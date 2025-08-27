Cardinals' Jordan Walker: Not in St. Louis lineup
By RotoWire Staff
• 1 min read
Walker is out of the lineup for Wednesday's game versus the Pirates.
Walker started in each of the previous four games, which had been preceded by a four-game stretch when he made only one start. The 23-year-old is slashing just .234/.269/.297 in August and .231/.285/.318 on the season. Lars Nootbaar will handle right field and Nathan Church will play center field for the Cardinals on Wednesday.
