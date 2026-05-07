2026 Fantasy Baseball Week 7 Trade Values: Rest of season rankings for Roto, H2H points
The trade values chart aims to help you make the best value trades you can
Every week, we update our Fantasy Baseball rankings to reflect the latest injuries, standout performances, and more to help you make the best lineup decisions you can.
That includes trade advice, with the latest Trade Values Chart here to help you make the right trades to build a championship roster. Here's how it works: Look for the value of the player(s) you're giving up, compare it to the value of the player(s) you're getting in return, and if you've got more points coming back to you than you're giving up, go ahead and pull the trigger on that trade.
Now, of course, it's not an exact science; if the values are pretty close but you like the player you're getting back more than I do, go ahead and make the trade. And, the more lopsided the trade is in terms of the number of players moved on each side, the less you have to adhere to the values; trading three quarters, two dimes, and a nickel for a dollar is usually not going to work out well for the person getting all that change.
We've got values for both H2H points and Roto/categories leagues below, and you can also use these as rest-of-season rankings for both formats as well. And, if you don't see a player listed here, I'm treating them as if they have very minimal trade value.
H2H Trade Values Chart
|Rank
|Player
|Value
|Eligible
|1
|Aaron Judge
|57
|OF-DH
|2
|Shohei Ohtani
|52
|DH-SP
|3
|Juan Soto
|50
|OF-DH
|4
|Jose Ramirez
|50
|3B-DH
|5
|Bobby Witt
|47
|SS
|6
|Kyle Tucker
|47
|OF-DH
|7
|Gunnar Henderson
|44
|SS
|8
|Paul Skenes
|44
|SP
|9
|Kyle Schwarber
|44
|DH
|10
|Corbin Carroll
|41
|OF
|11
|Yordan Alvarez
|37
|OF-DH
|12
|Fernando Tatis Jr.
|37
|2B-OF
|13
|Julio Rodriguez
|37
|OF
|14
|Elly De La Cruz
|35
|SS
|15
|Ketel Marte
|35
|2B-DH
|16
|Junior Caminero
|34
|3B
|17
|Ronald Acuna Jr.
|49
|OF
|18
|Manny Machado
|34
|3B
|19
|Trea Turner
|34
|SS
|20
|Vladimir Guerrero Jr.
|33
|1B-DH
|21
|Nick Kurtz
|32
|1B
|22
|James Wood
|31
|OF-DH
|23
|Jazz Chisholm
|30
|2B-3B
|24
|Yoshinobu Yamamoto
|29
|SP
|25
|Logan Gilbert
|29
|SP
|26
|Chris Sale
|29
|SP
|27
|Cristopher Sanchez
|29
|SP
|28
|Jackson Chourio
|28
|OF
|29
|Cal Raleigh
|28
|C-DH
|30
|Bryan Woo
|28
|SP
|31
|Pete Alonso
|28
|1B-DH
|32
|Matt Olson
|28
|1B
|33
|Bryce Harper
|25
|1B
|34
|Freddie Freeman
|25
|1B
|35
|Jacob deGrom
|25
|SP
|36
|Geraldo Perdomo
|25
|SS
|37
|Max Fried
|25
|SP
|38
|Nolan McLean
|25
|SP
|39
|Jackson Merrill
|25
|OF
|40
