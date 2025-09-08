Cardinals' Brendan Donovan: Aims for rehab assignment Tuesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Donovan (groin) will take live batting practice Monday and, if that goes well, will begin a rehab assignment Tuesday, Derrick Goold of the St. Louis Post-Dispatch reports.
The 28-year-old has been sidelined since mid-August with a left groin strain but is almost game-ready. The Cardinals begin their final homestand Sept. 15, and it's likely that's when they're targeting Donovan's return from the 10-day injured list.
