SP
|89
|Jarren Duran
|15
|OF
|90
|Tyler Soderstrom
|15
|1B-OF
|91
|Aroldis Chapman
|15
|RP
|92
|Ivan Herrera
|15
|C-DH
|93
|Seiya Suzuki
|15
|OF-DH
|94
|Brandon Nimmo
|15
|OF
|95
|Yandy Diaz
|15
|1B-DH
|96
|Michael Busch
|15
|1B
|97
|Alex Bregman
|15
|3B
|98
|Salvador Perez
|15
|C-1B-DH
|99
|David Bednar
|15
|RP
|100
|Will Smith
|15
|C
|101
|Eury Perez
|15
|SP
|102
|Ozzie Albies
|15
|2B
|103
|Andy Pages
|15
|OF
|104
|Oneil Cruz
|15
|OF
|105
|Sal Stewart
|15
|1B
|106
|Chase Burns
|15
|SP
|107
|Jacob Misiorowski
|15
|SP
|108
|Luis Robert
|15
|OF
|109
|Ryan Helsley
|15
|RP
|110
|Tyler Glasnow
|14
|SP
|111
|Jo Adell
|14
|OF
|112
|Luke Keaschall
|13
|2B
|113
|Trevor Rogers
|13
|SP
|114
|Kevin McGonigle
|12
|3B-SS
|115
|Steven Kwan
|12
|OF
|116
|Ian Happ
|12
|OF
|117
|Devin Williams
|11
|RP
|118
|Taylor Ward
|11
|OF
|119
|Jakob Marsee
|10
|OF
|120
|Willy Adames
|10
|SS
|121
|Kenley Jansen
|10
|RP
|122
|Gavin Williams
|10
|SP
|123
|Bubba Chandler
|10
|SP
|124
|Trevor Story
|10
|SS
|125
|Emmet Sheehan
|10
|SP
|126
|Brandon Lowe
|10
|2B
|127
|Dansby Swanson
|10
|SS
|128
|Konnor Griffin
|10
|SS
|129
|Teoscar Hernandez
|9
|OF
|130
|Brandon Woodruff
|9
|SP
|131
|Ramon Laureano
|9
|OF
|132
|Chandler Simpson
|9
|OF
|133
|Kyle Stowers
|9
|OF
|134
|Shota Imanaga
|9
|SP
|135
|Kris Bubic
|9
|SP
|136
|Trey Yesavage
|9
|SP
|137
|Francisco Lindor
|8
|SS
|138
|Jhoan Duran
|8
|RP
|139
|Nathan Eovaldi
|7
|SP
|140
|Jose Soriano
|7
|SP
|141
|Isaac Paredes
|7
|3B
|142
|Michael King
|7
|SP
|143
|Robbie Ray
|7
|SP
|144
|Zack Wheeler
|7
|SP
|145
|MacKenzie Gore
|7
|SP
|146
|Yainer Diaz
|7
|C-DH
|147
|Riley O'Brien
|7
|RP
|148
|Ranger Suarez
|7
|SP
|149
|Pete Fairbanks
|7
|RP
|150
|Francisco Alvarez
|7
|C
|151
|JJ Wetherholt
|7
|2B-SS
|152
|Jeremy Pena
|7
|SS
|153
|Nick Lodolo
|7
|SP
|154
|Raisel Iglesias
|6
|RP
|155
|Jacob Wilson
|6
|SS
|156
|Luis Castillo
|6
|SP
|157
|Carlos Rodon
|6
|SP
|158
|Carter Jensen
|6
|C-DH
|159
|Drew Rasmussen
|5
|SP
|160
|Daylen Lile
|6
|OF
|161
|Gerrit Cole
|6
|SP
|162
|Jordan Walker
|6
|OF
|163
|Daniel Palencia
|6
|RP
|164
|Emilio Pagan
|6
|RP
|165
|Spencer Strider
|6
|SP
|166
|Max Muncy
|5
|3B
|167
|Xavier Edwards
|5
|2B-SS
|168
|Edward Cabrera
|5
|SP
|169
|Parker Messick
|5
|SP
|170
|Josh Hader
|5
|RP
|171
|Jac Caglianone
|5
|OF
|172
|Matt McLain
|5
|2B
|173
|Hunter Brown
|6
|SP
|174
|Ceddanne Rafaela
|7
|2B-OF
|175
|Robert Suarez
|5
|RP
|176
|Christian Walker
|5
|1B
|177
|Spencer Torkelson
|5
|1B
|178
|Jonathan Aranda
|5
|1B
|179
|Chase DeLauter
|5
|OF-DH
|180
|Matt Chapman
|5
|3B
|181
|Braxton Ashcraft
|5
|SP-RP
|182
|Tanner Bibee
|5
|SP
|183
|Connelly Early
|5
|SP
|184
|Bryan Baker
|5
|RP
|185
|Seth Lugo
|5
|SP
|186
|Ryan Weathers
|5
|SP
|187
|Adley Rutschman
|5
|C
|188
|Samuel Basallo
|5
|C-DH
|189
|Wilyer Abreu
|5
|OF
|190
|Daulton Varsho
|6
|OF
|191
|Giancarlo Stanton
|5
|OF-DH
|192
|Bryan Reynolds
|5
|OF-DH
|193
|Carson Benge
|5
|OF
|194
|Matthew Boyd
|5
|SP
|195
|Colson Montgomery
|5
|3B-SS
|196
|Shane McClanahan
|5
|SP
|197
|Andrew Abbott
|5
|SP
|198
|Kodai Senga
|5
|SP
|199
|Jeff Hoffman
|5
|RP
|200
|Justin Crawford
|5
|OF
|201
|Sonny Gray
|5
|SP
|202
|Kazuma Okamoto
|5
|3B
|203
|Will Warren
|5
|SP
|204
|Shane Baz
|5
|SP
|205
|Munetaka Murakami
|4
|1B
|206
|Tanner Scott
|4
|RP
|207
|Lawrence Butler
|4
|OF
|208
|Kerry Carpenter
|3
|OF-DH
|209
|Jake Burger
|3
|1B
|210
|Cam Smith
|3
|OF
|211
|Jack Leiter
|7
|SP
|212
|Kyle Manzardo
|3
|1B-DH
|213
|Owen Caissie
|3
|OF
|214
|Otto Lopez
|3
|2B-SS
|215
|Merrill Kelly
|3
|SP
|216
|Ryan Walker
|3
|RP
|217
|Blake Snell
|3
|SP
|218
|Willson Contreras
|3
|1B
|219
|Seranthony Dominguez
|3
|RP
|220
|Sal Frelick
|3
|OF
|221
|Brendan Donovan
|3
|2B-3B
|222
|Kyle Harrison
|3
|SP
|223
|Josh Jung
|3
|3B
|224
|Ryan O'Hearn
|2
|1B-OF-DH
|225
|Marcus Semien
|2
|2B
|226
|Jorge Polanco
|2
|2B-DH
|227
|Ryne Nelson
|2
|SP-RP
|228
|Luis Arraez
|2
|1B-2B-DH
|229
|Lucas Erceg
|2
|RP
|230
|Carlos Correa
|2
|3B-SS
|231
|Tyler Mahle
|2
|SP
|232
|Trent Grisham
|2
|OF
|233
|Josh Bell
|2
|1B-DH
|234
|Gabriel Moreno
|2
|C
|235
|Dennis Santana
|2
|RP