|Ben Rice
|24
|C-1B-DH
|41
|Drake Baldwin
|23
|C-DH
|42
|Brice Turang
|23
|2B
|43
|Cody Bellinger
|23
|OF
|44
|Shea Langeliers
|23
|C-DH
|45
|Garrett Crochet
|23
|SP
|46
|George Kirby
|23
|SP
|47
|Corey Seager
|22
|SS
|48
|Dylan Cease
|22
|SP
|49
|Mookie Betts
|22
|SS
|50
|Christian Yelich
|22
|DH
|51
|Cameron Schlittler
|22
|SP
|52
|William Contreras
|21
|C-DH
|53
|Hunter Goodman
|21
|C-DH
|54
|Zachary Neto
|21
|SS
|55
|Rafael Devers
|20
|1B-DH
|56
|Sal Stewart
|20
|1B-3B
|57
|Joe Ryan
|20
|SP
|58
|Framber Valdez
|20
|SP
|59
|Jacob Misiorowski
|19
|SP
|60
|Jesus Luzardo
|19
|SP
|61
|Mason Miller
|19
|RP
|62
|Vinnie Pasquantino
|19
|1B-DH
|63
|C.J. Abrams
|19
|SS
|64
|Logan Webb
|19
|SP
|65
|Maikel Garcia
|18
|3B
|66
|Freddy Peralta
|18
|SP
|67
|Bo Bichette
|18
|3B-SS
|68
|Yandy Diaz
|18
|1B-DH
|69
|Chase Burns
|18
|SP
|70
|Austin Riley
|18
|3B
|71
|Kevin Gausman
|17
|SP
|72
|Alex Bregman
|17
|3B
|73
|Kyle Bradish
|17
|SP
|74
|Mike Trout
|17
|OF-DH
|75
|Josh Naylor
|16
|1B-DH
|76
|Pete Crow-Armstrong
|16
|OF
|77
|Byron Buxton
|16
|OF-DH
|78
|Riley Greene
|16
|OF-DH
|79
|Roman Anthony
|16
|OF-DH
|80
|Ivan Herrera
|16
|C-DH
|81
|Cole Ragans
|15
|SP
|82
|George Springer
|15
|OF-DH
|83
|Nico Hoerner
|15
|2B
|84
|Jose Altuve
|15
|2B-OF-DH
|85
|Jarren Duran
|15
|OF-DH
|86
|Andres Munoz
|15
|RP
|87
|Jacob Wilson
|15
|SS
|88
|Zack Wheeler
|15
|SP
|89
|Robbie Ray
|15
|SP
|90
|Brent Rooker
|15
|OF-DH
|91
|Eury Perez
|15
|SP
|92
|Randy Arozarena
|15
|OF
|93
|Tyler Glasnow
|15
|SP
|94
|Trevor Story
|15
|SS
|95
|Gavin Williams
|15
|SP
|96
|Shota Imanaga
|15
|SP
|97
|Seiya Suzuki
|15
|OF-DH
|98
|Tyler Soderstrom
|15
|1B-OF
|99
|Brandon Woodruff
|15
|SP
|100
|Parker Messick
|15
|SP
|101
|Jhoan Duran
|15
|RP
|102
|Cade Smith
|15
|RP
|103
|Emmet Sheehan
|15
|SP
|104
|Sandy Alcantara
|15
|SP
|105
|Tarik Skubal
|14
|SP
|106
|Brandon Nimmo
|14
|OF
|107
|Trey Yesavage
|14
|SP
|108
|Oneil Cruz
|13
|OF
|109
|Nathan Eovaldi
|13
|SP
|110
|Jose Soriano
|13
|SP
|111
|Kris Bubic
|13
|SP
|112
|Trevor Rogers
|13
|SP
|113
|Michael King
|12
|SP
|114
|Kevin McGonigle
|12
|3B-SS
|115
|Edward Cabrera
|11
|SP
|116
|Carlos Rodon
|11
|SP
|117
|Seth Lugo
|11
|SP
|118
|Konnor Griffin
|11
|SS
|119
|Eugenio Suarez
|10
|3B-DH
|120
|Steven Kwan
|10
|OF
|121
|Salvador Perez
|9
|C-1B-DH
|122
|Ranger Suarez
|9
|SP
|123
|Gerrit Cole
|9
|SP
|124
|Ian Happ
|9
|OF
|125
|Wyatt Langford
|9
|OF
|126
|Ozzie Albies
|9
|2B
|127
|Kyle Stowers
|9
|OF
|128
|MacKenzie Gore
|9
|SP
|129
|Jeremy Pena
|8
|SS
|130
|Francisco Lindor
|8
|SS
|131
|Tanner Bibee
|7
|SP
|132
|Raisel Iglesias
|7
|RP
|133
|Aroldis Chapman
|7
|RP
|134
|Merrill Kelly
|7
|SP
|135
|Spencer Strider
|6
|SP
