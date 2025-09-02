Cardinals' Jordan Walker: Absent from lineup
By RotoWire Staff
• 1 min read
Walker is not in the lineup for Tuesday's game against the Athletics.
Walker has been in the lineup for nine of the last 10 games, but he has just a .386 OPS and 37.2 percent strikeout rate across his last 16 contests. Nathan Church will be in right field and bat ninth for the Cardinals.
