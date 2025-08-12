default-cbs-image
Nootbaar left Monday's game against the Rockies due to a bruised left knee, Derrick Goold of the St. Louis Post-Dispatch reports.

Nootbaar hit a foul ball off his knee during his at-bat in the third inning and was removed a few frames later. Jordan Walker replaced Nootbaar in right field. X-rays on Nootbaar's knee returned negative and he can be considered day-to-day, per Daniel Guerrero of the St. Louis Post-Dispatch.