|136
|Ramon Laureano
|6
|OF
|137
|Nick Lodolo
|6
|SP
|138
|Willy Adames
|6
|SS
|139
|Jordan Walker
|6
|OF
|140
|Drew Rasmussen
|6
|SP
|141
|Shane McClanahan
|6
|SP
|142
|Taylor Ward
|6
|OF-DH
|143
|Max Muncy
|6
|3B
|144
|Sal Frelick
|6
|OF
|145
|Michael Busch
|6
|1B
|146
|Christian Walker
|5
|1B
|147
|Connelly Early
|5
|SP
|148
|Emerson Hancock
|5
|SP
|149
|Brandon Lowe
|5
|2B
|150
|JJ Wetherholt
|5
|2B-SS
|151
|Teoscar Hernandez
|5
|OF
|152
|Sonny Gray
|5
|SP
|153
|David Bednar
|5
|RP
|154
|Munetaka Murakami
|5
|1B
|155
|Chandler Simpson
|5
|OF
|156
|Andy Pages
|4
|OF
|157
|Daniel Palencia
|4
|RP
|158
|Isaac Paredes
|4
|1B-3B
|159
|Chase DeLauter
|4
|OF-DH
|160
|Kenley Jansen
|4
|RP
|161
|Payton Tolle
|4
|RP
|162
|Bubba Chandler
|3
|SP
|163
|Ryne Nelson
|3
|SP-RP
|164
|Jeffrey Springs
|3
|SP
|165
|Luke Keaschall
|3
|2B
|166
|Will Smith
|3
|C
|167
|Riley O'Brien
|3
|RP
|168
|Ryan Helsley
|3
|RP
|169
|Devin Williams
|3
|RP
|170
|Matt Chapman
|2
|3B
|171
|Xavier Edwards
|2
|2B-SS
|172
|Andrew Abbott
|2
|SP
|173
|Hunter Brown
|2
|SP
|174
|Matt McLain
|2
|2B
|175
|Brendan Donovan
|2
|2B-3B
|176
|Ryan Weathers
|2
|SP
|177
|Daylen Lile
|2
|OF-DH
|178
|Otto Lopez
|2
|2B-SS
|179
|Taj Bradley
|2
|SP
|180
|Jack Leiter
|2
|SP
|181
|Jonathan Aranda
|2
|1B
|182
|Will Warren
|2
|SP
|183
|Gleyber Torres
|2
|2B-DH
|184
|Travis Bazzana
|2
|2B
|185
|Kyle Harrison
|2
|SP
|186
|Luis Robert
|2
|OF
|187
|Robby Snelling
|2
|SP
Roto Trade Values Chart
|Rank
|Player
|Value
|Eligible
|1
|Aaron Judge
|54
|OF-DH
|2
|Shohei Ohtani
|51
|DH-SP
|3
|Bobby Witt
|48
|SS
|4
|Jose Ramirez
|46
|3B-DH
|5
|Juan Soto
|44
|OF-DH
|6
|Elly De La Cruz
|43
|SS
|7
|Kyle Tucker
|43
|OF-DH
|8
|Julio Rodriguez
|40
|OF
|9
|Paul Skenes
|38
|SP
|10
|Corbin Carroll
|38
|OF
|11
|Yordan Alvarez
|38
|OF-DH
|12
|Gunnar Henderson
|35
|SS
|13
|Junior Caminero
|31
|3B
|14
|Kyle Schwarber
|31
|DH
|15
|Fernando Tatis Jr.
|31
|2B-OF
|16
|Jackson Chourio
|31
|OF
|17
|Ronald Acuna Jr.
|43
|OF
|18
|Nick Kurtz
|31
|1B
|19
|Vladimir Guerrero Jr.
|31
|1B-DH
|20
|Manny Machado
|28
|3B
|21
|Jazz Chisholm
|28
|2B-3B
|22
|Ketel Marte
|27
|2B-DH
|23
|Pete Alonso
|29
|1B-DH
|24
|Trea Turner
|27
|SS
|25
|Yoshinobu Yamamoto
|27
|SP
|26
|Cristopher Sanchez
|24
|SP
|27
|Matt Olson
|24
|1B
|28
|Chris Sale
|24
|SP
|29
|James Wood
|23
|OF-DH
|30
|Brice Turang
|20
|2B
|31
|Jacob deGrom
|20
|SP
|32
|Bryce Harper
|19
|1B
|33
|Cal Raleigh
|19
|C-DH
|34
|C.J. Abrams
|19
|SS
|35
|Mason Miller
|19
|RP
|36
|Zachary Neto
|19
|SS
|37
|Ben Rice
|19
|C-1B-DH
|38
|Drake Baldwin
|19
|C-DH
|39
|Pete Crow-Armstrong
|19
|OF
|40
|Jackson Merrill
|19
|OF
|41
|Freddie Freeman
|19
|1B
|42
|Cody Bellinger
|19
|OF
