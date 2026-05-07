Every week, we update our Fantasy Baseball rankings to reflect the latest injuries, standout performances, and more to help you make the best lineup decisions you can. 

That includes trade advice, with the latest Trade Values Chart here to help you make the right trades to build a championship roster. Here's how it works: Look for the value of the player(s) you're giving up, compare it to the value of the player(s) you're getting in return, and if you've got more points coming back to you than you're giving up, go ahead and pull the trigger on that trade.

Now, of course, it's not an exact science; if the values are pretty close but you like the player you're getting back more than I do, go ahead and make the trade. And, the more lopsided the trade is in terms of the number of players moved on each side, the less you have to adhere to the values; trading three quarters, two dimes, and a nickel for a dollar is usually not going to work out well for the person getting all that change. 

We've got values for both H2H points and Roto/categories leagues below, and you can also use these as rest-of-season rankings for both formats as well. And, if you don't see a player listed here, I'm treating them as if they have very minimal trade value.

H2H Trade Values Chart

RankPlayerValueEligible
1Aaron Judge57OF-DH
2Shohei Ohtani52DH-SP
3Juan Soto50OF-DH
4Jose Ramirez503B-DH
5Bobby Witt47SS
6Kyle Tucker47OF-DH
7Gunnar Henderson44SS
8Paul Skenes44SP
9Kyle Schwarber44DH
10Corbin Carroll41OF
11Yordan Alvarez37OF-DH
12Fernando Tatis Jr.372B-OF
13Julio Rodriguez37OF
14Elly De La Cruz35SS
15Ketel Marte352B-DH
16Junior Caminero343B
17Ronald Acuna Jr.49OF
18Manny Machado343B
19Trea Turner34SS
20Vladimir Guerrero Jr.331B-DH
21Nick Kurtz321B
22James Wood31OF-DH
23Jazz Chisholm302B-3B
24Yoshinobu Yamamoto29SP
25Logan Gilbert29SP
26Chris Sale29SP
27Cristopher Sanchez29SP
28Jackson Chourio28OF
29Cal Raleigh28C-DH
30Bryan Woo28SP
31Pete Alonso281B-DH
32Matt Olson281B
33Bryce Harper251B
34Freddie Freeman251B
35Jacob deGrom25SP
36Geraldo Perdomo25SS
37Max Fried25SP
38Nolan McLean25SP
39Jackson Merrill25OF
40Ben Rice24C-1B-DH
41Drake Baldwin23C-DH
42Brice Turang232B
43Cody Bellinger23OF
44Shea Langeliers23C-DH
45Garrett Crochet23SP
46George Kirby23SP
47Corey Seager22SS
48Dylan Cease22SP
49Mookie Betts22SS
50Christian Yelich22DH
51Cameron Schlittler22SP
52William Contreras21C-DH
53Hunter Goodman21C-DH
54Zachary Neto21SS
55Rafael Devers201B-DH
56Sal Stewart201B-3B
57Joe Ryan20SP
58Framber Valdez20SP
59Jacob Misiorowski19SP
60Jesus Luzardo19SP
61Mason Miller19RP
62Vinnie Pasquantino191B-DH
63C.J. Abrams19SS
64Logan Webb19SP
65Maikel Garcia183B
66Freddy Peralta18SP
67Bo Bichette183B-SS
68Yandy Diaz181B-DH
69Chase Burns18SP
70Austin Riley183B
71Kevin Gausman17SP
72Alex Bregman173B
73Kyle Bradish17SP
74Mike Trout17OF-DH
75Josh Naylor161B-DH
76Pete Crow-Armstrong16OF
77Byron Buxton16OF-DH
78Riley Greene16OF-DH
79Roman Anthony16OF-DH
80Ivan Herrera16C-DH
81Cole Ragans15SP
82George Springer15OF-DH
83Nico Hoerner152B
84Jose Altuve152B-OF-DH
85Jarren Duran15OF-DH
86Andres Munoz15RP
87Jacob Wilson15SS
88Zack Wheeler15SP
89Robbie Ray15SP
90Brent Rooker15OF-DH
91Eury Perez15SP
92Randy Arozarena15OF
93Tyler Glasnow15SP
94Trevor Story15SS
95Gavin Williams15SP
96Shota Imanaga15SP
97Seiya Suzuki15OF-DH
98Tyler Soderstrom151B-OF
99Brandon Woodruff15SP
100Parker Messick15SP
101Jhoan Duran15RP
102Cade Smith15RP
103Emmet Sheehan15SP
104Sandy Alcantara15SP
105Tarik Skubal14SP
106Brandon Nimmo14OF
107Trey Yesavage14SP
108Oneil Cruz13OF
109Nathan Eovaldi13SP
110Jose Soriano13SP
111Kris Bubic13SP
112Trevor Rogers13SP
113Michael King12SP
114Kevin McGonigle123B-SS
115Edward Cabrera11SP
116Carlos Rodon11SP
117Seth Lugo11SP
118Konnor Griffin11SS
119Eugenio Suarez103B-DH
120Steven Kwan10OF
121Salvador Perez9C-1B-DH
122Ranger Suarez9SP
123Gerrit Cole9SP
124Ian Happ9OF
125Wyatt Langford9OF
126Ozzie Albies92B
127Kyle Stowers9OF
128MacKenzie Gore9SP
129Jeremy Pena8SS
130Francisco Lindor8SS
131Tanner Bibee7SP
132Raisel Iglesias7RP
133Aroldis Chapman7RP
134Merrill Kelly7SP
135Spencer Strider6SP
136Ramon Laureano6OF
137Nick Lodolo6SP
138Willy Adames6SS
139Jordan Walker6OF
140Drew Rasmussen6SP
141Shane McClanahan6SP
142Taylor Ward6OF-DH
143Max Muncy63B
144Sal Frelick6OF
145Michael Busch61B
146Christian Walker51B
147Connelly Early5SP
148Emerson Hancock5SP
149Brandon Lowe52B
150JJ Wetherholt52B-SS
151Teoscar Hernandez5OF
152Sonny Gray5SP
153David Bednar5RP
154Munetaka Murakami51B
155Chandler Simpson5OF
156Andy Pages4OF
157Daniel Palencia4RP
158Isaac Paredes41B-3B
159Chase DeLauter4OF-DH
160Kenley Jansen4RP
161Payton Tolle4RP
162Bubba Chandler3SP
163Ryne Nelson3SP-RP
164Jeffrey Springs3SP
165Luke Keaschall32B
166Will Smith3C
167Riley O'Brien3RP
168Ryan Helsley3RP
169Devin Williams3RP
170Matt Chapman23B
171Xavier Edwards22B-SS
172Andrew Abbott2SP
173Hunter Brown2SP
174Matt McLain22B
175Brendan Donovan22B-3B
176Ryan Weathers2SP
177Daylen Lile2OF-DH
178Otto Lopez22B-SS
179Taj Bradley2SP
180Jack Leiter2SP
181Jonathan Aranda21B
182Will Warren2SP
183Gleyber Torres22B-DH
184Travis Bazzana22B
185Kyle Harrison2SP
186Luis Robert2OF
187Robby Snelling2SP

