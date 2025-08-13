default-cbs-image
Nootbaar (knee) will start in center field and bat seventh in Wednesday's game versus the Rockies.

Nootbaar exited Monday's game after fouling a ball off his left knee and didn't play Tuesday, but he's feeling well enough to give it a go in Wednesday's series finale. The outfielder is slashing only .231/.222/.308 and hasn't drawn a walk in seven games since coming off the injured list.