|43
|Shea Langeliers
|19
|C-DH
|44
|Hunter Goodman
|19
|C-DH
|45
|Max Fried
|19
|SP
|46
|Riley Greene
|19
|OF-DH
|47
|Bryan Woo
|18
|SP
|48
|Nolan McLean
|18
|SP
|49
|Christian Yelich
|18
|DH
|50
|Dylan Cease
|18
|SP
|51
|Cameron Schlittler
|18
|SP
|52
|Logan Gilbert
|18
|SP
|53
|Andres Munoz
|18
|RP
|54
|Cade Smith
|18
|RP
|55
|Jhoan Duran
|17
|RP
|56
|William Contreras
|17
|C-DH
|57
|Mike Trout
|17
|OF-DH
|58
|Garrett Crochet
|17
|SP
|59
|Josh Naylor
|17
|1B-DH
|60
|Sal Stewart
|15
|1B-3B
|61
|Maikel Garcia
|17
|3B
|62
|Nico Hoerner
|17
|2B
|63
|Geraldo Perdomo
|17
|SS
|64
|Mookie Betts
|16
|SS
|65
|Roman Anthony
|16
|OF-DH
|66
|Byron Buxton
|16
|OF-DH
|67
|Michael Harris
|16
|OF
|68
|George Kirby
|16
|SP
|69
|Brent Rooker
|16
|OF-DH
|70
|Joe Ryan
|16
|SP
|71
|Ivan Herrera
|16
|C-DH
|72
|Austin Riley
|16
|3B
|73
|Rafael Devers
|15
|1B-DH
|74
|Vinnie Pasquantino
|15
|1B-DH
|75
|Corey Seager
|15
|SS
|76
|Jesus Luzardo
|15
|SP
|77
|Chase Burns
|15
|SP
|78
|Jose Altuve
|15
|2B-OF-DH
|79
|Freddy Peralta
|15
|SP
|80
|Kyle Bradish
|15
|SP
|81
|Randy Arozarena
|15
|OF
|82
|Framber Valdez
|15
|SP
|83
|George Springer
|15
|OF-DH
|84
|Kevin Gausman
|15
|SP
|85
|Bo Bichette
|15
|3B-SS
|86
|Logan Webb
|15
|SP
|87
|Andy Pages
|15
|OF
|88
|Jarren Duran
|15
|OF-DH
|89
|Aroldis Chapman
|15
|RP
|90
|Cole Ragans
|15
|SP
|91
|Seiya Suzuki
|15
|OF-DH
|92
|Brandon Nimmo
|15
|OF
|93
|Yandy Diaz
|15
|1B-DH
|94
|Raisel Iglesias
|15
|RP
|95
|David Bednar
|15
|RP
|96
|Ozzie Albies
|15
|2B
|97
|Oneil Cruz
|15
|OF
|98
|Jacob Misiorowski
|15
|SP
|99
|Tyler Glasnow
|15
|SP
|100
|Jo Adell
|15
|OF
|101
|Tyler Soderstrom
|15
|1B-OF
|102
|Kevin McGonigle
|15
|3B-SS
|103
|Michael Busch
|15
|1B
|104
|Steven Kwan
|15
|OF
|105
|Ian Happ
|15
|OF
|106
|Salvador Perez
|15
|C-1B-DH
|107
|Taylor Ward
|15
|OF-DH
|108
|Ryan Helsley
|15
|RP
|109
|Kenley Jansen
|15
|RP
|110
|Alex Bregman
|14
|3B
|111
|Eugenio Suarez
|14
|3B-DH
|112
|Gavin Williams
|13
|SP
|113
|Zack Wheeler
|13
|SP
|114
|Eury Perez
|12
|SP
|115
|Brandon Lowe
|12
|2B
|116
|Sandy Alcantara
|12
|SP
|117
|Willy Adames
|11
|SS
|118
|Emmet Sheehan
|11
|SP
|119
|Dansby Swanson
|10
|SS
|120
|Wyatt Langford
|10
|OF
|121
|Shota Imanaga
|10
|SP
|122
|Konnor Griffin
|10
|SS
|123
|JJ Wetherholt
|10
|2B-SS
|124
|Tarik Skubal
|10
|SP
|125
|Trevor Rogers
|10
|SP
|126
|Brandon Woodruff
|10
|SP
|127
|Ramon Laureano
|10
|OF
|128
|Chandler Simpson
|10
|OF
|129
|Kyle Stowers
|9
|OF
|130
|Kris Bubic
|9
|SP
|131
|Trey Yesavage
|9
|SP
|132
|Devin Williams
|9
|RP
|133
|Francisco Lindor
|9
|SS
|134
|Nathan Eovaldi
|9
|SP
|135
|Parker Messick
|9
|SP
|136
|Daniel Palencia
|9
|RP
|137
|Jose Soriano
|8
|SP
|138
