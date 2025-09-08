Cardinals' Andre Granillo: Optioned to Triple-A
By RotoWire Staff
• 1 min read
The Cardinals optioned Granillo to Triple-A Memphis on Monday.
Granillo has been up-and-down during his big-league opportunities this season, collecting a 4.71 ERA and 18:7 K:BB over 21 innings. Nick Raquet is absorbing his spot in the Cardinals' bullpen.