Roto Trade Values Chart

RankPlayerValueEligible
1Aaron Judge54OF-DH
2Shohei Ohtani51DH-SP
3Bobby Witt48SS
4Jose Ramirez463B-DH
5Juan Soto44OF-DH
6Elly De La Cruz43SS
7Kyle Tucker43OF-DH
8Julio Rodriguez40OF
9Paul Skenes38SP
10Corbin Carroll38OF
11Yordan Alvarez38OF-DH
12Gunnar Henderson35SS
13Junior Caminero313B
14Kyle Schwarber31DH
15Fernando Tatis Jr.312B-OF
16Jackson Chourio31OF
17Ronald Acuna Jr.43OF
18Nick Kurtz311B
19Vladimir Guerrero Jr.311B-DH
20Manny Machado283B
21Jazz Chisholm282B-3B
22Ketel Marte272B-DH
23Pete Alonso291B-DH
24Trea Turner27SS
25Yoshinobu Yamamoto27SP
26Cristopher Sanchez24SP
27Matt Olson241B
28Chris Sale24SP
29James Wood23OF-DH
30Brice Turang202B
31Jacob deGrom20SP
32Bryce Harper191B
33Cal Raleigh19C-DH
34C.J. Abrams19SS
35Mason Miller19RP
36Zachary Neto19SS
37Ben Rice19C-1B-DH
38Drake Baldwin19C-DH
39Pete Crow-Armstrong19OF
40Jackson Merrill19OF
41Freddie Freeman191B
42Cody Bellinger19OF
43Shea Langeliers19C-DH
44Hunter Goodman19C-DH
45Max Fried19SP
46Riley Greene19OF-DH
47Bryan Woo18SP
48Nolan McLean18SP
49Christian Yelich18DH
50Dylan Cease18SP
51Cameron Schlittler18SP
52Logan Gilbert18SP
53Andres Munoz18RP
54Cade Smith18RP
55Jhoan Duran17RP
56William Contreras17C-DH
57Mike Trout17OF-DH
58Garrett Crochet17SP
59Josh Naylor171B-DH
60Sal Stewart151B-3B
61Maikel Garcia173B
62Nico Hoerner172B
63Geraldo Perdomo17SS
64Mookie Betts16SS
65Roman Anthony16OF-DH
66Byron Buxton16OF-DH
67Michael Harris16OF
68George Kirby16SP
69Brent Rooker16OF-DH
70Joe Ryan16SP
71Ivan Herrera16C-DH
72Austin Riley163B
73Rafael Devers151B-DH
74Vinnie Pasquantino151B-DH
75Corey Seager15SS
76Jesus Luzardo15SP
77Chase Burns15SP
78Jose Altuve152B-OF-DH
79Freddy Peralta15SP
80Kyle Bradish15SP
81Randy Arozarena15OF
82Framber Valdez15SP
83George Springer15OF-DH
84Kevin Gausman15SP
85Bo Bichette153B-SS
86Logan Webb15SP
87Andy Pages15OF
88Jarren Duran15OF-DH
89Aroldis Chapman15RP
90Cole Ragans15SP
91Seiya Suzuki15OF-DH
92Brandon Nimmo15OF
93Yandy Diaz151B-DH
94Raisel Iglesias15RP
95David Bednar15RP
96Ozzie Albies152B
97Oneil Cruz15OF
98Jacob Misiorowski15SP
99Tyler Glasnow15SP
100Jo Adell15OF
101Tyler Soderstrom151B-OF
102Kevin McGonigle153B-SS
103Michael Busch151B
104Steven Kwan15OF
105Ian Happ15OF
106Salvador Perez15C-1B-DH
107Taylor Ward15OF-DH
108Ryan Helsley15RP
109Kenley Jansen15RP
110Alex Bregman143B
111Eugenio Suarez143B-DH
112Gavin Williams13SP
113Zack Wheeler13SP
114Eury Perez12SP
115Brandon Lowe122B
116Sandy Alcantara12SP
