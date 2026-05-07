2026 Fantasy Baseball Week 7 Trade Values: Rest of season rankings for Roto, H2H points The trade values chart aims to help you make the best value trades you can Chris Towers • 7 min read



Every week, we update our Fantasy Baseball rankings to reflect the latest injuries, standout performances, and more to help you make the best lineup decisions you can. That includes trade advice, with the latest Trade Values Chart here to help you make the right trades to build a championship roster. Here's how it works: Look for the value of the player(s) you're giving up, compare it to the value of the player(s) you're getting in return, and if you've got more points coming back to you than you're giving up, go ahead and pull the trigger on that trade. Now, of course, it's not an exact science; if the values are pretty close but you like the player you're getting back more than I do, go ahead and make the trade. And, the more lopsided the trade is in terms of the number of players moved on each side, the less you have to adhere to the values; trading three quarters, two dimes, and a nickel for a dollar is usually not going to work out well for the person getting all that change. We've got values for both H2H points and Roto/categories leagues below, and you can also use these as rest-of-season rankings for both formats as well. And, if you don't see a player listed here, I'm treating them as if they have very minimal trade value. H2H Trade Values Chart Rank Player Value Eligible 1 Aaron Judge 57 OF-DH 2 Shohei Ohtani 52 DH-SP 3 Juan Soto 50 OF-DH 4 Jose Ramirez 50 3B-DH 5 Bobby Witt 47 SS 6 Kyle Tucker 47 OF-DH 7 Gunnar Henderson 44 SS 8 Paul Skenes 44 SP 9 Kyle Schwarber 44 DH 10 Corbin Carroll 41 OF 11 Yordan Alvarez 37 OF-DH 12 Fernando Tatis Jr. 37 2B-OF 13 Julio Rodriguez 37 OF 14 Elly De La Cruz 35 SS 15 Ketel Marte 35 2B-DH 16 Junior Caminero 34 3B 17 Ronald Acuna Jr. 49 OF 18 Manny Machado 34 3B 19 Trea Turner 34 SS 20 Vladimir Guerrero Jr. 33 1B-DH 21 Nick Kurtz 32 1B 22 James Wood 31 OF-DH 23 Jazz Chisholm 30 2B-3B 24 Yoshinobu Yamamoto 29 SP 25 Logan Gilbert 29 SP 26 Chris Sale 29 SP 27 Cristopher Sanchez 29 SP 28 Jackson Chourio 28 OF 29 Cal Raleigh 28 C-DH 30 Bryan Woo 28 SP 31 Pete Alonso 28 1B-DH 32 Matt Olson 28 1B 33 Bryce Harper 25 1B 34 Freddie Freeman 25 1B 35 Jacob deGrom 25 SP 36 Geraldo Perdomo 25 SS 37 Max Fried 25 SP 38 Nolan McLean 25 SP 39 Jackson Merrill 25 OF 40 Ben Rice 24 C-1B-DH 41 Drake Baldwin 23 C-DH 42 Brice Turang 23 2B 43 Cody Bellinger 23 OF 44 Shea Langeliers 23 C-DH 45 Garrett Crochet 23 SP 46 George Kirby 23 SP 47 Corey Seager 22 SS 48 Dylan Cease 22 SP 49 Mookie Betts 22 SS 50 Christian Yelich 22 DH 51 Cameron Schlittler 22 SP 52 William Contreras 21 C-DH 53 Hunter Goodman 21 C-DH 54 Zachary Neto 21 SS 55 Rafael Devers 20 1B-DH 56 Sal Stewart 20 1B-3B 57 Joe Ryan 20 SP 58 Framber Valdez 20 SP 59 Jacob Misiorowski 19 SP 60 