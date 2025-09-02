Cardinals' Jimmy Crooks: Starting at catcher Tuesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Crooks is starting at catcher and batting sixth in Tuesday's game versus the Athletics.
It's just the second start Crooks has made in five contests since being promoted from Triple-A Memphis. He homered in his first start Sunday in Cincinnati. Pedro Pages will begin Tuesday's festivities on the bench.