|Will Smith
|8
|C
|139
|Michael King
|7
|SP
|140
|Riley O'Brien
|7
|RP
|141
|Ranger Suarez
|7
|SP
|142
|Jeremy Pena
|7
|SS
|143
|Nick Lodolo
|7
|SP
|144
|Xavier Edwards
|7
|2B-SS
|145
|Isaac Paredes
|7
|1B-3B
|146
|Max Muncy
|7
|3B
|147
|Robbie Ray
|7
|SP
|148
|Chase DeLauter
|7
|OF-DH
|149
|Teoscar Hernandez
|7
|OF
|150
|Jacob Wilson
|7
|SS
|151
|Carlos Rodon
|7
|SP
|152
|Francisco Alvarez
|7
|C
|153
|Luke Keaschall
|7
|2B
|154
|Munetaka Murakami
|6
|1B
|155
|Carter Jensen
|6
|C-DH
|156
|Louie Varland
|6
|RP
|157
|Christian Walker
|6
|1B
|158
|Drew Rasmussen
|6
|SP
|159
|Shane McClanahan
|5
|SP
|160
|Gerrit Cole
|6
|SP
|161
|Jordan Walker
|6
|OF
|162
|Bubba Chandler
|6
|SP
|163
|Spencer Strider
|6
|SP
|164
|Edward Cabrera
|6
|SP
|165
|Josh Hader
|6
|RP
|166
|Jac Caglianone
|5
|OF
|167
|Otto Lopez
|5
|2B-SS
|168
|Matt McLain
|5
|2B
|169
|Hunter Brown
|5
|SP
|170
|Trevor Story
|5
|SS
|171
|Adley Rutschman
|5
|C
|172
|Ceddanne Rafaela
|5
|2B-OF
|173
|Spencer Torkelson
|6
|1B
|174
|Daylen Lile
|7
|OF-DH
|175
|Jonathan Aranda
|5
|1B
|176
|Wilyer Abreu
|5
|OF
|177
|Kazuma Okamoto
|5
|3B
|178
|Matt Chapman
|5
|3B
|179
|Braxton Ashcraft
|5
|SP-RP
|180
|Connelly Early
|5
|SP
|181
|Luis Robert
|5
|OF
|182
|Bryan Baker
|5
|RP
|183
|Seth Lugo
|5
|SP
|184
|Ryan Weathers
|5
|SP
|185
|Gabriel Moreno
|5
|C
|186
|MacKenzie Gore
|5
|SP
|187
|Kyle Harrison
|5
|SP
|188
|Samuel Basallo
|5
|C-DH
|189
|Daulton Varsho
|5
|OF
|190
|Bryan Reynolds
|5
|OF-DH
|191
|Yainer Diaz
|5
|C-DH
|192
|Carson Benge
|5
|OF
|193
|Jakob Marsee
|5
|OF
|194
|Colson Montgomery
|5
|3B-SS
|195
|Josh Jung
|5
|3B
|196
|Tanner Bibee
|5
|SP
|197
|Robert Suarez
|5
|RP
|198
|Andrew Abbott
|5
|SP
|199
|Justin Crawford
|5
|OF
|200
|Sonny Gray
|5
|SP
|201
|Will Warren
|5
|SP
|202
|Shane Baz
|5
|SP
|203
|Tanner Scott
|5
|RP
|204
|Spencer Arrighetti
|5
|SP
|205
|Kerry Carpenter
|4
|OF-DH
|206
|Jack Leiter
|4
|SP
|207
|Taj Bradley
|4
|SP
|208
|Owen Caissie
|3
|OF
|209
|Travis Bazzana
|3
|2B
|210
|Merrill Kelly
|3
|SP
|211
|Giancarlo Stanton
|3
|OF-DH
|212
|Payton Tolle
|3
|RP
|213
|Blake Snell
|3
|SP
|214
|Robby Snelling
|3
|SP
|215
|Emerson Hancock
|3
|SP
|216
|Willson Contreras
|3
|1B
|217
|Seranthony Dominguez
|3
|RP
|218
|Brendan Donovan
|3
|2B-3B
|219
|Andrew Vaughn
|3
|1B
|220
|Ryan O'Hearn
|3
|1B-OF-DH
|221
|Spencer Steer
|3
|1B-OF
|222
|Luis Castillo
|3
|SP
|223
|Marcus Semien
|3
|2B
|224
|Jose Caballero
|2
|2B-3B-SS-OF
|225
|Jorge Polanco
|2
|2B-DH
|226
|Ryne Nelson
|2
|SP-RP
|227
|Xander Bogaerts
|2
|SS
|228
|Cam Smith
|2
|OF
|229
|Logan Henderson
|2
|SP
|230
|Liam Hicks
|2
|C-1B-DH
|231
|Mickey Moniak
|2
|OF
|232
|Luis Arraez
|2
|1B-2B-DH
|233
|Lucas Erceg
|2
|RP