Jesus Luzardo 19 SP 61 Mason Miller 19 RP 62 Vinnie Pasquantino 19 1B-DH 63 C.J. Abrams 19 SS 64 Logan Webb 19 SP 65 Maikel Garcia 18 3B 66 Freddy Peralta 18 SP 67 Bo Bichette 18 3B-SS 68 Yandy Diaz 18 1B-DH 69 Chase Burns 18 SP 70 Austin Riley 18 3B 71 Kevin Gausman 17 SP 72 Alex Bregman 17 3B 73 Kyle Bradish 17 SP 74 Mike Trout 17 OF-DH 75 Josh Naylor 16 1B-DH 76 Pete Crow-Armstrong 16 OF 77 Byron Buxton 16 OF-DH 78 Riley Greene 16 OF-DH 79 Roman Anthony 16 OF-DH 80 Ivan Herrera 16 C-DH 81 Cole Ragans 15 SP 82 George Springer 15 OF-DH 83 Nico Hoerner 15 2B 84 Jose Altuve 15 2B-OF-DH 85 Jarren Duran 15 OF-DH 86 Andres Munoz 15 RP 87 Jacob Wilson 15 SS 88 Zack Wheeler 15 SP 89 Robbie Ray 15 SP 90 Brent Rooker 15 OF-DH 91 Eury Perez 15 SP 92 Randy Arozarena 15 OF 93 Tyler Glasnow 15 SP 94 Trevor Story 15 SS 95 Gavin Williams 15 SP 96 Shota Imanaga 15 SP 97 Seiya Suzuki 15 OF-DH 98 Tyler Soderstrom 15 1B-OF 99 Brandon Woodruff 15 SP 100 Parker Messick 15 SP 101 Jhoan Duran 15 RP 102 Cade Smith 15 RP 103 Emmet Sheehan 15 SP 104 Sandy Alcantara 15 SP 105 Tarik Skubal 14 SP 106 Brandon Nimmo 14 OF 107 Trey Yesavage 14 SP 108 Oneil Cruz 13 OF 109 Nathan Eovaldi 13 SP 110 Jose Soriano 13 SP 111 Kris Bubic 13 SP 112 Trevor Rogers 13 SP 113 Michael King 12 SP 114 Kevin McGonigle 12 3B-SS 115 Edward Cabrera 11 SP 116 Carlos Rodon 11 SP 117 Seth Lugo 11 SP 118 Konnor Griffin 11 SS 119 Eugenio Suarez 10 3B-DH 120 Steven Kwan 10 OF 121 Salvador Perez 9 C-1B-DH 122 Ranger Suarez 9 SP 123 Gerrit Cole 9 SP 124 Ian Happ 9 OF 125 Wyatt Langford 9 OF 126 Ozzie Albies 9 2B 127 Kyle Stowers 9 OF 128 MacKenzie Gore 9 SP 129 Jeremy Pena 8 SS 130 Francisco Lindor 8 SS 131 Tanner Bibee 7 SP 132 Raisel Iglesias 7 RP 133 Aroldis Chapman 7 RP 134 Merrill Kelly 7 SP 135 Spencer Strider 6 SP 136 Ramon Laureano 6 OF 137 Nick Lodolo 6 SP 138 Willy Adames 6 SS 139 Jordan Walker 6 OF 140 Drew Rasmussen 6 SP 141 Shane McClanahan 6 SP 142 Taylor Ward 6 OF-DH 143 Max Muncy 6 3B 144 Sal Frelick 6 OF 145 Michael Busch 6 1B 146 Christian Walker 5 1B 147 Connelly Early 5 SP 148 Emerson Hancock 5 SP 149 Brandon Lowe 5 2B 150 JJ Wetherholt 5 2B-SS 151 Teoscar Hernandez 5 OF 152 Sonny Gray 5 SP 153 David Bednar 5 RP 154 Munetaka Murakami 5 1B 155 Chandler Simpson 5 OF 156 Andy Pages 4 OF 157 Daniel Palencia 4 RP 158 Isaac Paredes 4 1B-3B 159 Chase DeLauter 4 OF-DH 160 Kenley Jansen 4 RP 161 Payton Tolle 4 RP 162 Bubba Chandler 3 SP 163 Ryne Nelson 3 SP-RP 164 Jeffrey Springs 3 SP 165 Luke Keaschall 3 2B 166 Will Smith 3 C 167 Riley O'Brien 3 RP 168 Ryan Helsley 3 RP 169 Devin Williams 3 RP 170 Matt Chapman 2 3B 171 Xavier Edwards 2 2B-SS 172 Andrew Abbott 2 SP 173 Hunter Brown 2 SP 174 Matt McLain 2 2B 175 Brendan Donovan 2 2B-3B 176 Ryan Weathers 2 SP 177 Daylen Lile 2 OF-DH 178 Otto Lopez 2 2B-SS 179 Taj Bradley 2 SP 180 Jack Leiter 2 SP 181 Jonathan Aranda 2 1B 182 Will Warren 2 SP 183 Gleyber Torres 2 2B-DH 184 Travis Bazzana 2 2B 185 Kyle Harrison 2 SP 186 Luis Robert 2 OF 187 Robby Snelling 2 SP