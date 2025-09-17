default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Cardinals manager Oliver Marmol said Wednesday that Walker will get "a little bit more of a run" in right field following the season-ending injury to Willson Contreras (shoulder), Daniel Guerrero of the St. Louis Post-Dispatch reports.

Alec Burleson will take over for Contreras as the team's primary first baseman, allowing Lars Nootbaar to play left field and Walker to handle right field most days. Walker started in right field Wednesday, marking just his second start over the last six games versus righties. He's slashing only .133/.212/.167 in September and .215/.272/.303 for the season.

More News