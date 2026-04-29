Blue Jays' Tyler Heineman: Receiving rest Wednesday
By RotoWire Staff
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Heineman is out of the lineup for Wednesday's game against the Red Sox.
Heineman will get a breather Wednesday after he started behind the dish in the first two contests of the series. Brandon Valenzuela will fill in for Heineman at catcher, forming a battery with starting pitcher Eric Lauer.
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