Roto Trade Values Chart Rank Player Value Eligible 1 Aaron Judge 54 OF-DH 2 Shohei Ohtani 51 DH-SP 3 Bobby Witt 48 SS 4 Jose Ramirez 46 3B-DH 5 Juan Soto 44 OF-DH 6 Elly De La Cruz 43 SS 7 Kyle Tucker 43 OF-DH 8 Julio Rodriguez 40 OF 9 Paul Skenes 38 SP 10 Corbin Carroll 38 OF 11 Yordan Alvarez 38 OF-DH 12 Gunnar Henderson 35 SS 13 Junior Caminero 31 3B 14 Kyle Schwarber 31 DH 15 Fernando Tatis Jr. 31 2B-OF 16 Jackson Chourio 31 OF 17 Ronald Acuna Jr. 43 OF 18 Nick Kurtz 31 1B 19 Vladimir Guerrero Jr. 31 1B-DH 20 Manny Machado 28 3B 21 Jazz Chisholm 28 2B-3B 22 Ketel Marte 27 2B-DH 23 Pete Alonso 29 1B-DH 24 Trea Turner 27 SS 25 Yoshinobu Yamamoto 27 SP 26 Cristopher Sanchez 24 SP 27 Matt Olson 24 1B 28 Chris Sale 24 SP 29 James Wood 23 OF-DH 30 Brice Turang 20 2B 31 Jacob deGrom 20 SP 32 Bryce Harper 19 1B 33 Cal Raleigh 19 C-DH 34 C.J. Abrams 19 SS 35 Mason Miller 19 RP 36 Zachary Neto 19 SS 37 Ben Rice 19 C-1B-DH 38 Drake Baldwin 19 C-DH 39 Pete Crow-Armstrong 19 OF 40 Jackson Merrill 19 OF 41 Freddie Freeman 19 1B 42 Cody Bellinger 19 OF 43 Shea Langeliers 19 C-DH 44 Hunter Goodman 19 C-DH 45 Max Fried 19 SP 46 Riley Greene 19 OF-DH 47 Bryan Woo 18 SP 48 Nolan McLean 18 SP 49 Christian Yelich 18 DH 50 Dylan Cease 18 SP 51 Cameron Schlittler 18 SP 52 Logan Gilbert 18 SP 53 Andres Munoz 18 RP 54 Cade Smith 18 RP 55 Jhoan Duran 17 RP 56 William Contreras 17 C-DH 57 Mike Trout 17 OF-DH 58 Garrett Crochet 17 SP 59 Josh Naylor 17 1B-DH 60 Sal Stewart 15 1B-3B 61 Maikel Garcia 17 3B 62 Nico Hoerner 17 2B 63 Geraldo Perdomo 17 SS 64 Mookie Betts 16 SS 65 Roman Anthony 16 OF-DH 66 Byron Buxton 16 OF-DH 67 Michael Harris 16 OF 68 George Kirby 16 SP 69 Brent Rooker 16 OF-DH 70 Joe Ryan 16 SP 71 Ivan Herrera 16 C-DH 72 Austin Riley 16 3B 73 Rafael Devers 15 1B-DH 74 Vinnie Pasquantino 15 1B-DH 75 Corey Seager 15 SS 76 Jesus Luzardo 15 SP 77 Chase Burns 15 SP 78 Jose Altuve 15 2B-OF-DH 79 Freddy Peralta 15 SP 80 Kyle Bradish 15 SP 81 Randy Arozarena 15 OF 82 Framber Valdez 15 SP 83 George Springer 15 OF-DH 84 Kevin Gausman 15 SP 85 Bo Bichette 15 3B-SS 86 Logan Webb 15 SP 87 Andy Pages 15 OF 88 Jarren Duran 15 OF-DH 89 Aroldis Chapman 15 RP 90 Cole Ragans 15 SP 91 Seiya Suzuki 15 OF-DH 92 Brandon Nimmo 15 OF 93 Yandy Diaz 15 1B-DH 94 Raisel Iglesias 15 RP 95 David Bednar 15 RP 96 Ozzie Albies 15 2B 97 Oneil Cruz 15 OF 98 Jacob Misiorowski 15 SP 99 Tyler Glasnow 15 SP 100 Jo Adell 15 OF 101 Tyler Soderstrom 15 1B-OF 102 Kevin McGonigle 15 3B-SS 103 Michael Busch 15 1B 104 Steven Kwan 15 OF 105 Ian Happ 15 OF 106 Salvador Perez 15 C-1B-DH 107 Taylor Ward 15 OF-DH 108 Ryan Helsley 15 RP 109 Kenley Jansen 15 RP 110 Alex Bregman 14 3B 111 Eugenio Suarez 14 3B-DH 112 Gavin Williams 13 SP 113 Zack Wheeler 13 SP 114 Eury Perez 12 SP 115 Brandon Lowe 12 2B 116 Sandy Alcantara 12 SP 117 Willy Adames 11 SS 118 Emmet Sheehan 11 SP 119 Dansby Swanson 10 SS 120 Wyatt Langford 10 OF 121 Shota Imanaga 10 SP 122 Konnor Griffin 10 SS 123 JJ Wetherholt 10 2B-SS 124 Tarik Skubal 10 SP 