default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Walker is out of the lineup for Wednesday's game versus the Pirates.

Walker started in each of the previous four games, which had been preceded by a four-game stretch when he made only one start. The 23-year-old is slashing just .234/.269/.297 in August and .231/.285/.318 on the season. Lars Nootbaar will handle right field and Nathan Church will play center field for the Cardinals on Wednesday.

More News