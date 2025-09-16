Brewers' Trevor Megill: Will be reevaluated due to soreness
By RotoWire Staff
• 1 min read
Megill (elbow) will be reevaluated Tuesday after feeling soreness following a live batting practice session, Jack Stern of BrewerFanatic.com reports.
Megill felt soreness in his pitching elbow after a bullpen session last week, as well. Despite that setback, he was cleared to faced hitters, but the discomfort remained. More could be known about Megill's status following Tuesday's evaluation, but his return doesn't appear imminent. Abner Uribe, Jared Koenig and Aaron Ashby have all picked up saves for the Brewers since Megill went on the 15-day injured list nearly a month ago with a right flexor strain.