125 Trevor Rogers 10 SP 126 Brandon Woodruff 10 SP 127 Ramon Laureano 10 OF 128 Chandler Simpson 10 OF 129 Kyle Stowers 9 OF 130 Kris Bubic 9 SP 131 Trey Yesavage 9 SP 132 Devin Williams 9 RP 133 Francisco Lindor 9 SS 134 Nathan Eovaldi 9 SP 135 Parker Messick 9 SP 136 Daniel Palencia 9 RP 137 Jose Soriano 8 SP 138 Will Smith 8 C 139 Michael King 7 SP 140 Riley O'Brien 7 RP 141 Ranger Suarez 7 SP 142 Jeremy Pena 7 SS 143 Nick Lodolo 7 SP 144 Xavier Edwards 7 2B-SS 145 Isaac Paredes 7 1B-3B 146 Max Muncy 7 3B 147 Robbie Ray 7 SP 148 Chase DeLauter 7 OF-DH 149 Teoscar Hernandez 7 OF 150 Jacob Wilson 7 SS 151 Carlos Rodon 7 SP 152 Francisco Alvarez 7 C 153 Luke Keaschall 7 2B 154 Munetaka Murakami 6 1B 155 Carter Jensen 6 C-DH 156 Louie Varland 6 RP 157 Christian Walker 6 1B 158 Drew Rasmussen 6 SP 159 Shane McClanahan 5 SP 160 Gerrit Cole 6 SP 161 Jordan Walker 6 OF 162 Bubba Chandler 6 SP 163 Spencer Strider 6 SP 164 Edward Cabrera 6 SP 165 Josh Hader 6 RP 166 Jac Caglianone 5 OF 167 Otto Lopez 5 2B-SS 168 Matt McLain 5 2B 169 Hunter Brown 5 SP 170 Trevor Story 5 SS 171 Adley Rutschman 5 C 172 Ceddanne Rafaela 5 2B-OF 173 Spencer Torkelson 6 1B 174 Daylen Lile 7 OF-DH 175 Jonathan Aranda 5 1B 176 Wilyer Abreu 5 OF 177 Kazuma Okamoto 5 3B 178 Matt Chapman 5 3B 179 Braxton Ashcraft 5 SP-RP 180 Connelly Early 5 SP 181 Luis Robert 5 OF 182 Bryan Baker 5 RP 183 Seth Lugo 5 SP 184 Ryan Weathers 5 SP 185 Gabriel Moreno 5 C 186 MacKenzie Gore 5 SP 187 Kyle Harrison 5 SP 188 Samuel Basallo 5 C-DH 189 Daulton Varsho 5 OF 190 Bryan Reynolds 5 OF-DH 191 Yainer Diaz 5 C-DH 192 Carson Benge 5 OF 193 Jakob Marsee 5 OF 194 Colson Montgomery 5 3B-SS 195 Josh Jung 5 3B 196 Tanner Bibee 5 SP 197 Robert Suarez 5 RP 198 Andrew Abbott 5 SP 199 Justin Crawford 5 OF 200 Sonny Gray 5 SP 201 Will Warren 5 SP 202 Shane Baz 5 SP 203 Tanner Scott 5 RP 204 Spencer Arrighetti 5 SP 205 Kerry Carpenter 4 OF-DH 206 Jack Leiter 4 SP 207 Taj Bradley 4 SP 208 Owen Caissie 3 OF 209 Travis Bazzana 3 2B 210 Merrill Kelly 3 SP 211 Giancarlo Stanton 3 OF-DH 212 Payton Tolle 3 RP 213 Blake Snell 3 SP 214 Robby Snelling 3 SP 215 Emerson Hancock 3 SP 216 Willson Contreras 3 1B 217 Seranthony Dominguez 3 RP 218 Brendan Donovan 3 2B-3B 219 Andrew Vaughn 3 1B 220 Ryan O'Hearn 3 1B-OF-DH 221 Spencer Steer 3 1B-OF 222 Luis Castillo 3 SP 223 Marcus Semien 3 2B 224 Jose Caballero 2 2B-3B-SS-OF 225 Jorge Polanco 2 2B-DH 226 Ryne Nelson 2 SP-RP 227 Xander Bogaerts 2 SS 228 Cam Smith 2 OF 229 Logan Henderson 2 SP 230 Liam Hicks 2 C-1B-DH 231 Mickey Moniak 2 OF 232 Luis Arraez 2 1B-2B-DH 233 Lucas Erceg 2 RP Join the Conversation Our Latest Fantasy Baseball Stories Scott's 'Do Not Drop' list Scott White • 6 min read Waivers: Ragans' injury outlook Chris Towers • 12 min read Prospects: Snelling primed for debut Scott White • 11 min read Waivers: Bleday a must-add bat Chris Towers • 15 min read Bullpen Report: Pagan on the ropes Scott White • 9 min read Waivers: Replacing Tarik Skubal Chris Towers • 17 min read