117Willy Adames11SS
118Emmet Sheehan11SP
119Dansby Swanson10SS
120Wyatt Langford10OF
121Shota Imanaga10SP
122Konnor Griffin10SS
123JJ Wetherholt102B-SS
124Tarik Skubal10SP
125Trevor Rogers10SP
126Brandon Woodruff10SP
127Ramon Laureano10OF
128Chandler Simpson10OF
129Kyle Stowers9OF
130Kris Bubic9SP
131Trey Yesavage9SP
132Devin Williams9RP
133Francisco Lindor9SS
134Nathan Eovaldi9SP
135Parker Messick9SP
136Daniel Palencia9RP
137Jose Soriano8SP
138Will Smith8C
139Michael King7SP
140Riley O'Brien7RP
141Ranger Suarez7SP
142Jeremy Pena7SS
143Nick Lodolo7SP
144Xavier Edwards72B-SS
145Isaac Paredes71B-3B
146Max Muncy73B
147Robbie Ray7SP
148Chase DeLauter7OF-DH
149Teoscar Hernandez7OF
150Jacob Wilson7SS
151Carlos Rodon7SP
152Francisco Alvarez7C
153Luke Keaschall72B
154Munetaka Murakami61B
155Carter Jensen6C-DH
156Louie Varland6RP
157Christian Walker61B
158Drew Rasmussen6SP
159Shane McClanahan5SP
160Gerrit Cole6SP
161Jordan Walker6OF
162Bubba Chandler6SP
163Spencer Strider6SP
164Edward Cabrera6SP
165Josh Hader6RP
166Jac Caglianone5OF
167Otto Lopez52B-SS
168Matt McLain52B
169Hunter Brown5SP
170Trevor Story5SS
171Adley Rutschman5C
172Ceddanne Rafaela52B-OF
173Spencer Torkelson61B
174Daylen Lile7OF-DH
175Jonathan Aranda51B
176Wilyer Abreu5OF
177Kazuma Okamoto53B
178Matt Chapman53B
179Braxton Ashcraft5SP-RP
180Connelly Early5SP
181Luis Robert5OF
182Bryan Baker5RP
183Seth Lugo5SP
184Ryan Weathers5SP
185Gabriel Moreno5C
186MacKenzie Gore5SP
187Kyle Harrison5SP
188Samuel Basallo5C-DH
189Daulton Varsho5OF
190Bryan Reynolds5OF-DH
191Yainer Diaz5C-DH
192Carson Benge5OF
193Jakob Marsee5OF
194Colson Montgomery53B-SS
195Josh Jung53B
196Tanner Bibee5SP
197Robert Suarez5RP
198Andrew Abbott5SP
199Justin Crawford5OF
200Sonny Gray5SP
201Will Warren5SP
202Shane Baz5SP
203Tanner Scott5RP
204Spencer Arrighetti5SP
205Kerry Carpenter4OF-DH
206Jack Leiter4SP
207Taj Bradley4SP
208Owen Caissie3OF
209Travis Bazzana32B
210Merrill Kelly3SP
211Giancarlo Stanton3OF-DH
212Payton Tolle3RP
213Blake Snell3SP
214Robby Snelling3SP
215Emerson Hancock3SP
216Willson Contreras31B
217Seranthony Dominguez3RP
218Brendan Donovan32B-3B
219Andrew Vaughn31B
220Ryan O'Hearn31B-OF-DH
221Spencer Steer31B-OF
222Luis Castillo3SP
223Marcus Semien32B
224Jose Caballero22B-3B-SS-OF
225Jorge Polanco22B-DH
226Ryne Nelson2SP-RP
227Xander Bogaerts2SS
228Cam Smith2OF
229Logan Henderson2SP
230Liam Hicks2C-1B-DH
231Mickey Moniak2OF
232Luis Arraez21B-2B-DH
233Lucas Erceg2RP