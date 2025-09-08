Cardinals' Garrett Hampson: Booted off 40-man roster
The Cardinals designated Hampson for assignment Monday.
Hampson was claimed off waivers back in late June but received only five starts and 35 plate appearances, going 3-for-29 at the plate. He'll now go through the waivers process again.
